Aha! kontra Productboard: Które narzędzie do zarządzania produktami jest najlepsze?

Jako menedżer produktu, twoje codzienne działania prawdopodobnie obejmują tworzenie map drogowych produktów, definiowanie funkcji, tworzenie PRD, ustalanie priorytetów zadań lub współpracę z cross-functional teams aby wprowadzić produkt w życie.

Aby jednak skutecznie realizować te zadania, potrzebne są odpowiednie narzędzia do zarządzania produktem aby uprościć cykl pracy i śledzić postępy projektu.

Podczas gdy Twoi koledzy i Teams rozważają dostępne dla nich opcje, dwie nazwy wciąż pojawiają się w ich dyskusjach - Productboard i Aha!

Przyjrzyjmy się zatem, na czym polegają te narzędzia. Podzielimy Aha! Vs. Productboard pod względem funkcji, cen, wsparcia i nie tylko, aby upewnić się, że masz wszystkie informacje potrzebne do dokonania świadomego wyboru.

Porozmawiamy również o nowej, potężnej alternatywie. Pod koniec tego porównania będziesz mieć jasny pogląd na to, które oprogramowanie do zrobienia produktu jest dla Ciebie odpowiednie i będziesz mógł zabrać się do zrobienia tego, co robisz najlepiej - tworzenia niesamowitych produktów!

Czym jest Productboard?

przez Tablica produktów Productboard to narzędzie do zarządzania projektami które zapewnia scentralizowaną przestrzeń do zbierania opinii i organizowania pomysłów na produkty i żądań funkcji.

Jest to zakończone rozwiązanie, które pomaga zespołom produktowym zrozumieć potrzeby użytkowników poprzez informacje zwrotne, ustalić priorytety, które funkcje produktu należy zbudować i dostosować wszystkich do siebie.

Dzięki Productboard kierownicy projektów mogą tworzyć mapę drogową produktu i współpracować z innymi zespołami nad procesem rozwoju. Jest to również dedykowany system do rejestrowania zadań, ról i wyników projektów.

Funkcje Productboard

Productboard oferuje szereg funkcji, które wzbogacają podróż rozwoju produktu od pomysłu do dostawy. Oto wybór niektórych z najlepszych:

1. Portal opinii użytkowników

przez Tablica produktów Portal opinii jest przestrzenią do zbierania wszystkich opinii klientów. Teams produktowe mogą systematycznie zbierać, analizować i działać na podstawie spostrzeżeń użytkowników. Portal pobiera komentarze z różnych źródeł, takich jak Zendesk, Teams i Slack.

Funkcja ta pomaga zidentyfikować problemy, potrzeby i obszary wymagające poprawy. Zapewnia to, że produkt koncentruje się na rzeczywistych potrzebach klientów.

2. Plan działania i współpraca

przez Tablica produktów Przydatność Productboard nie jest jednak ograniczona do teamów produktowych. Narzędzie to umożliwia łatwą współpracę z zespołami inżynierów i programistów przy użyciu wizualnej mapy drogowej produktu.

Platforma umożliwia niestandardowe widoki mapy drogowej w oparciu o wybrane parametry. Teraz możesz komunikować plany produktu, kamienie milowe i oś czasu wszystkim interesariuszom projektu, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie i mogą skupić się na wspólnych celach firmy.

3. Priorytetyzacja funkcji i karty wyników

przez Tablica produktów Struktura ważonej priorytetyzacji punktowej Productboard pozwala również na uszeregowanie i nadanie priorytetów funkcjom oraz ustawienie oś czasu rozwoju funkcji za pomocą konfigurowalnych kart wyników. Wystarczy dostosować je do strategii produktu i zidentyfikować elementy o dużym wpływie, aby usprawnić podejmowanie decyzji przez zespoły produktowe.

Ważony proces punktacji jest wysoce intuicyjny, z wizualnym interfejsem do ustawienia i zdefiniowania wag. Można również filtrować funkcje na podstawie ich priorytetu.

Ceny Productboard

Essentials dla użytkowników indywidualnych : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Pro dla małych Teams: $75/miesiąc za użytkownika

$75/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Czym jest Aha!?

przez Aha! Aha! to kompleksowa i konfigurowalna platforma do tworzenia oprogramowania. Pomaga tworzyć plany produktów, tworzyć i zarządzać mapami drogowymi oraz realizować strategię produktu.

Podobnie jak Productboard, Aha! zapewnia scentralizowaną przestrzeń dla teamów produktowych do współpracy, uzgadniania celów i usprawniania cyklu życia produktu.

Specjaliści ds. zarządzania produktem przyjęli ją szeroko ze względu na jej elastyczność, integrację i niestandardowe opcje.

Funkcje Aha!

Aha! nie bez powodu jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku oprogramowań do zarządzania produktami. Posiada szeroki zakres funkcji do tworzenia produktów i płynnej oceny ich powodzenia. Przyjrzyjmy się niektórym z jego największych zalet:

1. Strategiczna mapa drogowa

przez Aha! Aha! pozwala na tworzenie i komunikowanie jasnych strategię produktową przy użyciu wizualnych map drogowych. Możesz dostosować swój zespół wokół kluczowych celów, inicjatyw i planów wydań - wszystko za pomocą mapy drogowej - wspierając wspólne zrozumienie kierunku produktu.

2. Pomysły i zarządzanie pomysłami

przez Aha! Pomysły na produkty można łatwo tworzyć, rejestrować i udoskonalać za pomocą funkcji Pomysły w Aha! Pozwala to na priorytetyzację koncepcji i przekształcanie obiecujących pomysłów w praktyczne elementy.

3. Planowanie wydań i zależności

przez Aha! Dzięki Aha! można planować wydania i zarządzać zależnościami między wieloma funkcjami. Zapewnia to skoordynowane i dobrze zorganizowane podejście, minimalizując wąskie gardła i optymalizując oś czasu.

4. Integracje i niestandardowe rozwiązania

przez Aha! Aha! może integrować się z wieloma innymi narzędziami do pracy. Umożliwia to zespołom produktowym pracę ze znanymi narzędziami przy jednoczesnym zachowaniu scentralizowanej platformy do współpracy zespołowej.

Ceny Aha!

Aha! Roadmaps: Zaczyna się od $59/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $59/miesiąc za użytkownika Aha! Ideas : Od 39 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 39 USD/miesiąc za użytkownika Aha! Notebooki : Od 9 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 9 USD/miesiąc za użytkownika Aha! Develop: Od 9 USD/miesiąc za użytkownika

Aha! Vs. Productboard: Porównanie funkcji

Zobaczmy teraz, jak wypada porównanie Aha! i Productboard.

Zarówno Productboard, jak i Aha! pozwalają współpracować z Teams nad mapą drogową produktu, zbierać i zarządzać opiniami klientów oraz ustalać priorytety zadań i żądań funkcji.

Obie platformy oferują klientom rozszerzone zasoby wsparcia, takie jak dokumentacja, samouczki i webinaria. Ponadto zapewniają obsługę klienta przez e-mail, telefon i czat na żywo.

Aha! wyróżnia się strategiczną mapą drogową, zarządzaniem pomysłami, elastycznością integracji i niestandardowymi opcjami. Jednak jego rozszerzenie funkcji może być zbyt skomplikowane dla małych Teams. Wysoki poziom niestandardowych wymagań może prowadzić do zmęczenia podejmowaniem decyzji, co może mieć wpływ na wybór między Aha! a Productboard.

Z drugiej strony, Productboard doskonale sprawdza się we wspólnym opracowywaniu produktów dzięki priorytetom w karcie wyników i portalom z opiniami użytkowników. Jest chwalony za przyjazne dla użytkownika i zorientowane na klienta podejście do rozwoju produktu.

1. Ceny

Zarówno Aha! jak i Productboard mają miesięczne i roczne plany cenowe. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że zapłacisz znacznie więcej niż się zarejestrowałeś, aby korzystać ze wszystkich ich podstawowych funkcji.

Aha!

Plan cenowy Aha! łamie następujące zasady rozwój oprogramowania proces podzielony na sekcje. Oferuje opłatę dla początkujących za korzystanie z Aha!'s Ideas. Po zrobieniu ideacji należy uiścić dodatkową opłatę, aby przejść do zrobienia mapy drogowej.

Będziesz także musiał zapłacić więcej, aby korzystać z platformy Aha! do rozwoju produktu. Tak więc całkowity rachunek może wynieść do 100 USD miesięcznie za stworzenie produktu od początku do końca.

Productboard

Plan cenowy Productboard jest bardziej tradycyjny. Jednak w ramach planu Essentials można uzyskać dostęp tylko do podstawowych funkcji tworzenia pomysłów i map drogowych. Aby korzystać z portalu opinii klientów, należy zakupić plan Pro lub Enterprise.

2. Pomysły i opinie

Zarówno Aha! jak i Productboard zapewniają solidne możliwości zarządzania pomysłami. Pozwalają na tworzenie, przypisywanie, ustalanie priorytetów i śledzenie pomysłów, ale istnieją pewne różnice w sposobie, w jaki każdy z nich pozwala to zrobić.

Aha!

Aha! umożliwia zbieranie pomysłów i opinii od różnych interesariuszy za pośrednictwem niestandardowych portali, integracji e-mail i bezpośrednich przesłanych zgłoszeń. Możesz kategoryzować, oceniać i ustalać priorytety zadań i funkcji, korzystając z niestandardowych kryteriów i mechanizmów punktacji.

Productboard

Productboard pozwala zbierać dane wejściowe z różnych źródeł, w tym opinie klientów, historie użytkowników, wewnętrzne dyskusje zespołowe i badania rynku.

Dzięki swoim funkcjom Productboard podkreśla znaczenie zrozumienia potrzeb użytkowników i ustalania priorytetów funkcji w oparciu o opinie użytkowników i cele strategiczne. Możesz konsolidować i zbierać opinie klientów, identyfikować trendy i łączyć opinie z konkretnymi funkcjami lub inicjatywami.

Tak więc, jeśli Twoja organizacja ceni sobie wkład użytkowników od sceny tworzenia pomysłów, Productboard jest zdecydowanym zwycięzcą w porównaniu Aha vs Productboard.

3. Wizualizacja mapy drogowej

Podczas gdy Aha! oferuje przestrzeń do tworzenia wysoce konfigurowalnych i interaktywnych map drogowych produktów, funkcja wizualizacji mapy drogowej ProductBoard jest znacznie bardziej usprawniona i intuicyjna.

Aha!

Dzięki rozbudowanej funkcji wizualizacji map drogowych Aha!, menedżerowie produktu mogą tworzyć i udostępniać wizualne mapy drogowe w celu komunikowania planów strategicznych i kierunku rozwoju produktu.

Użytkownicy mogą tworzyć wiele widoków map drogowych, w tym mapy drogowe oparte na osi czasu i listy. W Aha! można nawet niestandardowo dostosowywać mapy drogowe do potrzeb różnych interesariuszy i uwzględniać różne elementy, takie jak funkcje, inicjatywy i cele.

Productboard

Productboard jest również dostawcą dynamicznych możliwości wizualizacji map drogowych. Podkreśla jednak znaczenie tworzenia map drogowych w oparciu o opinie użytkowników i cele strategiczne.

Mapy drogowe w Productboard są zaprojektowane tak, aby były elastyczne i adaptowalne, umożliwiając Teams dostosowanie planów w oparciu o zmieniające się priorytety i dynamikę rynku.

Oba narzędzia mogą pochwalić się funkcjami, które mogą spodobać się różnym osobom w zależności od ich stylu pracy lub potrzeb. Trudno więc wybrać zwycięzcę pod tym względem.

Aha! Vs. Productboard na Reddit

Więc, który oprogramowanie do tworzenia produktów jest lepsze?

Spojrzeliśmy na Reddit w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie Aha! vs. Productboard. Podsumowując, oba narzędzia są bardzo cenione przez użytkowników za ich różnorodne funkcje i możliwości.

Oto, co miał do powiedzenia użytkownik Reddita zapytany o wykorzystanie Productboard jako narzędzia do zarządzania produktem:

_"Productboard jest dość wszechstronny za rozsądną cenę. Dla mniejszych organizacji, które potrzebują pętli informacji zwrotnej i mają tylko 1-15 członków w zespole produktowym (którzy potrzebowaliby kontroli nad zarządzaniem mapą drogową i widokami), jest to najlepszy zwrot z każdej zainwestowanej złotówki, jaki można znaleźć"

Zapytany o Konkurenci Productboard , napisali:

"Aha jest prawdopodobnie narzędziem nr 1 dla większych organizacji + wartość dla menedżerów produktu. Ma bardziej wszechstronne funkcje, które pozwalają zagłębić się w szczegóły ustalania priorytetów i wiele ram (RICE, wartość vs. wysiłek itp.)."

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Aha! Vs. Productboard

uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home_

Productboard i Aha! mają swoje wady i zalety. Idealnie byłoby, gdybyś potrzebował narzędzia, które łączy wszystkie ich najlepsze funkcje pod jednym parasolem.

Spotkanie ClickUp !

Ta wszechstronna platforma wydajności i współpracy konsoliduje Twój stos technologiczny i zapewnia wszystkie funkcje, integracje i niestandardowe rozwiązania potrzebne do zarządzania całym cyklem życia produktu.

Ale w jaki sposób ClickUp może pomóc w zarządzaniu wydajnością produktu?

Po pierwsze, możesz przeprowadzać burze mózgów i tworzyć pomysły ze swoim Teams na Tablica ClickUp . Pomaga strategicznie planować i tworzyć mapy drogowe produktów oraz śledzić aktualizacje i daty premiery ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w czasie rzeczywistym.

Następnie, Dokumenty ClickUp może pomóc w udokumentowaniu planów i ustawieniu celu produktu. Plany produktów, listy kontrolne i notatki można niestandardowo dostosowywać dzięki intuicyjnym opcjom stylizacji i formatowania. Możesz nawet dodawać obrazy, wykresy i nie tylko, a wszystko to w jednym miejscu dostępnym dla całego zespołu.

Możesz także wymieniać się opiniami w czasie rzeczywistym z Widok czatu ClickUp . To prosty sposób na dostosowanie celów zespołu, zgłaszanie pomysłów, śledzenie problemów i rozwiązywanie ich na jednej platformie.

przeglądaj obciążenia zespołu za pomocą widoku osi czasu w ClickUp, aby śledzić postępy i dostosowywać terminy realizacji zadań

Ale czy ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Aha! i Productboard? Oto kilka funkcji, które wyróżniają ClickUp:

1. Zarządzanie produktami

ClickUp łączy zarządzanie projektami i rozwój produktu w jednym narzędziu. Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp pomaga planować, ustalać priorytety, projektować, raportować i wydawać produkty skutecznie i na czas.

Tworzenie Wykresy Gantta w ClickUp do wizualnego definiowania mapy drogowej produktu. Zbieraj i zarządzaj opiniami, epikami i sprintami w ramach udostępnianej mapy drogowej produktu: śledź wydajność, postępy w realizacji celów i nie tylko w czasie rzeczywistym. Uzyskaj również ogólny przegląd swojej pracy i udostępniaj go swojemu zespołowi za pomocą Pulpity ClickUp .

Unikalne możliwości integracji ClickUp pozwalają na tworzenie pętli opinii klientów za pośrednictwem Zendesk, Intercom i Zapier. Możesz także śledzić postępy dzięki natywnym integracjom aplikacji dla GitHub, GitLab i Bitbucket.

pulpity nawigacyjne w ClickUp 3.0 zapewniają zwinnym kierownikom projektów szybki widok pozostałych zadań i priorytetów zespołu na tydzień, a także szczegółowe wykresy spalania i wypalania_

2. Zarządzanie projektami w zespole programistycznym Platforma do zarządzania projektami ClickUp umożliwia zespołom programistycznym łatwe zarządzanie pomysłami na produkty, wydajną pracę i utrzymanie połączenia ze wszystkimi istotnymi interesariuszami projektu.

Ponieważ pozwala ona twórcom oprogramowania na wizualizację postępów, zależności i blokad, łatwiejsze staje się ustalanie priorytetów zadań i celów.

Zaletą ClickUp jest jednak możliwość usprawnienia procesu zgłaszania problemów z błędami. Możesz zbierać zgłoszenia problemów z błędami za pomocą formularzy i łatwo przekształcać je w możliwe do śledzenia zadania dla swojego zespołu, aby nadać im priorytety i naprawić.

Możesz także łączyć powiązane problemy, dodawać etykiety i zarządzać zaległościami za pomocą niestandardowych pól, statusów i rozwinięć.

przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku Tablicy Kanban w ClickUp_

3. Sprinty

W porównaniu do najpopularniejszego narzędzia do planowania sprintów dostępnych na rynku, ClickUp Sprinty znacznie upraszcza zarządzanie sprintami, umożliwiając ustawienie dat sprintów, przypisywanie punktów i oznaczanie priorytetów.

Ta kompleksowa platforma wydajności została zaprojektowana jako obszar roboczy, w którym zespoły produktowe mogą płynnie opracowywać strategie, przydzielać i realizować zadania.

Na tym nie koniec! ClickUp jest również dostawcą wielu funkcji, takich jak szablonów do planowania sprintów do szybkiego planowania i realizacji planów rozwoju produktu.

dodawanie punktów sprintu w zadaniu ClickUp, aby utrzymać projekty w ruchu

Cennik ClickUp

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Business Plus: $19/użytkownika miesięcznie

$19/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Zwiększ wydajność zarządzania produktem dzięki ClickUp

Aha! i Productboard są powszechnie podziwiane za zarządzanie produktem i tworzenie map drogowych, co sprawia, że decyzja między Aha! a Productboard jest trudna. Oba narzędzia mają jednak swoje wady. Mogą być drogie dla mniejszych Business i trudne do nauczenia ze względu na ich złożoność i potrzebę niestandardowych ustawień.

Na tym tle wyróżnia się ClickUp. Bogaty w funkcje plan Free Forever łączy w sobie najlepsze funkcje zarządzania zadaniami, rozwoju produktu i współpracy, nie wypalając przy tym dziury w kieszeni!

Ponadto ClickUp AI , możesz szybko śledzić plany i dokumentację produktu, usprawnić opinie użytkowników i nie tylko dzięki narzędziom AI stworzonym przez ekspertów z poziomu platformy.

Dlaczego więc nie spróbować? Zarejestruj się ClickUp's Forever Free już dziś, aby rozpocząć!