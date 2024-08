10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla soloprenerów

Zarządzanie własnym biznesem brzmi jak spełnienie marzeń - elastyczne godziny pracy, zakończona kontrola i swoboda realizowania pasji na własnych warunkach.

Prawdopodobnie właśnie dlatego oczekuje się, że solopreneurship będzie nadal rosnąć, z 42 miliony osób samozatrudnionych projektowanych w Stanach Zjednoczonych do 2026 roku.

Samodzielne przedsięwzięcia wiążą się jednak z wieloma wyzwaniami: żonglowaniem wieloma rolami, dotrzymywaniem terminów i utrzymywaniem wydajności bez wsparcia zespołu. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami ma kluczowe znaczenie dla poruszania się w tych zawiłościach i usprawnienia cyklu pracy.

Wraz z zespołem ClickUp, stworzyłem listę najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, które pomogą solopreneurowi zwiększyć wydajność, pozostać zorganizowanym i ostatecznie prosperować w swojej solowej podróży.

Ale najpierw przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z oprogramowania do zarządzania projektami dla solopreneurów i czego należy szukać w tych narzędziach!

Jakie korzyści może przynieść solopreneurowi oprogramowanie do zarządzania projektami?

Jedną z największych hacki do zarządzania projektami to zrozumienie mocy narzędzia do zarządzania projektami.

Oprogramowanie do zarządzania projektami może znacznie zwiększyć wydajność solopreneurów poprzez:

Usprawnienie cyklu pracy: Pomagają solopreneurowi scentralizować zadania, projekty i informacje w jednym miejscu, eliminując potrzebę rozproszonych notatek i e-maili

Pomagają solopreneurowi scentralizować zadania, projekty i informacje w jednym miejscu, eliminując potrzebę rozproszonych notatek i e-maili Poprawa zarządzania czasem : Solopreneurs mogą korzystać z tych narzędzi do zarządzania projektami, aby skutecznie ustalać priorytety zadań, ustalać realistyczne terminy i utrzymywać koncentrację

: Solopreneurs mogą korzystać z tych narzędzi do zarządzania projektami, aby skutecznie ustalać priorytety zadań, ustalać realistyczne terminy i utrzymywać koncentrację Usprawnienie współpracy: Ułatwiają płynną komunikację i udostępnianie plików klientom lub kontrahentom

Ułatwiają płynną komunikację i udostępnianie plików klientom lub kontrahentom Odblokowanie cennych spostrzeżeń: Korzystanie z raportowania i analiz w celu śledzenia postępów i identyfikowania wąskich gardeł pomaga soloprenerom podejmować decyzje oparte na danych dla ich Businessu

Wdrażając oprogramowanie do zarządzania projektami, przedsiębiorcy mogą zoptymalizować swoje działania, zmniejszyć stres i osiągnąć większą wydajność.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami dla solopreneurów?

Z niezliczonymi opcjami dla aplikacje do zarządzania projektami na własny rachunek dostępne, znalezienie idealnego oprogramowania dla swoich unikalnych potrzeb może być zniechęcające.

Zanim zdecydujesz się na wybrane narzędzie, upewnij się, że zawiera ono te niezbędne funkcje:

Zarządzanie zadaniami: Poszukaj solidnych funkcji zarządzania zadaniami, w tym możliwości tworzenia, przypisywania i śledzenia zadań, ustawienia terminów i skutecznego ustalania priorytetów

Poszukaj solidnych funkcji zarządzania zadaniami, w tym możliwości tworzenia, przypisywania i śledzenia zadań, ustawienia terminów i skutecznego ustalania priorytetów Śledzenie czasu: Wydajne funkcje śledzenia czasu na stronieaplikacje do planowania pomagają monitorować ilość czasu spędzonego na każdym zadaniu, zwiększając wydajność i zapewniając dotrzymanie harmonogramu

Wydajne funkcje śledzenia czasu na stronieaplikacje do planowania pomagają monitorować ilość czasu spędzonego na każdym zadaniu, zwiększając wydajność i zapewniając dotrzymanie harmonogramu Narzędzia do współpracy: Nawet jako solopreneur, możesz potrzebować współpracować z klientami lub freelancerami. Narzędzia, które oferują funkcje współpracy, takie jak udostępnianie plików, komentarze i aktualizacje w czasie rzeczywistym, są nieocenione

Nawet jako solopreneur, możesz potrzebować współpracować z klientami lub freelancerami. Narzędzia, które oferują funkcje współpracy, takie jak udostępnianie plików, komentarze i aktualizacje w czasie rzeczywistym, są nieocenione Dostosowanie: Każdy biznes jest wyjątkowy, a oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być dostosowane do konkretnego cyklu pracy i potrzeb

Każdy biznes jest wyjątkowy, a oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być dostosowane do konkretnego cyklu pracy i potrzeb Dostęp mobilny: Upewnij się, że oprogramowanie jest dostępne na wielu urządzeniach, w tym smartfonach i tabletach, abyś mógł zarządzać projektami w podróży

Upewnij się, że oprogramowanie jest dostępne na wielu urządzeniach, w tym smartfonach i tabletach, abyś mógł zarządzać projektami w podróży Integracja: Narzędzie powinno płynnie integrować się z innymi używanymi aplikacjami, takimi jak e-mail, kalendarz i pamięć masowa w chmurze

Narzędzie powinno płynnie integrować się z innymi używanymi aplikacjami, takimi jak e-mail, kalendarz i pamięć masowa w chmurze Niezawodne wsparcie: Dobra obsługa klienta jest kluczowa, szczególnie w przypadku napotkania problemów lub pytań dotyczących korzystania z oprogramowania

Dobra obsługa klienta jest kluczowa, szczególnie w przypadku napotkania problemów lub pytań dotyczących korzystania z oprogramowania Przyjazny dla użytkownika interfejs: Oprogramowanie powinno być intuicyjne i łatwe w nawigacji, abyś mógł poświęcić więcej czasu na zarządzanie projektami, a mniej na zastanawianie się, jak korzystać z narzędzia

10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla przedsiębiorców w 2024 roku

W oparciu o nasze testy i analizy, są to najbardziej niezawodne narzędzia do zarządzania projektami, na których mogą polegać solopreneurs:

1. ClickUp (najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami)

Solopreneurs noszą wiele kapeluszy. Od marketingu po finanse, od działalności operacyjnej po niestandardową obsługę klienta - zajmują się wszystkim. Ta żonglerka często prowadzi do bycia przytłoczonym, niedotrzymywania terminów i walki ze zmniejszoną wydajnością.

W tym miejscu ClickUp jest potężnym rozwiązaniem. Odpowiada na te konkretne bolączki, oferując ujednolicony obszar roboczy do płynnego zarządzania wszystkimi funkcjami. ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która umożliwia przedsiębiorcom indywidualnym uproszczenie całego procesu biznesowego.

Instancja, Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp pomaga zachować porządek, przechowywać ważną dokumentację w jednym miejscu, efektywnie zarządzać zadaniami i upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Szybciej osiągaj konsensus i rozpoczynaj projekty z jasnością dla wszystkich interesariuszy dzięki ClickUp Project Management

Oto najważniejsze sposoby, w jakie rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami może przynieść Ci korzyści jako przedsiębiorcy prowadzącemu własną działalność:

Scentralizowana organizacja: Konsolidacja zadań, projektów i dokumentów na jednej platformie, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi i zmniejszając bałagan

Konsolidacja zadań, projektów i dokumentów na jednej platformie, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi i zmniejszając bałagan Lepsze zarządzanie czasem: Efektywne ustalanie priorytetów zadań, ustalanie terminów i śledzenie czasu spędzonego na różnych projektach w celu optymalizacji wydajnościŚledzenie czasu w ClickUp funkcja

Efektywne ustalanie priorytetów zadań, ustalanie terminów i śledzenie czasu spędzonego na różnych projektach w celu optymalizacji wydajnościŚledzenie czasu w ClickUp funkcja Poprawa koncentracji: Podział dużych projektów na mniejsze, możliwe do zarządzaniaZadania ClickUpzapobiegając przytłoczeniu i utrzymując koncentrację

Podział dużych projektów na mniejsze, możliwe do zarządzaniaZadania ClickUpzapobiegając przytłoczeniu i utrzymując koncentrację Zautomatyzowane cykle pracy: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak śledzenie wiadomości e-mail lub aktualizacje statusu, uwalniając czas na podstawowe działania biznesowe zAutomatyzacja ClickUp *Ustawienie i śledzenie celów: Zdefiniuj jasne cele, monitoruj postępy i mierz wyniki w stosunku do ustalonychCele ClickUp *Skalowalność: Rozwijaj się wraz ze swoim biznesem, ponieważ ClickUp oferuje funkcje dostosowane do rosnącej złożoności projektów

Więcej, Szablon do zarządzania projektami ClickUp oferuje uporządkowaną przestrzeń do organizowania pracy w folderach według fazy projektu. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla solopreneurów, którzy muszą jednocześnie zarządzać wieloma aspektami swojego biznesu.

Łatwe zarządzanie dużymi, złożonymi i wielofunkcyjnymi projektami dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem projektami, na początku może się to wydawać skomplikowane, ale w ostatecznym rozrachunku okaże się pomocne:

Wizualizować i śledzić zasoby projektu w sposób efektywny

zasoby projektu w sposób efektywny Przydzielać, zarządzać i ustalać priorytety zadań przy użyciu różnych widoków cyklu pracy

zadań przy użyciu różnych widoków cyklu pracy płynnie współpracować z interesariuszami i teamami

Ten szablon zapewnia również elastyczne widoki List i Tablic Kanban do natychmiastowego śledzenia postępów. Zawiera sześć niestandardowych statusów zadań, które wyraźnie wskazują, czy zadania są w trakcie postępu, otwarte czy zakończone.

Możesz również przyspieszyć swoje plany projektu dzięki ClickUp Brain Asystent oparty na sztucznej inteligencji ClickUp. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ten asystent AI działa jak wirtualny menedżer projektów, pomagając automatycznie generować podzadania na podstawie opisów zadań, podsumowywać wątki komentarzy i autonomicznie pisać aktualizacje postępów. Pozwala to skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu i podejmowaniu strategicznych decyzji.

Automatyzacja zadań, aktualizacji postępów, stand-upów i nie tylko dzięki ClickUp Brain

ClickUp najlepsze funkcje

Kontroluj dostęp do swoich list iDokumenty ClickUpzapewniając prywatność i bezpieczeństwo

Wizualizuj moją pracę w różnych formatach, aby dopasować ją do różnych potrzeb dzięki ponad 15 konfigurowalnymWidoki ClickUp* Zarządzaj prośbami, opiniami i ankietami za pomocą widokuWidok formularzazapewniając, że cenne dane wejściowe lub opinie nie zostaną utracone

Wizualizuj i współpracuj nad pomysłami z freelancerami i niezależnymi wykonawcami (a nawet klientami!) w czasie rzeczywistym dziękiTablica ClickUp* Dodaj ClickUp do swojego stosu technologicznego bez wysiłku dzięki ponad 1000 aplikacjiIntegracje ClickUp ClickUp's limits

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce ze względu na rozszerzenie funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Trello (najlepsze ze względu na intuicyjny interfejs użytkownika)

przez Trello Wizualne tablice Trello i intuicyjny system kart sprawiają, że organizowanie zadań jest proste i elastyczne. Przeciąganie zadań pomiędzy poszczególnymi scenami zapewnia płynny przepływ pracy.

Trello's Butler jest szczególnie przydatny dla solopreneurów, ponieważ automatyzuje powtarzalne zadania, uwalniając cenny czas na skupienie się na rozwijaniu biznesu.

Dzięki dostosowywanym regułom i komendom, cykl pracy Butlera zapewnia, że ważne działania są wyzwalane automatycznie, pomagając zachować porządek i wydajność bez konieczności ręcznego zarządzania każdym szczegółem.

Najlepsze funkcje Trello

Dodawanie etykiet w celu kategoryzacji kart i ustawienie terminów, aby nadać zadaniom priorytety

Dzielenie dużych zadań na mniejsze za pomocą list kontrolnych i śledzenie postępów

Aplikacja mobilna do zarządzania projektami z dowolnego miejsca

Limity Trello

Nie radzi sobie dobrze z zależnościami między zadaniami

Ograniczona przestrzeń dyskowa w planie Free

Cennik Trello

Free Forever

Standard: $6/użytkownika miesięcznie

$6/użytkownika miesięcznie Premium: $12.50/użytkownika miesięcznie

$12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: 17,50 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 20 000 recenzji)

3. Monday.com (najlepszy do zarządzania dokumentami)

przez Monday.com Znalezienie sposobów na zrobienie większej ilości pracy bez uszczerbku na jakości wyników jest priorytetem dla solopreneurów, a Monday.com nie zawodzi.

**Funkcja Portfolios umożliwia grupowanie wielu projektów pod jednym parasolem, zapewniając przegląd długoterminowych celów na wysokim poziomie

Jest to idealne rozwiązanie do planowania strategicznego, umożliwiając śledzenie ogólnego postępu w różnych inicjatywach i zapewniając, że pozostaniesz na szczycie swoich celów, nie grzęznąc w codziennych szczegółach.

Monday.com najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych pulpitów, które mogą zawierać różne widżety, takie jak wykresy, liczby i osie czasu

Tworzenie dokumentów bezpośrednio w aplikacji Monday Work Docs i osadzanie w nich informacji o projekcie w czasie rzeczywistym

Tworzenie niestandardowych pól, statusów i widoków pasujących do unikalnego stylu zarządzania projektami

Limity Monday.com

Niektórzy użytkownicy mogą uznać ją za drogą w porównaniu z konkurencją

Początkowe ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą wymagać czasu i wysiłku

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy: $36/użytkownika miesięcznie

$36/użytkownika miesięcznie Standard: $42/użytkownika miesięcznie

$42/użytkownika miesięcznie Pro: 72 USD/użytkownika miesięcznie

72 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 500 recenzji)

4. Notion (najlepszy dla złożonych potrzeb współpracy zespołowej)

przez Notion Potrzeby każdego solopreneura są inne, a konfigurowalne bazy danych, strony i tablice Notion pozwolą Ci dostosować obszar roboczy do sposobu, w jaki pracujesz.

**To, co wyróżnia Notion, to jego zdolność do rozwijania się wraz z twoimi projektami. Od organizowania osobistych zadań po koordynowanie złożonych wysiłków zespołowych, jego elastyczność i solidne funkcje mogą być świetne dla twojej rutyny w domu i w pracy.

Udostępnianie obszaru roboczego Notion innym osobom i płynna współpraca nad projektami dzięki funkcjom takim jak komentarze, wzmianki i edycja w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Notion

Osadzanie plików, wideo i połączonych treści bezpośrednio na stronach

Wykorzystanie edycji w czasie rzeczywistym, komentarzy i @wzmianek do współpracy zespołowej

Dostęp do ogromnej biblioteki gotowych szablonów, aby rozpocząć realizację projektów, od ustawienia osobistych celów po zarządzanie projektami zespołowymi

Notion ograniczenia

Wolne czasy ładowania przy dużym rozszerzeniu zawartości multimedialnej

Bardziej zaawansowane funkcje wymagają płatnej subskrypcji

Notion ceny

Free

Notion Plus: $12/miejsce na miesiąc

$12/miejsce na miesiąc Business: 18 USD za licencję miesięcznie

18 USD za licencję miesięcznie Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 5000 recenzji)

4.7/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

5. Asana (najlepsza do wizualizacji projektów)

przez Asana Każdy solopreneur dąży do uzyskania widoczności swoich projektów, aby zapewnić ich płynne działanie, a Asana może pomóc w osiągnięciu tego celu.

**Funkcja Critical Path w Asanie jest świetna do szybkiego identyfikowania i wizualizowania najważniejszych zadań, aby zakończyć projekt w oś czasu

Funkcja ta wyraźnie pokazuje potencjalne przeszkody i pomaga efektywnie zarządzać osią czasu projektu, zapewniając, że nie przegapisz żadnych kluczowych szczegółów i czasów działania, które mogłyby utrudnić pomyślne zakończenie projektu.

Najlepsze funkcje Asana

Widok kalendarza pozwala zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każde zadanie i projekt

Ustawienie, śledzenie i komunikowanie celów projektu między interesariuszami

Połączenie Asany z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack i Zoom w celu uproszczenia cyklu pracy

Limity Asany

Może być skomplikowana w użyciu dla początkujących przedsiębiorców lub kierowników projektów

Ograniczone funkcje Free; wymaga inwestycji jeszcze przed ustawieniem

Ceny Asany

Personal: Free

Free Na start: 13,49 USD/użytkownika miesięcznie

13,49 USD/użytkownika miesięcznie Zaawansowany: 30,49 USD/użytkownika miesięcznie

30,49 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 12 500 recenzji)

6. Evernote (najlepszy do robienia notatek)

przez Evernote Evernote to przede wszystkim narzędzie do robienia notatek, łączące robienie notatek i organizację zadań we wszechstronnym cyfrowym obszarze roboczym

Jego Główny pulpit zbiera wszystko, czego potrzebujesz - notatki, zadania, notatniki - w jednym miejscu, natychmiast dając ci najważniejsze szczegóły, których potrzebujesz - na wyciągnięcie ręki. Ten poręczny przegląd pozwala zaoszczędzić czas, który w przeciwnym razie byłby marnowany na szukanie informacji potrzebnych do wykonania zadań. Ponadto zapobiega przełączaniu kontekstu, przywracając możliwość skupienia się i szybszego zrobienia rzeczy.

Choć aplikacji brakuje niektórych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, jej prostota i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że jest niezastąpiona w utrzymaniu organizacji i wydajności.

Najlepsze funkcje Evernote

Zapisywanie artykułów internetowych, obrazów i całych stron do późniejszego wykorzystania

Szybkie znajdowanie notatek przy użyciu zaawansowanych funkcji wyszukiwania, w tym rozpoznawania obrazów

Skanowanie dokumentów papierowych i konwertowanie ich do przeszukiwalnych plików PDF

Limity Evernote

Podstawowe funkcje zarządzania zadaniami w porównaniu do dedykowanych narzędzi

Ceny Evernote

Free wersja próbna: na siedem dni

na siedem dni Personal: $14.99/użytkownika miesięcznie

$14.99/użytkownika miesięcznie Profesjonalny: 17,99 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 8000 recenzji)

7. Smartsheet (najlepszy dla użytkowników zaznajomionych z Excelem)

przez Smartsheet Smartsheet łączy znajomość arkuszy kalkulacyjnych z zaawansowanymi funkcjami zarządzania projektami

To oprogramowanie do zarządzania projektami w arkuszach kalkulacyjnych pozwala tworzyć aplikacje bez kodowania, które upraszczają zarządzanie zadaniami, umożliwiając centralizację cykli pracy i danych bez wysiłku.

Jedną z najlepszych funkcji jest być może ich pre-built szablony do zarządzania projektami . Na przykład szablon osi czasu projektu pomaga błyskawicznie utworzyć wykres Gantta. Zawiera on symbole zastępcze dla list zadań ze statusami, datami rozpoczęcia i zakończenia oraz przydziałami zadań, które umożliwiają szybkie podsumowanie postępów w projekcie.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Import danych z Microsoft Excel, Microsoft Project, Arkuszy Google itp. zamiast rozpoczynania pracy od zera

Tworzenie niestandardowych pulpitów do wizualizacji danych i uzyskiwania wglądu w wydajność projektu

Automatyzacja raportowania poprzez pobieranie danych z innych arkuszy i automatyczne wysyłanie aktualizacji do interesariuszy zgodnie z regularnym harmonogramem

Limity Smartsheet

Może wymagać nauki od użytkowników niezaznajomionych z programem Excel lub arkuszami kalkulacyjnymi

Cennik Smartsheet

Pro: $12/członka miesięcznie

$12/członka miesięcznie Business: $24/członka miesięcznie

$24/członka miesięcznie Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 15 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 15 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3000 recenzji)

8. Airtable (najlepszy do zarządzania wieloma bazami danych)

przez Airtable Airtable to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które łączy w sobie moc bazy danych z prostotą arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu jest idealne dla solopreneurów.

Jego dostosowywane widoki pozwalają przełączać się między siatką, kalendarzem, Kanbanem i układami galerii, aby zarządzać projektami w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Airtable wyróżnia się unikalną funkcją "Bloków ", która pozwala użytkownikom budować niestandardowe cykle pracy poprzez bezpośrednią integrację różnych narzędzi i funkcji z bazami Airtable.

Bloki mogą zawierać wykresy i mapy, zaawansowane narzędzia do raportowania, a nawet integracje z zewnętrznymi aplikacjami.

Najlepsze funkcje Airtable

Połączenie powiązanych danych między tabelami, umożliwiające kompleksowe zarządzanie danymi bez kodowania

Łatwe zarządzanie dostępem do danych, ograniczeniami i uprawnieniami

Integracja Airtable z innymi narzędziami i usługami za pośrednictwem API lub integracji innych firm

Limity Airtable

Plany wyższego poziomu mogą być kosztowne dla mniejszych Teams lub osób prywatnych

Wydajność może spadać przy dużych zbiorach danych

Cennik Airtable

**Free

Teams: $24/użytkownik miesięcznie

$24/użytkownik miesięcznie Business: $54/użytkownika miesięcznie

$54/użytkownika miesięcznie Enterprise: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Airtable AI: Dodatek za 6 USD/licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4.6/5 (ponad 2000 recenzji)

4.6/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2000+ recenzji)

9. Wrike (najlepszy do śledzenia czasu i rozliczania projektów)

przez Wrike Wrike to dobre narzędzie do zarządzania projektami do obsługi złożonych cykli pracy, które wymagają wielu kontroli i równowagi. Narzędzie do sprawdzania i zatwierdzania Wrike może pomóc uprościć proces recenzji, umożliwiając użytkownikom pozostawianie opinii bezpośrednio na plikach, znacznie przyspieszając zatwierdzanie i skracając cykle rewizji.

Jedną z innych wyróżniających się funkcji Wrike są pulpity z możliwością dostosowania, które zapewniają przedsiębiorcom prowadzącym własną działalność przegląd postępów w realizacji projektów w czasie rzeczywistym, pomagając im utrzymać kontrolę nad wieloma zadaniami i terminami.

Najlepsze funkcje Wrike

Przydzielanie i równoważenie zadań za pomocą funkcji zarządzania obciążeniem pracą, aby uniknąć niedoboru personelu lub przeciążenia

Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach w celu dokładnego rozliczania i alokacji zasobów

Wykorzystanie różnych widoków projektu (Kanban, Gantt, Lista, Tabela) w celu dopasowania do różnych typów projektów i preferencji zespołu

Limity Wrike

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje w porównaniu do wersji na pulpit

Cennik Wrike

Free

Professional: $9.80/użytkownika miesięcznie

$9.80/użytkownika miesięcznie Business: $24.80/użytkownika miesięcznie

$24.80/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4.2/5 (ponad 3500 recenzji)

4.2/5 (ponad 3500 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 2500 recenzji)

10. Praca zespołowa (najlepsza do zarządzania klientami)

przez Praca zespołowa Teams to narzędzie do zarządzania projektami dostosowane do potrzeb zespołów, ale równie potężne dla solopreneurów, którzy zarządzają złożonymi projektami i często wchodzą w interakcje z klientami.

Jego możliwości zarządzania projektami pozwalają na podział dużych projektów na mniejsze zadania, przypisywanie terminów i śledzenie postępów z łatwością

Podobnie, funkcja Client Management pozwala zintegrować zarządzanie projektami z komunikacją z klientem i rozliczeniami, dzięki czemu jest idealna do bezpośredniej pracy z klientami.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Wykorzystaj wbudowane śledzenie czasu w celu dokładnego rozliczania i zarządzania projektami

Personalizacja pulpitów w celu monitorowania postępów projektu

Generowanie szczegółowych raportów w celu analizy wydajności projektu

Limity pracy zespołowej

Może być drogie dla małych Teams lub użytkowników indywidualnych

Limit funkcji w porównaniu do wersji na pulpit

Cennik Teamwork

Free: do 5 użytkowników

do 5 użytkowników Dostawa: 13,99 USD/użytkownik miesięcznie

13,99 USD/użytkownik miesięcznie Grow: $25.99/użytkownika miesięcznie

$25.99/użytkownika miesięcznie Skala: $69.99/użytkownika miesięcznie

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (850+ opinii)

Przekształć swoje samodzielne przedsięwzięcie dzięki strategicznemu zarządzaniu projektami

Skuteczne zarządzanie projektami jest niezbędne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą zoptymalizować swoje operacje i umiejętności samodzielnego zarządzania .

Pozostając zorganizowanym, ustalając priorytety zadań i efektywnie zarządzając czasem, solopreneurs mogą zwiększyć wydajność i utrzymać wyraźną koncentrację na swoich celach.

Takie zdyscyplinowane podejście nie tylko ułatwia codzienne działania, ale także zapewnia strategiczną przewagę, umożliwiając samotnym przedsiębiorcom stawianie czoła wyzwaniom i wykorzystywanie nowych możliwości.

Chociaż istnieje wiele rodzajów oprogramowania do zarządzania projektami znalezienie odpowiedniego narzędzia jest kluczowe. Dlatego też uważam, że ClickUp jest doskonałym wyborem dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oferuje kompleksową platformę z konfigurowalnymi funkcjami, które zaspokajają ich unikalne potrzeby.

Pomaga pozostać skupionym i zdyscyplinowanym integrując funkcje, które wspierają planowanie projektów, zarządzanie projektami, współpracę i śledzenie postępów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i podaruj swojemu Businessowi szybkość i wydajność!