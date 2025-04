Top AI-aanwijzingen om interne communicatie te verbeteren: Betrokkenheid en duidelijkheid vergroten

Moeite met het bijhouden van e-mails, Slack-berichten en bedrijfsmededelingen?

Interne communicatie kan aanvoelen als een fulltime baan, want voor velen is het dat ook bijna. Tussen het beantwoorden van berichten, het opstellen van memo's en het schakelen tussen platforms door, slokken deze taken een groot deel van je werkweek op.

42% van het werk wordt verstoord door het gegoochel met e-mails, vergaderingen en tools.

AI kan dat veranderen. Met de juiste aanwijzingen kan AI je helpen om sneller duidelijke en effectieve berichten op te stellen, of je nu reageert op een snelle vraag, een belangrijke update aankondigt of een gevoelig onderwerp behandelt.

In deze gids bespreken we de beste AI-prompts voor interne communicatie en hoe ClickUp - de alles-in-één app voor werk - je kan helpen bij het stroomlijnen van berichten, het verminderen van heen-en-weergeloop en het verhogen van de efficiëntie.

60-seconden samenvatting Interne communicatie neemt een aanzienlijk deel van de werktijd in beslag. AI biedt oplossingen om het berichtenverkeer te stroomlijnen en te verbeteren

AI kan de communicatie met medewerkers personaliseren, gegevens analyseren en routineberichten automatiseren, waardoor de betrokkenheid en duidelijkheid worden verbeterd

Effectieve AI-prompts zijn cruciaal voor impactvolle interne communicatie, waaronder bedrijfsbrede aankondigingen en personeelsenquêtes

Uitdagingen bij de invoering van AI zijn onder andere bezorgdheid over privacy, afstemming op de bedrijfscultuur en het behouden van een menselijke touch in de communicatie

De toekomst van AI in interne communicatie omvat slimme personalisering van berichten en AI-gestuurd workflowbeheer met behoud van essentiële menselijke interactie

AI-tools zoals ClickUp kunnen berichten, inzichten en strategieën genereren, waardoor interne communicatie efficiënter en effectiever wordt

ClickUp Brain integreert AI in uw werkruimte om de communicatie en het projectmanagement te verbeteren

Manieren om AI te gebruiken in interne communicatie

Voordat we ingaan op prompts, lees je hier hoe Teams AI gebruiken om dagelijkse chats en bedrijfsupdates te verbeteren:

Personaliseer werknemerscommunicatie: Zeg vaarwel tegen algemene berichten - AI past de toon en uiting aan op basis van individuele voorkeuren om boeiende werknemerscommunicatie te creëren

Analyseer gegevens en meet het sentiment onder medewerkers: AI interpreteert de trends en het sentiment in de recente communicatie-inspanningen van een bedrijf, evenals de productiviteitsgegevens, zodat managers weloverwogen beslissingen kunnen nemen en de teamdynamiek kunnen verbeteren

Content genereren en verfijnen: AI helpt bij het brainstormen over ideeën, het maken van hoofdlijnen voor communicatie en het omzetten van ruwe concepten in gepolijste, boeiende content

Routinematige berichten automatiseren: Van dagelijkse updates tot aankondigingen en herinneringen, AI plant en personaliseert de communicatie om medewerkers op de hoogte te houden

Vind informatie direct: AI vindt snel documenten, inzichten en citaten uit gekoppelde bedrijfsgegevens en de uitgebreide database van Google met een eenvoudige prompt

Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor productiviteit

AI-aanwijzingen voor interne communicatie

Met het oog op de diverse toepassingen zijn hier de beste AI-aanwijzingen die het voor iedereen eenvoudiger maken om interne communicatie op te stellen.

1. AI-prompts voor bedrijfsbrede aankondigingen

Aankondigingen stimuleren het moreel van werknemers sneller dan een shot cafeïne de Monday blues verdrijft. Ze laten ook zien dat je toewijding aan vertrouwen en transparantie hoog in het vaandel hebt staan.

Probeer deze drie voorbeelden van AI-prompts voor effectieve communicatie binnen het hele bedrijf:

Lancering van een nieuwe productlijn

Volgende maand lanceren we onze nieuwe productlijn, [Productnaam]. Schrijf een bedrijfsbrede aankondiging over hoe dit een belangrijke mijlpaal is voor [Bedrijfsnaam] in [Industrie/doel]. Erken de bijdragen van werknemers en moedig hen aan om hun enthousiasme te delen. Houd het beknopt, boeiend en motiverend.

Maak beknopte en boeiende bedrijfsbrede aankondigingen in enkele seconden met ClickUp Brain

Een verschuiving in het werkmodel communiceren

Kondig onze overstap aan naar een [Nieuw werkmodel] vanaf [Datum], met de verwachtingen voor werken op kantoor en op afstand. Benadruk de reden, de beschikbare ondersteuning en hoe het aansluit bij [Bedrijfsnaam]'s toewijding aan [Belangrijkste waarde]. Houd het beknopt, boeiend en motiverend, waarbij het leiderschap vraagt om feedback van medewerkers.

via ChatGPT

Een award erkennen

Kondig [Bedrijfsnaam] de ontvangst van de [Naam van de award] aan, met erkenning van [Reden voor de award]. Vier de prestatie, spreek je dankbaarheid uit naar de werknemers en nodig ze uit voor een feestelijke gebeurtenis op [Datum] om [Tijd], persoonlijk of virtueel. Houd het beknopt, boeiend en motiverend, met een oproep tot actie voor werknemers om hun reflecties te delen.

via Google Gemini

Pro Tip: Houd een paar AI prompt sjablonen bij de hand met plaatshouders voor gebeurtenissen, data en mijlpalen, net zoals wij dat doen. Als het tijd is voor een aankondiging, vul je de details in, pas je de tekst aan en druk je op verzenden.

2. AI-aanwijzingen voor personeelsenquêtes

Feedback is een geweldige manier om inzicht te krijgen in de behoeften van je organisatie, vooral om het verloop te beperken, de betrokkenheid te vergroten en de groei te versnellen.

En wat is een betere manier om feedback van werknemers te verzamelen dan personeelsenquêtes? Hier zijn drie AI-prompts om de impact te maximaliseren:

Een enquête voor sentimentanalyse voorbereiden

Maak een sentimentanalyse-enquête om de tevredenheid van medewerkers te peilen over [aspect van de organisatie]. Neem vijf beknopte vragen op over onderwerpen als [specifieke aandachtsgebieden]. Gebruik meerkeuzeopties, beoordelingen op Likert-schaal en één open vraag voor gedetailleerde feedback. Houd de toon neutraal, ondersteunend en stimuleer eerlijke antwoorden.

Maak moeiteloos feedbackenquêtes voor werknemers met ClickUp Brain

💡Pro Tip: Gebruik enquête-onderwerpen zoals een gezondheids- en welzijnsuitdaging om het algemene energieniveau van uw werknemers te controleren.

Motiveer werknemersparticipatie

Schrijf een geautomatiseerde follow-up e-mail van de leiding om medewerkers te motiveren deel te nemen aan de [Naam enquête]. Verzeker werknemers van anonimiteit, benadruk verbeteringen die in het verleden door enquêtes zijn aangebracht en voeg een klikbare koppeling naar de enquête toe. Moedig voltooiing vóór [Datum] aan en houd de toon aantrekkelijk en motiverend.

via ChatGPT

Pro Tip: Voeg enkele inzichten in enquêteresultaten, zoals deelnameniveaus, toe aan uw prompt. Dit voegt diepte en context toe aan uw berichten.

Deel enquêteresultaten met werknemers

Schrijf bedrijfsbrede communicatie om de sleutelresultaten van de [Naam enquête] te delen, inclusief statistieken zoals [Belangrijkste resultaten]. Bedank de deelnemers voor hun deelname, schets de geplande acties om de feedback aan te pakken en nodig hen uit om verdere input te leveren voor verduidelijking of aanvullende suggesties. Houd de toon waarderend en constructief.

via Google Gemini

wist u dat? Ongeveer 21% van de werknemers in de VS ontslag neemt vanwege de werkcultuur of politiek. Werknemersenquêtes helpen u deze problemen te begrijpen en aan te pakken voordat het personeelsverloop uw organisatie laat ontsporen.

3. AI-instructies voor het meten van interne communicatie-KPI's

Het vaststellen en analyseren van sleutelgegevens zoals responstijden en open rates van berichten helpt om direct de voortgang van interne communicatie te laten zien.

Overweeg deze prompts te gebruiken om KPI's te meten met minimale menselijke tussenkomst:

De beste interne communicatiestrategieën, KPI's en kanalen vaststellen

Deel vijf uitvoerbare stappen om de beste KPI's voor interne communicatie vast te stellen en de meest effectieve kanalen te selecteren voor verschillende werknemersdemografieën. Houd rekening met factoren zoals [communicatiemiddelen, voorkeuren van medewerkers, betrokkenheidsniveaus en feedbackmechanismen]

Gebruik ClickUp Brain om KPI's in te stellen die de impact van uw interne communicatiestrategieën meten

🧠 Leuk weetje: Als uw vraag een lang antwoord vereist, zal ClickUp Brain vaak een ClickUp Doc aanmaken als antwoord en de link daarvan met u delen, in plaats van het antwoord terug te sturen in het chatvenster. Over efficiëntie gesproken! 🤯

Tekenen van slecht presterende KPI's herkennen en je erop voorbereiden

Identificeer sleutelindicatoren en gedragingen die wijzen op slecht presterende KPI's met betrekking tot [specifieke communicatie- of betrokkenheidscijfers]. Neem voorbeelden op zoals [gedragsindicatoren] en leg uit hoe deze kunnen voorkomen in grote organisaties.

via ChatGPT

Strategieën creëren op basis van de huidige status van KPI's

Deel vijf strategieën om [KPI Status] te verbeteren van [Huidige Metriek] naar [Doel Metriek] binnen [Tijdsbestek]. Overweeg factoren zoals betrokkenheid van het leiderschap, verbeteringen in de communicatie, beloningen, samenwerking tussen teams en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

via Google Gemini

Pro Tip: Voeg alle relevante bijlagen of details toe wanneer u AI vraagt om uw KPI's te analyseren. Diepgaande informatie en datasets helpen de AI om meer contextuele en nauwkeurige antwoorden te geven.

4. AI-instructies voor het maken van interne nieuwsbrieven

Regelmatige uitzendingen via interne nieuwsbrieven zijn effectieve verkooppunten voor routine-updates en educatieve stukken. Bovendien zijn nieuwsbrieven eenvoudig te versturen dankzij de ID's voor groepse-mails die veel bedrijven al gebruiken.

Hier zijn een paar AI-prompts om te testen voor interne communicatieprofessionals die creatieve manieren nodig hebben om boeiende nieuwsbrieven te maken.

Nieuwsbrief sjablonen instellen

Maak een maandelijks sjabloon voor een interne nieuwsbrief met de nadruk op [Belangrijke onderwerpen]. Neem secties op voor [specifieke secties zoals de boodschap van de CEO, komende gebeurtenissen, enz.] Zorg ervoor dat de toon feestelijk, motiverend en informatief is.

Gebruik ClickUp Brain om nieuwsbriefideeën te bedenken, sjablonen te genereren en zelfs een volwaardige nieuwsbrief te schrijven op basis van eenvoudige prompts

Een themakalender voor nieuwsbrieven maken

Maak een 6-maandelijkse kalender met nieuwsbriefonderwerpen voor [Business Focus]. Biedt vijf maandelijkse onderwerpopties en zorg voor relevantie voor aankomende gebeurtenissen zoals [Specifieke gebeurtenissen/plannen].

via ChatGPT

Lijst met ontwerpideeën voor lay-outs en visuals

Genereer ontwerpideeën voor een [Aantal pagina's] layout van een nieuwsbrief. Schets de indeling van artikelen voor leesbaarheid, stel moderne kleurenschema's voor en raad leesbare typografie aan met een [Themastijl].

via Google Gemini

sommige AI-tools, zoals Dall-E en SORA, genereren niet alleen tekst, maar ook realistische afbeeldingen en video's! Hun nauwkeurigheid kan echter variëren. Je kunt ze dus het beste gebruiken als je geen interne middelen hebt.

5. AI-prompts voor communicatie met leidinggevenden

Leiderschap houdt niet op bij het nemen van moeilijke beslissingen; het gaat ook om het duidelijk en krachtig overbrengen ervan. De woorden van een leider vormen de richting van de organisatie, van het mobiliseren van teams en het moraal tot het empathisch aanpakken van moeilijke gesprekken.

Als je je executive messaging wilt verfijnen, helpen deze eenvoudig aan te passen AI-prompts je om sterkere interne communicatie te ontwikkelen:

Instelling van de strategische visie van het bedrijf

Stel een mededeling op van het [Leadership Team/CEO] waarin de [Strategische visie] van het bedrijf voor de komende [Tijdsperiode] wordt uiteengezet. Benadruk de sleutel prioriteiten, kernwaarden en hoe werknemers de strategie zullen aansturen. Moedig feedback en suggesties aan.

Articuleer uw visie nauwkeurig en impactvol met ClickUp Brain

Deel de prestaties van het functionele team

Maak een communicatie waarin de prestaties van het [Functioneel team] van het afgelopen [Tijdsbestek] worden erkend. Benadruk de sleutel successen, inclusief [Specifieke Prestaties], en bijdragen van andere functies zoals [Ondersteunende Functies]. Vermeld komende initiatieven en moedig blijvende toewijding aan met een persoonlijke boodschap van de [CEO/Leadership].

via ChatGPT

Uitdagingen en crisisbeheer aanpakken

Stel een transparante en geruststellende CEO-boodschap op over de huidige uitdagingen, zoals [Specifieke uitdagingen]. Erken de bijdragende factoren zoals [Bijdragende factoren] en zet de stappen uit zoals [Geplande acties]. Informeer werknemers over hoe ze teamwerk kunnen ondersteunen en benadrukken en stel ze gerust met [Belangrijke geruststellingen]. Moedig open communicatie aan en vraag om feedback.

via Google Gemini

wist je dat CEO's tot 45% van de prestaties van een bedrijf beïnvloeden? Of het nu gaat om het beste halen uit leden van de raad van bestuur of uit werknemers, communicatie kan heel goed helpen om het onderste uit de kan te halen.

6. AI-aanwijzingen voor conflictoplossing

Conflicten op het werk zijn onvermijdelijk, maar de manier waarop je ermee omgaat kan de dynamiek van het team maken of breken. Van het verminderen van spanningen tot het bevorderen van wederzijds begrip, de juiste boodschap kan van een meningsverschil een groeikans maken.

Hulp nodig bij lastige situaties? Deze AI-prompts helpen je de juiste toon aan te slaan en de vrede te bewaren:

Een communicatiestoornis tussen collega's overbruggen

Stel een bericht op van een [Supervisor/Manager] waarin je twee werknemers die een communicatiestoornis ervaren aanmoedigt om een open, eerlijk gesprek te voeren. Benadruk actief luisteren, een veilige ruimte voor zorgen en bied bemiddelingsmogelijkheden aan. Benadruk de ondersteuning van het bedrijf bij het oplossen van het probleem.

Creëer berichten voor conflictoplossing op het werk met ClickUp Brain

Omgaan met meningsverschillen bij het toewijzen van middelen

Schrijf een bericht als [Rol] waarin je ingaat op een conflict tussen [Team A] en [Team B] over [Probleem met middelen/toewijzing]. Erken beide perspectieven en stel een vergadering voor om de prioriteiten op elkaar af te stemmen. Benadruk de rol van het leiderschap om te zorgen voor een eerlijke verdeling van de middelen en tegelijkertijd [Projectdoel] op koers te houden.

via ChatGPT

Verzoek om conflictbemiddeling

Een verzoek opstellen aan [Afdeling/Persoon] voor bemiddeling vanwege een lopend [Probleem] dat onopgelost blijft. Vraag om advies om het probleem professioneel aan te pakken met wederzijds respect. Benadruk het belang van een [Gewenst resultaat] en stel een [Volgende stap] voor om de voortgang te beoordelen.

via Google Gemini

📖 Lees ook: Beste AI-tools voor human resources

7. AI-prompts voor werknemersinteracties

Betekenisvolle interacties op de werkplek bouwen echte verbindingen op tussen teams, waardoor werk aanvoelt als spelen.

Hier zijn enkele AI-aanwijzingen om de beste interpersoonlijke communicatie met je teamleden tot stand te brengen:

Deel wederzijdse erkenning voor prestaties

Schrijf een felicitatie aan mijn collega [Naam collega] voor het succesvol leiden van [Naam project]. Benadruk de prestatie, de impact op het team of het bedrijf en hoe het heeft bijgedragen aan het algemene succes. Houd het persoonlijk, spreek waardering uit voor hun bijdragen en bied ondersteuning aan voor toekomstige projecten.

Bouw aan zinvolle interacties op de werkplek met behulp van ClickUp Brain

Een teamlid aanmoedigen voor een aankomend project

Schrijf een bericht waarin [Namen teamleden] van [Namen afdeling] wordt aangemoedigd om samen te werken aan [Naam project]. Schets de doelen van het project, de verwachte resultaten en het belang van teamwerk. Benadruk hoe hun expertise zal bijdragen aan het succes en nodig hen uit om ideeën of vragen te delen.

via ChatGPT

Een collega om expertise vragen

Schrijf een bericht naar [Naam collega] met de uitnodiging om hun expertise te delen over [Project/onderwerp]. Vermeld het belang van hun inbreng, stel een vergadering voor en vraag naar een geschikt tijdstip.

via Google Gemini

wist je dat werkrelaties tot 39% van de werktevredenheid bepalen? Soepele interacties = gelukkigere teams! 🤝

Bonus prompt: Inzichten en bestanden ophalen

Werk is vandaag de dag kapot.

60% van onze tijd besteden we aan het delen, zoeken en bijwerken van informatie in verschillende tools. Onze projecten, documentatie en communicatie zijn verspreid over losgekoppelde tools die de productiviteit aantasten.

AI-werkassistenten zoals ClickUp Brain kunnen helpen door in enkele seconden informatie over uw werkruimte op te halen. Probeer de onderstaande prompt:

Wat zijn de sleutel trends en statistieken volgens de [Naam rapport]? Haal ook het document op waarnaar je verwijst.

Krijg onmiddellijk toegang tot kennis op de werkplek met ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van onze respondenten gebruikt AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteitssuites. Deze lage adoptie wijst erop dat de huidige implementaties de naadloze, contextuele integratie missen die gebruikers zou dwingen om over te stappen van hun favoriete standalone gespreksplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatisering uitvoeren op basis van een platte tekst van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatten threads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit je aan bij de 40% ClickUp klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

Best Practices voor het gebruik van AI-aanwijzingen

Onze prompts zijn geschikt voor bijna elk werkplekscenario, maar om een eersteklas antwoord te geven is enige finesse vereist. Volg deze vijf eenvoudige tips om elk AI-bericht te verbeteren.

Maak het kristalhelder

Gebruik duidelijke en specifieke prompts voor nauwkeurigere AI-antwoorden. Hoe meer details je geeft, hoe beter de AI zijn antwoord kan afstemmen op jouw behoeften. Bedenk welke informatie het belangrijkst is en richt je verzoek daarop in.

voorbeeld: Vermijd vage verzoeken zoals "Vertel me over projectupdates. " Probeer in plaats daarvan 'Maak een lijst met de belangrijkste mijlpalen die zijn bereikt in het Q3 project voor de ontwikkeling van een mobiele app, inclusief de voltooiingsdata en de betrokken teamleden. '

💡 Pro Tip: Deel voorbeelden in je prompt voor duidelijkere, meer praktische antwoorden.

Verpak in de juiste context

Eén vraag kan een miljoen antwoorden hebben, afhankelijk van het verhaal of de context. Daarom moet je contextrijke prompts toevoegen zodat AI je behoeften beter begrijpt. Vermeld alles, van waarom je het nodig hebt tot je target.

voorbeeld: In plaats van "Schrijf een interne update over ons nieuwe beleid", probeer: "Maak een vriendelijke interne update voor werknemers over het nieuwe beleid voor werken op afstand, met de nadruk op flexibiliteit, sleutelrichtlijnen en hoe het de balans tussen werk en privé ondersteunt. "

Deel het stap voor stap op

Moet je een complexe vraag of mededeling opstellen? Verdeel je AI-prompt in kleinere, logische brokken.

voorbeeld: Begin breed met "Wat zijn de fasen van een productlancering?" Verfijn vervolgens met "Maak een lijst met ideeën voor social media content voor de lanceerdag. "

Testen en aanpassen

Het aanmaken van prompts in één keer lukt zelden. Het is het beste om eenvoudig te beginnen en te spelen met verschillende benaderingen. Op basis van de reacties die je krijgt, kun je beginnen met het aanpassen en verfijnen van je prompts.

voorbeeld: Begin met "Schrijf een aankondiging over de komende gebeurtenis. " Verfijn het vervolgens op basis van de respons tot "Maak een aantrekkelijke aankondiging voor de komende gebeurtenis voor teambuilding aanstaande vrijdag, inclusief het schema, de locatie en hoe werknemers kunnen RSVP'en. "

Word creatief met je aanpak

AI kan de perfecte e-mail of het perfecte rapport opstellen, maar de kwaliteit ervan hangt af van de creativiteit van je prompt. Ga verder dan de basisvragen en probeer scenario's in een rollenspel. Creatieve prompts leiden tot nieuwe perspectieven en begrijpelijke oplossingen.

voorbeeld: In plaats van te vragen, "Schrijf een verkooprapport voor Q1", probeer *"Als u een verkoopmanager was die de prestaties van Q1 analyseerde, welke sleutel trends zou u dan benadrukken en hoe zou u adviseren om verder te gaan?

Je hebt de boodschap; nu heb je alleen nog het medium nodig, oftewel de juiste AI-tool. Maar waarom zou je je AI-tool beperken tot communicatie-aanwijzingen als je er zoveel meer mee zou kunnen doen?

Met ClickUp 's alles-app voor werk worden uw taken, projecten, kennis en samenwerking allemaal verbeterd door een krachtige, ingebouwde AI: ClickUp Brain.

Gebruik ClickUp Brain als uw betrouwbare sparringpartner, schrijver en kennismanager

Van het opstellen van berichten voor interne communicatie tot het verfijnen van uw communicatiestrategieën zelf, ClickUp Brain is er voor u. U hebt overal toegang tot ClickUp - uw taken, documenten en chatten - en krijgt contextbewuste assistentie binnen handbereik.

Geïntegreerd met ClickUp Docs, helpt Brain's AI Writer for Work u bij het maken van case studies, blog posts en e-mails binnen uw documenten. Dit is ook geweldig voor het maken van sjablonen en richtlijnen voor communicatieplannen.

Heb je een snel overzicht nodig van lange documenten? De functie samenvatting van Brain vereenvoudigt complexe rapportages in enkele seconden. Er is zelfs een speciale samenvatting voor managers om bij te praten over prioriteiten en teambehoeften.

ClickUp Brain is ook een uitstekende kennismanager, die met één klik inzichten, bronnen en relevante documentkoppelingen uit uw ClickUp ecosysteem (inclusief gekoppelde apps) ophaalt.

Uitmuntende communicatie houdt hier niet op. ClickUp biedt ook een krachtige oplossing voor berichten, ClickUp Chat.

Combineer Taakbeheer, bedrijfsbrede aankondigingen en direct messaging in één tool met ClickUp-taak Chatten

Natuurlijk kun je met de ingebouwde oplossing voor interne communicatie informatie delen via threads voor team-, individuele en zelfs bedrijfsbrede berichten. Maar dat is nog maar het begin. Elk gesprek wordt ook gekoppeld aan relevante taken, projecten en bronnen, zodat je nooit je werk hoeft te onderbreken om te communiceren.

De AI-gebaseerde samenvattingen vereenvoudigen lange threads, waardoor het minder moeite kost om effectieve antwoorden op te stellen. Je kunt zelfs waardevolle inzichten triagen en in een handomdraai omzetten in Taken.

En hoe zit het met situaties waarin tekstberichten niet de volledige context overbrengen?

Neem inzichten op, maak videoaankondigingen, deel zelfstudies en genereer AI-gestuurde transcripties met ClickUp Clips

U kunt uw scherm en webcam met commentaar opnemen met ClickUp Clips. Hiermee wordt het maken van tutorials, aankondigingen en gidsen een fluitje van een cent.

Bovendien zijn uw opnames gemakkelijk te delen! Integreer ze in taken, documenten en zelfs Whiteboards binnen ClickUp. In feite, wanneer u een Clip opneemt vanuit een chatvenster of commentaar thread, wordt deze automatisch bij het bericht gevoegd zodra u stopt met opnemen.

ClickUp Clips bevat ook AI-gestuurde transcripties in elke video. Deze betrouwbare transcripties bevrijden u van het constant aantekeningen maken en zorgen voor een beter actief luisteren en begrip.

Ja, er bestaan andere AI-communicatietools, zoals ChatGPT, Gemini en Perplexity AI. Hoewel ze allemaal populair zijn voor prompt-gebaseerde antwoorden, integreert er geen enkele zo naadloos met uw werk (en werkruimte) als ClickUp Brain.

*ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer geloop. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend wisselen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik in mijn diepe werkzone zit, is dit het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI vooral om dingen te schrijven, omdat ik in de content-industrie zit. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (ah-mazing!). Een ander ding dat me echt helpt is Docs. Ik hou van de opmaakopties, vooral die banners. Zo leuk!

*ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer geloop. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend wisselen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik in mijn diepe werkzone zit, is dit het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI vooral om dingen te schrijven, omdat ik in de content-industrie zit. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (ah-mazing!). Een ander ding dat me echt helpt is Docs. Ik hou van de opmaakopties, vooral die banners. Zo leuk!

Uitdagingen in AI voor interne communicatie overwinnen

AI is krachtig, maar het gebruik ervan is niet altijd eenvoudig. Naast best practices is het van cruciaal belang om je voor te bereiden en een aantal uitdagingen aan te gaan. Hier is waar je op moet letten.

Aandacht voor privacy en veiligheid

Privacy van gegevens is van cruciaal belang bij het gebruik van AI voor effectieve interne communicatie. Inbreuken of misbruik kunnen het vertrouwen en de reputatie van je bedrijf schaden.

👉🏼 Beperk deze risico's door toegangscontroles te stroomlijnen en gevoelige gegevens te beschermen. Versterk de veiligheid met versleuteling, regelmatige audits en goed toegangsbeheer om uw informatie te beschermen.

Afstemmen op de bedrijfscultuur

Het vergt wat werk om AI op natuurlijke wijze in het DNA van je bedrijf te laten passen. Het is vooral moeilijk om de visie, missie en toon van de werknemers en de organisatie te weerspiegelen.

👉🏼 Om dit te overwinnen moet je AI opnemen in het groeiverhaal van je bedrijf. Bovendien maakt het opbouwen van inzicht in prompt engineering een groot verschil in de overgang.

Weerstand tegen verandering beheren

Verandering kan mensen nerveus maken, vooral als het om AI gaat. Het creëert vaak de misvatting dat het verminderen van menselijke inspanning de mens zal verminderen. Uiteindelijk is er sprake van afwijzing of hevige weerstand tegen het omarmen van het potentieel van AI.

👉🏼 Begin te benadrukken dat AI er is om te helpen, niet om te vervangen. Als je teams eenmaal ontspannen zijn, zorg dan voor trainingsmodules om werknemers aan te moedigen er het beste van te maken.

Breng AI-content in balans met de menselijke maat

Zonder de creatieve input van een communicatiedeskundige zullen AI-tools eindigen met monotone berichten. Omdat AI de handmatige inspanning en denkkracht bij het schrijven vermindert, verlies je gemakkelijk de menselijke touch in je uiteindelijke concepten.

👉🏼 Dit kan uitstekend worden aangepakt door teamgenoten toe te staan je concept te bekijken. Geef ook prioriteit aan het personaliseren van de content die AI genereert.

📖 Lees ook: Hoe mensgerichte AI gebruiken op de werkplek

De toekomst van AI in interne communicatie

AI-communicatietools transformeren de manier waarop teams communiceren en op één lijn blijven op de werkplek. Samen met AI wordt van interne berichten verwacht dat ze zich ontwikkelen en uitbreiden. Maar met welk doel?

Hier is een kijkje in de toekomst.

Slimme personalisatie van berichten

61% van de Amerikaanse bedrijven gebruikt AI nu om e-mails te optimaliseren, terwijl 55% erop vertrouwt om gepersonaliseerde diensten te leveren.

AI gaat verder dan algemene berichten en gebruikt hyperpersonalisatie om content op maat te maken op basis van de rol, interesses en werkstijl van elke werknemer. Met geavanceerde verwerking van natuurlijke taal kunnen bedrijven binnenkort eenvoudig berichten opstellen in lokale talen, zodat elke lezer een unieke ervaring heeft.

44% van de door Forbes Advisor onderzochte bedrijven is van plan ChatGPT te gebruiken om content in andere talen te schrijven.

AI-gestuurd beheer van werkstromen

AI-tools optimaliseren de timing, zodat de juiste boodschap op het juiste moment bij de medewerkers aankomt. Door betrokkenheid bij te houden en kritieke updates te markeren, zorgt AI ervoor dat de communicatie soepel blijft verlopen en dat geen enkel belangrijk bericht over het hoofd wordt gezien.

Altijd menselijk contact

46% van de bedrijven gebruikt AI al om interne communicatie, abonnementen, presentaties en rapportages te stroomlijnen.

Ondanks de opkomst van AI blijft menselijke interactie essentieel. Het opbouwen van verbindingen, het toevoegen van context en het stimuleren van een open dialoog zijn onvervangbare elementen die teams betrokken en verbonden houden.

📖 Lees ook: Belangrijkste communicatietrends die de toekomst van werk vormgeven

Verhoog de betrokkenheid van uw werknemers met ClickUp

AI verandert de manier waarop je reageert op berichten en de impact van een organisatie op het moreel van medewerkers. Afhankelijk van hoe impactvol je prompt is, kan AI zelfs conflictoplossing stroomlijnen en zinvolle gesprekken genereren.

Nu hebt u alleen nog de juiste tool nodig. Met ClickUp krijgt u AI, Taakbeheer, Berichten, Analyse, Documentatie en 1000+ integraties - allemaal in één platform.

Klaar om uw interne communicatie te herschrijven (pun intended)? Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account!