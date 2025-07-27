10 beste alternatieven voor Whisper AI voor transcriptie in 2025

Dus u hebt Whisper AI geprobeerd en dacht: "Hé, niet slecht!" – totdat het namen door elkaar haalde of uw perfect heldere audio veranderde in interpretatieve poëzie. En toen realiseerde u zich dat het geen realtime functies had.

We snappen het. Whisper is goed; het open-source model heeft fans gekregen vanwege de meertalige nauwkeurigheid die het biedt. Maar als u waarde hecht aan snelheid, eenvoud en teamsamenwerking, schiet het tekort.

Als u ooit hebt gedacht: "Is er een betere manier?", dan bent u hier aan het juiste adres. Er zijn nog veel meer mogelijkheden op het gebied van transcriptie (er is zelfs een tool die taken binnen uw werkruimte uitvoert, maar daarover later meer🧐 ).

Of u nu ontwikkelaar, journalist of maker van content bent, u verdient betere opties voor spraakherkenning.

In dit overzicht belichten we solide alternatieven voor Whisper AI die niet alleen uitstekend zijn in spraak-naar-tekstconversies, maar ook uw hele werkstroom stroomlijnen.

Whisper AI-alternatieven in één oogopslag

Hieronder vindt u de use cases en prijsstructuren voor elk alternatief voor Whisper:

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Whisper AI?

Werknemers verliezen jaarlijks meer dan 258 uur aan dubbel werk en onnodige vergaderingen, en met een toename van 50% aan samenwerkingsactiviteiten kan dat nummer nog hoger oplopen.

AI-transcriptietools kunnen helpen die verspilde tijd te verminderen door gesproken gesprekken om te zetten in doorzoekbare, bewerkbare tekst. In plaats van lange opnames opnieuw af te spelen, kunt u de sleutelpunten eruit halen, inzichten delen en verdergaan.

Als Whisper AI niet helemaal voldoet, is dit waar u op moet letten bij een betrouwbaar alternatief:

Gebruiksgemak : overzichtelijke interface, geen technische kennis vereist

Hoge nauwkeurigheid : kan omgaan met achtergrondgeluiden, meerdere sprekers en accenten

Sprekerlabels : tag automatisch wie wat heeft gezegd

Taalondersteuning : omvat diverse dialecten en wereldwijde teams

AI-samenvattingen : haalt sleutelpunten, actiepunten en follow-ups eruit

Bewerking in de browser : snel zoeken, markeren en opschonen van transcripties

Samenwerking : bewerk en geef commentaar als team

Integraties : maakt verbinding met Zoom, Notion, Google Drive en meer

Veiligheid: inclusief versleuteling en naleving van GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight: 13% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om moeilijke beslissingen te nemen en complexe problemen op te lossen. Slechts 28% zegt echter dat ze AI regelmatig gebruiken op het werk. Een mogelijke reden: zorgen over de veiligheid! Gebruikers willen mogelijk geen gevoelige besluitvormingsgegevens delen met een externe AI. ClickUp lost dit op door AI-aangedreven probleemoplossing rechtstreeks naar uw beveiligde werkruimte te brengen. Van SOC 2 tot ISO-normen, ClickUp voldoet aan de hoogste normen voor gegevensbeveiliging en helpt u generatieve AI-technologie veilig te gebruiken in uw hele werkruimte.

De beste alternatieven voor Whisper AI

Nu u weet hoe een betrouwbaar alternatief voor Whisper AI eruit moet zien, gaan we eens kijken naar de beste opties die het overwegen waard zijn:

1. ClickUp (het beste voor gestroomlijnde transcriptie en het bijhouden van taken op één plek)

Probeer ClickUp gratis Transcribeer vergaderingen, vat discussies samen en beheer al uw conferenties eenvoudig met ClickUp

ClickUp is de alles-in-één app voor werk. Het verwijdert de complexiteit van Whisper AI met eenvoudige, krachtige en uitgebreide functies, waaronder, maar niet beperkt tot, transcriptie.

Het is een alles-in-één platform dat naadloos integreert met uw dagelijkse werkstroom, uw vergaderingen automatisch verwerkt en alle discussies, hoogtepunten en actiepunten op één plek organiseert.

ClickUp Spraak naar tekst

⭐️ 10x meer efficiëntie in uw bedrijf dankzij AI met de functie 'Talk to text' op ClickUp Brain MAX: een superkrachtige desktop-AI-assistent die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent.

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en werk uit te voeren met uw stem, handsfree en overal

Maak en wijs taken toe, @tag uw teamleden, verstuur berichten en meer met uw stem en eenvoudige commando's in natuurlijke taal

Kies uit 40 verschillende talen om uw werk met AI gedaan te krijgen

Bovendien kunt u met Brain MAX

Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw verbonden apps + het internet

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één contextuele, bedrijfsklare oplossing voor schrijven, coderen, projectmanagement en meer

Benieuwd hoe Talk to Text werkt in uw werkruimte? Bekijk de video hieronder:

ClickUp AI Notetaker

Laten we het nu eens hebben over de supertool voor het transcriberen van vergaderingen, ClickUp AI Notetaker.

U kunt het toevoegen aan uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen en tot een uur lang audio en video opnemen. Het transcribeert het gesprek met sprekersherkenning en tijdcodes, waardoor een doorzoekbaar transcript wordt gegenereerd dat direct beschikbaar is.

Transcribeer vergaderingen automatisch met de ClickUp AI Notetaker

Maar dat is nog niet alles. Notetaker maakt ook slimme samenvattingen, markeert belangrijke punten en haalt de volgende stappen eruit, die het omzet in checklists en zelfs volwaardige taken via ClickUp-taken.

Met deze functie kunt u eigenaren toewijzen, prioriteiten instellen, attributen aanpassen en deze opsplitsen in checklists of subtaken om alles op schema te houden.

Zet actie-items om in traceerbare ClickUp-taken

Al uw content – opnames, transcripties, samenvattingen en taken – wordt rechtstreeks opgeslagen in uw privé ClickUp-documenten, zodat niets verloren gaat en alles later gemakkelijk terug te vinden is.

🎥 Bekijk hoe ClickUp's AI Notetaker vergaderingen transformeert:

U kunt ook sjablonen voor terugkerende vergaderaantekeningen gebruiken om agenda's te structureren, discussiepunten bij te houden en toegewezen taken en deadlines te controleren.

Voor transcribiespecifieke werkstromen biedt ClickUp zelfs een speciale sjabloon voor audiotranscripties. Met deze sjabloon kunt u bestanden beheren, sprekergegevens bijhouden en schakelen tussen weergaven zoals tabel, kalender en Gantt.

ClickUp Brain

Naast transcriptie kunt u nog veel meer doen met ClickUp Brain. Deze AI-engine kan volledige documenten of geselecteerde tekst in documenten samenvatten en snelle voortgangsupdates genereren, waardoor u direct een overzicht krijgt van lange transcripties of aantekeningen van vergaderingen.

Op deze manier zorgt Brain ervoor dat alle teams zonder handmatige inspanningen op één lijn zitten wat betreft de status van projecten.

Vat vergaderingen samen, trek conclusies en zet actiepunten om in taken met ClickUp Brain

Wilt u een follow-up voorbereiden of een agenda voor een vergadering verbeteren? ClickUp Brain kan dat ook. Het helpt u bij het herschrijven of uitbreiden van uw aantekeningen, organiseert uw gedachten en zorgt ervoor dat uw transcripties bruikbare, deelbare inzichten worden. U kunt het zelfs vragen om specifieke delen uit een vergadering te halen of verbeteringen voor uw agenda voor te stellen.

Dus of u nu een solo-maker bent of deel uitmaakt van een snel veranderend team, ClickUp helpt u georganiseerd en verantwoordelijk te blijven.

ClickUp-integraties

Met meer dan 1.000 ClickUp-integraties, waaronder Zoom, Microsoft Teams en UpMeet, past de tool perfect in uw bestaande werkstroom.

Synchroniseer uw vergadertools met ClickUp-integraties voor alles wat met vergaderingen te maken heeft op één plek

Synchroniseer uw favoriete vergaderplatform en de realtime transcriptie begint automatisch. U kunt ook vergadergegevens importeren via tools zoals MeetGeek, die opnames, hoogtepunten en actiepunten automatisch rechtstreeks in ClickUp synchroniseert.

Kortom, ClickUp neemt alles wat Whisper AI doet en bouwt daarop voort: het automatiseert de vervelende taken, integreert met uw favoriete tools en zet gesprekken om in actie. Het is transcriptie, taakbeheer en productiviteit, allemaal in één krachtig platform.

De beste functies van ClickUp

Beheer taken voor vergaderingen, voeg toegewezen personen toe en houd de voortgang bij

Gebruik meer dan 50 actietriggers om terugkerende taken voor vergaderingen te automatiseren

Breng vergaderschema's in kaart met de ClickUp AI-kalender

Koppel taken aan documenten, chat en whiteboards voor een uniforme werkstroom

Volg de voortgang van projecten met realtime ClickUp-dashboards

Bewerk, herschrijf of breid aantekeningen van vergaderingen uit met ClickUp Brain, zodat documentatie beknopter en beter bruikbaar wordt

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers vinden de uitgebreide functies in het begin misschien een beetje overweldigend

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een TrustRadius-recensie luidt:

We gebruiken het om onze dagelijkse vergaderingen vanuit ons Scrum-ritueel te ondersteunen en te versnellen. Het helpt me om de voortgang van mijn Sprint en mijn taken te volgen en een overzichtelijke backlog bij te houden voor al mijn taken.

We gebruiken het om onze dagelijkse vergaderingen vanuit ons Scrum-ritueel te ondersteunen en te versnellen. Het helpt me om de voortgang van mijn sprint en mijn taken te volgen en een overzichtelijke backlog bij te houden voor al mijn taken.

2. Google Cloud Speech-to-Text (het beste voor internationale teams die vaak vergaderingen houden)

Heeft u snelle, nauwkeurige en schaalbare transcriptie nodig zonder technische overhead? Google Cloud Speech-to-Text is wellicht een goede keuze. Whisper AI is populair omdat het open source en gratis is, maar vereist handmatige installatie, lokale verwerkingskracht en doorlopend onderhoud. Dat is prima voor ontwikkelaars, maar niet ideaal als u een team heeft dat betrouwbaarheid op schaal nodig heeft.

Google Speech-to-Text API ondersteunt realtime en batchtranscriptie, sprekerdiarisatie en hoge nauwkeurigheid, zelfs in rumoerige omgevingen. Het wordt ook geleverd met de infrastructuur, veiligheid en AI-verbeteringen van Google.

De beste functies van Google Cloud Speech-to-Text

Toegang tot spraakherkenning in meer dan 125 talen en varianten

Gebruik het geavanceerde Chirp-model van Google voor verbeterde nauwkeurigheid

Transcribeer audio in realtime of in batches

Schakel automatische interpunctie in voor duidelijkere transcripties

Omgaat met achtergrondgeluiden dankzij ingebouwde ruisonderdrukking

Scheid meerdere audiokanalen voor duidelijkere gesprekken

Limieten van Google Cloud Speech-to-Text

Dit alternatief voor Whisper AI beperkt streaming sessies tot vijf minuten met een berichtgrootte van 25 KB

Het ondersteunt alleen specifieke audioformaten, zoals 16-bits PCM WAV

Prijzen voor Google Cloud Speech-to-Text

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 sterren (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De Americans with Disabilities Act (ADA) en de FCC verplichten omroepen in de VS om ondertiteling toe te voegen om de toegankelijkheid voor kijkers met een gehoorbeperking te garanderen.

3. Otter. ai (het beste voor het gebruik van AI-transcriptieagenten voor verschillende toepassingen)

via Otter AI

In tegenstelling tot Whisper AI, waar u een opgenomen bestand kunt transcriberen, is Otter ontwikkeld voor live, gezamenlijke vergaderingen.

Het integreert rechtstreeks met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams en neemt automatisch deel aan gesprekken, synchroniseert met uw agenda en deelt aantekeningen van vergaderingen met teamgenoten. Dit maakt het perfect geschikt voor hybride teams, consultants en iedereen die jongleert met opeenvolgende vergaderingen waar aanwezigheid niet altijd gegarandeerd is.

U kunt ook een spraakgestuurde AI-agent gebruiken om vragen te stellen over eerdere gesprekken en samenvattingen van vergaderingen te krijgen. Bovendien biedt het kanalen die kunnen worden gecombineerd met asynchrone updates, perfect voor teams die op afstand werken in verschillende tijdzones.

De beste functies van Otter.ai

Genereer geautomatiseerde samenvattingen van vergaderingen, inclusief sleutelpunten en actiepunten

Integreer met Google Agenda om automatisch Otter-vergadernotities toe te voegen aan gebeurtenissen

Krijg toegang tot Otter.ai via het web, Android- en iOS-apps en een Chrome-extensie voor flexibiliteit

Gebruik vier verschillende agents voor verkoop, werving, onderwijs en media

Transcribeer audio in het Engels, Frans of Spaans, geschikt voor een breed scala aan gebruikers

Beperkingen van Otter.ai

De nauwkeurigheid van de transcriptie kan afnemen bij complexe audio, sterke accenten of meerdere sprekers

Zelfs het Business-abonnement heeft een limiet van 6000 transcriptieminuten per maand en 4 uur per gesprek

Prijzen van Otter.ai

Basic: Free Forever

Pro: $16,99/gebruiker per maand

Business: $30/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 sterren (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 sterren (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Een G2-recensie zegt:

Vroeger maakte ik handgeschreven aantekeningen of luisterde ik naar de opnames van de vergaderingen om MOM te maken, maar dat doe ik nu niet meer. Onlangs kwam ik via een collega in aanraking met Otter.ai en sindsdien is mijn werklast met betrekking tot MOM en alles wat daarmee samenhangt een stuk eenvoudiger geworden. Het programma noteert alle belangrijke punten en geeft aan het einde een korte samenvatting van de hele vergadering. Bovendien was het heel eenvoudig te integreren en te implementeren in mijn team. We gebruiken het in alle vergaderingen voor de aantekeningen.

Vroeger maakte ik handgeschreven aantekeningen of luisterde ik naar de opnames van de vergaderingen om MOM te maken, maar dat doe ik nu niet meer. Onlangs kwam ik via een collega in aanraking met Otter.ai en sindsdien is mijn werklast met betrekking tot MOM en alles wat daarmee samenhangt een stuk eenvoudiger geworden. Het programma noteert alle belangrijke punten en geeft aan het einde een korte samenvatting van de hele vergadering. Bovendien was het heel eenvoudig te integreren en te implementeren in mijn team. We gebruiken het in alle vergaderingen voor de aantekeningen.

4. Descript (het beste voor multimediaprojectmanagement)

via Descript

Whisper AI is in de eerste plaats een open-source tool voor offline transcriptie en biedt uitkomst wanneer u een technische installatie en handmatige bewerking nodig hebt. Dat is een groot obstakel wanneer u bestanden op grote schaal moet transcriberen. Met Descript kunt u daarentegen audio en video rechtstreeks op de site bewerken door simpelweg de teksttranscriptie te bewerken.

Op die manier kunt u zowel het transcript als de audio of video opschonen zonder extra moeite of technische kennis van bewerking.

Bovendien maken de realtime samenwerking en AI-aangedreven verwijdering van stopwoorden de transcriptiesoftware een krachtige keuze voor makers en teams die een snelle, gepolijste werkstroom willen zonder codering of extra tools.

De beste functies van Descript

Bewerk audio en video door simpelweg de teksttranscriptie te bewerken

Gebruik AI-stemklonen met Overdub en verbeter de audiokwaliteit met Studio Sound

Vulwoorden automatisch verwijderen

Bewerk meerdere audio- en videotracks tegelijkertijd

Neem uw scherm en webcam rechtstreeks op in de app

Transcripten automatisch synchroniseren met tijdlijnen van video's

Beperkingen van Descript

Deze transcriptietool heeft een steile leercurve

Bij het transcriberen van grote videobestanden kunt u vertragingen ondervinden

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $ 24/gebruiker per maand

Maker: $35/gebruiker per maand

Business: $65/gebruiker per maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 sterren (770+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 sterren (meer dan 170 beoordelingen)

👀 Wist u dat? Een op de drie ontwikkelaars meldde hallucinaties te hebben gevonden in bijna alle 26.000 transcripties die ze met Whisper AI hadden gegenereerd.

5. Deepgram (het beste voor het transcriberen van audio- en videobestanden met een sterk accent)

via Deepgram

Deepgram combineert geavanceerde deep learning-modellen met aanpasbare pijplijnen die zijn afgestemd op de unieke audio-uitdagingen van uw branche. In tegenstelling tot Whisper AI, dat vaak handmatige installatie vereist en moeite heeft met ruis of gespecialiseerde audio, levert deze software razendsnelle en zeer nauwkeurige transcripties.

Het bevat ingebouwde functies zoals sprekerdiarisatie, realtime verwerking en slimme opmaak, zodat uw werkstromen soepel en foutloos verlopen.

Deepgram biedt een schaalbare infrastructuur en lagere latentie, ontworpen voor gebruikers met grote volumes, waardoor het een uitstekende keuze is voor ondernemingen. Whisper AI is geweldig voor ontwikkelaars en onderzoekers die experimenteren met transcriptie,

De beste functies van Deepgram

Ondersteun aanpasbare modellen voor branchespecifieke audio

Verwerk ruis of audio met meerdere sprekers nauwkeurig

Integreer via API's met meerdere platforms en werkstromen

Krijg toegang tot audio-intelligentie om samenvattingen van vergaderingen en telefoongesprekken te genereren

Maak een API-sleutel voor interne implementatie

Beperkingen van Deepgram

U krijgt een beperkte gelijktijdigheid op sommige modellen

Sommige functies, zoals Aura-2, zijn niet beschikbaar voor de streaming API

Prijzen van Deepgram

Pay As You Go: Gratis tot $ 200 krediet en daarna betalen naar gebruik

Groei: $ 4.000/jaar

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Deepgram

G2: 4,6/5 sterren (meer dan 270 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. AssemblyAI (het beste voor sentimentanalyse in transcripties)

via AssemblyAI

Als de implementatie in meerdere stappen van Whisper AI te ingewikkeld is voor uw kleine team, is AssemblyAI een solide alternatief met een uitstekende spraak-naar-tekst API.

In tegenstelling tot het open-source model van Whisper AI biedt AssemblyAI een volledig beheerd, cloud-gebaseerd platform dat transcriptie en geavanceerde functies biedt, zoals content moderatie, sentimentanalyse, topicdetectie en samenvatting.

U kunt continu modelverbeteringen doorvoeren, gebruikmaken van schaalbaarheid op ondernemingsniveau en extra AI-gestuurde inzichten gebruiken die verder gaan dan basis spraakherkenning.

De beste functies van AssemblyAI

Ondersteun meer dan 99 talen met automatische taaldetectie

Identificeer en label verschillende sprekers met speaker diarization

Bied realtime streamingtranscriptie met lage latentie

Krijg toegang tot intelligente tools zoals AI-videosamenvattingen , sentimentanalyse, onderwerpdetectie en PII-redactie

Maak gebruik van aanpasbare woordenschat om de nauwkeurigheid van transcripties te verbeteren

Beperkingen van AssemblyAI

Streaming transcriptie is alleen beschikbaar als u een betaalde gebruiker bent, met een maximum van 100 gelijktijdige sessies

U hebt een limiet van 30 LeMUR-verzoeken per minuut bij betaalde abonnementen

Prijzen van AssemblyAI

Gratis: Tot $ 50 aan krediet

Betaal per gebruik: Vanaf $ 0,15/uur

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AssemblyAI

G2: 4,6/5 sterren (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

👀 Wist u dat? 56% van de leidinggevenden weet niet zeker of hun bedrijf ethische normen hanteert voor het gebruik van AI.

7. IBM Watson Speech to Text (het beste voor streng gereguleerde sectoren)

via IBM Watson Speech to Text

Bent u het beu dat generieke spraak-naar-teksttools struikelen over vakjargon of gevoelige gegevens? IBM Watson Speech to Text is ontwikkeld voor omgevingen waar veel op het spel staat en waar nauwkeurigheid, gegevensveiligheid en domeinspecifieke prestaties van cruciaal belang zijn.

Of u nu medische dictaten, financiële gesprekken of juridische procedures transcribeert, deze IBM-tool past zich aan aan gespecialiseerde woordenschat, ondersteunt slimme opmaak en schaalbaar naar de behoeften van uw onderneming.

In tegenstelling tot Whisper AI ondersteunt IBM Watson domeinaanpassingen, biedt het betere compliance voor gereguleerde sectoren en biedt het flexibiliteit bij de implementatie, zowel in de cloud als op locatie. Als uw project meer vereist dan algemene transcriptie, biedt Watson de diepgang en controle die u met Whisper niet krijgt.

De beste functies van IBM Watson Speech to Text

Krijg branchespecifieke woordenschat met aangepaste taal- en akoestische modellen

Krijg toegang tot realtime en batchtranscriptie voor meer flexibiliteit

Profiteer van speaker diarization om verschillende sprekers te identificeren en te labelen

Maak streaming met lage latentie en hoge nauwkeurigheid mogelijk

Zorg voor implementatie op locatie of in de cloud voor meer controle

Limieten van IBM Watson Speech to Text

De tool vereist een complexe installatie en training voor optimaal gebruik in nichegebieden

Het kan duurder zijn dan andere open-source alternatieven

Prijzen voor IBM Watson Speech to Text

Lite-abonnement: Gratis voor 500 minuten per maand

Plus-abonnement: Vanaf USD 140/maand

Premium: Aangepaste prijzen

Abonnement voor implementatie op elke locatie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IBM Watson Speech to Text

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over IBM Watson Speech to Text?

Een G2-recensie zegt:

IBM Watson spraak-naar-tekst is zeer goede software voor het bouwen van applicaties die menselijke spraak omzetten in tekst. IBM Watson ondersteunt niet alleen de Engelse taal, maar ook vele andere talen, zoals Japans, Spaans, Frans en nog veel meer. Het is zeer eenvoudig te gebruiken: neem gewoon spraak op met een microfoon en IBM Watson herkent de spraak en gebruikt zijn machine learning-algoritme om spraak om te zetten in tekst. We kunnen Watson spraak-naar-tekst-service eenvoudig integreren in onze applicatie met behulp van Mobile SDK en Rest API's.

IBM Watson spraak-naar-tekst is zeer goede software voor het bouwen van applicaties die menselijke spraak omzetten in tekst. IBM Watson ondersteunt niet alleen de Engelse taal, maar ook vele andere talen, zoals Japans, Spaans, Frans en nog veel meer. Het is zeer eenvoudig te gebruiken: neem gewoon spraak op met een microfoon en IBM Watson herkent de spraak en gebruikt zijn machine learning-algoritme om spraak om te zetten in tekst. We kunnen de Watson spraak-naar-tekst-service eenvoudig integreren in onze applicatie met behulp van Mobile SDK en Rest API's.

8. Sonix. ai (het beste voor podcasters, journalisten en onderzoekers)

via Sonix AI

Sonix. ai biedt een intuïtief, webgebaseerd transcriptieplatform waarmee gebruikers audio of video kunnen uploaden en binnen enkele minuten transcripties van hoge kwaliteit kunnen krijgen zonder technische kennis.

Whisper AI is ideaal voor ontwikkelaars die een open-source transcriptie-engine willen, maar Sonix is ontwikkeld voor professionals die snel betrouwbare resultaten nodig hebben. De snelheid, nauwkeurigheid en krachtige ingebouwde functies voor bewerking en samenwerking maken het een populaire AI-transcriptietool en een goed alternatief voor Whisper.

De beste functies van Sonix.ai

Transcribeer audio- en videobestanden automatisch in meer dan 40 talen

Bewerk transcripten rechtstreeks in uw browser met een intuïtieve interface

Maak aantekeningen van video's en label sprekers om verschillende stemmen te onderscheiden

Zoek eenvoudig in transcripties met behulp van tijdcodes en trefwoorden

Integreer met tools zoals Zoom, Google Drive en Dropbox

Bescherm uw gegevens met veilige cloud opslagruimte en toegangscontrole

Beperkingen van Sonix.ai

U kunt Sonix niet offline gebruiken, omdat voor alle verwerking een internetverbinding vereist is

De opties voor realtime transcriptie zijn beperkt

Prijzen van Sonix.ai

Standaard : gratis gebruik van het platform + $ 10 per uur voor vertaling en transcriptie

Premium : $ 16,5/maand per zetel + $ 5 per uur voor vertaling en transcriptie, respectievelijk

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonix.ai

G2: 4,7/5 sterren (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 sterren (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sonix.ai?

Een G2-recensie zegt:

Wanneer u een audio-/videobestand uploadt, wordt dit automatisch omgezet in tekst, en dat is behoorlijk nauwkeurig. Deze tool heeft me enorm veel tijd bespaard bij het handmatig transcriberen van audio- en videobestanden. Bovendien is het ook mogelijk om bestanden rechtstreeks te uploaden vanuit cloud-opslagapps zoals Google Drive en Dropbox.

Wanneer u een audio- of videobestand uploadt, wordt dit automatisch omgezet in tekst, en dat met een hoge nauwkeurigheid. Deze tool heeft me enorm veel tijd bespaard bij het handmatig transcriberen van audio- en videobestanden. Bovendien is het ook mogelijk om bestanden rechtstreeks te uploaden vanuit cloud opslagruimte apps zoals Google Drive en Dropbox.

9. Happy Scribe (het beste voor het genereren van meertalige ondertitels voor video's op sociale media)

via Happy Scribe

Happy Scribe is een kant-en-klaar alternatief voor Whisper, ontworpen voor makers van content, docenten en teams wereldwijd. Het biedt spraakvertaling in meer dan 120 talen en biedt, in tegenstelling tot Whisper AI, een eenvoudige interface, sprekersdetectie en automatische synchronisatie van ondertitels zonder dat er code nodig is.

Kortom, als u op zoek bent naar een plug-and-play transcriptieoplossing met nauwkeurigheid, dan is Happy Scribe de ideale keuze voor u.

De beste functies van Happy Scribe

Transcribeer audio- en videobestanden automatisch in meer dan 120 talen

Gebruik AI voor aantekeningen tijdens vergaderingen en krijg toegang tot spraakherkenning om meerdere sprekers automatisch te detecteren en te labelen

Ondertitels en bijschriften voor video's genereren en synchroniseren

Kies tussen AI-gegenereerde en door mensen gemaakte transcripties, afhankelijk van uw behoeften

Integreer met populaire platforms zoals YouTube, Zoom en Dropbox

Exporteer transcripties in verschillende formaten, waaronder Word, PDF, SRT en VTT

Beperkingen van Happy Scribe

Bij slechte geluidskwaliteit of sterke accenten kan de nauwkeurigheid afnemen.

Het is niet ontworpen voor intensieve integratie door ontwikkelaars

Prijzen van Happy Scribe

Starter: Vanaf $ 12 per 60 minuten

Lite: $9/maand

Pro: $29/maand

Business: $89/maand

Beoordelingen en recensies van Happy Scribe

G2: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Een aflevering van The French Chef with Julia Child uitgezonden door PBS is het eerste televisieprogramma met ondertiteling.

10. TurboScribe (het beste voor dagelijkse transcriptie van vergaderingen en het genereren van ondertitels)

via TurboScribe

Whisper AI biedt lokale verwerking, wat moeilijk kan zijn voor kleine makers, studenten en start-ups. TurboScribe is een eenvoudiger alternatief dat bedrijven kunnen gebruiken voor het samenvatten van AI-aantekeningen, makers voor het genereren van ondertitels en studenten voor het transcriberen van colleges.

De tool biedt cloudgebaseerde transcriptie met geavanceerde bewerkingsfuncties, sprekersherkenning en ondersteuning voor meerdere talen, allemaal toegankelijk via een eenvoudige webinterface.

De beste functies van TurboScribe

Transcribeer audio- en videobestanden snel met AI-aangedreven nauwkeurigheid

Ondersteun meerdere talen voor wereldwijde transcriptiebehoeften

Identificeer en label verschillende sprekers automatisch

Transcripten eenvoudig bewerken met een intuïtieve webgebaseerde editor

Genereer tijdstempels voor eenvoudige navigatie binnen transcripties

Exporteer transcripties in verschillende formaten, zoals TXT, PDF en DOCX

Beperkingen van TurboScribe

Het ontbreekt aan geavanceerde aanpassingsmogelijkheden voor AI-modellen

Er zijn minder API's en integraties voor ontwikkelaars in vergelijking met sommige concurrenten, dus datawetenschappers en ontwikkelaars moeten op zoek gaan naar andere opties

Prijzen van Turbo Scribe

Gratis transcripties tot 3 per dag

TurboScribe Unlimited: $ 20/maand

Beoordelingen en recensies van Turbo Scribe

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Sommige tools bieden nauwkeurige transcripties, maar missen functies voor samenwerking. Andere bieden snelle samenvattingen, maar schieten tekort wanneer het tijd is om inzichten om te zetten in actie. Hoewel Whisper AI krachtig is, is het vooral gebouwd voor ontwikkelaars, niet voor teams die snel resultaat nodig hebben.

Als u het beu bent om meerdere tools aan elkaar te koppelen, kies dan gewoon voor ClickUp. Hier kunt u vergaderingen opnemen, gesprekken automatisch transcriberen, AI-aangedreven samenvattingen genereren en discussies direct omzetten in taken, allemaal op één plek.

Met ClickUp Brain Max krijgt u meer dan alleen transcriptie. U krijgt een slimme assistent die actiepunten vastlegt, vervolgvragen beantwoordt en uw team op één lijn houdt. Combineer dat met ClickUp AI Notetaker en u mist nooit meer een detail, omdat elk gesprek automatisch wordt gedocumenteerd en klaar is voor gebruik.

Meld u aan bij ClickUp en til uw transcriptie, aantekeningen en teamwork naar een hoger niveau!