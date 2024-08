Masz trudności ze śledzeniem projektów w Confluence? A Wykres Gantta może być brakującym elementem w Twoim cyklu pracy. To wizualne narzędzie jest idealne do zarządzania zadaniami ograniczonymi czasowo, niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, freelancerem czy studentem.

Przedstawiając zadania, terminy i zależności, wykresy Gantta pomagają zachować porządek, mierzyć postępy i identyfikować nakładanie się harmonogramów. Możesz śledzić działania swoje (i swojego zespołu) w odniesieniu do ustalonej osi czasu, aby upewnić się, że projekty są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W tym artykule pokażemy, jak utworzyć wykres Gantta w Confluence. Zaczynajmy!

Kliknij "Try it Free", aby zainstalować aplikację

przez Ricksoft

2. Dodawanie Gantt Chart Planner do strony Confluence

Otwórz nową lub istniejącą stronę w Confluence. Kliknij "Wstaw" (ikona +), wyszukaj Gantt Chart Planner i wybierz go.

przez Ricksoft

3. Niestandardowy wykres Gantta

Po wykonaniu tych kroków zostaniesz przekierowany do pustego i gotowego do użycia interfejsu Gantt Chart Planner. Dodaj własne punkty danych i niestandardowo dostosuj wykres do swoich wymagań. Zapisz zmiany do zrobienia.

przez Ricksoft Ta aplikacja umożliwia

Wizualizację mapy drogowej projektu

Śledzenie zależności, planowanie zasobów, planowanie zadań i widok ścieżki krytycznej za pomocą pełnoekranowego edytora

Efektywne przydzielanie zasobów dzięki funkcji automatycznego planowania

Dokładne obliczanie czasu trwania zadań w oparciu o wymagane wysiłki i przypisane jednostki zadań

Twórz/połącz cykle pracy Jira w Confluence i synchronizuj pracę między dwiema platformami

Filtr tabel, wykresów i arkuszy kalkulacyjnych dla Confluence

Dostępne jako część pakietu Filtr tabel, wykresów i arkuszy kalkulacyjnych dla Confluence aplikacja Wykres z tabeli makro pozwala na łatwą wizualizację danych za pomocą wykresów Gantta.

1. Zainstaluj aplikację

W swojej instancji Confluence kliknij listę rozwijaną "Apps"

Wybierz "Znajdź nowe aplikacje

Wyszukaj "Table Filter, Charts & Spreadsheets for Confluence" i kliknij ikonę

Kliknij "Try it Free", aby zainstalować aplikację

2. Tworzenie podstawowych wykresów Gantta

Aby utworzyć podstawowy wykres Gantta, użyj trójkolumnowej tabeli z listą zadań, dni rozpoczęcia i dni zakończenia.

przez Stiltsoft Dodaj makro Wykres z tabeli, wybierz typ wykresu i skonfiguruj ustawienia za pomocą następujących kolumn:

Kolumna Etykiety: Typ zadania

Typ zadania Kolumna wartości: Dzień początkowy, Dzień końcowy

przez Stiltsoft Ten przejrzysty i łatwy do zrozumienia wykres podkreśla kluczowe sceny zaangażowane w projekt. Możesz najechać kursorem na pasek, aby sprawdzić, które zadania/etapy zajęły ile czasu.

3. Tworzenie złożonych wykresów Gantta

Chociaż początkowy wykres jest skuteczny, można uczynić go bardziej szczegółowym, wypełniając każdą scenę projektu konkretnymi zadaniami i odpowiadającymi im czasami trwania.

przez Stiltsoft Do tabeli należy dodać kolumnę Opis zadania i kolumnę Zakończone:

Kolumna Etykiety: Typ zadania, Opis zadania

Typ zadania, Opis zadania kolumna Wartości: Dzień rozpoczęcia, Dzień zakończenia, Zakończone

Dzięki tym dodatkom wykres będzie pokazywał paski postępu dla każdego zadania. Ten wykres Gantta zapewnia większą przejrzystość w zakresie zakończenia zadania i ogólnego postępu i jest odpowiedni dla złożonych projektów obejmujących wiele faz i typów zadań.

przez Stiltsoft Ta aplikacja umożliwia

Stosowanie różnych filtrów (takich jak Free text, wizualne i rozwijane) do organizowania tabel w Confluence

Używać tabel obrotowych do podsumowywania danych i obliczeń

Wizualizację danych z tabel za pomocą interaktywnych wykresów Gantta

Importowanie danych z plików CSV/JSON

Używanie danych z Jira lub innych stron Confluence

Limity tworzenia wykresów Gantta w Confluence

Confluence to świetna platforma do pracy zespołowej, ale jeśli planujesz wizualizować dane za pomocą wykresów Gantta, musisz poradzić sobie z kilkoma niedociągnięciami:

1. Ograniczone funkcje natywne

Confluence nie ma wbudowanej funkcji wykresu Gantta, więc będziesz musiał polegać na wtyczkach innych firm, aby uzyskać tę funkcję. Wtyczki są przydatne, ale mogą mieć limity lub wymagać dodatkowej subskrypcji.

2. Podstawowy planer mapy drogowej

Jeśli chcesz obejść brak wykresu Gantta, makro Roadmap Planner w Confluence jest realną alternatywą. Świetnie nadaje się dla małych Teams i prostych zadań związanych z planowaniem projektów. Jest jednak dość podstawowe i nie oferuje takiej głębi jak pełnoprawny wykres Gantta. Na przykład, nie obsługuje zależności między zadaniami i nie radzi sobie ze złożonymi projektami z wieloma zadaniami, fazami i osobami przypisanymi.

3. Niestandardowe ograniczenia

W przypadku korzystania z wtyczek, opcje niestandardowe są ograniczone w porównaniu do wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania projektami. Będziesz mieć mniejszą kontrolę nad stylami wizualnymi, zaawansowanymi funkcjami planowania, zależnościami zadań i integracjami.

4. Złożoność

Opanowanie Confluence wymaga nieco krzywej uczenia się, zwłaszcza jeśli korzystasz z wtyczek innych firm. Confluence jest ogólnie przyjazny dla użytkownika, ale zrozumienie, jak zintegrować i korzystać z tych dodatkowych narzędzi, wymaga czasu i cierpliwości.

Przeczytaj również:_ Confluence vs ClickUp: Które narzędzie do współpracy jest najlepsze? do dokumentowania szczegółów projektu w scentralizowanym repozytorium. Możesz zaprosić interesariuszy do współpracy w czasie rzeczywistym, upewniając się, że wszyscy są na bieżąco z tym, czego można oczekiwać od projektu.

Pracuj w tandemie z kolegami z zespołu i innymi interesariuszami projektu na ClickUp Docs i zbieraj szczegóły projektu

Po podjęciu decyzji o celach i wymaganych zakresach projektu, użyj Cele ClickUp aby podzielić swoje cele na mniejsze cele. Jeśli masz wiele podobnych celów, zorganizuj je w foldery, aby ułatwić ich śledzenie.

Łatwe ustawienie, organizowanie i śledzenie celów projektów dzięki ClickUp Goals

2. Lista zadań

Zanotuj wszystkie zadania, które musisz wykonać, aby projekt został zakończony.

Podziel duże zadania na mniejsze, łatwiejsze do podzadania i użyj funkcji Widok listy aby wszystko było uporządkowane. Dostępny jako domyślny we wszystkich planach ClickUp, widok ten może jednocześnie załadować do 5,000 Zadania ClickUp . Więc nie martw się, nawet jeśli masz ogromną listę zadań!

Uporządkuj swoje zadania i podzadania za pomocą widoku listy ClickUp

3. Dodaj szczegóły zadania

Teraz nadszedł czas na wprowadzenie opisów i szczegółów zadania. Widok listy zawiera trzy domyślne pola - Osoba przypisana, Termin i Priorytet. Ponieważ wykresy Gantta wymagają dat rozpoczęcia dla zadań, należy dodać kolumnę. W tym miejscu należy Pola niestandardowe ClickUp'a .

Oto jak można utworzyć Pole niestandardowe:

W widoku listy przejdź do prawego górnego rogu nad tabelą zadań i kliknij ikonę +

Wyszukaj i wybierz typ pola. W tym przypadku typem pola będzie "Rollup"

Nazwij pole jako "Data rozpoczęcia"

Kliknij przycisk "Utwórz", aby automatycznie dodać je jako nową kolumnę w widoku listy

Tworzenie pól niestandardowych w ClickUp w celu dodania szczegółów projektu

4. Tworzenie wykresu Gantta

Wykonaj poniższe kroki, aby dodać Widok wykresu Gantta w ClickUp do listy zadań:

Wybierz listę lub folder zawierający Twój projekt. Upewnij się, że wybrałeś właściwą lokalizację, ponieważ określi ona, które zadania będą wyświetlane w widoku Gantt

Kliknij przycisk "+ Widok" w górnej części strony

Wybierz "Gantt", dodaj nazwę widoku dla łatwej identyfikacji i kliknij "Dodaj widok"

Dodaj widok wykresu Gantta do listy zadań ClickUp za pomocą kilku kliknięć

5. Niestandardowy wykres Gantta

Tutaj możesz zmieniać schematy kolorów, włączać/wyłączać tryb pełnoekranowy, ukrywać i pomijać weekendy, wyświetlać aktualizacje na żywo i niestandardowo dostosowywać wykres Gantta, zależnie od swoich preferencji.

Załóżmy na przykład, że chcesz ukryć weekendy, aby uzyskać dokładną oś czasu. Oto jak to zrobić:

Przejdź do "Opcji Gantta"

Przełącz przełącznik obok opcji "Ukryj i pomiń weekendy"

I to wszystko - soboty i niedziele zostaną ukryte w widoku Gantt. Po włączeniu tej opcji nie będzie można przeciągać i upuszczać zadań, aby rozpocząć lub zakończyć je w sobotę lub niedzielę. Zamiast tego zadania rozpoczynające się w weekend będą wyświetlane jako rozpoczynające się w poniedziałek, a zadania kończące się w weekend będą wyświetlane jako kończące się w piątek.

Przełączniki Toggl umożliwiają szybkie niestandardowe dostosowanie wykresów Gantta

6. Tworzenie zależności

Aby wizualizować powiązania między dwoma lub więcej zadaniami, możesz utworzyć zależność w widoku Gantt. Oto jak to zrobić:

Najedź kursorem na zadanie

Kliknij i przeciągnij węzeł

Kliknij węzeł pierwszego zadania i przeciągnij go do następnego zależnego zadania

Upuść linię na inne zadanie, aby utworzyć zależność

Upuść węzeł, aby ustanowić zależność

Powtórz ten sam proces dla różnych zadań w cyklu pracy.

7. Śledzenie postępu projektu

Najedź kursorem na pasek postępu w widoku Gantt, aby zobaczyć, jak blisko jesteś ukończenia wszystkich zadań w przestrzeni, folderze lub na liście. Procent postępu jest obliczany przez podzielenie liczby zakończonych zadań przez całkowitą liczbę zadań w danej Przestrzeni, Folderze lub Liście.

Poznaj postęp swojego projektu na pierwszy rzut oka dzięki widokowi Gantt Chart w ClickUp

Dzięki widokowi Gantt w ClickUp możesz planować i zmieniać harmonogram zadań (indywidualnie lub zbiorczo), edytować zadania zbiorczo i usuwać zależności, gdy kierunek projektu ulegnie zmianie. Możesz także wyeksportować wykres Gantta w formacie PDF lub PNG i udostępniać go interesariuszom.

Masz mało czasu? Zyskaj przewagę dzięki gotowym do użycia szablonom wykresów Gantta Szablony wykresów Gantta .

Weźmy Prosty szablon Gantta ClickUp'a jako przykład. Ta konfigurowalna struktura zapewnia ogólny przegląd zadań i podzadań projektu oraz pomaga śledzić ich postęp w odniesieniu do określonych oś czasu.

Ustalaj zależności między zadaniami, identyfikuj i łagodź przeszkody oraz realizuj projekty na czas dzięki szablonowi Simple Gantt Chart od ClickUp

Dzięki wyczyszczonemu widokowi zależności projektu, możesz z wyprzedzeniem zidentyfikować blokady i zapewnić, że projekt dotrzyma terminów.

Załóżmy, że pracujesz nad projektem rozwoju oprogramowania. Masz zadanie zaprojektowania interfejsu użytkownika (UI), które musi zostać zakończone, zanim zespół programistów będzie mógł rozpocząć kodowanie. Ten szablon umożliwia wizualizację zależności w planie projektu, dzięki czemu można dokładnie monitorować postępy w projektowaniu interfejsu użytkownika.

Jeśli zadanie projektowania interfejsu użytkownika zostanie opóźnione, od razu będzie wiadomo, że zablokuje to proces kodowania. Wczesne zidentyfikowanie tego czynnika blokującego pozwala podjąć działania naprawcze (takie jak przydzielenie większej ilości zasobów lub dostosowanie oś czasu), aby zapewnić, że projekt pozostanie na właściwym torze i dotrzyma terminów.

Dla porównania, Confluence nie posiada natywnych wykresów Gantta i opiera się na wtyczkach innych firm, które są dodatkowo płatne i oferują niestandardowe możliwości. Z pewnością jest to skalowalna platforma do współpracy zespołowej, ale może nie być dobrym rozwiązaniem, jeśli starasz się utrzymać swój stos technologiczny na niskim poziomie. Zacznij korzystać z ClickUp , twórz niestandardowe wykresy Gantta i bądź na bieżąco z harmonogramem swojego projektu!