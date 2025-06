5 szablonów notatek Cornella w Dokumentach Google, Word i ClickUp

Kiedy musisz sporządzić szczegółowe i praktyczne notatki, nic nie przebije metody notatek Cornella. Format notatek Cornella jest pomocny dla studentów i profesjonalistów ze względu na dbałość o szczegóły i zdolność ułatwiania zapamiętywania. Skuteczny szablon notatek Cornella może jeszcze bardziej ułatwić naukę i zapamiętywanie.

Twoje poszukiwania najlepszych szablonów notatek Cornella do organizowania i podsumowywania notatek dobiegły końca. Zrobiliśmy za Ciebie całą pracę.

Czym są szablony notatek Cornella?

✨Ciekawostka: Profesor Walter Pauk z Cornell University wynalazł metodę sporządzania notatek Cornella w latach 40. XX wieku. Jest to prosty i uporządkowany sposób sporządzania notatek i organizowania ich podczas wykładów lub czytania.

System notatek Cornella można wykorzystać do podsumowywania wykładów lub notatek ze spotkań, śledzenia porządku obrad spotkania, a nawet powracania do przerobionego materiału.

Szablon notatek Cornella to gotowy format zgodny z systemem notatek Cornella. Składa się on z trzech sekcji:

Kolumna po lewej stronie (Cue) : W tym miejscu należy umieścić listę pytań i słów kluczowych związanych z danym spotkaniem lub wykładem

Prawa kolumna (Notatki) : Zapisz tutaj główne notatki, punkty do dyskusji i kluczowe przemyślenia

Sekcja dolna (Podsumowanie): W tym miejscu należy napisać jedno- lub dwuzdaniowe, praktyczne podsumowanie oparte na kluczowych ideach sesji

Typowy szablon notatki Cornella wygląda następująco.

Za pośrednictwem SUNY Cortland

5 darmowych szablonów notatek Cornella do wykorzystania

Chociaż istnieje wiele darmowych szablonów notatek Cornella, oto pięć naszych najlepszych propozycji:

1. Szablon notatek Cornell autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do egzaminu, czy do spotkania, skorzystaj z szablonu notatek Cornella w ClickUp, aby przechowywać wszystkie ważne informacje w jednym miejscu

Szablon notatek ClickUp Cornell dla początkujących znajduje się na szczycie naszej listy szablonów notatek Cornell.

Ten przyjazny dla początkujących szablon pomaga uporządkować notatki w sposób zorganizowany. Umożliwia szybkie podsumowanie i syntezę informacji oraz przywołanie kluczowych informacji, takich jak główne idee i fakty.

Przekształć każdą notatkę z tego szablonu Dokumentów w zadania w ClickUp i śledź postępy. Możesz również dodać pola niestandardowe i atrybuty, takie jak data, temat itp. do każdego zadania, aby uzyskać lepszą wizualizację.

Stwórz cykl pracy ClickUp za pomocą tego szablonu i uzyskaj dostęp do niestandardowych widoków, takich jak Gantt, kalendarz i lista. Pod sekcją podsumowania dodaj wskazówki, takie jak słowa kluczowe, frazy lub diagramy, aby szybko uzyskać dostęp do najważniejszych informacji z notatek.

Idealne dla: wszystkich, którzy po raz pierwszy próbują systemu notatek Cornella.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: udostępniaj te notatki innym za pomocą jednego kliknięcia, tworząc bezpieczny link w ClickUp Docs. Mogą oni nawet dodawać punkty i pracować nad dokumentem razem z Tobą.

2. Szablon notatek Cornella dla zaawansowanych użytkowników

Pobierz ten szablon Efektywnie organizuj i zarządzaj notatkami, aby szybko je przeglądać i przywoływać dzięki szablonowi notatek Cornella w ClickUp

Szablon ClickUp Cornell Notes dla zaawansowanych użytkowników jest zgodny z formatem notatek Cornella w możliwie najbardziej nieskomplikowany sposób.

Ten szablon, który można pobrać jako dokument w ClickUp Docs, zawiera prostą tabelę, w której można bezpośrednio zapisywać słowa kluczowe, pytania, notatki i podsumowania.

Ten darmowy szablon protokołu ze spotkania doskonale nadaje się do szybkich codziennych spotkań i cotygodniowych podsumowań. Profesjonalni kierownicy projektów i liderzy zespołów używają tego szablonu dokumentów Cornell w formacie do planowania działań dla członków zespołu.

Aby zaoszczędzić czas, sporządź listę elementów porządku obrad i punktów do omówienia, a następnie udostępnij ją uczestnikom przed spotkaniem. Podczas spotkania rejestruj działania, które należy podjąć. Później dodaj nagrania ze spotkania, zadania i wszelkie inne szczegóły, a także śledź postępy w realizacji działań.

Idealne dla: Zaawansowanych użytkowników, którzy chcą połączyć sporządzanie notatek podczas spotkań z zarządzaniem zadaniami

💡Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp oferuje dodatkowe funkcje, które zwiększają efektywność spotkań. Na przykład, użyj tablic ClickUp, aby podczas wirtualnych spotkań przeprowadzić burzę mózgów z innymi uczestnikami i opracować strategie oraz pomysły. Następnie użyj ClickUp Brain, aby podsumować notatki, wybrać elementy wymagające działania i przydzielić zadania członkom zespołu.

3. Szablon notatek Cornella w Dokumentach Google

za pośrednictwem Dokumentów Google

Szablon notatek Cornella w Dokumentach Google pomoże Ci zachować kontrolę nad zadaniami. Wystarczy skopiować lub pobrać szablon, aby zacząć z niego korzystać.

Ten prosty szablon, przeznaczony dla studentów i profesjonalistów, można edytować w czasie rzeczywistym i udostępniać wszystkim członkom zespołu. Sekcje i kolumny zawierają przykładowe punkty, które pomogą Ci lepiej korzystać z szablonu.

Podziel kolumnę notatek na cztery kategorie: zapis, recytacja, refleksja i przegląd

W kategorii "zapis" zapisz najważniejsze fakty i kluczowe idee własnymi słowami, używając zdań telegraficznych

W kategorii "recite" (powtórz) odpowiedz na pytania z kolumny "cues" (podpowiedzi)

Celem kategorii "refleksja" jest dogłębna analiza znaczenia dwóch pierwszych kategorii

Sekcja recenzji służy do przechowywania wszystkich notatek w jednym miejscu.

Idealne dla: Studentów poszukujących prostego szablonu Dokumentów Google ułatwiającego robienie notatek

👀 Czy wiesz, że: Zdania telegraficzne to krótkie zdania, które zawierają listę faktów bez dodawania artykułów lub innych zbędnych słów. Pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek podczas sporządzania notatek.

4. Szablon notatek Cornella dla programu Microsoft Word autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

Ten szablon notatek Cornell w programie Microsoft Word znalazł się na naszej liście ze względu na minimalistyczny wygląd i prostą strukturę, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla studentów i profesjonalistów, którzy dopiero zaczynają korzystać z notatek Cornell.

Ten szablon Word jest konfigurowalny i kompleksowy, obejmujący wszystkie aspekty systemu notatek Cornell w nowoczesnym formacie.

Umożliwia łatwe przechwytywanie informacji i poprawia zarządzanie czasem dla studentów i pracowników akademickich. Można go pobrać jako dokument Microsoft Word, edytować i przesłać do Sharepoint lub innego systemu udostępniania plików, aby łatwo udostępniać go kolegom z klasy lub członkom zespołu.

Idealne dla: studentów i profesjonalistów, którzy potrzebują szablonu Worda do tworzenia i udostępniania notatek

5. Szablon notatek Cornella w Dokumentach Google autorstwa DocHub

za pośrednictwem DocHub

Szablon notatek Cornell w Dokumentach Google autorstwa DocHub jest odpowiedni do sporządzania notatek akademickich i profesjonalnych.

Możesz uzyskać do niego dostęp online i edytować tekst zgodnie z własnymi potrzebami. Oprócz edycji tekstu szablon Dokumentów Google umożliwia użytkownikom dodawanie obrazów, zaznaczanie fragmentów oraz dodawanie komentarzy i sugestii dla członków zespołu.

Po wprowadzeniu zmian pobierz plik, przekonwertuj go do formatu PDF i zapisz w Google Drive, aby mieć do niego łatwy dostęp.

Idealne dla: studentów, którzy potrzebują szablonu notatek, który można edytować online.

Czym charakteryzuje się dobry szablon notatek Cornella?

Jak wybrać szablon notatek Cornella najbardziej odpowiedni dla siebie? Dobry szablon do sporządzania notatek oparty na metodzie Cornella musi posiadać następujące funkcje:

Układ strukturalny: Lewa kolumna powinna zajmować maksymalnie 30% szablonu, natomiast prawa kolumna lub główna część szablonu powinna zajmować pozostałe 70%

Możliwość dostosowania: Szablon notatek Cornell powinien być dostosowywalny do potrzeb użytkownika. Powinien umożliwiać wprowadzanie poprawek i współpracę.

Możliwość udostępniania: Ponieważ notatki mogą być dostępne dla wielu osób, szablon musi posiadać funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak udostępnianie jednym kliknięciem, edycja grupowa, historia wersji oraz dodawanie komentarzy/sugestii

Przyjazny dla użytkownika: Szablon notatek powinien być łatwy w użyciu i nawigacji. Dzięki temu użytkownicy korzystający z niego na dowolnym urządzeniu będą mogli go płynnie edytować

Integracja AI: Narzędzie do robienia notatek AI zintegrowane z szablonem ułatwia wyodrębnianie protokołów ze spotkań bez konieczności ręcznego zapisywania każdego omówionego słowa. Potraktuj tę funkcję jako swojego asystenta AI, który pomaga Ci tworzyć uporządkowane i przejrzyste protokoły, oddające istotę spotkania

