Milanote vs. Notion: Welke productiviteitstool past bij jou?

Je groeide op met het kijken naar films over kunstenaars die voorovergebogen in een schemerige kamer woedend op een notitieblok krabbelden, om vervolgens gefrustreerd de pagina te verfrommelen en richting een overvolle prullenbak te gooien.

Hoe dramatisch dat ook lijkt, in werkelijkheid doen makers van content, projectmanagers en ontwerpers het niet beter zonder georganiseerde werkruimtes.

Hier stappen productiviteitstools als Milanote en Notion in. Hun visuele werkruimten en realtime samenwerkingsfuncties integreren taken, aantekeningen en projecten intuïtief in een gecentraliseerde kennis hub die de algehele productiviteit helpt te verbeteren.

Maar welke van Milanote vs. Notion is de betere keuze voor jouw workflow? In dit artikel bespreken en vergelijken we hun functies en prijzen.

60 seconden samenvatting Ontdek de sterke en zwakke punten van Milanote en Notion en hoe ClickUp de gaten in beide tools overbrugt: Creatieven en professionals hebben een werkruimte nodig die ideeën, projecten en aantekeningen overzichtelijk houdt

Milanote schittert voor visuele denkers met vrije brainstorming , moodboards en drag-and-drop organisatie

Notion is een krachtpatser voor gestructureerde werkstromen , met databases, AI-schrijftools en diepgaande integraties

Beide tools hebben hiaten- Milanote mist diepgaande integraties , terwijl Notion handmatige inspanning vereist om ideeën met uitvoering te verbinden

ClickUp combineert het beste van twee werelden door integratie van whiteboards , mindmaps, documenten en AI-gestuurde automatisering in één platform

ClickUp Brain verhoogt de productiviteit door het automatiseren van terugkerende taken, het samenvatten van updates en het bieden van AI-gestuurde inzichten, waardoor het handmatige werk vermindert

Wat is Milanote?

Milanote is onze digitale manier geworden om inspiratie te bekijken, het proces te zien en werk te bekritiseren.

Dat is hoe Jeremy Perez-Cruz, Brand Design Manager bij Uber, Milanote beschrijft - en we gaan dit commentaar nu uitwerken.

Milanote biedt een visuele werkruimte die een 360-graden weergave van projecten mogelijk maakt. Je kunt je ideeën verfijnen door referenties, steekproeven en creatieve middelen aan één canvas toe te voegen. Op deze manier krijg je een gezamenlijk overzicht dat je helpt fouten op te sporen voordat ze onomkeerbaar worden.

via Milanote

Functioneel gezien is Milanote een app voor het maken van aantekeningen, gebouwd voor brainstormen, het plannen en het uitvoeren van projecten. Met het slepen-en-neerzetten-systeem van Milanote kun je alles regelen, van lijsten met taken en deadlines tot mediabestanddelen en onderzoekslinks, zonder je werkstroom te onderbreken.

Of je nu ontwerper, schrijver, filmmaker, fotograaf, ondernemer of visueel denker bent, het is krachtige software voor visuele samenwerking die zich aanpast aan jouw specifieke behoeften.

Pro Tip: Je kunt de borden van Milanote in elkaar schuiven en alles categoriseren, van werk voor clients tot persoonlijke projecten, op een manier die voor jou en je team logisch is.

Functies van Milanote

Gebruikers van Milanote benadrukken vaak één ding: het is een eenvoudige tool met buitengewone functies. Dit is wat ze bedoelen.

1. Visuele borden om ideeën tot leven te brengen

via Milanote

Zie de borden van Milanote als een mix van Pinterest, een Whiteboard en een schetsboek geïnspireerd door een kunstenaar. Je kunt aantekeningen, afbeeldingen, koppelingen, schetsen en media-items naar een volledig aanpasbare layout slepen.

Of je nu een moodboard maakt, mindmaps in kaart brengt of een project plant, dankzij de flexibiliteit van deze borden kun je ideeën op jouw manier structureren-niet op de manier waartoe sommige starre beheerderstools je dwingen.

2. Intuïtief aantekeningen maken voor visuele denkers

via Milanote

Als standaard apps voor het maken van aantekeningen je vervelen, is Milanote een verademing.

In plaats van een saaie, lineaire editor voor tekst, kun je met Milanote vrij aantekeningen maken en deze verbinden met pijlen, kleuren en visuele elementen. Dit zijn de beste omstandigheden voor visueel brainstormen.

3. Eenvoudig samenwerken met teams

via Milanote

Milanote biedt realtime samenwerking, waardoor het delen van borden, het achterlaten van feedback en het bijhouden van voortgang eenvoudig is.

Input nodig van je team? Geef commentaar op een idee en iedereen wordt op de hoogte gehouden.

4. Taken beheren met slepen en neerzetten

Milanote is ook een tool voor Taakbeheer. Met de eenvoudige takenlijsten, het bijhouden van de versie en de organisatie van de workflow kun je van brainstormen tot uitvoering overgaan zonder tussen andere apps te hoeven schakelen.

5. Inspiratie binnen handbereik

via Milanote

Creatieve geesten zijn altijd bezig met onderzoek en het bijhouden van verbindingen tussen schijnbaar ongerelateerde ideeën, maar het bijhouden van afbeeldingen, YouTube video's, artikelen en ontwerpinspiratie kan een nachtmerrie zijn. Met de Web Clipper van Milanote kun je alles van het internet plukken en direct opslaan op je prikbord, zodat je dat grote idee nooit meer kwijtraakt.

Milanote prijzen

Gratis

Betaal per persoon : $9.99/maand

Team abonnement : $49/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

📮 ClickUp Insight: Uw werknemers zijn op zoek naar informatie. De gemiddelde kenniswerker vertrouwt op de input van zes verschillende mensen om zijn taken te voltooien. Dat zijn zes dagelijkse contactmomenten om context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De uitdaging? Eindeloze follow-ups, versie verwisselingen en gaten in zichtbaarheid die alles vertragen. ClickUp's Connected Search en AI Knowledge Management lossen dit op door informatie te centraliseren, zodat u direct toegang hebt tot de juiste context.

Wat is Notion?

In de kern is Notion een app voor het maken van aantekeningen, maar het biedt een alles-in-één werkruimte waarmee je ideeën kunt verbinden, creatieve middelen kunt organiseren en een systeem voor taakbeheer kunt bouwen dat voor jou werkt.

Of je nu een CRM, projectmanagement software of een persoonlijk dagboek nodig hebt, Notion past zich aan je specifieke behoeften aan. En met Notion AI helpt de app je zelfs bij het schrijven, brainstormen en structureren van content - kortom, een extra brein voor als dat van jou op is door te veel geopende tabbladen.

Functies van Notion

Notion past zich aan jouw werkstroom aan, niet andersom. Hier is een kort overzicht van hoe de functies van Notion je kunnen helpen:

1. Blok-gebaseerd systeem voor ultieme aanpassing

via Notion

Vergeet starre sjablonen: Notion biedt een op blokken gebaseerd systeem waarin alles modulair is.

Wil je een takenlijst naast een kennis hub? Klaar. Wil je Kanban-borden, databases en ingesloten YouTube-video's in één weergave? Eenvoudig.

Met Notion kun je je werkruimte precies zo inrichten als jij dat wilt, waardoor het perfect is voor het beheren van teams, workflow management, het aanmaken van content en zelfs persoonlijke organisatie.

2. Een krachtige tool voor projectmanagement

Notion is gemaakt voor meer dan alleen aantekeningen: het is ook een tool voor projectmanagement met functies als Kanban-borden, tijdlijnen en weergave in kalenders. Gebruik het om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en de voortgang bij te houden - alles op één plek.

3. Samenwerking die echt werkt

via Notion

Teams maken deel uit van hetzelfde ecosysteem in Notion omdat het platform real-time samenwerking mogelijk maakt. Leden van het team kunnen Taken, documenten en wiki's bewerken, becommentariëren en wijzigingen bijhouden zonder te verdrinken in eindeloze Slack-berichten.

4. Notion AI voor slimme automatisering

via Notion

Notion AI schrijft samenvattingen, genereert action items en vertaalt zelfs content. Stel je de verhoogde productiviteit voor die je kunt bereiken wanneer AI helpt bij het verminderen van brainstormen en opstellen!

Notion werkt goed samen met anderen. Van Google Agenda tot Zapier, het synchroniseert met andere apps om planningen te synchroniseren, workflows te automatiseren en productiviteit te verbeteren. Als je een universele tool nodig hebt die naadloos in je bestaande workflow past, dan zit je met Notion goed.

Notion prijzen

Gratis

Plus : $10 per zetel/maand

Business : $15 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Milanote vs. Notion: Functies vergeleken

De uitdaging met werkruimtes is dat creatieven, ontwerpers en projectmanagers een tool nodig hebben die denkt zoals zij denken. Past Milanote beter in je dagelijkse werkstromen dan Notion? Laten we het uitzoeken.

Functies Milanote Notion Gebruikersinterface Freeform, drag-and-drop canvas voor visuele organisatie Modulair, blok-gebaseerd systeem voor gestructureerde workflows Taakbeheer Basistakenlijsten, eenvoudige werkstroomorganisatie Kanban-borden, bijhouden van voortgang, automatisering, afhankelijkheid Samenwerking Real-time samenwerking met gedeelde borden en opmerkingen Documentgerichte samenwerking met realtime bewerking, vermeldingen en opmerkingen AI-mogelijkheden Mist AI-functies Notion AI helpt bij het genereren van samenvattingen, action items, vertalingen Integraties Integraties met derden beperkt Uitgebreide integraties met Google Agenda, Slack, Zapier en meer

Functie #1: Visueel brainstormen vs. gestructureerd organiseren

Stel je voor dat je elk idee, elke referentie en elk bedrijfsmiddel op een groot whiteboard kunt zetten en ze vervolgens kunt verplaatsen, groeperen en visueel verbinden. Dat is Milanote. Het is perfect voor brainstormsessies, moodboards of om ideeën op een natuurlijke manier in kaart te brengen in plaats van ze te forceren in een rigide, sjabloonstructuur.

Notion daarentegen is gebouwd voor gestructureerde organisatie. Alles wordt opgeslagen in pagina's, subpagina's en databases. Als je graag tabellen, tags, filters en sjablonen maakt, dan is Notion je beste vriend. Het kan echter overdreven gestructureerd aanvoelen als je gewoon ideeën op een pagina wilt gooien en ze later wilt organiseren.

winnaar: Milanote, voor creatieven die behoefte hebben aan een vrije, visuele werkruimte

Functie #2: Taakbeheer voor creatieve teams

Milanote en Notion werken allebei met Taakbeheer, maar op verschillende manieren.

Notion biedt Kanban-borden, functies voor het bijhouden van voortgang en automatisering. Als je een content kalender beheert of de ontwikkeling van software beheert, geeft Notion je meer controle over deadlines, afhankelijkheid en het bijhouden van voortgang.

Milanote houdt alles visueel. Het werkt geweldig als Taken deel uitmaken van een groter creatief proces, zoals het ontwerpen van een nieuwe merkidentiteit, waarbij alles visueel evolueert in de loop van de tijd.

winnaar: Notion, als je een volwaardige tool voor projectmanagement met gedetailleerd bijhouden van taken nodig hebt

Functie #3: Samenwerking en feedback

Feedback krijgen van clients of teams is vaak pijnlijk, met eindeloze e-mailketens, misplaatste opmerkingen en nachtmerries over versiebeheer.

Met Milanote kun je een bord delen met clients, direct commentaar toevoegen aan visuals en wijzigingen bijhouden zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen. Hier dromen teams van die werken aan merkstrategieën, reclamecampagnes of UX-ontwerp.

Notion biedt geweldige samenwerkingstools, maar is vooral gericht op documenten. Je kunt taken toewijzen, opmerkingen achterlaten, wijzigingen bijhouden en gedeelde kennis opslaan, waardoor het zeer geschikt is voor teams die rapporten, SOP's en databases beheren. Als je echter aan visuele projecten werkt, voelt Notion limiet vergeleken met Milanote.

winnaar: Gelijkspel! Milanote voor visuele samenwerking in realtime. Notion wint voor teams met veel documenten die een gecentraliseerde kennisbank nodig hebben

Milanote is ongelooflijk zelfvoorzienend, maar biedt geen diepgaande integratie met apps van derden. Dit kan beperkend zijn als je afhankelijk bent van Google Agenda, Slack of automatiseringstools zoals Zapier.

Met Notion kun je workflows automatiseren door integratie met Google Agenda, Slack, Trello en Zapier. Het is een verbonden ecosysteem dat meerdere apps in je stack kan vervangen.

winnaar: Notion, voor gedetailleerd projectmanagement

Milanote vs. Notion op Reddit

Er is geen betere manier om de efficiëntie van een tool te testen dan door de positieve en kritische beoordelingen rechtstreeks van de gebruikers te horen. Gebruikers van Reddit hebben veel te zeggen over Milanote vs. Notion en het debat komt meestal neer op creativiteit vs. structuur.

Milanote trekt vooral ontwerpers, schrijvers en visuele denkers aan die houden van de vrije, moodboard-achtige layout. Het is geweldig voor brainstormen, het organiseren van ideeën en het in kaart brengen van concepten zonder dat je je opgesloten voelt.

Een gebruiker van Reddit deelde zijn ervaring met Milanote met de volgende woorden,

Milanote werkt zoals we denken. In tegenstelling tot andere tools kan ik informatie instinctief verbinden en organiseren.

Sommigen wijzen echter op de beperkingen in de verwerking van gestructureerde gegevens en op de prijsniveaus:

Misschien kun je een prijsmodel voorstellen waarvan je denkt dat het fatsoenlijk is. Ik weet zeker dat als genoeg mensen een vergelijkbaar nummer noemen, ze zullen proberen er omheen te werken.

De flexibiliteit van Notion is een grote aantrekkingskracht voor gebruikers die een balans nodig hebben tussen het schrijven, het abonnement en het beheren van workflows. Veel gebruikers van Reddit waarderen de aanpasbare sjablonen, gekoppelde databases en functies voor samenwerking.

Een gebruiker van Reddit benadrukte hoe je met Notion je werkruimte kunt personaliseren:

Je MOET het esthetisch maken. Toen ik die van mij eenmaal leuk had gemaakt, begon ik hem elke dag te gebruiken.

Ondanks de geavanceerde functies kan Notion het ondersteunen van gebruikers met Taken en follow-ups missen:

Een gebruiker van Reddit citeerde:

Notion kan bijvoorbeeld een uitstekende projectmanager zijn, maar is geen goede projectmanager.

ClickUp: het beste alternatief voor Milanote en Notion

Milanote is geweldig voor visuele denkers en visuele weergaven van je meest complexe ideeën. Notion, met zijn intuïtieve interface, heeft vaak de voorkeur voor aangepaste projecten. Maar ClickUp vervangt ze allebei tegelijk.

Naarmate je voortgang en schaalvergroting vordert, zul je merken dat gefragmenteerde informatie in verschillende tools je productiviteit schaadt. Daarom is het nooit aan te raden om op meerdere tools te vertrouwen.

ClickUp is de alles-in-het-werk app die projectmanagement, kennisorganisatie en realtime samenwerking combineert in één platform met AI.

ClickUp Inzicht: Context-switching vreet stilletjes aan de productiviteit van je team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk te wijten is aan het jongleren met platformen, het beheren van e-mails en het springen tussen vergaderingen. Wat als je deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) in één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chatten, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Whiteboards

Zet brainstormsessies om in uitvoerbare Taken zonder van tool te wisselen met ClickUp Whiteboards

Neem bijvoorbeeld ClickUp Whiteboards. In tegenstelling tot Milanote, waar ideeën vaak geïsoleerd blijven en niet worden uitgevoerd, zijn ClickUp Whiteboards volledig geïntegreerd met uw Taken, documenten en werkstromen.

Op deze manier kunt u met ClickUp Whiteboards meer doen dan alleen brainstormen: u bouwt, verfijnt en voert ideeën uit op één plek. Noteer concepten, verbind ze met echte Taken en wijs direct in uw werkruimte actiepunten toe.

Omdat ClickUp een gecentraliseerde en gestructureerde werkruimte biedt, hoeft u niet eens naar andere apps te grijpen om uw ideeën op te slaan en te organiseren. U kunt documenten insluiten, gerelateerde Taken koppelen en zelfs AI-gestuurde visuals genereren zonder uw bord te verlaten.

Snel aan de slag? ClickUp Whiteboards laat je kiezen uit 1000+ whiteboard sjablonen voor project planning, team samenwerking en strategie in kaart brengen.

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp Mindmaps

Breng complexe, samenhangende ideeën duidelijk in beeld met ClickUp Mindmaps

Zet brainstormen snel om in actie met ClickUp Mindmaps -geen extra stappen, geen gefragmenteerde workflows. Breng complexe, samenhangende ideeën in kaart, zet elk knooppunt om in een traceerbare taak en wijs deze toe aan de juiste teamgenoot.

Mindmaps zijn ideaal voor het in kaart brengen van projectworkflows, het schetsen van contentstrategieën, het organiseren van teamstructuren en zelfs het visualiseren van afhankelijkheid tussen verbonden Taken.

Terwijl ClickUp Whiteboards open en collaboratief zijn, ideaal voor vrije discussies en het visualiseren van workflows, zijn mindmaps gestructureerd en hiërarchisch, perfect om ideeën systematisch op te splitsen.

💡 Pro Tip:Met de optie Re-Layout worden rommelige mindmaps automatisch omgevormd tot gestructureerde workflows, waardoor het gemakkelijk wordt om prioriteiten bij te houden en de uitvoering te vergemakkelijken.

3. ClickUp's One Up #3: ClickUp Docs en ClickUp Brain

Werk moeiteloos samen aan documenten en beheer ze met ClickUp Docs

Voor degenen die op Notion vertrouwen voor documentatie, biedt ClickUp Docs een slimmer alternatief.

ClickUp Docs maakt een einde aan het veelvoorkomende probleem van verborgen informatie door gebruikers in staat te stellen documenten direct aan Taken te verbinden, actiepunten in te sluiten en zelfs AI-gebaseerd zoeken te gebruiken om de juiste informatie direct boven water te krijgen.

Stel ClickUp Brain om het even welke vraag en het zal inzichten leveren door bestaande informatie van uw werkruimte te analyseren

Pro Tip: Als u uw merk aan het vernieuwen bent, laat versnipperde documenten u dan niet vertragen. ClickUp's sjabloon voor de kennisbank houdt alle merkrichtlijnen, veelgestelde vragen en hulpmiddelen op één plek, zodat iedereen vanaf de eerste dag op dezelfde pagina zit.

Maar ClickUp AI staat niet alleen bekend om zijn zoekkracht, ClickUp Brain draagt ook sterk bij aan het creatieve proces.

Stel je een ontwerpteam voor dat aan het brainstormen is over een merkvernieuwing. In Milanote kunnen ze een visueel inspirerend bord maken met kleuren, typografie en referenties.

Maar wat dan? Iemand moet die ideeën handmatig vertalen naar een project abonnement. Notion kan helpen met gestructureerde projectdocumentatie, maar is nog steeds afhankelijk van handmatige invoer om ideeën te verbinden met daadwerkelijke Taken.

Maar ClickUp Brain automatiseert het hele proces:

Het genereert automatisch taken, wijst eigenaren toe en stelt deadlines in door middel van eenvoudige aanwijzingen

Het stelt verbeteringen voor de content voor, vat feedback samen en genereert gepolijste concepten

Tot slot verzamelt het inzichten uit eerdere onderzoeken, genereert het vergelijkingen tussen concurrenten en stelt het voor om de positie aan te passen

Voeg snel sleutelupdates van opmerkingen, statuswijzigingen, nieuwe subtaken en belangrijke projectupdates samen met ClickUp Brain

4. ClickUp's One Up #4: ClickUp Kladblok

Zet aantekeningen om in uitvoerbare taken met briefings, deadlines en prioriteiten met ClickUp-taakblok

Dan is er ClickUp Notepad, een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel voor het noteren van snelle gedachten en to-dos.

In tegenstelling tot standalone apps voor het maken van aantekeningen, is deze app direct geïntegreerd met Taakbeheer. Dit betekent dat gebruikers een snelle aantekening binnen enkele seconden kunnen omzetten in een volwaardige Taak met deadlines en toegewezen personen.

Pro Tip: Als je verdrinkt in rommelige aantekeningen, kan het gebruik van AI bij het maken van aantekeningen je helpen om je aantekeningen direct visueel te organiseren, slimme samenvattingen te maken en geen details te missen.

5. ClickUp's One Up #5: ClickUp-taaken

ClickUp Views helpt u bij het visualiseren van de werklast van uw team, het instellen van limieten voor de capaciteit en het efficiënt toewijzen van resources

Over taakbeheer gesproken: ClickUp overtreft Notion met zijn speciale weergaven van taken.

Terwijl Notion vereist dat gebruikers handmatig taakdatabases aanmaken, kunnen ClickUp-taaken direct worden gevisualiseerd in Kanban-, Lijst-, Gantt- en Kalenderweergaven, waardoor teams kunnen wisselen tussen verschillende perspectieven zonder extra installatietijd en gedoe.

📖 Lees ook: Gratis Interactieve Whiteboard Sjablonen voor Zoom & ClickUp

6. ClickUp's One Up #6: ClickUp AI Notetaker

Transcribeer vergaderingen direct met AI met ClickUp AI Notetaker

Notion en Milanote zijn geweldig voor documentatie, maar als het op vergaderingen aankomt, is ClickUp AI Notetaker de beste.

Als je de hele dag van het ene gesprek naar het andere springt, ben je maar al te bekend met verwarring, verloren details en follow-up e-mails die meer tijd in beslag nemen dan de vergadering zelf. Je hebt misschien andere tools geprobeerd, maar die schieten vaak tekort.

In tegenstelling tot tools als Otter.ai en Fireflies neemt ClickUp AI Notetaker niet alleen uw vergaderingen op, maar verbindt het uw aantekeningen met de rest van uw werk.

Met de ingebouwde AI kun je transcripts doorzoeken, items eruit halen en ze direct synchroniseren met projecten, zodat je team op één lijn blijft zonder dat je er extra werk aan hebt. Krijgen:

Automatische transcripties en samenvattingen

Taken direct aanmaken

Naadloze integratie met Docs

En het beste is dat je niet hoeft te switchen tussen apps: ClickUp integreert met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, zodat je aantekeningen van vergaderingen, Taken en discussies in één gecentraliseerde werkruimte kunt bewaren.

📮 ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in bruikbare Taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussen wal en schip valt.

Ideeën hebben meer nodig dan een Notion-ClickUp maakt ze echt

We hebben uitgebreid gekeken naar de visuele creativiteit van Milanote en de gestructureerde organisatie van Notion, maar als het aankomt op het naadloos combineren van beide, doet ClickUp het het beste.

ClickUp combineert Whiteboards voor brainstormsessies, Mindmaps voor strategische planning, Documenten voor het delen van kennis en automatisering met AI om ideeën tot leven te brengen - allemaal binnen één uniform platform.

ClickUp heeft tools om je proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het toppunt van samenwerken en het is op dat gebied steeds beter geworden, vooral met de toevoeging van de Whiteboard weergave.

Waarom schakelen tussen verschillende tools? Meld u gratis aan voor ClickUp en ervaar een slimmere manier van werken!