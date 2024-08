Provincies waar de meeste mensen thuiswerken in elke staat

Toen de COVID-19 pandemie begin 2020 toesloeg, werd elke Taak die zich kon aanpassen aan een activiteit op afstand ook uitgevoerd - fitnesslessen, happy hours, zelfs doktersbezoeken - en, wat cruciaal is, de werkdag.

Maar veel mensen bleven in persoon, deels afhankelijk van de taak of baan. Uit een onderzoek van Pew Research Center in oktober 2020 bleek dat 71% van de mensen die hun werk op afstand konden doen, werkten ook op afstand. Werknemers met een laag inkomen deden dit echter minder vaak, ongeacht hun takenpakket.

Geografie speelde ook een rol: Steden hadden meer kans om afgelegen banen te hebben, volgens een analyse van de OESO, maar veel plattelandsgebieden probeerden werknemers aan te trekken die nu overal konden werken.

De verschuiving naar werk op afstand voltooide zich niet helemaal toen de kantoren weer open gingen voor persoonlijk werk: Volgens een ander onderzoek van Pew Research Center, werkte 59% van de respondenten nog steeds op afstand in 2022. ClickUp gebruikt Census Bureau gegevens uit de American Community Survey van 2021 om de county in elke staat te vinden met het grootste percentage mensen dat minstens een deel van de tijd thuis werkt.

Natuurlijk is de reden waarom veel werknemers kiezen voor telewerken anders in 2023 dan in maart 2020. In dezelfde Pew Research Center-enquête van 2022 zeiden respondenten dat thuiswerken het makkelijker maakte om een balans te vinden tussen hun privéleven en werk en om deadlines te halen. Minder telewerkers zeiden zich zorgen te maken over blootstelling aan COVID-19 dan in 2020.

Verder bleek uit een onderzoek uit 2022 van McKinsey and Company dat van de ondervraagde professionals die de mogelijkheid hadden om thuis te werken, 87% er gebruik van maakte ervan. Een flexibele werkregeling werd zelfs genoemd als de op twee na krachtigste motivator om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Hoe staat het met werk op afstand in het hele land? Bijna 18% van de Amerikanen die reageerden op de American Community Survey van het Census Bureau uit 2021 zei dat ze de afgelopen week minstens een beetje thuis werkten. Dat zijn 27,6 miljoen mensen ruwweg het drievoudige van de 9 miljoen die zeiden dat ze thuis werkten in 2019 .

Natuurlijk varieert de hoeveelheid werknemers op afstand van staat tot staat: Bijna de helft van de professionals in het District of Columbia werkte in 2021 op afstand, en bijna een kwart van de werknemers in Washington, Maryland, Colorado en Massachusetts logde ook thuis in.

In deze analyse werden de banden verbroken op basis van het aantal werknemers in een county. Schattingen van de American Community Survey voor één jaar waren alleen beschikbaar voor ongeveer 620 county's, namelijk die met populaties van meer dan 65.000 -uit meer dan 3.000 in het hele land, maar werden gebruikt in plaats van schattingen over vijf jaar vanwege de extreme veranderingen in thuiswerktrends in de afgelopen jaren. De staten staan hier in alfabetische bestelling.

Lees verder om te ontdekken waar de meeste mensen thuiswerken in jouw staat.

Alabama: Madison County

via Canva

Mensen die thuiswerken in de provincie : 19.2% van de werknemers

: 19.2% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het district (leeftijd 16+): 193.623

(leeftijd 16+): 193.623 In het hele land werken mensen vanuit huis : 9.6% van de werknemers

: 9.6% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 2,2 miljoen

Alaska: Gemeente Anchorage

via Canva

Personen die thuis werken in het land : 12.6% van de werknemers

: 12.6% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 145.508

(leeftijd 16+): 145.508 In het hele land werken mensen vanuit huis : 10.3% van de werknemers

: 10.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 343.883

Arizona: Maricopa County

via Gregory E. Clifford // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 23.8% van de werknemers

: 23.8% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 2,2 miljoen

(16+): 2,2 miljoen In het hele land werken mensen vanuit huis : 20.7% van de werknemers

: 20.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 3,3 miljoen

Arkansas: Benton County

via shuttersv // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 21.5% van de werknemers

: 21.5% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 145.609

(leeftijd 16+): 145.609 In het hele land werken mensen vanuit huis : 9.7% van de werknemers

: 9.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,3 miljoen

Californië: San Francisco County

via Canva

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 45.6% van de werknemers

: 45.6% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 438.943

(leeftijd 16+): 438.943 In het hele land werken mensen vanuit huis : 21.4% van de werknemers

: 21.4% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 17,8 miljoen

Colorado: Boulder County

via Maciej Bledowski // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de county : 36.3% van de werknemers

: 36.3% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 172.868

(leeftijd 16+): 172.868 In het hele land werken mensen vanuit huis : 23.7% van de werknemers

: 23.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 3,0 miljoen

Connecticut: Fairfield County

via Canva

Personen die thuiswerken binnen het district : 23.5% van de werknemers

: 23.5% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het district (leeftijd 16+): 479.278

(leeftijd 16+): 479.278 In het hele land werken mensen vanuit huis : 19.5% van de werknemers

: 19.5% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,8 miljoen

Delaware: New Castle County

via Real Window Creative // Shutterstock

Personen die thuis werken in de provincie : 23.6% van de werknemers

: 23.6% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 275.885

(leeftijd 16+): 275.885 In het hele land werken mensen vanuit huis : 18.6% van de werknemers

: 18.6% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 455.993

Florida: Seminole County

via Brittx // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 25.6% van de werknemers

: 25.6% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 240.502

(16+): 240.502 In het hele land werken mensen vanuit huis : 16.6% van de werknemers

: 16.6% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 9,9 miljoen

Georgia: Fulton County

via Brett Barnhill // Shutterstock

Mensen die thuis werken in de provincie : 36.3% van de werknemers

: 36.3% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 558.580

(leeftijd 16+): 558.580 In het hele land werken mensen vanuit huis : 18.2% van de werknemers

: 18.2% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 5,0 miljoen

Hawaii: Hawaï

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Hawaii-Hawaii-County.png Luchtweergave van de stad Hawaï /%img/

via dirkr // Shutterstock

Personen die thuis werken binnen de provincie : 13.0% van de werknemers

: 13.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers binnen provincie (leeftijd 16+): 82.140

(leeftijd 16+): 82.140 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 10.7% van de werknemers

: 10.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 668.446

Idaho: Ada County

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/13.jpg Skyline van het centrum van Boise /%img/

via Charles Knowles // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 20.0% van de werknemers

: 20.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 254.309

(leeftijd 16+): 254.309 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 13.3% van de werknemers

: 13.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 889.536

Illinois: DuPage County

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/14.jpg Aurora Skyline en brug /%img/

via Canva

Personen die thuis werken in de provincie : 26.7% van de werknemers

: 26.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het district (leeftijd 16+): 468.211

(leeftijd 16+): 468.211 In het hele land werken mensen vanuit huis : 19.3% van de werknemers

: 19.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 6,0 miljoen

Indiana: Provincie Hamilton

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/15.jpg Luchtfoto van Coxhall Gardens in Carmel /%img/

via Canva

Mensen die thuiswerken op de startpagina : 27.4% van de werknemers

: 27.4% van de werknemers Totaal aantal werknemers in de provincie (leeftijd 16+): 187.363

(leeftijd 16+): 187.363 Personen die thuiswerken in het hele land : 11.9% van de werknemers

: 11.9% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 3,2 miljoen

Iowa: Dallas County

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/16.jpg Luchtweergave van het centrum van Waukee /%img/

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Mensen die thuis werken in de provincie : 27.4% van de werknemers

: 27.4% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 59.377

(16+): 59.377 In het hele land werken mensen vanuit huis : 13.4% van de werknemers

: 13.4% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,6 miljoen

Kansas: Johnson County

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/17.jpg Streetview en klokkentoren in Overland Park, Kansas /%img/

via Canva

Personen die thuis werken in de provincie : 27.1% van de werknemers

: 27.1% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het district (leeftijd 16+): 329.827

(leeftijd 16+): 329.827 In het hele land werken mensen vanuit huis : 13.8% van de werknemers

: 13.8% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,4 miljoen

Kentucky: Oldham County

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/18.jpg Paardenboerderij op het platteland van Kentucky /%img/

via Stephen Bailey // Shutterstock

Personen die thuis werken binnen de provincie : 21.4% van de werknemers

: 21.4% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 33.386

(leeftijd 16+): 33.386 In het hele land werken mensen vanuit huis : 11.5% van de werknemers

: 11.5% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 2,0 miljoen

Louisiana: Orleans Parish

via TFoxFoto // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 17.8% van de werknemers

: 17.8% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 164.397

(16+): 164.397 In het hele land werken mensen vanuit huis : 8.4% van de werknemers

: 8.4% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,9 miljoen

Maine: Cumberland County

via Joseph Sohm // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen het graafschap : 26.3% van de werknemers

: 26.3% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 161.823

(leeftijd 16+): 161.823 In het hele land werken mensen vanuit huis : 17.7% van de werknemers

: 17.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 660.465

Maryland: Montgomery County

via Canva

Personen die thuis werken in de provincie : 37.1% van de werknemers

: 37.1% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het district (leeftijd 16+): 540.481

(leeftijd 16+): 540.481 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 24.0% van de werknemers

: 24.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 3,1 miljoen

Massachusetts: Middlesex County

via Joseph Sohm // Shutterstock

Personen die thuis werken binnen de provincie : 32.3% van de werknemers

: 32.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers binnen provincie (leeftijd 16+): 866.649

(leeftijd 16+): 866.649 In het hele land werken mensen vanuit huis : 23.7% van de werknemers

: 23.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 3,5 miljoen

Michigan: Washtenaw County

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 29.5% van de werknemers

: 29.5% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 183.684

(leeftijd 16+): 183.684 In het hele land werken mensen vanuit huis : 16.4% van de werknemers

: 16.4% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 4,5 miljoen

Minnesota: Washington County

via Jeff Lueders // Shutterstock

Mensen die thuiswerken in het land : 32.3% van de werknemers

: 32.3% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 140.694

(leeftijd 16+): 140.694 In het hele land werken mensen vanuit huis : 20.9% van de werknemers

: 20.9% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 2,9 miljoen

Mississippi: DeSoto County

via Monarch Productions // Shutterstockk

Mensen die thuis werken in de provincie : 10.2% van de werknemers

: 10.2% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 91.372

(leeftijd 16+): 91.372 In het hele land werken mensen vanuit huis : 6.3% van de werknemers

: 6.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,2 miljoen

Missouri: St. Charles County

via Rob Neville Foto's // Shutterstock

Mensen die thuiswerken in county : 22.6% van de werknemers

: 22.6% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 216.203

(leeftijd 16+): 216.203 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 14.7% van de werknemers

: 14.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 2,9 miljoen

Montana: Gallatin County

via Madison Kent // Shutterstock

Personen die thuis werken binnen de provincie : 18.0% van de werknemers

: 18.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 66.583

(leeftijd 16+): 66.583 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 14.0% van de werknemers

: 14.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 522.807

Nebraska: Douglas County

via Canva

Personen die thuis werken in de provincie : 19.1% van de werknemers

: 19.1% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 303.363

(leeftijd 16+): 303.363 In het hele land werken mensen vanuit huis : 12.8% van de werknemers

: 12.8% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,0 miljoen

Nevada: Washoe County

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Personen die thuis werken in het land : 14.2% van de werknemers

: 14.2% van de werknemers Totaal aantal werknemers binnen provincie (leeftijd 16+): 245.560

(leeftijd 16+): 245.560 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 13.0% van de werknemers

: 13.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,4 miljoen

New Hampshire: Hillsborough County

via Canva

Personen die thuis werken in de provincie : 22.7% van de werknemers

: 22.7% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 233.146

(leeftijd 16+): 233.146 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 19.3% van de werknemers

: 19.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 733.129

New Jersey: Somerset County

via FotosForTheFuture // Shutterstock

Personen die thuis werken in het land : 31.4% van de werknemers

: 31.4% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 178.934

(leeftijd 16+): 178.934 In het hele land werken mensen vanuit huis : 22.1% van de werknemers

: 22.1% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 4,4 miljoen

New Mexico: Santa Fe County

via Jimack // Shutterstock

Personen die thuis werken binnen de provincie : 24.3% van de werknemers

: 24.3% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 69.704

(leeftijd 16+): 69.704 In het hele land werken mensen vanuit huis : 15.2% van de werknemers

: 15.2% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 877.399

New York: New York County

via pisafotografie // Shutterstock

Mensen die thuiswerken in county : 36.5% van de werknemers

: 36.5% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 793.149

(leeftijd 16+): 793.149 In het hele land werken mensen vanuit huis : 19.6% van de werknemers

: 19.6% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 9,0 miljoen

North Carolina: Orange County

via Bryan Pollard // Shutterstock

Mensen die thuiswerken in Orange County : 35.2% van de werknemers

: 35.2% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 71.761

(16+): 71.761 In het hele land werken mensen vanuit huis : 18.8% van de werknemers

: 18.8% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 4,9 miljoen

North Dakota: Cass County

via Guy William // Shutterstock

Mensen die thuiswerken in county : 13.7% van de werknemers

: 13.7% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 107.722

(leeftijd 16+): 107.722 In het hele land werken mensen vanuit huis : 8.9% van de werknemers

: 8.9% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 397.892

Ohio: Delaware County

via dvgpro // Shutterstock

Personen die thuis werken binnen de county : 32.1% van de werknemers

: 32.1% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 116.974

(leeftijd 16+): 116.974 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 14.8% van de werknemers

: 14.8% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 5,5 miljoen

Oklahoma: Tulsa County

via Valiik30 // Shutterstock

Personen die thuis werken binnen de provincie : 14.0% van de werknemers

: 14.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 311.061

(leeftijd 16+): 311.061 In het hele land werken mensen vanuit huis : 10.4% van de werknemers

: 10.4% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,8 miljoen

Oregon: Multnomah County

via Josemaria Toscano // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen het district : 32.1% van de werknemers

: 32.1% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 425.906

(16+): 425.906 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 22.7% van de werknemers

: 22.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 2,0 miljoen

Pennsylvania: Chester County

via LittleKitty // Shutterstock

Mensen die thuis werken in de provincie : 29.1% van de werknemers

: 29.1% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 280.530

(leeftijd 16+): 280.530 In het hele land werken mensen vanuit huis : 18.7% van de werknemers

: 18.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 6,1 miljoen

Rhode Island: Newport County

via Ramunas Bruzas // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 23.2% van de werknemers

: 23.2% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 42.058

(leeftijd 16+): 42.058 In het hele land werken mensen vanuit huis : 17.5% van de werknemers

: 17.5% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 533.088

South Carolina: York County

via Nolichuckyjake // Shutterstock

Mensen die thuis werken in York County : 18.5% van de werknemers

: 18.5% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 137.482

(16+): 137.482 In het hele land werken mensen vanuit huis : 11.7% van de werknemers

: 11.7% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 2,3 miljoen

South Dakota: Minnehaha County

via Steven Frame // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 14.7% van de werknemers

: 14.7% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 109.606

(leeftijd 16+): 109.606 In het hele land werken mensen vanuit huis : 11.1% van de werknemers

: 11.1% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 445.606

Tennessee: Williamson County

via Canva

Mensen die thuis werken in Williamson County : 31.3% van de werknemers

: 31.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in de provincie (leeftijd 16+): 131.742

(leeftijd 16+): 131.742 In de hele provincie werken mensen vanuit huis : 14.0% van de werknemers

: 14.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 3,2 miljoen

Texas: Travis County

via Canva

Personen die thuis werken in het district : 36.2% van de werknemers

: 36.2% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 731.623

(leeftijd 16+): 731.623 In het hele land werken mensen vanuit huis : 16.3% van de werknemers

: 16.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 13,6 miljoen

Utah: Salt Lake County

via Canva

Personen die thuis werken in de provincie : 23.5% van de werknemers

: 23.5% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 613.545

(leeftijd 16+): 613.545 In het hele land werken mensen vanuit huis : 20.0% van de werknemers

: 20.0% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 1,6 miljoen

Vermont: Chittenden County

via Erika J Mitchell // Shutterstock

Mensen die thuiswerken in Chittenden County : 26.4% van de werknemers

: 26.4% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 91.678

(16+): 91.678 In het hele land werken mensen vanuit huis : 19.6% van de werknemers

: 19.6% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 327.910

Virginia: Arlington County

Orhan Cam // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen het district : 48.8% van de werknemers

: 48.8% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 142.653

(leeftijd 16+): 142.653 In de hele staat werken mensen vanuit huis : 22.3% van de werknemers

: 22.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 4,3 miljoen

Washington DC

via Orhan Cam // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 48.3% van de werknemers

: 48.3% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 354.033

(leeftijd 16+): 354.033 In het hele land werken mensen vanuit huis : 48.3% van de werknemers

: 48.3% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 354.033

Washington: King County

via kan_khampanya // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 38.3% van de werknemers

: 38.3% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 1,2 miljoen

(16+): 1,2 miljoen In het hele land werken mensen vanuit huis : 24.2% van de werknemers

: 24.2% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 3,7 miljoen

West Virginia: Monongalia County

via Canva

Mensen die van thuis uit werken in count y: 16.1% van de werknemers

y: 16.1% van de werknemers Totaal aantal werknemers in county (leeftijd 16+): 50.715

(leeftijd 16+): 50.715 Mensen die thuiswerken in de hele provincie : 10.2% van de werknemers

: 10.2% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 707.299

Wisconsin: Dane County

via Paul Brady Fotografie // Shutterstock

Personen die thuiswerken binnen de provincie : 24.4% van de werknemers

: 24.4% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (leeftijd 16+): 313.158

(leeftijd 16+): 313.158 In het hele land werken mensen vanuit huis : 14.8% van de werknemers

: 14.8% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 2,9 miljoen

Wyoming: Natrona County

via Canva

Personen die thuis werken in de provincie : 7.3% van de werknemers

: 7.3% van de werknemers Totaal aantal thuiswerkers (16+): 38.741

(16+): 38.741 In het hele land werken mensen vanuit huis : 8.9% van de werknemers

: 8.9% van de werknemers Totaal aantal werknemers in het hele land (16+): 283.628

De toekomst van werk is hier

