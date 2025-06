10 gratis sjablonen voor SWOT-analyses voor marketing voor strategische planning in 2025

Een SWOT-analyse is een hulpmiddel voor het evalueren van interne en externe invloeden op uw succes. Als u geen rekening houdt met deze factoren, heeft dit een negatieve invloed op de groei van uw bedrijf en stelt u het bloot aan risico's.

Zonder een marketing SWOT-analyse (sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen) tast u in het duister met uw marketingcampagnes, waardoor u het risico loopt slechte beslissingen te nemen, middelen te verspillen en kansen te missen.

Daar komt een sjabloon voor een marketing-SWOT-analyse van pas. Deze sjabloon vereenvoudigt het proces door een gestructureerde SWOT-matrix te bieden voor het evalueren van sleutelgebieden.

Deze gids bevat gratis en aanpasbare SWOT-sjablonen waarmee u impactvolle strategieën kunt ontwikkelen, kansen kunt benutten en uw concurrenten voor kunt blijven.

🔍 Wist u dat? SWOT heette niet altijd SWOT. Vroeger heette het SOFT, wat stond voor 'Satisfactory' (voldoende), 'Opportunity' (kansen), 'Fault' (fouten) en 'Threat' (bedreigingen). 🤯

Wat zijn sjablonen voor marketing-SWOT-analyses?

Sjablonen voor marketing-SWOT-analyses zijn gestructureerde kaders waarmee u uw interne sterke punten, zwakke punten van uw bedrijf, externe kansen en potentiële bedreigingen kunt analyseren.

Met deze sjablonen kunt u uw positie in de markt gemakkelijker evalueren, groeigebieden identificeren en potentiële risico's signaleren, zonder dat u elke keer dat u de analyse uitvoert vanaf nul hoeft te beginnen. Ze zijn vooral handig voor campagneplanning, concurrentieanalyse en strategische besluitvorming.

Door gebruik te maken van een sjabloon voor een marketing-SWOT-analyse kunt u:

Identificeer markttrends en opkomende concurrenten

Verbeter interne processen en verbeter de bedrijfsplanning

Neem weloverwogen beslissingen

Verkrijg een concurrentievoordeel

Een sjabloon voor SWOT-analyse voor bedrijfsplanning is ideaal voor marketingteams, productmanagers en kleine bedrijven. Of u nu een nieuwe productlijn lanceert, nieuwe markten verkent of een brainstormsessie houdt, een SWOT-raamwerk biedt uw team een strategisch startpunt voor succes.

➡️ Lees meer: Hoe voert u een product-SWOT-analyse uit voor strategische inzichten?

Wat maakt een goede sjabloon voor een marketing-SWOT-analyse?

Een goed ontworpen sjabloon voor een marketing-SWOT-analyse moet gebruiksvriendelijk zijn, een duidelijke en intuïtieve structuur hebben en aanpasbaar zijn voor verschillende soorten en schaalgroottes van bedrijven.

Dit zijn de sleutelfuncties waar u op moet letten in een ideale sjabloon voor SWOT-analyse:

Overzichtelijke SWOT-matrix layout: Organiseert de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf in een gestructureerd SWOT-diagram voor eenvoudige analyse

Vooraf ingevulde, uitgebreide voorbeelden van SWOT-analyses: Deel voorbeelden en steekproeven van SWOT-analyses in marketinggrafieken om u te helpen sneller uw eigen SWOT-analyse te maken

Focus op interne en externe factoren: Omvat zowel interne factoren (zoals technische expertise) als typische externe invloeden (zoals opkomende concurrenten)

Visueel aantrekkelijk ontwerp: Gebruikt opvallende labels en kleuren om verschillende secties te markeren, zoals sterke en zwakke punten, tabellen om interne en externe factoren apart te groeperen, of een op een matrix gebaseerd SWOT-analysediagram voor een uitgebreid overzicht dat de besluitvorming vereenvoudigt

Samenwerkingsvriendelijk format: Maakt het voor het hele team gemakkelijker om bij te dragen, of het nu gaat om een live brainstormsessie, een vergadering over bedrijfsplanning of zelfs asynchroon met handige bewerkingstools en instellingen voor toegangscontrole

Integratie met andere frameworks: Kan worden afgestemd op PEST-analyse (politiek, economisch, sociaal en technologisch) of andere tools voor markttrends voor een veelzijdige aanpak

Schaalbaarheid voor verschillende behoeften: Werkt voor kleine bedrijven, persoonlijke SWOT-analyses of grootschalige evaluaties van het concurrentielandschap

➡️ Lees meer: Hoe maak je een SWOT-analyse in marketing (sjabloon en voorbeelden)

10 beste sjablonen voor marketing-SWOT-analyses om te ontdekken

Op basis van de checklist met essentiële criteria vindt u hier de beste gratis en aanpasbare sjablonen voor SWOT-analyses om uw inspanningen te stroomlijnen:

1. ClickUp sjabloon voor persoonlijke SWOT-analyse

Gratis sjabloon downloaden Identificeer groeigebieden om geplande mijlpalen sneller te bereiken met de ClickUp Personal SWOT Analysis Template

De persoonlijke SWOT-analysesjabloon van ClickUp helpt u uw sterke en zwakke punten als marketeer te beoordelen en kansen en bedreigingen voor uw professionele ontwikkeling te identificeren. Deze informatie helpt u strategische beslissingen te nemen over uw carrière en persoonlijke groei.

Gebruik de inzichten die u opdoet om een gepersonaliseerde routekaart voor succes te creëren en uw doelen op te splitsen in beheersbare taken en subtaak. Ingebouwde aangepaste velden, weergaven en tools voor het bijhouden vereenvoudigen zelfevaluatie, waardoor het proces beter georganiseerd en doelgerichter verloopt.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Structureer uw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in een overzichtelijke SWOT-grafiek

Gebruik aangepaste statussen om de voortgang op elk verbeterpunt bij te houden, of het nu gaat om het verbeteren van uw data-analyse of het ontwikkelen van uw CRO-vaardigheden

Gebruik de weergaven Tabel, Gantt en Kalender om patronen te analyseren en tijdlijnen voor verbeteringen in te stellen

🔑 Ideaal voor: Carrièreprofessionals, ondernemers en studenten die hun persoonlijke sterke punten willen evalueren, zwakke punten willen overwinnen en nieuwe kansen voor hun carrière en persoonlijke ontwikkeling willen benutten.

➡️ Lees meer: Beste gratis sjablonen voor SWOT-analyses voor Excel

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chat, taakopmerkingen, documenten en e-mails!

2. ClickUp SOAR-analysesjabloon

Gratis sjabloon downloaden Bereik doelen en verbeter projectresultaten met de ClickUp SOAR-analysesjabloon

De ClickUp SOAR-analysesjabloon helpt individuen en teams om hun sterke punten, kansen, ambities en resultaten op een gestructureerde manier te beoordelen. In tegenstelling tot traditionele SWOT-analyses, die zich richten op zwakke punten en bedreigingen, benadrukt SOAR positieve groei en doelgerichte resultaten.

Een kant-en-klare whiteboard-layout vereenvoudigt brainstormen, strategische planning en teamafstemming, waardoor naadloze besluitvorming en het bijhouden van de voortgang worden gegarandeerd.

📌 Voorbeeld: Een marketingteam gebruikt de ClickUp SOAR-analysesjabloon om de strategie voor de lancering van een nieuw product te verfijnen. Sterke punten: Sterke merkbekendheid en zeer betrokken volgers op sociale media

Kansen: Groeiende vraag in een nieuw marktsegment en onbenutte partnerschappen met influencers

Ambitie: Binnen 12 maanden het favoriete merk worden van Gen Z-consumenten

Resultaten: Verhoog het websiteverkeer met 40% en verhoog de conversies van campagnes met 25% Deze aanpak helpt het team gefocust te blijven op wat werkt en zorgt ervoor dat inspanningen worden afgestemd op ambitieuze, meetbare doelen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng sterke punten in kaart, identificeer kansen, definieer ambities en stel meetbare resultaten vast voor uw marketingprocessen via SOAR-analyse

Gebruik ClickUp Whiteboards voor realtime brainstormsessies en het plannen van marketingstrategieën, met nuttige input van meerdere belanghebbenden

Integreer met project-werkstromen door SOAR-inzichten rechtstreeks te koppelen aan ClickUp-taken , tijdlijnen en dashboards

Bekijk deze video om te zien hoe ClickUp Whiteboards de marketingwerkstromen voor zowel interne teams als bureaus optimaliseren:

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, marketing- en HR-teams en strategische planners die een doelgerichte aanpak nodig hebben voor groei, innovatie en prestatieoptimalisatie.

💡 Pro-tip: Gebruik het gedeelte 'Ambitie' in het sjabloon om storytelling voor langetermijncampagnes te stimuleren. Als u bijvoorbeeld een voortrekkersrol wilt spelen op het gebied van duurzaamheid, begin dan vandaag nog met het verwerken daarvan in uw merkverhaal.

3. ClickUp-sjabloon voor concurrentieanalyse

Gratis sjabloon downloaden Onderzoek uw concurrenten om hen een stap voor te blijven met de sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp

Met de sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp ontdekt u marktkansen door alle concurrentie-inzichten op één plek te bewaren, of u nu een nieuw product lanceert of uw marktaandeel in een moordende markt wilt vergroten.

De gratis sjabloon voor SWOT-analyse bevat ingebouwde tools voor onderzoek naar concurrenten, vergelijkingen en strategieontwikkeling. Door het concurrentieanalyseproces te stroomlijnen, kunnen teams effectief samenwerken en datagestuurde beslissingen nemen om concurrenten te overtreffen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer onderzoek naar concurrenten, visualiseer inzichten en houd markttrends bij om veranderingen te anticiperen en snel te reageren

Zorg ervoor dat alle concurrentie-informatie gecentraliseerd en gemakkelijk te raadplegen is voor het hele team

Automatiseer het monitoren van concurrenten door waarschuwingen in te stellen voor prijswijzigingen, productlanceringen of andere belangrijke veranderingen

🔑 Ideaal voor: Marketingprofessionals, productmanagers en bedrijfsstrategen om concurrenten bij te houden en te overtreffen.

🧠 Leuk weetje: SWOT-analyse werd al in de jaren 60 uitgevonden door een managementconsultant genaamd Albert Humphrey van het Stanford Research Institute (SRI). Het blijft een van die klassieke analytische tools die decennia later nog steeds relevant zijn! ✨

4. ClickUp-sjabloon voor prijsanalyse van concurrenten

Gratis sjabloon downloaden Verzamel en analyseer gegevens over de prijzen van concurrenten met de sjabloon voor concurrentieanalyse en prijsstelling van ClickUp

De sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp helpt bedrijven bij het onderzoeken, vergelijken en optimaliseren van hun prijsstrategieën op basis van marktinzichten. Met deze sjabloon houdt u de prijzen van concurrenten bij, evalueert u prijstrends en past u uw tarieven aan om concurrerend te blijven en tegelijkertijd winstgevend te blijven.

Of u nu een start-up bent die zijn prijsmodel bepaalt of een gevestigd bedrijf dat zijn strategieën verfijnt, deze sjabloon biedt een gestructureerde aanpak voor beide.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de prijzen van concurrenten bij met behulp van een gestructureerde weergave van concurrentieanalyses voor realtime vergelijkingen

Analyseer prijsontwikkelingen eenvoudig met aanpasbare velden om prijsmodellen en -patronen te categoriseren

Monitor prijsschommelingen door automatische herinneringen in te stellen voor regelmatige prijscontroles bij concurrenten

🔑 Ideaal voor: Bedrijfseigenaren, prijsanalisten en marketingteams om de prijzen van concurrenten te vergelijken, prijsmodellen te verfijnen en concurrerende strategieën voor duurzame groei te ontwikkelen.

➡️ Lees meer: Hoe schrijf je een situatieanalyse met voorbeelden.

5. ClickUp NOISE-analysesjabloon

Gratis sjabloon downloaden Stimuleer strategische groei en pak uitdagingen effectief aan met de ClickUp NOISE-analysesjabloon

De ClickUp NOISE-analysesjabloon helpt marketingorganisaties hun strategische richting te beoordelen en te verfijnen door sleutelfactoren voor het bedrijf op te splitsen in behoeften, kansen, verbeteringen, sterke punten en uitzonderingen (NOISE).

Het evalueert interne en externe factoren en helpt teams te identificeren wat werkt, wat verbetering behoeft en hoe middelen kunnen worden geoptimaliseerd voor blijvend succes.

Met dit sjabloon kunnen bedrijven hiaten analyseren, sterke punten benutten en risico's beperken in één visuele werkruimte.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Identificeer kritieke behoeften voor uw product, ontdek nieuwe campagnemogelijkheden, houd verbeterpunten in campagneprestaties bij, benut bestaande sterke punten en pak uitzonderingen effectief aan

Gebruik aanpasbare, collaboratieve weergaven zoals Whiteboards en Tabellen in ClickUp voor een gestroomlijnde planning van strategische initiatieven

🔑 Ideaal voor: Business leaders, marketing project managers en strategieteams om prestaties te analyseren, groeikansen te identificeren en besluitvorming te verfijnen.

💡 Pro-tip: De 'E' in NOISE is goud waard. Kijk naar uitschieters: onverwachte successen of momenten waarop alles wel soepel werkte. Probeer achteraf te achterhalen waarom dat zo was en creëer vervolgens dezelfde voorwaarden.

6. Sjabloon voor ClickUp-analysekader

Gratis sjabloon downloaden Brainstorm en organiseer ideeën met de sjabloon voor het ClickUp-analysekader

De ClickUp Analysis Framework Template biedt teams een interactieve ruimte om te brainstormen, inzichten te categoriseren en meerdere bedrijfsfactoren efficiënt te vergelijken.

Met vooraf opgestelde secties voor het documenteren van platforms, targetmarkten, leveringsopties en meer, vereenvoudigt het de besluitvorming en verbetert het de samenwerking.

Met behulp van dit sjabloon kunnen gebruikers systematisch concurrenten analyseren, marktkansen identificeren en bedrijfsstrategieën verfijnen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer en vergelijk concurrenten op basis van verschillende factoren in een duidelijk, gestructureerd format

Brainstorm en werk in realtime samen met teamleden aan ideeën voor een betere strategische afstemming

Pas secties aan om u te concentreren op relevante concurrentiefactoren, van prijsstelling tot klantdemografie

🔑 Ideaal voor: Marktanalisten, bedrijfsstrategen, productmanagers en ondernemers om concurrenten te evalueren, bedrijfsstrategieën te optimaliseren en datagestuurde beslissingen te nemen.

💡 Pro-tip: Heb je moeite met het beoordelen van projectrisico's en kansen? Leer hoe je een SWOT-analyse uitvoert in projectmanagement en sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in kaart brengt om een soepele uitvoering te garanderen.

7. ClickUp-sjabloon voor benchmarkanalyse

Gratis sjabloon downloaden Vergelijk prestatiestatistieken en identificeer industrienormen met de ClickUp Benchmark Analysis Template

De ClickUp-sjabloon voor benchmarkanalyse helpt teams om productprestaties te vergelijken, trends in de sector te identificeren en op gegevens gebaseerde optimalisatiebeslissingen te nemen. Bedrijven stroomlijnen hun concurrentieanalyse door belangrijke financiële indicatoren zoals eenheidsprijs, omzet, inkomsten en winstmarges direct te vergelijken met die van concurrenten in de sector.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Vergelijk sleutelcijfers voor producten naast elkaar in een gestructureerde layout

Visualiseer financiële prestaties met duidelijke, kleurgecodeerde secties om sterke en zwakke punten te identificeren

Standaardiseer benchmarking met behulp van vooraf gedefinieerde categorieën om consistentie in de analyse te garanderen

🔑 Ideaal voor: Business-analisten, productmanagers en leidinggevenden om productprestaties te vergelijken, concurrentie te analyseren en strategische prijsbeslissingen te nemen.

8. ClickUp TOWS Matrix-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Analyseer de interne en externe factoren die bijdragen aan de winstgevendheid, groei en het succes van uw organisatie met de ClickUp TOWS Matrix-sjabloon

De ClickUp TOWS Matrix-sjabloon helpt bedrijven inzichten te verkrijgen om te opereren op een manier die hun sterke punten maximaliseert, zwakke punten overbodig maakt, kansen benut en bedreigingen neutraliseert. Het bevordert samenwerking, verbetert risicobeheer en verhoogt de efficiëntie van besluitvorming.

Of u nu een nieuw initiatief lanceert of uw huidige activiteiten verfijnt, met dit sjabloon kunt u slimmer plannen voor effectieve resultaten.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer SWOT-inzichten visueel met behulp van een ClickUp Whiteboard voor eenvoudige brainstorming

Houd de voortgang bij met aangepaste taakstatussen zoals Open en Voltooid

Pas werkstromen aan met aangepaste velden om sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen te categoriseren

🔑 Ideaal voor: Businessstrategen, projectmanagers en leidinggevenden die een gestructureerde aanpak nodig hebben voor strategische besluitvorming.

🔎 Wist u dat? Door echte citaten van klanten of NPS-gegevens te gebruiken, kunt u uw sterke en zwakke punten bevestigen (of in twijfel trekken). Soms zit de grootste kloof tussen perceptie en realiteit.

9. Minimalistische sjabloon voor SWOT-analyse door Canva

via Canva

De minimalistische sjabloon voor SWOT-analyse van Canva is gemaakt om bedrijven, ondernemers en strategen te helpen hun SWOT effectief te beoordelen. Het strakke ontwerp zorgt voor duidelijkheid, waardoor inzichten eenvoudig en professioneel kunnen worden gepresenteerd.

Of u nu een nieuwe productlijn voor uw bedrijf ontwikkelt of marktrisico's evalueert, met dit sjabloon kunt u belangrijke punten duidelijk analyseren en eenvoudig communiceren aan uw team of belanghebbenden.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Visualiseer kritieke inzichten in een overzichtelijk vierkwadrant format

Pas tekst, lettertypes en kleuren aan uw huisstijl en voorkeuren aan

Organiseer informatie efficiënt met speciale secties voor sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen

🔑 Ideaal voor: Ondernemers, bedrijfsanalisten, projectmanagers en marketingteams voor het analyseren van bedrijfsstrategieën, marktomstandigheden en concurrentielandschappen.

➡️ Lees meer: Strategische planningsmodellen en frameworks voor uw bedrijf

10. Sjabloon voor SWOT-analyse voor start-ups door Template.net

De sjabloon voor SWOT-analyse voor start-ups van Template.net biedt een gestructureerde manier om sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen te beoordelen. Deze visueel aantrekkelijke en eenvoudig te bewerken sjabloon helpt ondernemers en business teams om duidelijkheid te krijgen over interne en externe factoren die van invloed zijn op hun start-ups.

Met het intuïtieve ontwerp kunnen gebruikers secties aanpassen, efficiënt samenwerken en datagestuurde beslissingen nemen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer inzichten met behulp van een gestructureerde SWOT-matrix om de sterke punten en uitdagingen van uw bedrijf efficiënt te categoriseren

Werk naadloos samen door de sjabloon te delen met teamleden voor realtime input en brainstorming

Exporteer en deel in meerdere formaten, waaronder PDF, PNG en PowerPoint, voor eenvoudige verdeling

🔑 Ideaal voor: Ondernemers, oprichters van start-ups en marketingteams die hun marktpositie willen beoordelen, groeikansen willen identificeren en risico's effectief willen beperken.

➡️ Lees meer: Hoe voer je een HR-SWOT-analyse uit (sjabloon en voorbeelden)

Versterk uw SWOT-analyse met ClickUp

SWOT-analyse is essentieel voor marketeers, bedrijfsleiders en eigenaren van start-ups. Het biedt waardevolle inzichten voor strategische planningskaders, concurrentiepositie en risicobeperking, waardoor bedrijven voorop blijven lopen.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, helpt je je marketing SWOT-analyse te stroomlijnen met krachtige functies zoals realtime samenwerking, AI-aangedreven inzichten en aanpasbare dashboards.

Hiermee kunt u eenvoudig sleutelbevindingen bijhouden, actiepunten toewijzen en gegevens uit meerdere bronnen integreren voor een uitgebreide analyse.

Bovendien verhoogt het met meer dan 1.000 aanpasbare sjablonen de efficiëntie en productiviteit van uw personeel. Met ClickUp worden uw marketingstrategieën datagestuurd, flexibel en impactvol tegelijk.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.