10 najlepszych książek o nawykach do nauki i rozwijania trwałych nawyków

10 najlepszych książek o nawykach do przeczytania w 2024 roku

Zanurz się w tych 10 potężnych lekturach, skrupulatnie wybranych, aby wyposażyć Cię w praktyczne strategie i wnikliwe spojrzenie na siłę zmiany nawyków:

1. Atomowe nawyki autorstwa Jamesa Cleara

Autor: Jamés Clear

Jamés Clear Liczba stron: 270

270 Rok wydania: 2018

2018 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 55 minut

3 godziny i 55 minut Oceny: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Chcesz zmienić swoje życie na lepsze, ale nie wiesz od czego zacząć? Jeśli tak, ta książka jest dla Ciebie.

Atomowe nawyki

to bestseller nr 1 New York Timesa, który ujawnia sekrety kształtowania nawyków w oparciu o najnowocześniejsze badania i przykłady z życia wzięte.

Cztery prawa Clear dotyczące zmiany zachowania - wskazówka, pragnienie, reakcja i nagroda - oraz praktyczne wskazówki sprawiają, że książka ta jest cennym źródłem informacji dla każdego, kto szuka trwałej zmiany. Odkryjesz również nie tak oczywisty sekret tego, jak wprowadzać małe, stopniowe ulepszenia, które z czasem przyniosą duże rezultaty.

Niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć, zwiększyć produktywność, poprawić relacje, czy osiągnąć jakikolwiek inny cel, ta książka pokaże ci, jak wykorzystać moc atomowych nawyków.

Cytat z książki

Kiedy zakochujesz się w procesie, a nie w produkcie, nie musisz czekać, aby dać sobie pozwolenie na bycie szczęśliwym. Możesz być zadowolony w każdej chwili, gdy twój system działa

Jamеs Clear

Kluczowe wnioski z Atomic Habits

Skoncentruj się na małych, trwałych zmianach, a nie na drastycznych celach

Uczyń swoje nawyki łatwymi do rozpoczęcia i trudnymi do zatrzymania. Używaj wskazówek i nagród, aby wyzwalać i wzmacniać swoje zachowanie

Nakładaj dobre nawyki na istniejące, aby ułatwić ich wdrożenie

Co mówią czytelnicy

"Podążanie za prostymi krokami przedstawionymi w tej książce poprawiło sposób, w jaki wyznaczam i osiągam cele dla mojej transformacji biznesowej i osobistej, sposób, w jaki patrzę i wykonuję codzienne czynności związane z moim zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz życiem osobistym"

2. 7 nawyków skutecznego działania autorstwa Stephena R. Coveya

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Liczba stron: 464

464 Rok wydania: 1989

1989 Szacowany czas czytania: 6 godzin i 41 minut

6 godzin i 41 minut Oceny: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Co sprawia, że niektórzy ludzie odnoszą większe sukcesy niż inni? Jak można osiągnąć swoje cele i prowadzić sensowne życie? Oto niektóre z pytań, na które odpowiada ta książka.

Ta klasyczna książka o sile nawyków odkrywa ponadczasowe zasady efektywności osobistej i zawodowej. Siedem nawyków Covey'a, od niezależności po synergię, zapewnia ramy dla satysfakcjonującego i produktywnego życia.

Ta książka uczy, jak

rozwijać nawyki pracy

które pomogą ci stać się bardziej proaktywnym, niezależnym, współzależnym i synergicznym. Dowiesz się także, jak dostosować swoje działania do wyznawanych wartości, skutecznie się komunikować i kreatywnie rozwiązywać problemy.

Cytat z książki

Zasiej myśl, zbierz działanie; zasiej działanie, zbierz nawyk; zasiej nawyk, zbierz charakter; zasiej charakter, zbierz przeznaczenie

Stephen R. Covey

Kluczowe wnioski z książki 7 nawyków wysoce skutecznych ludzi

Zmień swoje paradygmaty i zasady. Przyjmij postawę odpowiedzialności, inicjatywy i wizji

Przyjmij etykę charakteru. Buduj swój charakter na uniwersalnych i trwałych wartościach, a nie na powierzchownych cechach

Opanuj siedem nawyków, aby osiągnąć osobiste spełnienie, budować silniejsze relacje i wnosić znaczący wkład w społeczności i organizacje

Co mówią czytelnicy

"Zdecydowanie polecam tę książkę każdemu, kto próbuje wyrobić w sobie lepsze nawyki. Można je streścić na jednej lub dwóch stronach, ale przejrzenie całej książki naprawdę pomaga spojrzeć na wszystko z odpowiedniej perspektywy. Zdecydowanie poleciłbym tę książkę każdemu, kto chce poprawić swoje życie."

3. Switch: Jak zmieniać rzeczy, gdy zmiana jest trudna autorstwa Chip & Dan Heath

Autorzy: Chip i Dan Heath

Chip i Dan Heath Liczba stron: 305

305 Rok wydania: 2010

2010 Szacowany czas czytania: 5 godzin i 40 minut

5 godzin i 40 minut Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Zmiana jest trudna, ale nie niemożliwa. Takie jest przesłanie tej książki, która bada psychologię zmian i sposoby ich przezwyciężania. Autorzy wykorzystują metaforę jeźdźca i słonia, aby zilustrować dwa aspekty naszego umysłu: racjonalny i emocjonalny.

Wprowadzają również pojęcie Ścieżki, która reprezentuje środowisko i sytuację. Zrozumienie tych trzech elementów uczy, jak kierować Jeźdźcem, kształtować Słonia i oczyszczać Ścieżkę w celu pomyślnej zmiany.

Autorzy oferują praktyczne strategie kształtowania nawyków, zmiany zachowań i motywowania osób i organizacji do przyjęcia pozytywnych zmian.

Cytat z książki

Dlaczego nawyki są tak ważne? Są one w istocie behawioralnym autopilotem

Chip Heath

Switch kluczowe wnioski

Jeździec, słoń i ścieżka: Zrozumienie wewnętrznych sił wpływających na ludzkie zachowanie

Kierowanie jeźdźcem: Motywowanie racjonalnej części umysłu za pomocą faktów i danych

Kształtowanie słonia: Radzenie sobie z oporem emocjonalnym poprzez pozytywne wzmocnienie i jasny kierunek

Co mówią czytelnicy

"Switch" uczy konkretnego procesu wdrażania zmian. Jest on głównie ukierunkowany na zmiany w organizacji, ale równie dobrze można go zastosować w życiu. Autorzy napisali ją specjalnie dla osób z ograniczonymi zasobami i niewielkim autorytetem."

4. Tiny Habits autorstwa B.J. Fogg

Autor: B.J. Fogg

B.J. Fogg Liczba stron: 320

320 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 5 godzin i 55 minut

5 godzin i 55 minut Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Myślisz, że zmiana nawyków jest trudna? Pomyśl jeszcze raz. Ta książka uczy, jak tworzyć małe nawyki, które mogą zmienić twoje życie. Małe nawyki to małe, łatwe i konkretne działania, które można wykonać w mniej niż minutę.

Opierają się one na istniejącym zachowaniu i motywacji, wymagając niewielkiego wysiłku lub siły woli. Tworząc drobne nawyki w czasie, możesz osiągnąć długoterminowe rezultaty, takie jak poprawa zdrowia, budowanie bogactwa lub wspieranie bliskich relacji.

Cytat z książki

Aby stworzyć skuteczne nawyki i zmienić swoje zachowania, powinieneś zrobić trzy rzeczy. Przestań się osądzać. Wziąć swoje aspiracje i rozbić je na drobne zachowania. Uznaj błędy za odkrycia i wykorzystaj je, aby iść naprzód

B.J. Fogg

Kluczowe wnioski płynące z Tiny Habit

Zacznij od nawyków tak małych, że prawie niemożliwe jest im się oprzeć

Skoncentruj się na tym, aby nawyki były przyjemne i satysfakcjonujące

Połącz nowe nawyki z istniejącymi rutynami, aby łatwiej je wdrożyć

Co mówią czytelnicy

książka "Tiny Habits" opiera się na przełomowych badaniach nad nawykami przeprowadzonych przez profesora Stanforda BJ Fogga. Książka zapewnia dogłębne, ale łatwe do odczytania zrozumienie nauki stojącej za nawykami. Następnie sugeruje praktyczne strategie i narzędzia do zaszczepienia nowego nawyku lub pozbycia się niepożądanego. Napisana w stylu konwersacyjnym z mnóstwem przykładów z życia autora i kilku innych osób, które przyjęły metodę Tiny Habits, książka jest interesującą lekturą. Cieszę się, że po nią sięgnąłem."

5. Kreatywny nawyk: Naucz się go i używaj przez całe życie autorstwa Twyli Tharp

Autor: Twyla Tharp

Twyla Tharp Liczba stron: 256

256 Rok wydania: 2003

2003 Przewidywany czas czytania: 4 godziny i 40 minut

4 godziny i 40 minut Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Kreatywność nie jest darem; to nawyk. Takie jest założenie tej książki, napisanej przez jedną z najbardziej znanych choreografek naszych czasów. Twyla Tharp ujawnia, w jaki sposób rozwinęła swój twórczy nawyk przez dziesięciolecia pracy artystycznej i jak możesz zrobić to samo.

Ta inspirująca książka zachęca czytelników do przezwyciężenia zwątpienia w siebie, rozwinięcia dyscypliny i przyjęcia nastawienia na rozwój. Otrzymasz również dostęp do dziesiątek ćwiczeń i wyzwań, które pomogą Ci wykorzystać swój kreatywny potencjał w każdej dziedzinie.

Cytat z książki

Czytanie, rozmowa, środowisko, kultura, bohaterowie, mentorzy, natura - wszystko to są losy na loterii kreatywności. Zdrap je, a dowiesz się, jak wielką nagrodę wygrałeś

Twyla Tharp

Kluczowe wnioski płynące z nawyku kreatywności

Pielęgnuj codzienną rutynę, której priorytetem jest kreatywność

Podejmij samodyscyplinę i pokonaj strach przed porażką

Znajdź inspirację z różnych źródeł i nieustannie stawiaj sobie wyzwania

Co mówią czytelnicy

"Być może jest w tobie coś, za czym powinieneś podążać i co powinieneś pielęgnować. Twyla nazywa to kreatywnym DNA i zastanawiam się, czy każdy ma to w jakiś sposób. Oznacza to, że twoje myślenie jest zaprogramowane na jeden lub drugi rodzaj sztuki. Jeśli widzisz obraz i zaczynasz wymyślać historie w swoim umyśle, możesz być pisarzem. Jeśli obraz sprawia, że słyszysz w myślach muzykę, jesteś muzykiem. Ciekawa koncepcja

ta książka daje również wskazówki, jak radzić sobie z większymi i mniejszymi problemami artysty, takimi jak blokada twórcza lub co zrobić, gdy ciało nie pozwala już na wszystko."

6. Dollars And Sense autorstwa Dana Ariely'ego i Jeffa Kreislera

Autorzy: Dan Ariely i Jeff Kreisler

Dan Ariely i Jeff Kreisler Liczba stron: 288

288 Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 5 godzin i 15 minut

5 godzin i 15 minut Oceny: 4.4/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Ta książka zagłębia się w psychologię pieniędzy, ujawniając, w jaki sposób nasze uprzedzenia i emocje wpływają na decyzje finansowe. Ujawnia nasze typowe błędy związane z pieniędzmi, takie jak nadmierne wydatki, niedostateczne oszczędzanie i uleganie rabatom.

Zawiera również praktyczne porady dotyczące podejmowania lepszych decyzji finansowych i rozwijania zdrowszych nawyków finansowych. Niezależnie od tego, czy chcesz więcej oszczędzać, mniej wydawać, czy mądrze inwestować, ta książka pomoże ci zrozumieć twój umysł finansowy i poprawić twoje życie finansowe.

Cytat z książki

Co byś kupił? Koszulę w cenie 60 USD czy tę samą koszulę w cenie 100 USD, ale "Na wyprzedaży! 40% taniej! Tylko 60 dolarów!"?

Dan Ariely

Dollars And Sense kluczowe wnioski na wynos

Oswoić "rabatowego smoka" Zadaj sobie pytanie, czy kupiłbyś przeceniony przedmiot za pełną cenę i czy naprawdę go potrzebujesz. Zastanów się, co innego mógłbyś zrobić z tymi pieniędzmi

Zabezpiecz swoje finanse na przyszłość. Powiedz przyjaciołom lub rodzinie o swoich celach finansowych, aby zyskać poczucie odpowiedzialności

Uprość swój budżet. Śledź wydatki w obszarach takich jak mieszkanie, żywność i transport. Przeznacz 50% na potrzeby, 30% na zachcianki i 20% na oszczędności/zadłużenie

Co mówią czytelnicy

"Dollars and Sense to doskonała książka, która pomaga czytelnikom odkryć ich relacje z pieniędzmi i powody, dla których mają nawyki związane z wydawaniem pieniędzy. Dobre 2/3 książki poświęcone jest odkrywaniu zachowań stojących za naszymi nawykami wydawania pieniędzy i pokazywaniu ludziom, jak rozpoznać te zachowania. Ostatnia 1/3 książki koncentruje się na możliwych rozwiązaniach i zmianach, które możemy wprowadzić, aby lepiej wydawać własne pieniądze. Polecam tę książkę, jeśli chcesz zrozumieć swoje własne nawyki i wzorce wydawania pieniędzy."

7. Nie jesteś swoim mózgiem: The 4-Step Control Method for Rewiring Your Brain to Break Bad Habits and Reprogram Your Life autorstwa Jeffrey'a M. Schwartza

Autor: Jeffrey M. Schwartz

Jeffrey M. Schwartz Liczba stron: 384

384 Rok wydania: 2011

2011 Szacowany czas czytania: 6 godzin i 41 minut

6 godzin i 41 minut Oceny: 4.6/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek czułeś, że twój mózg pracuje przeciwko tobie? Czy zmagasz się ze złymi nawykami, negatywnymi myślami lub niezdrowymi zachowaniami, których nie możesz zmienić? Oto niektóre z problemów, które ta książka pomoże ci rozwiązać.

You Are Not Your Brain ujawnia, w jaki sposób twój mózg może cię oszukiwać i sabotować twoje dobre samopoczucie. Pokazuje również, jak odzyskać kontrolę nad swoim umysłem i życiem za pomocą sprawdzonej czteroetapowej metody.

Cytat z książki

Doświadczenie uczenia się, jak zmienić etykietę, ramę, skupienie i wartość, otworzyło im oczy, ponieważ pozwoliło im zobaczyć, że ich czas można lepiej wykorzystać na inne cele i w zdrowszy sposób

Jeffrey M. Schwartz

You Are Not Your Brain kluczowe wnioski na wynos

Rozpoznaj "nawykowy umysł" i jego wyzwalacze. Zidentyfikuj fałszywe komunikaty i impulsy wysyłane przez mózg, takie jak "Nie mogę tego zrobić" lub "Potrzebuję tego teraz"

Dowiedz się, jak "przeprogramować" swój mózg poprzez świadomość i uważność

Rozwijaj współczucie dla siebie i akceptację jako część procesu zmiany

Twórz nowe nawyki, które wspierają twoje cele i wartości

Co mówią czytelnicy

"Zrozumienie badań naukowych zawartych w tej książce pozwoliło mi szybko dostrzec, kiedy mój mózg wysyła wiadomości, które po prostu nie są prawdziwe z punktu widzenia mojej obiektywnej rzeczywistości, i znacznie ułatwia mi przekierowanie uwagi na coś, co mnie uspokaja"

8. The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It autorstwa Kelly McGonigal

Autor: Kelly McGonigal

Kelly McGonigal Liczba stron: 290

290 Rok wydania: 2011

2011 Szacowany czas czytania: 5 godzin i 20 minut

5 godzin i 20 minut Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Czy chcesz mieć więcej siły woli, aby oprzeć się pokusom, pokonać prokrastynację i osiągnąć swoje cele? Jeśli tak, ta książka jest dla Ciebie. The Willpower Instinct to oparty na nauce przewodnik, który ujawnia, jak działa siła woli i jak ją poprawić.

Dowiesz się, jak podważyć mity i błędne przekonania na temat siły woli, takie jak przekonanie, że jest ona ograniczonym zasobem, który się wyczerpuje. Odkryjesz również, jak wykorzystać moc pozytywnych emocji, uważności, współczucia i motywacji, aby zwiększyć swoją siłę woli i odporność.

Cytat z książki

Krótka praktyka, którą wykonujesz każdego dnia, jest lepsza niż długa praktyka, którą odkładasz na jutro

Kelly McGonigal

Kluczowe wnioski Instynktu Siły Woli

Siła woli nie jest ograniczonym zasobem, ale umiejętnością, którą można rozwijać

Stres i negatywne emocje osłabiają siłę woli, podczas gdy pozytywne emocje ją wzmacniają

Skoncentruj się na budowaniu nawyków i środowisk, które wspierają zdrowe wybory

Co mówią czytelnicy

"Autorka nie pozostawia kamienia na kamieniu, cytując kolejne badania, aby wyjaśnić, dlaczego brakuje nam siły woli i jak możemy jej zwiększyć. Ważnym tematem w całej książce jest świadomość - kiedy zrozumiemy okoliczności, w których nie wykorzystujemy siły woli, możemy zacząć wprowadzać zmiany

jak autor wskazuje na końcu książki, sam akt stania się bardziej samoświadomym jest wystarczający, aby wprowadzić zmiany w codziennym życiu niektórych ludzi. Nie należy jednak mylić tego z tym, że jest to po prostu książka pełna akademickiej teorii na temat siły woli; raczej każdy rozdział jest pełen "eksperymentów", które dostarczają jasnych wskazówek, w jaki sposób można zastosować teorię w praktyce we własnym życiu "

9. Ósmy nawyk autorstwa Stephena R. Coveya

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Liczba stron: 432

432 Rok wydania: 2004

2004 Szacowany czas czytania: 7 godzin i 10 minut

7 godzin i 10 minut Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



The 8th Habit to kontynuacja bestsellerowej książki autora "7 nawyków skutecznego działania". Podobnie jak jej poprzedniczka, ta książka również odkrywa swój głos i przyczynia się do lepszego świata.

Nauczy Cię, jak przejść od nastawienia na siebie do nastawienia na cel i kultywować holistyczne spojrzenie na siebie i innych. Dowiesz się również, jak uwolnić swoje unikalne talenty i pasje oraz jak pomóc innym zrobić to samo.

Cytat z książki

Bez względu na to, jak długo kroczyliśmy życiową ścieżką do przeciętności, zawsze możemy zmienić ścieżkę. Zawsze. Nigdy nie jest za późno. Możemy odnaleźć swój głos

Stephen R. Covey

Kluczowe wnioski z 8. nawyku

Przejście od "skuteczności" do "wielkości " : Nie zadowalaj się byciem dobrym w tym, co robisz; staraj się być świetnym w tym, co kochasz

: Nie zadowalaj się byciem dobrym w tym, co robisz; staraj się być świetnym w tym, co kochasz **Kultywuj "paradygmat całej osoby": Uznaj, że ty i inni nie jesteście tylko rzeczami, które należy kontrolować, ale istotami ludzkimi o czterech wymiarach: ciała, umysłu, serca i ducha

Rozwijaj się w zmieniającym się świecie: Dostosowuj się do nowych wyzwań i korzystaj z innowacji

Co mówią czytelnicy

covey twierdzi, że pracował rok nad stworzeniem bestsellerowych "7 nawyków skutecznego działania" i 5 lat nad stworzeniem "8 nawyku". Wierzę mu. Ta książka może zmienić twoje życie - zmieniła moje."

10. Lepiej niż wcześniej: Czego nauczyłam się o tworzeniu i łamaniu nawyków autorstwa Gretchen Rubin

Autor: Gretchen Rubin

Gretchen Rubin Liczba stron: 322

322 Rok wydania: 2015

2015 Szacowany czas czytania: 6 godzin i 15 minut

6 godzin i 15 minut Oceny: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Czy zmagasz się ze zmianą swoich nawyków? Czy czujesz, że próbowałeś już wszystkiego, ale nic się nie trzyma? Czy chciałbyś, aby zmiana była łatwiejsza i przyjemniejsza?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, musisz przeczytać Better Than Before. Nie jest to typowa książka samopomocy z ogólnymi poradami i nierealistycznymi oczekiwaniami. Ta książka pomoże ci lepiej zrozumieć siebie i znaleźć najlepsze strategie dla twojej osobowości.

W Better Than Before dowiesz się o czterech "nawykowych osobowościach": Upholder, Rebel, Questioner i Obliger. Każda z nich ma inne mocne i słabe strony podczas tworzenia i przełamywania nawyków.

Wypełniona relatywnymi historiami i popartymi naukowo wskazówkami, jest jak posiadanie wspierającego przyjaciela u boku, który poprowadzi Cię do porzucenia niechcianych nawyków i zbudowania życia, które naprawdę kochasz, dostosowanego do Ciebie i Twojej wyjątkowej osobowości.

Cytat z książki

Największą stratą czasu jest robienie dobrze czegoś, czego wcale nie musimy robić

Gretchen Rubin

Lepiej niż wcześniej kluczowe wnioski

Zacznij od małych rzeczy i świętuj swoje postępy

Używaj nagród i odpowiedzialności, aby pozostać zmotywowanym

Stwórz wspierające środowisko i otaczaj się pozytywnymi ludźmi

Co mówią czytelnicy

"Bardzo podobała mi się ta książka Gretchen Rubin. Jest to bardzo szybka, dobrze napisana książka, która zawiera wiele praktycznych sugestii, jak wykorzystać nawyki, aby służyć naszemu długoterminowemu dobremu samopoczuciu i szczęściu."

