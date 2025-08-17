10 gratis Notion-sjablonen voor trainingen om je fitnessdoelen bij te houden

Je droomt. Je maakt een abonnement. Je bereikt je doel. Er zullen obstakels zijn. Er zullen twijfelaars zijn. Er zullen fouten worden gemaakt. Maar met hard werk, geloof, zelfvertrouwen en vertrouwen in jezelf en de mensen om je heen, zijn er geen limieten.

Als je het beu bent om tussen apps en halfgevulde notitieboekjes te schakelen om je trainingen bij te houden, ben je waarschijnlijk niet de enige. Hoe los je dat op? Of je nu een eenvoudig 3-daags schema volgt of krachttraining, cardio en mobiliteit combineert gedurende de week, met de juiste sjabloon blijf je georganiseerd en houd je moeiteloos je voortgang bij.

Maak gebruik van de Notion-sjabloon voor trainingen, die alles organiseert – oefeningen, herhalingen, rustdagen en het bijhouden van voortgang – in één overzichtelijke ruimte.

Beginners kunnen baat hebben bij de '3-3-3-regel', terwijl meer ervaren sporters kiezen voor splits voor boven-/onderlichaam of push-pull-leg. Hoe dan ook, je fitnessdoelen hoeven niet onder een berg rommel begraven te worden.

Lees verder voor meer informatie over gratis Notion-sjablonen voor trainingen die zijn ontworpen om je hele fitnessreis te ondersteunen. Ontdek bovendien geweldige alternatieve sjablonen voor trainingen van ClickUp, de alles app voor werk!

🔎 Wist je dat? Een van de eerste fitness-apps in de Apple App Store heette 'Fit Phone'!

Wat maakt een goede Notion-trainingssjabloon?

Een goede Notion-trainingssjabloon helpt je om oefeningen bij te houden, voortgang bij te houden en consistent te blijven met je training. Het moet alle kernonderdelen van je fitnessroutine op een duidelijke en gemakkelijk bij te werken manier omvatten.

Layout voor weekplanning: Zoek sjablonen die trainingen voor de hele week in kaart brengen, zodat je je aan een gestructureerde routine kunt houden 💪

Taggen van spiergroepen: Selecteer Notion-trainingssjablonen die oefeningen categoriseren op spiergroepen om een evenwichtige training te behouden 🏋️

Oefeningenbibliotheek : zoek een sjabloon met een lijst met bewegingen met instructies en aanwijzingen voor het invullen van het formulier 💪

Workout-tracker: Kies sjablonen die sets, herhalingen en gewicht voor elke sessie registreren om je voortgang in de loop van de tijd bij te houden 🏋️

Voortgang controleren: Kies voor Notion-trainingssjablonen met secties voor lichaamsmetingen, PR's of foto's om veranderingen bij te houden 💪

Rustdag-tracker: Kies een Notion-trainingssjabloon die je helpt bij het plannen van hersteldagen, zodat je niet te hard traint of je momentum verliest 🏋️

Maaltijdplanning: Kies sjablonen die je voeding organiseren om je trainingsdoelen te ondersteunen 💪

Kopieerbare sjabloonblokken: Gebruik sjablonen waarmee je routines eenvoudig kunt dupliceren zonder elke week opnieuw gegevens in te voeren 🏋️

Integratie met habit tracker: Geef prioriteit aan Notion-trainingssjablonen die trainingen synchroniseren met dagelijkse gewoontes om consistent te blijven 💪

🧠 Leuk weetje: De markt voor 'smartbands' zal tussen 2024 en 2029 naar verwachting met maar liefst 2,4 miljard Amerikaanse dollar groeien, een stijging van bijna 28% in wereldwijde omzet.

10 gratis Notion-sjablonen voor je fitnessdoelen

Notion maakt het gemakkelijk om structuur aan te brengen in je fitnessroutine, mits je het juiste sjabloon gebruikt. Hier zijn 10 Notion-sjablonen voor trainingen die alles omvatten, van krachttraining tot voedingslogboeken.

1. Notion sjabloon voor 21 dagen gezond eten

via Notion

De Notion 21-daagse gezonde maaltijd challenge sjabloon richt zich op gestructureerd eten en het bijhouden van je vochtinname om je energie, helderheid en fysieke resultaten te verbeteren. Deze Notion-trainingsplanner sjabloon gaat niet alleen over trainingen, maar ook over wat je eet om je trainingen mogelijk te maken.

De sjabloon begeleidt u door een proces van 3 weken waarin u uw maaltijden bijhoudt, inclusief uw stemming en voortgang voor extra ondersteuning. Grafieken reageren op uw gedrag, waardoor u gemakkelijk uw voortgang kunt bijhouden zonder u blind te staren op nummers.

Waarom je dit sjabloon leuk zult vinden:

Registreer dagelijks je maaltijden en hydratatie in een overzichtelijk dashboard

Houd uw inname van bewerkte suikers bij met dynamische grafieken

Reflecteer op je eetgewoonten met behulp van ingebouwde dagboekvragen

Verbind voeding met energie- en stemmingspatronen

Ideaal voor: iedereen die zijn fitnessroutine naar een hoger niveau wil tillen door serieus aan de slag te gaan met voeding en maaltijdplanning in Notion.

2. Notion-sjabloon voor gezondheids- en calorieën bijhouden (CICO)

via Notion

De Notion-sjabloon voor het bijhouden van gezondheid en calorieën (CICO) houdt alles georganiseerd met een eenvoudig dagelijks en wekelijks registratiesysteem dat laat zien hoe uw inname overeenkomt met uw doelen.

Er zijn geen ingebouwde voedingsdatabases, wat het eigenlijk sneller maakt als je je macro's al kent of een externe calculator gebruikt. Het is overzichtelijk, gebaseerd op wiskunde en gebouwd voor efficiëntie. Het dashboard wordt automatisch bijgewerkt met behulp van formules, zodat je aan het einde van de dag altijd weet waar je aan toe bent.

Waarom je dit sjabloon leuk zult vinden:

Noteer dagelijks uw maaltijden en calorieën zonder rommel

Stel wekelijkse doelen voor je inname en bekijk hoe je trends veranderen

Houd gewichtsveranderingen bij met een wekelijks logboek

Gebruik een op formules gebaseerd systeem om tijd bijhouden te verminderen

Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een minimalistische calorietracker die zich richt op gewichtsverlies of -toename, zonder onnodige afleiding.

3. Notion 75 Soft Challenge-sjabloon

via Notio n

De Notion 75 Soft Challenge Template is gemaakt voor mensen die consistentie nastreven in plaats van chaos. Deze sjabloon is ontworpen voor de 75 Soft Challenge en biedt een gestructureerde maar flexibele layout om je te helpen dagelijkse discipline op te bouwen op het gebied van training, hydratatie, lezen en voeding.

Het dashboard is overzichtelijk, aanpasbaar en ontworpen om je verantwoordelijk te houden met dagelijkse checklists en wekelijkse reflecties. Het gaat niet alleen om het sporten, maar ook om het opbouwen van gewoontes die je fitnessreis ondersteunen.

Waarom je dit sjabloon leuk zult vinden:

Registreer dagelijks je trainingen, maaltijden, hydratatie en leesgewoonten

Houd je gewicht, stappen en het behalen van je doelen bij in één dashboard

Reflecteer wekelijks met vragen om je mindset en motivatie te verbeteren

Blijf consistent met een minimalistische, visuele workout tracker

Ideaal voor: iedereen die zich wil toewijzing aan een gestructureerd abonnement voor het opbouwen van gewoontes dat fitness, voeding en mentale focus combineert, allemaal binnen Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – Sjabloon voor lichaamsverandering

via Notion

De Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template is speciaal ontwikkeld voor gewichtsverlies en biedt een overzichtelijk dashboard om doelen te stellen, uw dagelijkse gewicht bij te houden, veranderingen visueel te volgen en uw momentum te behouden met voortgangsfoto's en wekelijkse statistieken.

Het maakt gebruik van de ingebouwde grafieken van Notion om je input om te zetten in visuele motivatie, zodat je op koers blijft zonder elk detail te hoeven controleren.

Waarom je dit sjabloon leuk zult vinden:

Verdeel uw doel om af te vallen in dagelijkse en wekelijkse targets

Noteer lichaamsmaten, gewicht en voortgangsfoto's op één plek

Trends direct weergeven met de automatisch gegenereerde grafieken van Notion

Verminder overweldiging door met één klik te loggen met Notion-knoppen

Ideaal voor: Gebruikers die serieus bezig zijn met het bijhouden van hun voortgang in een visueel format, met name degenen die zich richten op gewichtsverlies en veranderingen in lichaamssamenstelling.

5. Notion Workout → Planner + Tracker-sjabloon

via Notion

De Notion Workout → Planner + Tracker Template is een Notion-trainingssjabloon die drie verschillende apps vervangt. Het combineert het bijhouden van spiergroepen, het registreren van voortgang en het opsplitsen van trainingen in één dashboard.

Of je nu push/pull/legs doet of een aangepaste hybride, deze layout geeft je volledige controle zonder het te ingewikkeld te maken. Het bevat ook secties voor het bijhouden van lichaamsmetingen, het analyseren van statistieken en het verfijnen van je trainingsstructuur in de loop van de tijd.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer je trainingen op basis van splits, dagen en specifieke spiergroepen

Registreer sets, herhalingen en gewicht in een gedetailleerde workout tracker

Noteer lichaamsmaten om voor-en-na statistieken te vergelijken

Analyseer de trainingsfrequentie en -volume in de loop van de tijd

Ideaal voor: Gewichtheffers die een datagestuurde workoutplanner willen die alle aspecten omvat, van trainingssplits tot het bijhouden van spiergroepen en fysieke statistieken.

🧠 Leuk weetje: De markt voor fitness-wearables is in 2024 goed voor 22,8 miljard dollar, en veel van deze gebruikers vertrouwen op gesynchroniseerde sjablonen of apps om hun trainingen, maaltijden en voortgang handmatig bij te houden.

6. Sjabloon voor gewichtstracker van Notion

via Notion

De Notion-sjabloon voor gewichtsregistratie houdt het simpel: houd uw gewicht bij, noteer uw maten en zie hoe uw lichaam in de loop van de tijd verandert. Bereik uw volledige potentieel door middel van voortgangsfoto's en het invoeren van metingen, waardoor het meer is dan alleen het nummer op de weegschaal.

Als je geen uitgebreide workout planner nodig hebt en duidelijke resultaten wilt zien, dan is dit de juiste keuze.

Waarom je dit sjabloon leuk zult vinden:

Voer dagelijks of wekelijks uw gewicht in kilogram of pond in

Upload foto's van je voortgang op één dashboard

Noteer metingen zoals taille, borstomvang en heupomvang

Vergelijk veranderingen in de loop van de tijd met eenvoudige visuals

Ideaal voor: iedereen die zich richt op het bijhouden van zijn gewicht – of je nu wilt afvallen of aankomen – en een eenvoudig systeem binnen Notion wil.

💡 Pro-tip: Gebruik emoji's of kleurcodes voor de trainingsintensiteit. Markeer lichte, matige en zware trainingsdagen met verschillende symbolen of kleur-tags. Zo heb je snel een visueel overzicht en voelt het sjabloon minder als een spreadsheet.

7. Notion-sjabloon voor het bijhouden van uw gewichtsverlies

via Notion

De Notion-sjabloon voor het bijhouden van je gewichtsverlies richt zich op alleen de essentiële zaken: gewicht, calorieën, trainingen en het bijhouden van de voortgang, op een manier die overzichtelijk en motiverend is.

Het is gemaakt voor mensen die hun routine willen volhouden zonder verdwaald te raken in statistieken. De layout is strak en minimalistisch, waardoor het bijwerken van je logboeken een gewoonte wordt en geen karwei.

Waarom je dit sjabloon leuk zult vinden:

Noteer uw dagelijkse gewicht en calorie-inname

Stel eenvoudige doelen en houd gewoontes bij die deze ondersteunen

Weergave van trainingsconsistentie in één oogopslag

Houd de algehele voortgang bij met visuele markeringen

Ideaal voor: iedereen die een eenvoudige en effectieve fitnesstracker wil om langdurig gewichtsverlies te ondersteunen zonder rompslomp.

8. Notion Dieet- en maaltijdplanner | Sjabloon voor macro's

via Notion

Met de Notion Dieet- en Maaltijdplanner | Macro Tracker Sjabloon kun je specifieke calorie- en macrodoelen instellen en vervolgens maaltijden samenstellen op basis van ingrediënten, waarbij de totalen automatisch worden berekend.

Het is een overzichtelijke macrocalculator gecombineerd met een tool voor maaltijdplanning. Voeg een maaltijd toe, bekijk direct de statistieken en pas je porties in realtime aan. Er is ook een speciale boodschappenlijstweergave om je boodschappen af te stemmen op je abonnement.

Waarom je dit sjabloon leuk zult vinden:

Maak maaltijden met behulp van een aangepaste ingrediëntendatabase met macro's

Houd dagelijks je eiwitten, koolhydraten, vetten en totale calorieën bij

Maak een dynamische boodschappenlijst die is gekoppeld aan je abonnement

Houd uw voedingsdoelen bij en pas uw maaltijden onderweg aan

Ideaal voor: iedereen die zijn maaltijdplanning wil vereenvoudigen en tegelijkertijd gefocust wil blijven op macro- en calorietargets.

🧠 Leuk weetje: Fitness trackers zoals Fitbit verkochten in 2023 6,6 miljoen stuks, maar ze hebben nog steeds een bijbehorende app of sjabloon nodig om ruwe gegevens om te zetten in bruikbare fitnessabonnementen.

9. Notion-sjabloon voor het bijhouden van gezondheid en gewoontes

via Notion

De Notion Health & Habit Tracker Template is ontworpen om je te helpen bij het bijhouden van dagelijkse routines, medicijnen en symptomen, terwijl je bijhoudt wat in de loop van de tijd werkt. Het zet je gezondheidsgewoonten op de voorgrond zonder je te overspoelen met extra's.

Het sjabloon is eenvoudig, waardoor het gemakkelijk consistent kan worden bijgewerkt. Het is vooral handig als je zowel mentale als fysieke gezondheidsroutines combineert en een duidelijk inzicht wilt krijgen in hoe gewoontes bijdragen aan je algehele welzijn.

Waarom je dit sjabloon leuk zult vinden:

Houd uw dagelijkse gezondheidsgewoonten bij met een visuele statusweergave

Houd medicijnen en symptomen wekenlang bij

Houd je gewoontes bij met behulp van ingebouwde statistieken

Breng uw dagelijkse routines in lijn met bredere gezondheidsdoelen

Ideaal voor: Mensen die naast hun fitnessroutine ook wellness- of medische doelen nastreven en op zoek zijn naar een eenvoudig systeem om hun gewoontes bij te houden in Notion.

10. Sjabloon voor het bijhouden van gewicht in Notion

via Notion

De sjabloon voor het bijhouden van gewicht van Notion beperkt het bijhouden tot het noodzakelijke: wekelijkse logboeken, maandelijkse weergaven en overzichtelijke visuals. Voer gewoon je wekelijkse gewicht in en de layout helpt je trends te ontdekken en verantwoordelijk te blijven.

De sjabloon is ideaal voor langdurig gebruik, of je nu wilt afvallen, spiermassa wilt opbouwen of op gewicht wilt blijven. Bovendien is de structuur overzichtelijk, herhaalbaar en ontworpen om gewoontes te stimuleren.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Noteer elke week uw gewicht voor consistentie op lange termijn

Houd de voortgang maand na maand bij met overzichtelijke invoer

Spot schommelingen met een overzichtelijk visueel format

Blijf gefocust op je doelen dankzij het vereenvoudigde ontwerp

Ideaal voor: Gebruikers die een gestructureerde, onderhoudsvriendelijke gewichtstracker willen om consistent bij te houden en echte voortgang te boeken in Notion.

Beperkingen van Notion-trainingssjablonen

Hoewel de Notion-trainingssjablonen veelzijdig zijn, zijn er enkele beperkingen die van invloed zijn op hoe goed ze functioneren als een speciale trainingstracker of fitnessplanner:

Geen automatische workout timer: Je kunt sets en rustperiodes registreren, maar er is geen ingebouwde timer die je waarschuwt wanneer het tijd is om naar de volgende set te gaan, dus daarvoor heb je een aparte app nodig

Mobiele ervaring kan tijdens trainingen vertragen: Op telefoons kunnen grotere databases en schakelaars traag laden of halverwege de sessie vastlopen

Geen native fitnessintegraties: Notion synchroniseert niet met Apple Health, Google Fit of wearables, dus het aantal stappen, verbrande calorieën of hartslaggegevens kunnen niet automatisch worden geïmporteerd

Grafieken moeten handmatig worden geïnstalleerd of aangepast: Hoewel visueel bijhouden mogelijk is, zijn hiervoor vaak aangepaste formules en gekoppelde databases nodig, die niet beginnersvriendelijk zijn en door kleine fouten kunnen worden verstoord

Beperkte offline functionaliteit: Als je in een sportschool bent met een slecht signaal, worden bewerkingen mogelijk niet correct gesynchroniseerd of live weergegeven, wat je registratieroutine in de war brengt

7 alternatieve Notion-sjablonen om u te helpen bij uw fitnessreis

Als het gebrek aan automatisering, integraties of mobiele prestaties van Notion je tegenhoudt, bieden deze alternatieve trainingssjablonen van ClickUp meer op maat gemaakte functies om je fitnessdoelen te ondersteunen zonder extra handmatige inspanningen.

1. ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek

Gratis sjabloon downloaden Registreer trainingen, herhalingen en voortgang met de ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek

Het bijhouden van trainingen in Notion houdt vaak in dat je handmatig nieuwe databases moet maken en opmaken. De ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek is een meer gestroomlijnde en interactieve oplossing, waarbij elke invoer van een training automatisch wordt omgezet in een taak met aangepaste velden zoals herhalingen, sets, gewicht en duur. Dit maakt geavanceerde filtering, het bijhouden van voortgang en wekelijkse overzichten mogelijk, allemaal in één gecentraliseerd dashboard.

Gebruikers kunnen invoer ordenen op type training (bijv. kracht, cardio, flexibiliteit), sessies taggen op doel (bijv. uithoudingsvermogen, vetverlies) en consistentie monitoren met ingebouwde kalenderweergaven. In tegenstelling tot statische sjablonen is dit trainingslogboek volledig dynamisch en ondersteunt het terugkerende trainingen, het uploaden van formulieren en het vastleggen van prestatie-aantekeningen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel herinneringen en terugkerende taken in voor consistente trainingsgewoontes

Registreer individuele oefeningen met statistieken zoals sets, gewicht en duur

Organiseer trainingen met statustags zoals Voltooid, Gemist en Nog te doen

Schakel tussen weergaven zoals kalender, bord of lijst, afhankelijk van uw werkstroom

Ideaal voor: Fitnessliefhebbers en trainers die hun dagelijkse trainingen en voortgang in de loop van de tijd bijhouden.

Dit is wat Siobhan Wheelan, hoofdsom en erkend ClickUp Consultant bij SDW Consulting, te zeggen had over het gebruik van ClickUp-sjablonen:

ClickUp heeft de manier waarop ons team werkt getransformeerd door één bron van waarheid te bieden die ons team op één lijn brengt en ervoor zorgt dat we gefocust blijven op onze doelen. Het gebruik van sjablonen, automatisering en het goed instellen van onze werkstromen heeft een enorme verandering teweeggebracht op het gebied van efficiëntie en communicatie.

ClickUp heeft de manier waarop ons team werkt getransformeerd door één bron van waarheid te bieden die ons team op één lijn brengt en ervoor zorgt dat we gefocust blijven op onze doelen. Het gebruik van sjablonen, automatisering en het goed instellen van onze werkstromen heeft een enorme verandering teweeggebracht op het gebied van efficiëntie en communicatie.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Bouw consistentie en mentale kracht op met de ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Het voltooien van de 75 Hard-uitdaging vereist serieuze consistentie, en ClickUp maakt het gemakkelijker om dit te bereiken. De ClickUp 75 Hard Wellness-sjabloon bevat dagelijkse checklists voor alle uitdagingscriteria: twee trainingen, lezen, waterinname, dieetvoorschriften en voortgangsfoto's. In tegenstelling tot de starre tabellen van Notion maakt deze installatie automatisering, notificaties en mobielvriendelijk bijhouden mogelijk.

Elke dag is gestructureerd als een taak met ingebouwde subtaken, het bijhouden van gewoontes en visuele streak-tellers. In de aangepaste velden kun je reflecties, voeding en persoonlijke overwinningen vastleggen, terwijl statussen het gemakkelijk maken om streaks en hiaten te visualiseren. Alles is zo georganiseerd dat je vooruitgang blijft boeken zonder van je pad af te raken.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd voltooiingspercentages, tijdregistraties en reflectieve aantekeningen bij, zodat je gedurende de 75 dagen gedisciplineerd blijft

Bekijk uitdagingsstatistieken en voortgang in een live dashboard

Stel dagelijkse taken in voor trainingen, voeding en mindsetdoelen, en gebruik visuele borden en Gantt-grafieken om je voortgang bij te houden

Gebruik notificaties van de mobiele app om overal je doelen bij te houden

Ideaal voor: Personen die de 75 Hard of soortgelijke holistische fitnessuitdagingen aangaan die dagelijkse consistentie in gewoontes vereisen.

3. Sjabloon voor dagelijks actieplan van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Blijf gemotiveerd en bereik je doelen met het dagelijkse actieplan van ClickUp

De sjabloon voor het dagelijkse actieplan van ClickUp is niet alleen bedoeld voor taakbeheer, maar is ook een praktische tool voor iedereen die structuur wil aanbrengen in zijn of haar dagelijkse fitnessroutine. Hoewel het niet specifiek voor training is bedoeld, combineert het het bijhouden van gewoontes met een planning in tijdsblokken, waardoor een herhaalbaar kader ontstaat voor training, maaltijden, herstel en mindset-oefeningen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Plan uw dag in segmenten: trainingen, maaltijden, focusblokken en herstel

Houd dagelijkse successen en terugkerende gezondheidsroutines bij in één dashboard

Ontvang meldingen voor taken zoals stretchen, een dagboek bijhouden of eiwitinname

Bouw langdurige discipline op met gestructureerde check-ins en gewoonte-scores

Ideaal voor: Personen die een gestructureerde dagelijkse wellnessroutine of persoonlijke fitnessontwikkeling nastreven.

4. Sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel doelen en houd je voortgang bij met het ClickUp-abonnement voor persoonlijke ontwikkeling

De sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan van ClickUp is ideaal voor het bijhouden van langetermijngezondheidsgewoonten, prestatiedoelen en mijlpalen op het gebied van mentale veerkracht. Waar Notion-gebruikers met meerdere losstaande databases moeten jongleren, kunnen ClickUp-gebruikers hun fitness, mindset, leerprestaties en voortgang op het gebied van doelen op één plek bijhouden.

Met velden als 'Overwinningen en prestaties' en 'Leerdoelen' krijg je een uitgebreid overzicht van je voortgang dat verder gaat dan alleen het fysieke. Deze sjabloon bevat secties voor langetermijnvisies, doelen voor 30, 60 en 90 dagen, en het vormen van gewoontes.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Organiseer je mindset en welzijnsreflecties naast je trainingslogboeken

Gebruik evaluatiecycli om routines in de loop van de tijd opnieuw te bekijken en te verfijnen

Stel persoonlijke doelen op het gebied van fitness, voeding of mentale groei en houd de voortgang bij met behulp van mijlpalen en kwartaaloverzichten

Gebruik statusupdates zoals On Track of Off Track om abonnementen aan te passen

🔑 Ideaal voor: Fitnessgerichte gebruikers die fysieke training willen combineren met het opbouwen van gewoontes, reflectie en het plannen van doelen.

💡 Pro-tip: Houd naast je trainingen ook je herstel en slaap bij. Herstel is net zo belangrijk als herhalingen. Voeg een eenvoudig gedeelte toe om je slaapuren of spierpijn te registreren, zodat je kunt zien wanneer je het rustiger aan moet doen of wanneer je klaar bent om harder te trainen.

5. ClickUp sjabloon voor persoonlijke gewoonten bijhouden

Gratis sjabloon downloaden Houd uw dagelijkse routines bij met ClickUp Personal Habit Tracker

De ClickUp Personal Habit Tracker-sjabloon is ideaal voor het opbouwen van duurzame gezondheidsroutines, of dat nu dagelijks stretchen, het bijhouden van het aantal stappen, gehydrateerd blijven of mindfulness beoefenen is. Het transformeert je workout-abonnement in een gamified dashboard, waar gewoontes worden gecodeerd met kleuren, gepland en elke week weergegeven.

De sjabloon maakt gebruik van duidelijke afbeeldingen, aangepaste velden (zoals '10.000 stappen' en '64 oz drinken') en eenvoudige open en voltooide statussen om u te helpen de consistentie van uw gewoontes bij te houden zonder het proces te ingewikkeld te maken. In tegenstelling tot Notion-sjablonen kunt u met ClickUp elke gewoonte toewijzen als een terugkerende taak, automatisering opzetten (bijv. beloningstaken of mijlpaaltriggers) en de naleving evalueren met voortganggrafieken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak een volledig gepersonaliseerde discipline tracker met tags en scores

Stel dagelijkse gezondheids- of productiviteitsgewoontes in en houd ze bij met eenvoudige schakelaars

Visualiseer de voortgang met behulp van gestructureerde velden zoals het aantal stappen of de waterinname

Bouw en organiseer microgewoontes op basis van prioriteit of categorie met behulp van aangepaste labels

Ideaal voor: Gebruikers die op zoek zijn naar een minimalistische, flexibele habit tracker om hun gezondheids- en welzijnsroutines zichtbaar en verantwoord te houden.

6. Sjabloon voor jaarlijkse doelen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel langetermijndoelen voor fitness met de sjabloon voor jaarlijkse doelen van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor jaarlijkse doelen is ontworpen voor planning op grote schaal. Hoewel het is gemaakt voor het bijhouden van algemene doelen, werkt het ook goed voor langetermijndoelen op het gebied van fitness, zoals het voltooien van een marathon, het bereiken van een streefgewicht of het beheersen van een complex trainingsprogramma.

Dit sjabloon helpt je je jaarlijkse doelen te bereiken door ze op te splitsen in haalbare taken, mijlpalen in te stellen en de voortgang te volgen in verschillende weergaven, waaronder Gantt en Kalender. Je registreert niet alleen je trainingen, je plant het jaar met een doel voor ogen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel jaarlijkse fitness- of wellnessdoelen met meetbare resultaten

Verdeel doelen in uitvoerbare wekelijkse of maandelijkse taken

Houd mijlpalen en deadlines bij met de weergave Kalender en Gantt

Houd de voortgang bij en pas je training aan met behulp van de ingebouwde dashboards

Ideaal voor: Mensen die doelen stellen en de voorkeur geven aan een gestructureerd, driemaandelijks abonnement om zich het hele jaar door aan hun fitnessdoelen te houden.

7. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse doelen

Gratis sjabloon downloaden Klaar korte termijn fitness taken met de ClickUp Dagelijks Doel Sjabloon

De ClickUp Daily Goal Template is perfect voor het structureren van je dag rond micro-fitnessdoelen en biedt je de tools om gefocust te blijven en bij te houden wat echt belangrijk is, of dat nu een training van 20 minuten is, het bijhouden van je hydratatie of het behalen van een stapdoel.

Je kunt grotere gezondheidsdoelen opsplitsen in dagelijkse acties, bijhouden wat je hebt gedaan en aan het eind van de dag taken bekijken met behulp van ingebouwde statussen, zoals 'Nog te doen', 'Bekeken' en 'Voltooid'. Het gaat erom kleine overwinningen zichtbaar te maken met elke invoer die zich richt op de trainingsdoelen, mindset-overwinningen, voedingsdoelen en bewegingslogboeken van een enkele dag.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel meetbare dagelijkse doelen vast met betrekking tot fitness, routines of welzijn

Volg de voortgang in realtime met behulp van aangepaste velden en statussen

Organiseer taken en ideeën in weergaven zoals Notitielijst en Dagelijkse notities

Bekijk en pas prioriteiten snel aan via bord- of lijstweergave

Ideaal voor: Mensen die werken aan dagelijkse momentum, discipline en positieve bekrachtiging tijdens hun trainingsreis.

Breng structuur in je fitnessroutine met ClickUp

Notion-sjablonen zijn een goed startpunt, vooral als je alles op één plek wilt hebben, maar als je op zoek bent naar meer automatisering, betere mobiele prestaties en controle op taakniveau, dan is ClickUp de upgrade die je routine nodig heeft.

Of je nu sets bijhoudt, een voedingsplan opstelt of je voortgang dagelijks bijhoudt, ClickUp biedt kant-en-klare sjablonen die het giswerk uit het plannen halen. Van het bijhouden van gewoontes tot het instellen van langetermijndoelen, het is ontworpen om je te helpen met intentie te bewegen, niet alleen met momentum.

Als het je doel is om consistent en gefocust te blijven en je volledig aan je fitnessabonnement te houden, dan heeft ClickUp de tools om je daarbij te helpen.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en transformeer uw fitnessroutine en trainingen!