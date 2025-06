Gratis sjablonen voor recruitmentpijplijnen voor HR-teams en recruiters

Het is problematischer dan u denkt als uw recruitment pipeline verspreid staat over spreadsheets, e-mails en aantekeningen. U verliest tijd met het doorzoeken van gegevens en het afstemmen van informatie, soms wel 60% van uw dag!

Er staat veel op het spel: elke vertraging betekent dat je de beste kandidaten misloopt aan sneller opererende concurrenten. En erger nog? Je team raakt uitgeput door de chaos.

👀 Wist u dat? Het duurt gemiddeld 47,5 dagen om een rol te vervullen, en dat nummer loopt nog verder op als u geen duidelijk proces of tools hebt om de voortgang van kandidaten in de verschillende fasen te visualiseren.

Met een sjabloon voor een recruitmentpijplijn kunt u zich minder richten op beheer en meer op het samenstellen van een uitstekend team.

In dit bericht laten we u precies zien welke sjablonen top HR-teams en recruiters gebruiken om het wervingsproces te versnellen, georganiseerd te blijven en een soepelere ervaring te creëren voor alle betrokkenen, van recruiter tot kandidaat.

Wat zijn sjablonen voor recruitmentpijplijnen?

Sjablonen voor recruitment pipelines zijn gestructureerde tools die zijn ontworpen om HR-teams, hiring managers en recruiters te helpen elke fase van het wervingsproces te visualiseren en te beheren. Ze fungeren als een enkele bron van waarheid en brengen het traject van de kandidaat in kaart, van sollicitatie tot aanbod, in duidelijke, gedefinieerde fasen zoals screening, sollicitatiegesprekken en selectie.

Zie ze als kant-en-klare werkstromen: u krijgt een kant-en-klaar raamwerk met aanpasbare velden voor functierollen, statussen van kandidaten, stappen in het sollicitatieproces, evaluatieaantekeningen en meer. Ze helpen u handmatig bijhouden te verminderen, teams op één lijn te brengen en ervoor te zorgen dat geen enkele kandidaat door de mazen van het net glipt.

Sjablonen voor recruitment pipelines worden vaak gebruikt binnen een ATS (Applicant Tracking System) of projectmanagementplatform zoals ClickUp om de samenwerking en besluitvorming binnen teams te stroomlijnen. Of je nu één rol aanneemt of een afdeling uitbreidt, ze helpen het proces te standaardiseren, zodat je niet elke keer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden wanneer je een vacature opent.

Wat maakt een goede sjabloon voor een recruitmentpijplijn?

Een goede sjabloon voor een recruitmentpijplijn weerspiegelt uw wervingsproces en past zich aan de complexiteit van de praktijk aan. Hier zijn enkele onmisbare functies:

Inclusief duidelijk gelabelde fasen (zoals Geselecteerd, Gescreend, Gesprek gehad, Aangenomen), status bijhouden en ingebouwde automatisering of meldingen om alles in beweging te houden

Biedt zichtbaarheid : Wie zit er in de pijplijn? Wat is hun status? Waar zitten de knelpunten?

Werkt goed samen met de bestaande tools van je team , of dat nu je kalender, feedbackformulieren of interviewscorekaarten zijn, zodat je geen dubbel werk hoeft te doen

Ondersteunt samenwerking, zoals commentaar threads of taak toewijzingen, zodat iedereen gesynchroniseerd blijft

Het belangrijkste is dat uw sjabloon voor de wervingspijplijn gemakkelijk te gebruiken en aan te passen is, zodat u toptalent efficiënt en vol vertrouwen door uw wervingspijplijn kunt loodsen. Geen twee wervingsprocessen zijn precies hetzelfde, en uw team verdient een sjabloon die werkt zoals u werkt.

20 sjablonen voor recruitmentpijplijnen voor een naadloos wervingsproces

Een goede sjabloon voor een recruitmentpijplijn verdeelt het recruitmentproces in logische fasen, zoals het beoordelen van sollicitaties, sollicitatiegesprekken, assessments en de uiteindelijke selectie, waardoor u eenvoudig kunt bijhouden waar elke kandidaat zich bevindt. Het maakt het evalueren van kandidaten ook eenvoudiger met ingebouwde beoordelings- en vergelijkingscriteria.

Hier zijn enkele sjablonen die deze functies bieden om uw wervingsproces te vereenvoudigen:

1. ClickUp-sjabloon voor werving en aanwerving

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn de volledige werkstroom van uw organisatie op één plek met de sjabloon voor werving en aanwerving van ClickUp

De sjabloon voor werving en aanwerving van ClickUp is uw end-to-end systeem voor het beheren van vacatures, de fasen van kandidaten en de samenwerking binnen het wervingsteam, allemaal op één plek

Het beste van alles is dat het naadloos integreert met ClickUp Documenten, Formulieren en Kalender, zodat u functiebeschrijvingen kunt opstellen, sollicitaties kunt verzamelen en sollicitatiegesprekken kunt plannen zonder het platform te verlaten.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Het is ontworpen met gestructureerde taakstatussen zoals 'In afwachting van feedback', 'In uitvoering' en 'Gesloten', waardoor het eenvoudig is om kandidaten bij te houden vanaf het eerste contactmoment tot de uiteindelijke aanwerving

Naast de namen van de kandidaten vindt u aangepaste velden voor het opslaan van links naar cv's, aantekeningen over sollicitatiegesprekken en feedback van de wervingsmanager

Ingebouwde automatiseringsfuncties helpen bij het toewijzen van taken, het versturen van updates en het in gang houden van processen

👉🏼 Ideaal voor: HR-teams en talent acquisition leads die hun wervingsproces willen consolideren in één schaalbare, herhaalbare werkstroom

2. ClickUp-sjabloon voor sollicitatiegesprekken

Gratis sjabloon downloaden Optimaliseer uw sollicitatieprocedure en beoordeel kandidaten snel en nauwkeurig met de sjabloon voor sollicitatieprocedures van ClickUp

Met de sjabloon voor het sollicitatieproces van ClickUp kunt u een consistente, herhaalbare werkstroom voor sollicitatiegesprekken ontwerpen voor elke rol en afdeling. Het zorgt voor afstemming tussen interviewers en voorkomt dat er stappen worden overgeslagen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Het schetst elke fase van het sollicitatieproces, van de eerste screeninggesprekken tot de laatste panelgesprekken

Hiermee kunt u interviewers toewijzen, vergaderingen plannen en feedback in realtime vastleggen

Het sjabloon ondersteunt meerdere interviewformats, zoals telefonisch, video of persoonlijk, zodat u het kunt aanpassen aan de behoeften van uw organisatie

Elke fase bevat taaksjablonen voor wat u moet voorbereiden, welke vragen u moet stellen en hoe u feedback kunt vastleggen. U kunt zelfs evaluatieformulieren rechtstreeks in de werkstroom opnemen, zodat beoordelingen op één plek worden opgeslagen en gemakkelijk te vergelijken zijn.

👉🏼 Ideaal voor: Bedrijven die snel groeien of personeel werven voor meerdere teams, waar afwijkingen tijdens sollicitatiegesprekken een veelvoorkomend probleem zijn

3. ClickUp sjabloon voor checklist voor werving

Gratis sjabloon downloaden Gebruik deze eenvoudige checklist om ervoor te zorgen dat u alle gespreksonderwerpen of vragen over werving aan de orde stelt

Werving omvat een heleboel verschillende onderdelen, zoals vacatures, goedkeuringen, sollicitatiegesprekken en documentatie. Als je één stap overslaat, kan dat je toptalent kosten. De sjabloon voor de checklist voor werving van ClickUp is een eenvoudige maar krachtige tool om het hele proces strak en verantwoord te houden.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Het wordt geleverd met een aanpasbare takenlijst waarin u items kunt opnemen zoals 'Functieomschrijving afronden', 'Op vacaturebanken plaatsen', 'Panelgesprek plannen' en 'Aanbiedingsbrief versturen', elk met deadlines en toegewezen personen

Omdat het in ClickUp zit, de alles-in-één app voor werk, krijg je realtime bijhouden, statusupdates en herinneringen die ervoor zorgen dat alles op tijd wordt gedaan

👉🏼 Ideaal voor: HR-professionals en wervingsmanagers die een waterdicht, herhaalbaar proces willen om elke werving op schema te houden

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig de evaluatie en selectie van kandidaten om sneller te kunnen aannemen met de sjabloon voor het aannemen van kandidaten van ClickUp

De sjabloon voor het aannemen van kandidaten van ClickUp biedt een visueel overzicht voor het beheren van actieve kandidaten in verschillende rollen. Zo ziet u direct wie zich in welke fase bevindt en wat uw aandacht nodig heeft.

Het is opgebouwd als een bord in Kanban-stijl, waardoor u kandidaten eenvoudig van de ene fase naar de andere kunt slepen (bijv. 'Telefoonscreening' → 'Sollicitatiegesprek 1' → 'Beslissing in behandeling'), terwijl hun cv's, aantekeningen en feedback aan elke kaart blijven hangen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Sorteer kandidaten op rol of recruiter en gebruik aangepaste tags zoals 'Fast-Track' of 'Interne verwijzing' om prioriteiten te stellen

Maak van werving een samenwerkingsproces dat transparant is, waardoor er minder vergaderingen over de status en e-mailketens nodig zijn

👉🏼 Ideaal voor: Recruiters en wervingsteams die meerdere openstaande rollen combineren en een visuele, datagestuurde manier nodig hebben om kandidaten te vergelijken en de besluitvorming te versnellen

5. ClickUp Sjabloon voor selectie bij werving

Gratis sjabloon downloaden Rangschik kandidaten objectief en neem de beste talenten aan met datagestuurde beslissingen met de ClickUp-sjabloon voor selectie bij werving

De sjabloon voor de selectie matrix van ClickUp brengt objectiviteit en transparantie in uw kandidaat-evaluatieproces. Met deze sjabloon kunt u sollicitanten naast elkaar vergelijken aan de hand van aanpasbare criteria, zodat u met vertrouwen datagestuurde wervingsbeslissingen kunt nemen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Beoordeel kandidaten op vaardigheden, ervaring en culturele fit met gewogen criteria

Gebruik de visuele matrix om alle sollicitanten eenvoudig te vergelijken

Opmerkingen maken gezamenlijke feedback van meerdere belanghebbenden mogelijk

Exporteerbare rapporten vereenvoudigen het delen met leidinggevenden of voor nalevingsdoeleinden

👉🏼 Ideaal voor: Teams die vooroordelen willen elimineren en eerlijke, consistente evaluaties van kandidaten willen garanderen

6. ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning

Gratis sjabloon downloaden Beheer en organiseer rekruteringstaken, vergaderingen en gebeurtenissen op één plek met de kalenderplanningssjabloon van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor agenda's is uw handige tool voor het plannen van sollicitatiegesprekken, onboarding-sessies en wervingsevenementen, allemaal op één plek. De intuïtieve agenda van ClickUp synchroniseert met Google Agenda en Outlook, zodat u dubbele afspraken voorkomt en iedereen op dezelfde pagina blijft.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Breng uw volledige wervingsschema visueel in kaart, zodat niets achterblijft

Herschik en prioriteer eenvoudig door taken zoals sollicitatiegesprekken, feedbackdeadlines of goedkeuringen van aanbiedingen te verslepen in de kalender

Stel herinneringen en afhankelijkheid tussen taken in (bijv. sollicitatiegesprek vóór feedback)

Geef gebeurtenissen in het wervingsproces een kleurcode op basis van afdeling, recruiter of rol

👉🏼 Ideaal voor: Recruiters en wervingsteams die meerdere bewegende delen in verschillende tijdlijnen op elkaar moeten afstemmen

7. ClickUp-sjabloon voor vergaderingen

Gratis sjabloon downloaden Organiseer productieve discussies met de ClickUp-sjabloon voor vergaderingen, zodat vergaderingen gestructureerd en resultaatgericht verlopen

Vergaderingen over werving staan erom bekend dat ze vaag zijn of van het onderwerp afdwalen. Met de sjabloon voor vergaderingen van ClickUp kunt u sneller en productiever debriefen, of het nu gaat om het synchroniseren van kandidaatbeoordelingen of het wekelijks evalueren van de pijplijn.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Vooraf opgestelde agendapunten voor gestructureerde gesprekken

Herinneringen voor follow-up om verantwoordelijkheid te garanderen

Gecentraliseerde map met een overzicht van alle vergaderingen voor toekomstig gebruik

👉🏼 Ideaal voor: Wervingsteams die efficiënte, productieve wervingsvergaderingen willen houden en nooit de volgende stappen uit het oog willen verliezen

💡 Pro Tip: Wil je transcripties en aantekeningen van vergaderingen voor recruitmentvergaderingen automatiseren? Gebruik de ClickUp AI Notetaker. Deze stuurt een samenvatting van de vergadering met duidelijk gelabelde discussies en goed gedefinieerde actiepunten rechtstreeks naar je ClickUp Inbox. Neem uw vergaderingen op, transcribeer ze en vat ze samen met ClickUp AI Notetaker

8. ClickUp Sjabloon voor aantekeningen van sollicitatiegesprekken

Gratis sjabloon downloaden Leg cruciale inzichten uit sollicitatiegesprekken direct vast en deel ze met de sjabloon voor aantekeningen van ClickUp-sollicitatiegesprekken

De sjabloon voor aantekeningen bij sollicitatiegesprekken van ClickUp is gemaakt voor het vastleggen van gedetailleerde, consistente feedback tijdens sollicitatiegesprekken. Geen verspreide aantekeningen of vergeten indrukken meer – alles is georganiseerd en toegankelijk.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Standaardiseer sollicitatievragen en beoordelingscriteria

Leg de indrukken van interviewers en de reacties van kandidaten in realtime vast

Deel aantekeningen direct met het wervingsteam voor gezamenlijke besluitvorming

Houd een doorzoekbaar archief bij van alle aantekeningen van sollicitatiegesprekken

👉🏼 Ideaal voor: Sollicitatiecommissies en wervingsmanagers die snel duidelijke feedback willen om betere beslissingen te nemen

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu aantekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

9. Sjabloon voor ClickUp-evaluatieformulier

Gratis sjabloon downloaden Verzamel feedback over de prestaties van kandidaten met het ClickUp-evaluatieformulier

Het evaluatieformulier van ClickUp standaardiseert de manier waarop uw team kandidaten beoordeelt, zodat elke beslissing op dezelfde criteria is gebaseerd, ongeacht wie de sollicitatiegesprekken voert.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

U kunt het formulier volledig aanpassen met:

Rol-specifieke competenties en beoordelingsschalen

Verplichte velden om onvolledige verzendingen te verminderen

Dropdownmenu's, tekstvakken en meerkeuzeopties voor gestructureerde invoer

Naadloze integratie met de ClickUp-taken om uw sollicitatiepijplijn bij te houden voor een snellere opvolging

👉🏼 Ideaal voor: Sollicitatiecommissies en wervingsmanagers die snel duidelijke feedback willen om betere beslissingen te nemen

👀 Wist u dat? U kunt verzonden formulieren omzetten in traceerbare taken in ClickUp! Dat betekent dat elke keer dat een kandidaat een sollicitatieformulier invult of zijn gegevens doorgeeft tijdens het wervingsproces, ClickUp direct een taak kan aanmaken met alle informatie al ingevuld: naam, cv, functie waarnaar gesolliciteerd, contactgegevens en meer. Je kunt de taak toewijzen aan een recruiter, deadlines instellen en zelfs automatiseringen triggeren, zoals het versturen van follow-up e-mails of het verplaatsen van de taak naar de status 'Screening'.

10. ClickUp sjabloon voor interviewbeheer en rapportage

Gratis sjabloon downloaden Houd sollicitanten bij, organiseer en plan sollicitatiegesprekken met gemak en verzamel snel feedback met ClickUp Interview Management en Rapportage Sjabloon

Ben je ooit uit het oog verloren wie wie heeft geïnterviewd of welke feedback is gedeeld? De sjabloon voor interviewbeheer en rapportage van ClickUp is ontwikkeld om die chaos te voorkomen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Registreer elke sollicitatiegesprek, interviewer en kandidaat in één dashboard

Voeg aantekeningen van sollicitatiegesprekken, cv's en scorekaarten rechtstreeks toe aan het dossier van elke kandidaat

Genereer direct rapportages om de prestaties van kandidaten in meerdere rondes te vergelijken

Gebruik aangepaste taakstatussen zoals 'Gepland', 'In uitvoering' en 'Feedback in afwachting' om iedereen op één lijn te houden

👉🏼 Ideaal voor: Talent acquisition teams die grote aantallen mensen aannemen en behoefte hebben aan een transparant, auditvriendelijk overzicht van elk sollicitatiegesprek

Gratis sjabloon downloaden Stel uitgebreide kandidaatprofielen op om weloverwogen wervingsbeslissingen te nemen met de sjabloon voor evaluatierapporten van potentiële werknemers van ClickUp

De beste kandidaten zijn niet altijd de meest voor de hand liggende. Hoe zorgt u ervoor dat elke kandidaat een eerlijke, vergelijkbare beoordeling krijgt? Met de sjabloon voor het evaluatierapport voor potentiële kandidaten van ClickUp kunt u dieper graven door kwalitatieve en kwantitatieve inzichten te combineren in één rapport in documentstijl.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Verzamel sterke punten, zwakke punten en rolgeschiktheidsstatistieken in een gestroomlijnde tabelweergave in ClickUp

Genereer visualisaties en met statistieken onderbouwde inzichten met geïntegreerde ClickUp-dashboards

Gebruik aangepaste velden om alles bij te houden, van geschiktheid voor het team tot technische benchmarks

👉🏼 Ideaal voor: Leidinggevenden en managers die formele, transparante rapportages willen met solide gegevens om wervingsbeslissingen te onderbouwen

12. ClickUp sjabloon voor follow-up e-mails

Gratis sjabloon downloaden Beheer en houd gesprekken met kandidaten bij op één plek met de sjabloon voor follow-up-e-mails van ClickUp

Hoe vaak gebeurt het dat kandidaten na een sollicitatiegesprek niets meer van zich laten horen, simpelweg omdat ze niets terug horen? De sjabloon voor follow-up-e-mails van ClickUp zorgt voor snelle, gepersonaliseerde follow-ups om kandidaten op de hoogte te houden, zonder extra werk.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Bewerkbare e-mailfragmenten op maat voor verschillende doeleinden: bedankjes, volgende stappen of afwijzingen

Aangepaste velden die automatisch de namen, rollen en timing van kandidaten ophalen

Geïntegreerde taakherinneringen en ClickUp-automatisering, bijvoorbeeld een follow-up e-mail triggeren als er binnen drie dagen geen antwoord is ontvangen

👉🏼 Ideaal voor: Kleine HR-teams of solo recruiters die responsief en respectvol willen blijven zonder tijd te verliezen

💡 Pro-tip: Of u nu een bedankje stuurt, de volgende stappen uiteenzet of een afwijzing verstuurt, met ClickUp Brain, de native AI-assistent van ClickUp, kunt u rechtstreeks vanuit uw kandidaatstaak op maat gemaakte follow-upberichten genereren. Voeg gewoon een paar contextuele aanwijzingen toe, zoals de fase van het sollicitatiegesprek, het resultaat en eventuele feedback, aan uw prompt. U kunt deze concepten zelfs opslaan als sjablonen, zodat u ze sneller kunt gebruiken in uw pijplijn. Maak binnen enkele seconden gepersonaliseerde follow-up e-mails met ClickUp Brain

Hier zijn nog enkele manieren om AI te gebruiken om recruitment sneller en slimmer te maken:

13. ClickUp Sjabloon voor onboarding van nieuwe medewerkers

Gratis sjabloon downloaden Breng nieuwe medewerkers snel op de hoogte met dit sjabloon voor onboarding en behandel alle essentiële zaken om een succesvol traject binnen het bedrijf te garanderen

Onboarding is waar eerste indrukken blijvende indrukken worden. De sjabloon voor onboarding van nieuwe medewerkers van ClickUp zorgt ervoor dat elk nieuw lid van het team zich vanaf dag één welkom, geïnformeerd en productief voelt.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Bied kandidaten stapsgewijze checklists voor onboarding die zijn afgestemd op verschillende rollen of afdelingen

Automatiseer de toewijzing van taken voor IT-installatie, HR-administratie en teamintroducties

Gebruik de ingebouwde functie voor het bijhouden van de voortgang, zodat managers kunnen zien hoe elke nieuwe medewerker ervoor staat

Stel een bibliotheek samen met bedrijfsbeleid, trainingsvideo's en veelgestelde vragen

👉🏼 Ideaal voor: HR-teams die een naadloze, schaalbare onboarding-ervaring willen bieden die nieuwe medewerkers klaarstoomt voor succes

14. ClickUp-sjabloon voor checklist voor onboarding

Gratis sjabloon downloaden Help managers en HR-professionals nieuwe medewerkers goed te verwelkomen in het bedrijf met de sjabloon voor onboarding checklist van ClickUp

Bent u ooit bang dat taken voor het inwerken van een nieuwe medewerker (of team) door de mazen van het net glippen? De ClickUp-sjabloon voor checklist voor onboarding is uw vangnet voor een vlekkeloze onboarding-ervaring.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Bevat essentiële zaken zoals installatie van apparatuur, toegangsrechten en een eerste introductie van het team

Gebruikt negen aangepaste velden, zoals functietitel, startdatum en afdeling, om informatie vast te leggen

Compatibel met lijst-, Gantt-, kalender- en werklastweergave: bekijk tijdlijnen of taken per persoon

Ingebouwde waarschuwingen voor afhankelijkheid, tijdsregistratie en tags zorgen ervoor dat elke stap van het onboardingproces altijd wordt voltooid

👉🏼 Ideaal voor: HR-teams en managers die op zoek zijn naar een waterdichte manier om consistente, professionele onboarding-ervaringen te bieden

15. ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Neem nieuwe medewerkers in dienst en zorg ervoor dat ze de eerste drie maanden goed worden ingewerkt met het ClickUp-sjabloon voor een 30-60-90 dagen-abonnement

Wilt u dat nieuwe medewerkers al na 90 dagen beter presteren? Verdeel de eerste drie maanden in haalbare doelen met de sjabloon voor een 30-60-90 dagen-abonnement van ClickUp.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Deelt doelen en mijlpalen op in segmenten van 30, 60 en 90 dagen

Wijs taken en leerdoelen toe voor elke fase

Ingebouwde feedback- en beoordelingscheckpoints voor managers en medewerkers

Aanpasbaar voor elke rol, van instapniveau tot leidinggevende

👉🏼 Ideaal voor: Managers en HR-leiders die de productiviteit van nieuwe medewerkers willen versnellen en de voortgang vanaf dag één willen meten

16. ClickUp-sjabloon voor actieplan voor werknemers

Gratis sjabloon downloaden Help medewerkers groeien door middel van gerichte feedback en initiatief met de ClickUp-sjabloon voor actieplannen voor medewerkers

Wanneer prestatiebeoordelingen of de ontwikkeling van medewerkers duidelijkheid behoeven, helpt het sjabloon voor het actieplan voor medewerkers van ClickUp u om feedback om te zetten in concrete stappen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Helpt managers bij het instellen van duidelijke, meetbare doelstellingen die zijn gekoppeld aan de missie van het bedrijf

Houdt de voortgang in realtime bij: zie wat er klaar is en wat nog moet gebeuren

Perfect voor één-op-één-gesprekken, ontwikkelingsgesprekken of verbeteringsabonnementen

👉🏼 Ideaal voor: HR-professionals en teamleiders die abonnementen voor prestatieverbetering of carrièregroei beheren

17. ClickUp-sjabloon voor onboarding op afstand

Gratis sjabloon downloaden Maak uw onboardingproces op afstand soepeler met de sjabloon voor onboarding op afstand van ClickUp

Medewerkers die op afstand werken, kunnen zich geïsoleerd voelen, vooral in de eerste week. De sjabloon voor onboarding op afstand van ClickUp is speciaal ontworpen voor gedistribueerde teams en zorgt ervoor dat elke medewerker op afstand een verbonden en uitgebreide start krijgt.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Aangepaste statussen (In uitvoering, Voltooid, Open) houden taken voor het onboarden duidelijk bij

Aangepaste velden zoals Categorie en Aanvrager helpen bij het prioriteren van werkverzoeken met betrekking tot levering van apparatuur, naleving en andere zaken

Vooraf ingestelde weergaven zoals het werknemershandboek, de lijstweergave en de startersgids maken het gemakkelijk om bronnen te vinden

👉🏼 Ideaal voor: Gedistribueerde teams die remote onboarding willen standaardiseren en een gastvrije virtuele ervaring willen creëren

18. ClickUp-trainingslijst voor onboarding-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor een lijst met trainingen voor nieuwe medewerkers voor een praktisch trainingsprogramma dat de productiviteit van nieuwe medewerkers verhoogt

U hoeft niet twee keer te horen dat onboarding een hoop training vereist. De ClickUp-sjabloon voor een trainingslijst voor onboarding zet alles op een rij voor elk nieuw lid van het team:

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Organiseer trainingsmodules, middelen en deadlines in één centrale lijst

Wijs trainingstaken toe aan nieuwe medewerkers en houd de status van voltooiing in realtime bij

Voeg links naar video's, documenten en quizzen toe voor een blended learning-ervaring

Ingebouwde herinneringen zorgen ervoor dat zowel trainers als cursisten op schema blijven

👉🏼 Ideaal voor: Onboardingcoördinatoren die een transparant, verantwoordelijkheidsgericht trainingsprogramma willen dat nieuwe medewerkers snel naar productiviteit leidt

19. ClickUp-sjabloon voor personeelsplanning op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Evalueer de personeelsbehoefte en capaciteit voor huidige of toekomstige projecten met behulp van ClickUp's sjabloon voor personeelsplanning op het Whiteboard

Bent u uw team aan het uitbreiden of bent u een abonnement aan het plannen voor seizoensgebonden aanwervingen? De sjabloon voor het personeelsplan van ClickUp biedt u een visuele, collaboratieve ruimte om uw volledige rekruteringsstrategie in kaart te brengen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Gebruik een eenvoudige interface met slepen en neerzetten in ClickUp Whiteboards om organigrammen te maken en openstaande posities te visualiseren

Voeg aantekeningen, deadlines en prioriteiten voor werving rechtstreeks toe aan het whiteboard

Werk in realtime samen met HR, finance en afdelingshoofden

Integreer met de taken in uw recruitment pipeline voor een naadloze uitvoering

👉🏼 Ideaal voor: HR-managers en afdelingshoofden die hun wervingsplannen moeten afstemmen op de bedrijfsdoelen en het budget

20. ClickUp-sjabloon voor opvolgingsplanning

Gratis sjabloon downloaden Beheer talenttransities in leidinggevende rollen of identificeer sleutelposities in een nieuw opvolgingsplan met de sjabloon voor opvolgingsplanning van ClickUp

De sjabloon voor opvolgingsplanning van ClickUp biedt een gecentraliseerd systeem voor het identificeren van sleutelrollen en het opleiden van toekomstige leiders, met duidelijkheid en structuur. Deze sjabloon is ontworpen om toekomstgerichte planning te combineren met realtime uitvoering en zorgt ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan op het gebied van leiderschap.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Met de bord- en lijstweergave kunt u in één oogopslag cruciale posities en potentiële opvolgers in kaart brengen

Aangepaste statussen (Open, In uitvoering, Gesloten) helpen u bij het bijhouden van de gereedheid van elke rol

Aangepaste velden leggen details vast zoals huidige positie, gereedheidsscore, vaardigheidstekorten en mijlpalen in de ontwikkeling

👉🏼 Ideaal voor: HR-leiders en afdelingshoofden die een betrouwbaar team willen opbouwen en de bedrijfsvoering soepel willen laten verlopen wanneer er veranderingen plaatsvinden

Sneller van sourcing tot ondertekening met de gratis sjablonen voor recruitmentpijplijnen van ClickUp

Of je nu snel groeit, mensen voor gespecialiseerde rollen zoekt of gewoon knelpunten wilt elimineren, de sjablonen voor recruitment en aanverwante zaken van ClickUp bieden je de duidelijkheid en controle die je in verschillende fasen nodig hebt.

Elke sjabloon heeft zijn eigen kracht:

Duidelijkheid en afstemming voor kandidaten en wervingsteams via de Kanban-bordweergave en rapportagetools

Consistentie en vermindering van vooringenomenheid met behulp van scorecards, checklists en evaluatiematrixen

Efficiëntie en opvolging met automatisering, herinneringen en gestructureerde werkstromen

Schaalbaarheid en aanpasbaarheid voor remote, hybride of wereldwijde wervingsprocessen

Wanneer u deze lagen samenvoegt – pijplijn, training, personeelsanalyse en onboarding – creëert u niet alleen een wervingsproces, maar een samenhangende talentmotor.

Dit is dus de kracht van keuze: meld u aan voor ClickUp, kies sjablonen die het beste aansluiten bij de zwakke punten van uw team, implementeer ze en meet het effect. Na verloop van tijd evolueert uw wervingsproces van reactief naar proactief, van gefragmenteerd naar verfijnd – en ja, dat is precies hoe u de strijd om talent wint.