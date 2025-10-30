ClickUp 4.0: Het einde van werkverspreiding

Jarenlang hebben teams vastgezeten in een doolhof.

Jongleren met verspreide tools, schakelen tussen tabbladen, context achterna zitten en kostbare uren voorbij zien gaan.

Dat is een verlies van 2,5 biljoen dollar aan productiviteit wereldwijd. En het brengt een veel dieper liggend probleem aan het licht: de grootste bedreiging voor de productiviteit is niet een gebrek aan inzet, maar de manier waarop het werk wordt aangestuurd.

61% van de kenniswerkers zegt meer tijd te besteden aan het organiseren van taken dan aan het voltooien ervan. En een gemiddelde werknemer schakelt 1200 keer per dag tussen apps. Dat is Work Sprawl in actie, en het ondermijnt al jarenlang stilletjes de productiviteit.

Bij ClickUp hebben we altijd geweten dat er een betere manier is. Vanaf dag één is het onze missie geweest om de wereld met meer productiviteit te voorzien.

Daarom hebben we een platform bedacht waar uw taken, documenten, chat, vergaderingen en kennis samenkomen in één flexibel systeem – niet alleen gebundeld, maar ook nauw met elkaar verbonden – een samensmelting van software, mensen en AI.

Maak kennis met 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte: ClickUp 4. 0.

Wat is ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 is de plek waar al je werk en samenwerking plaatsvindt.

Het is ClickUp zoals u het kent, maar dan nog meer verbonden, gestroomlijnd, performant en flexibel dan ooit tevoren.

Wanneer al je werk samenkomt in één door AI aangestuurde werkruimte, valt alles op zijn plaats. In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

Een kalender die eindelijk je prioriteiten begrijpt en je planning automatisch daarop afstemt.

Een AI die direct actiepunten uit dat 1:1-gesprek van vorige week kan oproepen.

Agenten die uw taken triëren, projecten opzetten en u helpen bij het beantwoorden van vragen.

Een enkele, prachtig vormgegeven werkruimte die taken, documenten, doelen, chat en AI-aangedreven automatisering samenbrengt.

ClickUp 4.0 richt zich op het exacte probleem dat we aanvankelijk wilden oplossen: de fragmentatie die wordt veroorzaakt door losstaande werk-tools en versnipperde context.

Hier zijn de nummers die bedrijfsleiders wakker houden:

2,5 uur verloren doordat teamleden heen en weer schakelen tussen gesprekken, bestanden zoeken en proberen hun focus terug te vinden. Contextversnippering : Er gaat dagelijks bijnaverloren doordat teamleden heen en weer schakelen tussen gesprekken, bestanden zoeken en proberen hun focus terug te vinden.

AI-wildgroei: Elke dag besteden teams ongeveer 60 minuten aan het jongleren met verschillende AI-tools die niet met elkaar werken, wat frustratie en verspilde moeite veroorzaakt. Elke dag besteden teams ongeveerdie niet met elkaar werken, wat frustratie en verspilde moeite veroorzaakt.

App-wildgroei: Er gaan nog eens 55 minuten verloren doordat mensen voortdurend tussen apps schakelen, op zoek naar wat ze nodig hebben en om versnipperde werkstroom bij te houden. Er gaan nog eensdoordat mensen voortdurend tussen apps schakelen, op zoek naar wat ze nodig hebben en om versnipperde werkstroom bij te houden.

Hier verandert dat.

ClickUp 4.0 biedt de meest gevraagde functies en upgrades van onze community.

Deze verbeteringen elimineren wrijving, verhogen uw productiviteit en geven u weer controle over uw dag. Dit is er nieuw:

Gepersonaliseerde navigatie 4.0: alles wat u nodig hebt, precies waar u het nodig hebt

Je zijbalk in ClickUp 4.0 is naadloos en aanpasbaar.

Dit betekent het einde van de schakelen belasting: je hebt een tabblad voor chatten, een ander tabblad voor die SOP en een heel nieuw venster voor je AI.

In ClickUp 4.0 biedt de nieuwe uniforme zijbalk een geconvergeerde hiërarchie, waarin taken, documenten, chat, whiteboards, dashboard, kalender en meer samen worden gebracht voor gemakkelijke toegang.

Gepersonaliseerde navigatie: Maak uw eigen zijbalk met aangepaste secties, zodat u uw werk op uw eigen manier kunt organiseren.

Geconvergeerde hiërarchie: toegang tot taken, documenten, chatten, AI en meer vanuit één enkele, uniforme ruimte

Vastgezette items: Houd uw belangrijkste werk centraal door ruimtes, lijsten of documenten vast te zetten in uw zijbalk.

Snel filteren: Ga direct naar ruimtes, ongelezen berichten of DM's met nieuwe filters in de zijbalk.

Een schonere, eenvoudigere ervaring: geniet van een overzichtelijke en intuïtieve interface die uw focus en controle vergroot.

Samenwerking en AI-chatten: context, vastgelegd precies waar u werkt

De meeste platforms stoppen bij het bundelen van tools. ClickUp 4.0 gaat verder door elke tool contextbewust en onderling verbonden te maken.

Wanneer chat, vergaderingen, vergaderanea, AI en taken worden samengevoegd in één platform, lijkt het net zo eenvoudig als je AI vragen om actiepunten uit het gesprek van afgelopen vrijdag te maken en toe te wijzen – en dat is binnen enkele seconden klaar!

Uw ClickUp-werkruimte fungeert nu als een enkele bron van waarheid en samenwerkingscentrum voor end-to-end projectmanagement.

Zo blijft uw werkstroom moeiteloos in verbinding in ClickUp:

Unified AI Chat: ClickUp Chat is altijd toegankelijk vanuit je zijbalk en wordt aangevuld met AI om chatthreads samen te vatten, actiepunten te creëren en context sneller te vinden.

Directe vergaderingen: start een SyncUp (audio- of video-vergadering) rechtstreeks vanuit chatten, voor realtime discussies zonder over te schakelen naar een andere tool.

AI Notetaker: Neem vergaderingen op en transcribeer ze met Neem vergaderingen op en transcribeer ze met AI Notetaker , zodat elk detail wordt vastgelegd, voltooi met samenvattingen, belangrijke punten, actiepunten en meer.

Bruikbare notities: zet vergader-aantekeningen en chat-threads direct om in zet vergader-aantekeningen en chat-threads direct om in ClickUp-taken , zodat geen enkel actitem tussen wal en schip valt.

Doorzoekbare transcripties: Elk gesprek en elke transcriptie is doorzoekbaar via Elk gesprek en elke transcriptie is doorzoekbaar via ClickUp Brain , door middel van natuurlijke taalprompts.

Gebruik ClickUp AI Notetaker om vergaderingen uit te schrijven, taken en actiepunten aan te maken en werk te delegeren

Persoonlijke planner: uw dag, perfect georganiseerd, automatisch

De persoonlijke planner van ClickUp 4.0 is je superkracht voor gefocust werk en meer.

Ervaar een aangepaste kalender waarin al uw vergaderingen en werk elke dag zorgvuldig voor u worden samengesteld. U hoeft eindelijk niet meer handmatig te plannen, te herplannen of te coördineren.

Wanneer er dingen veranderen, past AI je kalender automatisch aan, zodat je altijd tijd hebt om je te concentreren en dingen klaar te maken.

AI-gestuurde planning: Laat AI de chaos van het plannen voor zijn rekening nemen door automatisch tijd te blokkeren voor uw prioriteiten en vergaderingen.

Geïntegreerde kalender: Bekijk de agenda's van uw collega's, plan vergaderingen met hen en kies een weergave van uw kalender zoals u dat wilt.

Tijdblok: Sleep taken naar uw kalender om ze moeiteloos in te plannen, zodat u voor elke taak de juiste hoeveelheid tijd uittrekt zonder te veel hooi op uw vork te nemen.

Focus-sessies: Maak eenvoudig tijd vrij voor diepgaand werk en laat AI de rest afstemmen naarmate prioriteiten verschuiven.

Context binnen vergaderingen: Koppel gebeurtenissen aan taken en documenten, zodat alles met elkaar verbonden en uitvoerbaar is.

Teams Hub: End-to-end duidelijkheid, zonder voortdurende follow-ups

De Teams Hub is een compleet nieuwe manier om op de hoogte te blijven van waar je team aan het werk is.

Analyses, prioriteiten en capaciteit zijn allemaal op één plek te vinden, waardoor managers direct zichtbaarheid hebben in de werklast van hun team. Je hoeft niet meer te raden waar mensen mee bezig zijn of of deadlines realistisch zijn.

Uw Teams Hub wordt geleverd met:

Visualisatie van de organisatiestructuur: Bekijk wie er in elk team zit en bekijk zowel individuele als teamprofielen voor meer context.

Real-time activiteitenfeeds: Elk team heeft een feed, zodat je de laatste activiteiten en updates voor elk team in ClickUp kunt zien.

Prioriteiten op basis van rangorde: Bekijk een lijst met rangorde van waar iedereen zich op richt in uw Teams Hub en weet precies hoe hoog een taak op iemands lijst staat.

Capaciteit en analyse: Bekijk direct waar iedereen aan het werk is, visualiseer de capaciteiten van het team en bepaal waar u mogelijk te weinig middelen heeft.

AI-gestuurde stand-ups: laat AI sleutel-updates samenvatten, zodat u altijd op de hoogte bent.

Ingebouwde urenregistratie: Weet precies hoeveel werk factureerbaar is en hoe lang projecten werkelijk duren met ingebouwde urenregistratie.

ClickUp Brain en Ambient AI Agents: uw productiviteit, vermenigvuldigd

Krijg toegang tot meerdere LLM's, voer realtime zoekopdrachten op internet uit, krijg zeer contextuele antwoorden op uw werkgerelateerde vragen en nog veel meer via ClickUp Brain.

De functies van ClickUp 4.0 geven een voltooiing aan wat het betekent om digitale teamgenoten te hebben.

ClickUp Brain fungeert als uw altijd beschikbare assistent voor productiviteit, klaar om taken aan te maken, documenten op te stellen, gesprekken samen te vatten en vragen te beantwoorden op het moment dat u dat nodig hebt.

Dan zijn er nog Ambient AI Agents: intelligente assistenten die weten wanneer ze moeten helpen zonder dat je erom hoeft te vragen. Deze aanpasbare, autonome helpers werken op de achtergrond, sturen proactief projectupdates, beantwoorden vragen in de chat en voeren repetitief werk uit op het moment dat het nodig is, niet wanneer je eraan denkt om het te delegeren.

Het resultaat is een werkruimte waar druk werk verdwijnt, informatie direct stroomt en uw team zich kan concentreren op het strategische werk met grote impact.

Productiviteit-assistent: ClickUp Brain werkt samen met u en is uitgerust om meer dan 500 verschillende werkstroomuitvoeringen uit te voeren.

AI-opdrachtbalk: Typ gewoon een spatie om de nieuwe AI-opdrachtbalk te openen vanuit elke opmerking en krijg contextbewuste acties, zoals het genereren van een taak met alle details uit de thread, het opstellen van een relevant antwoord of het samenvatten van een lange conversatiethread.

Meerdere AI-modellen: communiceer rechtstreeks met ChatGPT, Claude, Gemini en meer, en krijg toegang tot premium modellen en realtime zoeken op internet, allemaal vanuit één interface.

Live antwoorden agent: Wanneer iemand een vraag stelt tijdens het chatten in ClickUp, komt uw live antwoorden agent automatisch een stap zetten en geeft een antwoord, zodat een mens dat niet hoeft te doen.

Aangepaste AI-agenten voor werk: bouw je eigen agenten door ze in kaart te brengen aan aangepaste triggers en kennisbronnen uit je ClickUp-werkruimte of gekoppelde apps.

Geautomatiseerde projectupdates: Stel agents in om statusupdates voor u te verzorgen en ontvang dagelijks of wekelijks gedetailleerde rapporten voor elke lijst, taak of chat, die naar u of uw team worden gestuurd.

💫 Haal het beste van ClickUp naar uw desktop/pc met Brain MAX, een zelfstandige AI-superapp! Uw ClickUp-commandocentrum : vind direct context die verborgen zit in taken, haal documenten op en ontvang realtime updates over projecten, waar u ook bent.

Vraag alles aan de beste AI-modellen : werk met GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet en andere modellen zonder te hoeven jongleren met abonnementen.

Zoeken in verbonden apps : vind verborgen bestanden en krijg snel antwoord op je vragen, zonder tijd te verspillen met zoeken in Google Drive of threads.

Diepgaand zoeken op het web : zet urenlang onderzoek om in minuten met AI-aangedreven analyse en duidelijke citaten waarop u kunt vertrouwen.

Krijg 4x meer gedaan met Talk to Text: U doet het praten, AI doet het typen en bewerking! Gebruik AI-gepolijste dicteerfunctie in elke app, gepersonaliseerd voor u. U doet het praten, AI doet het typen en bewerking! Gebruik AI-gepolijste dicteerfunctie in elke app, gepersonaliseerd voor u.

Persoonlijke lijsten: uw privé-nog te doen-lijst, precies zoals u die nodig hebt

Met persoonlijke lijsten in ClickUp 4.0 kunt u uw persoonlijke taken organiseren en bijhouden via een privélijst binnen uw werkruimte. Ze fungeren als een allesomvattend canvas waar u uw prioriteiten kunt centraliseren.

Visualiseer uw persoonlijke lijst op uw eigen manier: Kies uit uw favoriete ClickUp-weergave, zoals een lijstweergave of een bordweergave.

Organiseer uw projecten, ideeën en taken: Plan uw dag, houd uw doelen bij en beheer uw werklast, allemaal in uw eigen speciale ruimte binnen ClickUp.

Taken uit andere lijsten importeren: Importeer taken snel naar uw persoonlijke lijst voor eenvoudige toegang en beheer.

Een nieuw tijdperk voor ClickUp: vakmanschap, kwaliteit en prestaties

ClickUp 4.0 is erop gericht om elke interactie moeiteloos te laten verlopen en elke werkstroom razendsnel te maken. Je merkt het verschil zodra je begint te klikken. Elk detail is zorgvuldig ontworpen om je in staat te stellen sneller te werken, gefocust te blijven en nooit te worden vertraagd door je tools.

Directe taakweergaven: Geavanceerde caching laadt uw taken onmiddellijk – ga direct aan het werk zonder te hoeven wachten.

Bliksemsnelle ervaring: Overal waar u klikt in 4.0 voelt het aanzienlijk sneller aan. We hebben aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de lijstweergave, bordweergave, hiërarchie en aangepaste velden voor meer snelheid.

Gantt-grafieken tot 300% sneller: uw favoriete functies zijn sneller en responsiever dan ooit tevoren.

Enorme verbeteringen in laadtijd: Grote weergaven met meer dan 500 taken en automatiseringen verwerken acties nu tot 30 keer sneller, van 30 seconden naar slechts één seconde.

Meer dan 40% sneller in het algemeen: De hele 4.0-ervaring is meer dan 40% sneller in vergelijking met 3.0.

Naadloze navigatie: zelfs met meer kracht en functies is de interface overzichtelijk en gratis.

Wat staat er te gebeuren in ClickUp 4.0?

Dit is waar we momenteel aan het werk zijn en wat we de komende weken gaan uitbrengen.

Submappen (Bèta): Organisatie op detailniveau

We zijn verheugd om een veelgevraagde functie van de community te kunnen aanbieden: de mogelijkheid om mappen in elkaar te nesten! Nu kunt u uw werkruimte organiseren met mappen binnen mappen, voltooid met alle krachtige functies die u van onze mappen verwacht. Denk aan top-down rapportage, aanpasbare weergaven, overgenomen toestemming en meer.

Aangepaste velden per taaktype (BETA): Ultieme flexibiliteit, geen informatieverlies

Houd precies bij wat belangrijk is voor elk soort werk. Met aangepaste velden per taaktype kunt u gegevensvelden afstemmen op specifieke werkstroom, zodat elk team de context krijgt die het nodig heeft, zonder anderen te overweldigen met gedetailleerde informatie.

De toekomst van werk, vandaag al gerealiseerd

Met ClickUp 4.0 voelt werk eindelijk moeiteloos aan. Elke taak, elke werkstroom, elk gesprek bevindt zich nu in één enkele, zeer intuïtieve werkruimte.

Je voelt het verschil zodra je je zijbalk opent, zodra je Brain een vraag stelt, zodra je team zonder aarzelen van idee naar uitvoering gaat.

Dit is wat er gebeurt wanneer prestaties en mogelijkheden in een vergadering komen en uw hele bedrijf als één geheel beweegt.

Het doolhof is verdwenen. Welkom in het tijdperk van Convergence. Welkom bij ClickUp 4.0!