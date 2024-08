Perplexity AI vs. ChatGPT: Które narzędzie AI jest dla Ciebie odpowiednie?

Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach i natykasz się na tajemniczy kwiat. Do zrobienia? To proste. Prosisz chatbota AI swojego telefonu o jego identyfikację.

Zapomnij o dawnych czasach, gdy sztuczna inteligencja żyła tylko w książkach science-fiction. Modele AI są dziś niezbędne w naszym życiu, rozwiązując nasze codzienne problemy.

Dwa dobrze znane duże modele językowe (LLM) przewodzą tej zmianie: Perplexity AI i ChatGPT. Oba narzędzia AI są świetne, ale które z nich jest lepsze?

Właśnie to zamierzamy omówić na tym blogu. Przeanalizujemy Perplexity AI vs. ChatGPT - ich kluczowe funkcje, wady i zalety oraz plany cenowe, abyś mógł wybrać ten, który będzie dla Ciebie najlepszy. A żeby było ciekawiej, pokażemy kradnącą światło reflektorów opcję bonusową!

Odkryjmy więc najbardziej wydajne z nich Narzędzie AI z 2024 roku!

Co to jest Perplexity AI?

przez Perplexity AI Perplexity AI nie jest typowym chatbotem - posiada funkcję wyszukiwarki opartej na AI lub, jak lubią ją nazywać jej twórcy, funkcję "silnika odpowiedzi", który działa jak chatbot.

Uruchomiony w 2022 roku, Perplexity AI rozumie Twoje pytania lepiej niż zwykłe wyszukiwarki. Możesz zadawać jej pytania w prostym języku, a ona sprawdzi różne źródła, takie jak akademickie bazy danych, wiadomości, YouTube i Reddit, aby udzielić Ci dokładnych i aktualnych odpowiedzi.

Ustawienie Perplexity AI wyróżnia się tym, że nie tylko szuka słów kluczowych; stara się zrozumieć, co masz na myśli. Patrzy na twoje pytanie, twoje wcześniejsze interakcje i to, co już wiesz, aby wygenerować odpowiedzi, które są dokładne i bardzo pomocne.

Ponadto doskonale radzi sobie z tekstem i może obsługiwać różne media, takie jak obrazy, wideo i audio. Dzięki temu jest przydatna dla badaczy, pisarzy, artystów, muzyków i programistów. Mogą oni używać jej do zadawania pytań, tworzenia zawartości i podsumowywania informacji.

Funkcje AI Perplexity

Niektóre kluczowe różnice i unikalne funkcje, które wyróżniają Perplexity AI to:

1. Wyszukiwanie w sieci w czasie rzeczywistym

Perplexity AI jest zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się w Internecie w czasie rzeczywistym.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, które potrzebują czasu, aby nadrobić zaległości, ta oparta na AI wyszukiwarka nieustannie skanuje i analizuje sieć na bieżąco. Niezależnie od tego, czy szukasz najnowszych aktualizacji, najświeższych wiadomości, czy czegokolwiek innego, co Cię interesuje, Perplexity zapewnia najbardziej aktualne informacje.

Zawsze możesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wydarzeniami, ponieważ został zaprojektowany tak, aby informować Cię w czasie rzeczywistym. Pomyśl o tym jak o kieszonkowym reporterze wiadomości bez mikrofonu i ciągłej potrzeby uwagi.

2. Przejrzyste cytowanie źródeł

przez Perplexity AI Perplexity AI poważnie traktuje wiarygodność i chce, abyś ufał informacjom, które udostępnia.

Dlatego podaje źródła wszystkich swoich wyników wyszukiwania, abyś mógł dokładnie zobaczyć, skąd pochodzą informacje.

Ta przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla osób, które potrzebują wiarygodnych informacji do badań lub podejmowania mądrych decyzji w oparciu o dokładne dane.

Wyobraź to sobie jako przyjaciela, który nie tylko mówi ci różne rzeczy, ale także pokazuje książki, strony internetowe lub źródła, które czytał. Perplexity AI zapewnia to samo, podając cytaty, dzięki czemu można sprawdzić i upewnić się, że informacje są godne zaufania. To tak, jakby mieć wbudowaną funkcję sprawdzania faktów!

Pomaga to również w dalszym zgłębianiu tematu.

3. Integracja różnych źródeł

Perplexity AI nie trzyma się zwykłych stron internetowych i standardowych wyników wyszukiwania. Zagłębia się w różne źródła, od czasopism akademickich po raportowanie branżowe i dyskusje w mediach społecznościowych.

Potraktuj ją jak rówieśnika, który nie czyta tylko jednej książki, ale przegląda akademickie bazy danych, Wolfram Alpha bazy wiedzy dla fizyki i matematyki, YouTube, Reddit i serwisy informacyjne.

Otrzymujesz mnóstwo informacji, w tym najnowsze dokumenty i referencje na określone tematy.

Perplexity AI pricing

**Free

Pro: $20/miesiąc za użytkownika

Co to jest ChatGPT?

przez OpenAI ChatGPT to pierwszy w swoim rodzaju chatbot AI powołany do życia przez OpenAI w listopadzie 2022 roku. Wyróżnia się dużym modelem językowym (LLM), który wykorzystuje inteligentną technologię o nazwie Generative Pretrained Transformer (GPT), aby mówić jak prawdziwy człowiek.

Ten bot AI może zrobić wiele rzeczy, takich jak tłumaczenie języków i tworzenie niezwykłej zawartości od podstaw. A ponad 180 milionów użytkowników może ręczyć za jego wszechstronność!

Możesz korzystać z podstawowej wersji, GPT-3.5, za Free lub uzyskać bardziej wyszukaną, ChatGPT Plus, z super potężnym GPT-4 za opłatą.

A co najlepsze? GPT-4 nie służy tylko do czatowania. Może tworzyć dokumenty, rozwiązywać trudne zadania matematyczne, a nawet rozumieć obrazy.

Funkcje ChatGPT

Więc, jakie unikalne funkcje sprawiają, że ChatGPT działa cuda? jako pierwszy w swoim rodzaju chatbot? Zobaczmy.

1. Przetwarzanie języka naturalnego

Co sprawia, że ChatGPT jest tak dobry w rozmowie jak człowiek? To zdolność przetwarzania języka naturalnego.

Możesz czatować z nim naturalnie; doskonale cię zrozumie dzięki inteligentnym algorytmom. Z kolei otrzymasz odpowiedzi podobne do ludzkich, które są zaawansowane i spersonalizowane.

Powiedzmy, że planujesz podróż i nie jesteś pewien, gdzie się udać. Po prostu powiedz ChatGPT o swoich odsetkach i preferencjach. Aplikacja przedstawi pomocne sugestie dotyczące podróży i zapamięta Twoje preferencje.

Tak więc, jeśli pierwsze opcje nie do końca pasują do tego, co masz na myśli, możesz poprosić o więcej pomysłów, a ChatGPT podpowie Ci lepsze.

Co ciekawe, ChatGPT rozpoznaje również żarty, odniesienia i sarkazm. Możesz więc uzyskać sprytne, ludzkie odpowiedzi, które mają sens, co czyni go jednym z najlepszych Narzędzia AI do copywritingu tam.

2. Czat głosowy i obrazkowy

przez OpenAI Możesz teraz prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym z ChatGPT za pomocą obrazów! 📷

Załóżmy, że zajmujesz się ogrodnictwem i sfotografowałeś tajemniczą roślinę na swoim podwórku. ChatGPT może zidentyfikować roślinę, udostępniać wskazówki dotyczące pielęgnacji, a nawet sugerować rośliny towarzyszące dla Twojego ogrodu.

Z innej notatki, jeśli zrobisz zdjęcie złożonego problemu matematycznego, chatbot poda ci krok po kroku wyjaśnienia i rozwiązania.

Możesz również użyć funkcji czatu głosowego ChatGPT, aby wybrać idealną listę odtwarzania, a nawet poprosić go o opowiedzenie odsetków o punktach orientacyjnych. Ostatnio OpenAI współpracowało nawet z wykwalifikowanymi aktorami głosowymi, aby dodać sześć różnych opcji głosowych, dzięki czemu można wybrać preferowany głos i ton dla ChatGPT.

3. Wiedza językowa

Bariery językowe nie istnieją w ChatGPT. Dlaczego? Ponieważ jest zasilany przez ogromny zbiór danych o pojemności 570 GB pochodzący z każdego zakątka Internetu.

Wszystkie te dane dały temu chatbotowi AI ogromny zasób słownictwa, czyniąc go ekspertem językowym. Biegle posługuje się codziennym językiem, a także potrafi w kilka sekund wyjaśnić nietypowe i techniczne terminy.

Możesz z nim rozmawiać w ponad 200 językach dzięki jego szkoleniu w wielu językach na całym świecie!

Cennik ChatGPT

Free

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Teams: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Bonus: Free Szablony podpowiedzi ChatGPT dla ciebie

Perplexity AI vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

Porównajmy teraz szczegółowo oba narzędzia.

Generowanie zawartości

Wszystkie narzędzia AI są świetne w tworzeniu zawartości. Ważne jest to, jaką zawartość tworzą. Przyjrzyjmy się konkretnej zawartości tworzonej zarówno przez Perplexity, jak i ChatGPT.

Perplexity AI

Perplexity AI nie jest najbardziej kreatywne, jeśli chodzi o dane powstania zawartości

Jest jednak doskonała w generowaniu dokładnej i aktualnej zawartości. Zwłaszcza w dostarczaniu szczegółowych i kontekstowo istotnych informacji.

Jej odpowiedzi są jasne i rzeczowe, dzięki czemu świetnie nadaje się do odpowiadania na pytania i udzielania wyczerpujących informacji. Perplexity wyróżnia się więc w zadaniach takich jak wyszukiwanie i podsumowywanie informacji, gdzie bycie precyzyjnym i wiarygodnym jest bardzo ważne. Może jednak nie być pierwszym wyborem do kreatywnego pisania zadań.

ChatGPT

ChatGPT świetnie radzi sobie z tworzeniem wszelkiego rodzaju zawartości, dzięki czemu jest bardziej wszechstronny niż Perplexity. Można w nim tworzyć wiersze, kody, skrypty, muzykę, e-maile i nie tylko.

ChatGPT jest wyjątkowy, ponieważ można poprosić o wyjście w określonym tonie, stylu i formacie, co daje większą kontrolę nad tym, jak wyglądają dane powstania.

Jakość odpowiedzi

Jakość odpowiedzi AI określa, jak pomocne mogą one być w konkretnym przypadku użycia. Perplexity AI i ChatGPT pokazują wysokiej jakości odpowiedzi z niewielkimi różnicami.

Perplexity AI

Perplexity AI doskonale radzi sobie ze złożonymi pytaniami i dostarcza dokładnych i wnikliwych odpowiedzi. Dostarcza wyczyszczone podsumowanie na zapytania i oferuje cytaty, dzięki czemu można zweryfikować informacje i zagłębić się w temat.

Dzięki silnemu naciskowi na precyzję i głębię, Perplexity wyróżnia się dokładnymi i wiarygodnymi odpowiedziami.

ChatGPT

ChatGPT ma inne podejście. Jego odpowiedzi brzmią bardziej ludzko, co czyni go doskonałym towarzyszem do swobodnych rozmów, eksploracji pomysłów i burzy mózgów. Haczyk? Nie ujawnia źródeł swoich informacji.

Chociaż świetnie nadaje się do ogólnych zastosowań, takich jak generowanie zawartości tekstu i odpowiadanie na proste pytania, ChatGPT może nie być tak biegły jak Perplexity do zrobienia głębokiego uczenia się i dostarczenia dogłębnych odpowiedzi lub wsparcia obszernych badań na określony temat.

Dokładność faktów

Bot AI, który udziela błędnych odpowiedzi, nie będzie przydatny dla nikogo. Sprawdźmy, który chatbot radzi sobie lepiej - ChatGPT vs. Perplexity AI.

Perplexity AI

Perplexity AI czerpie odpowiedzi z różnych stron internetowych na żywo, w tym akademickich baz danych, kanałów mediów społecznościowych i globalnych serwisów informacyjnych. Ten szeroki zakres zapewnia użytkownikom dostęp do najbardziej aktualnych i dokładnych informacji.

Możesz zweryfikować dostarczane informacje i dogłębnie zbadać tematy dzięki zobowiązaniu Perplexity do przejrzystości, widocznej poprzez cytaty źródłowe.

Tak więc, jeśli dokładność jest twoim głównym celem, ten "silnik odpowiedzi" jest preferowany.

ChatGPT

Dokładność ChatGPT opiera się na ogromnym zbiorze danych zebranych kilka lat temu, co czyni go bardziej podatnym na dostarczanie nieaktualnych lub potencjalnie niedokładnych informacji.

Chociaż jest mistrzem w przyjaznych czatach i kreatywności, może nie być idealnym rozwiązaniem, jeśli szukasz najbardziej aktualnych i dokładnych faktów.

Dokładność ChatGPT zależy od jakości źródeł w jego zbiorze danych i nie zawsze może gwarantować precyzję, zwłaszcza w przypadku szczegółów faktycznych. Jeśli posiadasz wersję Plus (płatną), otrzymasz dokładniejsze odpowiedzi, ponieważ Plus obejmuje możliwość przeglądania Internetu zamiast polegania wyłącznie na danych treningowych.

Naturalna konwersacja

Kto mówi bardziej jak człowiek: Perplexity czy ChatGPT? Przekonajmy się.

Perplexity AI

Perplexity AI jest szkolone głównie na faktach i zorganizowanych danych do uczenia maszynowego, dzięki czemu jest dobre w odpowiadaniu na jasne i konkretne pytania.

Jednakże, gdy zadajesz jej pytania otwarte, słabo ustrukturyzowane lub mylące, Perplexity może mieć trudności z ich pełnym zrozumieniem. Jego odpowiedzi na tego rodzaju pytania mogą nie być tak naturalne i angażujące, jak w przypadku ChatGPT.

Oznacza to, że narzędzie AI wciąż pracuje nad poprawą swoich naturalnych umiejętności konwersacyjnych.

ChatGPT

ChatGPT jest profesjonalistą, jeśli chodzi o naturalną konwersację, dzięki szkoleniu GPT OpenAI.

Jest biegły w odpowiadaniu na wszelkiego rodzaju pytania, zarówno proste, jak i złożone. Potrafi udzielić szczegółowych i pomocnych odpowiedzi, nawet jeśli zadajesz otwarte lub trudne pytania bez wyczyszczonych odpowiedzi.

Jeśli chcesz przyjaznego czatu i pomocnych informacji i nie martwisz się zbytnio o dokładność, ChatGPT to świetny wybór.

Perplexity AI vs. ChatGPT: Kto jest lepszy?

Trudno jest ogłosić wyraźnego zwycięzcę, ponieważ zarówno Perplexity AI, jak i ChatGPT mają wady.

Perplexity AI to twój guru badawczy - jego wysoka dokładność i aktualne informacje sprawiają, że świetnie radzi sobie z zagłębianiem się w konkretne tematy i opracowywaniem szczegółowych podsumowań. Ale jeśli chodzi o kreatywne pisanie, nie radzi sobie.

Tymczasem ChatGPT jest wszechstronny. Jest świetny w byciu kreatywnym i może tworzyć prawie każdy rodzaj zawartości. Szybko odpowiada na codzienne pytania i jest doskonałym towarzyszem dla ogółu odbiorców. Ale nie był aktualizowany od września 2021 roku, więc może popełniać pewne błędy merytoryczne. OpenAI dodało możliwość przeglądania do ChatGPT, aby przezwyciężyć tę wadę, ale jest ona dostępna tylko dla użytkowników ChatGPT Plus.

Perplexity AI vs. ChatGPT na Reddit

Postanowiliśmy sprawdzić, co Redditowicze mieli do powiedzenia, aby dać ci głębsze spojrzenie na bitwę ChatGPT vs. Perplexity AI.

Większość użytkowników zdawała się wygodnie korzystać z obu narzędzi w oparciu o ich odpowiednie przypadki użycia.

Kluczowe wnioski z naszych badań:

_"Płacę za oba i mogę powiedzieć bez cienia wątpliwości, że do zrobienia zadań wymagających dużej precyzji, długich odpowiedzi i licznych podpowiedzi (interakcji konwersacyjnych), ChatGPT od OpenAI radzi sobie znacznie lepiej. Z drugiej strony, Perplexity doskonale radzi sobie z przeglądaniem stron internetowych i wyszukiwaniem bardzo szczegółowych informacji. Stosunkowo dobrze radzi sobie również z interakcją PDF na Claude 2 w trybie pisania."

Jednak jeden z użytkowników Redditora jasno stwierdził, że

Zakłopotanie nie było najlepszą opcją

dla kreatywnej zawartości, a ChatGPT jest oczywistym zwycięzcą w tym przypadku.

chatGPT jest bardziej kreatywny, a jego interfejs użytkownika jest bardziej przejrzysty. Perplexity używa jednak niższej temperatury. Może to jednak prowadzić do mniejszej liczby halucynacji. Poza tym przetestowałem na szeroką skalę pisanie i czat. Perplexity Pro jest mniej kreatywne i prostsze w podpowiedziach."

ClickUp - najlepsza alternatywa dla debaty Perplexity AI vs. ChatGPT

Co by było, gdybyś miał narzędzie AI, które łączy dokładność Perplexity z nieograniczoną kreatywnością ChatGPT?

Cóż, masz jedno.

Łatwa obsługa projektów za pomocą AI, ponad 15 niestandardowych widoków i zautomatyzowanych zadań dzięki ClickUp

Poznaj ClickUp - kompleksowe, zintegrowane z AI rozwiązanie do zarządzania projektami i doskonałe rozwiązanie do automatyzacji zadań

alternatywa dla ChatGPT

i Perplexity AI.

Pożegnaj się z zarządzaniem wieloma narzędziami i powitaj przyjazną dla użytkownika platformę z wszelkiego rodzaju funkcjami w ramach jednego obszaru roboczego.

ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia powodzenia biznesu, od zaawansowanej edycji tekstów i

szablony do pisania zawartości

do solidnych

zarządzanie zadaniami

i super płynna integracja z ponad 1000 aplikacji!

To najlepszy sprzymierzeniec w dotrzymywaniu terminów, usprawnianiu cykli pracy i zwiększaniu ogólnej wydajności.

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem prowadzącym intensywne badania, czy legendą marketingu, ClickUp zaspokoi potrzeby każdego. Upraszcza planowanie zadań, współpracę w zespole i śledzenie postępów projektu - wszystko to wygodnie pod jednym dachem.

Ulepsz swoją grę AI dzięki ClickUp Brain

Ukończ swoje 30-minutowe zadania w 30 sekund dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain

to potężny asystent AI zaprojektowany w celu szybkiego wykonywania zadań, oszczędzania czasu i zwiększania wydajności zespołu. Dzięki opartemu na AI zarządzaniu wiedzą i projektami oraz

Asystent pisania oparty na AI

to ustawienie do szybszej i mądrzejszej pracy.

ClickUp Brain zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na temat kontekstu biznesowego, gdy Twój zespół współpracuje nad zadaniami, projektami i dokumentami w ClickUp. Może generować osobiste i zespołowe standupy na żądanie, podsumowywać zadania i wątki komentarzy i nie tylko.

Twórz wyjątkową zawartość dzięki opartemu na rolach asystentowi pisania ClickUp AI, który pomaga:

Podsumować cały tekst

Wypełniać luki w komunikacji poprzez poprawę jakości pisania

Burza mózgów pomysłów na blogi, media społecznościowe i wydarzenia

Szybko pisać profesjonalne e-maile

Twórz szczegółowe briefy projektów bez wysiłku

Wymyślanie wnikliwych pytań ankietowych

Planuj spotkania z dobrze skonstruowanymi agendami i wiele więcej

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się zarządzaniem projektami, marketingiem, HR czy sprzedażą, ClickUp Brain może współpracować z każdym. To wirtualny asystent Twoich marzeń!

Zarządzaj wszystkimi dokumentami dzięki ClickUp Docs

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby niestandardowo dostosowywać czcionki, dodawać relacje między zadaniami lub łączyć się z zadaniami bezpośrednio w dokumencie

Toniesz codziennie w ogromnym stosie dokumentów? Utrzymaj się na powierzchni dzięki

ClickUp Dokumenty

.

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć, edytować, przechowywać i udostępniać wszystkie kluczowe dokumenty bez kłopotów. To nie tylko przestrzeń dla Twoich myśli; Ty i Twój zespół możecie wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym.

Współpracuj z dowolnego miejsca, zostawiając komentarze, przydzielając zadania w locie i konwertując części dokumentu bezpośrednio na zadania. Gdy dokument jest gotowy, możesz połączyć go z zadaniem, aby wszystko uporządkować w jednej scentralizowanej lokalizacji.

Dopracuj każdy aspekt pracy z ClickUp Docs i upewnij się, że Twoje dokumenty są idealnie dopasowane do Twoich zadań, projektów i unikalnego cyklu pracy Twojego zespołu.

Śledzenie projektów za pomocą narzędzia do zarządzania projektami ClickUp

Bądź na bieżąco ze swoimi projektami dzięki narzędziu do zarządzania projektami ClickUp

Jeśli Twoje projekty i cele są rozproszone, użyj

Zarządzanie projektami w ClickUp

aby je uporządkować.

Połącz to z ClickUp Brain i przyspiesz pracę

plany projektów

poprzez automatyzację takich zadań jak generowanie podzadań i podsumowywanie komentarzy.

Koncentrując się na zarządzaniu priorytetami, możesz zachować widoczność szczegółów projektu i dostosować je do celów firmy. ClickUp kładzie nacisk na przejrzystość w celu szybkiego zatwierdzania dokumentów przez interesariuszy, wspierając współpracę dzięki funkcjom takim jak Dokumenty i Czat.

ClickUp usprawnia planowanie projektów i współpracę w zespole, wspomaganą przez automatyzację w celu wyeliminowania zbędnej pracy. Uzyskaj kompleksowy przegląd, z widocznością wąskich gardeł, ryzyka, trudności w pozyskiwaniu zasobów i nie tylko, dzięki pulpitom w czasie rzeczywistym, utrzymując zespoły na czele w trakcie postępu projektu.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Upgrade Your AI Experience with ClickUp!

Potrzebujesz kompleksowego rozwiązania AI, które przewyższa Perplexity i ChatGPT? Wybierz ClickUp.

Ciesz się tym, co najlepsze z obu światów dzięki doskonałemu zarządzaniu projektami i najwyższej klasy funkcjom AI. Skorzystaj z ClickUp, aby uprościć zarządzanie informacjami i zadaniami oraz zwiększyć wydajność dzięki zaawansowanej automatyzacji.

Ustrukturyzuj swoje pomysły i pozostań w zgodzie ze swoimi celami z pomocą ClickUp i jego nieograniczonych możliwości AI.

Zarejestruj się

za Free już dziś!