10 beste callcenter-CRM-software voor gestroomlijnde klantenservice

Met 86% van de kopers die bereid zijn meer te betalen voor een geweldige klantervaring, staat er veel op het spel.

De beste call center CRM-software selecteren is cruciaal voor het leveren van uitzonderlijke klantervaringen om relevant te blijven.

Wij hebben het werk voor u gedaan - hier is een lijst met de top 10 van software voor het beheren van klantrelaties (CRM) die wordt gebruikt in callcenters. Deze contactcentersoftware-oplossingen helpen callcenters om werkstromen te optimaliseren en een team voor klantenondersteuning naadloos op te schalen.

Of u nu een uitgebreide betaalde optie of een gratis CRM onderzoekt, deze tools zijn ontworpen om u te helpen uitzonderlijke resultaten te behalen.

Wat moet u zoeken in Call Center CRM-software?

De juiste contact center CRM-software selecteren is belangrijker dan ooit. Met zoveel beschikbare opties is het essentieel om uw behoeften zorgvuldig te evalueren.

Dit zijn de sleutelfactoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van de beste CRM voor uw servicebedrijf:

Functies voor callmanagement : Zoek naar oproeproutering, wachtrijbeheer, IVR en click-to-call om de wachttijden voor klanten te verkorten

Gebruiksgemak : Kies een CRM met een intuïtieve, uniforme interface om het wisselen tussen systemen te minimaliseren en de productiviteit van agenten te verhogen

Zelfbedieningsopties : Ondersteunende tools zoals kennisbanken en interactieve FAQ's om klanten te helpen zelfstandig kleine problemen op te lossen, waardoor het aantal telefoontjes afneemt

Hulpmiddelen voor personeelsoptimalisatie : Zorg ervoor dat het CRM functies voor personeelsbeheer integreert om de beschikbaarheid, prestaties en naleving van planningen van agenten bij te houden

Schaalbaarheid : Kies software die meegroeit met uw bedrijf en zich aanpast aan veranderingen in uw klantenbestand, servicekanalen en grootte van uw teams

CRM-integraties : Verbind klantgegevens tussen afdelingen en elimineer obstakels voor agenten die complexe processen beheren

Analyse en rapportage : Kijk naar statistieken zoals belvolume, wachttijden en klanttevredenheidsscores om de prestaties te controleren en verbeterpunten aan te geven

Naleving: Zorg ervoor dat de CRM voldoet aan de regelgeving voor privacy van gegevens, zoals GDPR of HIPAA voor de verwerking van gevoelige informatie

Houd ten slotte rekening met de reputatie en algehele servicekwaliteit, AI-functies, automatiseringsopties, klantenservice en prijzen van de leverancier. Een goed afgerond CRM-proces kan de efficiëntie van uw contactcentrum transformeren en de algemene ervaring voor zowel agenten als klanten verbeteren.

🧠 Aantekening: Callcentermedewerkers verwerken gemiddeld 50-100 telefoontjes per dag, waardoor het voor hen van cruciaal belang is om snel toegang te hebben tot klantgegevens via CRM-tools.

De 10 beste callcenter CRM-software

*Wist u dat? Klanten die de beste ervaringen hebben met een merk besteden jaarlijks 140% meer in vergelijking met klanten die een slechte of middelmatige ervaring hebben. Daarom is het kiezen van de juiste callcentersoftware met CRM-functies cruciaal voor het leveren van uitzonderlijke klantenservice.

Dit zijn onze toppers!

1. ClickUp (de beste voor gestroomlijnde callcenter-CRM-oplossingen)

Beheer en bijhoud al uw klantinteracties moeiteloos op één plek met ClickUp CRM

Als u van plan bent uw callcenters uit te breiden, is één ding duidelijk: een geweldige klantervaring is afhankelijk van de juiste tools. Om query's van klanten sneller en efficiënter op te lossen, hebt u krachtige CRM-software nodig die helpt interacties naadloos te beheren.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert CRM, werkruimte voor teams, klantenservice en functies op het bureau. Het is ontworpen om ondersteuningsteams te helpen georganiseerd en responsief te blijven.

Laten we eens kijken hoe ClickUp CRM werkt.

Het CRM in ClickUp consolideert tickets, interacties en details van klanten op één plek en zorgt zo voor een soepel en efficiënt ondersteuningsproces. Het is een zakelijke tool die alles wat uw team nodig heeft binnen handbereik brengt.

Je kunt accounts, verkooppijplijnen en tickets weergeven in formats zoals Lijsten, Borden en Tabellen. Managers kunnen zowel een overzicht op hoog niveau als gedetailleerde informatie over actieve tickets bekijken.

Bekijk de levenscyclus van de klant in detail en krijg een overzicht van de oplossing van query's met ClickUp Dashboards

Met ClickUp Dashboards kunt u tickets prioriteren door urgentie, wachttijd, klanttevredenheid en prestatiecijfers van agenten bij te houden. Al deze gegevens zijn zichtbaar op één enkel dashboard zonder handmatige updates.

Stel je dashboard in, voer je doelen in en je bent klaar.

Kies uit meer dan 100 automatiseringen in ClickUp om workflows, taken, project handoffs en meer te vereenvoudigen

Met ClickUp-taak automatisering kunt u repetitieve taken vereenvoudigen. Zo kunt u bijvoorbeeld automatisch taken toewijzen op basis van specifieke criteria of e-mails triggeren wanneer een klant een bugrapport indient.

ClickUp biedt meer dan 1000 integraties met tools zoals Zendesk, Intercom en SupportBee. Met deze integraties kun je workflows automatiseren en gegevens verplaatsen tussen je CRM en andere apps in je tech stack.

Taken automatisch aanmaken met de ClickUp-taak en Intercom-integratie

ClickUp Brain, de AI die in het platform is ingebouwd, helpt uw callcentersteam om klantinteracties efficiënter af te handelen.

Met dit neurale netwerk kunnen uw medewerkers snel antwoorden genereren voor klantenservice tickets, e-mails van klanten en vragen van andere platforms.

Bespaar tijd op het opstellen van antwoorden, zorg voor consistente communicatienormen en verhoog de klanttevredenheid met ClickUp AI

De AI Knowledge Manager haalt snel antwoorden uit uw database om veelvoorkomende query's van klanten te beantwoorden. Tegelijkertijd helpt de AI Writer agenten om e-mails en content met de juiste toon en stijl op te stellen.

Snel aan de slag? Gebruik ClickUp callcenter CRM-softwaresjablonen om relaties met klanten efficiënter te beheren.

Het sjabloon ClickUp CRM bevat bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt om leads, accounts, deals en contactpersonen bij te houden.

ClickUp CRM sjabloon Bijhouden van leads, deals, accounts en klantinteracties op één plek met het sjabloon ClickUp CRM

Door het CRM sjabloon te gebruiken, kun je ook:

Organiseer al uw klantgegevens op één plek voor eenvoudige toegang

Automatiseer repetitieve taken, zodat er tijd vrijkomt voor belangrijkere activiteiten

Bijhouden van sleutelgegevens over klantenservice om gebieden voor groei te ontdekken

Inzichten verschaffen uit klantgegevens die betere besluitvorming ondersteunen

Met ClickUp kunnen uw teams voor klantenservice een soepelere, snellere en effectievere ervaring bieden.

ClickUp beste functies

Pas uw ClickUp-werkruimte aan met flexibele weergaven van gegevens

E-mail integreren om communicatie te verbeteren en silo's te elimineren

Overal toegang tot ClickUp op elk apparaat

Gebruik CRM sjablonen voor georganiseerde verkoopworkflows en deliverables

Verkoopvoorspellingen maken met behulp van historische gegevens om trends te voorspellen

ClickUp limieten

Aanpassingsopties kunnen voor sommige gebruikers overweldigend aanvoelen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9.900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.300+ beoordelingen)

"Ons team is erg blij met ClickUp omdat ze in het platform alles kunnen vinden wat ze nodig hebben om hun werk te doen, en het is extreem gebruiksvriendelijk vergeleken met andere tools. "

2. Zendesk Talk (Beste cloud-gebaseerde CRM-oplossing)

via Zendesk Talk

Zendesk Talk is een cloud-gebaseerde CRM-oplossing die geïntegreerd is in het Zendesk Support-platform. Teams kunnen hiermee telefoongesprekken beheren naast andere ondersteuningskanalen. Om te beginnen moet u de beschikbaarheid van het nummer bevestigen, de wettelijke richtlijnen volgen, de bijbehorende kosten begrijpen en uw netwerk en hardware voorbereiden voor optimale prestaties.

Zodra je Talk hebt geactiveerd en de instellingen hebt geconfigureerd, kan je team meteen beginnen met bellen en gebeld worden. Zendesk Talk integreert naadloos met verschillende softwareplatforms, waardoor bedrijven uniforme ondersteuning kunnen bieden via meerdere kanalen.

De beste functies van Zendesk Talk

Integreer spraak-, e-mail- en tekstkanalen in één platform

Routing, antwoorden en transcriptie van gesprekken automatiseren met AI-tools

Personaliseer klantinteracties met uitgebreide klantprofielen

Verzamel klantinformatie en routeer oproepen effectief met behulp van het IVR-systeem

Houd gespreksactiviteiten bij en verkrijg bruikbare inzichten met realtime analytics

Zendesk Talk limieten

Vertrouwt op extra add-ons om toegang te krijgen tot bepaalde functies

Kosten kunnen een uitdaging zijn voor kleinere teams

Zendesk Talk prijzen

Ondersteuningsteam : $25/maand per agent

Suite Team : $69/maand per agent

Suite Professional: $149/maand per agent

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zendesk Talk

G2 : 4. 3/5 (6.900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (4.000+ beoordelingen)

Ook lezen: Beste voorbeelden van CRM-software en hun gebruikscases om de productiviteit te verhogen

via RingCentral Contact Center

RingCentral Contact Center combineert video, messaging en telefoondiensten voor inkomende callcenters in één uniform platform. Het integreert naadloos met tools als Slack en Microsoft Teams, waardoor het een flexibele optie is voor callcenters.

Het platform biedt diepgaande analyses voor het bijhouden van de prestaties en servicekwaliteit van callcenters, gebruikersactiviteiten en betrokkenheid. Deze inzichten helpen teams problemen te identificeren en processen te verbeteren.

Voor callcenters bevat RingCentral belangrijke functies zoals geautomatiseerde verdeling van oproepen, interactieve voice response (IVR) en geavanceerde analyses om de operationele efficiëntie te verhogen en de klantervaring te verbeteren.

Maak transcripties en bijschriften voor gedetailleerde samenvattingen na vergaderingen

Toegang tot vergaderingen op desktop, mobiele browsers of de app

Werk in realtime samen met interactieve whiteboards en gedeelde aantekeningen

Gebruik hostcontroles, wachtkamers en end-to-end encryptie voor veilige vergaderingen

Tijdrovend installatieproces voor de telefoontoepassing

Langzamere integratiesnelheden bij synchroniseren met Salesforce

RingCX : $69/maand per agent

RingCentral Contact Center Enterprise: Aangepaste prijzen

G2 : 4. 0/5 (140+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (200+ beoordelingen)

Leuk weetje: Call center agents besteden gemiddeld meer dan 6 minuten per klantgesprek, inclusief de tijd die ze kwijt zijn aan het zoeken naar klantgegevens. Met een geïntegreerd CRM-systeem kan die tijd worden verkort, wat leidt tot snellere oplossingen en tevreden klanten!

via Freshdesk Contact Center

Freshdesk Contact Center helpt callcenters bij het leveren van naadloze, persoonlijke service en geeft prioriteit aan klantenservice en ticketing met robuuste functies. Dankzij de kennisbank kunnen Teams informatie efficiënt opslaan, openen en delen, waardoor het oplossen van query's van klanten wordt vereenvoudigd.

Artikelen worden gegroepeerd in mappen voor eenvoudige organisatie en snelle toegang. De zichtbaarheid van mappen kan worden aangepast voor platforms zoals web widgets of mobiele apps, zodat de juiste gebruikers relevante content te zien krijgen.

Bovendien verbeteren metabeschrijvingen voor externe mappen de prestaties van zoekmachines, waardoor content toegankelijker wordt.

Creëer meertalige kennisbanken om diverse klantengroepen te bedienen

Exporteer solution-artikelen in bulk en werk ze bij met de Freshdesk API

Verbinding maken met klanten via e-mail, telefoon, live chat en sociale media vanaf één platform

Automatiseer routinetaken en beantwoord veelgestelde vragen met ingebouwde AI-tools

Beperkte verfijning in analyses aanpakken, waardoor het moeilijker wordt om feedback over oplossingen te controleren

Beheer tragere prestaties bij het afhandelen van meerdere tickets of bewerkingen van grote documenten

Gratis

Groei : $18/gebruiker per maand

Pro : $59/gebruiker per maand

Enterprise: $95/gebruiker per maand

G2 : 4. 1/5 (140+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3.300+ beoordelingen)

Gebruikers over Freshdesk

"Het is eenvoudig en makkelijk te gebruiken. Je kunt het op elke pc of mobiel apparaat gebruiken. Het is goedkoper dan andere providers en er is bijna geen downtime. De kwaliteit van de gesprekken is uitstekend. "

Lees meer: Hoe u uw klantenservicetiquette kunt verbeteren

5. Aircall (Beste platform voor klantcommunicatie en klantenbetrokkenheid)

via Aircall

Aircall is een cloudgebaseerd telefoonsysteem dat is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. Het biedt een robuust communicatieplatform en is een uitstekende keuze voor klantenservice-, verkoop- en IT-teams die een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk CRM nodig hebben. Het platform integreert naadloos met populaire helpdesk- en productiviteitstools en ondersteunt zowel inkomende als uitgaande gesprekken.

Het platform is aantrekkelijk voor callcenters vanwege de eenvoudige interface en geavanceerde functies voor callmanagement. Ondanks kritiek op de prijs, wegen de sterke prestaties en functionaliteit vaak zwaarder.

De beste functies van Aircall

Organiseer live belconferenties met maximaal vijf deelnemers

Routeer oproepen rechtstreeks naar specifieke agenten of teams om problemen sneller op te lossen

SMS en MMS verzenden en ontvangen om tegemoet te komen aan clients die de voorkeur geven aan tekstcommunicatie

Bied opties voor wachtrijen en terugbellen om de wachttijd te verkorten en de klanttevredenheid te verbeteren

Schakel tussen parallelle gesprekken of behandel meerdere gesprekken tegelijk

Aircall limieten

Af en toe problemen met de gesprekskwaliteit, zoals wegvallende gesprekken en latentie, vooral bij mobiele apps

Onderbrekingen door pop-up notificaties tijdens gesprekken

Aircall prijzen

Essentials : $40/licentie

Professioneel : $70/licentie

Aangepast : Bel voor prijzen

Aircall Add-on : $9/licentie

Aircall Analytics + Add-on: $15/licentie

Beoordelingen en recensies van Aircall

G2 : 4. 3/5 (1.100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (400+ beoordelingen)

via Five9

Lever uitzonderlijke klantervaringen met Five9, een cloudgebaseerd CCaaS-platform dat omnichannel communicatie ondersteunt via spraak, sms, e-mail, chatten en sociale berichtgeving.

Five9 biedt geavanceerde Workforce Engagement Management (WEM) tools voor efficiënte personeelsbezetting, realtime monitoring en nauwkeurige planning. De AI-functies, waaronder virtuele agenten, realtime transcriptie en gesprekssamenvattingen, verhogen de productiviteit en versnellen oplossingen.

Five9 beste functies

Beheer spraak, sms, e-mail, chatten en sociale berichten in één platform

Maak gebruik van Workforce Engagement Management (WEM) voor prognoses, planning en realtime monitoring

Optimaliseer de personeelsbezetting met intraday management en Taakmatching op basis van vaardigheden

Maak gebruik van AI-functies zoals virtuele agenten, realtime transcriptie en gesprekssamenvattingen

Five9 limieten

Af en toe vertragingen bij het laden en bevriezingsproblemen

Problemen met wegvallende gesprekken, aanmeldfouten en onverwachte verbroken verbindingen

Five9 prijzen

Digitaal : $ 119/maand (contract van 36 maanden met eenvoudige maandelijkse betalingen)

Core : $ 119/maand (contract van 36 maanden met eenvoudige maandelijkse betalingen)

Premium, Optimum en Ultimate: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Five9

G2 : 4. 0/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (465+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Five9 zeggen

"Over het algemeen vind ik het gebruik van Five9 echt geweldig, het is voor het grootste deel effectief en de navigatie is vrij eenvoudig als je eenmaal gewend bent aan het systeem, heeft soms zijn glitches van tijd tot tijd met problemen bij het inloggen, maar zou nog steeds de software aanraden aan iedereen die nieuwsgierig is naar de aankoop. "

7. Dialpad (Beste AI-gebaseerde platform voor klantcommunicatie)

via Dialpad

Dialpad is gebouwd voor moderne callcenters en is robuuste callcenter-CRM-software die geavanceerde AI-mogelijkheden combineert met een uniform communicatieplatform om de samenwerking tussen verkoop, ondersteuning en teams te verbeteren.

De AI-functies, zoals realtime transcriptie, live coaching en automatische aantekeningen, elimineren repetitieve taken en optimaliseren workflows.

Dialpad beste functies

Genereer realtime AI-transcripties voor directe gespreksaantekeningen en follow-ups

Integreer naadloos met CRM en productiviteitstools om werkstromen te vereenvoudigen

Bouw aangepaste playbooks om de prestaties van teams te verbeteren en de belresultaten te verhogen

Beperkingen Dialpad

Af en toe fouten bij de transcriptie van complexe terminologie

Audiokwaliteit kan afhankelijk zijn van netwerkstabiliteit

Dialpad prijzen

Essentials : $95/gebruiker per maand

Geavanceerd : $ 135/gebruiker per maand

Premium: $170/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Dialpad

G2 : 4. 4/5 (4.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (530+ beoordelingen)

Ook lezen: Beste voorbeelden van CRM-software en hun gebruikscases

8. Convoso (Beste oplossing voor uitgaande callcenters om verkoop en efficiëntie te stimuleren)

via Convoso

Als je het genereren van leads en conversies wilt stroomlijnen, probeer dan Convoso. Dit contact center platform in de cloud biedt tools zoals voorspellend, power en preview bellen, tweeweg e-mailen, uitgaande teksten, voicemail dropped en dynamische IVR om leads te betrekken bij meerdere kanalen.

De voorspellende dialer optimaliseert de beschikbaarheid van agenten voor een maximaal belvolume, terwijl de dynamische IVR interacties met klanten automatiseert, waarbij geautomatiseerde antwoorden worden gecombineerd met menselijke ondersteuning voor een soepele, efficiënte ervaring.

Convoso beste functies

Zorg voor een soepel proces voor doorschakelingen, handmatig kiezen en inkomende terugbelwachtrijen

Ontvang aanpasbare dashboards voor gedetailleerde, persoonlijke rapportage

Verhoog contactpercentages en efficiëntie met de predictive dialer

Maak tweewegs sms'jes, uitgaande e-mails en voicemails mogelijk voor een groter bereik

Convoso limieten

Updates kunnen storingen veroorzaken die de systeemprestaties beïnvloeden

Complexe configuraties zijn beperkt of niet mogelijk

Convoso prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Convoso

G2 : 4. 5/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (300+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Convoso zeggen

"Ik hou van de gebruiksvriendelijke interface, convoso was eenvoudig en makkelijk te navigeren. Ik vond het ook prettig dat het verschillende gegevens liet zien, zoals mijn conversiepercentage, waardoor ik op koers bleef. "

9. Bitrix24 (de beste voor het optimaliseren van klantinteracties in de cloud)

via Bitrix24

Op zoek naar een alles-in-één oplossing? Bitrix24 combineert CRM en tools voor bedrijfsbeheer met AI-gestuurde functies om de activiteiten te stroomlijnen. Met meer dan 35 aanpasbare tools zorgt het voor communicatie, samenwerking, verkoop en projectmanagement, waardoor meerdere systemen overbodig worden.

Het platform vereenvoudigt gegevensmigratie, integreert met bestaande apps en bevat CoPilot, een gratis AI-assistent die routinetaken automatiseert en de productiviteit verhoogt.

De beste functies van Bitrix24

Een virtueel kantoor instellen voor naadloze samenwerking op afstand

Maak gebruik van een robuust CRM met marketing automatisering en klantenservice

Gebruik telefonie en live chat voor efficiënte interacties met clients

Maak websites en online winkels met een intuïtieve bouwer met sjablonen

Integreer met tools zoals Zoom, Dropbox en QuickBooks voor een verbonden werkstroom

Automatiseer routinetaken en verhoog de productiviteit met CoPilot

Beperkingen van Bitrix24

Onoverzichtelijke, onintuïtieve interface maakt navigatie moeilijk voor nieuwe gebruikers

Complexe rapportagetools bemoeilijken gegevensanalyse en besluitvorming

Beperkte functie in de mobiele app vermindert bruikbaarheid

Bitrix24 prijzen

Basis : $23. 20/maand per 5 gebruikers

Standaard : $58. 18/maand per 50 gebruikers

Professioneel : $ 116,48/maand per 100 gebruikers

Enterprise: $ 233. 07/maand per 250 gebruikers

Beoordelingen en beoordelingen van Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (540+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (920+ beoordelingen)

10. HubSpot CRM (Beste voor gratis CRM-functies)

via HubSpot CRM

HubSpot biedt een alles-in-één platform met tools voor CRM, verkoop, marketingautomatisering en klantenservice. De CRM-suite helpt bedrijven bij het efficiënt beheren van relaties met klanten met functies zoals het organiseren van klantgegevens, het bijhouden van communicatie en verbeterde samenwerking tussen teams.

HubSpot CRM biedt verkoop bijhouden, klantenservice management en geautomatiseerde workflows in een gebruiksvriendelijk systeem. Door interacties via verschillende kanalen te integreren, maakt het tijdige, gepersonaliseerde ondersteuning mogelijk. Aanpasbare dashboards geven realtime gegevens weer, zodat je team op één lijn zit en op de hoogte blijft.

HubSpot CRM beste functies

Verkoop en marketing beheren met geïntegreerde leadgeneratietools

Verbeter de klantenservice met ticketing-systemen, live chatten en feedback-tools

Houd interacties, verkoop en campagnes bij met geavanceerde analyses

Taken automatiseren om processen te stroomlijnen en tijd te besparen

HubSpot CRM limieten

Hoge kosten voor marketing add-ons kunnen een barrière vormen voor kleine bedrijven

Gebrek aan visuele aantrekkingskracht in de UI, wat de betrokkenheid van gebruikers beïnvloedt

Beperkte API dekking en functionaliteit voor integraties

HubSpot CRM prijzen

Gratis

Starter Klantenplatform: $20/maand per gebruiker

Professioneel klantenplatform : $1.170/maand per 5 gebruikers

Enterprise Klantenplatform: $4.300/maand per 7 gebruikers

HubSpot CRM beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4. 4/5 (12.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (4.200+ beoordelingen)

Wat gebruikers over HubSpot zeggen

"Ongeveer 6 maanden geleden hebben we HubSpot bij ons bedrijf geïmplementeerd. Het is geweldig geweest voor onze verkoop-, marketing- en serviceteams om gegevens op één plek te centraliseren. Voorheen waren al onze contacten verspreid over Gmail, onze website, willekeurige spreadsheets en aantekeningen... ja, dat hadden we nodig. "

💡 Pro Tip: Begin met de basis bij de instelling van een CRM. Focus op de sleutel functies die uw business doelen ondersteunen en rol ze geleidelijk uit. Bied uitgebreide training om uw team te helpen het systeem volledig te omarmen en te gebruiken.

Aan de slag met CRM-software voor callcenters

In een callcenter is ononderbroken aandacht voor taken op het gebied van clientbeheer zeldzaam. Traditionele CRM-systemen vereisen vaak tijdrovende stappen om toegang te krijgen tot essentiële gegevens.

Met de juiste callcenter- en CRM-integratie staat alles op één plek, van vragen van klanten tot samenwerking tussen teams. Dit maakt het gemakkelijk om belangrijke informatie te vinden en herhaalde taken te voorkomen.

ClickUp's CRM biedt krachtige tools en integraties om u te helpen bij de instelling van efficiënte processen. Het is één platform voor alles wat u nodig hebt, van routinetaken tot complexe klantinteracties.

Meld u vandaag nog aan voor een gratis account en begin met het organiseren van uw klantgegevens!