Demistyfikacja alternatyw Wistia: Poznaj 10 doskonałych narzędzi do hostingu wideo

Światła, kamera, akcja - te słowa odbijają się echem nie tylko na hollywoodzkich ustawieniach, ale w całym cyfrowym krajobrazie, w którym marki starają się być w centrum uwagi. W erze pikselowej charyzmy rozwikłajmy pewną zagadkę: co mają ze sobą wspólnego pierwsza strona wyników wyszukiwania Google i porywające wideo marketingowe? Odpowiedź: licencja do zrobienia kariery SEO. 🎬

Oto kolejna rewelacja: Strony internetowe z materiałami wideo są 53 razy więcej prawdopodobieństwo uzyskania upragnionej pozycji na pierwszej stronie w Google niż ci, którzy jej nie mają.

Jeśli chodzi o tworzenie wpływowych materiałów wideo dla konkretnych marek, Wistia jest niezawodnym narzędziem dla wielu Business. Jako platforma do hostingu wideo, pozwala na ustawienie sceny do ożywienia angażującej zawartości wideo. Mimo to może nie być idealna dla wszystkich Inicjatyw marketingowych B2B lub B2C .

Zbadajmy więc więcej opcji - przygotowaliśmy listę 10 najwyższej jakości alternatyw Wistia, które mogą pomóc w zakotwiczeniu zawartości wideo dla Doskonałość SEO !

Czym jest Wistia? Krótki przegląd

Wistia jest dostosowana do potrzeb Business marketingu wideo - upraszcza cały cykl życia zawartości wideo. Platforma służy jako biblioteka zawartości oparta na chmurze, ułatwiając przesyłanie, organizowanie i udostępnianie odcinków wideo i audio.

Dzięki eleganckiemu ekranowi i nagrywarce z kamerą internetową, Wistia umożliwia łatwe danych powstania zawartości umożliwiając użytkownikom jednoczesne przechwytywanie ekranów i twarzy. Dodatkową korzyścią jest łatwy w użyciu trymer wideo do udoskonalania danych powstania! 📹

Ponadto Wistia Live to przepustka za kulisy do hostowania i analizowania transmisji na żywo. Ogromny nacisk położono na estetykę marki - Wistia przekształca kolekcje wideo w urzekające galerie za pośrednictwem kanałów, które można dostosować za pomocą jednego kodu osadzania.

Via: Wistia Poza hostingiem, Wistia zagłębia się w szczegóły, dostarczając wgląd w wideo poprzez analitykę i testy A/B. Platforma płynnie integruje się z platformami do automatyzacji marketingu, dzięki czemu wykorzystanie danych jest dziecinnie proste.

Chociaż Wistia wyróżnia się jako lider w dziedzinie marketingu wideo, pewne czynniki sprawiają, że twórcy zawartości wahają się, rozważając tę platformę. Najważniejsze z tych obaw to plany cenowe premium, brak bezpłatnej warstwy i dodatkowe opłaty za przekroczenie limitów nagrywania wideo.

Dlaczego więc szukać platformy do hostingu materiałów wideo gdzie indziej?

Czego powinieneś szukać w alternatywach dla Wistia

Użytkownicy zazwyczaj szukają bardziej opłacalnych alternatyw dla Wistia, najlepiej narzędzi z przejrzystymi cenami i bez ukrytych opłat. Zalecamy jednak wzięcie pod uwagę również tych kluczowych czynników:

Ustawienie funkcji: Poszukaj funkcji, które dorównują lub przewyższają te oferowane przez Wistia, oferując solidne dane dotyczące powstania i hostingu materiałów wideo, analitykę i niestandardowe funkcje Łatwość użytkowania: Przyjazna dla użytkownika platforma zapewnia płynną nawigację i efektywne wykorzystanie jej funkcji, nawet dla początkujących w marketingu wideo - ale zaawansowane funkcje edycji wideo są również bardzo ważne Skalowalność zawartości: Platforma, która obsługuje rozbudowane biblioteki zawartości i rosnącą liczbę odbiorców, zapewnia długoterminową rentowność strategii marketingu wideo Niestandardowe rozwiązania i branding: Możliwość tworzenia spersonalizowanych, skoncentrowanych na marce doświadczeń wideo zwiększa możliwości zaangażowania i połączenia z odbiorcami Optymalizacja SEO: Platforma powinna ułatwiać wyszukiwanie w wyszukiwarkach, zwiększając zasięg i wpływ wysokiej jakości zawartości wideo 🎭 Możliwości integracji: Rozważ kompatybilność alternatywy Wistia z istniejącym stosem technologicznym, w tym platformami automatyzacji marketingu i oprogramowaniem analitycznym, aby usprawnić cykl pracy i usprawnić podejmowanie decyzji w oparciu o dane

10 najlepszych alternatyw Wistia dla płynnego hostingu i projektowania wideo

Poza znanymi korytarzami Wistia znajduje się świat produktów do hostingu wideo, z których każdy stara się na nowo zdefiniować sposób, w jaki specjaliści od marketingu prezentują swoje marki światu.

Prawdopodobnie jesteś na krawędzi swojej licencji, zastanawiając się, "Jeśli nie Wistia, to co?" Oto! Poniżej znajduje się zestawienie 10 najlepszych alternatyw dla Wistii. 👇

1. Vimeo

Via: Vimeo Vimeo jest potężnym rywalem Wistii, ponieważ oferuje kompleksowe rozwiązanie do hostingu wideo, marketingu, webinarów i monetyzacji. Upraszcza edycję i datę powstania wideo dzięki przyjaznym dla użytkownika szablonom, dzięki czemu profesjonalne wyniki są dostępne nawet dla osób bez dużego budżetu lub wiedzy specjalistycznej.

Vimeo umożliwia nagrywanie wideo, przesyłanie plików, korzystanie z narzędzi do edycji wideo lub przekształcanie wysokiej jakości wideo w GIF. To oprogramowanie do edycji wideo może pochwalić się szykiem funkcji, w tym Generator skryptów AI do tworzenia zawartości dla platform takich jak TikTok i Instagram.

Dodatkowo, hosting na konfigurowalnym, wolnym od reklam odtwarzaczu z regulowanymi uprawnieniami gwarantuje, że twoja zawartość i profesjonalne wideo dotrą do właściwych odbiorców.

Organizowanie zawartości jest dziecinnie proste dzięki pięknej bibliotece wideo Vimeo z automatyczną transkrypcją ułatwiającą wyszukiwanie na podstawie podpisów. Platforma do edycji wideo usprawnia współpracę dzięki kodowanym czasowo notatkom i przeglądom klatka po klatce, aby błyskawicznie tworzyć profesjonalne filmy. 🧐

Najlepsze funkcje Vimeo

Szablony wideo dla mediów społecznościowych

Generowanie skryptów AI i zaawansowana edycja

Odtwarzacz bez reklam

Integracja z różnymi platformami, takimi jak Gmail, Asana, Shopify i inneFigma* Zorganizowana biblioteka wideo

Limity Vimeo

Niektóre niestandardowe limity mogą być frustrujące

Obsługa klienta wymaga poprawy

Ceny Vimeo

Free

Starter : 12 USD/miesiąc za licencję

: 12 USD/miesiąc za licencję Standard : 20 USD/miesiąc za licencję

: 20 USD/miesiąc za licencję Zaawansowany : $65/miesiąc za licencję

: $65/miesiąc za licencję Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Vimeo

G2 : 4.2/5 (400+ recenzji)

: 4.2/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (900+ recenzji)

2. Animoto

Via: Animoto Animoto wyróżnia się jako kolejny godny rywal w dziedzinie oszałamiającej produkcji wideo. Zyskaj przewagę dzięki zaprojektowanym szablonom wideo zawierającym najlepsze praktyki mediów społecznościowych, które pomogą Ci dodać personalizację dla docelowych widzów.

Rozbudowane narzędzia do edycji i atrakcyjne efekty wizualne zapewniają płynne tworzenie wideo. Instancję można łatwo ulepszyć, przeciągając i upuszczając multimedia z komputera lub płynnie importując je z pamięci masowej w chmurze.

Zachowaj swoje ulubione kolory, czcionki i logo i dodaj je do swoich materiałów wideo za pomocą jednego kliknięcia. Podnieś jeszcze bardziej swoją zawartość, włączając przyciągające uwagę efekty, animacje i przejścia, aby uzyskać prawdziwie niestandardowy charakter. 🎨

Platforma umożliwia zapraszanie interesariuszy do przekazywania opatrzonych znacznikiem czasu opinii bezpośrednio na temat materiałów wideo. Wdrażaj sugestie bezpośrednio z narzędzia do edycji, eliminując bałagan związany z wątkami e-mail.

Najlepsze funkcje Animoto

Przeciąganie i upuszczanie multimediów z komputera lub pamięci masowej w chmurze

Możliwość pobierania w krystalicznie czystym 1080p

Szablony oszczędzające czas

Komentarze ze znacznikiem czasu dla pętli sprzężenia zwrotnego

Udostępnianie lub łatwe osadzanie wideo za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poczty e-mail

Limity Animoto

Szablony mogłyby zostać ulepszone

Ograniczone funkcje w ramach Free Planu w porównaniu do innych opcji platformy wideo

Cennik Animoto

Free

Podstawowy : $8/miesiąc

: $8/miesiąc Profesjonalny : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Teams: $39/miesiąc

Oceny i recenzje Animoto

G2 : 4.4/5 (90+ recenzji)

: 4.4/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (100+ recenzji)

3. Vidyard

Via: Vidyard Wyobraź sobie, że masz rosnącą kolekcję niesamowitej zawartości - dema produktów, wideo marki, historie klientów - Vidyard ułatwia przesyłanie, organizowanie i udostępnianie ich wszystkich z jednego huba. Utrzymuj porządek dzięki niestandardowym folderom i uprawnieniom dostępu dla różnych ról.

Vidyard pozwala również zdecydować, kto może zobaczyć opublikowane wideo. Chcesz zachować prywatny charakter wideo? Zabezpiecz go hasłem. Chcesz udostępnić go światu? Zmień ustawienia dostępu na Public lub Anyone with the link.

Odtwarzacz Vidyard jest w pełni konfigurowalny z atrakcyjnymi miniaturkami, rozdziałami i spersonalizowanymi instrukcjami, dzięki czemu zawartość wygląda elegancko i jest warta kliknięcia. Dodatkowo, platforma zagłębia się w dane analityczne, takie jak kto ogląda lub jak długo, co pomaga ulepszyć twoje treści zaangażowanie leadów strategie.

Najlepsze funkcje Vidyard

Hosting wideo skoncentrowany na sprzedaży

Niestandardowe foldery wideo i uprawnienia specyficzne dla zespołu

Łatwe nagrywanie wideo za pomocą rozszerzenia przeglądarki, aplikacji mobilnej lub komputerowej

Metatagi SEO dla lepszej widoczności w wyszukiwarkach

Mierzenie wpływu na potencjalnych klientów dzięki integracji z CRM

Limity Vidyard

Funkcje Clip i edycji muszą być zoptymalizowane pod kątem szybkości

Niektóre niestandardowe ustawienia prowadzą do ziarnistego i pikselowego obrazu wyjściowego

Opcja nagrywania ekranu Free

Cennik Vidyard

Free

Pro : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Plus : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Business: Cena niestandardowa

Vidyard oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (700+ recenzji)

: 4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

4. Vyond

Via: Vyond Czy chcesz, aby Twoje wideo było nie tylko wciągające, ale także edukacyjne dla Twojego zespołu lub celów? W takim razie potrzebujesz Vyond, animowanego gawędziarza! 😻

Dzięki najnowocześniejszym funkcjom Vyond tworzenie profesjonalnych wideo jest dziecinnie proste. Na przykład, pokochasz Vyond Go, usługę platformy opartą na AI do natychmiastowego tworzenia skryptów i wideo. Po prostu dodaj podpowiedź lub użyj istniejącej zawartości i voila, masz pierwszy szkic wideo gotowy do edycji!

Aby uzyskać zakończoną kreatywną obróbkę, wskocz do Vyond Studio, krainy czarów typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia wideo specyficznych dla marki. Jego rozszerzona biblioteka oferuje gotowe szablony scen i wideo obejmujące różne branże i przypadki użycia, wszystkie z możliwością dostosowania za pomocą spersonalizowanych postaci, kolorów, rekwizytów, efektów dźwiękowych, tekstu, głosu i muzyki.

Najlepsze funkcje Vyond

Kreator skryptów i wideo z obsługą AI

Gotowe szablony scen i materiałów wideo

Przeciągnij i upuść, kreator wideo oparty na osi czasu

Eksport w formatach GIF i MP4

Wsparcie ponad 70 języków dla wideo opartych na AI

Limity Vyond

Brak planu Free Plan

Podglądy mogą być powolne

Ceny Vyond

Essential : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Premium : $54/miesiąc

: $54/miesiąc Professional : $92/miesiąc

: $92/miesiąc Enterprise: Cena niestandardowa

Vyond oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (200+ recenzji)

: 4.7/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (200+ recenzji)

5. Loom

Via: Loom Loom to narzędzie do opowiadania historii z wysokiej jakości odtwarzaczami i super płynnymi integracjami do publikowania w sieciach społecznościowych. Umożliwia łatwe nagrywanie i udostępnianie wiadomości wideo opartych na sztucznej inteligencji za pomocą Loom AI, a także dodawanie komentarzy, emotikonów, a nawet wezwań do działania (CTA) w celu przyciągnięcia większej liczby potencjalnych klientów.

Nie potrzebujesz zaawansowanych umiejętności edycji, aby niestandardowo dostosowywać wideo w Loom. Wykorzystaj zasoby swojej marki do dostosowania wideo , przycinaj, zszywaj lub dodawaj niestandardowe miniaturki - wszystko to jest na wyciągnięcie ręki. Małe firmy bez rozbudowanych budżetów produkcyjnych docenią filtry tłumienia szumów tła Loom, które poprawiają wydajność dźwięku.

Loom otwiera nowy świat zabawy i współpracy przy tworzeniu wideo! Jeśli zarządzasz wieloma obszarami roboczymi, możesz utworzyć Bibliotekę Teams dla wspólnego dostępu lub ustawić różne konfiguracje wyglądu i zabezpieczeń dla każdej przestrzeni.

Loom najlepsze funkcje

Nagrywanie i udostępnianie wiadomości wideo opartych na AI

Wysokiej jakości filtry szumów

Nagrywanie ekranu za pomocą rozszerzenia Chrome aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej

Integracja z setkami narzędzi (w tym Google Obszar roboczy i Slack)

Transkrypcje i podpisy w ponad 50 językach

Limity Loom

Może być bardzo restrykcyjne dla użytkowników Free

Brak możliwości zmiany kolejności klipów wideo podczas edycji

Ceny Loom

Starter : Free

: Free Business : $12.50/miesiąc

: $12.50/miesiąc Enterprise: Cena niestandardowa

Loom oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,700+ recenzji)

: 4.7/5 (1,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

6. Renderforest

Via: Renderforest Renderforest jest jak kreatywna potęga, która wspiera twoje wideo i potrzeby projektowe z perspektywy brandingu. Dzięki kreatorowi wideo i ponad 100 szablonom możesz tworzyć wszystko, od filmów instruktażowych po klipy promocyjne, a nawet intro i outro o jakości telewizyjnej.

Inne przydatne narzędzia na platformie obejmują:

Graphic Maker: Zawiera zasoby do projektowania ulotek, plakatów lub materiałów promocyjnych Kreator logo: Uzyskaj dostęp do różnych logo generowanych przez AI dla swoich materiałów wideo Redaktor makiet: Pomaga tworzyć fotorealistyczne makiety produktów

Możesz także tworzyć wspaniałe strony internetowe za pomocą Kreatora stron Renderforest, hostować je na jego serwerach i zwiększać ruch dzięki integracji z Narzędzia SEO jak Semrush. ☘️

Najlepsze funkcje Renderforest

Szablony, sceny i ustawienia wstępne do szybkiego tworzenia danych wideo

Do 500 MB przestrzeni dyskowej w planie Free Plan

Logotypy, makiety i grafiki promocyjne

Narzędzia do rozwoju w planach Pro i Business

Limity Renderforest

Brak opcji łączenia klipów wideo

Czasami powolne renderowanie

Ceny Renderforest

Free

Lite : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc Pro : $15.99/miesiąc

: $15.99/miesiąc Business: $23.99/miesiąc

Renderforest oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (400+ recenzji)

: 4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (400+ recenzji)

7. SproutVideo

Via: SproutVideo Zgrabny redaktor typu "przeciągnij i upuść", mnóstwo szablonów tła i miniaturek oraz możliwość tworzenia tylu unikalnych odtwarzaczy wideo, ile dusza zapragnie - oto SproutVideo. Wsparcie dla hostingu wideo na żywo i na żądanie, z automatycznym wykrywaniem przepustowości dla płynnego odtwarzania na różnych urządzeniach.

wezwanie do działania w odtwarzaczu - sprawdź. ✅

konfigurowalne narzędzia do pozyskiwania leadów - sprawdź dwukrotnie. ✅✅

ekrany po zakończeniu gry, aby poprowadzić zaangażowanych odbiorców?

SproutVideo korzysta z globalnej sieci dystrybucji zawartości, aby zapewnić nieprzerwane wrażenia widzów. Możesz również udoskonalać zawartość i lepiej nią zarządzać poprzez wykorzystanie wskaźników zaangażowania wideo, takich jak punkty szczytowe i punkty porzucenia.

Najlepsze funkcje SproutVideo

Przyjazny dla użytkownika redaktor typu "przeciągnij i upuść

Szablony tła i miniaturek

Bogate wskaźniki zaangażowania

Dobrze współpracuje z Shopify, WordPress i Squarespace

Limity SproutVideo

Ograniczone opcje przestrzeni dyskowej

Funkcja wyszukiwania wymaga poprawy

Ceny SproutVideo

Seed : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Sprout : $35/miesiąc

: $35/miesiąc Drzewo : $75/miesiąc

: $75/miesiąc Forest: 295 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SproutVideo

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (100+ recenzji)

8. Dubb

Via: Dubb Dubb umożliwia przekształcanie wiadomości w wideo, które można śledzić i które pozostawiają trwałe pozytywne wrażenie. Niezależnie od tego, czy nagrywasz wideo z telefonu, laptopa czy tabletu.

Dubb pozwala na łatwe udostępnianie wideo o dużej wartości poprzez kanały takie jak e-mail czy LinkedIn i usuwanie barier sprzedażowych. Śledzenie zaangażowania i wyników w czasie rzeczywistym, dostęp do raportowania aktywności na żywo i kompleksowych analiz.

Ale to, co naprawdę pokochaliśmy w tej platformie, to wsparcie dla ustawienia profesjonalnych stron docelowych z ustawieniami wstępnymi, takimi jak listy odtwarzania i wezwania do działania, które prowadzą do wyższych współczynników konwersji. A dzięki Dubb Caira, asystentowi AI platformy, możesz uzyskać informacje zwrotne, aby poprawić takie elementy, jak perswazyjność lub jasność przekazu wideo. 💯

Najlepsze funkcje Dubb

Spersonalizowane wiadomości wideo

Nagrywanie na wielu urządzeniach

Wielokanałowe udostępnianie wideo

Zintegrowane informacje zwrotne dotyczące zawartości oparte na AI

Limity Dubb

Strona docelowa, na której hostowane jest wideo, jest zazwyczaj powolna

Interfejs mógłby wymagać dopracowania

Cennik Dubb

Starter : Free

: Free Pro : $42/miesiąc

: $42/miesiąc Pro Plus: $90/miesiąc

Dubb oceny i recenzje:

G2 : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (90+ recenzji)

9. VEED

Via: VEED Pomyśl o VEED jako o dynamicznym duecie narzędzi do nagrywania i edycji - jest idealny do hostingu i nie tylko!

Uwolnij zaawansowane możliwości edycji dzięki trymerowi wideo, automatycznej transkrypcji, automatycznemu tłumaczeniu, usuwaniu szumów tła, rejestratorowi z kamery internetowej i nie tylko. A futurystyczny akcent? Dzięki twórcy awatarów AI VEED możesz uzyskać dostęp do realistycznych awatarów, aby tworzyć bardziej stymulujące wizualnie i psychicznie wideo. 🤖

Możesz także użyć ponad 300 szablonów wideo - dostępnych w rozdzielczości pionowej, poziomej i kwadratowej - aby uzyskać fantazyjne wyniki dla każdego scenariusza! Aha, i czy wspomnieliśmy już, że możesz pobierać wideo z TikTok i Instagrama?

VEED najlepsze funkcje

Różnorodne układy, takie jak podzielony ekran, wstawianie kamery internetowej, zamiana tła i nie tylko

Zaawansowane możliwości edycji wideo

Super realistyczne awatary AI

ponad 300 szablonów wideo

Limity VEED

Znaki wodne pojawiają się w Free wideo

Przydałoby się więcej szablonów do użytku Business

Ceny VEED

Free

Podstawowy : 12 USD/miesiąc

: 12 USD/miesiąc Pro : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Business : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Enterprise: Cena niestandardowa

VEED oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 3.4/5 (40+ recenzji)

10. WeVideo

Via: WeVideo Niezależnie od tego, czy filmujesz, nagrywasz swój ekran, czy chcesz stworzyć studyjnej jakości greenscreen clipy, WeVideo może sprawić, że stanie się to możliwe dzięki przyjaznym dla początkujących funkcjom i wielkobudżetowym efektom - ale bez dużego budżetu! 💰

WeVideo ma hojny plan darmowy - otrzymujesz pięć minut miesięcznego czasu publikacji, 1 GB przestrzeni dyskowej, jakość nagrywania ekranu do 480p, eksport tylko audio, a nawet kreator GIF! Nie możesz jednak nagrywać ekranu i kamery internetowej razem, chyba że zapłacisz za plan Unlimited.

Dzięki płatnym planom możesz pożegnać się ze znakami wodnymi i odblokować świat zaawansowanych, ale superłatwych narzędzi, takich jak edycja zielonego ekranu, wzmocnienie dźwięku, zwolnione tempo i wiele więcej!

Najlepsze funkcje WeVideo

Biblioteka ponad miliona zasobów stockowych

Wsparcie dla wideo w rozdzielczości do 4K Ultra HD

Kreator GIF-ów

Bogate opcje edycji tła

Limity WeVideo

Powolne przetwarzanie wideo wpływa na wydajność

Brak grafiki w formacie .png

Ceny WeVideo

Free

Power : $4.99/miesiąc

: $4.99/miesiąc Unlimited : $7.99/miesiąc

: $7.99/miesiąc Professional : $19.99/miesiąc

: $19.99/miesiąc Business : $36.99/miesiąc

: $36.99/miesiąc Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje WeVideo

G2 : 4.3/5 (40+ recenzji)

: 4.3/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

Inne niezbędne narzędzia do content marketingu

Podczas gdy alternatywy Wistia wyróżniają się w zakresie hostingu i edycji wideo, potrzebujesz bardziej kompleksowego rozwiązania do marketingu i zarządzania zawartością. Tworzenie wideo to tylko niewielki aspekt wysiłku - zespoły marketingowe spędzają średnio wiele godzin na badaniu preferencji odbiorców, planowaniu skryptów wideo i ocenie wskaźników wydajności.

Jeśli potrzebujesz bardziej praktycznego podejścia do tworzenia treści wideo i zarządzania nimi - wypróbuj ClickUp. To wszechstronne narzędzie do tworzenia zawartości wideo, organizowania materiałów produkcyjnych, planowania kalendarzy zawartości i usprawnianie cykli pracy.

Udostępnianie wiadomości wideo za pomocą bezpośredniego łącza do przeglądarki, które nie wymaga pobierania i może być oglądane natychmiast po nagraniu

Krok do raju wydajności z ClickUp - najlepszym towarzyszem pracy opartym na AI uwielbiany przez firmy w różnych niszach ! Dla producentów zawartości i marketerów platforma posiada wbudowane narzędzia do nagrywania ekranu i planowania produkcji.

Spotkanie Clip , ClickUp's free screen and voice recording tool offering generous watermark-free nagrywanie bez ograniczeń czasowych. Intuicyjny interfejs umożliwia nagrywanie całego ekranu, określonych okien aplikacji lub zakładek przeglądarki (w Chrome lub Firefox). Natychmiastowy widok odtwarzania i bezpieczne udostępnianie ich widzom za pośrednictwem publicznych lub prywatnych połączeń. 😍

Clip jest idealny do nagrywania rozszerzonych samouczków dotyczących produktów lub usług. Może to być bardzo korzystne dla sprzedaży, ponieważ według 2022 statystyki marketingu wideo 96% osób ogląda explainer videos, aby poznać nowe produkty. Poza tym możesz również wykorzystać platformę do tworzenia instrukcje dla pracowników lub praktyczne nagrania ekranowe!

W ramach zadania ClickUp łatwo udostępniaj swój ekran i nagrywaj go, aby szybciej komunikować się z innymi użytkownikami bez konieczności przechodzenia do innych narzędzi do nagrywania ekranu

Wykorzystaj ClickUp do usprawnienia procesów marketingu zawartości

Siła ClickUp tkwi w jego doskonałym pakiet do zarządzania zadaniami idealny dla teamów dowolnej wielkości. Twórz zadania, przydzielaj terminy i obowiązki oraz śledź postępy w całym cyklu produkcji wideo. Użyj ponad 15 widoków do monitorowania obciążenia pracą zespołu i oś czasu publikacji. I wisienka na torcie - Automatyzacja ClickUp szybkie śledzenie zadań administratora, takich jak aktualizowanie statusów lub wysyłanie wideo do klientów, zdejmując ogromne obciążenie z barków!

Dla tych, którzy budują bazę dokumentacji dla marketing lub wydajność zawartości , Dokumenty ClickUp zmienia zasady gry. Przechowuj kalendarze zawartości, skrypty lektorskie, przewodniki marketingowe i strategie w jednej centralnej lokalizacji. Skorzystaj z ClickUp AI do dostosowywania skryptów wideo i tłumaczenia ich w celu zaangażowania rynków docelowych - lub podsumowywania zawartości w celu szybszej komunikacji.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Możesz tworzyć dedykowane foldery dla każdego projektu wideo lub kampanii marketingowej. ClickUp integruje się z ponad 1000 innych programów, w tym narzędziami SEO i sprzedażowymi, aby usprawnić pracę. 💝

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Czasochłonne ustawienie ze względu na mnogość niestandardowych ustawień

Brak hostingu wideo (ale można zintegrować z takimi narzędziami)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Ciesz się kolejnym poziomem tworzenia zawartości dzięki ClickUp

Marketing zawartości wideo to nie tylko hosting. Chodzi raczej o znalezienie sprzymierzeńca w zakresie tworzenia zawartości, który spełnia Twoje specyficzne wymagania - a ClickUp wypełnia tę lukę.

Jest to wszechstronny zestaw narzędzi, który wspomaga cykl produkcji zawartości i pomaga dopracować strategie marketingowe w czasie rzeczywistym. Uzyskaj free już dziś, aby rozpocząć odkrywanie! 🌟