10 najlepszych programów do zarządzania projektami w Indiach

Kiedy po raz pierwszy skorzystałem z narzędzia do zarządzania projektami, byłem zdumiony. Brak konieczności radzenia sobie z rozproszonymi arkuszami kalkulacyjnymi i niekończącymi się łańcuchami e-maili był dla mnie osobiście wielką wygraną. Nagle mój zespół i ja staliśmy się zorganizowani, odpowiedzialni i skoncentrowani na dotrzymywaniu terminów.

Po kilku latach i kilku narzędziach do zarządzania projektami wiem, co sprawia, że platforma do zarządzania projektami jest świetna. Korzystając z mojego doświadczenia, badań i testów przeprowadzonych przez zespół ClickUp, jestem tutaj, aby podzielić się najlepszymi opcjami oprogramowania do zarządzania projektami dostępnymi obecnie w Indiach.

Czego należy szukać w narzędziu do zarządzania projektami?

Moje doświadczenie z wieloma programami do zarządzania projektami w Indiach pomogło mi określić, czego potrzebuję od mojego narzędzia. Oto niektóre z nich:

Centralne centrum: Poszukaj narzędzia, które przechowuje wszystko w jednym miejscu - zadania, pliki, komunikację i narzędzie do śledzenia terminów. Eliminuje to luki informacyjne i utrzymuje wszystkich w zespole w zgodzie

Poszukaj narzędzia, które przechowuje wszystko w jednym miejscu - zadania, pliki, komunikację i narzędzie do śledzenia terminów. Eliminuje to luki informacyjne i utrzymuje wszystkich w zespole w zgodzie Elastyczność i dostosowanie: Różne projekty wymagają różnych podejść. Dlatego też zdolność adaptacji jest kluczowa. Poszukaj narzędzia z konfigurowalnymi przepływami pracy, widokami i uprawnieniami

Różne projekty wymagają różnych podejść. Dlatego też zdolność adaptacji jest kluczowa. Poszukaj narzędzia z konfigurowalnymi przepływami pracy, widokami i uprawnieniami Funkcje współpracy: Aby usprawnić komunikację i zwiększyć współpracę, priorytetem jest narzędzie z funkcjami takimi jak czat w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji

Aby usprawnić komunikację i zwiększyć współpracę, priorytetem jest narzędzie z funkcjami takimi jak czat w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji Dostępność mobilna: W miarę przechodzenia kultur pracy na hybrydową i zdalną, kluczowe znaczenie ma dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Wybierz narzędzie, które oferuje przyjazne dla użytkownika aplikacje mobilne, aby być na bieżąco i zarządzać zadaniami w podróży

W miarę przechodzenia kultur pracy na hybrydową i zdalną, kluczowe znaczenie ma dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Wybierz narzędzie, które oferuje przyjazne dla użytkownika aplikacje mobilne, aby być na bieżąco i zarządzać zadaniami w podróży Planowanie i harmonogramowanie: Solidne narzędzie powinno oferować różnorodne widoki, takie jak wykresy Gantta i tablice Kanban, aby wizualizować przepływ pracy, ustalać terminy i śledzić postępy

Solidne narzędzie powinno oferować różnorodne widoki, takie jak wykresy Gantta i tablice Kanban, aby wizualizować przepływ pracy, ustalać terminy i śledzić postępy Funkcje oparte na sztucznej inteligencji : Sztuczna inteligencja wkracza do zarządzania projektami, zapewniając funkcje takie jak automatyczne sugestie zadań i zarządzanie obciążeniem pracą w celu zwiększenia wydajności. Lepiej jest wyprzedzić rozwój AI, wybierając odpowiednie narzędzie

: Sztuczna inteligencja wkracza do zarządzania projektami, zapewniając funkcje takie jak automatyczne sugestie zadań i zarządzanie obciążeniem pracą w celu zwiększenia wydajności. Lepiej jest wyprzedzić rozwój AI, wybierając odpowiednie narzędzie Cena: Pamiętaj, aby wybrać platformę, która spełnia Twoje unikalne potrzeby bez naruszania naszego budżetu. Jeśli nie potrzebujesz konkretnych integracji lub zaawansowanych funkcji, wybierz alternatywę z lepszymi cenami, zamiast płacić za możliwości, których możesz nie używać.

Pamiętaj, aby wybrać platformę, która spełnia Twoje unikalne potrzeby bez naruszania naszego budżetu. Jeśli nie potrzebujesz konkretnych integracji lub zaawansowanych funkcji, wybierz alternatywę z lepszymi cenami, zamiast płacić za możliwości, których możesz nie używać. Wsparcie wielojęzyczne: Twoja organizacja z pewnością będzie zróżnicowana językowo, z zespołami w różnych częściach kraju. Poszukaj narzędzi, które mogą zaoferować pewien stopień wsparcia w zakresie tłumaczenia lub lokalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami w Indiach do wykorzystania w 2024 roku

ClickUp: Najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami

zapewnij zgodność projektu 360° z możliwościami ClickUp w zakresie zarządzania projektami

Zanim natknąłem się na ClickUp, przez lata korzystałem z różnych płatnych i bezpłatnych narzędzi do zarządzania projektami, z których niektóre znajdują się na tej liście. Tak więc, Zarządzanie projektami ClickUp Narzędzie miało wiele do zaoferowania. Ale szybko przekonało mnie swoimi innowacyjnymi funkcjami, takimi jak ClickUp AI.

Jego kompleksowa platforma łączy zespół dzięki połączonym przepływom pracy, dokumentom i pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym. Pomaga to wszystkim działać szybciej, pracować mądrzej i oszczędzać czas. Przyjrzyjmy się teraz kilku interesującym funkcjom, które sprawiają, że zarządzanie projektami jest płynne:

Przyspiesz swój projekt dzięki ClickUp AI:ClickUp Brain, Asystent AI ClickUp, przenosi zarządzanie projektami na inny poziom. Daje ciNarzędzie do zarządzania projektami AI aby przyspieszyć realizację projektu, generować podzadania z opisów, podsumowywać dyskusje, a nawet pisać aktualizacje za pomocą pisarza AI - zapewniając lepszą wydajność

Znajdź odpowiedzi i wykonuj pracę szybciej dzięki ClickUp Brain

Usprawnij ustalanie priorytetów i planowanie: Dzięki ClickUp śledzenie priorytetów jest dziecinnie proste. Zespoły mogą zobaczyć wszystkie szczegóły projektu w jednym miejscu za pomocąClickUp Views i analizować ich zgodność z celami firmy. Ten holistyczny widok umożliwia pracownikom efektywne planowanie i strategiczne przydzielanie zasobów

Lepsza komunikacja i przejrzystość: ClickUp sprzyja lepszej komunikacji i przejrzystości w całym cyklu życia projektu. Współpracuj nad swoją wizją dziękiDokumenty ClickUp, udostępniaj aktualizacje za pomocąClickUp Chati informuj wszystkich na bieżąco dzięki wbudowanej skrzynce odbiorczej

Używaj bogatego formatowania i pracuj wydajniej dzięki ClickUp Docs

Dostarczaj projekty szybciej i zgodnie z budżetem: Usprawnienie współpracy między zespołami i planowanie projektów w ramach jednej platformy staje się łatwe dzięki ClickUp.ClickUp Automation eliminuje żmudne zadania, pozwalając zespołom skupić się na najważniejszych priorytetach, co skutkuje szybszą realizacją projektów i lepszą kontrolą budżetu

oszczędzaj czas na powtarzalnych zadaniach, wykorzystując ClickUp Automations_

Zyskaj przejrzystość dzięki szczegółowym raportom: ClickUp zapewnia jedno źródło prawdy dla danych projektu. Uzyskaj wgląd w postępy w czasie rzeczywistym, zidentyfikuj potencjalne przeszkody i zapewnij optymalną alokację zasobów. ClickUp Dashboards trzymaj rękę na pulsie swoich projektów, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji i wyprzedzanie konkurencji

Wizualizuj postępy swojego zespołu za pomocą ClickUp Dashboards

ClickUp naprawdę upraszcza zarządzanie projektami a pozytywne recenzje, takie jak ta na G2, potwierdzają to stwierdzenie.

Qliclabs to startup z 20-osobowym zespołem z Indii. Stworzyliśmy konkurs i wypróbowaliśmy Asanę, Jirę, Monday i ostatecznie wybraliśmy Clickup, ponieważ uważaliśmy, że jest naprawdę prosty i łatwy w użyciu. Mogliśmy przełączyć się z Asany na Clickup jednym kliknięciem przycisku, co było najlepszą częścią. Vignesh P. współzałożyciel

Najlepsze cechy ClickUp

Organizuj projekty za pomocą zadań, podzadań, list kontrolnych i pól niestandardowych

Wybieraj spośród wykresów Gantta, tablic Kanban, list i innych, aby wizualizować przepływ pracy

Omawianie pomysłów, udostępnianie aktualizacji i przypisywanie komentarzy bezpośrednio w ClickUp Chat

Przyjazny dla użytkownika: znajdź wszystko w ClickUp i połączonych aplikacjach z łatwością

Tworzenie, edytowanie, udostępnianie i współpraca nad dokumentami za pomocą ClickUp Docs

Śledzenie czasu zadań bezpośrednio w ClickUp

Monitorowanie postępów projektu za pomocą wizualizacji danych w czasie rzeczywistym w ClickUp Dashboards

Wyznaczaj i kontroluj cele firmy, zespołu i indywidualne dziękiClickUp Goals Ograniczenia ClickUp

W aplikacji mobilnej brakuje kilku funkcji obecnych w aplikacji desktopowej

Nowi użytkownicy mogą początkowo uznać wyczerpującą listę funkcji za przytłaczającą

Cennik ClickUp

Darmowy: Forever

Plan nielimitowany: 584 jenów/miesiąc na użytkownika

584 jenów/miesiąc na użytkownika Plan biznesowy: ₹ 1000/miesiąc na użytkownika

₹ 1000/miesiąc na użytkownika Plan Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowej wyceny

Kontakt w celu uzyskania niestandardowej wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za Rs. 417 na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Pro tip: Dostęp do tego i innych szablonów branżowych można uzyskać na stronie Repozytorium szablonów ClickUp .

2. Hive: Najlepsza dla przyjaznej dla użytkownika współpracy i elastyczności

via Hive Moim zdaniem każda lista najlepszych narzędzi do zarządzania projektami w Indiach byłaby niekompletna bez Hive. Odpowiednie dla zespołów każdej wielkości, Hive oferuje intuicyjny interfejs, konkurencyjne ceny i wyjątkową obsługę klienta.

Hive wykracza poza podstawowe oprogramowanie do zarządzania zadaniami, prezentując zestaw narzędzi do współpracy, w tym czat zespołowy, wspólne sporządzanie notatek i integrację z platformami wideokonferencyjnymi, takimi jak Zoom.

Najlepsze cechy Hive

Dostosowanie do różnych stylów pracy dzięki szerokiej gamie widoków projektów, w tym wykresów Gantta, tablic Kanban, widoków kalendarza, widoków tabeli i innych

Usprawnienie współpracy dzięki wbudowanemu czatowi zespołowemu, wspólnym notatkom i integracji wideokonferencji

Usprawnienie zarządzania przepływem pracy dzięki narzędziom do śledzenia czasu, pozyskiwania zasobów, sprawdzania i zatwierdzania, natywnej integracji poczty e-mail oraz funkcjom automatyzacji zadań i przepływu pracy

Generuj treści za pomocą HiveMind, asystenta AI, oszczędzając czas i wysiłek

Utrzymanie koncentracji zespołu poprzez ustawianie i śledzenie celów bezpośrednio w Hive

Ograniczenia Hive

Może być mniej budżetowy dla małych zespołów lub startupów w porównaniu do podstawowych rozwiązań do zarządzania projektami

Istnieją doniesienia o sporadycznym powolnym ładowaniu i drobnych błędach przy intensywnym korzystaniu z platformy

Ceny Hive

Hive Free: Darmowy plan na zawsze z ograniczoną funkcjonalnością, do 10 użytkowników

Darmowy plan na zawsze z ograniczoną funkcjonalnością, do 10 użytkowników Hive Starter i Hive Teams: odpowiednio ₹85 i ₹250 miesięcznie za użytkownika

odpowiednio ₹85 i ₹250 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Aby uzyskać dodatkowe zabezpieczenia lub możliwości, skontaktuj się z nami w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Hive

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,00 recenzji)

Podoba mi się, jak Hive ułatwia mi śledzenie i dokumentowanie moich zadań i projektów. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika i doskonałą obsługę klienta. Hive wykonał świetną robotę z brandingiem. Wierzę, że jest na dobrej drodze do bycia doskonałą aplikacją w miejscu pracy. Ankit M. kierownik ds. inżynierii oprogramowania

3. Monday.com: Najlepsze rozwiązanie dla konfigurowalnych przepływów pracy i zaawansowanej automatyzacji

via Monday.com Dodałem monday.com do tej listy ze względu na jego niesamowity poziom personalizacji. Jest to wszechstronna platforma do zarządzania pracą zaprojektowana do obsługi wszelkiego rodzaju projektów i przepływów pracy dostosowanych do konkretnych potrzeb kierownika projektu.

Przykładowo, narzędzie oferuje liczne konfigurowalne szablony dla różnych metodologii zarządzania projektami, takich jak Agile, Scrum i Kanban. Dodatkowo, możliwość tworzenia niestandardowych przepływów pracy i automatyzacji dodatkowo zwiększa produktywność i wydajność procesów biznesowych.

Najlepsze cechy Monday.com

Automatyzacja przepływów pracy za pomocą Automation Center, umożliwiająca tworzenie niestandardowych automatyzacji od podstaw, korzystanie z gotowych szablony zarządzania projektami lub wykorzystaj integracje, aby połączyć monday.com z istniejącymi narzędziami

Wykorzystaj dokumenty robocze do współtworzenia dokumentów, formularze do zbierania opinii i narzędzia do korekty, aby utrzymać kontakt z zespołem

Wizualizuj pojemność zespołu i alokację zasobów za pomocą widoku obciążenia pracą, a widoki aplikacji integrują ulubione aplikacje bezpośrednio z projektem

Łączenie się z szeroką gamą popularnych narzędzi i tysiącami innych za pośrednictwem Zapier

Ograniczenia Monday.com

Chociaż monday.com oferuje widok Gantta, nie jest przeznaczony do tworzenia projektów od podstaw w samym widoku

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy z niektórymi widokami, które nie aktualizowały się automatycznie zgodnie z oczekiwaniami

Podstawowe funkcje zarządzania projektami, takie jak widok Gantta, są dostępne tylko w planie Pro i wyższych, co jest wadą dla zespołów z ograniczonym budżetem

Cennik Monday.com

Darmowy na zawsze: Do 2 stanowisk

Do 2 stanowisk Podstawowy: ₹ 748,05 miesięcznie za użytkownika, minimum 3 użytkowników

₹ 748,05 miesięcznie za użytkownika, minimum 3 użytkowników Standard: 997,41 jenów miesięcznie za użytkownika, minimum 3 użytkowników

997,41 jenów miesięcznie za użytkownika, minimum 3 użytkowników Pro: 1579,23 jenów miesięcznie za użytkownika, minimum 3 użytkowników

1579,23 jenów miesięcznie za użytkownika, minimum 3 użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4.7/5.0 (10,600+ recenzji)

4.7/5.0 (10,600+ recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (4,700+ opinii)

"Monday.com zapewnia konfigurowalne tablice, które pozwalają nam organizować zadania, projekty i przepływ pracy. Nasz zespół z łatwością tworzy zadania, ustala terminy i śledzi postępy w czasie rzeczywistym. Obsługa klienta jest również bardzo dobra. Monday.com posiada atrakcyjny wizualnie i intuicyjny interfejs, który ułatwia zespołowi nawigację i zrozumienie informacji." Aman S. kierownik ds. rozwoju projektu

4. ProofHub: Najlepsze rozwiązanie do ekonomicznego zarządzania typu "wszystko w jednym

via ProofHub ProofHub to świetna opcja dla indyjskich zespołów, szczególnie tych, które szukają jednego rozwiązania do zarządzania projektami i współpracy za stałą cenę. Nie ma już potrzeby żonglowania wieloma aplikacjami - zarządzaj wieloma projektami, zespołami i interakcjami z klientami z jednego miejsca.

Narzędzie to pozwala mi również zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki korekcie online - koniec z niekończącymi się łańcuchami e-maili wypełnionymi opiniami na temat dokumentów. Zamiast tego każdy może zostawić komentarze i sugestie bezpośrednio w pliku, dzięki czemu proces weryfikacji jest sprawniejszy i wydajniejszy.

Najlepsze cechy ProofHub

Twórz niestandardowe przepływy pracy i automatyzuj powtarzalne zadania, oszczędzając czas i wysiłek zespołu

Zarządzanie zadaniami, przydzielanie ich członkom zespołu i śledzenie postępów - wszystko w ramach jednego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Efektywna współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami dzięki funkcjom takim jak załączniki do plików, komentarze do zadań i wbudowany czat

Planuj za pomocą wykresów Gantta w celu planowania projektu, śledź czas w celu zarządzania zasobami i generuj niestandardowe raporty w celu uzyskania wglądu w stan projektu

Ograniczenia ProofHub

Struktura cenowa ProofHub jest przeznaczona dla zespołów i może nie być idealną opcją dla freelancerów pracujących w pojedynkę

Chociaż zryczałtowane ceny są atrakcyjne, ważne jest, aby wziąć pod uwagę całkowity koszt dla wielkości zespołu. Koszt "za użytkownika" może być wyższy niż u niektórych konkurentów, zwłaszcza w przypadku mniejszych zespołów

Cennik ProofHub

ProofHub oferuje dwa plany:

Essential: ₹3735.67 dla nieograniczonej liczby użytkowników, rozliczany rocznie

₹3735.67 dla nieograniczonej liczby użytkowników, rozliczany rocznie Ultimate Control: ₹7388.33 dla nieograniczonej liczby użytkowników, nieograniczonej liczby funkcji i nieograniczonej liczby projektów, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4.5/5.0 (85+ recenzji)

4.5/5.0 (85+ recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (4,700+ recenzji)

"Najlepsze w ProofHub jest to, że ma wszystko w jednym miejscu! Kiedyś prosiłem o aktualizacje zadań i projektów za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie musiałem później znaleźć te rozmowy. To marnowało dużo mojego czasu. Teraz komentujemy i prowadzimy rozmowy bezpośrednio przy danym zadaniu. Dzięki temu wszystkie moje informacje, dokumenty i pliki projektów znajdują się w jednym miejscu. Wbudowany czat ułatwia szybkie wysyłanie i odbieranie informacji. Za każdym razem, gdy potrzebuję pomocy, zespół wsparcia ProofHub jest bardzo pomocny i bardzo szybko odpowiada" Anchal S. użytkownik średniej klasy

5. Microsoft Project: Najlepsze dla istniejących użytkowników Microsoft 365

via Microsoft Project Microsoft Project był pierwszym oprogramowaniem do zarządzania projektami w Indiach, z którego korzystałem w mojej pierwszej pracy. Chociaż od tego czasu korzystałem z innych narzędzi do zarządzania projektami, Project oferuje znajomy komfort, szczególnie dla osób intensywnie korzystających z Microsoft 365.

Integruje się on płynnie z całym pakietem Microsoft, w tym Outlookiem, Excelem i Skype'em, ułatwiając udostępnianie informacji i współpracę.

Funkcja zarządzania zasobami narzędzia pomaga mi wizualizować obciążenie pracą i unikać nadmiernego angażowania kogokolwiek. Choć istnieją prostsze narzędzia do zarządzania projektami, solidne funkcje planowania Microsoft Project sprawdzają się najlepiej w przypadku złożonych projektów korporacyjnych, z którymi często pracują indyjskie firmy.

Najlepsze funkcje Microsoft Project

Integracja z innymi aplikacjami i usługami Microsoft 365, co czyni go naturalnym wyborem dla zespołów korzystających z ekosystemu Microsoft

Wizualizacja projektów za pomocą zaawansowanych wykresów Gantta, tablic Kanban i map drogowych projektów

Usprawnienie zarządzania zadaniami i zasobami dzięki zaawansowanym funkcjom planowania i alokacji zasobów

Efektywna współpraca dzięki wbudowanym narzędziom komunikacyjnym, takim jak Microsoft Teams i SharePoint

Ograniczenia Microsoft Project

Oferuje mniej możliwości dostosowywania w porównaniu z innymi programami do zarządzania projektami w Indiach

Pomimo posiadania aplikacji internetowej, Project nie posiada natywnej aplikacji na iOS, co może być wadą dla niektórych zespołów

Zawiera podstawowe funkcje współpracy, ale może nie być tak solidny jak niektóre dedykowane narzędzia do współpracy.

Ceny Microsoft Project

Wdrożenie w chmurze

Planner plan 1: ₹ 835/miesiąc na użytkownika

₹ 835/miesiąc na użytkownika Plan projektu 3: ₹ 2500/miesiąc na użytkownika

₹ 2500/miesiąc na użytkownika Plan projektu 5: ₹4588/miesiąc na użytkownika

Wdrożenie lokalne

Project Standard 2021: ₹ 56730 zł jednorazowy zakup

₹ 56730 zł jednorazowy zakup Project Professional 2021: ₹ 108455 jednorazowy zakup

₹ 108455 jednorazowy zakup Project Server: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4.0/5.0 (ponad 1 600 recenzji)

4.0/5.0 (ponad 1 600 recenzji) Capterra: 4,4/5,0 (ponad 1 800 recenzji)

Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) rozwiązuje problem biznesowy związany z nieefektywnym zarządzaniem projektami i brakiem strategicznego dostosowania. Zapewnia organizacjom scentralizowaną platformę do skutecznego planowania, wykonywania i monitorowania projektów, zapewniając lepszą alokację zasobów, usprawnioną współpracę i lepsze wskaźniki powodzenia projektów. PPM umożliwia firmom dostosowanie projektów do celów strategicznych, priorytetyzację inicjatyw, optymalizację wykorzystania zasobów i podejmowanie decyzji opartych na danych, co skutkuje zwiększoną produktywnością, realizacją projektów i ogólną wydajnością biznesową. Tushar K użytkownik średniej klasy

6. Nifty: Najlepszy do przejrzystych wizualizacji i śledzenia kamieni milowych

via Nifty Nifty to dobre narzędzie do zarządzania projektami dla zespołów, które priorytetowo traktują przejrzyste wizualizacje i śledzenie kamieni milowych.

Dzięki informowaniu wszystkich na bieżąco o celach organizacyjnych i śledzeniu postępów w stosunku do kamieni milowych, Nifty skraca cykle rozwoju projektu i poprawia produktywność zespołu.

Narzędzie może również wprowadzić więcej organizacji do projektów dzięki funkcji portfolio, która pozwala grupować projekty według działów, lokalizacji, menedżerów i innych. Automatyzuje to zapraszanie do projektów w oparciu o zespół, usuwając jeszcze jeden krok z codziennych czynności kierowników projektów.

Funkcje śledzenia budżetu w Nifty mogą naprawdę usprawnić zarządzanie wydatkami na projekty. Szczegółowe raporty narzędzia pozwalają mi wcześnie identyfikować ryzyko finansowe i szybciej korygować kurs.

Najlepsze funkcje Nifty

Planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, tablic Kanban i list zadań dostosowanych do preferencji przepływu pracy

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu czatowi zespołowemu, udostępnianiu plików i komentarzom do zadań

Automatyzacja przepływów pracy z zależnościami zadań, kamieniami milowymi i powtarzającymi się zadaniami w celu zwiększenia produktywności

Śledzenie postępów projektu za pomocą wizualnych pulpitów nawigacyjnych i przeglądów w celu uzyskania przejrzystych informacji

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Dysk Google, Slack i Zoom w celu usprawnienia pracy zespołu

Ograniczenia Nifty

Funkcje śledzenia czasu i raportowania są dostępne tylko na płatnych kontach, co może być wadą dla zespołów z ograniczonym budżetem

Darmowe plany nie zezwalają na gości i klientów, co jest potencjalnym ograniczeniem w przypadku projektów wymagających współpracy zewnętrznej

Ceny Nifty

Darmowy

Starter: ₹ 4087/miesiąc

₹ 4087/miesiąc Pro: 8260 jenów/miesiąc

8260 jenów/miesiąc Biznes: ₹ 12430/miesiąc

₹ 12430/miesiąc Nieograniczony: ₹ 41630/miesiąc

Oceny i recenzje Nifty

G2: 4.7/5.0 (430+ recenzji)

4.7/5.0 (430+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (ponad 400 recenzji)

"Nifty to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, z których korzystaliśmy do tej pory. Wdrażanie klientów jako gości Wdrażanie klientów na portalu Nifty jest bardzo proste. Za pomocą kilku kliknięć możemy dodać naszych klientów jako gości do ich projektów. Mogą oni dodawać swoje zadania i sprawdzać ogólny postęp swojego projektu" Kaushal założyciel i dyrektor generalny

7. Wrike: Najlepszy do usprawnionego sprawdzania i zatwierdzania plików

via Wrike Wrike to potężne, kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami w Indiach, któremu zaufały firmy takie jak Procter. Od prawie dwóch dekad oferuje solidne funkcje wspierające rozwijające się organizacje.

Dlaczego warto wybrać Wrike? Doskonale sprawdza się w zarządzaniu procesami sprawdzania i zatwierdzania plików. Jego tryb porównywania proofów jest przełomowy, umożliwiając łatwe porównywanie wersji plików i przekazywanie informacji zwrotnych na temat najbardziej subtelnych zmian.

Najlepsze funkcje Wrike

Rozpoczynanie zadań lub projektów poprzez wypełnienie prostego formularza zgłoszeniowego

Organizowanie projektów w określone przestrzenie i kategoryzowanie informacji w ramach projektów, folderów, zadań i podzadań

Przeglądanie pracy w formatach takich jak kalendarz, tablica Kanban, widok tabeli, wykresy Gantta i wykresy obciążenia pracą

Usprawnienie zarządzania interesariuszami dzięki funkcjom takim jak oznaczanie krzyżowe, edycja dokumentów w czasie rzeczywistym, korekta i współpraca zewnętrzna

Ograniczenia Wrike

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kluczowy środek bezpieczeństwa, jest dostępne tylko w planie Enterprise

Niezależnie od darmowego planu, wiele podstawowych integracji wiąże się z dodatkowymi kosztami, potencjalnie podnosząc cenę dla zespołu. W rezultacie może to być kosztowne dla większych zespołów o złożonych potrzebach

Cennik Wrike

Darmowy

Zespół: 817 jenów/miesiąc za użytkownika

817 jenów/miesiąc za użytkownika Biznes: ₹ 2070/miesiąc za użytkownika

₹ 2070/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Pinnacle: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5,0 (ponad 3 600 recenzji)

4,2/5,0 (ponad 3 600 recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (ponad 2,600 recenzji)

"Wierzę, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich użytkowników w mojej organizacji, że interfejs użytkownika Wrike jest łatwy do przyzwyczajenia i zrozumienia. Kolejną rzeczą, która najbardziej podoba mi się w Wrike, jest jego aplikacja mobilna. Pozwala nam korzystać z niej z dowolnego miejsca i oczekiwać tego samego interfejsu użytkownika i wydajności, których używamy w przeglądarce internetowej naszego systemu komputerowego" Arjun S. specjalista ds. konwersacyjnej sztucznej inteligencji

8. Pojęcie: Najlepsze dla twórców treści i soloprenerów

via Notion Do niedawna wiedziałem, że Notion to potężna aplikacja do robienia notatek i tworzenia treści, która jest szczególnie popularna wśród indyjskich twórców treści solo i agencji zarządzających influencerami. Ale jest to również kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami! Pozwala tworzyć projekty, projektować mapy drogowe, dzielić zadania, przypisywać je do wielu członków zespołu (jeśli masz zespół!), a nawet ustawiać zależności między zadaniami.

Osobiście uważam, że siła Notion leży w umożliwianiu przejrzystej dokumentacji. Mogę go używać do tworzenia szczegółowych wiki w celu dokumentowania planów projektów, protokołów ze spotkań, a nawet wytycznych dotyczących komunikacji z klientami, a wszystko to w jednej, scentralizowanej lokalizacji. Zapewnia to wszystkim dostęp do najnowszych informacji i eliminuje chaos związany z przeglądaniem niekończących się e-maili lub folderów w celu zarządzania dokumentami.

Najlepsze cechy Notion

Zachowaj porządek we wszystkich informacjach o projekcie dzięki Notion's Project Wiki

Szybkie uruchamianie projektów dzięki gotowym szablonom map drogowych, przepływów pracy i nie tylko

Efektywne zarządzanie zadaniami dzięki funkcjom zarządzania zadaniami Notion

Wybieraj pomiędzy widokami Timeline i Kanban, aby wizualizować postępy projektu

Twórz bogate dokumenty z filmami, fragmentami kodu i ponad 50 innymi typami treści za pomocą Notatek i Dokumentów Notion.

Ograniczenia Notion

Elastyczność Notion wiąże się z krzywą uczenia się, a opanowanie jego funkcji może zająć trochę czasu

Choć oferuje funkcje zarządzania projektami, nie jest dedykowanym narzędziem do tego celu. Podstawowe funkcje zarządzania projektami mogą wymagać integracji.

Ceny Notion

Notion oferuje cztery plany:

Darmowy: Współpraca z maksymalnie 10 gośćmi

Współpraca z maksymalnie 10 gośćmi Plus: 664,94 ₹ za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

664,94 ₹ za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Business: 1246,76 ₹ za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

1246,76 ₹ za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4.7/5.0 (5,400+ recenzji)

4.7/5.0 (5,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (2,100+ recenzji)

Osobiście uwielbiam elastyczność i wszechstronność Notion. Pozwala mi tworzyć niestandardowe strony, bazy danych i listy rzeczy do zrobienia, które idealnie pasują do moich potrzeb. Doceniam również możliwość współpracy w czasie rzeczywistym z innymi, a płynna synchronizacja między urządzeniami zapewnia mi dostęp do moich informacji, gdziekolwiek jestem. Notion stał się naprawdę niezbędnym narzędziem do utrzymania mojej organizacji i produktywności. Mohamed A. , Marketing cyfrowy

9. Jira: najlepsze rozwiązanie do zwinnego tworzenia oprogramowania w Indiach

Jeśli zarządzasz projektami rozwoju oprogramowania Agile, Jira jest silnym pretendentem do najlepszego wyboru oprogramowania do zarządzania projektami w Indiach.

Zostało ono zaprojektowane specjalnie z myślą o wspieraniu metodologii Agile, umożliwiając wdrażanie frameworków Scrum, Kanban i DevOps bezpośrednio na platformie.

W przeciwieństwie do uniwersalnych narzędzi do zarządzania projektami, Jira pozwala mi konfigurować niestandardowe przepływy pracy dostosowane do naszych potrzeb. Oznacza to porzucenie ogólnych szablonów i tworzenie niestandardowych etapów odpowiednich dla indyjskich projektów, takich jak "zatwierdzenia rządowe" lub "negocjacje z dostawcami" Taka przejrzystość pozwala wszystkim zachować spójność i zapewnia płynny przepływ zadań w całym cyklu życia projektu.

Możesz więc planować, kodować, wdrażać, wydawać, monitorować wydajność projektu i utrzymywać cały cykl życia projektu oprogramowania w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Jira

Interaktywne osie czasu do tworzenia map drogowych projektów, tablice scrum do planowania sprintów i tablice Kanban do zwinnego zarządzania

Uprość śledzenie błędów dzięki funkcji śledzenia zgłoszeń, aby utrzymać rozwój na właściwym torze

Zintegruj Jira z ponad 3000 narzędzi deweloperskich, takich jak Scriptrunner, Zendesk, aby usprawnić przepływy pracy

Śledzenie postępów i mierzenie wydajności za pomocą raportów i analiz

Ograniczenia Jira

Sztywny interfejs i wyzwania związane z dostosowywaniem

Systemy wyszukiwania i filtrowania mogą być bardziej przyjazne dla użytkownika

Ceny Jira

Darmowy: ₹0

₹0 Standard: 680₹ miesięcznie za użytkownika

680₹ miesięcznie za użytkownika Premium: ₹1335/miesiąc za użytkownika

₹1335/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4.3/5.0 (5,800+ recenzji)

4.3/5.0 (5,800+ recenzji) Capterra: 4,5/5,0 (ponad 14 000 recenzji)

"Kluczową rzeczą, w której pomaga Jira, jest śledzenie/logowanie wielu spraw, które są prowadzone w różnych zespołach. Zapewnia to widoczność od najmniejszej zmiany, która zachodzi w produkcie, do zmiany na poziomie organizacji. Jest to wykorzystywane jako część procesu zarządzania zmianą, aby wszyscy wiedzieli, co się dzieje i kto jest za to odpowiedzialny" Bharat D. starszy analityk ds. jakości

10. Zoho Projects: Najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego planowania i wbudowanych integracji

Wreszcie, musiałem uwzględnić Zoho Projects na tej liście oprogramowania do zarządzania projektami w Indiach! ponieważ ta aplikacja może poradzić sobie z projektami każdej wielkości i złożoności.

Jedną z jej największych zalet jest dla mnie przystępna cena. W porównaniu ze swoimi odpowiednikami, Zoho Projects oferuje ekonomiczne rozwiązanie, które jest idealne dla zespołów w Indiach dbających o budżet. Ale nie idzie na kompromis w kwestii funkcji. Możliwość tworzenia niestandardowych przepływów zadań, wraz z automatyzacją dla powtarzalnych zadań, jest przełomem. Zwalnia to cenny czas mojego zespołu, który może skupić się na bardziej strategicznej pracy i zmniejsza ryzyko błędów, które mogą być plagą ręcznych procesów.

Oferuje również znajomą atmosferę sieci społecznościowych z funkcjami takimi jak kanały, fora i dyskusje, utrzymując zespoły w kontakcie. Ponadto jest dostępny na iOS, Androida i inne urządzenia mobilne, co zapewnia dostęp w podróży.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Rozbij złożone projekty na osiągalne zadania za pomocą wykresów Gantta w Zoho Projects

Definiowanie zależności między zadaniami, przypisywanie zadań do członków zespołu, planowanie wydarzeń i płynne śledzenie postępów

Konfigurowanie powtarzających się projektów i przypomnień, aby zespół był na bieżąco

Wspieranie współpracy zespołowej poprzez tworzenie i udostępnianie dokumentów projektowych, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych

Monitoruj czas spędzony na zadaniach ręcznie lub za pomocą zintegrowanego licznika czasu i generuj faktury z kart czasu pracy za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Ograniczenia Zoho Projects

Eksportowanie plików w określonych formatach jest ograniczone

Nawet z możliwościami raportowania, niektórzy użytkownicy uważają, że brakuje im pewnych funkcji

Obecnie nie oferuje natywnej integracji z systemem księgowym Quickbooks

Cennik Zoho Projects

Darmowy: ₹0

₹0 Premium: ₹334/miesiąc za użytkownika

₹334/miesiąc za użytkownika Enterprise: 750 jenów/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.3/5.0 (ponad 400 recenzji)

4.3/5.0 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (ponad 500 recenzji)

"Najlepszą częścią tej platformy jest to, że może być używana do zarządzania projektami z dowolnej branży. Można ją skonfigurować zgodnie z konkretnymi potrzebami organizacji. Łatwa w konfiguracji i obsłudze zarówno dla administratora, jak i pracowników." Manisha G starszy specjalista ds. rozwoju biznesu

Idealna platforma do zarządzania projektami czeka

Wybór odpowiedniej platformy do zarządzania projektami może odmienić losy Twojego zespołu. Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę konkretne potrzeby i priorytety zespołu. Pamiętaj, że wiele z nich oferuje bezpłatne wersje próbne, aby przetestować ich funkcje z pierwszej ręki.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami, stawiam na ClickUp. Oferuje on kompleksowy zestaw funkcji, takich jak konfigurowalne widoki w celu usprawnienia przepływu pracy, wbudowane czaty i wątki w celu usprawnienia współpracy oraz sztuczną inteligencję, która pozwala zespołowi osiągnąć więcej. Zapisz się na bezpłatny okres próbny ClickUp już dziś i poczuj różnicę!