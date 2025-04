120+ negatieve aanwijzingen voor stabiele vervorming om je AI-kunst in 2025 te verbeteren

Je past de aanwijzing aan, drukt op genereren en het resultaat is niet helemaal wat je verwachtte: extra details, lichte vervormingen of elementen die niet op hun plaats lijken. Als je al eens hebt gewerkt met het genereren van AI-afbeeldingen, ben je dit waarschijnlijk al eens tegengekomen.

Hier komen de negatieve aanwijzingen van Stable Diffusion van pas. Stable Diffusion genereert afbeeldingen op basis van tekstuele beschrijvingen, ook wel prompts genoemd. Negatieve aanwijzingen daarentegen geven aan wat niet moet worden opgenomen, zodat je vervormingen, ongewenste objecten of rommelige artefacten kunt uitfilteren.

In plaats van te worstelen met de onvoorspelbaarheid van AI, kun je de uitvoer verfijnen voor schonere, meer gecontroleerde resultaten. In deze gids ontdek je meer dan 120 krachtige negatieve aanwijzingen om je AI-gegenereerde kunst te verbeteren, fouten te minimaliseren en eenvoudig afbeeldingen van hogere kwaliteit te maken. Laten we aan de slag gaan!

⏰ 60-seconden samenvatting In het kort: Stabiele diffusie negatieve aanwijzingen helpen bij het verfijnen van AI-gegenereerde afbeeldingen door ongewenste elementen zoals extra ledematen, vervormingen en wazige texturen eruit te filteren. Ze verbeteren de beeldkwaliteit, verbeteren de compositiecontrole en behouden stijlconsistentie door veelvoorkomende AI-gegenereerde kunstwerken te voorkomen

Hoe het werkt : AI interpreteert negatieve aanwijzingen door waarschijnlijkheidsgewichten aan te passen - waardoor de aanwezigheid van gespecificeerde elementen wordt verminderd voor schonere, nauwkeurigere resultaten.

Voorbeelden : Vervormingen verwijderen (bijv. "extra vingers", "wazige details"), stijlen verfijnen (bijv. "oververzadigde kleuren", "laag contrast") en het realisme verbeteren (bijv.)

Optimaliseren van negatieve aanwijzingen: Het gaat om het testen van verschillende termen, het verfijnen van gewichten en het balanceren van uitsluitingen om de beste artistieke output te bereiken

Let op: Te veel negatieve aanwijzingen of tegenstrijdige aanwijzingen kunnen de beeldkwaliteit verslechteren - te veel uitsluitingen kunnen de AI verwarren, wat kan leiden tot wazige, onvolledige of te vereenvoudigde resultaten

Wat zijn Stable Diffusion negatieve aanwijzingen?

Negatieve aanwijzingen van Stable Diffusion zijn instructies die de AI in Stable Diffusion vertellen wat hij niet moet genereren.

In plaats van alleen te beschrijven wat u in uw afbeelding wilt, moet u ook een lijst geven met dingen die u wilt uitsluiten, zoals extra vingers, wazige gezichten of vervormde achtergronden. Dit levert schonere, realistischere en visueel aantrekkelijkere resultaten op.

In tegenstelling tot gewone prompts, die de AI naar een bepaalde esthetiek leiden, werken negatieve prompts als een filter, waardoor ongewenste elementen die vaak voorkomen in AI-gegenereerde kunst worden verminderd. Of je nu streeft naar hyperrealisme, anime of abstracte beelden, het beheersen van negatieve aanwijzingen kan je AI-kunst naar een hoger niveau tillen.

Waarom negatieve aanwijzingen gebruiken in Stable Diffusion?

Ooit een afbeelding gemaakt met enge handen, zwevende ogen of een vreemd uitgerekt gezicht? Dan bieden negatieve aanwijzingen uitkomst.

Dit is waarom ze essentieel zijn:

Los veelvoorkomende problemen met AI-kunst op : Voorkom extra ledematen, vervormingen en onrealistische functies

Verbeter de helderheid van afbeeldingen : Verwijder ruis, onscherpte en ongewenste details

Controleer compositie: Zorg ervoor dat AI vasthoudt aan je artistieke visie zonder afleidingen

Verbeter het realisme: Krijg natuurlijk ogende afbeeldingen met betere verhoudingen en minder AI-artefacten

Hoe werken negatieve aanwijzingen in Stable Diffusion?

Negatieve aanwijzingen vertellen Stable Diffusion welke elementen moeten worden vermeden bij het genereren van een afbeelding. Terwijl de hoofdprompt beschrijft wat je wilt, verfijnt de negatieve prompt de uitvoer door ongewenste artefacten, vervormingen of inconsistenties uit te sluiten.

Als je een negatieve aanwijzing invoert, kent de AI een lagere waarschijnlijkheid toe aan deze termen, waardoor het minder waarschijnlijk is dat ze worden gegenereerd. Dit is vooral handig bij veelvoorkomende problemen die door de AI worden gegenereerd, zoals onnatuurlijke handen, overmatige onscherpte of ongewenste objecten op de achtergrond.

Bijvoorbeeld, als je invoert:

Prompt: "Een futuristisch stadslandschap bij zonsondergang, filmische belichting, ultragedetailleerd"

Negatieve aanwijzingen: "wazig, vervormd, misvormd, lage kwaliteit, tekst, watermerk"

De AI geeft prioriteit aan hoge details en filmische belichting, terwijl wazige of vervormde resultaten worden vermeden.

Voorbeelden van effectieve negatieve aanwijzingen

Hier zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden van negatieve aanwijzingen die worden gebruikt om AI-gegenereerde afbeeldingen te verfijnen:

Voor realistische menselijke gezichten

Negatieve opdracht: "Misvormd, asymmetrisch, extra ogen, extra ledematen, slechtste kwaliteit, wazig, onnatuurlijke huid, slechte anatomie"

Om schone en scherpe AI-kunst te maken

Negatief commentaar: "Lage kwaliteit, korrelig, artefacten, wazig, vervormd, slechte compositie, onrealistische belichting"

Voor afbeeldingen in anime-stijl

Negatieve opdracht: "Extra ledematen, vervormde handen, wazig, lage resolutie, overbelicht, vervormde functies, tekst, watermerk"

Hoe maak je effectieve negatieve aanwijzingen met stabiele diffusie

Met de juiste negatieve aanwijzingen kun je AI-gegenereerde afbeeldingen aanzienlijk verbeteren, vervormingen voorkomen en meer gepolijste resultaten behalen. Hoewel er geen standaard formule bestaat, kan een gestructureerde aanpak de beeldkwaliteit verbeteren en veelvoorkomende AI-valkuilen minimaliseren.

1. Identificeer terugkerende problemen in je AI-kunst

Kijk voordat je een negatieve aanwijzing toevoegt naar de fouten in je gegenereerde afbeeldingen.

Vraag jezelf af:

Zijn gezichten vervormd of asymmetrisch?

Hebben de handen extra vingers?

Is de achtergrond rommelig of korrelig?

Is het beeld wazig of mist het details?

Als je eenmaal weet wat er mis is, kun je een lijst met negatieve trefwoorden samenstellen om die problemen tegen te gaan.

2. Gebruik veelvoorkomende negatieve trefwoorden

Bepaalde problemen komen vaak voor in AI-kunst en negatieve aanwijzingen kunnen helpen ze te elimineren.

Hier zijn enkele veelgebruikte termen voor verschillende doeleinden:

Voor betere menselijke anatomie: "Vervormd, asymmetrisch, extra vingers, extra ledematen, vergroeide vingers, onrealistische verhoudingen, slechte anatomie"

Voor scherpe beelden van hoge kwaliteit: "Lage kwaliteit, wazig, ruis, pixelig, overbelicht, vervormd, korrelig"

Voor schone achtergronden: "Druk, rommelig, tekst, watermerk, logo, rommelig, willekeurige objecten"

Voor realistischere AI-kunst: "Cartoonachtig, 3D render, lage resolutie, laag contrast, overbelicht, uitgewassen"

Het mixen en matchen van deze trefwoorden kan de beeldkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

💡 Bonus tip: Stapel gelijksoortige termen voor betere filtering - In plaats van alleen "wazig", voeg variaties toe zoals "onscherp, lage resolutie, korrelig, vlekkerig" om resultaten verder te verfijnen.

3. Experimenteer met weging voor sterkere effecten

Met Stable Diffusion kun je de sterkte van een negatieve aanwijzing aanpassen met behulp van gewichten. Als een bepaalde fout blijft verschijnen, kun je het gewicht ervan verhogen met haakjes () of de :X-notatie.

Voorbeeld:

("extra vingers":1. 5, "wazig":2. 0, "vervormd":1. 8)

Hogere waarden (bijv. :2.0) zorgen ervoor dat de AI deze elementen agressiever vermijdt.

4. Test en pas aan op basis van je resultaten

AI-kunst is onvoorspelbaar, dus het verfijnen van negatieve aanwijzingen vergt proefversies en fouten. Als er nog steeds ongewenste details verschijnen, kun je preciezere negatieve trefwoorden toevoegen of het gewicht ervan verhogen.

Begin met een eenvoudige negatieve aanwijzing

Termen toevoegen of verwijderen op basis van uitvoerkwaliteit

Pas indien nodig gewichten aan

Houd effectieve combinaties bij voor toekomstig gebruik

Als je Stable Diffusion negatieve aanwijzingen onder de knie hebt, moet je het een en ander aanpassen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, ziet je AI-illustratie er schoner, scherper en professioneler uit.

120+ negatieve aanwijzingen voor stabiele diffusie

Negatieve aanwijzingen zijn essentieel voor het verfijnen van AI-gegenereerde afbeeldingen. Ze helpen vervormingen, ongewenste elementen en uitvoer van lage kwaliteit te voorkomen.

Hier zijn 120+ zorgvuldig samengestelde negatieve aanwijzingen, georganiseerd per categorie, om je te helpen je AI-gegenereerde afbeeldingen te verfijnen in Stable Diffusion en preciezere resultaten van hoge kwaliteit te bereiken:

1. Realistische menselijke gezichten

Realistische menselijke gezichten

AI worstelt vaak met gezichtssymmetrie, huidtextuur en realisme. Deze negatieve aanwijzingen helpen vervormingen zoals extra ogen, gesmolten gezichten en griezelige functies te elimineren, waardoor je een natuurlijker en fotorealistischer uiterlijk krijgt.

Negatieve aanwijzingen om slecht getekende gezichten te voorkomen:

"Misvormd, asymmetrisch, extra ogen, wazig, vervormd, slechte anatomie, onevenredig, onrealistische huid"

"Dubbel gezicht, gemuteerd gezicht, griezelig, griezelig, uitgerekt, gesmolten, misvormd, ghosting"

"3D-weergave, cartoon, plastic, wasachtig, popperig, namaakhuidtextuur"

2. Handen, voeten en vingers fixen

Realistische handen, voeten en vingers

Het genereren van realistische handen blijft een van de grootste uitdagingen van AI. De volgende aanwijzingen verwijderen veelvoorkomende problemen zoals slecht getekende voeten, extra vingers, ontbrekende armen, handen met webben, extra armen en onnatuurlijke handpalmstructuren, wat leidt tot meer anatomisch correcte resultaten.

Negatieve aanwijzingen om slecht getekende handen te voorkomen:

"Extra vingers, vergroeide vingers, ontbrekende benen, vervormde handen, onrealistische handen, klauwachtige vingers"

"Gevlekte vingers, uitgerekte handen, dubbele duim, gezwollen handen, vreemde vingers, gebroken botten"

"Handen samengevoegd met het lichaam, onnatuurlijke handpalmstructuur, zwevende handen, meerdere armen"

Pro Tip: Sla gestructureerde AI-prompt sjablonen op en hergebruik ze in plaats van telkens opnieuw te beginnen. Ze kunnen u helpen bij het organiseren, verfijnen en standaardiseren van aanwijzingen voor consistente, hoogwaardige AI-gegenereerde resultaten, vooral bij het itereren van negatieve aanwijzingen voor Stabiele Diffusie.

3. Hoogwaardige en scherpe afbeeldingen

Scherpe afbeeldingen van hoge kwaliteit

AI-gegenereerde afbeeldingen kunnen er soms korrelig, ruw of met een lage resolutie uitzien. Deze aanwijzingen verbeteren de scherpte en details door wazige uitvoer van normale kwaliteit eruit te filteren en de helderheid te verbeteren.

Negatieve aanwijzingen voor hoge resolutie en detail:

"Lage kwaliteit, wazig, pixelig, ruisachtig, overbelicht, korrelig, uitgewassen, lage-resolutie"

"Compressie artefacten, gekartelde randen, ruwe texturen, onafgewerkte details, laag contrast"

"Watermerk, artefacten, tekst overlay, UI-elementen, algemene stockfoto-effecten"

4. Afbeeldingen in animestijl

Afbeeldingen in animestijl

Om een strakke anime-esthetiek te behouden, is het belangrijk om elementen te verwijderen waardoor afbeeldingen er te realistisch of vervormd uitzien. Deze aanwijzingen voorkomen problemen zoals hyperrealistische texturen, 3d renders en onjuiste verhoudingen.

Negatieve aanwijzingen voor AI-kunst in anime-stijl:

"Realistisch, 3D, CGI, griezelig, vervormd, extra ledematen, lage resolutie, vervormd, tekst, watermerk"

"Hyperrealistisch, schilderachtig, fotorealistisch, onnatuurlijke schaduwen, verkeerde verhoudingen"

"Weinig details, korrelig, overgecompliceerde achtergrond, overvolle elementen"

💡Pro Tip: Test de sterkte van negatieve aanwijzingen met iteratieve aanpassingen. Begin eenvoudig en voeg dan "vervormd:1.5, onscherp:2.0" toe als er problemen blijven bestaan. 0" toe als er problemen blijven bestaan. Overladen prompts kunnen ongewenste vereenvoudigingen veroorzaken.

5. Schone achtergronden

Schone achtergronden

Een rommelige achtergrond kan een compositie verpesten. Met deze negatieve aanwijzingen kun je overbodige objecten, rommelige achtergronden en ongewenste tekst verwijderen, wat resulteert in een schoner en visueel aantrekkelijker beeld.

Negatieve aanwijzingen voor heldere composities:

"Onoverzichtelijk, druk, rommelig, ongewenste objecten, vervormde achtergrond, overlappende details"

"Willekeurige objecten, weinig moeite, generiek, drukke compositie, chaotische scène"

"Tekst, watermerk, graffiti, UI-elementen, tekstoverlay, zwevende objecten"

6. Filmische en professionele looks

Gepolijst en professioneel uiterlijk

Als AI-gegenereerde afbeeldingen een gepolijste, filmachtige uitstraling moeten hebben, is het cruciaal om onnatuurlijke belichting, verwassen kleuren en vervormde schaduwen te vermijden. Deze aanwijzingen verfijnen contrast, diepte en lichtkwaliteit.

Negatieve aanwijzingen voor filmische kunst:

"Overbelicht, onnatuurlijke belichting, uitgewassen, vervormde schaduwen, onrealistische reflecties"

"Korrelig, ruis, laag contrast, vlakke belichting, doffe kleuren, te scherp"

"Uitgeblazen hoge lichten, kleurstrepen, overmatige bloei, filmartefacten"

7. Fotorealistische landschappen

Realistische landschappen

Landschappen gegenereerd door AI kunnen er soms te kunstmatig of plat uitzien. Deze aanwijzingen verwijderen onrealistische texturen, onevenwichtigheden in kleuren en omgevingen met weinig details om natuurlijker ogende landschappen te maken.

Negatieve aanwijzingen voor realistische natuur- en stadsgezichten:

"Cartoonachtig, 3D, CGI, wazig, overbewerkt, kunstmatige kleuren, weinig details"

"Blokkerig, plasticachtig, slechte belichting, gebrek aan textuur, onnatuurlijke schaduwen"

"Oververzadigd, vlakke belichting, symmetrische herhaling, algemene scène"

8. Geen artefacten of watermerken

Geen watermerken

AI-modellen voegen soms ongewenste tekst, watermerken of visuele artefacten toe die de uiteindelijke uitvoer verpesten. Deze negatieve aanwijzingen zorgen voor schone, afleidingsvrije afbeeldingen door ongewenste overlays te verwijderen.

Negatieve aanwijzingen om ongewenste artefacten te verwijderen:

"Watermerk, tekst, handtekening, logo, artefacten, UI-elementen"

"Compressieruis, gepixelde, wazige gebieden, willekeurige tekst, QR codes"

"AI-gegenereerde vervormingen, gekloonde objecten, rare dubbele randen"

9. Fantasie en sci-fi verbeteringen

Levendige en meeslepende verbeteringen

Fantasy- en sci-fi thema's moeten levendig en meeslepend zijn, maar AI kan algemene, saaie of weinig gedetailleerde scènes genereren. Met deze aanwijzingen kun je de belichting, het contrast en de details verfijnen voor een boeiende compositie.

Negatieve aanwijzingen voor fantasy en sci-fi:

"Saai, alledaags, algemeen, weinig details, uitgewassen, laag contrast"

"Realistisch, historisch, traditioneel, doffe kleuren, standaard verlichting"

"Flat design, 2d kunst, uncanny valley, onhandige verhoudingen"

10. Donkere en horror-thema's

Horrorbeelden

Horrorbeelden kunnen hun griezelige effect verliezen als AI ze te cartoonesk of te goed belicht maakt. Deze aanwijzingen behouden de donkere, verontrustende sfeer terwijl ongewenste helderheid en zachte functies worden vermeden.

Negatieve aanwijzingen voor AI-kunst met horror-thema:

"Cartooneske, heldere, kleurrijke, vrolijke, zachte belichting, onrealistische horror"

"Vriendelijk, schattig, Pixar-stijl, Disney, vloeiende texturen, pastelkleuren"

"Weinig details, slechte schaduwen, overbelicht, laag contrast, gebrek aan diepte"

11. Artistieke en conceptuele verbeteringen

Artistieke en conceptuele verbeteringen

Concepttekeningen kunnen er inconsistent uitzien als AI onrealistische anatomie, vlakke schaduwen of slecht penseelwerk introduceert. Met deze aanwijzingen kun je AI-gegenereerde concepttekeningen verfijnen, zodat ze er samenhangender en hoogwaardiger uitzien.

Negatieve aanwijzingen voor concepttekeningen

"Weinig details, troebele kleuren, onrealistische anatomie, algemene stijl"

"Te scherp, vreemde scherptediepte, onhandig perspectief, vlakke schaduw"

"Slechte textuurmenging, onrealistische penseelstreken, uncanny valley"

12. Portretfotografie en studioverlichting

Hooglichten en schaduwen verfijnen

AI-gegenereerde portretten hebben vaak last van lastige belichting, huidimperfecties en onrealistische schaduwen. Deze negatieve aanwijzingen verbeteren het algehele uiterlijk door highlights, schaduwen en huidtexturen te verfijnen.

Negatieve aanwijzingen voor portretten van studiokwaliteit

"Harde belichting, onnatuurlijke schaduwen, rare reflecties, vervormde gezichtskenmerken"

"Overbelichte highlights, onderbelichte gebieden, uitgewassen kleuren"

"Lage resolutie, zachte focus, slechte huidtextuur, achtergrond met ruis"

13. Architectuur- en interieurontwerpen

Professioneel ogende architectuur en interieurontwerpen

AI genereert soms onrealistische structuren met vervormde perspectieven en misplaatste objecten. Deze negatieve aanwijzingen voor AI-kunst helpen om schonere, professioneler ogende architectuur en interieurontwerpen te maken.

Negatieve aanwijzingen voor realistische architectuur

"Kromme lijnen, vervormde muren, ongelijkmatige belichting, valse reflecties"

"Lage resolutie, korrelige texturen, onhandige schaduwen, onrealistische plaatsing van meubels"

"Slecht perspectief, rommelig interieur, lege ruimtes, dubbele objecten"

14. Voedselfotografie en hyperrealisme

Hoogwaardige voedselfotografie

Als AI voedselfoto's overmatig bewerkt, kunnen ze er plastisch of onnatuurlijk uitzien. Deze aanwijzingen verwijderen kunstmatige texturen en overmatig gladmaken, waardoor je realistischere voedselfoto's van hoge kwaliteit krijgt.

Negatieve aanwijzingen voor voedselfotografie:

"Plastisch ogende, wasachtige textuur, onrealistische, oververzadigde kleuren"

"Rare reflecties, gesmolten uiterlijk, kunstmatige texturen, nep uitziend voedsel"

"Wazig, lage resolutie, cartooneske, vlakke belichting, slecht gedefinieerde vormen"

15. Vintage- en filmfotografiestijlen

Authentieke filmfotografie-stijlen

Als je met AI vintage fotografie wilt maken, helpen deze aanwijzingen moderne digitale effecten te verwijderen en zorgen ze ervoor dat het beeld een authentieke filmachtige esthetiek behoudt.

Negatieve aanwijzingen voor retro- en filmlooks

"Oververscherpt, onrealistische filmkorrel, digitale ruis, rare kleuren"

"Modern, hoge definitie, schone texturen, vlakke belichting, synthetische kleuren"

"3D render, CGI, hyperrealistisch, te glad, steriele compositie"

Pro tip: De kwaliteit van AI-kunst hangt af van hoe goed je prompts structureert. Maak in plaats van proefvluchten en fouten gebruik van hulpmiddelen voor prompttechniek waarmee u de formulering, gewichten en structuur kunt analyseren en optimaliseren. Deze tools helpen bij het verfijnen van Stable Diffusion negatieve prompts door preciezere uitsluitingen voor te stellen en veelgemaakte fouten te voorkomen.

Gemeenschappelijke fouten die je moet vermijden met negatieve aanwijzingen van Stabiele Diffusie

Het gebruik van negatieve aanwijzingen kan AI-gegenereerde afbeeldingen drastisch verbeteren, maar verkeerd gebruik kan leiden tot onbedoelde resultaten.

Hier zijn enkele veelgemaakte fouten waar je op moet letten bij het verfijnen van je aanwijzingen:

Overbelasting van de negatieve prompt: Het toevoegen van te veel negatieve trefwoorden kan de AI tegenwerken, wat soms leidt tot wazige of onvolledige afbeeldingen. Beperk je tot de meest relevante termen in plaats van de prompt te vullen met alles wat je wilt vermijden

Tegenstrijdige aanwijzingen gebruiken: Als je hoofdaanwijzing "een realistisch portret" is, maar je negatieve aanwijzing "realistisch" bevat, raakt de AI in de war. Vermijd het negeren van sleutelelementen van je gewenste stijl

Te veel details verwijderen: Het wegfilteren van termen als "schaduw, contrast, textuur" kan ervoor zorgen dat de AI platte, levenloze afbeeldingen genereert. Pas op dat je niet te veel corrigeert, vooral bij realistische of filmische beelden

Als een probleem blijft bestaan, verhoog dan het gewicht van de negatieve term. Gebruik in plaats van gewoon "wazig" "wazig:1. 5" om de AI prioriteit te geven aan het vermijden ervan

De beperkingen van AI negeren: Sommige problemen, zoals perfecte handen of vlekkeloze symmetrie, zijn zwakke punten van AI. Negatieve aanwijzingen helpen, maar ze zullen inherente modelgebreken niet voltooien

Verwachten dat één prompt voor alles werkt: Wat voor anime werkt, kan een realistische foto verpesten. Pas je negatieve aanwijzingen altijd aan op basis van de kunststijl en het onderwerp

Beperkingen van het gebruik van Stabiele Diffusie

Hoewel Stable Diffusion een krachtig AI-gereedschap is voor het genereren van kunst, kunnen de beperkingen de beeldkwaliteit en -controle beïnvloeden.

Hier zijn drie sleuteluitdagingen waar gebruikers rekening mee moeten houden:

1. Worstelingen met handen, gezichten en symmetrie

AI-gegenereerde handen hebben vaak ontbrekende vingers, onnatuurlijke buigingen of ontbrekende delen. Gezichten kunnen asymmetrisch of vervormd lijken, vooral in complexe composities. Hoewel negatieve aanwijzingen helpen om deze fouten te verminderen, garanderen ze geen perfectie en kan bewerking achteraf nog steeds nodig zijn.

2. Beperkte controle over fijne details

Stable Diffusion interpreteert aanwijzingen losjes, wat betekent dat kleine details (bijvoorbeeld specifieke kledingpatronen, precieze uitdrukkingen van teken) mogelijk niet precies zo worden gegenereerd als beschreven. Zelfs met zeer gedetailleerde aanwijzingen kunnen sommige elementen er willekeurig of inconsistent uitzien over meerdere generaties.

3. Moeite met tekst en complexe typografie

Stable Diffusion heeft moeite met het genereren van leesbare tekst in een afbeelding. AI produceert vaak brabbelende tekens, vervormde letters of onjuiste woorden, waardoor het onbetrouwbaar is voor logo's, posters of ander ontwerpwerk dat precieze typografie vereist. Het gebruik van externe bewerkingssoftware is vaak nodig om op tekst gebaseerde elementen te corrigeren.

