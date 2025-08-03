Gratis sjablonen voor aanbevelingsbrieven voor banen, stages en meer

Zou u een korte aanbeveling voor mij willen schrijven?

Als je dit al eens eerder hebt gehoord, weet je waarschijnlijk dat dit niet snel gaat. Elke aanbevelingsbrief (LOR) moet de juiste balans vinden tussen professioneel, persoonlijk en to the point.

En elke keer weer vanaf een lege pagina beginnen? Niet ideaal.

Sjablonen voor aanbevelingsbrieven maken dit gemakkelijker. Met de juiste structuur kunt u zich concentreren op het toevoegen van zinvolle details in plaats van na te denken over hoe u moet beginnen of wat u moet vermelden.

In deze blogpost laten we je gratis, gebruiksvriendelijke sjablonen voor aanbevelingsbrieven zien van ClickUp en andere bronnen. Aan de slag! ⏭️

Wat zijn sjablonen voor aanbevelingsbrieven?

Sjablonen voor aanbevelingsbrieven zijn gestructureerde overzichten die u helpen bij het schrijven van duidelijke, gerichte en goed georganiseerde aanbevelingsbrieven. De meeste sjablonen bevatten standaardonderdelen, zoals een inleiding, de sterke punten of prestaties van de persoon in kwestie, ondersteunende voorbeelden en een afsluitende verklaring.

Ze zijn erg handig als je weinig tijd hebt of meerdere brieven moet schrijven.

Met een sjabloon hebt u een kant-en-klaar format, zodat u zich kunt concentreren op essentiële details, zoals de unieke vaardigheden en ervaringen van de persoon, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de structuur van de brief.

Met deze sjablonen kunt u eenvoudig doordachte, professionele brieven opstellen voor sollicitaties, stages, academische programma's en meer.

Wat maakt een sjabloon voor een goede aanbevelingsbrief?

Een solide sjabloon voor een aanbevelingsbrief vereenvoudigt het schrijfproces en zorgt ervoor dat uw aanbeveling indruk maakt. Het moet u helpen om de sterke punten van de kandidaat duidelijk naar voren te brengen en tegelijkertijd flexibel te blijven voor verschillende rollen.

Dit is waar u op moet letten in een opvallend sjabloon:

Duidelijke structuur: Organiseert content met aparte secties voor introductie, kwalificaties en afsluitende opmerkingen

Aanpasbare velden: Kan worden aangepast aan specifieke rollen, sectoren of prestaties van kandidaten voor Kan worden aangepast aan specifieke rollen, sectoren of prestaties van kandidaten voor werkreferenties

Professionele toon: Behoudt een gepolijste maar authentieke toon om de geloofwaardigheid te vergroten

Specifieke aanwijzingen: Helpt schrijvers om gedetailleerde voorbeelden van vaardigheden en prestaties op te nemen

Beknopt kader: Houdt de brief gefocust en heeft idealiter minimaal één pagina voor maximale impact

Veelzijdig format: Aan te passen aan academische, professionele of op tekens gebaseerde aanbevelingen

Bewerkbaar ontwerp: Eenvoudig aan te passen in Word, Google Documenten of PDF-formaat

Begeleidende tekst: Suggesties voor krachtige formuleringen om de unieke waarde van de kandidaat te benadrukken

16 sjablonen voor aanbevelingsbrieven

Het schrijven van een aanbevelingsbrief is niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Zelfs als u precies weet wat u wilt zeggen, kan het snel overweldigend worden om de juiste woorden te vinden en alles te ordenen.

Laten we eens kijken naar enkele kant-en-klare sjablonen voor aanbevelingsbrieven waarmee u aan de slag kunt. 📃

1. Sjabloon voor sollicitatiebrief van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Schrijf indrukwekkende aanbevelingsbrieven met de sjabloon voor sollicitatiebrieven van ClickUp

Het sjabloon voor sollicitatiebrieven van ClickUp helpt u bij het opstellen van overtuigende, op maat gemaakte aanbevelingsbrieven waarin echte prestaties en groei worden benadrukt.

Het sjabloon maakt gebruik van een gestructureerd raamwerk dat u begeleidt van een sterke opening via de kwalificaties van de kandidaat en ondersteunende voorbeelden tot een overtuigende afsluiting. Of u nu iemand aanbeveelt voor een baan, stage of academische mogelijkheid, met dit sjabloon blijft uw tekst gericht, persoonlijk en indrukwekkend.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Begin sterk met een duidelijke introductie en context van de relatie

Breng prestaties in lijn met de rol of het programma aan de hand van praktijkvoorbeelden

Benader beperkingen van kandidaten als groeikansen

Vermijd vage complimenten met behulp van ingebouwde suggesties voor meer specificiteit

📌 Ideaal voor: Het aanbevelen van kandidaten met een verhaalgerichte, op maat gemaakte brief die echte prestaties en groei benadrukt.

💡 Pro-tip: Basis uw brief op één overtuigend verhaal. Een goed gekozen verhaal met context en resultaat zegt vaak meer dan een lijst met eigenschappen. Denk aan: 'hoe ze een mislukt project tot een succes hebben gemaakt', niet 'ze zijn georganiseerd en gemotiveerd'

2. Sjabloon voor een vacaturevoorstel van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Geef een aanbeveling vorm met de sjabloon voor een vacaturevoorstel van ClickUp

Met de sjabloon voor een vacaturevoorstel van ClickUp kunt u eenvoudig oprechte, overtuigende aanbevelingen opstellen die persoonlijk en toch professioneel overkomen.

Het sjabloon helpt u om te beginnen met uw verbinding met de kandidaat, levendige voorbeelden van impact te delen en meetbare resultaten te benadrukken. U kunt zelfs afbeeldingen zoals tijdlijnen insluiten om uw argumenten te ondersteunen, wat ideaal is voor kandidaten met projectgebaseerde prestaties.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Combineer persoonlijke verhalen met professionele finesses

Benadruk resultaten zoals de impact van het team of het succes van het project

Optie om afbeeldingen toe te voegen om uw boodschap in uw sollicitatie te versterken

Perfect voor op maat gemaakte aanbevelingen voor specifieke functies

📌 Ideaal voor: Het opstellen van overtuigende aanbevelingen voor functietitels die persoonlijke verbindingen, opvallende voorbeelden en een verzorgde structuur combineren.

💡 Pro-tip: Verspil geen tijd met het wisselen tussen tools of helemaal opnieuw beginnen.

3. Sjabloon voor aanbevelingsbrief van Canva

via Canva

Canva's sjabloon voor aanbevelingsbrieven heeft een strakke, professionele layout met subtiele designelementen die de brief een warme uitstraling geven zonder informeel te worden.

Met speciale ruimte voor de gegevens van de afzender en ontvanger, een flexibel berichtgedeelte en een nette afsluiting, zorgt dit sjabloon ervoor dat alles er verzorgd uitziet en gemakkelijk kan worden gepersonaliseerd.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Visueel aantrekkelijke layout met zachte perzikkleurige accenten

Eenvoudige structuur voor snelle personalisatie

Biedt een evenwicht tussen warmte en professionaliteit met een strakke opmaak

Ideaal voor academische of professionele aanbevelingen die een visuele boost kunnen gebruiken

📌 Ideaal voor: Het ontwerpen van een brief die net zo indrukwekkend is als de aanbeveling die hij bevat.

💡 Pro-tip: Vermijd superlatieven, tenzij je ze kunt staven. Woorden als 'beste', 'meest' of 'uitzonderlijk' kunnen hol klinken zonder specifieke details. Kwantificeer of contextualiseer prestaties waar mogelijk. Met ClickUp Brain kun je een vage zin in je brief markeren en de AI vragen deze te herschrijven met concrete voorbeelden of gegevens. 📌 Probeer deze prompt in ClickUp Brain: Vervang 'Hij is de meest betrouwbare medewerker van ons team' door een specifiek voorbeeld of meetbaar resultaat dat betrouwbaarheid aantoont.

4. Sjabloon voor aanbevelingsbrief voor middelbare school door Adobe

via Adobe

Adobe's sjabloon voor aanbevelingen voor middelbare scholieren biedt een uitnodigende, goed gestructureerde layout die perfect is voor aanbevelingen voor studenten.

Van de verticale schoolnaam in de marge tot het zachte bladontwerp, de beelden zijn creatief en geloofwaardig. Het format richt zich op academische prestaties en voegt daar een persoonlijk, ondersteunend tintje aan toe.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Vriendelijk en toch professioneel ontwerp met een moderne uitstraling

Ideaal voor aanbevelingen voor studenten in academische instellingen

Overzichtelijke layout die personalisatie eenvoudig maakt

Visuele elementen voegen warmte toe zonder af te leiden

📌 Ideaal voor: Studenten helpen om zich van hun beste kant te laten zien met een uitstekende aanbeveling.

5. Sjabloon voor een referentiebrief met tekens door AIHR

via AIHR

Het sjabloon voor een referentiebrief van AIHR zorgt voor een authentieke en duidelijke brief en helpt u bij het schrijven van een doordachte persoonlijke aanbeveling.

Met duidelijke aanwijzingen voor kwaliteiten, voorbeelden en afsluitende opmerkingen werkt dit flexibele format voor verschillende doeleinden, of het nu gaat om banen, academische rollen of vrijwilligersprogramma's.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Eenvoudige structuur voor niet-professionele aanbevelingen

Moedigt een oprechte, persoonlijke toon aan zonder informeel te klinken

Ideaal voor karakterreferenties in verschillende contexten

Vragen helpen je om gefocust en specifiek te blijven

📌 Ideaal voor: Het schrijven van een oprechte karakterbeoordeling die authentiek en memorabel overkomt.

6. Sjabloon voor professionele referentiebrief door AIHR

via AIHR

Het sjabloon voor professionele referentiebrieven biedt een verzorgde structuur om de carrièrestap van een collega vol vertrouwen te ondersteunen.

Het helpt u bij het schrijven van een sterke inleiding, details over de sterke punten van de kandidaat en een afsluiting die uitnodigt tot follow-up – perfect voor het ondersteunen van carrièreswitches of promoties.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Strak, modern ontwerp met subtiele kleuraccenten

Ideaal voor carrièreveranderingen, promoties of formele sollicitaties

Moedigt zowel persoonlijke inzichten als professionele voorbeelden aan

Laat ruimte voor een geloofwaardige, respectvolle afsluiting

📌 Ideaal voor: Het ondersteunen van de volgende grote stap of aanstaande carrièreswitch van een collega met een sterke, professionele aanbeveling met positieve feedback.

💡 Pro-tip: Gebruik toekomstgerichte taal uit de functieomschrijving. Schakel over van 'wat ze hebben gedaan' naar 'wat ze kunnen doen'. Voorbeeld: 'Haar vermogen om zich snel aan te passen en onder druk te presteren maakt haar uitermate geschikt voor snelle, klantgerichte rollen. '

7. Sjabloon voor een referentiebrief voor promotie door AIHR

via AIHR

Het sjabloon voor een aanbevelingsbrief voor promotie van AIHR is ontworpen om een werknemer aan te bevelen voor de volgende stap in zijn of haar carrière zonder al te formeel of algemeen te klinken.

Het helpt u de vaardigheden, sleutel bijdragen en leiderschapskwaliteiten van de kandidaat te benadrukken, met ruimte om uw aanbeveling te onderbouwen met concrete voorbeelden en een sterke afsluiting.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Gerichte format op maat voor interne promoties

Moedigt specifieke voorbeelden aan die vooruitgang ondersteunen

Houdt een duidelijke, professionele toon aan

Eenvoudig aan te passen voor elke branche of rol

📌 Ideaal voor: Het aanbevelen van iemand die volgens u klaar is om met vertrouwen een grotere rol op zich te nemen.

⚙️ Bonus: Bekijk deze sjablonen voor carrièreplanning om je groei te abonneren.

8. Sjabloon voor aanbevelingsbrief voor beurs door Template.net

Met het sjabloon voor een aanbevelingsbrief voor een studiebeurs kunt u op een gestructureerde, zinvolle manier academische prestaties, leiderschapskwaliteiten en maatschappelijke betrokkenheid onder de aandacht brengen.

Van het vaststellen van uw relatie tot het benadrukken van overeenstemming met studiebeursdoelen, deze sjabloon helpt u een sterke zaak op te bouwen zonder de brief te ingewikkeld te maken.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Geeft een duidelijk overzicht van academische en buitenschoolse prestaties

Helpt de waarden van studenten af te stemmen op de missie van de beurs

Bevat ruimte voor echte voorbeelden, zoals gemeenschapsinitiatieven

Ideaal voor studenten die zich aanmelden voor op verdiensten of dienstverlening gebaseerde programma's

📌 Ideaal voor: Een verdienstelijke student helpen die beurs binnen te halen met een indrukwekkende aanbeveling.

💡 Pro-tip: Vermijd veelgebruikte complimenten zoals 'gaat een stap verder'. Beschrijf in plaats daarvan precies wat de persoon heeft gedaan en waarom dat opmerkelijk was. Actie > modewoorden.

9. Sjabloon voor aanbevelingsbrief voor collega's door Template.net

Dit sjabloon voor een aanbevelingsbrief helpt u een oprechte, professionele aanbeveling voor een collega te schrijven zonder dat deze algemeen klinkt.

De layout zorgt voor een conversatieachtige, maar gestructureerde opmaak, met plaatshouders die u helpen om specifieke sterke punten te benadrukken, zoals technische vaardigheden, leiderschap of samenwerking, afhankelijk van de context.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Overzichtelijke structuur voor snelle en eenvoudige bewerking

Aanwijzingen helpen je om je te concentreren op echte prestaties en eigenschappen

Professioneel en toch persoonlijk

Ideaal voor aanbevelingen van collega's en interne verwijzingen

📌 Ideaal voor: De prestaties van een collega in de schijnwerpers zetten met een oprechte, doordachte aanbeveling.

10. Sjabloon voor referentiebrief door Template.net

De sjabloon voor een referentiebrief biedt een veelzijdig format voor professionele aanbevelingen. Er is ruimte om sleutelenk punten te benadrukken en geloofwaardigheid toe te voegen door middel van echte voorbeelden.

Het gaat efficiënt van de inleiding naar de aanbeveling en moedigt beknopte verhalen aan, ondersteund door korte, relevante anekdotes.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Veelzijdig genoeg voor verschillende professionele scenario's

Helpt u vage complimenten te vermijden met behulp van stapsgewijze aanwijzingen

Dankzij de gestroomlijnde werkstroom blijven brieven gericht en effectief

Handig voor eerste concepten of aanbevelingen die snel klaar moeten zijn

📌 Ideaal voor: Een voorsprong nemen op elke aanbevelingsbrief met een duidelijke, gemakkelijk te volgen layout en specifieke richtlijnen.

11. Aanbevelingsbrief voor visumaanvraag door Template.net

Het sjabloon voor een visumaanbevelingsbrief helpt u een respectvolle, beknopte brief op te stellen ter ondersteuning van iemands visumaanvraag of immigratieprocedure.

Het helpt u om de immigratieambtenaar rechtstreeks aan te spreken, uw autoriteit te vestigen en de academische of professionele verdiensten van de kandidaat op een gestructureerde, ondersteunende manier te benadrukken.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Formele toon geschikt voor juridische en immigratiecontexten

De ingebouwde structuur zorgt voor duidelijkheid en geloofwaardigheid

Ruimte om opleiding, werkethiek en prestaties te benadrukken

Overzichtelijke opmaak met nauwkeurige afzendergegevens voor follow-up

📌 Ideaal voor: Het ondersteunen van iemands visumaanvraag met een goed opgestelde aanbevelingsbrief.

💡 Pro-tip: Als je een aanbeveling schrijft voor iemand die nog aan het begin van zijn of haar carrière staat, leg dan meer nadruk op houding en aanpassingsvermogen dan op ervaring. In de juiste context kunnen nieuwsgierigheid, leergierigheid en doorzettingsvermogen zwaarder wegen dan technische expertise.

12. Sjabloon voor aanbevelingsbrief voor stage door Template.net

Het sjabloon voor een aanbevelingsbrief voor een stage vereenvoudigt het proces van het aanbevelen van studenten of beginnende professionals voor stagefuncties.

Dankzij de eenvoudige layout kunt u de kandidaat snel voorstellen, enkele sterke punten benadrukken en een specifieke anekdote delen, allemaal in een format dat gemakkelijk aan te passen is.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Beknopte structuur, perfect voor snelle, doordachte aanbevelingen

Moedigt het gebruik van echte voorbeelden aan die potentieel laten zien

De evenwichtige toon maakt het geschikt voor formele of informele instellingen

Gemakkelijk aan te passen voor verschillende stageprogramma's

📌 Ideaal voor: Het helpen van een student of beginnende professional bij het vinden van een stage met een opvallende aanbeveling voor potentiële werkgevers.

13. Sjabloon voor aanbevelingsbrief voor freelancers door Template.net

De sjabloon voor een aanbevelingsbrief voor freelancers is ontworpen om de vaardigheden, betrouwbaarheid en bijdragen van een freelancer op een persoonlijke maar professionele manier te presenteren.

Het bevat ruimte om samenwerking, projectresultaten en de algehele ervaring te bespreken, wat ideaal is om freelancers te helpen toekomstige clients of rollen binnen te halen.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Eenvoudige layout die de nadruk legt op vaardigheden, vertrouwen en resultaten

Moedigt persoonlijke verhalen aan in plaats van algemene feedback

Sluit af met een duidelijke aanbeveling en contactinformatie

Ideaal voor freelance ontwikkelaars, ontwerpers, schrijvers en consultants

📌 Ideaal voor: Het aanbevelen van de vaardigheden en betrouwbaarheid van een freelancer op een manier die nieuwe deuren voor hen opent.

14. Sjabloon voor aanbevelingsbrief voor verpleegkundigen door Template.net

Het sjabloon voor een aanbevelingsbrief voor verpleegkundigen helpt u een doordachte, geloofwaardige aanbeveling te schrijven voor een collega-verpleegkundige, waarbij de nadruk ligt op klinische en interpersoonlijke sterke punten.

U wordt gevraagd om aandacht te besteden aan teamwork, patiëntenzorg, communicatie en leiderschap, waardoor het een veelzijdige brief wordt voor sollicitaties, opleidingsprogramma's of onderscheidingen.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Behandelt belangrijke onderwerpen zoals klinische vaardigheden en samenwerking

Houdt een professionele maar warme toon aan

Handig voor peer-to-peer-aanbevelingen binnen instellingen in de gezondheidszorg

Inclusief een sterke afsluiting voor een definitieve aanbeveling

📌 Ideaal voor: Het erkennen van de toewijding van een collega-verpleegkundige en hen aanbevelen als een goede kandidaat voor hun volgende kans.

15. Sjabloon voor aanbevelingsbrief voor openbare dienstverlening door Template.net

Het sjabloon voor een aanbevelingsbrief voor de publieke sector helpt u iemand aan te bevelen die een impact heeft in de overheid, non-profitorganisaties of maatschappelijke functies.

Het helpt u om uw leiderschapsstijl, sociale vaardigheden en impact op de gemeenschap te benadrukken met specifieke voorbeelden – perfect voor rollen die professionaliteit en hart voor de zaak vereisen.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Overzichtelijke layout met secties die zijn afgestemd op rollen in de publieke sector

Helpt bij het benadrukken van missiegedreven kwaliteiten en interpersoonlijke sterke punten

Werkt voor sollicitaties, afspraken of nominaties voor prijzen

Een sterke afsluiting laat ruimte voor follow-up of contact

📌 Ideaal voor: Het schrijven van een betekenisvolle aanbeveling voor iemand die een verschil maakt in de publieke sector.

16. Sjabloon voor een aanbevelingsbrief van een docent door Template. Net

Het sjabloon voor een aanbevelingsbrief van een docent zorgt ervoor dat de brief gericht en oprecht blijft, ideaal voor het aanbevelen van docenten of studenten in een academische omgeving.

Het moedigt u aan om specifieke verhalen over leren, leiderschap en bijdragen in de klas te delen, waardoor de aanbeveling meer diepgang krijgt en de structuur overzichtelijk blijft.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Ontworpen voor aanbevelingen van studenten of docenten

Inclusief ruimte voor persoonlijke verhalen en academische hoogtepunten

Eenvoudig aan te passen voor instellingen in het basis- en voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs

Houdt de toon respectvol, geloofwaardig en bemoedigend

📌 Ideaal voor: Het ondersteunen van een collega-docent met een aanbeveling waarin zijn of haar passie en vaardigheden worden benadrukt.

💡 Pro-tip: Vermeld waar nodig projecten, partners, prestaties of bedrijfsnamen. Dit geeft uw brief geloofwaardigheid en positioneert de persoon als iemand die in echte, complexe omgevingen heeft gewerkt.

Maak, verfijn en verstuur sneller aanbevelingsbrieven met ClickUp

Aanbevelingsbrieven moeten doordacht, gestructureerd en gemakkelijk te schrijven zijn, vooral wanneer de tijd beperkt is of wanneer er meerdere verzoeken tegelijk binnenkomen. Sjablonen helpen het proces te vereenvoudigen, maar het echte voordeel ligt in het hebben van een werkruimte waarin alles samenkomt.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk en vaardighedenbeheer, ontworpen om elk onderdeel van uw werkstroom soepeler te laten verlopen, inclusief het schrijven, opmaken en beheren van LOR's.

ClickUp-documenten

Maak, organiseer en pas aanbevelingsbrieven aan met ClickUp Documenten

Laten we beginnen met ClickUp Documenten.

Het is een ingebouwde documenteditor waarmee u complete documenten kunt maken, opmaken en ordenen zonder uw werkruimte te verlaten.

Stel bijvoorbeeld dat u een carrièrebegeleidingsprogramma leidt en aanbevelingsbrieven moet versturen voor 10 mentees. U kunt een hoofddocument met de naam 'Mentorship LORs 2025' maken, met een subpagina voor elke mentee, en elke brief personaliseren met hoogtepunten uit hun mentorschapstraject. Tag vervolgens de programmacoördinator om ze te controleren en af te ronden.

ClickUp Brain

En het wordt nog beter: ClickUp Brain, een intelligente AI-assistent, is rechtstreeks in Documenten geïntegreerd.

Het helpt u bij het opstellen, herschrijven of verfijnen van content rechtstreeks in uw document. U kunt een ruwe paragraaf markeren, Brain vragen om deze te verbeteren of een geheel nieuwe sectie te genereren zonder de pagina te verlaten.

Stel aanbevelingsbrieven op en verfijn ze rechtstreeks in ClickUp Documenten met ClickUp Brain

Stel dat u een projectmanager aanbeveelt en moeite hebt om zijn of haar leiderschapskwaliteiten onder woorden te brengen. U kunt ruwe aantekeningen over zijn of haar prestaties markeren, ClickUp Brain vragen om 'Hier een sterke aanbeveling voor een projectmanager die een succesvol teamoverschrijdend initiatief heeft geleid' te maken en direct een gepolijste versie ontvangen.

