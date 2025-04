10 najlepszych programów do cyklu pracy HR, które usprawnią procesy HR w 2025 roku

Codzienna praca zespołu HR zazwyczaj wiąże się z kilkoma ręcznymi zadaniami lub powtarzalną papierkową robotą, która może stać się nudna. Od wniosków urlopowych pracowników i aktualizowania sald urlopowych po śledzenie czasu wolnego, wynagrodzeń i kompensat - lista nie ma końca!

Jeśli kiedykolwiek czułeś się nimi przytłoczony, nie jesteś sam.

Na szczęście mamy dziś narzędzia i aplikacje, które mogą zautomatyzować wiele nudnych części pracy i pomóc w realizacji innych zadań wymagających uwagi. Oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy HR ma na celu zrewolucjonizowanie ich działalności przy użyciu technologii w celu ograniczenia powtarzalnych procesów i poprawy wydajności.

Wyobraź sobie typowy proces wdrażania nowych pracowników - mnóstwo papierkowej roboty, ustawienie kont i koordynowanie sesji szkoleniowych. Dzięki oprogramowaniu do automatyzacji cyklu pracy HR zadania te można zautomatyzować.

Gdy nowy pracownik dołącza do firmy, oprogramowanie automatycznie wysyła dokumenty, dostarcza zasoby IT i planuje sesje szkoleniowe. To jak posiadanie wirtualnego asystenta, który zajmuje się wszystkimi szczegółami administracyjnymi, pozwalając ci skupić się na budowaniu solidnych relacji z zespołem.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do cyklu pracy HR?

Bez optymalizacji cyklu pracy, procesy HR nie mogą być wydajne. Automatyzacja cyklu pracy pozwala skupić się na strategiach i istotnych interakcjach z pracownikami.

Ponadto, z pomocą technologii i Narzędzia AI dla HR można bez wysiłku zapewnić, że procesy biurowe są zgodne z przepisami i polityką firmy. Nie ma potrzeby martwić się o ryzyko związane ze zgodnością i ból głowy.

Jakich funkcji należy szukać przy zakupie dobrego oprogramowania do automatyzacji cyklu pracy?

Musi ono usprawniać proces rekrutacji, onboardingu, zarządzania urlopami, ocenami wydajności i nie tylko, dzięki dostosowywanym, zautomatyzowanym cyklom pracy

Rozwiązanie powinno być wyposażone w samoobsługowy portal dla pracowników, który umożliwia zespołowi dostęp i aktualizację danych osobowych, widok odcinków wypłat, wnioskowanie o wolne i śledzenie salda urlopów

Oprogramowanie HR powinno bez wysiłku śledzić godziny pracy pracowników, zarządzać zmianami i automatyzować procesy obecności w celu dokładnego obliczania listy płac

Musisz mieć możliwość ustawienia Cele HR , przeprowadzać przeglądy i wspierać rozwój pracowników dzięki intuicyjnym funkcjom zarządzania wydajnością

Musi oferować płynną wymianę danych z innymi Systemami HRMS dla płynnego zarządzania zasobami ludzkimi

10 najlepszych programów do obsługi cyklu pracy HR w 2024 roku

Oto dobrze zbadana lista 10 najlepszych programów do automatyzacji cyklu pracy HR. W tym przewodniku znajduje się lista najlepszych funkcji, ograniczeń, szybkości, ocen i recenzji każdego narzędzia, aby pomóc Ci wybrać to właściwe.

1. ClickUp

zorganizuj swój proces HR i oszczędzaj czas dzięki ClickUp HR Project Management_

The Platforma do zarządzania projektami ClickUp jest narzędziem do zrobienia wszystkiego.

Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić proces rekrutacji, organizować materiały onboardingowe i offboardingowe, czy po prostu zorganizować procesy HR , ClickUp dla Teams Human Resource jest świetnym narzędziem do ich uproszczenia!

Oto, w jaki sposób platforma do zrobienia to:

Konfigurowalne widoki

Śledź wszystkie swoje zadania w ClickUp dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom przepływu pracy

ClickUp oferuje ponad 15 sposobów widoku zadań na platformie. Wybieraj spośród takich opcji jak widok listy, widok Gantta, oś czasu, tablica, kalendarz lub mapa myśli!

Śledzenie zadań, kandydatów lub kroków wdrażania pracowników na pierwszy rzut oka dzięki sortowalnym kolumnom, takim jak status, priorytet lub termin realizacji Widoki ClickUp . Widok terminów, rozmów kwalifikacyjnych lub sesji szkoleniowych w układzie kalendarza w celu wykrycia nakładających się zadań.

Tablice ClickUp

pomysły na burzę mózgów z zespołem i przekształcenie ich w osiągalne zadania na tablicy ClickUp Whiteboard_ Tablica ClickUp to wirtualna Tablica do burzy mózgów na temat pomysłów na kampanię, strategii rekrutacyjnych lub pomysłów na branding pracowników z zespołem i przekształcania ich w praktyczne elementy. Umożliwia wszystkim współpracę w czasie rzeczywistym na platformie.

Co więcej, możesz przekształcić te pomysły w elementy wymagające działania lub zadania w ClickUp. Ta cyfrowa tablica pomoże Ci upewnić się, że nie ma żadnych luk w Twojej pracy i zrealizować swoje zadania na czas.

Szablon tablicy przepływu procesów

Wdrażaj nowe procesy szybciej z pomocą szablonu przepływu procesów ClickUp

ClickUp oferuje kilka szablonów free szablonów HR , takie jak szablony Career Path, All Hands Meeting lub Performance Review, w celu uproszczenia i automatyzacji procesów HR.

Aby jednak uprościć pracę, ClickUp oferuje Szablon tablicy przepływu procesów do zarządzania każdym rodzajem procesu HR.

Określ, nad którym procesem - rekrutacją, szkoleniem, frekwencją - chcesz pracować, nakreśl kroki, które musisz wykonać, aby zakończyć proces, a następnie stwórz schemat przepływu procesu na platformie!

Ten szablon to gotowa do użycia, w pełni konfigurowalna Tablica, która jest szczególnie przydatna do poprawy przejrzystości zadań i zrozumienia procesu.

ClickUp najlepsze funkcje

Zadbaj o zaangażowanie swoich pracowników, organizuj gry online i rozdawaj wzmianki dzięki ClickUp

Przeprowadzaj ankiety wśród pracowników, zbieraj opinie lub organizuj sondaże na następny wyjazd dzięki Formularze ClickUp Automatyzacja powtarzalnych lub czasochłonnych zadań dzięki Automatyzacja ClickUp Zaplanuj swój dzień z Priorytety zadań ClickUp , który pozwala oznaczyć zadania jako Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie

Użyj ClickUp Brain do pisania kontaktów, umów i polityk w celu zbudowania hubu wiedzy

ClickUp limit

Poruszanie się po platformie może być trudne dla początkujących użytkowników

Choć ClickUp wspiera różne integracje z systemami innych firm, integracja z istniejącymi systemami HR lub innymi niezbędnymi narzędziami może być trudna

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $10/użytkownika miesięcznie

: $10/użytkownika miesięcznie Business : 19 USD/użytkownik miesięcznie

: 19 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Kissflow

przez Kissflow Kissflow to oparta na chmurze platforma, która pomaga firmom w automatyzacji i zarządzaniu cyklem pracy bez kodowania. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy do planowania HR, wdrażania pracowników, zatwierdzania wydatków i obsługi zgłoszeń IT.

Kissflow upraszcza zadania poprzez automatyzację powtarzalnych kroków, przekierowywanie zatwierdzeń i dostarczanie wglądu poprzez raportowanie i analizy.

Najlepsze funkcje Kissflow

Tworzenie, śledzenie i zarządzanie cyklami pracy bez wysiłku dzięki przyjaznemu dla użytkownika, intuicyjnemu interfejsowi

Korzystanie z Kissflow w różnych działach i procesach w organizacji

Zbieranie informacji na temat wydajności procesów, identyfikacja wąskich gardeł i śledzenie wskaźników wydajności dzięki rozszerzonemu raportowaniu

Tworzenie prostych lub złożonych cykli pracy HR, w tym równoległych branchów i zadań warunkowych, bez użycia jakiegokolwiek kodu

Limity Kissflow

Tworzenie wysoce złożonych cykli pracy HR może wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej ze względu na niestandardowe opcje Kissflow

Wybór integracji Kissflow z narzędziami innych firm jest bardziej limitowany w porównaniu do innych rozwiązań oprogramowania do zarządzania cyklem pracy Cennik Kissflow

Podstawowy: $1,500/miesiąc

$1,500/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (534 recenzji)

4.3/5 (534 recenzji) Capterra: 4.1/5 (56 opinii)

3. Formstack

przez Formstack Formstack to rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy i tworzenia formularzy online, które umożliwia tworzenie i zarządzanie niestandardowymi ankietami, rejestracjami i formularzami zamówień.

Upraszcza gromadzenie i przetwarzanie danych, dostarczając intuicyjne narzędzia do projektowania formularzy bez kodowania.

Możesz użyć Formstack do zbierania płatności, pozyskiwania potencjalnych klientów i nie tylko. Następnie populacja tych danych w pięknie zaprojektowanych dokumentach online z podpisami elektronicznymi.

Najlepsze funkcje Formstack

Tworzenie i niestandardowe formularze za pomocą prostego edytora typu "przeciągnij i upuść" z intuicyjnym interfejsem

Tworzenie dynamicznych formularzy w oparciu o logikę warunkową, która zmienia się na podstawie odpowiedzi użytkownika, pomagając w tworzeniu spersonalizowanych formularzy

Integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak Salesforce, Arkusze Google i Zapier, w celu stworzenia zakończonego cyklu pracy

Automatyczne przesyłanie przesłanych formularzy do różnych osób zatwierdzających lub działów na podstawie określonych kryteriów lub odpowiedzi

Limity Formstack

Ceny mogą być drogie dla mniejszych organizacji lub tych, które szukają zaawansowanych funkcji, takich jak automatyzacja cyklu pracy

Niestandardowe opcje projektowania i układu formularza mogą być ograniczone dla osób poszukujących wysoce dostosowanych formularzy

Cennik Formstack

Formularze: $59/miesiąc (jeden użytkownik)

$59/miesiąc (jeden użytkownik) Suite: $229/miesiąc (trzech użytkowników)

$229/miesiąc (trzech użytkowników) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4.6/5 (938 recenzji)

4.6/5 (938 recenzji) Capterra (Formstack Forms): 4.1/5 (106 opinii)

4. Sprout Solutions

przez Sprout Solutions Sprout Solutions to oparte na chmurze narzędzie zaprojektowane w celu poprawy zarządzania ludźmi, w szczególności w zakresie HR i wynagrodzeń.

Dostarcza kompleksowy pakiet rozwiązań HR, w tym przetwarzanie listy płac, ewidencję czasu pracy, samoobsługę pracowników, rekrutację i zarządzanie wydajnością.

Sprout najlepsze funkcje

Monitorowanie obecności, wniosków urlopowych, urlopów, czasu zameldowania i wymeldowania oraz nadgodzin w kompaktowym, wygodnym interfejsie

Umożliwienie pracownikom zarządzania informacjami i wnioskami w samoobsługowym portalu pracowniczym

Zmniejszenie obciążenia administratora poprzez automatyzację kluczowych zadań HR, takich jak przetwarzanie listy płac, ewidencja czasu pracy i zarządzanie wydajnością

Limity Sprout

Rozwiązania Sprout mogą okazać się kosztowne, szczególnie dla mniejszych Businessów

Skalowanie platformy w miarę rozwoju firmy może wiązać się z wyższymi kosztami, co może być niepokojące dla firm o ograniczonym budżecie

Ceny Sprout

Niestandardowy cennik

Sprout oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (390+ recenzji)

4.7/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

5. Zoho People

przez Zoho People Zoho People to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi opracowane przez Zoho, popularną firmę programistyczną, która jest dostawcą szeregu aplikacji biznesowych. Został zaprojektowany specjalnie w celu uproszczenia i automatyzacji różnego rodzaju funkcji i procesów HR w organizacjach każdej wielkości.

Zoho People upraszcza operacje HR, zwiększając zaangażowanie pracowników i wydajność organizacji dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i kompleksowym narzędziom do zarządzania zasobami ludzkimi.

Najlepsze funkcje Zoho People

Łatwe śledzenie obecności, urlopów i zwolnień pracowników dzięki dostosowywanym zasadom dotyczącym urlopów, automatyzacji rejestrowania obecności i zarządzania wnioskami urlopowymi

Ustawienie cykli oceny wydajności, definiowanie celów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI), przeprowadzanie przeglądów i generowanie raportów wydajności na platformie

Zarządzanie danymi pracowników, w tym danymi osobowymi, historią zatrudnienia, umiejętnościami i wynikami, za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu

Limity Zoho People

Niestandardowe dostosowanie niektórych cykli pracy lub raportów wymaga wiedzy technicznej

Posiada krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik Zoho People

Essential HR: 0,83 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

0,83 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Profesjonalny: 1,66 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

1,66 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Premium: 2,5 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

2,5 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: $4.16/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

*Ceny pobrane z zewnętrznego źródła

Oceny i recenzje Zoho People:

G2: 4.4/5 (320+ recenzji)

4.4/5 (320+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 240 recenzji)

6. Process Street

przez Ulica procesu Process Street to oparte na AI oprogramowanie do zarządzania procesami i przepływem pracy, które pozwala Business tworzyć, zarządzać i optymalizować powtarzalne zadania, procesy i cykle pracy.

Platforma ma na celu standaryzację operacji, poprawę wydajności i współpracy oraz zapewnienie spójności w wykonywaniu zadań i procedur biurowych.

Najlepsze funkcje Process Street

Tworzenie cyklu pracy za pomocą listy kontrolnej - definiowanie kolejnych kroków, przypisywanie zadań, ustawienie terminów i dodawanie szczegółowych instrukcji

Dostęp do bogatej biblioteki gotowych szablonów dla różnych procesów biznesowych, takich jak wdrażanie pracowników, publikowanie zawartości, operacje IT, audyty zgodności i inne

Przypisuj zadania członkom zespołu, zostawiaj komentarze, załączaj pliki i komunikuj się płynnie w ramach cyklu pracy

Limity Process Street

Ustawienie zaawansowanej automatyzacji z logiką warunkową może być skomplikowane dla osób z ograniczoną wiedzą techniczną

Ograniczona funkcja w trybie offline lub w miejscach z zawodnym połączeniem internetowym

Cennik Process Street

Startup: $100/miesiąc

$100/miesiąc Pro: 1500 USD/miesiąc

1500 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Process Street oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (390+ recenzji)

4.6/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (620+ opinii)

7. Frevvo

przez Frevvo Frevvo specjalizuje się w niekodowanych formularzach i automatyzacji cyklu pracy. Umożliwia łatwe tworzenie elektronicznych formularzy z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak logika warunkowa i walidacja bez kodowania.

Frevvo automatyzuje procesy biznesowe poprzez tworzenie cykli pracy, które automatyzują powtarzalne zadania, zatwierdzenia i powiadomienia, integrując się z innymi systemami w celu łatwej wymiany danych i zarządzania procesami.

Najlepsze funkcje Frevvo

Używaj kreatora formularzy do tworzenia elektronicznych formularzy z różnymi typami pól i walidacjami

Dostęp do responsywnych i przyjaznych dla urządzeń mobilnych formularzy z dowolnego urządzenia mobilnego

Automatyzacja cykli pracy poprzez definiowanie kolejnych kroków, reguł routingu i zatwierdzeń

Limity Frevvo

Mogą występować problemy z niestandardowym dostosowywaniem złożonych cykli pracy i formularzy poza podstawowymi konfiguracjami

Użytkownicy nietechniczni mogą mieć trudności z ustawieniem zaawansowanych cykli pracy i integracji

Ceny Frevvo

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Frevvo:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.5/5 (25+ recenzji)

8. Rippling

przez Rippling Rippling to kompleksowe rozwiązanie system zarządzania pracownikami który integruje i automatyzuje zadania związane z zarządzaniem pracownikami, takie jak lista płac, świadczenia, urządzenia i aplikacje.

Dostarcza scentralizowany hub do wdrażania nowych pracowników, zarządzania danymi pracowników i zapewniania zgodności z przepisami.

Najlepsze funkcje Rippling

Automatyzacja procesów wdrażania pracowników, w tym udostępniania kont IT, ustawienia listy płac i rejestracji świadczeń

Centralizacja zarządzania danymi pracowników, w tym płacami, świadczeniami, śledzeniem czasu i zgodnością z przepisami

Zdalne zarządzanie urządzeniami firmowymi (laptopami, telefonami itp.), w tym wdrażanie, ustawienia zabezpieczeń i aktualizacje oprogramowania.

Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi kadr i pracy poprzez automatyzację zadań, takich jak raportowanie podatkowe, dokumentacja pracownicza i egzekwowanie zasad - świetne rozwiązanie dla globalnych Teams

Rippling limits

Ceny są stosunkowo wysokie w porównaniu do innych platform kadrowo-płacowych

Może mieć stromą krzywą uczenia się i wymagać znacznego ustawienia i konfiguracji, szczególnie w przypadku organizacji o unikalnych lub złożonych wymaganiach

Ceny Rippling

Zaczyna się od 8 USD/miesiąc za użytkownika niestandardowy cennik zależny od wybranych aplikacji



Oceny i recenzje Rippling:

G2: 4.8/5 (2,200+ recenzji)

4.8/5 (2,200+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 3,000 recenzji)

9. BambooHR

przez BambooHR BambooHR to popularna platforma HR, która standaryzuje i automatyzuje różne funkcje HR. Teams używają jej do zarządzania wszystkimi aspektami cyklu życia pracownika.

Jako centralny hub dla zadań związanych z HR, BambooHR pozwala organizacjom efektywnie obsługiwać dane pracowników, standaryzować procesy i usprawniać zarządzanie siłą roboczą.

Najlepsze funkcje BambooHR

Śledzenie nieobecności pracowników, urlopów, zwolnień lekarskich i innych rodzajów płatnego i bezpłatnego czasu wolnego

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dzięki portalowi samoobsługowemu, który umożliwia pracownikom dostęp do ich danych osobowych, widok odcinków wypłat, wnioskowanie o czas wolny i aktualizację danych kontaktowych

Umożliwienie specjalistom HR generowania niestandardowych raportów dotyczących wskaźników rotacji pracowników, trendów w zakresie czasu wolnego, danych demograficznych pracowników i nie tylko dzięki rozbudowanym funkcjom raportowania i analizy

Limity BambooHR

Wdrażanie szczegółowych cykli pracy lub unikalnych reguł biznesowych może wymagać dodatkowej konfiguracji lub obejścia

Możliwości raportowania mogą być ograniczone lub mniej konfigurowalne w porównaniu z innymi rozwiązaniami Oprogramowanie HR Ceny BambooHR

Core: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pro: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,700 recenzji)

10. OrangeHRM

przez OrangeHRM OrangeHRM to oprogramowanie open-source do zarządzania zasobami ludzkimi zaprojektowane w celu usprawnienia procesów HR w organizacjach. Jest to platforma do zarządzania pracownikami, rekrutacji nowych pracowników, wynagrodzeń, oceny wydajności, śledzenia obecności i innych zadań związanych z zasobami ludzkimi.

OrangeHRM ma na celu usprawnienie zarządzania siłą roboczą, zwiększenie zaangażowania pracowników i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi zasobów ludzkich dzięki rozszerzeniu listy funkcji.

Najlepsze funkcje OrangeHRM

Publikowanie ofert pracy, zarządzanie aplikacjami, planowanie rozmów kwalifikacyjnych i usprawnianie procesów onboardingu i offboardingu

Śledzenie godzin pracy i zmian pracowników oraz automatyzacja procesów obecności w celu zapewnienia dokładnej listy płac

Ustawienie celów kadrowych, przeprowadzanie ocen wydajności i ułatwianie rozwoju zawodowego pracowników

Limity OrangeHRM

Interfejs użytkownika OrangeHRM może być mniej intuicyjny lub przestarzały, szczególnie w przypadku złożonych cykli pracy

Sporadyczne wyzwania związane z szybkością reakcji wsparcia i dostępnością kompleksowej dokumentacji do rozwiązywania problemów i szkolenia użytkowników

Ceny OrangeHRM

Starter: Free

Free Zaawansowany: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje OrangeHRM

G2: 4.2/5 (ponad 30 recenzji)

4.2/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.2/5 (180+ opinii)

Wybór odpowiedniego oprogramowania do cyklu pracy HR

Złożone środowisko HR potrzebuje potężnego sprzymierzeńca, który może automatyzować zadania, centralizować dane i oferować wnikliwe raportowanie. Narzędzia te umożliwiają zespołom HR usprawnienie procesów w całej organizacji, osiągnięcie dokładności listy płac i skupienie się na strategicznych inicjatywach rozwoju pracowników.

Jedno narzędzie wyróżnia się na tle innych: Dzięki ClickUp Twoje procesy HR mogą wznieść się na nowe wyżyny!

ClickUp to idealne, kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb HR. Jego solidne funkcje HR, zarządzania projektami i AI pomogą Ci połączyć wszystkie procesy HR w jednym centralnym hubie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!