Top 10 AI-spraakassistenten voor 2025 (met gebruiksscenario's)

Kunstmatige intelligentie beïnvloedt spraakgestuurde interacties in verschillende sectoren. De wereldwijde markt voor spraakgestuurde AI-agenten zal naar verwachting groeien tot maar liefst 47,5 miljard dollar, met een CAGR van ongeveer 34,8%.

Met deep learning-mogelijkheden zijn AI-gestuurde spraakagenten verder gegaan dan het simpelweg plannen van afspraken en kunnen ze nu complexere taken uitvoeren, zoals het oplossen van technische problemen met behulp van begeleide werkstroom, het oplossen van conflicten en het beoordelen van de intentie en het budget van klanten om relevante producten en oplossingen voor te stellen.

In dit artikel bekijken we de beste AI-spraakagenten en hoe ze bedrijven helpen slimmere, datagestuurde beslissingen te nemen en tegelijkertijd de klantervaring te verbeteren.

AI-spraakagenten in één oogopslag

Hier is een beknopte vergelijkingstabel van alle tools die op onze lijst staan 👇

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Productiviteitsgerichte teams die taakbeheer met spraak willen Teamgrootte: Alle AI-agenten, spraak-naar-tekst, notulist voor vergaderingen, zoeken in werkruimte Free Forever, betaalde abonnementen vanaf $ 7/maand ElevenLabs Ultrarealistische stemklonen en TTS Teamgrootte: makers, ondersteuningsteams Stemklonen, RAG, dynamische variabelen, lage latentie Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 5/maand Lindy Automatisering van no-code spraakwerkstroom Teamgrootte: MKB, operationele teams Visuele builder, multi-agent werkstroom, meer dan 4000 integraties Gratis abonnement, Pro vanaf $ 49,99/maand Deepgram Ontwikkelaars die aangepaste AI-spraaktools bouwen Teamgrootte: Technologisch geavanceerde organisaties ASR/TTS API's, audio-intelligentie, bedieningselementen tijdens het gesprek Gratis versie, betaald vanaf $ 4000/jaar Synthflow Visueel ontwerp van spraakagent-werkstroom Teamgrootte: Agentschappen, verkoopteams Drag-and-drop-builder, spraakafstemming, app-trigger Gratis proefversie, abonnementen vanaf $ 450/maand Vapi Schaalbare AI-spraakinfrastructuur bouwen Teamgrootte: Ontwikkelingsteams, call-infrastructuur Real-time spraakinfrastructuur, sandbox-testen, guardrails Gratis, betalen per gebruik, prijzen voor ondernemingen Retell AI Batchgesprekken voeren en gesprekken monitoren Teamgrootte: Onderneming BPO's Batchbellen, merkgebonden beller-ID, analyses Gratis, vanaf $ 0,07+/min, prijzen voor ondernemingen Cognigy Callcenters voor ondernemingen Teamgrootte: Grote callcenters Oproeproutering, betaling tijdens het gesprek, lang geheugen Aangepaste prijzen Murf. ai AI-voice-overs van studiokwaliteit Teamgrootte: makers, marketeers Spraakeditor, Canva/Slides-integratie, spraaksynchronisatie Free, betaald vanaf $ 29/maand Bland Schaalbare uitgaande spraakcampagnes Teamgrootte: Verkoop, gezondheidszorg Visuele builder, CRM-acties, automatisch schaalbare infrastructuur Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij AI-spraakagenten?

De juiste keuze hangt volledig af van uw specifieke gebruikssituatie en zakelijke vereisten. Er zijn echter enkele factoren die u zeker in overweging moet nemen:

Latency en realtime prestaties: Geef prioriteit aan spraak-AI-agents met een lage latency. Als uw gebruikssituatie natuurlijke gesprekken vereist, streef dan naar een responstijd van minder dan 800 milliseconden.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid: Zoek een AI-spraakagent die menselijke spraak nauwkeurig kan transcriberen, zelfs met verschillende talen, accenten en achtergrondgeluiden.

Aangepaste aanpassing en controle: Bepaal zelf hoeveel controle u wilt hebben over uw AI-stem, of het nu gaat om het aanpassen van stemkenmerken, de selectie van AI-modellen of het trainen ervan op basis van uw interne kennisbank om de consistentie van uw merk te behouden.

Integraties: Kies een tool die eenvoudig kan worden verbonden met uw bestaande systemen, waaronder CRM's, helpdesks en andere databases met ingebouwde connectoren en API's.

Veiligheid en naleving: Let op veiligheidskenmerken zoals end-to-end-encryptie en redactie van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en naleving van normen zoals SOC 2 en GDPR.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste AI-spraakagenten

ClickUp (het beste voor teams die productiviteit + AI-spraakintegratie nodig hebben)

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, vermindert werkversnippering en combineert taken, projects, documenten, doelen en chat in één gezamenlijke werkruimte.

ClickUp Brain is een AI-assistent die in ClickUp is ingebouwd om de productiviteit te verhogen en spraakmogelijkheden in projectmanagement te integreren.

Met ClickUp Brain kunt u:

Brainstorm ideeën, maak briefings en delegeer taken

Maak aantekeningen voor de wekelijkse sprints

Bouw aangepaste AI-agents voor elke taak zonder code

Zoek in taken, documenten, chats en tools om direct antwoorden te krijgen met volledige context.

Praat om taken in uw werkruimte uit te voeren

Zie het als een centrale intelligentie die alle aspecten van uw werk met elkaar verbindt. De kern van Brain wordt gevormd door AI-agenten en Talk-to-Text-functies.

ClickUp AI-agenten zijn autonome, intelligente assistenten die kunnen redeneren, reageren en taken uitvoeren in uw werkruimte. U kunt een agent aanmaken om vragen van het team te beantwoorden, repetitieve taken te automatiseren of aangepaste agenten vanaf nul op te bouwen voor uw unieke zakelijke behoeften.

Omdat onze agents uitsluitend gebruikmaken van interne apps, zoals ClickUp Docs en ClickUp AI Notetaker, als levende kennisbanken, wordt elke actie ondersteund door betrouwbare en actuele informatie.

Maak en implementeer ClickUp AI-agenten die kunnen redeneren, reageren en taken uitvoeren in uw hele werkruimte.

Gebruik de Talk-to-Text -functie van ClickUp om spraakmogelijkheden in uw werkruimte te integreren.

Stel dat u een update wilt van een teamlid. Druk dan gewoon op 'fn' en spreek alsof u tegen uw assistent praat: 'Kunt u Jamie vragen om het Sprint-planningsdocument prioriteit te geven en het morgen om 17.00 uur met mij te delen'. ClickUp Brain koppelt dan automatisch de juiste personen, documenten en taken aan elkaar.

Zeg wie, wanneer en wat u wilt overbrengen, en laat de spraak-naar-tekst-functie van ClickUp mensen in verering, documenten koppelen en gebeurtenissen plannen.

Bovendien kunt u zelfs spraak-naar-tekst omzetten vanaf uw Android- of iPhone-apparaten. Dicteer aantekeningen, taken en documenten zonder u zorgen te maken over ongelijkmatige pauzes of struikelblokken. Met AI Auto-Edit polijst ClickUp tekst in realtime. Onze tool ondersteunt meer dan 50 talen en begrijpt contextbewuste @vermeldingen en links om werk te verbinden.

De beste functies van ClickUp

ClickUp AI-agenten: Creëer en implementeer AI-agenten zonder code om taken te automatiseren, autonome antwoorden te geven en projecten te beheren. Gebruik kant-en-klare agenten, zoals de Project Manager en Deadline Guardian, of maak helemaal zelf aangepaste agenten.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Spreek om aantekeningen, taken en documenten toe te voegen aan uw werkruimte. Onze tool begrijpt meer dan 50 talen en zet spraak in realtime om in tekst met contextbewuste @mentions en koppelt deze automatisch. Spreek om aantekeningen, taken en documenten toe te voegen aan uw werkruimte. Onze tool begrijpt meer dan 50 talen en zet spraak in realtime om in tekst met contextbewuste @mentions en koppelt deze automatisch.

ClickUp AI Notetaker : Genereer AI-vergaderantekeningen en transcripties van Zoom-, Google Meet- en Microsoft Teams-vergaderingen. Leg discussies vast, maak samenvattingen en haal actiepunten eruit.

Stel contextuele vragen over ClickUp-taken en -documenten: gebruik AI om direct contextrijke antwoorden te krijgen uit uw hele ClickUp-werkruimte en gekoppelde apps zoals Google Drive en Salesforce.

Limieten van ClickUp

De app weerspiegelt het functiegerichte ontwerp van het webplatform en kan soms overweldigend zijn.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.450 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van G2:

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneringsmodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles op één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, automatisering van taken en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneermodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles in één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, automatisering van taken en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

2. Eleven Labs (het beste voor ultrarealistische tekst-naar-spraak en klonen)

via ElevenLabs

Met het ElevenLabs Agents Platform kunt u binnen enkele minuten AI-spraakagenten implementeren op het web, mobiele apparaten of telefoons. Het creëert enkele van de meest realistische AI-stemmen, niet zoals de robotachtige interacties waar we allemaal genoeg van hebben.

U kunt kiezen uit meer dan duizend AI-stemmen in 32 talen of uw eigen stem klonen met behulp van een kort (1-2 minuten) steekproef voor volledige controle over de stem van uw merk.

Zodra uw basisstem is ingesteld, kunt u altijd de toon, het accent en het tempo van AI-stemmen aanpassen aan verschillende talen, regio's of aangepaste klanten.

Opvallend is dat de spraakagenten van ElevenLabs een geoptimaliseerd turn-taking-model gebruiken met een ultralage latentie (~75 ms+). Dit betekent dat ze pauzes, overlappingen en onderbrekingen kunnen begrijpen om reacties in realtime te herformuleren. Dus wanneer klanten de agent onderbreken of door hem heen praten, reageert hij net zoals u dat in echte gesprekken zou doen.

De beste functies van ElevenLabs

Gebruik de ingebouwde Retrieval-Augmented Generation (RAG) om agents te voorzien van interne documenten, veelgestelde vragen en URL's, zodat ze merkgerelateerde antwoorden kunnen ophalen en geven.

Voeg dynamische variabelen en overschrijvingen toe om aangepaste interacties te creëren zonder gevoelige klantgegevens door te geven aan de basisconfiguratie van de agent.

Maak uw agent verbonden met interne tools en API's om acties in de echte wereld te triggeren, zoals het boeken van afspraken of het bijwerken van bestellingen.

Limieten van ElevenLabs

Hoewel de spraakkwaliteit hoog is, vinden sommige gebruikers de spraakdubbingfunctie gemiddeld en maken ze aantekening van een gebrek aan geavanceerde aangepaste opties.

Prijzen van ElevenLabs

Free

Starter: $ 5 per maand

Maker: $ 11 per maand

Pro: $ 99 per maand

Schaalbaarheid : $ 330 per maand

Business : $ 1.320 per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ElevenLabs

G2: 4,5/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Elevenlabs?

Hier is een recensie van G2:

Wat ik het leukste vind aan ElevenLabs is de ongelooflijke kwaliteit en het realisme van de stemmen. Ze klinken natuurlijk, boeiend en zeer veelzijdig, waardoor ze perfect zijn voor professionele projecten.

Wat ik het leukste vind aan ElevenLabs is de ongelooflijke kwaliteit en het realisme van de stemmen. Ze klinken natuurlijk, boeiend en zeer veelzijdig, waardoor ze perfect zijn voor professionele projecten.

3. Lindy (het beste voor automatisering van complexe bedrijfswerkstroom)

via Lindy

Lindy is een no-code AI-assistentplatform dat u helpt bij de automatisering van bedrijfsprocessen met behulp van krachtige agents. De tool biedt de eenvoudigste aanpak voor het bouwen van spraak-AI-agents.

U kunt callflows configureren met behulp van een visuele builder, waar u eenvoudig stappen kunt slepen en neerzetten, ze kunt verbinden met behulp van logische vertakkingen en kunt bepalen wat een actie activeert.

In principe voltooit u volledige autonomie over hoe agents communiceren, wie ze op de hoogte brengen en wat ze vervolgens doen. Deze autonomie is effectief voor voorspelbare oproepen, zoals IVR-werkstroom, het plannen van afspraken en meer.

Naast spraakinteracties helpt Lindy u ook bij de automatisering van taken na een gesprek. U kunt werkstroomstappen toevoegen om gesprekken te loggen, CRM-records bij te werken, samenvattingen van gesprekken te versturen en acties te triggeren in duizenden apps en diensten.

De beste functies van Lindy

Kies uit kant-en-klare sjablonen voor spraak-AI-agents of beschrijf uw spraakstroom aan Lindy AI en laat het in slechts enkele minuten voor u bouwen.

Ontwerp werkstroom met meerdere agents, waarbij één agent gesprekken kan starten en oproepen kan doorverbinden naar een andere agent.

Integreer en verbind uw AI-werkstroom met meer dan 4000 apps van derden, waaronder CRM's, databases, telefoonsystemen en meer.

Limieten van Lindy

Aangezien het geen typische spraak-AI-agent is, mist het de nuances en functies die nodig zijn voor realtime spraakinteracties.

Prijzen van Lindy

Free

Pro: $49,99 per maand

Business: $ 199,99 per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Lindy-beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lindy?

Hier is een recensie van G2:

Ik vind Lindy erg intuïtief en gebruiksvriendelijk. De werkstroom van automatisering is eenvoudig op te zetten en dankzij de AI-assistentie verloopt het genereren van leads en de follow-up veel sneller.

Ik vind Lindy erg intuïtief en gebruiksvriendelijk. De automatisering is eenvoudig op te zetten, en dankzij de AI-assistentie verlopen het genereren van leads en de follow-up veel sneller.

4. Deepgram (het beste voor API-first AI-spraakagenten)

via Deepgram

Deepgram is een spraak-AI-platform dat is ontwikkeld voor ontwikkelaars die volledige controle willen over hun installatie.

Het biedt één plug-and-play spraak-API die u kunt integreren in uw telefoonsysteem, website of app. De API bundelt de populaire spraakherkennings- en spraaksynthesemodellen van Deepgram.

U kunt uw spraak-API-stack opnieuw opbouwen en uw eigen LLM- en tekst-naar-spraakmodellen gebruiken voor betere controle en aangepaste aanpassing.

In tegenstelling tot no-code agent builders hebt u echter gedegen backend-ontwikkelingsvaardigheden nodig om bedrijfslogica, gebruikerwerkstroom en app-specifieke functies te beheren.

De beste functies van Deepgram

Transcribeer telefoongesprekken met een rumoerige achtergrond, zoals drukke kantoren of callcenters, met het model voor menselijke spraakherkenning.

Coördineer spraakagenten met behulp van barge-in-detectie, voorspelling van beurtwisselingen, functieoproepen en controle tijdens de sessie voor soepele telefoongesprekken.

Gebruik de ingebouwde Audio Intelligence om sentimenten te detecteren, de intentie van de spreker te herkennen, gesprekken samen te vatten en sleutelonderwerpen te identificeren.

Limieten van Deepgram

Snelle of overlappende spraak kan de interpunctie en structuur van de uitvoer verstoren, wat betekent dat gebruikers deze soms handmatig moeten opschonen.

Prijzen van Deepgram

Free

Groei: $ 4000+ per jaar

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Deepgram

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Deepgram?

Hier is een recensie van G2:

De transcriptiekwaliteit is solide, zelfs wanneer de audio niet kristalhelder is. Het verwerkt realtime audio erg goed en de streaming API heeft een superlage latentie, wat een enorm pluspunt is voor live apps.

De transcriptiekwaliteit is solide, zelfs wanneer de audio niet kristalhelder is. Het verwerkt realtime audio erg goed en de streaming API heeft een superlage latentie, wat een enorm pluspunt is voor live apps.

5. Synthflow (het beste voor het ontwerpen van een visuele werkstroom voor gesprek)

via Synthflow

Met Synthflow kunt u AI-agents bouwen met behulp van natuurlijke taalprompts, of overschakelen naar de drag-and-drop werkstroom designer voor volledige controle over de call flow en logica.

Zodra de instelling is ingesteld, kunt u met de tool agents aanpassen voor het AI-model dat ze gebruiken en hoe ze met klanten omgaan.

Met ondersteuning voor meer dan 30 talen en ingebouwde spraakbewerking kunt u AI-stemmen configureren voor branchespecifiek jargon, aangepaste woordenschat, spreeksnelheid, omgaan met onderbrekingen en meer.

Voor grote bureaus of bedrijven die meerdere clients beheren, biedt Synthflow de mogelijkheid om white-label agents onder verschillende subaccounts in te zetten.

De beste functies van Synthflow

Kies uit kant-en-klare AI-spraakagent-sjablonen voor live gesprekken, waaronder inkomende ondersteuningsgesprekken en verkoopgesprekken, of bouw aangepaste spraakagenten met behulp van de flowontwerper.

Trigger acties in meer dan 200 apps, waaronder telefoonsystemen, CRM's en kalenders, door ze als stappen toe te voegen aan de werkstroom van de agent.

Implementeer AI-spraakagenten met beveiligingen die ervoor zorgen dat AI gegevens uit goedgekeurde kennisbronnen haalt voor nauwkeurige, merkveilige antwoorden.

Limiet van Synthflow

Sommige gebruikers rapporteren een hoge latentie en het onvermogen om gesprekken voort te zetten als ze midden in een zin worden onderbroken.

Prijzen van Synthflow

Gratis proefversie beschikbaar

Pro: $ 450 per maand

Groei: $ 900 per maand

Agentschap: $ 1400 per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Synthflow-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Synthflow?

Hier is een recensie van G2:

Ik vind het erg prettig dat je zo snel een AI-werkstroom kunt creëren die natuurlijk en conversatiegericht klinkt. Door de mogelijkheid om vertakkingslogica voor verschillende reacties van leads te ontwerpen, lijkt het alsof een echte menselijke agent het gesprek afhandelt. Bovendien kan ik acties zoals het kwalificeren van leads, het boeken van afspraken en meer automatiseren.

Ik vind het erg prettig dat je zo snel een AI-werkstroom kunt creëren die natuurlijk en conversatiegericht klinkt. Door de mogelijkheid om vertakkingslogica te ontwerpen voor verschillende reacties van leads, lijkt het alsof een echte menselijke agent het gesprek afhandelt. Bovendien kan ik acties zoals het kwalificeren van leads, het boeken van afspraken en meer automatiseren.

6. Vapi (het beste voor ontwikkelaarsgerichte API voor spraakproducten)

via Vapi

Vapi is een platform voor ontwikkelaars om programmeerbare, zeer configureerbare spraak-AI-producten op grote schaal te bouwen. Dankzij de API-first-aanpak kunnen teams met behulp van aangepaste code bepalen hoe oproepen worden afgehandeld, met uitgebreide controle over de logica en prompts.

De realtime audio-infrastructuur van de tool levert een latentie van minder dan 500 ms, zelfs bij het verwerken van duizenden gelijktijdige oproepen per dag. Bovendien voorkomen ingebouwde beveiligingen van gesprekken modelhallucinaties, zodat gesprekken natuurlijk en tegelijkertijd gereguleerd blijven.

Vapi werkt goed samen met externe TTS/ASR-engines, waardoor u providers zoals ElevenLabs voor spraak en Deepgram voor ASR kunt combineren. Voor teams die controle willen over het routeren van gesprekken en nauwkeurige facturering, is Vapi een goede keuze.

De beste functies van Vapi

Kies uit duizenden kant-en-klare spraakagent-sjablonen of configureer de spraak-API om de stem, logica en het gedrag van de agent te regelen.

Gebruik de ingebouwde sandbox om AI-agents te simuleren of te testen met verschillende variaties van prompts, stemmen en werkstroom voordat u ze in productie neemt.

Behandel onderbrekingen tijdens gesprekken soepel met tools zoals mid-call barge-in, guardrails en context passing.

Limieten van Vapi

Vereist betrokkenheid van ontwikkelaars voor complexe werkstroom en systeemintegraties.

Prijzen van Vapi

Free

Pay As You Go: op basis van gebruik

Onderneming: Aangepaste prijzen

Vapi-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Retell AI (het beste voor batchgesprekken en monitoring)

via Retell AI

Op zoek naar een ondernemingsgericht platform voor het bouwen, testen en monitoren van schaalbare AI-spraakagenten? Retell AI kan grote hoeveelheden oproepen verwerken met ingebouwde functies zoals batchbellen, merkgebonden nummerweergave en gelijktijdig bellen.

U kunt agents bouwen met behulp van zowel een visuele werkstroombouwer als geavanceerde ontwikkelingsmogelijkheden via de API.

Agenten synchroniseren automatisch met uw bestaande kennisbank, zoals websites of documenten, en hebben een native turn-taking-model om onderbrekingen tijdens echte gesprekken op te vangen. U kunt echter een latentie van ~ 800 ms verwachten, wat hoger is dan de benchmark in de branche.

De beste functies van Retell AI

Gebruik tools voor batchgesprekken om uitgaande campagnes uit te voeren met een merkgebonden beller-ID, conversie-bijhouden en geverifieerde nummers, zodat uw gesprekken niet als spam worden gemarkeerd.

Omzeil IVR-systemen met spraakagenten die de context begrijpen en de juiste cijfers in de juiste volgorde indrukken.

Monitor belcampagnes, houd succespercentages bij, analyseer het sentiment van gebruikers en de algehele belvertraging met een gecentraliseerd dashboard.

Limieten van Retell AI

Stemklonen wordt niet standaard ondersteunen en de aangepaste mogelijkheden voor luidsprekers hebben een limiet.

Prijzen van Retell AI

Free

Pay-as-you-go: $ 0,07+ per minuut

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Retell AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Retell AI?

Hier is een recensie van G2:

Wat we het leukst vinden aan Retell AI is de mogelijkheid om ongelooflijk natuurlijke spraakinteracties te bieden dankzij de realtime synthesemodellen en transcriptiemodellen. In onze AI-agentprojecten, vooral met clients, is het een sleuteloplossing geweest voor het realiseren van soepele, nauwkeurige en schaalbare gesprekservaringen.

Wat we het leukst vinden aan Retell AI is de mogelijkheid om ongelooflijk natuurlijke spraakinteracties te bieden dankzij de realtime synthesemodellen en transcriptiemodellen. In onze AI-agentprojecten, vooral met clients, is het een sleuteloplossing geweest voor het realiseren van soepele, nauwkeurige en schaalbare gesprekservaringen.

via Cognigy

Cognigy is een conversational AI-platform op bedrijfsniveau dat is ontworpen voor contactcentra en grote ondernemingen die dagelijks duizenden telefoontjes afhandelen.

De tool gaat verder dan een eenvoudige IVR-werkstroom en biedt een visuele drag-and-drop-builder voor het maken van spraakagenten met geavanceerde routing-, fallback- en escalatieregels, allemaal ontworpen voor intensief gebruik.

U kunt het ook gebruiken om agents voor verschillende doeleinden te bouwen, zoals selfservice-spraakagents, digitale chatagents en zelfs een 'Agent Copilot' die uw menselijke vertegenwoordigers in realtime assisteert.

Spraakanalyse is ingebouwd. Zo kunt u de prestaties monitoren en het succes van elke agent in realtime optimaliseren. Dit maakt het ideaal voor sectoren zoals het bankwezen of de telecommunicatie, waar complexe gesprekken moeten worden afgehandeld.

De beste functies van Cognigy

Laat klanten tijdens gesprekken foto's maken, locaties delen, betalingen uitvoeren, handtekeningen plaatsen en meer.

Integreer spraak-AI met grote telecommunicatiesystemen (Genesys, Avaya, enz.), databronnen, CRM- en ERP-tools.

Behandel langdurige gesprekken zonder de context te verliezen met realtime sentimentanalyse en langdurig geheugenbehoud.

Limieten van Cognigy

Het ontbreekt aan een echt codevrije interface en er zijn mogelijk technische vaardigheden zoals API, JavaScript, HTTP, enz. nodig voor het bouwen van aangepaste extensies.

Prijzen van Cognigy

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cognigy

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Murf. ai (het beste voor voice-overs van sociale content)

Murf. ai richt zich op AI-voice-overs van studiokwaliteit en is ontworpen voor makers van content die realistische voice-overs nodig hebben voor video's, cursussen, podcasts of marketingadvertenties.

Het heeft meer dan 200 realistische AI-stemmen in meer dan 20 talen en accenten, aanpasbaar voor toonhoogte, snelheid en nadruk. Bovendien heeft het functie voor stemklonen, AI-dubbing en een stemvervormer.

Murf bouwt echter geen voltooide spraakagenten. Het biedt alleen de tekst-naar-spraakcomponent die u kunt integreren in andere werkstroom of kunt gebruiken als een zelfstandig IVR-systeem.

Murf. ai beste functies

Gebruik de ingebouwde spraakeditor om de uitspraak aan te passen, woorden te benadrukken, de snelheid aan te passen of pauzes toe te voegen, zonder extra audiotools.

Voeg voice-overs toe aan uw projecten, rechtstreeks vanuit platforms zoals Canva, PowerPoint en Google Slides.

Gebruik de editor van de tijdlijn om voice-over-audio perfect te synchroniseren met dia's of video's.

Beperking van Murf. ai

Sommige stemgeluiden klinken in bepaalde talen of complexe scripts enigszins robotachtig.

Prijzen van Murf.ai

Free

Maker: $29 per maand

Business: $ 99 per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Murf. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Murf. ai?

Hier is een recensie van G2:

Het creëert natuurlijk klinkende AI-stemmen die eenvoudig kunnen worden aangepast, en biedt vele talen en stijlen die perfect zijn om snel en gemakkelijk professionele voice-overs te maken.

Het creëert natuurlijk klinkende AI-stemmen die eenvoudig kunnen worden aangepast, en biedt vele talen en stijlen die perfect zijn om snel en eenvoudig professionele voice-overs te maken.

10. Bland (het beste voor schaalbare uitgaande belcampagnes)

via Bland

Als u op zoek bent naar een AI-platform waarmee u uitgaande gesprekken kunt automatiseren met mensachtige spraakagenten, dan is Bland een goede keuze. U kunt live werkstroom ontwerpen met behulp van een visuele builder met aangepaste paden, triggers en acties die een verbinding vormen met uw bestaande tech stack, zoals het bijwerken van uw CRM of het boeken van afspraken in uw kalender.

Met ingebouwde gesprekscontroles voorkomt de tool dat agents van het script afwijken of onderwerpen behandelen die buiten hun bevoegdheid vallen. U kunt ook de interactie van agents aangepast maken door steekproefdialogen en klantcontext te verstrekken.

Hoewel Bland open gesprekken kan afhandelen, is het proces niet transparant, wat het risico op naleving vergroot. Dat gezegd hebbende, is het perfect voor inkomende gesprekken om te ondersteunen, zoals het boeken van afspraken, het verzamelen van informatie, verificatie-gesprekken, enz.

Bland beste functies

Gebruik een visuele flowbouwer om de gesprekken van agents te bouwen en te controleren, zodat agents bij het merk blijven.

Maak een verbinding tussen de AI-agent en uw CRM of andere tools om acties uit te voeren, zoals afspraken boeken of aangepaste klantgegevens in realtime bijwerken.

Verwerk grote uitgaande belcampagnes met een automatisch schaalbare infrastructuur die grote volumes aankan.

Limieten

Ethische en transparantieproblemen nadat onafhankelijke tests aantoonden dat agents mogelijk zijn geprogrammeerd om hun AI-aard te verbergen.

Saai prijsbeleid

Aangepaste prijzen

Saai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Hoe werken AI-spraakassistenten?

AI-spraakagenten werken via een geavanceerd, realtime proces dat gesproken woorden omzet in intelligente acties en vervolgens de reacties weer omzet in natuurlijk klinkende spraak.

Het proces bestaat uit vier sleutel-fasen:

Automatische spraakherkenning (ASR): Dit zijn de 'oren' van de agent. Wanneer een gebruiker spreekt, legt het ASR-model de audio vast en zet deze om in tekst.

Natural Language Processing (NLP) en Understanding (NLU): Zodra de spraak is omgezet in tekst, analyseren NLP-algoritmen deze op betekenis. Ze herkennen intenties, identificeren doelen en halen sleuteldetails zoals datums of namen eruit om de context te begrijpen.

Responsgeneratie met Large Language Models (LLM's): Nadat de agent het verzoek van de gebruiker heeft begrepen, gebruikt hij een LLM, zoals GPT-4, om een relevante en contextuele respons te formuleren.

Tekst-naar-spraak (TTS)-synthese: De tekstrespons van de LLM wordt met behulp van een TTS-engine weer omgezet in hoorbare spraak. Moderne TTS-systemen zijn zeer geavanceerd en beheren het ritme, de klemtoon en de intonatie van spraak om natuurlijke en menselijke spraak als output te produceren.

Voordelen van het gebruik van AI-spraakagenten

Het integreren van spraak-AI-agenten in bedrijfsactiviteiten heeft veel strategische voordelen:

Kostenbesparingen en verhoogde efficiëntie: Door repetitieve oproepen af te handelen, verlaagt een AI-telefoonagent de kosten per oproep en maakt hij menselijke agenten gratis om zich te concentreren op hoogwaardige, complexe klantproblemen.

24/7 beschikbaar en wereldwijde dekking: in tegenstelling tot menselijke agents kunnen AI-telefoonagents meerdere gesprekken in verschillende talen afhandelen zonder moe te worden of last te hebben van tijdzoneverschillen.

Verbeter de klanttevredenheid (CSAT): Maak voorgoed een einde aan frustrerende wachttijden. Door onmiddellijk antwoord te geven op veelgestelde vragen en direct oplossingen te bieden, verhoogt u de klanttevredenheid en bouwt u loyaliteit op.

Verbeter gegevensverzameling: AI-telefoonagenten maken het eenvoudig om gegevens te verzamelen, te verwerken en op te slaan. Met sommige tools kunnen bellers ook handtekeningen indienen, transacties uitvoeren en foto's maken tijdens het gesprek.

Real-time transcripties en inzichten van gesprekken: Een spraakagent voert automatisch taken uit na een gesprek. Hij transcribeert, registreert en analyseert gesprekken om de sentimenten van klanten en veelvoorkomende pijnpunten in kaart te brengen, en levert een gedetailleerd rapport voor elk gesprek.

Personalisatie op grote schaal: Spraak-AI-agenten hebben toegang tot uw CRM en andere bedrijfssystemen om interacties te personaliseren. Ze kunnen klanten bij naam begroeten, verwijzen naar eerdere interacties en aanbevelingen doen, waardoor een meer gepersonaliseerde ervaring ontstaat.

Beste gebruiksscenario's voor AI-spraakagenten

Hier zijn enkele gebieden waar AI-spraakagenten een hoge acceptatiegraad hebben.

1. Klantenservice

AI-spraakagenten kunnen direct reageren op vragen van klanten, updates over bestellingen geven, vragen over het bijhouden van bestellingen beantwoorden en retourverzoeken 24/7 verwerken.

2. Projectmanagement

Met algemene PM-tools kost het ongeveer 5-7 moeizame klikken om een update over een taak te krijgen. Wat als u uw stem kunt gebruiken om taken te dicteren en AI in uw werkruimte kunt laten werken?

De Talk-to-text-functie van ClickUp maakt transcriptiesoftware overbodig, helpt bij het transcriberen van interne vergaderingen en fungeert als uw persoonlijke AI-assistent.

3. Horeca

Hotels en reisbureaus maken uitgebreid gebruik van AI in hun klantenservice om reizigers 24/7 telefonische assistentie te bieden. Meertalige assistenten kunnen klanten van over de hele wereld helpen bij het boeken van reizen of het bevestigen van reisplannen.

4. Afspraken plannen

Spraakassistenten vereenvoudigen de werkstroom voor het boeken van afspraken door deze te bevestigen of te verplaatsen op basis van beschikbaarheid. Ze kunnen ook worden geïntegreerd met CRM- en kalendertools om dubbele boekingen te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Spraakagenten voeren echte gesprekken en beantwoorden vragen via telefoongesprekken. Chatbots voeren gesprekken via tekst. Kies voor spraak wanneer latentie, audioprosodie en telefonie-integratie belangrijk zijn. Veel productiesystemen combineren beide voor omnichanneldekking.

ClickUp ondersteunt vertaling en lokalisatie in meerdere talen, zoals Engels, Frans, Duits, Italiaans, Zweeds, Nederlands, Koreaans en meer. ElevenLabs en Murf bieden meertalige TTS. Deepgram ondersteunt veel ASR-talen.

Ja. Agents kunnen worden afgestemd op elke gesproken taal en worden ingezet met uitspraaklijsten of kennisbanken om jargon en productnamen te verwerken.

Houd rekening met kosten per minuut voor spraak plus aparte ASR- en TTS-kosten. Orchestration layers kunnen platformkosten toevoegen. Voer een pilot uit, simuleer het verwachte aantal minuten en de gelijktijdigheid, en stel een kostenmodel op voordat u een toewijzing maakt.

ClickUp is een uitstekende keuze als u spraakopdrachten wilt omzetten in werkstroom en automatisch actiepunten uit vergaderingen wilt samenvatten, transcriberen en vastleggen.

Veiligheid is afhankelijk van de controles van leveranciers: SOC 2, HIPAA, encryptie en VPC/on-prem-opties. Kies leveranciers die certificeringen publiceren en geschikte implementatiemodellen voor gevoelige informatie bieden.

Sommige providers bieden on-premise of edge-implementaties voor ASR of TTS. Volledige offline stacks zijn complex en duur. Als u offline wilt werken, geef dan de voorkeur aan providers met on-premise of privé-cloud-opties.