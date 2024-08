10 najlepszych aplikacji kreatywnych w 2024 roku (bezpłatnych i płatnych)

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że skończyły Ci się pomysły w momencie, gdy najbardziej ich potrzebujesz? Tuż przed ważną prezentacją lub terminem realizacji projektu.

Nie jesteś sam.

Większość z nas wpada na najlepsze pomysły w najbardziej nieoczekiwanych momentach - pod prysznicem, w drodze powrotnej z pracy lub podczas dyskusji z przyjacielem lub współpracownikiem. Często zapisujemy te pomysły w sposób losowy, na przykład w formie wiadomości lub notatki do samego siebie, karteczki post-it lub oczekujemy, że przypomnimy sobie o nich później.

Kiedy jednak potrzebujemy pomysłu, jego znalezienie przypomina przenoszenie góry. W tym miejscu wkraczają kreatywne aplikacje, oferujące rozwiązania umożliwiające wymyślanie pomysłów, śledzenie ich wszystkich i przywoływanie ich w razie potrzeby.

Co to jest aplikacja kreatywna?

Kreatywne aplikacje to rozwiązania programowe, które pomagają w metodycznym myśleniu, przechowywaniu i odzyskiwaniu pomysłów. Można z nich korzystać w przypadku wypalenia twórczego lub gdy potrzebujemy pomysłów lub inspiracji do projektu.

Proces twórczy nie jest prosty. Potrzebujesz wszelkiej możliwej pomocy.

Scenariusz 1: Borykasz się z syndromem pustej strony lub blokiem twórczym - brakuje ci inspiracji i po prostu nie możesz pozwolić na przepływ kreatywnych soków.

Możliwe rozwiązanie: Odpowiadanie na podpowiedzi lub korzystanie z szablonu, który najlepiej pasuje do tego, nad czym pracujesz. Daje to szybką wygraną i pozwala rozpocząć proces twórczy.

W artykule zobaczysz, jak różne aplikacje mają różne podejścia do podpowiedzi (w tym talię kart!).

Scenariusz 2: Jesteś w 50% swojego projektu i natrafiłeś na mur, nie mogąc rozwiązać problemu, który powstrzymuje postęp projektu. Jest to wyzwanie zarówno kreatywne, jak i wykonawcze.

Będziesz potrzebował wcześniejszych przykładów takich projektów i sposobu, w jaki zostały zakończone, aby cię zainspirować.

Możliwe rozwiązanie: Słynny plik Swipe.

Tradycyjnie, swipe file to zbiór powodzeń reklam i listów sprzedażowych. Copywriterzy i dyrektorzy kreatywni mieli plik ulubionych reklam, do których mogli wracać, gdy potrzebowali inspiracji.

Dziś aplikacje te mają wiele zastosowań w różnych dyscyplinach:

Pisarz może mieć zbiór notatek z książek swoich ulubionych autorów

Osoba zajmująca się marketingiem e-mailowym może mieć kolekcję swoich ulubionych e-maili

Autor bloga może zapisać najlepsze nagłówki

Projektant może zapisywać obrazy lub zdjęcia do wykorzystania i cytowania w dowolnym momencie

Inżynier oprogramowania może mieć bloki kodu od innych inżynierów, których podziwia

Czego należy szukać w aplikacjach kreatywnych?

Znalezienie odpowiedniej aplikacji do swoich potrzeb zapewni ci wymagane kreatywne wsparcie i nigdy nie zabraknie ci inspiracji do czerpania. Oto kilka rzeczy, których należy szukać w odpowiedniej aplikacji kreatywnej.

Przyjazna dla użytkownika

Kreatywna aplikacja musi być łatwa w obsłudze dla osób w każdym wieku i z różnych środowisk. Poszukaj aplikacji z prostym interfejsem użytkownika, który pomoże Ci szybko rozpocząć pracę,

✅ Elastyczna i konfigurowalna

Kreatywna aplikacja musi być wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do Twojego stylu pracy. Na przykład, niezależnie od tego, czy jesteś osobą indywidualną, czy małym zespołem, aplikacja kreatywna powinna płynnie dostosowywać się do bieżącego przepływu pracy i stosu narzędzi.

Współpraca

Jeśli pracujesz w zespole, aplikacja powinna umożliwiać współpracę w ramach platformy, aby wszyscy byli na tej samej stronie. Wbudowany, współpraca w czasie rzeczywistym eliminuje potrzebę śledzenia e-maili lub platform komunikacyjnych, co często prowadzi do utraty pomysłów.

✅ Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Nie pozwól, by pomysł pochłonął cały twój czas. Poszukaj aplikacji kreatywnej z funkcją śledzenia projektów w czasie rzeczywistym, która pomoże ci dotrzymać terminów. Jest to szczególnie ważne, jeśli zajmujesz się wieloma projektami.

10 najlepszych aplikacji kreatywnych do wykorzystania w 2024 roku

Po wypróbowaniu kilku kreatywnych aplikacji, przygotowaliśmy krótką listę dziesięciu najlepszych.

1. ClickUp

Przekształcaj pomysły w wykonalne zadania na tablicy ClickUp

ClickUp to jedna z najlepszych aplikacji kreatywnych z funkcjami, które pomagają osobom i zespołom kreatywnym myśleć, przeprowadzać burze mózgów i usprawniać swoje pomysły.

Pomysł może być formularzem Twojego myślenia, ale musi przekładać się na coś znaczącego.

W tym miejscu ClickUp jest doskonały. Możesz przekształcić swój pomysł w projekt, podzielić go na mniejsze zadania, śledzić postępy i współpracować z członkami zespołu, aby twój pomysł nie pozostał tylko pomysłem.

Jedną z funkcji, które z pewnością przypadną ci do gustu, jest Tablica ClickUp . Dostarcza ona idealnego płótna do wizualnej burzy mózgów i przekształcania pomysłów w możliwe do przypisania elementy działań. Świetnie nadaje się również do tworzenia tablic nastrojów.

ClickUp pomaga również ustanowić połączenie między wieloma pomysłami i zbudować niestandardowy cykl pracy na pulpicie, aby rozpocząć nad nimi pracę. Mapy myśli ClickUp to jedna z najpotężniejszych funkcji umożliwiających połączenie pomysłów!

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

ClickUp można pobrać na dowolne urządzenie lub platformę. Aplikacja oferuje wersję komputerową dla systemów MacOS i Windows, aplikację mobilną dla iPhone'a i Androida, rozszerzenie dla Chrome oraz dodatek do poczty e-mail.

ClickUp najlepsze funkcje

Mapy myśli: Lista i wizualizacja pomysłów lub zadań podczas sesji burzy mózgów

Lista i wizualizacja pomysłów lub zadań podczas sesji burzy mózgów Współpraca zespołowa w czasie rzeczywistym: Szybka współpraca z członkami zespołu za pomocą czatu i komentarzy

Szybka współpraca z członkami zespołu za pomocą czatu i komentarzy ClickUp AI: Generowanie briefów projektowych, podróży użytkownika, briefów kreatywnych i innych z pomocą AI, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Generowanie briefów projektowych, podróży użytkownika, briefów kreatywnych i innych z pomocą AI, aby zaoszczędzić czas i wysiłek Zarządzanie projektami: Dodawanie osi czasu, przydzielanie zadań, zezwalanie interesariuszom na przesyłanie wniosków o zmianę, wizualizowanie osi czasu i śledzenie postępów projektów kreatywnych na jednym pulpicie w celu identyfikacji blokad

Limity ClickUp

Wersja mobilna ClickUp nie oferuje jeszcze wszystkich funkcji wersji desktopowej

Integracja ze Slackiem wymaga poprawy

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje pięć planów cenowych, które pasują do każdego kreatywnego teamu:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Brainsparker

przez Brainsparker Brainsparker to kreatywna aplikacja wykorzystująca zaawansowane techniki coachingowe i zasady neuronauki. Aplikacja inspiruje kreatywność poprzez talie kart, kursy i zaawansowane szkolenia - dzięki czemu jest odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych.

Aplikacja oferuje interaktywny interfejs, który pozwala rozpocząć proces twórczy poprzez wybranie kart, które zawierają podpowiedzi. Podpowiedzi te można wykorzystać do refleksji nad kreatywnymi podróżami, rozwijania nowych pomysłów i pokonywania bloków.

Brainsparker oferuje wiele talii Free i Premium z inspirującymi cytatami, obrazami i myślami.

Najlepsze funkcje Brainsparker

Talie kart: 25+ talii kart, które zapewniają przepływ kreatywnych myśli, takich jak pytania coachingowe, słowa wyzwalacze, cytaty, deklaracje działań i obrazy

25+ talii kart, które zapewniają przepływ kreatywnych myśli, takich jak pytania coachingowe, słowa wyzwalacze, cytaty, deklaracje działań i obrazy Mikrokursy: Kreatywne myślenie oraztechniki burzy mózgów aby pomóc ci ćwiczyć swoje kreatywne mięśnie

Kreatywne myślenie oraztechniki burzy mózgów aby pomóc ci ćwiczyć swoje kreatywne mięśnie Codzienne powiadomienia o iskrze i widżet na ekranie głównym: Otrzymuj codzienne inspiracje dzięki automatycznym powiadomieniom opartym na wybranych taliach kart

Limity Brainsparker

Znalezienie talii kart dla konkretnych kreatywnych projektów może być trudne

Brak aplikacji na pulpit lub Androida

Ceny Brainsparker

Free Forever z limitowanymi taliami kart

z limitowanymi taliami kart Premium plan - VIP Pass: $9.6/miesiąc

Brainsparker oceny i recenzje

App Store: 4.6/5 (151 recenzji)

3. MindMeister

Via MindMeister MindMeister to kreatywne oprogramowanie do tworzenia map myśli. Pomaga tworzyć połączenia między pomysłami i koncepcjami poprzez tworzenie niestandardowych schematów przepływu.

Masz do czynienia z blokiem twórczym? Mapa myśli umożliwia wizualizację pomysłu i kolejnych kroków potrzebnych do jego urzeczywistnienia.

Wbudowany redaktor jest odpowiedni dla kreatywnych osób i zespołów i może pomóc usprawnić sesje burzy mózgów, agendy spotkań, notatki i planowanie projektów.

Najlepsze funkcje MindMeister

Mieszane układy map: Rejestrowanie kreatywnych pomysłów w trzech układach map - widoku mapy myśli, schematu organizacyjnego lub listy, których można używać na jednej kanwie

Rejestrowanie kreatywnych pomysłów w trzech układach map - widoku mapy myśli, schematu organizacyjnego lub listy, których można używać na jednej kanwie Szablony: Przeglądaj wstępnie zdefiniowane szablony map myśli i niestandardowe, aby dopasować je do swoich kreatywnych briefów

Przeglądaj wstępnie zdefiniowane szablony map myśli i niestandardowe, aby dopasować je do swoich kreatywnych briefów Połączenia: Twórz i pokazuj relacje między dowolnymi dwoma tematami map myśli i oznaczaj punkty początkowe lub końcowe za pomocą konfigurowalnych linii połączeń

Twórz i pokazuj relacje między dowolnymi dwoma tematami map myśli i oznaczaj punkty początkowe lub końcowe za pomocą konfigurowalnych linii połączeń Rozszerzalne notatki: Dodaj więcej kontekstu do mapowanych tematów i załączników, takich jak dokumenty, połączone linki itp.

Limity MindMeister

Free ogranicza użytkownika do trzech map myśli

Ceny MindMeister

Free plan podstawowy

plan podstawowy Osobisty : 3,5 USD/miesiąc

: 3,5 USD/miesiąc Pro : $5.5/miesiąc

: $5.5/miesiąc Business: $8.5/miesiąc

MindMeister oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (31 recenzji)

4.3/5 (31 recenzji) Capterra: 4.6/5 (279 recenzji)

4. SimpleMind

przez SimpleMind SimpleMind to kolejne świetne narzędzie do tworzenia map myśli dla twórców do wizualizacji i organizowania swoich myśli i zadań.

Ta kreatywna aplikacja skupia się na pomocy w przemyśleniu pomysłów krok po kroku. Mapy myśli utworzone na pulpicie mogą działać jako w pełni funkcjonalny proces realizacji planu lub projektu.

Na przykład, jeśli planujesz przeprojektować swoją stronę internetową, możesz utworzyć różne poziomy skojarzeń w oparciu o zadania, które mają zostać zakończone przed, w trakcie i po zakończeniu projektu. Zadania te obejmują projektowanie, rozwój, copywriting i mikrozadania, takie jak brief, badania, zarys, pierwszy szkic itp.

SimpleMind jest również znany z używania różnych kolorów dla połączeń w celu poprawy zapamiętywania.

Najlepsze funkcje SimpleMind

Intuicyjne mapy myśli: Notatka pomysłów i połączenie kropek dla zadań, które wynikają z każdego węzła

Notatka pomysłów i połączenie kropek dla zadań, które wynikają z każdego węzła Układ free-form i auto-layout: Używaj free-form do umieszczania tematów w dowolnym miejscu na Canva lub auto-layout do ustrukturyzowanej burzy mózgów

Używaj free-form do umieszczania tematów w dowolnym miejscu na Canva lub auto-layout do ustrukturyzowanej burzy mózgów Arkusze stylów i szczegóły: Dostosuj swoje mapy myśli za pomocą konfigurowalnych kolorów, linii, elementów projektu i nie tylko

Dostosuj swoje mapy myśli za pomocą konfigurowalnych kolorów, linii, elementów projektu i nie tylko Załączniki: Dodawaj obrazy, ikony, etykiety, pola wyboru i inne elementy, aby uzyskać dodatkowy kontekst

Limity SimpleMind

Brak zauważalnych wad

Ceny SimpleMind

Free plan

Wersja próbna: Free przez 30 dni

Free przez 30 dni Edycja Pro (pojedynczy użytkownik): $53

SimpleMind oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (7 recenzji)

4.7/5 (7 recenzji) App Store: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

5. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart pomaga łączyć pomysły i ludzi, aby zmaksymalizować wydajność i produktywność zespołu dzięki wizualnym wskazówkom.

Jest to rozwiązanie oparte na chmurze wizualny obszar roboczy umożliwiając twórcom tworzenie bogatych diagramów za pomocą połączonych danych. Możesz połączyć elementy danych, takie jak konwersacje, osoby, aplikacje i procesy, tworząc niestandardowe schematy blokowe, które są łatwe do naśladowania.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Szablony: Ogromna biblioteka szablonów do różnych celów, które można edytować, aby dostosować je do celów pracy

Ogromna biblioteka szablonów do różnych celów, które można edytować, aby dostosować je do celów pracy Współpraca z tablicą: Wirtualna tablica Canva do sesji burzy mózgów i współpracy zespołowej nad pomysłami na projekt

Wirtualna tablica Canva do sesji burzy mózgów i współpracy zespołowej nad pomysłami na projekt Historia zmian: Szczegółowa ścieżka audytu zmian wprowadzonych do tablicy, dokumentów i schematów blokowych

Szczegółowa ścieżka audytu zmian wprowadzonych do tablicy, dokumentów i schematów blokowych Wizualizacja danych: Funkcje automatycznej wizualizacji, takie jak schemat organizacyjny, inteligentne kontenery, połączone dane, notatki samoprzylepne, dynamiczne kształty i inne

Limity Lucidchart

Początkujący będą musieli nauczyć się prawidłowego tworzenia wykresów metodą prób i błędów

Wersja Free ma limit użytkowników, pamięci i funkcji

Ceny Lucidchart

Free Plan

Indywidualny: $7.95/miesiąc

$7.95/miesiąc Teams: $9/użytkownika/miesiąc

$9/użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Lucidchart oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 4 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 4 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 900 recenzji)

6. Coffivity

przez Czułość Jeśli jesteś najbardziej kreatywny w swobodnych ustawieniach, wypróbuj Coffitivity. Ta aplikacja jest oparta na badaniach, które sugerują, że łagodny hałas i lekkie rozproszenie uwagi powodują przepływ kreatywnych soków.

Coffitivity odtwarza dźwięki otoczenia uniwersytetów, salonów i kawiarni, aby praca zdalna była przyjemna i wydajna, zapewniając kreatywne środowisko.

Najlepsze funkcje Coffitivity

Łatwość obsługi: Prosta funkcja aplikacji sprawia, że łatwo jest zacząć z niej korzystać

Prosta funkcja aplikacji sprawia, że łatwo jest zacząć z niej korzystać Biblioteka audio: Biblioteka dźwięków otoczenia, które naśladują środowisko kawiarni

Limity Coffitivity

Limit dźwięków

Dodatkowe dźwięki wymagają opłaty premium w wysokości 9$

Aplikacja Coffitivity opiera się na niszowym pomyśle opartym na rozpraszaniu dźwięku i może nie być odpowiednia dla wszystkich

Cennik Coffitivity

Free plan

Premium: $9/rok

Oceny i recenzje Coffitivity

Niedostępny

7. Miro

przez Miro Miro to wizualny obszar roboczy, który pozwala ożywić pomysły i procesy poprzez tworzenie diagramów, makiet, tablic, map myśli i innych narzędzi wizualnych.

Szablony Miroverse umożliwiają tworzenie map podróży niestandardowych i ustawienie tablic do myślenia projektowego w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Miro

Diagramowanie i mapowanie procesów: Tworzenie łatwych, szybkich schematów blokowych i map podróży z konfigurowalnym formatem i rozszerzoną biblioteką kształtów i łączników

Tworzenie łatwych, szybkich schematów blokowych i map podróży z konfigurowalnym formatem i rozszerzoną biblioteką kształtów i łączników Wizualizacja zawartości i danych: Przenoszenie dokumentacji, projektów, wyników ankiet, wideo i danych na żywo na jeden pulpit w celu łatwej współpracy

Przenoszenie dokumentacji, projektów, wyników ankiet, wideo i danych na żywo na jeden pulpit w celu łatwej współpracy Asystent Miro: automatycznie generowane mapy myśli, diagramy, kod i inteligentne podsumowania wielu notatek samoprzylepnych

automatycznie generowane mapy myśli, diagramy, kod i inteligentne podsumowania wielu notatek samoprzylepnych Wizualne zarządzanie projektami: Śledzenie zadań w różnych projektach na elastycznej i dynamicznej tablicy Kanban

Limity Miro

Miro może przytłoczyć początkujących pomimo przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Nieliczni użytkownicy napotkali problemy z wydajnością i formatem podczas przesyłania zdjęć

Brak integracji z pakietem Microsoft i Google

Ceny Miro

Free Plan

Starter: $8/użytkownika/miesiąc

$8/użytkownika/miesiąc Business: $16/użytkownika/miesiąc

$16/użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 5,000 recenzji)

4.8/5 (ponad 5,000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

8. Godność uwagi

Via Zauważalność Notability to kreatywna aplikacja, która eliminuje potrzebę zapisywania pomysłów i obrazów oraz robienia zrzutów ekranu w różnych miejscach, gdy pojawi się inspiracja.

Aplikacja oferuje wizualny zestaw narzędzi do robienia notatek z przejrzystym interfejsem do zapisywania, nagrywania i udostępniania notatek. Umożliwia także bazgranie pomysłów, robienie notatek, rysowanie odniesień i nie tylko w celu stworzenia storyboardu.

Aplikacja jest dostępna do pobrania na Maca, iPhone'a i iPada.

Najlepsze funkcje Notability

Szablony: Używaj różnych szablonów i teł do notatek

Używaj różnych szablonów i teł do notatek Narzędzia multimedialne: Wybierz narzędzia, takie jak ołówek, zakreślacz, tekst i dźwięk, aby podzielić pomysły i notatki

Wybierz narzędzia, takie jak ołówek, zakreślacz, tekst i dźwięk, aby podzielić pomysły i notatki Organizacja: Organizuj notatki za pomocą dostosowywanych tematów i przegródek

Organizuj notatki za pomocą dostosowywanych tematów i przegródek Tryb prezentacji: prezentowanie pomysłów na pełnym ekranie bez rozpraszających pasków narzędzi

prezentowanie pomysłów na pełnym ekranie bez rozpraszających pasków narzędzi Galeria notatek: Znajdowanie lub udostępnianie notatek innym użytkownikom w zamkniętej społeczności

Znajdowanie lub udostępnianie notatek innym użytkownikom w zamkniętej społeczności Nagrywanie i odtwarzanie: Nagrywaj dźwięk, aby uchwycić pomysły i automatycznie zsynchronizować je z notatkami

Limity Notability

Ograniczona biblioteka naklejek dla notatek

Wersja Free oferuje limitowaną liczbę edycji w miesiącu

Brak wsparcia dla urządzeń z systemem Android

Ceny Notability

Free do użytku z zakupami w aplikacji

Oceny i recenzje Notability

G2: 4.6/5 (41 recenzji)

4.6/5 (41 recenzji) Capterra: 4.7/5 (36 recenzji)

9. Szkice Tayasui

przez Szkice Tayasui Tayasui Sketches oferuje artystom i projektantom cyfrowe narzędzie do realistycznego rysowania.

Ta kreatywna aplikacja zapewnia naturalny wygląd rysunków i obrazów, zwracając szczególną uwagę na najdrobniejsze szczegóły, takie jak nacisk ołówka, prędkość, orientacja i nachylenie.

Tayasui Sketches funkcje

Podgląd pociągnięć: ponad 100 różnych pędzli, które dostosowują się do dotyku Apple Pencil

ponad 100 różnych pędzli, które dostosowują się do dotyku Apple Pencil Pędzel akwarelowy: realistyczne pociągnięcia i efekty akwareli

realistyczne pociągnięcia i efekty akwareli Biblioteka kolorów: Rozbudowana biblioteka kolorów i możliwość mieszania dwóch lub więcej odcieni

Ograniczenia Tayasui Sketches

Wersja freemium ma ograniczone funkcje

Wersja na pulpit jest dostępna tylko dla systemu MacOS

Plan standardowy może być drogi dla początkujących projektantów i studentów

Najbardziej odpowiedni dla kreatywnych projektantów

Ceny Tayasui Sketches

Wersja freemium

Standardowa: $12/miesiąc

$12/miesiąc Licencja tylko dla komputerów Mac: 120 USD - zakup jednorazowy

120 USD - zakup jednorazowy Business: 240 USD/rok

Szkice Tayasui - oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 recenzji)

10. Kurator

via Kurator Curator to bogata w funkcje aplikacja kreatywna, która pomaga zbierać, organizować i metodycznie prezentować pomysły. Aplikacja ta może zastąpić platformy takie jak Pinterest, Evernote i Instagram, działając jako repozytorium wszystkich pomysłów.

Ta kreatywna aplikacja posiada również funkcje ułatwiające współpracę z członkami zespołu.

Curator najlepsze funkcje

Łatwe zbieranie: Robienie notatek w formie połączonych stron internetowych, obrazów, tekstów lub szkiców

Robienie notatek w formie połączonych stron internetowych, obrazów, tekstów lub szkiców Organizacja pomysłów: Przeciąganie i upuszczanie pomysłów na kategorie dla lepszej organizacji

Przeciąganie i upuszczanie pomysłów na kategorie dla lepszej organizacji Prezentacja: Łatwe przesuwanie między notatkami w trybie pełnoekranowym dla natychmiastowych prezentacji

Łatwe przesuwanie między notatkami w trybie pełnoekranowym dla natychmiastowych prezentacji Udostępnianie i współpraca: Wysyłanie storyboardów przez e-mail lub współpraca poprzez zapraszanie członków zespołu do płótna

Ograniczenia Curator

Brak zaktualizowanych samouczków na stronie internetowej

Aplikacja jest ograniczona do użytkowników iPhone'a lub iPada

Ceny Curator

Free plan

Premium (indywidualny): $4.99/miesiąc

$4.99/miesiąc Premium (Business): Kontakt z działem sprzedaży

Curator oceny i recenzje

App Store: 4/5 (12 recenzji)

Ożyw swoje pomysły dzięki najlepszym kreatywnym aplikacjom

Chwila inspiracji, iskra, narodziny nowego pomysłu - to doświadczenia, które dają nam radość i spełnienie. A każda znacząca zmiana lub rozwój zaczyna się od małego pomysłu. Czy to w biznesie, czy w życiu osobistym.

Kreatywność wymaga wsparcia, troski i uwagi. Kreatywne aplikacje właśnie do tego służą.

Wybierz taką, która odpowiada Twoim potrzebom, pasuje do Twojego cyklu pracy i dobrze współgra z narzędziami, z których już korzystasz. I upewnij się, że Twoje pomysły zamieniają się w coś znaczącego.

To właśnie tutaj ClickUp wygrywa.

ClickUp umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi przechwytywanie pomysłów w czasie rzeczywistym i budowanie repozytorium kreatywnych pomysłów, z których możesz czerpać. A następnie, od burzy mózgów przez ideację po realizację i pomiar wyników - przejdź całą drogę z ClickUp.

Chcesz wiedzieć, dlaczego kreatywne Teams wybierają ClickUp? Załóż darmowe konto już dziś i wypróbuj aplikację dla kreatywnych !