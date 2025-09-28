15 gratis sjablonen voor hotelrekeningen om facturering te vereenvoudigen

Het beheren van het uitchecken van gasten kan chaotisch worden, vooral wanneer er details ontbreken op bonnen of wanneer deze er onprofessioneel uitzien.

Hotelaanvoerders hebben vaak moeite om consistente, nauwkeurige bonnen te maken die elke transactie weergeven. Gasten verwachten een duidelijk betalingsbewijs voor zakelijke vergoedingen of persoonlijke administratie, en een slecht geformatiseerde bon laat een negatieve indruk achter.

Maar eigenaren van hotels hebben moeite om consistente, nauwkeurige bonnen te maken die elke transactie correct weergeven. Sjablonen voor hotelbonnen helpen het proces te vereenvoudigen door een kant-en-klaar format met alle essentiële elementen aan te bieden.

Of u nu een kleine herberg of een hotel runt, een goed ontworpen sjabloon bespaart tijd en bouwt vertrouwen op bij uw gasten. We bekijken 15 sjablonen die de facturering voor hotels tot in de puntjes vereenvoudigen.

Wat zijn sjablonen voor hotelrekeningen?

Een sjabloon voor hotelrekeningen is een vooraf ontworpen format om gasten na hun verblijf een betalingsbewijs te verstrekken. Het helpt hotels om een professioneel overzicht te geven van de kosten, data en geleverde diensten.

Dit zijn de standaardelementen van een sjabloon voor hotelrekeningen:

Hotelgegevens : Bevat de bedrijfsnaam, het adres, het contactnummer en het logo voor eenvoudige identificatie

Gegevens van de gast : lijst de volledige naam, het adres en de contactgegevens van de gast voor uw administratie

Boekingsnummer : geeft een unieke ID voor het bijhouden van de transactie

Incheck- en uitcheckdata : toont de duur van het verblijf van de gast en de uitchecktijden

Kamerprijzen : details over tarieven, kamernummer, aantal dagen en totale kamerprijs

Overige kosten : geeft de kosten weer van maaltijden, parkeren of andere gebruikte diensten

Belastingen en heffingen : geeft een overzicht van de toepasselijke belastingen en andere heffingen

Totaal betaald bedrag : geeft een overzicht van het totale saldo na alle kosten en belastingen

Betalingsmethode : geeft aan of de betaling contant, met een kaart of online is gedaan

Geautoriseerde handtekening: valideert de bon met een handtekening van een medewerker of een digitaal zegel

Wat maakt een goed sjabloon voor hotelrekeningen?

Een goed sjabloon voor hotelrekeningen moet een duidelijke structuur hebben en alle essentiële informatie bevatten die gasten en hotelpersoneel nodig hebben.

Dit zijn de sleutelelementen waar u op moet letten:

Belangrijke details : Kies een sjabloon dat alle informatie bevat om verwarring of fouten te voorkomen

Eenvoudige lay-out : gebruik sjablonen met een overzichtelijk format, zodat de bon gemakkelijk te lezen en te begrijpen is

Brandingruimte : Kies een sjabloon voor hotelrekeningen waarmee u het logo, de naam en de kleuren van uw hotel kunt toevoegen om eenvoudig een consistente merkervaring te creëren

Gemarkeerd totaal : kies een sjabloon met gemarkeerde secties voor totalen, zodat gasten de betaling snel kunnen controleren

extra informatie*: Kies hotelsbonnen sjablonen met ruimte voor aangepaste aantekeningen, zoals het restitutiebeleid of bedankjes

Beste sjablonen voor hotelrekeningen

Sjablonen voor hotelrekeningen moeten het aanmaken en beheren van facturen vereenvoudigen.

Hier is een lijst met gratis sjablonen voor hotelrekeningen van ClickUp, de alles app voor werk, en andere platforms die u daarbij helpen en zorgen voor een naadloze bedrijfsvoering en gastbeleving.

clickUp-factuursjabloon voor hotels*

Gratis sjabloon downloaden Maak professionele facturen en beheer uw financiën naadloos met de ClickUp-factuursjabloon voor hotels

De ClickUp-factuursjabloon voor hotels is een eenvoudig ontvangstbewijs dat alle facturen op één locatie organiseert, met sleutelgegevens zoals contactgegevens van clients, e-mails, service-uren, bedragen, betaalwijzen en aanvullende aantekeningen.

De sjabloon bevat ook automatisering voor het versturen van herinneringen en het markeren van facturen als betaald, waardoor handmatige follow-up wordt verminderd en de cashflow wordt verbeterd. Alle factuurrecords zijn doorzoekbaar en exporteerbaar voor boekhoudkundige afstemming.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Houd de betalingsstatus en achterstallige accounts bij

Koppel facturen rechtstreeks aan reserveringen en gastprofielen

Automatiseer follow-ups om betalingsachterstanden te minimaliseren

Sorteer facturen op client en deadline voor eenvoudige follow-ups

🔑 Ideaal voor: Hotelbezitters, front-office managers en financiële teams die op zoek zijn naar een slimme, georganiseerde manier om client-facturen te maken en te beheren met een sjabloon voor accommodatiebonnen.

🔑 Ideaal voor: Hotelbezitters, front-office managers en financiële teams die op zoek zijn naar een slimme, georganiseerde manier om client-facturen te maken en te beheren met een sjabloon voor accommodatiebonnen.

2. ClickUp-sjabloon voor offerteaanvraag

Gratis sjabloon downloaden Beheer al uw offertes en facturen van leveranciers op één plek met de ClickUp-sjabloon voor offerteaanvragen (RFQ)

Wanneer hotels zakelijke gebeurtenissen of groepsboekingen verzorgen, is het cruciaal om nauwkeurige offertes te versturen. Met de ClickUp-sjabloon voor offerteaanvragen (RFQ) kunnen teams alle details, zoals kamerblokken, catering, gebeurtenisruimtes en speciale verzoeken, in een gestructureerd format verzamelen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Leg alle items van de groep en offerteaanvragen van bedrijven vast

Controleer offertes op status voor zichtbaarheid in de pijplijn

Voeg bijlagen toe op één plek om ontvangstbewijzen aan leveranciers te verstrekken

Organiseer offertes op client, item of verzenddatum voor een eenvoudige vergelijking

Speciale tabellen helpen bij het bijhouden van klantgegevens, waaronder alle gebruikte items, gebruikte diensten en gastgegevens

🔑 Ideaal voor: Hotelbezitters, projectcoördinatoren en operationeel managers die op zoek zijn naar een overzichtelijke en efficiënte manier om offertes van leveranciers te beheren.

3. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van facturen

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw financiën en zorg ervoor dat uw clients op tijd betalen met de ClickUp-sjabloon voor factuurbijhouden

Facturen kunnen gemakkelijk door de mazen van het net glippen, vooral in drukke horecaomgevingen. De ClickUp-sjabloon voor factuurbijhouden is een centraal grootboek dat elk factuurdocument bijhoudt, van uitgifte tot betaling. Het helpt u meerdere gasten en diensten te beheren en tegelijkertijd controle te houden over uw financiën.

Categoriseer facturen op klant, boeking of betalingsstatus en filter weergaven voor een microweergave. Met dit sjabloon kunt u ook wekelijkse of maandelijkse rapportage genereren, waardoor het eenvoudiger wordt om accounts af te stemmen en omzetontwikkelingen bij te houden.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Deel live rapporten met financiële teams of vastgoedeigenaren

Stel terugkerende taken in om facturen op tijd voor te bereiden en te versturen

Bouw een factureringspijplijn met slepen en neerzetten voor een beter beheer van de werkstroom

Gebruik aangepaste statussen zoals onbetaald, achterstallig en betaald om de voortgang nauwkeurig bij te houden

🔑 Ideaal voor: Freelancers, financiële teams van hotels en dienstverlenende bedrijven die op zoek zijn naar een gestructureerde manier om facturen te controleren en te beheren.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om het aanmaken van facturen te verbeteren en de status van facturen bij te houden. Zo ziet het eruit als je ClickUp Brain vraagt om een professionele gastfactuur te genereren:

4. ClickUp-betalingsformulier-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Creëer een naadloos betalingsproces voor uw klanten en cliënten met de ClickUp-betalingsformulier-sjabloon

Met het ClickUp-betalingsformulier sjabloon kunt u factuurgegevens rechtstreeks van klanten verzamelen en alles op één centraal bord ordenen.

Het helpt u elke fase van het betalingsproces bij te houden – van nieuwe serviceverzoeken tot betalingsbevestiging – met een duidelijk werkstroom. Veilige encryptie beschermt klantgegevens, terwijl speciale velden u helpen details zoals tarieven, ontvangstbewijzen en betalingswijzen bij te houden.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Maak veilige, branded betalingsformulieren en voeg ze toe als bijlage aan facturen of boekingsgegevens

Creëer audittrails voor naleving van betalingsverplichtingen

Categoriseer betalingen op basis van de betaalmethode: contant, kaart of bankoverschrijving

Organiseer facturen per aangepaste klant en bedrijf, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden

🔑 Ideaal voor: Financiële teams van hotels, provider en beheerders die een veilige en gestroomlijnde manier nodig hebben om betalingsinformatie te verzamelen en te beheren.

🔑 Ideaal voor: Financiële teams van hotels, provider en beheerders die een veilige en gestroomlijnde manier nodig hebben om betalingsinformatie te verzamelen en te beheren.

5. ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis

Gratis sjabloon downloaden Beheer en houd alle betalingen en de geschiedenis van klanten bij met de ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis

Transparantie in betalingen bouwt vertrouwen op bij gasten en vereenvoudigt de afstemming. Met de ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis kunt u facturen en betalingen overzichtelijk en gemakkelijk traceerbaar houden.

Met visuele borden, geautomatiseerd sorteren en realtime notificaties maakt de sjabloon handmatige gegevensinvoer overbodig. Elke betalingsinvoer bevat de datum, betaalmethode, referentie-ID en bijbehorende boekingsgegevens. Deze geschiedenis kan worden gefilterd op gast of datumbereik om te helpen bij rapportage en audits.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Koppel transacties aan facturen en bonnen

Gebruik logboeken voor het oplossen van geschillen of het bevestigen van saldi

Houd een voltooid overzicht bij van alle hoteldiensten die aan elke client zijn geleverd

Controleer de betalingsgeschiedenis om patronen te identificeren en de cashflow te verbeteren

🔑 Ideaal voor: Hotelmanagers, financiële teams en servicecoördinatoren die een gestroomlijnd systeem willen om de betalingsgeschiedenis te beheren, bij te houden en te analyseren.

6. ClickUp-sjabloon voor boekhoudkundig journaal

Gratis sjabloon downloaden Organiseer betalingen, transacties en kredieten op één plek voor eenvoudige boekhouding met de ClickUp Accounting Journal Sjabloon

Het beheren van de financiën van een hotel is een nauwkeurig en vaak handmatig karwei. De ClickUp Accounting Journal Template verlicht de last voor de boekhouders van hotels. Het biedt u een startpunt om uitgaven, inkomsten, belastingen en aanpassingen bij te houden in een overzichtelijk grootboek. Dit maakt het eenvoudig om financiële gegevens te visualiseren, weloverwogen beslissingen te nemen, veranderingen in de loop van de tijd te volgen en inzicht te krijgen in de prestaties van uw hotel.

U kunt het ook gebruiken om maandelijkse overzichten op te stellen of gegevens te exporteren voor externe boekhoudsystemen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Registreer inkomsten en uitgaven met duidelijke categorieën

Houd aanpassingen en correcties bij voor meer transparantie

Bereid gegevens voor belastingaangiften en financiële beoordelingen voor

Creëer afhankelijkheden om het accountproces van uw hotel te beheren en te stroomlijnen

Ondersteunt categorietagging, zodat u transacties kunt sorteren op kamerinkomsten, F&B, huishouding, enzovoort

🔑 Ideaal voor: Hotelboekhouders, financiële teams en eigenaren van kleine hotels die op zoek zijn naar een efficiënte manier om dagelijkse financiële gegevens te beheren en inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties.

7. Sjabloon voor hotelrekeningen van Jotform

via Jotform

Zoals de naam al aangeeft, optimaliseert de sjabloon voor hotelrekeningen van Jotform het uitcheck- en betalingsproces van uw hotel met een kant-en-klaar format. Hiermee kunt u snel en nauwkeurig de gegevens van gasten, kamerprijzen en betalingsinformatie vastleggen.

Het bevat ook aanpasbare secties voor logo's, voorwaarden en bedankberichten.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Genereer een uniek ontvangstnummer voor elke transactie met behulp van een widget voor seriële ID's

Bouw een uitgebreide database op van alle hoteltransacties voor een betere organisatie

Integreer met betalingsverwerkers en boekingsplatforms

Helpt bij het standaardiseren van het genereren van bonnen en biedt tegelijkertijd flexibiliteit voor verschillende boekingsscenario's

🔑 Ideaal voor: Hotelmanagers, receptieteams en horecaprofessionals die de facturering willen versnellen en overzichtelijke, professionele bonnen willen maken.

8. Sjabloon voor terugbetalingsformulier hotelborg door Jotform

via Jotform

Zonder een systeem kan het terugbetalen van aanbetalingen veel tijd kosten. Met het sjabloon voor het terugbetalen van hotelaanbetalingen van Jotform kunnen gasten een terugbetaling van hun aanbetaling aanvragen, terwijl het personeel goedkeuringen kan registreren en de betalingsstatus kan volgen.

Dit formulier zorgt voor transparantie en consistentie en helpt u essentiële gegevens, zoals contactgegevens, accountgegevens en de reden voor de terugbetaling, op één plek te verzamelen. Het heeft zelfs aangepaste opties en een gebruiksvriendelijke interface om terugbetalingen aan gasten overzichtelijk te houden.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Houd goedkeuringen en verwerkingstijdlijnen bij en bewaar gegevens over communicatie over terugbetalingen

Synchroniseer formulierreacties met uw CRM of exporteer en print ze met één klik

Integreer met Stripe of Square om kredietbetalingen met kaart veilig te accepteren of terug te storten

🔑 Ideaal voor: Hotelmanagers, financiële teams en receptiemedewerkers die een betrouwbare manier nodig hebben om verzoeken om terugbetaling van aanbetalingen te verzamelen en te verwerken.

9. Sjabloon voor hotelrekeningen van Template.net

Met de sjabloon voor hotelrekeningen van Template.net kunt u alle hotelgerelateerde uitgaven vastleggen en presenteren in een professioneel format met gespecificeerde kosten, betalingsgegevens en gastinformatie.

De bonnen zijn ontworpen om gemakkelijk af te drukken en te e-mailen en kunnen worden aangepast aan de huisstijl van uw hotel. U kunt gasten ook gedrukte of digitale kopieën verstrekken voor een soepele facturering. De sjabloon ondersteunt gedetailleerde uitsplitsingen van uitgaven voor transparantie bij elke transactie.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Genereer snel bonnen met uw merknaam en archiveer digitale kopieën voor de boekhouding

Koppel en bewerk naadloos met MS Word of Google Documenten

Voeg servicebeschrijvingen toe met hoeveelheid, prijs en totaal voor elk item, zoals kamerprijzen

🔑 Ideaal voor: Hotelpersoneel, receptieteams en factureringsafdelingen die nauwkeurige, gepersonaliseerde bonnen voor gasten willen genereren en invullen.

10. Sjabloon voor hotelkassabonnen van Template.net

De sjabloon voor hotelkassabonnen van Template.net biedt een overzichtelijk format voor het nauwkeurig registreren van contante transacties. Het bevat velden voor de datum, het bedrag, het betalingsdoel en de handtekening.

Met het sjabloon kunt u de contactgegevens van gasten, gebruikte diensten, toepasselijke belastingen en betalingsinformatie vastleggen, allemaal in één afdrukbaar of deelbaar ontvangstbewijs. Het resultaat is dat u de gastervaring verbetert met gepersonaliseerde informatie en consistentie behoudt in alle ontvangstbewijzen.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Bied gasten een professioneel betalingsbewijs

Voeg opmerkingen toe aan aantekeningen om aanpassingen of speciale verzoeken te noteren

Gebruik afbeeldingen of merkelementen om de bon aantrekkelijker te maken

🔑 Ideaal voor: Hotelreceptieteams en factureringsmedewerkers die gemakkelijk professionele, gastvriendelijke kassabonnen willen maken.

11. Officieel bonnensjabloon voor merkhotels van Canva

via Canva

De Branded Hotel Official Receipt Sjabloon van Canva combineert een elegant ontwerp met praktische registratiemogelijkheden, waardoor u een ontvangstbewijs creëert dat uw merk versterkt. Gebruik het om alle factuurgegevens vast te leggen, inclusief gastgegevens, diensten en betalingsoverzichten.

Omdat het een Canva-sjabloon is, kunt u lettertypes, kleuren en pictogrammen eenvoudig aangepast aan de huisstijl van uw hotel, zodat u uw gasten een consistente ervaring kunt bieden.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Voeg de contactgegevens van het hotel toe voor verblijfskwesties of om te ondersteunen

Werk samen met uw team aan bewerkingen en goedkeuringen in realtime

Voeg links en opmerkingen rechtstreeks toe aan de bon voor meer duidelijkheid en coördinatie

🔑 Ideaal voor: Hotelmanagers, ontwerpteams en receptiemedewerkers die professionele bonnen met hun merknaam willen maken om het vertrouwen van gasten en de samenwerking binnen het team te vergroten.

12. Sjabloon voor hotelreserveringsfactuur door Template.net

Met het sjabloon voor hotelreserveringsfacturen van Template.net kunt u gasten een betalingsregel geven voor alle diensten die tijdens hun verblijf zijn gebruikt, evenals contactgegevens voor eenvoudige communicatie.

Dit factuursjabloon stroomlijnt de facturering door reserveringsgegevens te combineren met een gedetailleerd overzicht van de betalingen. Het bevat velden voor kamerprijzen, belastingen, aanbetalingen en betalingsinstructies.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Voeg algemene voorwaarden en betalingsgegevens toe om verwarring te voorkomen

Maak betalingsdeadlines en aanbetalingsbeleid duidelijk

Aangepast voor groeps- of individuele boekingen

🔑 Ideaal voor: Hotelreceptieteams en factureringsmedewerkers die gedetailleerde facturen met hun eigen huisstijl willen maken om de duidelijkheid en gasttevredenheid te verbeteren.

13. Sjabloon voor vooruitbetalingsbon van Vyapar

via Vyapar

Het sjabloon voor vooruitbetalingsbonnen van Vyapar documenteert op professionele wijze vooruitbetalingen van klanten en leveranciers. Het helpt u een overzichtelijke administratie bij te houden die vertrouwen wekt en een positieve indruk van uw bedrijf achterlaat.

Het sjabloon biedt een indeling waarin alle essentiële gegevens kunnen worden opgenomen, zoals de bedrijfsnaam, klantgegevens, factuurnummer en gespecificeerde kosten.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Stuur automatische herinneringen aan betalingen om de cashflow op peil te houden

Bied meerdere betaalmethoden aan, waaronder contant, cheque, bankoverschrijving en online betalingen

Gebruik encryptie om gevoelige financiële en persoonlijke gegevens te beschermen

🔑 Ideaal voor: Hotelbezitters, financiële teams en accountmanagers die professionele voorschotbonnen willen uitgeven en veilige, transparante financiële gegevens willen bijhouden.

14. Boekingsbevestigingssjabloon door bnbholiday

via bnbholiday

De boekingsbevestigingssjabloon van bnbholiday is ideaal voor vakantieverhuur, bed & breakfasts en kleine hotels die reserveringen efficiënt willen beheren. Het slaat boekingsaanvragen automatisch op in uw kalender, zodat alle essentiële details duidelijk worden vastgelegd.

Gasten kunnen details van hun boeking ontvangen, inclusief de betaalde aanbetaling en het verschuldigde saldo. Dit vermindert verwarring bij aankomst en ondersteunt een vlottere check-in.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Voeg extra details over het verblijf toe, zoals de inchecktijd of voorzieningen

Druk de bevestiging af of download deze als PDF om deze eenvoudig te kunnen delen

Maak speciale secties voor hotel- en gastinformatie om verwarring te voorkomen

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van kleine hotels, B&B-uitbaters en vastgoedbeheerders die boekingsbevestigingen willen stroomlijnen en de gastbeleving willen verbeteren.

15. Sjabloon voor boekingsbewijs voor vakantieverhuur door AllBusinessTemplates

via AllBusinessTemplates

Met de sjabloon voor boekingsbewijzen voor vakantieverhuur van AllBusinessTemplates kunt u eenvoudig professionele en consistente huurfacturen maken. Met speciale secties voor boekingsgegevens, kosten en verblijfsinformatie zorgt de sjabloon voor transparantie bij kortetermijnverhuur.

Bovendien zorgen de opties voor de kleur voor een verzorgde uitstraling die de ervaring van uw gasten verbetert.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Voeg aantekeningen toe voor huiseigenaren om speciale instructies of updates te delen

Leg de stortings- en betalingsgeschiedenis duidelijk vast

Geef gasten een voltooide transactie

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van vakantieverblijven, moteleigenaren, vastgoedbeheerders en verhuurders die hun gasten overzichtelijke boekingsbonnen met hun eigen huisstijl willen aanbieden.

*houd uw hotelfacturering naadloos met ClickUp

Met sjablonen voor hotelrekeningen houdt u uw facturering georganiseerd, consistent en professioneel. Ze vereenvoudigen het factureringsproces door alle essentiële gegevens in een kant-en-klaar format op te nemen.

Met ClickUp wordt het beheren van hotelfacturen echter nog eenvoudiger.

U krijgt toegang tot aanpasbare sjablonen, realtime samenwerking en ClickUp Brain om een naadloos factureringsproces te garanderen. Bovendien kunt u, omdat ClickUp de volledige context van uw werk heeft, uw factureringssysteem gecentraliseerd en efficiënt houden, waardoor zowel de nauwkeurigheid van uw boekhouding als de tevredenheid van uw gasten wordt verbeterd.

Meld u gratis aan bij ClickUp en optimaliseer het factureringsproces van uw hotel van begin tot eind.