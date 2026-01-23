Hoe Claude Projects te gebruiken (functies, gebruiksscenario's en limieten)

Meer dan 75% van de kenniswerkers geeft aan AI te gebruiken voor schrijven, onderzoek of planning op het werk. Velen vertrouwen ook op AI voor complex, meerstapsdenken.

Het vinden van een antwoord is niet langer het probleem. Het probleem is het kwijtraken van dat antwoord, die context en al het werk dat eraan voorafging, in een eindeloze scroll met chatgeschiedenis.

Claude Projects lost dit probleem voor u op.

Ze helpen je om langdurige gesprekken te voeren, relevante documenten te uploaden en terug te keren naar hetzelfde werk zonder elke keer opnieuw te moeten beginnen.

Hieronder laten we u zien hoe u Claude Project kunt instellen en gebruiken. Ook laten we zien waar het tekortschiet en wat u in dat geval kunt doen.

Wat zijn Claude Projects?

via Anthropic

Claude Projects zijn zelfstandige werkruimtes met hun eigen chatgeschiedenis en kennisbanken. Binnen elk project kunt u documenten uploaden, context toevoegen en gerichte chats voeren.

Ze zijn beschikbaar voor alle Claude-gebruikers, ook voor gebruikers met een gratis Claude-account. In plaats van voor elke taak een nieuwe chat te starten, zijn Claude Projects ontworpen om het volgende te bevatten:

Langetermijncontext

Iteratief redeneren

Evoluerende documenten en ideeën

Laten we eens kijken wat je krijgt in Claude Projects met het gratis abonnement versus het betaalde abonnement 👇

Functie/mogelijkheid Gratis abonnement Betaalde abonnementen (Pro/Max/Team/Enterprise) Maak Claude Projects ✅ (maximaal 5 projecten) ✅ (geen aantekening over beperkingen op het aantal projecten) Projecten met chatgeschiedenis ✅ ✅ Upload documenten en context ✅ ✅ Projectspecifieke instructies ❌ (niet beschikbaar) ✅ Verbeterde projectkennis met RAG (grotere context) ❌ ✅ (tot ~10× uitgebreidere verwerking) Projecten delen/samenwerken ❌ ✅ (alleen Team & Enterprise) Gedeelde toestemming ❌ ✅ met rolbeheersing

✏️ Aantekeningen: Betaalde abonnementen ontgrendelen RAG (Retrieval Augmented Generation) voor projecten, wat de effectieve capaciteit van Claude dynamisch uitbreidt wanneer de kennis zijn limieten bereikt.

Gratis gebruikers kunnen maximaal vijf projecten aanmaken, elk met een eigen werkruimte, chatgeschiedenis en geüploade bestanden.

Waar Claude Projects goed voor zijn

Claude Projects is ontwikkeld voor werk dat gefaseerd, onderzoeksintensief of contextgebonden is. Hier bieden deze zelfstandige werkruimtes precies de meeste waarde:

1. Onderzoeksanalyse

Stel dat u meerdere bronnen moet doorzoeken voor onderzoeksanalyse. Denk bijvoorbeeld aan academische papers, nieuwsartikelen, rapporten van concurrenten of enquêtegegevens. Claude Projects helpt u gemeenschappelijke threads te vinden, inzichten te extraheren en een samenhangend verhaal te creëren.

Begin met het uploaden van al uw bronmateriaal, zoals pdf's, spreadsheets en webclips, naar één project. Vraag Claude om argumenten te vergelijken, bevindingen samen te vatten of documenten te maken, terwijl hij verwijst naar al uw geüploade onderzoeksmateriaal.

2. Strategische planning

Strategische planning bestaat uit verschillende onderdelen: initiële hypothesen, veranderende aannames, veranderende gegevensinvoer en verschuivende prioriteiten.

Verzamel in een Claude Project al uw strategische artefacten: roadmaps, briefings, beslissingscriteria en scenarioanalyses. Zo zorgt u ervoor dat Claude eerdere beslissingen niet uit het oog verliest terwijl u iteraties uitvoert.

Omdat de chatgeschiedenis en kennisbank van het project permanent zijn, kan Claude je ondersteunen bij het plannen van meerdere sessies, zodat je je ideeën kunt verfijnen. Dit alles zonder dat je jezelf in elk gesprek hoeft te herhalen.

3. Aanmaken van lange content

Voor langere teksten of documentatie die meerdere concepten en input omvat, wordt Claude Projects uw speciale werkruimte.

Stel dat u een productspecificatie, een onderzoeksrapport of een beleidsdocument opstelt. Sla de stijlgidsen, referentiedocumenten, overzichten en eerdere versies op in het project.

Claude kan dan helpen met herschrijven, bewerking of opnieuw opmaken, terwijl altijd alle context beschikbaar is.

Je kunt zelfs aangepaste instructies instellen voor hoe Claude moet reageren in specifieke projecten.

📚 Lees ook: Hoe generatieve AI te gebruiken in marketing

4. Gedeelde projecten

Gebruikers van Claude Team kunnen snapshots van hun beste gesprekken delen in de gedeelde projectactiviteitenfeed van een team. Hierdoor kunnen teamgenoten echte voorbeelden zien van effectieve prompts, redeneringspatronen en werkresultaten, waardoor het voor het hele team gemakkelijker wordt om te leren hoe ze beter met Claude kunnen werken.

Gedeelde projecten helpen het hele team om hun vaardigheden op het gebied van AI te verbeteren.

Door werkproducten te delen die samen met Claude zijn gemaakt, kunt u organisatorische kennis uit verschillende functies samenbrengen.

Waar heeft dit het meeste effect? Op gebieden zoals productontwikkeling en onderzoek leidt het combineren van context van meerdere bijdragers tot resultaten van hogere kwaliteit en betere beslissingen.

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – kunnen de reden zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen tussen tabbladen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt eenvoudige tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

👀 Wist je dat? Claude AI is vernoemd naar Claude Shannon, de wiskundige en ingenieur die bekend staat als de vader van de informatietheorie. Zijn werk legde de basis voor de manier waarop informatie wordt gemeten, verzonden en bewaard – passend bij een AI die is ontworpen om te redeneren op basis van grote hoeveelheden context. Claude werd voor het eerst uitgebracht in maart 2023.

Hoe Claude Projects instellen

Stap 1: Log in op uw Claude-account

Stap 2: Stel het eerste Claude-project in

Klik op het pictogram in het linkerpaneel.

Maak vervolgens een nieuw project aan.

Stap 3: Begin met het toevoegen van projectdetails

Hier begint u met het invoeren van details over het project.

Voeg vervolgens instructies toe die Claude moet onthouden.

Upload bestanden ter referentie. U kunt bestanden uploaden vanaf een apparaat, GitHub of tekst toevoegen.

Op basis van dit project (Content Fizbo) kan ik het volgende opnemen:

Fizbo-stem en persona-pdf's

Voorbeelden van eerdere teksten

Contentbriefs en tegendraadse standpunten

Sjabloon voor nieuwsbriefstructuur

Wat je niet moet schrijven

Ideeënbacklog

Contextbestanden voor het publiek

💡 Pro-tip: Nadat je alles hebt geüpload, voer je dit eenmaal uit in het project: “Vat Fizbo's stem, overtuigingen en schrijfregels samen op basis van de bijlagen. Wijs op alles wat dubbelzinnig aanvoelt. ” Dat dwingt Claude om de stof te internaliseren, en u kunt het vroegtijdig corrigeren.

Hoe Claude Projects effectief te gebruiken

Zo gebruikt u Claude AI efficiënt:

1. Start een project alleen als het werk blijvend is.

Claude Projects werkt het beste wanneer het werk zich in de loop van de tijd ontvouwt en zich bij elke iteratie uitbreidt.

✅ Voorbeeld: Een terugkerende nieuwsbrief is een sterke kandidaat voor een project. Elke editie bouwt voort op eerdere thema's, inzichten in het publiek, beslissingen over de toon en formatregels. U zult waarschijnlijk terugkeren naar concepten, eerdere secties hergebruiken en ideeën verfijnen tijdens meerdere sessies.

❌ Wanneer het geen goed idee is: Als je een eenmalige vraag beantwoordt, een korte e-mail opstelt of brainstormt over iets waar je niet meer op terugkomt, volstaat het chatten. Het aanmaken van een project voor kortstondige taken zorgt voor extra werk zonder dat het veel waarde oplevert.

2. Stel vanaf het begin duidelijke instructies voor het project op

Projectinstructies werken als een vaste briefing. Ze zijn van toepassing op elk gesprek binnen het project en helpen Claude om in de juiste richting te redeneren zonder voortdurende correcties.

Je moet instellingen voor het project instellen om Claude precies te vertellen:

Waar gaat het nieuwe project over?

Uw rol en expertise

Het type output dat u Claude wilt laten prioriteren

U kunt ook tijdlijnen, uitvoerformaten of taalvereisten specificeren.

3. Begrijp de twee lagen van het geheugen

Claude Projects maakt gebruik van twee verschillende soorten geheugen. Deze zijn:

Altijd toegankelijk: dit is wat u uploadt naar Project Knowledge en aangepaste instructies op projectniveau.

Niet toegankelijk: dit is content uit andere chatgesprekken binnen hetzelfde project.

Als je in een nieuwe chat vraagt: "Wat hebben we gisteren besloten?", kan dat tot hallucinerende antwoorden leiden. Je kunt dit echter omzeilen. Zet belangrijke output gewoon om in Project Knowledge of voeg handmatig essentiële context toe aan je prompt.

4. Gebruik projectkennis strategisch

Het contextvenster van Claude bevat ongeveer 200.000 tokens, wat neerkomt op ongeveer 500 pagina's tekst. U moet alleen materiaal uploaden dat echt belangrijk is voor uw werk. Ruim bestanden op voordat u ze toevoegt, verwijder irrelevante delen en vermijd het delen van hele mappen 'voor het geval dat'.

Het is ook een goed idee om het verschil te leren tussen bestanden die in een enkele chat worden gebruikt en bestanden die aan de kennisbank worden toegevoegd. Documenten die rechtstreeks in een gesprek worden geüpload, zijn niet beschikbaar in het hele project. Om een bestand herbruikbaar te maken, moet u het dus toevoegen aan Project Knowledge.

Zodra projectkennis is geüpload, kan deze worden doorzocht. In plaats van door mappen te bladeren, kunt u directe vragen stellen en antwoorden krijgen uit relevante bestanden.

💡 Pro-tip: Wanneer Claude iets produceert dat u later nog nodig hebt (bijvoorbeeld een definitieve briefing, een campagnethesis of een codefragment), sla dit dan op in Project Knowledge. Het wordt dan ook een referentiepunt voor toekomstige gesprekken.

5. Beperk u tot één project per initiatief

Behandel elk Claude-project als een enkele bron van waarheid voor één initiatief.

Het combineren van niet-gerelateerd werk binnen hetzelfde project leidt tot een verwaterde context en onvoorspelbare resultaten. Claude weet niet welke aannames op welke Taak van toepassing zijn, tenzij je de grenzen duidelijk houdt.

🔔 Onthoud: één project = één doel, één reikwijdte, één resultaat.

Voorbeelden:

Eén project voor een onderzoeksrapport

Eén project voor een productspecificatie

Eén project voor een terugkerende nieuwsbrief

6. Tijdens periodes handmatig beslissingen samenvatten

Naarmate het aantal gesprekken toeneemt, kunnen eerdere conclusies onder nieuwe threads begraven raken. Claude kan er inconsistent naar verwijzen, tenzij je expliciet aangeeft wat belangrijk is.

Vat om de paar sessies de belangrijkste discussies en definitieve aannames samen. Voeg ook toe wat niet langer geldig is.

Bekijk deze video voor meer informatie over hoe je AI als je persoonlijke assistent kunt gebruiken 👇

Waar Claude Projects tekortschiet

Claude Projects is geweldig in het organiseren van de inputs van diepgaand werk, zoals bestanden, instructies en context. Maar zodra projecten van planning naar actie gaan, zul je deze limieten gaan merken 👇

⚠️ Chatten is nog steeds geïsoleerd

Hoewel een project meerdere chats kan bevatten, kan Claude niet verwijzen naar de content van de ene chat vanuit een andere.

📌 Voorbeeld: Als je een blogpost opstelt in chat A en deze wilt herzien in chat B, weet Claude niet wat je hebt geschreven, tenzij je de tekst handmatig kopieert of toevoegt aan de kennis van het project.

⚠️ Claude is meer een bibliotheek dan een werkruimte.

Claude Projects is ideaal voor het opslaan van referentiemateriaal (tot ongeveer 500 pagina's tekst). Maar er zijn geen taken, geen deadlines, geen toegewezen personen, geen statuskolommen en geen manier om de voortgang naar een doel bij te houden.

⚠️ Samenwerking heeft alleen weergave

Je kunt een project delen met meerdere teamleden en elkaars chats bekijken. Maar je kunt niet actief bijdragen aan een document in realtime, reageren op een specifieke regel van een AI-output of brainstormen op een gedeeld Whiteboard.

Wanneer je een bron naar Claude uploadt, is dat een momentopname. Als deze wordt bijgewerkt, heeft je project geen live verbinding. Je moet de nieuwe versie na elke update handmatig verwijderen en opnieuw uploaden.

⚠️ Loopt tegen een muur aan op het moment van actie

Claude Projects kan je een briljant plan geven, maar dan moet je de interface verlaten om de volgende stappen te beheren. De output van het project wordt een ander stukje data dat je elders moet beheren.

👀 Wist u dat? U kunt de Claude-modellen van Anthropic rechtstreeks uitvoeren via Amazon Bedrock, een volledig beheerde AWS-service waarmee ontwikkelaars generatieve AI-toepassingen op niveau van de onderneming kunnen bouwen met één enkele, uniforme API.

Waarom teams uiteindelijk meer nodig hebben dan Claude Projects

Claude Projects werkt goed op het denkniveau van het werk. Het helpt je beter te redeneren, de context te behouden en ideeën te herhalen zonder vanaf nul te beginnen.

Wanneer het werk echter verder gaat dan alleen denken en ook de uitvoering omvat, rijst een nieuwe reeks vragen.

Bijvoorbeeld: wie is verantwoordelijk voor dit project? Wat gebeurt er daarna? Wanneer moeten de deliverables worden opgeleverd? Hoe weten we wanneer het klaar is?

Claude Projects is niet ontworpen om die vragen te beantwoorden.

Wat je op dit moment nodig hebt, is een gedeeld actiesysteem dat het volgende moet bieden:

Eén enkele bron van waarheid

U hebt één platform nodig waar het plan (het strategiedocument van Claude) naast de projectuitvoering (de daaruit afgeleide taken) staat en beide in realtime worden bijgewerkt.

Duidelijke eigendom en aansprakelijkheid

Een platform dat AI-inzichten en -output omzet in toegewezen acties met duidelijke eigenaren, deadlines en statussen. Zonder dit vervalt zelfs het beste plan uiteindelijk in de vraag: wie moest dat ook alweer doen?

Realtime samenwerking

Het bekijken van elkaars chats is passief. Je moet actief samenwerken, opmerkingen plaatsen bij taken, levende documenten gezamenlijk bewerken, collega's taggen voor input en voortbouwen op ideeën binnen de context van je werk om je project vooruit te helpen.

ClickUp als alternatief voor Claude Projects

Zelfs als je Claude gebruikt om je productiviteit te verhogen, heb je nog steeds een apart systeem nodig om uit te voeren wat Claude produceert.

Maak kennis met: ClickUp.

De Converged AI-werkruimte biedt één platform waar projecten, documenten, gesprekken en AI-intelligentie samenwerken.

Binnen ClickUp kent en begrijpt contextbewuste AI uw werk. Zo bent u minder tijd kwijt met kopiëren en plakken en houdt u meer tijd over om uw werk vooruit te helpen.

Hieronder staan de belangrijkste functies van ClickUp die het tot het beste alternatief voor Claude maken voor drukke teams:

Werk met AI die u en uw werk begrijpt

ClickUp Brain is een contextuele AI-laag die rechtstreeks in uw werkruimte werkt en weet hoe uw werk is gestructureerd. Het kan verwijzen naar:

Taken, subtaaken en taakhiërarchieën

Statussen, prioriteiten, deadlines en afhankelijkheden

Documenten gekoppeld aan projecten en taken

Opmerkingen, beslissingen en lopende gesprekken

Eigendom en verantwoordelijkheid binnen teams

Omdat Brain werkt binnen het model van toestemming van ClickUp, toont het alleen informatie die de gebruiker mag zien. Het is niet nodig om context te plakken, de structuur van het project opnieuw uit te leggen of het werk handmatig samen te vatten voordat u een vraag stelt.

In plaats van geïsoleerd output te genereren, redeneert Brain over live gegevens uit de werkruimte en geeft het antwoorden die de werkelijke uitvoeringsstatus weerspiegelen.

📌 Voorbeeld: Wat vertraagt de voortgang van de Q3-campagnewerkruimte? Deze AI-tool scant taakopmerkingen, subtaaken, statussen en afhankelijkheden en geeft vervolgens een duidelijk antwoord: Het werk loopt vast achter assetverzoeken

Niet-toegewezen taken

Ontbrekende goedkeuringen

Vertragingen binnen de contentbeoordelingscyclus Het blokkeringsrapport toont de eigenaars van acties en de tijdsimpact, zodat het team problemen kan oplossen in plaats van te worstelen met een eindeloze hoeveelheid werk.

Vind bestanden en informatie uit uw hele werkruimte en gekoppelde apps direct met deze AI-aangedreven zoekfunctie.

Een van de sterkste mogelijkheden van Brain is Enterprise Search.

ClickUp Brain omvat AI-aangedreven bedrijfszoekfuncties voor de hele werkruimte en aangesloten systemen.

Gebruikers kunnen met natuurlijke taal zoeken in:

ClickUp-taak, documenten, opmerkingen en bijlagen

Bestanden die zijn opgeslagen in tools met een verbinding, zoals Google Drive, GitHub, SharePoint en meer

Werkruimtegeschiedenis en beslissingen die anders in threads zouden verdwijnen

In tegenstelling tot traditionele zoekopdrachten op trefwoorden, geeft Brain antwoorden en gerelateerde bestanden op basis van hoe het werk is georganiseerd. Dit is vooral waardevol in grote werkruimtes waar informatie versnipperd is over projecten, teams en tools.

In plaats van te zoeken in mappen of dashboards, kunnen teams vragen stellen zoals:

"Welke beslissingen zijn er vorig kwartaal genomen over de prijsstelling?"

"Welke taken vermelden de melding van deze clientvereiste?"

"Waar hebben we de definitieve goedkeuring gedocumenteerd?"

Toegang tot meerdere AI-modellen

Krijg toegang tot toonaangevende LLM's op één plek met ClickUp Brain, het AI-platform van ClickUp.

ClickUp Brain biedt toegang tot meerdere externe AI-modellen binnen dezelfde interface. Gebruikers hoeven niet van tool te wisselen of aparte abonnementen te beheren om te experimenteren met verschillende modelsterktes.

Veelvoorkomende gebruikssituaties zijn hier:

Claude voor langdurige redeneringen, analyses en syntheses

ChatGPT voor snel ontwerpen, uitvoeren en werk op taakniveau

Gemini voor informatie-intensief of kruisverwijzend onderzoek

Alle toegang tot modellen wordt geabstraheerd via ClickUp Brain, wat betekent dat het gebruik van AI gecentraliseerd, met toestemming en controleerbaar blijft binnen de werkruimte. Dit voorkomt de fragmentatie die ontstaat wanneer teams gebruikmaken van meerdere afzonderlijke AI-tools.

📌 Voorbeelden van gebruikssituaties: Gemini voor taken met veel informatie of kruisverwijzingen

ChatGPT voor dagelijkse uitvoering en snelle concepten

Claude voor langdurige analyse en synthese

Talk to Text om ideeën vast te leggen zonder de werkstroom te onderbreken.

Verlies nooit meer een detail, dicteer alles aan BrainGPT en krijg direct een gepolijste output.

De Talk to Text-functie van ClickUp breidt BrainGPT uit tot meer dan alleen getypte teksten.

Teams kunnen hun ideeën, aantekeningen over vergaderingen of updates dicteren en deze direct omzetten in gestructureerde tekst binnen ClickUp. Van daaruit kan Brain:

Spreek input samenvatten

Actiepunten extraheren

Maak van aantekeningen taken van documenten

Verduidelijk de volgende stappen en eigendom

Omdat dit binnen de werkruimte gebeurt, wordt spraakinvoer niet alleen getranscribeerd. Het wordt uitvoerbaar werk met context, structuur en follow-up.

Dit is vooral handig om gedachten in realtime vast te leggen zonder je focus te verliezen of momentum te verliezen.

📚 Lees ook: Uw gids voor het gebruik van AI voor uw werk

Superagenten die het zware werk voor je doen

Terwijl BrainGPT teams helpt betere vragen te stellen en inzichten te verkrijgen, zijn de Super Agents van ClickUp ontworpen om op basis van die inzichten actie te ondernemen.

Het zijn uw omgevings-AI-assistenten die continu observeren wat er in uw werkruimte gebeurt. Ze reageren op veranderingen in taken, tijdlijnen, afhankelijkheden en gegevenspatronen, zonder te wachten op een handmatige prompt.

📌 Voorbeeld: Een Super Agent kan: Samenvatting van sprintretrospectieven en risico's bij de oplevering

Detecteer achterstallige taken en stuur proactief een melding of wijs ze opnieuw toe aan eigenaren.

Houd de voortgang van projecten bij en genereer terugkerende statusupdates.

Activeer automatisch vervolgtaken wanneer afhankelijkheden zijn voltooid.

Bekijk deze video voor meer informatie over Super Agents voor AI-aangedreven projectmanagement.

🚀 Wat ClickUp AI kan doen dat Claude Projects niet kan

Gebruik deze checklist als je aan het beslissen bent of Claude Projects voldoende is, of dat je een uitvoeringslaag nodig hebt.

ClickUp AI kan:

✅ Krijg inzicht in de live werkstatus, niet alleen in tekst Weet wat er achterstallig, geblokkeerd, niet toegewezen of afhankelijk is, op basis van echte Taak-gegevens, niet op basis van gespreksgeschiedenis.

✅ Zet AI-output om in gestructureerd werk Zet plannen, beslissingen en aantekeningen om in taken met eigenaren, deadlines en statussen, zonder de werkruimte te verlaten.

✅ Werk het systeem bij, in plaats van alleen maar te reageren Wijzig de status van taken, wijs eigenaren toe, breng risico's aan het licht en markeer problemen in plaats van statische antwoorden te geven.

✅ Blijf actief nadat het gesprek is beëindigd Gebruik Super Agents om het werk continu te monitoren en actie te ondernemen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zonder handmatige prompts.

✅ Koppel strategie rechtstreeks aan uitvoering Bewaar documenten, taken, tijdlijnen en AI-inzichten op één plek, zodat plannen niet verloren gaan bij overdrachten.

✅ Oppervlakteblokkers automatisch Detecteer ontbrekende goedkeuringen, vastgelopen afhankelijkheden en niet-toegewezen werk voordat ze het team vertragen.

✅ Werk samen met verschillende teams en projecten Vat de voortgang, risico's en werklast van meerdere initiatieven samen, niet alleen binnen één project. ✅

✅ Ondersteun echte samenwerking, geen passief kijkenMaak gezamenlijke bewerking, inline opmerkingen, tagging en gedeelde werkstroomen mogelijk in plaats van geïsoleerde chats.

Claude Projects versus ClickUp: belangrijkste verschillen

Hier volgt een directe vergelijking tussen de twee:

Aspect Claude Projects ClickUp Doel Diepgaande redeneringen en langdurige gesprekken End-to-end AI-aangedreven projectuitvoering Kernkracht Contextueel denken en synthese Beslissingen omzetten in actie Geheugenmodel Projectchatgeschiedenis + geüploade kennis Live systeemgeheugen voor taken, documenten en chatten Taak en eigendom ❌ ✅ Native taken met eigenaren, deadlines en status Voortgang bijhouden ❌ ✅ Real-time status, afhankelijkheden, werklast Samenwerkingsdiepte Bekijk gedeelde chats Gezamenlijke bewerking, opmerkingen plaatsen, taggen, gedeelde werkstroomen AI-rol Assistent die vragen beantwoordt Operator die het werk bijwerkt en aanstuurt automatisering ❌ ✅ Superagenten handelen autonoom Nadat het plan is opgesteld Je verlaat de tool Het werk gaat door in hetzelfde systeem Het meest geschikt voor Onderzoek, schrijven, strategisch denken Projecten, teams en activiteiten uitvoeren

📚 Lees ook: Een gedetailleerde beoordeling van Claude AI

Wanneer Claude Projects gebruiken en wanneer ClickUp?

Gebruik Claude Projects wanneer:

Je doet onderzoekintensief of verkennend werk waarbij de output inzichten zijn, geen acties.

Het werk wordt individueel of in kleine groepen uitgevoerd, met minimale overdrachten of coördinatie.

Je hebt een langdurige context nodig voor denken, schrijven of analyseren gedurende meerdere sessies.

Er is geen onmiddellijke behoefte aan eigendom, tijdlijnen of het bijhouden van de voortgang.

Gebruik ClickUp wanneer:

Werk moet van ideeën naar uitvoering gaan met duidelijke volgende stappen.

Er zijn meerdere mensen bij betrokken en eigendom, deadlines en afhankelijkheden zijn belangrijk .

U wilt dat AI de voortgang controleert, belemmeringen aan het licht brengt en automatisch actie onderneemt .

Het project heeft één enkele bron van waarheid nodig, van planning tot oplevering.

🎯 Conclusie: Als het doel is om beter te denken, werken Claude Projects prima. Als het doel is om werk gedaan te krijgen, is ClickUp onmisbaar.

Breng uw ideeën tot een goed einde met ClickUp

De meeste AI-tools bevinden zich naast uw werk. De Converged AI-werkruimte van ClickUp bevindt zich erin.

ClickUp combineert AI met live projecten, taken, documenten, gesprekken en tijdlijnen in één systeem. Dat betekent dat AI niet alleen begrijpt wat je vraagt, maar ook wat er al gebeurt, wat er geblokkeerd is en wat er vervolgens moet gebeuren.

Het voordeel komt voort uit convergentie:

Context leeft waar het werk plaatsvindt, niet in gekopieerde prompts.

Eigendom en tijdlijnen zorgen voor meer verantwoordelijkheid

Je AI-teamgenoten, Super Agents, doen het zware werk voor je.

Klaar om de kracht van een geconvergeerde AI-werkruimte te ontdekken? Meld u gratis aan bij ClickUp.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Claude Projects zijn bedoeld voor diepgaand, contextueel denkwerk. Ze helpen je bij het organiseren van onderzoek, het onderhouden van langdurige gesprekken en het ontwikkelen van ideeën in de loop van de tijd, zonder dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Projects werken het beste voor planning, analyse, langdurig schrijven, leren en elk werk waarbij redeneren en continuïteit belangrijker zijn dan uitvoering.

Nee. Claude Projects kan taken voorstellen, stappen schetsen of volgende acties aanbevelen, maar het kan geen werk toewijzen, deadlines instellen, voortgang bijhouden of eigendom beheren. Zodra het werk verder gaat dan planning, hebt u een speciaal platform voor taakbeheer nodig, zoals ClickUp, om ideeën om te zetten in verantwoordelijk, traceerbaar werk.

Claude Projects is ontwikkeld voor AI-ondersteund redeneren, wat u kan helpen bij het plannen, onderzoeken en genereren van elke output. Maar ClickUp is ontwikkeld voor uitvoering door teams; het zet plannen om in traceerbare taken, centraliseert kennis in levende documenten en maakt realtime samenwerking mogelijk. U kunt het als volgt zien: Claude Projects helpt u bij het doordenken van uw werk, terwijl ClickUp u helpt het werk gedaan te krijgen. ClickUp biedt je verantwoordelijkheid, dynamische projecttracking en geïntegreerde AI die werkt op je live gegevens, mogelijkheden die Claude Projects niet heeft.

Ja, en dat is de meest effectieve opzet. Claude Projects werkt goed voor onderzoek, ideevorming en ontwerpen in een vroeg stadium. U kunt zelfs projectinstructies aanpassen. Zodra uw output klaar is, helpt ClickUp u met projectmanagement. Binnen ClickUp kunt u de output opsplitsen in taken, eigenheid toewijzen, de voortgang bijhouden en samenwerken met uw team. ClickUp kan ook repetitieve taken voor u automatiseren. U kunt zelfs door Claude gegenereerde plannen rechtstreeks opslaan in ClickUp Docs.

Hoewel Claude Projects geweldig zijn voor individuele brainstormsessies of verkennend werk, onderscheidt ClickUp zich echt door zijn geconvergeerde AI-werkruimte. Het biedt iedereen realtime zichtbaarheid, duidelijke eigendom van complexe taken en ingebouwde manieren om te communiceren en te coördineren. Met ClickUp als alternatief voor Claude kunt u uw ideeën omzetten in werk dat uw hele team kan zien, uitvoeren en samen afronden.