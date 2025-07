12 effectieve sjablonen voor gewichtsverlies trackers, gratis te gebruiken in 2025

Afvallen is zelden een rechtlijnig traject. Er zijn hoogtepunten, dieptepunten, overwinningen en tegenslagen. Zonder een solide systeem om de voortgang te meten, is het gemakkelijk om vast te lopen of je motivatie te verliezen. Dat is waar een sjabloon voor het bijhouden van gewichtsverlies van pas komt.

Of je nu begint met je eerste fitnessprogramma, weer begint na een lange pauze, anderen coacht of gewoon je gezonde gewoontes wilt verbeteren, het is belangrijk om de juiste tool te hebben om je voortgang bij te houden, vooral op dagen waarop je weinig vooruitgang lijkt te boeken.

Een goede sjabloon voor gewichtsverlies helpt u niet alleen om de cijfers op de weegschaal bij te houden, maar ook om andere successen te vieren, zoals een betere nachtrust, meer energie of intensievere trainingen.

We hebben een lijst samengesteld met de meest effectieve sjablonen die zijn ontworpen om individuen, personal trainers, gezondheidscoaches en wellnessbloggers te helpen hun gewichtsverlies bij te houden, gezonde gewoontes op te bouwen en gemotiveerd te blijven op de lange termijn.

Wat zijn sjablonen voor gewichtsverlies trackers?

Een sjabloon voor gewichtsverlies is een kant-en-klare tool waarmee u uw fitnessvoortgang en totale gewichtsverlies in de loop van de tijd kunt bijhouden. Het kan een digitale spreadsheet voor gewichtsverlies zijn, een afdrukbare grafiek voor gewichtsverlies of een dashboard in een app.

Deze sjablonen houden doorgaans lichaamsgewicht, gewoontes, mijlpalen en soms maaltijdplannen bij, zodat u een nauwkeurig beeld krijgt van uw voortgang tijdens uw afslankproces.

12 sjablonen voor gewichtsverlies tracker

1. ClickUp Sjabloon voor SMART-doelen voor gewichtsverlies

De ClickUp-sjabloon voor SMART-doelen voor gewichtsverlies is onmisbaar als u duidelijke, haalbare fitnessdoelen wilt stellen. De sjabloon is gebaseerd op het SMART-raamwerk en helpt u bij het definiëren van specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelen.

De belangrijkste functies zijn onder meer aanpasbare velden voor doelbeschrijvingen, deadlines, mijlpalen en het bijhouden van voortgang.

Dit sjabloon is zeer flexibel, zodat u zich kunt concentreren op individuele uitdagingen, zoals het verliezen van een bepaald gewicht binnen een bepaalde tijd of het verbeteren van uw conditie door middel van gerichte trainingsdoelen.

Met kleurgecodeerde voortgangsaanduidingen en taakafhankelijkheden zorgt het ervoor dat elke stap die u neemt, aansluit bij uw grotere visie. Bovendien kunt u subtaken toewijzen en prioriteren om uw doelen in balans te brengen met uw privéleven en dagelijkse verantwoordelijkheden.

✨ Ideaal voor: Iedereen die begint met afvallen en een gedetailleerd actieplan nodig heeft

💡 Pro-tip: Wil je een afslankabonnement dat echt bij je levensstijl past? Laat ClickUp Brain het zware werk doen. Vertel het gewoon je doelen, zoals '5 kg afvallen in 8 weken met vegetarische maaltijden en thuisworkouts', en het stelt direct een persoonlijk abonnement op. Geen algemene pdf's meer. Alleen slimme, flexibele begeleiding die helemaal op jou is afgestemd.

2. ClickUp Sjabloon voor dagelijkse doelen voor gewichtsverlies

De sjabloon voor dagelijkse doelen voor gewichtsverlies van ClickUp richt zich op het omzetten van grote dromen in hapklare dagelijkse acties.

Het helpt u kleine, uitvoerbare gewoontes te identificeren die bijdragen aan grotere doelen op het gebied van gewichtsverlies, zoals acht glazen water drinken of 10.000 stappen lopen. In plaats van u te overweldigen met grote doelstellingen, verschuift het de focus naar het boeken van dagelijkse voortgang.

Functies omvatten dagelijkse prompts, het instellen van doelen, checklists en automatische herinneringen die u verantwoordelijk houden.

Bovendien kan het naadloos worden geïntegreerd met uw afslankkalender en stuurt het notificaties om u op koers te houden, waardoor de kans kleiner wordt dat u op drukke dagen iets over het hoofd ziet. De echte kracht zit hem in de mentaliteitsverandering die het stimuleert, waarbij de focus ligt op kleine overwinningen die leiden tot succes op de lange termijn.

✨ Ideaal voor: Personen die momentum willen opbouwen met kleine dagelijkse overwinningen.

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten van onze enquête maakt gedetailleerde abonnementen als onderdeel van hun doelstellingsproces. Verrassend genoeg houdt echter 50% die abonnementen niet bij met speciale tools. 👀 Met ClickUp zet u doelen naadloos om in uitvoerbare taken, zodat u ze stap voor stap kunt verwezenlijken. Bovendien bieden onze dashboards zonder code een duidelijk visueel overzicht van uw voortgang, waardoor u meer controle en zichtbaarheid krijgt over uw werk. Want 'hopen op het beste' is geen betrouwbare strategie. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers zeggen dat ze ~10% meer werk kunnen verzetten zonder uitgeput te raken.

3. ClickUp Sjabloon voor jaarlijkse doelen voor gewichtsverlies

De sjabloon voor jaarlijkse doelen voor gewichtsverlies van ClickUp geeft u een overzicht van uw hele traject naar gewichtsverlies. Het stimuleert het denken in grote lijnen en helpt u bij het bepalen en monitoren van doelen gedurende een periode van 12 maanden.

De sjabloon biedt een intuïtieve layout voor het in kaart brengen van maandelijkse of driemaandelijkse mijlpalen, zodat u trends kunt identificeren en uw aanpak indien nodig kunt aanpassen.

Met ingebouwde prestatiestatistieken kunt u wekelijkse gewichtsschommelingen, krachtverbeteringen of uithoudingsvermogen in de loop van de tijd berekenen. Gantt-grafieken voor gewichtsverlies en tijdlijnweergaven bieden een duidelijke en gemakkelijk te navigeren visuele weergave van uw voortgang.

Een van de opvallende functies is de mogelijkheid om jaarlijkse doelen te koppelen aan persoonlijke waarden en grotere levensdoelen. Deze integratie zorgt ervoor dat uw reis naar gewichtsverlies zowel zinvol als persoonlijk is, met een focus op duurzaamheid.

✨ Ideaal voor: Mensen die gemotiveerd zijn om langetermijndoelen op het gebied van fitness en welzijn te stellen, met de nadruk op duurzaamheid.

4. ClickUp-sjabloon voor actieplan voor gewichtsverlies

Nooit meer paniek over 'waar moet ik beginnen?'. De sjabloon voor het ClickUp-actieplan voor gewichtsverlies biedt een volledig gestructureerd stappenplan om uw fitnessdoelen te bereiken.

De grootste kracht ligt in de zeer aanpasbare takenlijsten en gefaseerde strategieorganisatie. U kunt uw abonnement voor gewichtsverlies opsplitsen in verschillende fasen, waaronder voorbereiding, actief gewichtsverlies en onderhoud. Elke fase gaat gepaard met bijbehorende taken, deadlines en prioriteiten, zodat u georganiseerd en gemotiveerd blijft.

De functie voor taakafhankelijkheid van de sjabloon zorgt ervoor dat u de juiste volgorde aanhoudt, bijvoorbeeld door een duurzaam maaltijdplan op te stellen voordat u de trainingsintensiteit opvoert. Visuele dashboards bieden realtime momentopnames van uw voortgang, zodat u snel uw huidige status kunt beoordelen en kunt bepalen welke gebieden aandacht nodig hebben.

Bovendien kunt u verschillende onderdelen van uw abonnement toewijzen aan een team als u met een personal trainer of coach werkt, zodat u gemakkelijk kunt samenwerken. Met ingebouwde flexibiliteit en robuuste opties voor het bijhouden, zet dit sjabloon voor gewichtsverlies vage ambities om in gestructureerde, haalbare acties.

✨ Ideaal voor: Personal trainers, wellnesscoaches en verantwoordingspartners die gedijen met een duidelijke, stapsgewijze strategie. Het biedt hen een centrale plek om de voortgang van clients of teams bij te houden.

5. ClickUp sjabloon voor wekelijkse planner voor gewichtsverlies

De ClickUp-sjabloon voor wekelijkse planner voor gewichtsverlies is ideaal voor mensen die graag elke week georganiseerd blijven. In plaats van vast te lopen in maandelijkse of jaarlijkse planning, richt deze wekelijkse tracker voor gewichtsverlies zich op een overzichtelijk tijdsbestek van zeven dagen, zodat u uw trainingen, maaltijden, hydratatiedoelen en zelfs rustdagen duidelijk kunt definiëren.

Met een gebruiksvriendelijke kalenderinterface kunt u activiteiten naar tijdvakken slepen en neerzetten, taakbeschrijvingen aanpassen en zelfs prioriteiten een kleurcode geven.

Het ingebouwde reflectiegedeelte aan het einde van elke week moedigt je aan om successen en tegenslagen te evalueren, waardoor een groeimindset en voortdurende verbetering worden bevorderd.

Een andere opvallende functie is de mogelijkheid om gewoontes te stapelen, waardoor je gerelateerde gewoontes aan elkaar kunt koppelen, zoals direct water drinken na een training, om positief gedrag te versterken.

Bovendien kan het naadloos worden geïntegreerd met mobiele apps, zodat u onderweg gemakkelijk uw voortgang kunt bijhouden. De focus op stapsgewijze voortgang in de wekelijkse gewichtsverlies-tracker voorkomt burn-out en houdt de motivatie hoog, waardoor dit sjabloon ideaal is voor zowel beginners als ervaren gewichtsverliezers.

✨ Ideaal voor: Ideaal voor zowel beginners als ervaren gewichtsverliezers die consistent willen blijven zonder zich overweldigd te voelen

💡Pro-tip: Korte termijn successen zijn geweldig, maar echte verandering komt pas als je groter denkt. Inspiratie nodig? Bekijk deze voorbeelden van doelen voor 1, 5 en 10 jaar om groot te dromen en een abonnement te nemen.

6. ClickUp Sjabloon voor persoonlijke gewoonten bijhouden

De ClickUp-sjabloon voor persoonlijke gewoonten is perfect voor het opbouwen van sterke, consistente gewoonten die direct van invloed zijn op uw afslankproces.

In plaats van alleen je gewicht bij te houden, richt dit sjabloon zich op dagelijkse gewoontes zoals voldoende water drinken, acht uur slapen, evenwichtige maaltijden eten en sporten, die daadwerkelijk zorgen voor blijvende verandering.

Het biedt een gebruiksvriendelijke checklist voor gewoontes die u kunt aanpassen aan uw persoonlijke prioriteiten. Visuele streak-tellers maken het lonend om consistent te blijven en u kunt prestatietrends bekijken over dagen, weken en maanden.

Na verloop van tijd ondersteunt dit niet alleen uw doelstellingen op het gebied van gewichtsverlies, maar creëert het ook een gezondere en gelukkiger levensstijl in het algemeen. Als u gelooft dat succes schuilt in uw dagelijkse routine, dan is dit het sjabloon voor u.

✨ Ideaal voor: Personen die een holistische tracker voor gewoontes willen, zodat ze gewoontes kunnen volhouden lang nadat het doel is bereikt

📚 Lees ook: Het instellen van duidelijke persoonlijke doelen is de basis voor blijvende verandering. Ontdek hoe u persoonlijke doelen kunt stellen en bereiken die verder gaan dan de weegschaal

7. ClickUp Sjabloon voor nog te doen werk

Op het eerste gezicht lijkt de sjabloon 'Nog te doen' van ClickUp misschien een algemeen productiviteitssysteem, maar het is een geheim wapen om je gezondheidsdoelen te behalen naast een druk leven.

In plaats van je overweldigd te voelen, kun je je taken voor gewichtsverlies, zoals trainingen, dieet, meditatiesessies, herinneringen om te drinken en zelfs boodschappen doen, in een lijst zetten en prioriteren. Met dit sjabloon kun je eenvoudige takenlijsten maken, taken categoriseren (bijv. fitness, voeding, mentale gezondheid, stemming) en deadlines en prioriteiten toewijzen.

Met functies zoals checklists, voortgangsbalkjes en herinneringen voor taken zorgt u ervoor dat u geen cruciale acties over het hoofd ziet. U kunt zelfs uw dag of week visualiseren met behulp van een bord of een kalender voor gewichtsverlies, waardoor wellness beter beheersbaar wordt.

✨ Ideaal voor: Mensen die wellnessdoelen combineren met een druk werkend leven en streven naar een meer evenwichtige levensstijl

📚Lees ook: Voel je je versnipperd tussen werk, gezin en fitnessdoelen? Leer hoe je werk en gezinsleven in balans kunt brengen zonder je gezondheidsdoelen uit het oog te verliezen

8. ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek

Het bijhouden van uw trainingen is essentieel om gemotiveerd te blijven en uw fitnessverbeteringen in de loop van de tijd te zien. ClickUp Exercise Log Template maakt dit ongelooflijk eenvoudig.

In plaats van op je geheugen te vertrouwen, kun je soorten oefeningen, duur, herhalingen, sets, verbrande calorieën en persoonlijke records documenteren in één overzichtelijke ruimte.

Deze sjabloon voor een trainingslogboek bevat aangepaste velden waarmee u het logboek kunt aanpassen aan uw specifieke fitnessprogramma, of u nu aan krachttraining doet, traint voor een marathon of HIIT-trainingen volgt.

Je kunt ook trainingen plannen, herinneringen instellen en automatisch je voortgang bijhouden via integraties met fitnesstrackers. Of je nu net begint of al een fervent fitnessliefhebber bent, met dit logboek kun je gemakkelijk verantwoordelijkheid nemen en jezelf naar hogere doelen pushen.

✨ Ideaal voor: Fitnessliefhebbers die hun trainingen gedetailleerd willen bijhouden

💡 Pro-tip: Voortgang uit zich vaak in meer kracht, uithoudingsvermogen en consistentie voordat dit tot uiting komt in gewichtsveranderingen. Een degelijk sjabloon voor het bijhouden van trainingen kan u helpen bij het registreren van fitnesstaken, herhalingen, sets en verbeteringen in de loop van de tijd, zodat elke sessie meetelt voor uw algemene doelen

9. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon

De ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon is speciaal ontworpen voor mensen die klaar zijn om hun discipline serieus te verbeteren. De 75 Hard Challenge is geen fitnessprogramma. Het is een programma voor mentale weerbaarheid en deze sjabloon biedt de structuur die je nodig hebt om te slagen.

Het bevat dagelijkse checklists voor de belangrijkste vereisten: twee trainingen van 45 minuten (waarvan één buiten), een gallon water, 10 pagina's non-fictie lezen en een gezond eetpatroon volgen. Er is zelfs ruimte om foto's en metingen van de dagelijkse voortgang bij te houden, wat zorgt voor nog meer verantwoordelijkheid.

Het mooie van dit sjabloon is dat het een anders zo intense en veelzijdige routine stroomlijnt. Visuele voortgangstrackers, kalenderweergaven en automatische herinneringen zorgen ervoor dat je consistent blijft, zelfs op dagen dat je liever zou verslappen. Als je serieus bent over transformatie en op zoek bent naar een gedurfde manier om jezelf mentaal en fysiek uit te dagen, dan is dit je startpunt.

✨ Ideaal voor: Mensen die klaar zijn voor toewijzing aan een intensieve herstart van hun fysieke en mentale gezondheid

📚Lees ook: Wil je een raamwerk leren om langdurige gewoontes op te bouwen? Lees een samenvatting van Atomic Habits van James Clear om aan de slag te gaan.

10. ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Voeding vormt de basis van elk effectief abonnement om af te vallen, en met de sjabloon voor maaltijdplanning van ClickUp is het bijna moeiteloos om op koers te blijven. In plaats van op het laatste moment te bedenken wat je gaat eten (en dan voor ongezonde keuzes te gaan), kun je van tevoren een hele week of maand aan gezonde maaltijden in kaart brengen.

Deze gratis sjabloon biedt aanpasbare velden voor maaltijdtypes, ingrediënten, bereidingstijd, dieetbeperkingen en voedingsdoelen (bijv. macro's of calorieën).

U kunt ook automatisch boodschappenlijstjes genereren op basis van uw abonnement, waardoor u tijd bespaart en minder voedsel verspilt. Door het giswerk over wat u vervolgens moet eten weg te nemen, bevordert dit sjabloon gezondere keuzes, een hoger energieniveau en snellere resultaten.

✨ Ideaal voor: Mensen die op een gestructureerde manier maaltijden willen bereiden en een gezond eetpatroon willen aanhouden

11. Sjabloon voor zelfzorgabonnement van ClickUp

Duurzaam gewichtsverlies is zoveel meer dan trainingen en salades – het gaat ook om het verzorgen van je mentale en emotionele gezondheid. De sjabloon voor een zelfzorgabonnement van ClickUp zorgt ervoor dat je dit essentiële stukje van de puzzel niet over het hoofd ziet.

Gebruik dit sjabloon om activiteiten te plannen die goed zijn voor lichaam en geest: yogasessies, rustdagen, therapieafspraken, een dankbaarheidsdagboek en meer. Met aangepaste velden kun je prioriteiten stellen voor zelfzorgcategorieën, herinneringen instellen en je emotionele welzijn in de loop van de tijd bijhouden.

Het bevat zelfs reflectievragen om je gevoelens, energieniveau en mindset te checken, want burn-out en frustratie zijn veelvoorkomende obstakels tijdens elk gezondheidsproces.

✨ Ideaal voor: Mensen die een evenwichtige, holistische benadering van een gezond leven willen behouden

12. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

De sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan van ClickUp overbrugt de kloof tussen kortetermijndoelen op het gebied van gezondheid en levenslange groei. Het is ontworpen voor iedereen die begrijpt dat gewichtsverlies vaak slechts een onderdeel is van een veel grotere transformatie.

Met dit sjabloon kunt u realistische doelen stellen op het gebied van fitness, carrière, relaties, mindset en financiële gezondheid, en deze koppelen aan dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse actieplannen. U kunt doelen categoriseren, deadlines toewijzen, prioriteiten stellen en uw voortgang visualiseren via overzichtelijke, aanpasbare dashboards.

Door gewichtsverlies af te stemmen op bredere ambities, zoals meer zelfvertrouwen krijgen, veerkracht opbouwen of je levenskwaliteit verbeteren, helpt dit sjabloon je om gemotiveerd te blijven.

Elke kleine overwinning draagt bij aan een groter verhaal van persoonlijk succes, waardoor de reis zinvoller en bevredigender wordt.

✨ Ideaal voor: Het instellen van realistische langetermijndoelen op het gebied van welzijn, carrière en persoonlijk geluk

Hoe vind je de beste sjabloon voor een gewichtsverlies-tracker?

De beste sjablonen voor gewichtsverlies zijn eenvoudig te gebruiken en aan te passen aan uw doelen. Dit is waar u op moet letten in een maandelijkse tracker voor gewichtsverlies:

Visuele grafieken: toon trends in de tijd, zoals gewichtsverlies, dagelijks aantal stappen of calorie-inname. Deze visuele weergaven helpen je patronen te herkennen, plateaus te volgen en te zien hoever je al bent gekomen, zelfs als de dagelijkse veranderingen klein lijken

Voortgangsbalk: Geef direct feedback door te laten zien hoe dicht u bij uw streefgewicht bent. Of u nu 20 kilo wilt afvallen of 30 trainingssessies wilt voltooien, als u die balk ziet vollopen, geeft dat een gevoel van momentum en voldoening

Mijlpaal check-ins: Verdeel uw grotere doel in kleinere, haalbare doelen, zoals de eerste 5 kilo afvallen of weer in een oude spijkerbroek passen. Ze zijn geweldig voor uw motivatie en helpen u om uw doel voor ogen te houden zonder dat u zich overweldigd voelt

Gewoonte- en maaltijdtrackers: Helpt u consistent te blijven met kleine gewoontes, zoals voldoende water drinken, dagelijks stappen zetten of maaltijden voorbereiden, en heeft een grote impact op succes op de lange termijn. Met deze trackers kunt u dagelijkse acties bijhouden, wat op zijn beurt betere keuzes en langdurige veranderingen ondersteunt Helpt u consistent te blijven met kleine gewoontes, zoals voldoende water drinken, dagelijks stappen zetten of maaltijden voorbereiden, en heeft een grote impact op succes op de lange termijn. Met deze trackers kunt u dagelijkse acties bijhouden, wat op zijn beurt betere keuzes en langdurige veranderingen ondersteunt

Wekelijkse metingen: Door meer dan alleen uw gewicht te registreren, zoals uw taille-, heup-, borst- of dijomvang, kunt u voortgang zien die de weegschaal niet registreert. Door deze gegevens wekelijks bij te houden, kunt u veranderingen in uw lichaamssamenstelling zien, zelfs als uw gewicht gelijk blijft. Dit kan een grote motivatie zijn om door te gaan

Bonuspunten als ze het bijhouden minder als 'werk' laten aanvoelen en meer als het vieren van uw overwinningen.

Blijf gemotiveerd tijdens uw afslankproces met ClickUp

Bijhouden gaat niet alleen om nummers. Het gaat om het erkennen van elke kleine overwinning onderweg. Met de juiste sjabloon voor gewichtsverlies is het gemakkelijker om gefocust en gemotiveerd te blijven en de geweldige reis die je maakt te vieren, zowel van binnen als van buiten.

Als u op zoek bent naar een oplossing die met uw doelen meegroeit, zijn aanpasbare sjablonen de ideale keuze. Ze bieden dagelijkse gewoonte-trackers, gedetailleerde doelplanners, trainingslogboeken en ruimte voor reflectie, allemaal ontworpen om bij uw reis te passen. Ze zijn gebruiksvriendelijk en flexibel en helpen u uw schema's te stroomlijnen, mijlpalen te vieren en gezondere dagelijkse gewoonten te creëren.

Of u nu kortetermijndoelen voor uw fitness in kaart brengt of een langetermijnplan voor uw welzijn opstelt, de juiste tools kunnen het verschil maken. Ga vandaag nog aan de slag met sjablonen die het proces vereenvoudigen, u inspireren om actie te ondernemen en u helpen om gezonder en gelukkiger te worden.

Klaar om zichtbare en voelbare voortgang te boeken? Meld u aan voor ClickUp en begin vandaag nog met een gratis sjabloon voor gewichtsverlies!