5 Mislukte producten die een succes bleken te zijn

Zoals elke aspirant-uitvinder weet, is het ontwikkelen van een geweldig idee slechts de eerste stap in het ontwikkelen van een winnend product. Zonder de technische vaardigheden om je briljante idee te ontwerpen - of een partner die je helpt het tot leven te brengen - zal je uitvinding waarschijnlijk een hersenspinsel blijven.

En dan hebben we het nog niet eens over de uitvindingen die wel prototypes worden, maar nooit uitgroeien tot volwaardige consumentenproducten.

Er is nog een derde productcategorie: Ideeën die uitgroeiden tot levensvatbare uitvindingen, alleen niet degene die de maker voor ogen had. Denk aan medicijnen op recept met verrassende off label voordelen zoals een medicijn tegen hoge bloeddruk dat sommige artsen voorschrijven om PTSS-gerelateerde nachtmerries te behandelen . Of denk eens aan Play-Doh: De oneindig rekbare, kneedbare klei die iedereen kent en waar iedereen van houdt, was oorspronkelijk bedoeld als behangreiniger.

Om de creativiteit en flexibiliteit van succesvolle productontwikkeling te benadrukken, ClickUp stelde een lijst samen van producten die succes hadden met iets anders dan hun oorspronkelijke bedoeling uit een verzameling nieuws en bronnen van experts.

Lees verder om te ontdekken hoe deze vijf bekende consumentenproducten veel verder zijn geëvolueerd dan de oorspronkelijke ideeën van hun uitvinders.

je vraagt je af wat je in een product moet zoeken_ *hulpmiddel voor productbeheer* _? We gaan dieper in op de 11 beste tools voor productbeheer.**_

1. Pacemaker

via Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

In 1956 probeerde uitvinder Wilson Greatbatch een machine te maken die het geluid van het menselijk hart kon opnemen toen hij per ongeluk een weerstand van de verkeerde grootte installeerde. In plaats van het beoogde resultaat begon de machine zijn eigen puls af te geven.

Hoewel de puls in eerste instantie onregelmatig was, bleef Greatbatch aan het apparaat werken totdat het een regelmatige puls produceerde op zeer weinig batterijstroom.

Na verdere tests op een hond was Greatbatch klaar met de pacemaker voor mensen. In 1961 gebruikten ongeveer 100 patiënten de nieuwe pacemaker. Schattingen suggereren dat wel 3 miljoen Amerikanen gebruiken tegenwoordig een implanteerbare pacemaker.

Van het plannen van vereisten tot retrospectieve rapportage, ClickUp heeft 20_ productbeheertemplates dekt elk deel van het productmanagementproces.

2. Post-it

via Indypendenz/ Shutterstock

Het verhaal achter de nu alomtegenwoordige aantekening begon in 1968 toen een chemicus bij het in Minnesota gevestigde 3M een nieuwe kleefstof probeerde te ontwikkelen. Spencer Silver wilde een nog sterkere, taaiere lijm maken dan het bedrijf al had en kwam op het idee van microsferen. Deze kleine kleverige bolletjes konden zich hechten aan oppervlakken maar waren gemakkelijk te verwijderen. Silver kon er aanvankelijk geen toepassing voor vinden, maar in 1974 had een collega genaamd Art Fry een "eureka-moment" Toen Fry tijdens de koorrepetitie met een gezangboek aan het rommelen was, realiseerde hij zich dat bladwijzers veel nuttiger zouden zijn als ze aan de pagina konden blijven plakken, zodat ze er niet uit zouden vallen als je een boek opensloeg.

Toen het team van 3M eenmaal het prototype voor de Post-it had ontwikkeld, realiseerden ze zich dat ze ook handig waren om aantekeningen op kantoor door te geven. In 1980 bracht 3M het eerste Post-it product uit met groot succes.

3. Noppenfolie

via New Africa/ Shutterstock

Alfred Fielding en Marc Chavannes creëerden noppenfolie in 1957 als een getextureerd behangpapier waarvan ze hoopten dat het de Beat-generatie zou aanspreken. Toen ze twee plastic douchegordijnen door een hittemachine haalden, was het resultaat een vel folie met luchtbellen erin.

Hoewel Fielding en Chavannes niet zeker waren van het beste gebruik voor hun uitvinding, wisten ze dat ze iets interessants hadden gemaakt en ze vroegen patenten aan voor het proces. De twee uitvinders brainstormden over meer dan 400 mogelijke toepassingen voordat ze op één toepassing stuitten die bleef hangen: verpakkingsmateriaal.

Vandaag de dag is Sealed Air - het bedrijf dat Fielding en Chavannes oprichtten - een Fortune 500-bedrijf dat de kaap van de industriële productie heeft overschreden $5,5 miljard in omzet in 2021 .

4. Listerine

via Ju Jae-young/ Shutterstock

Ben je bekend met de term halitosis? Je realiseert je misschien niet dat Listerine eigenlijk de de term om mondwater te verkopen. In 1879 ontwikkelde Dr. Joseph Lawrence de oorspronkelijke formule voor Listerine als een chirurgisch antisepticum . Hij noemde zijn aanmaak zelfs naar Dr. Joseph Lister, de eerste chirurg die opereerde in een gesteriliseerde kamer en de vader van de antiseptische geneeskunde.

In 1895 had Lawrence het eigendom van Listerine overgedragen aan Lambert Pharmaceutical Co., dat ontdekte dat het ook ziektekiemen in de mond doodde en het op de markt bracht aan tandartsen. In de jaren 1920 begon het bedrijf met de verkoop van Listerine als middel tegen "halitosis" (voorheen slechte adem) en de verkoop nam een hoge vlucht.

Wat je ook gebouwd hebt, het vrijgeven aan het publiek is een kritiek moment. Dit is waarom een gecontroleerde, meetbare en geautomatiseerde release management proces is uw sleutel tot succes.

5. YouTube

via Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

De 2,5 miljard actieve gebruikers van YouTube zouden de eerste versie van de populaire app voor video waarschijnlijk niet hebben herkend. In 2005 creëerden de medeoprichters Steve Chen, Chad Hurley en Jawed Karim YouTube als een videodatingsite waar gebruikers video's van zichzelf konden uploaden om over hun droompartner te praten.

Na minder dan een week had nog geen enkele persoon een video geüpload. De medeoprichters boden vrouwen $20 om video's te uploaden van zichzelf naar de site te uploaden.

Toen ze zich realiseerden dat hun oorspronkelijke abonnement niet werkte, stelden de medeoprichters het platform open voor alle video's - en YouTube zoals we het nu kennen was geboren. In 2006 nam Google YouTube over voor $1,65 miljard, en in het tweede kwartaal van 2022 werd YouTube overgenomen door Google een winst van $7,34 miljard gerapporteerd .

Onderschat nooit de kracht van mislukking

Je kunt je moeilijk een wereld zonder deze uitvindingen voorstellen - sommige hebben letterlijk en andere figuurlijk levens gered.

Rogaine was bedoeld als een bloeddrukmedicijn .

Wheaties resulteerde in een toevallige lekkage van een mengsel van tarwezemelen op een fornuis.

En de man achter de magnetron werkte oorspronkelijk aan radarapparatuur voor de Tweede Wereldoorlog toen hij de de golven van de machine smolten een chocoladereep in zijn zak.

Maar al deze uitvindingen begonnen als mislukte experimenten, dus onderschat nooit de kracht van mislukkingen.

Zoals een van ClickUp's kernwaarden elke dag 1% groeien is de sleutel tot succes en zowel kleine overwinningen als mislukkingen worden beschouwd als leermomenten. Uw ontdekkingen, groot of klein, kunnen u leiden naar de uitvinding van het volgende grote ding dat ons leven voor altijd kan veranderen.

meer informatie over ClickUp_ *kernwaarden* _, en hoe ClickUp productteams kan helpen vereenvoudigen en slagen in_ *productbeheer* _.**_

Gastschrijver:_

annalise Mantz van Stacker