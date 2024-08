De hoogste octrooi-ontvanger in elke staat vorig jaar

Technologie- en ingenieursbedrijven waren vorig jaar de meest inventieve patentwinnaars in de VS - een jaar dat werd gekenmerkt door toenemende spanningen met buitenlandse landen die in een race verwikkeld waren om wereldveranderende technologie zoals kunstmatige intelligentie en ruimtesatellieten op de markt te brengen.

Volgens het U.S. Patent and Trademark Office werden er in 2022 bijna 160.000 patenten toegewezen in de VS. Wanneer een octrooi wordt toegekend door het USPTO, heeft de persoon of het bedrijf waaraan het is toegekend een licentie voor een tijdelijk monopolie op de handel voor dat specifieke product of die specifieke dienst. Bedrijven gebruiken de octrooiwetgeving al tientallen jaren om hun intellectuele eigendom, waaronder ontwerpen en apparaten, te verdedigen tegen concurrenten die proberen te profiteren van gestolen ideeën. ClickUp gebruikte gegevens van de Octrooi- en Merkenbureau om de top patentverdiener in elke staat te vinden op basis van het aantal toegewezen patenten in het fiscale jaar 2022, dat voor het patentbureau liep van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022.

De gegevens kijken naar de toegewezen personen voor zowel gewone gebruiks- als modeloctrooien en waren beperkt tot toegewezen personen die ten minste 10 octrooien ontvingen in het jaar. Er waren geen toegekende personen die aan deze criteria voldeden in Alaska, Hawaï, Maine, Mississippi of West Virginia.

De privé-uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling door Amerikaanse bedrijven zijn sinds de economische recessie eind jaren 2000 explosief gestegen. Volgens de meest recente beschikbare gegevens van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken zullen deze uitgaven in 2020 naar schatting 531 miljard dollar bedragen Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en Techniekstatistieken .

In 2022 stonden negen hogescholen en universiteiten bovenaan in hun respectievelijke staten wat betreft het indienen van patenten, waaronder de prestigieuze Johns Hopkins University in Maryland. De overgrote meerderheid van de top patentverdieners vorig jaar waren privé organisaties.

Lees verder om te zien wie vorig jaar de rechten op de meest geavanceerde technologie in jouw staat heeft opgeschept.

1. Alabama

Universiteit // Shutterstock

Top octrooi verdiener: De Board of Trustees van de Universiteit van Alabama

De Board of Trustees van de Universiteit van Alabama Uitgegeven patenten, 2022 : 29 (53,7% van alle patenten in de hele staat)

: 29 (53,7% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 3

De Universiteit van Alabama verdient de meeste patenten in de staat, volgens USPTO-gegevens. In 2022 omvatte het universiteitsoctrooi technologie voor een methode om een traditionele grasmaaier om te bouwen in een automatisering.

2. Arizona

Ken Wolter // Shutterstock

Top patentverdiener: Arizona Board of Regents voor en namens de Arizona State University

Uitgegeven octrooien, 2022: 179 (26,7% van alle octrooien in de hele staat)

Unieke toegewezen personen, 2022: 15

De Arizona Board of Regents verwierf in 2022 octrooien voor een aantal biologische en technologische doorbraken, waarvan er een wordt omschreven als een " huidachtig condoom " dat actieve ingrediënten bevat om mannelijke en vrouwelijke opwinding te stimuleren.

3. Arkansas

EQRoy // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Walmart Apollo LLC

: Walmart Apollo LLC Uitgegeven patenten, 2022 : 169 (93,9% van alle patenten in de hele staat)

: 169 (93,9% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 2

Het in Bentonville gevestigde Walmart heeft een LLC dat zich richt op intellectueel eigendom, genaamd Walmart Apollo, dat in het verleden concurrenten heeft aangeklaagd, waaronder Kanye West om het eigendom van Walmart te beschermen. In 2022 is het patenten verdiend gericht op geautomatiseerd magazijnbeheer en machine learning.

4. Californië

Tada beelden // Shutterstock

Top patentverdiener : Qualcomm Technologies Inc.

: Qualcomm Technologies Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 2267 (10,1% van alle patenten in de hele staat)

: 2267 (10,1% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 299

Qualcomm verdiende in 2022 octrooien voor technologie die het volgende zou kunnen betekenen activiteiten kan herkennen die plaatsvinden in video's en voor het annoteren van beelden van handen om algoritmen voor machinaal leren beter te trainen. Vroege modellen voor kunstmatige intelligentie zijn berucht onbekwaam in het visualiseren van handen .

5. Colorado

Foto's rond de wereld // Shutterstock

Top patentverdiener : Dish Network Corp.

: Dish Network Corp. Uitgegeven patenten, 2022 : 106 (15,3% van alle patenten in de hele staat)

: 106 (15,3% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 28

Dish Network Corp. heeft in 2022 octrooien verworven voor technologieën om delen van het video bewerkingsproces te automatiseren en methoden voor het gebruik van stem om media-apparaten te bedienen .

6. Connecticut

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Raytheon Technologies Corp.

: Raytheon Technologies Corp. Uitgegeven patenten, 2022 : 379 (35,2% van alle patenten in de hele staat)

: 379 (35,2% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 23

Defensieaannemer Raytheon heeft octrooien verworven voor de productie van vliegtuigonderdelen, waaronder motoren evenals aan boord van voertuiggegevenssystemen . De aannemer ontwerpt en bouwt vliegtuigen en luchtvaartapparatuur voor commercieel en militair gebruik.

7. Delaware

Scharfsinn // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Blue Leaf

: Blue Leaf Uitgegeven patenten, 2022 : 258 (29,9% van alle patenten in de hele staat)

: 258 (29,9% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 18

Landbouwmachinefabrikant CNH Industrial America kreeg in 2022 een aantal octrooien toegekend door het USPTO, die het overdroeg aan een bedrijf met de naam Blue Leaf I.P. Deze octrooien omvatten technologie voor grondboren, balenpersen en andere landbouwmachines.

8. Florida

David Becker // Getty Images

Top patentverdiener : Magic Leap Inc.

: Magic Leap Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 275 (21,5% van alle patenten in de hele staat)

: 275 (21,5% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 31

Magic Leap, opgericht in 2010, is een bedrijf dat augmented reality-technologie ontwikkelt, waarmee digitale content over de echte wereld wordt gelegd. In 2022 heeft het octrooien verworven voor gemengde realiteitssystemen die 3D content in real-time kunnen weergeven.

9. Georgië

JHVEPhoto // Shutterstock

Top patentverdiener: AT&T

Uitgegeven octrooien, 2022: 527 (37,3% van alle octrooien in de hele staat)

Unieke toegewezen personen in de hele staat, 2022: 29

Telecomgigant AT&T is een van de meest productieve patentverdieners in het land. Het bedrijf verdiende in 2022 octrooien voor randverwerking en voor automatisering van assistenten die taken kunnen delegeren gedicteerd door de gebruiker.

10. Idaho

Charles Knowles // Shutterstock

Top patentverdiener : Micron Technology Inc.

: Micron Technology Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 1097 (97,6% van alle patenten in de hele staat)

: 1097 (97,6% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 3

Micron kreeg in 2022 meer dan drie patenten per dag toegewezen. Deze omvatten octrooien voor technologieën in verbinding met halfgeleiderchips en andere computerverwerkende apparaten.

11. Illinois

JHVEPhoto // Shutterstock

Top patentverdiener : Boeing Co.

: Boeing Co. Uitgegeven patenten, 2022 : 544 (19,4% van alle patenten in de hele staat)

: 544 (19,4% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 48

Lucht- en ruimtevaartfabrikant Boeing verkreeg in 2022 octrooien voor radarbeeldvormingssysteem mogelijkheden en verbeteringen voor vliegtuigonderdelen zoals een geluidsreducerend landingsgestel technologie.

12. Indiana

Jonathan Weiss // Shutterstock

Top patentverdiener : Purdue Research Foundation

: Purdue Research Foundation Uitgegeven patenten, 2022 : 151 (14,6% van alle patenten in de hele staat)

: 151 (14,6% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 21

Purdue Research Foundation heeft octrooien verdiend voor technologie die betrokken is bij glaucoomtherapie en virtuele werkelijkheid . De stichting opereert als de onderzoeksafdeling van Purdue University.

13. Iowa

Ken Wolter // Shutterstock

Top patentverdiener : Pioneer Hi-Bred International Inc.

: Pioneer Hi-Bred International Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 174 (34,2% van alle patenten in de hele staat)

: 174 (34,2% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 7

Pioneer is een aan DuPont gelieerde, Amerikaanse producent van genetisch gemodificeerde organismen die worden gebruikt in de landbouw. Vorig jaar verwierf het bedrijf patenten voor nieuwe insecticiden methoden voor het identificeren en creëren van rotbestendige gewassen en nieuwe rassen van maïsgewassen .

14. Kansas

Jon Kraft // Shutterstock

Top octrooi verdiener : T-Mobile Innovations LLC

: T-Mobile Innovations LLC Uitgegeven patenten, 2022 : 79 (36,7% van alle patenten in de hele staat)

: 79 (36,7% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 8

In Kansas heeft T-Mobile octrooien verworven voor nieuwe technologieën die het zou kunnen toepassen op zijn 5G-celnetwerk en veiligheid van apparaten .

15. Kentucky

Robert en Monika // Shutterstock

Top patentverdiener : Lexmark International Inc.

: Lexmark International Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 23 (29,1% van alle patenten in de hele staat)

: 23 (29,1% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 5

Lexmark, een grote producent van printerapparatuur, staat bovenaan de lijst van octrooihouders in deze staat. Het bedrijf verdiende octrooien voor beeldvormingstechnologie en tonercartridges .

16. Louisiana

Universiteit // Shutterstock

Top patentverdiener : Raad van Toezicht van Louisiana State University en Agricultural and Mechanical College

: Raad van Toezicht van Louisiana State University en Agricultural and Mechanical College Uitgegeven patenten, 2022 : 16 (100,0% van alle patenten in de hele staat)

: 16 (100,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 1

Louisiana State University verdiende octrooien in 2022 voor waterdicht, verlichtingssystemen met eigen voeding voor planten en methoden voor behandeling van pijn bij patiënten.

17. Maryland

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Maryland-John-Hopskin-University-1400x998.jpg John Hopskin Universiteit in Maryland /%img/

Kristi Blokhin // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Johns Hopkins University

: Johns Hopkins University Uitgegeven patenten, 2022 : 111 (22,2% van alle patenten in de hele staat)

: 111 (22,2% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 14

De wereldberoemde Johns Hopkins University heeft in 2022 octrooien verworven voor technologie die helpt bij het behandelen van hersenletsel en een hartdefibrillator die is compatibel is met MRI-machines .

18. Massachusetts

Katherine Welles // Shutterstock

Top octrooi verdiener: Ford Motor Co.

Ford Motor Co. Probleem: 2022: 815 (26,8% van alle patenten in de hele staat)

Unieke toegewezen personen, 2022: 39

Ford en andere Amerikaanse autofabrikanten hebben de afgelopen jaren besteed aan het ontwikkelen van hun eigen technologieën met betrekking tot elektrische voertuigen. De naamgenoot van Henry Ford verdiende patenten rond brandstofcelassemblage en andere aspecten van geëlektrificeerde mobiliteit in 2022.

20. Minnesota

Katherine Welles // Shutterstock

Top patentverdiener : 3M Innovative Properties Co.

: 3M Innovative Properties Co. Uitgegeven patenten, 2022 : 410 (23,1% van alle patenten in de hele staat)

: 410 (23,1% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 32

Het in Minnesota gevestigde 3M is het bedrijf achter een aantal op plastic gebaseerde producten die elke dag in Amerikaanse huizen worden gebruikt. In 2022 verdiende het octrooien voor kussentjes om pijnlijke gewrichten samen te drukken en zelfs een apparaat dat geweerschoten herkent en beschermt de oren van gebruikers elektronisch tegen schadelijke geluidsniveaus.

21. Missouri

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Monsanto Technology LLC

: Monsanto Technology LLC Uitgegeven patenten, 2022 : 298 (49,7% van alle patenten in de hele staat)

: 298 (49,7% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 10

Monsanto, producent van genetisch gemodificeerde gewassen en pesticiden, kreeg octrooien toegewezen voor nieuwe variëteiten van Monsanto sojabonen en methoden voor het bestrijden van insectenplagen in planten.

22. Montana

Sundry Fotografie // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Snowflake Inc.

: Snowflake Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 104 (100,0% van alle patenten in de hele staat)

: 104 (100,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 1

Cloud provider Snowflake verdiende in 2022 octrooien voor real-time streaming van gegevens en manieren om te beveiligen gedeeld machinaal leren in databases in de cloud.

23. Nebraska

Universiteit // Shutterstock

Top patentverdiener : Board of Regents van de Universiteit van Nebraska

: Board of Regents van de Universiteit van Nebraska Uitgegeven octrooien, 2022: 25 (32,5% van alle octrooien in de hele staat)

25 (32,5% van alle octrooien in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 5

Aan de Universiteit van Nebraska verdienden onderzoekers octrooien voor technologische vooruitgang met betrekking tot het beoordelen van diabetesrisico , gentherapieën en fraudebestendig medicijnverpakkingen .

24. Nevada

Virrage beelden // Shutterstock

Top patentverdiener : IGT

: IGT Uitgegeven patenten, 2022 : 69 (38,8% van alle patenten in de hele staat)

: 69 (38,8% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 5

IGT is een provider van technologie voor casino's en instellingen in de gokindustrie. In het verleden heeft het bedrijf octrooien aangevraagd op technologie rond gokken zonder contant geld en gokautomaten .

25. Nieuw Hampshire

Vodopyanov Vyacheslav // Shutterstock

Top octrooi verdiener : DEKA Products LP

: DEKA Products LP Uitgegeven patenten, 2022 : 79 (25,0% van alle patenten in de hele staat)

: 79 (25,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 10

DEKA werkt op het gebied van robotica en de productie van apparaten voor mensen met een handicap en andere gezondheidsvoorwaarden, evenals producten zoals Segway en de Coca-Cola Freestyle drankautomaten. Het bedrijf verwierf zijn 2022 patenten voor het bijhouden van objecten via RFID-systemen evenals technologie voor doseerproducten uit een machine.

26. New Jersey

JHVEPhoto // Shutterstock

Top patentverdiener : Honeywell International Inc.

: Honeywell International Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 324 (20,7% van alle patenten in de hele staat)

: 324 (20,7% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 31

Honeywell is een ingenieursbureau dat actief is op het gebied van lucht- en ruimtevaart, materialen en productiviteit. Het bedrijf heeft in 2022 technologie gepatenteerd die augmented reality gebruikt voor het installeren van apparaten .

27. Nieuw Mexico

Randy Montoya // Getty Images

Top octrooi verdiener : National Technology & Engineering Solutions van Sandia LLC

: National Technology & Engineering Solutions van Sandia LLC Uitgegeven patenten, 2022 : 76 (59,8% van alle patenten in de hele staat)

: 76 (59,8% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 3

National Technology & Engineering Solutions of Sandia is een onderdeel van de Sandia National Laboratories, een entiteit die deel uitmaakt van het federale nucleaire wetenschapsprogramma van het land. Het bedrijf verdiende in 2022 patenten voor real-time bijhouden van pathogenen en technologie gerelateerd aan gecontroleerde explosieven .

28. New York

Molly Woodward // Shutterstock

Top octrooi verdiener : International Business Machines Corp.

: International Business Machines Corp. Uitgegeven patenten, 2022 : 2512 (47,0% van alle patenten in de hele staat)

: 2512 (47,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 66

Het in New York gevestigde bedrijf, beter bekend als IBM, krijgt elk jaar een gigantisch aantal patenten toegewezen. IMB verdiende octrooien voor opslagruimte in datacenters methoden en ontwikkelingen toegepast op blockchaintechnologie onder andere in 2022.

29. Noord-Carolina

Tero Vesalainen // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Bank of America Corp.

: Bank of America Corp. Uitgegeven patenten, 2022 : 294 (18,1% van alle patenten in de hele staat)

: 294 (18,1% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 33

Bank of America verdiende in 2022 octrooien voor toepassingen voor machinaal leren binnen het bankwezen, waaronder voor het herkennen en analyseren van documenten naast andere vorderingen.

30. Noord-Dakota

Scharfsinn // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Clark Equipment Co.

: Clark Equipment Co. Uitgegeven patenten, 2022 : 16 (100,0% van alle patenten in de hele staat)

: 16 (100,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 1

Clark Equipment is een gerenommeerd productiebedrijf dat actief is in de landbouw- en bouwmachinesector. Het patenteerde technologie voor brandstofkleppen en stuurmechanismen in commerciële trekkers .

31. Ohio

Jonathan Weiss // Shutterstock

Top patentverdiener : The Procter & Gamble Co.

: The Procter & Gamble Co. Uitgegeven patenten, 2022 : 296 (22,2% van alle patenten in de hele staat)

: 296 (22,2% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 40

Procter & Gamble, maker van hygiëneproducten, patenteert nieuwe technologie met betrekking tot toiletpapier producten en vloeibare reinigingsmiddelen .

32. Oklahoma

Chad Robertson Media // Shutterstock

Top patentverdiener : De raad van regenten van de Oklahoma State University

: De raad van regenten van de Oklahoma State University Uitgegeven patenten, 2022 : 19 (63,3% van alle patenten in de hele staat)

: 19 (63,3% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 2

Er zijn niet veel octrooiaanvragers in de staat Oklahoma, maar de in Stillwater gevestigde staatsuniversiteit verdiende de meeste in 2022. Deze patenten omvatten technologie voor het visualiseren van lichaamsweefsels voor operaties en voor vaccins .

33. Oregon

Tada beelden // Shutterstock

Top patentverdiener : Nike Inc.

: Nike Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 894 (83,8% van alle patenten in de hele staat)

: 894 (83,8% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 10

Sportkledingmerk Nike patenteert elk van zijn schoenontwerpen bij het USPTO om te voorkomen dat de concurrentie zijn ontwerpen dupliceert. Ondanks het overlijden van de ontwerper in 2021, ontvangt het bedrijf nog steeds patenten voor schoenen toegeschreven aan Virgil Abloh zo recent als 2022.

34. Pennsylvania

Joshua Rainey Fotografie // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Comcast Cable Communications

: Comcast Cable Communications Uitgegeven patenten, 2022 : 297 (24,0% van alle patenten in de hele staat)

: 297 (24,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 34

Comcast verdiende vorig jaar octrooien voor technologie om gegevens te verwerken via draadloze communicatie en videocompressiemethoden . Comcast is een provider van kabeltelevisie en eigenaar van NBC Universal.

35. Rhode Island

Wirestock Makers // Shutterstock

Top patentverdiener : Textron Inc.

: Textron Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 191 (82,7% van alle patenten in de hele staat)

: 191 (82,7% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 4

Textron is een productiebedrijf dat defensie- en ruimtevaartproducten maakt. Tot zijn portfolio behoort ook Bell Helicopter. Het verkreeg octrooien in 2022 met betrekking tot vliegtuigrotors en andere technologieën.

36. Zuid-Carolina

JHVEPhoto // Shutterstock

Top patentverdiener : Kyocera Corp.

: Kyocera Corp. Uitgegeven patenten, 2022 : 35 (23,8% van alle patenten in de hele staat)

: 35 (23,8% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 8

Elektronicafabrikant Kyocera verwierf in 2022 octrooien voor halfgeleider , RFID en slaap bijhouden technologieën.

37. Zuid-Dakota

Ken Wolter // Shutterstock

Top patentverdiener : South Dakota Board of Regents

: South Dakota Board of Regents Uitgegeven patenten, 2022 : 10 (100,0% van alle patenten in de hele staat)

: 10 (100,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 1

De South Dakota Board of Regents bestuurt de Universiteit van South Dakota en andere hogescholen en universiteiten in de staat. Het won vorig jaar octrooien voor technologieën met betrekking tot batterijprestaties en nanodeeltjes .

38. Tennessee

Peter_Fleming // Shutterstock

Top patentverdiener : Smith & Nephew Inc.

: Smith & Nephew Inc. Uitgegeven patenten, 2022 : 73 (21,9% van alle patenten in de hele staat)

: 73 (21,9% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 10

Smith & Nephew, een bedrijf gespecialiseerd in medische technologie, patenteert in 2022 technologie voor medische implantaten en een apparaat voor het sluiten van wonden .

39. Texas

JHVEPhoto // Shutterstock

Top patentverdiener : Hewlett-Packard Ontwikkeling

: Hewlett-Packard Ontwikkeling Uitgegeven patenten, 2022 : 1558 (25,4% van alle patenten in de hele staat)

: 1558 (25,4% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 71

De onderzoekstak van Hewlett-Packard heeft octrooien aangevraagd op technologie met betrekking tot 3D printen , a zelfkoelende headset en gereedschap voor malware te identificeren .

40. Utah

Chad Robertson Media // Shutterstock

Top patentverdiener : University of Utah Research Foundation

: University of Utah Research Foundation Uitgegeven patenten, 2022 : 38 (19,7% van alle patenten in de hele staat)

: 38 (19,7% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 11

De University of Utah Research Foundation verwierf in 2022 octrooien voor botimplantaattechnologie en een magneetaangedreven zachte robot die door het menselijk lichaam kan bewegen.

41. Vermont

Andreas Zeitler // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Bèta Technologies

: Bèta Technologies Uitgegeven patenten, 2022 : 62 (100,0% van alle patenten in de hele staat)

: 62 (100,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 1

Bèta Technologies is een ingenieursbureau voor lucht- en ruimtevaart waarvan de octrooien betrekking hebben op verschillende aspecten van het opladen en beheren van stroom in elektrisch aangedreven vliegtuigen.

42. Virginia

DCStockfotografie // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Capital One Services LLC

: Capital One Services LLC Uitgegeven patenten, 2022 : 379 (29,7% van alle patenten in de hele staat)

: 379 (29,7% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 26

Capital One, provider van zakelijk bankieren, heeft octrooien verworven voor contactloze herkenning van kaarten technologie en methoden voor " veilig delen van klanteninformatie ."

43. Washington

VDB Foto's // Shutterstock

Top patentverdiener : Microsoft Corp.

: Microsoft Corp. Uitgegeven patenten, 2022 : 1238 (39,9% van alle patenten in de hele staat)

: 1238 (39,9% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 18

Techgigant Microsoft versloeg Amazon bij het verdienen van patenten in de staat Washington in 2022. Het won patenten op cloud computing en computerschermen .

44. Washington D.C.

DCStockfotografie // Shutterstock

Top octrooi verdiener : NASA

: NASA Uitgegeven patenten, 2022 : 43 (21,5% van alle patenten in de hele staat)

: 43 (21,5% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 8

NASA staat bovenaan in de nationale hoofdstad als het gaat om patenten die vorig jaar zijn verworven. In 2022 patenteerde NASA technologie voor satellietplatforms , UV-stralen sensoren en andere apparatuur in de ruimte.

45. Wisconsin

JHVEPhoto // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Johnson Controls

: Johnson Controls Uitgegeven patenten, 2022 : 265 (23,7% van alle patenten in de hele staat)

: 265 (23,7% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 20

Johnson Controls is een fabrikant van verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen voor commerciële en particuliere klanten. En in 2022 patenteerde het bedrijf technologie voor luchtkanalen .

46. Wyoming

Jillian Cain Fotografie // Shutterstock

Top octrooi verdiener : Universiteit van Wyoming

: Universiteit van Wyoming Uitgegeven patenten, 2022 : 10 (100,0% van alle patenten in de hele staat)

: 10 (100,0% van alle patenten in de hele staat) Unieke toegewezen personen, 2022: 1

De Universiteit van Wyoming heeft technologie gepatenteerd voor hydroponische plantenproductie en nanodeeltjesafgiftesystemen voor pijntherapieën die magneten gebruiken .

