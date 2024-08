5 grafieken die laten zien hoe de productiviteit per staat verschilt

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot een stijging van de productiviteit in het hele land, ook al verschilt die stijging van staat tot staat. ClickUp gebruikte gegevens van de Bureau voor de Statistiek van de Arbeid om productiviteitsniveaus per staat te vergelijken op basis van locaties van bedrijven. De analyse kijkt nauwkeurig naar relaties tussen productiviteit, loon en gewerkte uren.

Economen en instellingen hebben mensen gezien als belangrijke elementen in de bedrijfsvoering sinds Adam Smith voor het eerst voorstelde om het concept van "..." te definiëren menselijk kapitaal " in de late jaren 1700.

Het aantal uren dat mensen werken kan worden gemeten of geschat en het totale aantal goederen en diensten dat wordt gecreëerd in elk uur werk per persoon wordt beschouwd als een maatstaf voor " productiviteit ," of de efficiëntie waarmee mensen nieuwe dingen maken om er economisch beter van te worden.

Studies hebben sinds de jaren 1950 aangetoond dat menselijk kapitaal, net als geld zelf, de productiviteit van mensen kan verhogen economische groei kan stimuleren voor hele volkeren.

Het dilemma tussen werk en privéleven na de pandemie

Werknemers zijn natuurlijk veel meer dan alleen een medewerker aan de lopende band of een bediende in een commercieel vliegtuig - ze zijn ook individuen die gezinnen, passies en levens hebben buiten de banen die ze uitvoeren.

De COVID-19 pandemie legde de moderne strijd van Amerikanen bloot om die twee werelden in evenwicht te houden. Door thuis of in een risicovolle werkomgeving te werken, ontdekten mensen een nieuw voordeel in een economie waar veel vraag was naar werknemers. Veel werknemers gingen op zoek naar meer flexibiliteit en compensatie of veranderden van baan.

Zoals economen tegenwoordig meten, is productiviteit een menselijke kracht die alleen maar is toegenomen. Dat komt omdat mensen nieuwe technologie en innovatie integreren, waardoor ze goederen en diensten efficiënter kunnen produceren. En de VS heeft de afgelopen decennia consequent technologische vooruitgang gebracht. Of de privésector er goed gebruik van heeft gemaakt, is een punt van discussie.

Vanwege dit feit is het onderzoeken van de verandering in productiviteit van jaar tot jaar waardevoller dan het simpelweg erkennen van de lang geaccepteerde trend dat technologische vooruitgang er alleen maar voor heeft gezorgd dat mensen na verloop van tijd productiever zijn geworden.

De verandering in arbeidsproductiviteit in 5 grafieken

Dus hoeveel meer waarde hebben werknemers per uur gecreëerd in 2021 vergeleken met 2020? Landelijk, arbeidsproductiviteit onder werknemers in de privésector steeg in 2021 met 1,9%, of ongeveer evenveel als in de afgelopen decennia. Volgens de BLS groeide het aantal gewerkte uren met 5,4% van 2020 tot 2021 - de grootste jaar-op-jaargroei in decennia, hoewel de cijfers voor 2021 nog steeds niet hoger waren dan het totale aantal gewerkte uren in 2019.

Dat komt deels doordat 2020 een historisch ontwrichtend jaar was voor werk. De zich verspreidende besmetting en een gebrek aan vaccins om sterfte te voorkomen, betekende dat persoonlijke bedrijfsactiviteiten gevaarlijk en zelfs potentieel dodelijk waren, vooral voor oudere werknemers .

Die trend ging niet op voor stijgende uren

Langer werken betekent niet noodzakelijk dat er meer waarde wordt geproduceerd voor een bedrijf, een werknemer of de economie. Nummers bevestigen dit: Werknemers in staten als Nevada, Wyoming en Florida werkten langer en zagen daardoor hun productiviteit dalen.

In Washington en Washington D.C. boekten werknemers vooruitgang op het gebied van efficiëntie, met een jaarlijkse productiviteitsgroei van 4% of meer, volgens gegevens van de BLS.

Sommige witteboordenwerkers vonden dat de verschuiving naar werken op afstand tijdens de pandemie meer werkuren betekende omdat hun persoonlijke smartphones werkcommunicatie konden ontvangen lang nadat de officiële werkdag van acht uur was afgelopen. De meerderheid zei echter dat het hen hielp een beter evenwicht te vinden tussen werk en privéleven, volgens een Pew Onderzoek uitgevoerd in januari 2022.

dom DiFurio_