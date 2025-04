13 Gratis sjablonen voor projectpresentaties

Projectpresentaties kunnen soms aanvoelen als slaapfestijnen. Je kent de lange dia's, eindeloze opsommingstekens en die ene persoon die per se elk woord wil lezen.

Het is nog erger als jij degene bent die de geeuwen en ongeïnteresseerde blikken ontvangt. Je besteedt eeuwen aan het ontwerpen van je presentatie op traditionele platforms zoals Microsoft PowerPoint en Google Slides - voor niets.

Wat als je met een ander sjabloon voor een gratis presentatie de aandacht van je publiek beter trekt?

Je hebt geluk. Wij hebben 13 gratis sjablonen voor presentaties voor je verzameld die je tijd besparen en je ideeën met stijl en flair tot leven brengen. (Spoiler alert: geen grafisch ontwerpdiploma nodig!)

Wat zijn sjablonen voor projectpresentaties?

Een sjabloon voor projectpresentaties is een vooraf ontworpen slide layout die de basis vormt voor het maken van georganiseerde, visueel aantrekkelijke presentaties. Deze sjablonen helpen je om de doelen, voortgang en resultaten van je project te laten zien.

wist je dat? 92% van de werkgevers verwacht nu van werknemers in niet-design posities dat ze beschikken over basis ontwerpvaardigheden om effectief te kunnen communiceren.

Deze kant-en-klare PowerPoint sjablonen of diapresentaties hebben ingebouwde creatieve lay-outs, opties voor het kleurenpalet en plaatshoudersecties voor tekst, afbeeldingen, grafieken en afbeeldingen. Zo kun je een verbluffende presentatie maken zonder dat je je haar hoeft uit te trekken!

Of je nu PowerPoint, Google Slides, Pitch of andere thema's gebruikt, met deze sjablonen hoef je niet vanaf nul te beginnen.

Wat maakt een sjabloon voor een goede projectpresentatie?

Simpel gezegd is elke sjabloon die gemakkelijk te gebruiken is en waarmee je binnen een paar klikken een presentatie kunt maken, een goede sjabloon. Maar hier zijn enkele sleutel functies die het een efficiënte sjabloon maken:

Aanpassing: U moet tekst, afbeeldingen en grafieken gemakkelijk kunnen bewerken om ze aan te passen aan uw zakelijke presentaties

U moet tekst, afbeeldingen en grafieken gemakkelijk kunnen bewerken om ze aan te passen aan uw zakelijke presentaties Professioneel ontwerp: Het moet er strak en professioneel uitzien met een uitgebalanceerd kleurenpalet dat bij je merkidentiteit past

Het moet er strak en professioneel uitzien met een uitgebalanceerd kleurenpalet dat bij je merkidentiteit past Datavisualisatie: Het sjabloon moet gegevens kunnen weergeven met grafieken, infographics en aantrekkelijke visuals, waardoor presentaties boeiender worden

Het sjabloon moet gegevens kunnen weergeven met grafieken, infographics en aantrekkelijke visuals, waardoor presentaties boeiender worden Gebruiksgemak: Het sjabloon moet compatibel zijn met platforms als Microsoft PowerPoint, Google Slides of zelfs Canva

Het sjabloon moet compatibel zijn met platforms als Microsoft PowerPoint, Google Slides of zelfs Canva Relevantie:De sjabloon moet passen bij uw branche, publiek en doelen. Een sjabloon dat is ontworpen voor een bedrijf dat gebeurtenissen organiseert, is misschien niet het beste voor een beleggingsadviseur

🧠 Fun fact: De uitdrukking "Dood door PowerPoint" werd populair in het begin van de jaren 2000 om kritiek te leveren op slecht ontworpen en te veel tekst bevattende dia's die het publiek verveelden. Het leidde tot bewegingen die visuele storytelling in presentaties aanmoedigden.

13 sjablonen voor projectpresentaties

Hier zijn onze aanbevolen sjablonen die het maken en geven van presentaties leuk maken!

1. Het sjabloon voor ClickUp presentaties

Het sjabloon voor ClickUp presentaties

Het maken van de perfecte PowerPoint-presentatie (bestaat dat eigenlijk wel?) kan uren duren. En dan bestaat de kans dat je nog steeds denkt dat het niet goed genoeg is.

Maar wat als je de chaos kon overslaan en direct naar een gepolijste, professionele presentatie kon gaan? Met ClickUp , de alles app voor werk, het is mogelijk.

De ClickUp presentatie sjabloon is de ultieme tijdsbesparing voor iedereen die moe is van het worstelen met diadecks.

Of je nu kwartaalrapportages presenteert of de volgende presentatie pitcht, met dit sjabloon zit je goed.

Hier lees je hoe:

Begin direct met een kant-en-klare structuur en pas deze aan uw stijl en boodschap aan

Houd alle presentatiegerelateerde taken op één plek: houd de voortgang bij met de grafiek, stel aangepaste statussen in en beheer elke dia zonder dat het je moeite kost

Werk in realtime samen met je team aan het presentatiemateriaal met ClickUp Documenten , opmerkingen, reacties en prioriteiten labels

Verken verschillende weergaven, zoals de Aan de slag-gids en het Presentatie Whiteboard, om aan uw abonnementwensen te voldoen

🎨 Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en professionals die in een snelle omgeving werken en efficiënt willen werken PowerPoint sjabloon alternatieven.

2. De ClickUp projectplanner sjabloon

De ClickUp projectplanner sjabloon

Wat als je presentaties zou kunnen maken en projecten zou kunnen plannen op één platform? De ClickUp sjabloon voor projectplanner helpt u niet alleen een project abonnement maken het helpt je ook om het te beheren.

Dit sjabloon kan zich meten met elk geavanceerd software voor project planning -maar voor beginners. Het helpt je om je hele project te beheren met het aanmaken van taken, het beheren van deadlines en 10 aangepaste velden zoals Risico en Resterend budget om cruciale informatie bij te houden.

Gebruik deze sjabloon om:

Ideeën te delen in Documenten, taken toe te wijzen, opmerkingen te plaatsen en bestanden bij te voegen

Taken bijhouden met statussen zoals Voltooid, In uitvoering, In de wacht en Nog te doen

Gebruik zes Aangepaste weergaven in ClickUp zoals Projectactiviteiten, Budget Trackers en Reisschema's, om elk detail te beheren zonder van app te hoeven wisselen

Gebruik Kanban-borden en Gantt grafieken om knelpunten op te sporen, afhankelijkheid te beheren en op schema te blijven.

🎨 Ideaal voor: Teams die op zoek zijn naar sjablonen voor overzicht projecten om volledige projecten te plannen en beheren op één samenwerkingsplatform.

Ik heb tweewekelijkse vergaderingen met mijn supervisor en we gebruiken ClickUp voor onze agenda. Ik heb het gevoel dat ik er beter voorsta omdat al mijn verzoeken voor gebeurtenissen en presentaties hier staan, samen met een up-to-date statusindicator die ze kan bekijken._ Michael Turner , Associate Director, Career Communities, Universiteit van Miami

3. Het ClickUp sjabloon voor projectrapportage

Het ClickUp sjabloon voor projectrapportage

Presentaties en projecten hebben hun ups en downs. Maar fouten kunnen altijd worden gecorrigeerd - wat alleen gebeurt als u goede rapportage van projecten uitvoert .

De ClickUp sjabloon voor projectrapportage is een kant-en-klaar sjabloon dat u een overzicht op hoog niveau geeft van de KPI's en algemene prestaties van een project, waardoor het gemakkelijker wordt om gebieden te identificeren die aandacht nodig hebben.

Daarom hebt u deze sjabloon nodig:

Gebruik de Activiteiten Tijdlijn om een visuele weergave te maken van geplande activiteiten met hun prioriteitsniveaus

Taken identificeren die de deadlines niet hebben gehaald met de functie 'Activiteiten met afgewezen planning' en correcties toevoegen die moeten worden uitgevoerd

Gebruik Aangepaste statussen in ClickUp zoals Op schema, In de wacht, Uitgesteld en Voltooid om de voortgang bij te houden

Ideaal voor: Teams en projectmanagers die hun prestaties willen bijhouden en controleren om weloverwogen beslissingen te nemen voor betere prestaties.

4. Het ClickUp Project Stappenplan sjabloon

Het ClickUp Project Stappenplan sjabloon

Denk aan de ClickUp project stappenplan sjabloon als uw Zwitsers mes voor productontwikkeling, projectmanagement en ja, zelfs voor het maken van indrukwekkende presentaties!

Het geeft u de perfecte blauwdruk om succesvolle projecten uit te voeren met functies om de voortgang bij te houden, taken prioriteit te geven en effectief samen te werken met uw team.

Dit sjabloon kan je helpen:

Projectontwikkelingen bijhouden met vijf aangepaste statussen zoals Niet gestart, In uitvoering en Geannuleerd

De samenwerking tussen teams verbeteren door alle informatie op één plek te bewaren met vier aangepaste velden

Zes dynamische weergaven en kant-en-klare Kwartaallijsten toepassen om alle relevante projectinformatie te bewaren waar je het nodig hebt

Bepaal welke mijlpalen van het project een centrale plaats verdienen in uw volgende vergadering en geef ze prioriteit

🎨 Ideaal voor: Projectmanagers die complexe projecten managen en hun werkstroom en samenwerking willen verbeteren om duidelijkheid te behouden tijdens de levenscyclus van productontwikkeling.

5. De ClickUp Project Tracker Sjabloon

De ClickUp Project Tracker Sjabloon

E-mails als "Hé, hoe staat het met het voorstel?"_ kunnen snel vermoeiend worden. Het bijhouden van projecten in een gedeelde, gecentraliseerde werkruimte verbetert niet alleen de communicatie, maar helpt je ook om efficiënter je volgende stap te plannen.

📮ClickUp Insight: Een typische kenniswerker moet verbinding maken met gemiddeld 6 mensen om werk Klaar te krijgen. Dit betekent dat we dagelijks contact moeten zoeken met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen.

De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zwarte gaten in de zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

De ClickUp Project Tracker Sjabloon is het perfecte hulpmiddel om de efficiëntie van uw huidige werkstroom te bepalen en deze beter beheersbaar - en toonbaar - te maken.

Dit is wat u met dit sjabloon kunt doen:

Teamleden toevoegen zodat iedereen op de hoogte blijft van alle informatie

Elke stap van het project bijhouden met vijf aangepaste statussen, zoals Gesloten, Voorstel en Ongekwalificeerde prospect

Gebruik de lijstweergave of de bordweergave voor een momentopname van alle projectactiviteiten met toegewezen personen, deadlines, prioriteiten voor taken en subtaken

Ideaal voor: Projectmanagers en teams op afstand die op zoek zijn naar een meer beheersbare manier om samen te werken aan projecten.

💡Pro Tip: Of u nu meerdere projecten bijhoudt, met een cross-functioneel team werkt of gewoon uw to-do lijst probeert bij te houden, project dashboards kunnen het makkelijker maken om samen te werken aan project rapportage en presentatie.

Ontdek in deze video hoe je er een maakt:

6. Het sjabloon voor het ClickUp Project Implementatie Plan

Het sjabloon voor het ClickUp Project Implementatie Plan

U kent het wel: Sommige projecten beginnen met een sterk idee maar raken verloren in de vertaling of slechte uitvoering, wat eindigt met teleurstelling en een laag moreel voor het team.

De ClickUp sjabloon voor een projectimplementatieplan is er om u (en uw geestelijke gezondheid) te redden. Het splitst elk doel, tijdlijn en middel op in hapklare Taken, zodat u niets over het hoofd ziet. Er is geen betere manier om uw stappenplan te presenteren!

Dit is waarom je dit sjabloon nodig hebt:

Werk samen op ClickUp Docs om project briefings te maken doelen vast te leggen of samen in realtime aan voortgangsrapportages te werken

Aangepaste statussen zoals In uitvoering en Behoeften nakijken houden taken en presentatieontwerpen georganiseerd en in beweging

Schets de sleutel mijlpalen met de Gantt grafieken

Budgetinformatie, uitgaven en zelfs taken bijhouden met 10+ aangepaste velden

Ideaal voor: Teammanagers en leiders die op zoek zijn naar hulpmiddelen om projecten efficiënt te plannen en uit te voeren.

7. Het ClickUp Project Stappenplan Whiteboard Sjabloon

Het ClickUp Project Stappenplan Whiteboard Sjabloon

Een project managen zonder een roadmap is als rijden zonder GPS-zeker, je komt er wel, maar niet zonder een paar verkeerde afslagen en verhitte discussies.

De ClickUp Project Roadmap Whiteboard Sjabloon helpt u uw projecten effectief te visualiseren van concept tot voltooiing. Het biedt een eenvoudige manier om abonnementen te maken, bij te houden en samen te werken aan doelen van projecten terwijl belanghebbenden op de hoogte blijven. De visuele rijkdom maakt het ook effectief als presentatiehulpmiddel!

Dit zijn de functies waarmee dit sjabloon zich onderscheidt:

ClickUp Whiteboards laat u uw hele abonnement in realtime visualiseren met uw team. Samen bewerkingen uitvoeren, ideeën omzetten in uitvoerbare Taken, onmiddellijk feedback krijgen en plezier hebben!

Ingebouwde tags, subtaken en labels voor prioriteit zorgen ervoor dat je geen enkele Taak mist

De Project Roadmap weergave biedt een uitgebreide weergave van uw hele project - ideaal om belanghebbenden op de hoogte te houden

ClickUp mijlpalen helpt u om de sleutelpunten in kaart te brengen in de voortgang van het project

Ideaal voor: Teams die hun werkstromen willen vereenvoudigen en prioriteit willen geven aan samenwerking in teams voor effectieve projecten.

🧠 Leuk weetje: Overheadprojectors, ooit het hoofdbestanddeel van kantoorpresentaties, werden voor het eerst ontwikkeld in de jaren 1940 voor militaire training tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 1950 werden ze een hulpmiddel voor bedrijven.

8. Het ClickUp sjabloon voor de liftpresentatie

Het ClickUp sjabloon voor de liftpresentatie

Op een goede dag heb je minder dan 30 seconden om iemands aandacht te trekken tijdens een pitch. En de ClickUp liftpitch sjabloon helpt om elke seconde te laten tellen. Het helpt u om scherpe, impactvolle pitches te maken waar mensen naar luisteren in plaats van te doen alsof ze een telefoontje aannemen.

Dit sjabloon houdt je boodschap helder, beknopt en overtuigend, of het nu voor sollicitatiegesprekken, startup-gesprekken of productlanceringen is.

Gebruik deze sjabloon om:

Schets uw waardevoorstel, de belangrijkste voordelen en die onweerstaanbare haak - ideaal voor dia titels of aantekeningen voor sprekers met

Maak uw pitch op ClickUp Docs met krachtige visuals en gestructureerde secties die zich vertalen in krachtige presentatiedia's

Lijst met last-minute repetitie tips met Checklists in ClickUp -omdat zelfs de beste pitches een zelfverzekerde uitvoering nodig hebben

🎨Ideaal voor: Business en werkzoekenden die hun ideeën willen presenteren en de rente van hun publiek willen trekken.

9. Het ClickUp sjabloon voor een verkoopgesprek

Het ClickUp sjabloon voor een verkoopgesprek

Een verkooppraatje dat geen verbinding maakt met het publiek is gewoon een gemiste kans. De ClickUp sjabloon voor verkooppraatjes helpt u die kans met beide handen aan te grijpen. Gebruik het om overtuigende, boeiende pitches te maken die echt resultaat opleveren (en misschien zelfs een glimlach).

Of je nu een product, dienst of het volgende grote idee pitcht, dit sjabloon houdt je proces soepel, georganiseerd en pitch-perfect.

Gebruik het om:

Samen te werken met uw team om pitches te maken en de voortgang bij te houden met aangepaste statussen zoals Draft en Final Review

Ontvang feedback van belanghebbenden en het team in real-time op ClickUp Docs

Toegang te krijgen tot geavanceerde functies voor projectmanagement zoals schermopname, bewerking in samenwerkingsverband en meer

Maak aangepaste notificaties voor Taken met ClickUp Automatiseringen 🎨 Ideaal voor: Sales teams die gestandaardiseerde en efficiënte pitchdecks willen maken voor alle belangrijke vergaderingen en tegelijkertijd hun sales workstroom willen verbeteren.

👀 Wist je dat: In 1955 begon het Guinness Book of Records als een verkooppraatje voor Guinness-bier. Het was zo populair dat het een jaarlijks boek werd dat niets te maken had met de verkoop van bier.

10. Het ClickUp Jaaroverzicht sjabloon

Het ClickUp Jaaroverzicht sjabloon

Als uw jaarlijkse doelen aanvoelen als nieuwjaarsresoluties - ambitieus in januari en vergeten in maart - dan is hier een sjabloon dat kan helpen.

De ClickUp jaarlijkse paginasjabloon houdt uw grote abonnementen het hele jaar door levendig en bloeiend! Het is het ultieme hulpmiddel voor instelling van doelen voor projecten en uitvoerbare stappen nemen zonder te verdrinken in spreadsheets.

Zo helpt het je:

Doelen en belangrijke details categoriseren met Aangepaste velden zodat je belangrijke details kunt toevoegen om de voortgang bij te houden zonder detective te hoeven spelen

Doelen visualiseren met aangepaste weergaven zoals Gantt View en Calendar View om op de hoogte te blijven van de tijdlijnen

Gebruik automatiseringen om langetermijntaken in te stellen en opmerkingen toe te voegen zodat u weet wat u voor ogen had

Maak een abonnement op de korte en lange termijn met ClickUp Doelen 🎨 Ideaal voor: Teams die minder tijd willen besteden aan micromanagement en meer tijd aan het bereiken van hun ambitieuze doelstellingen met strategische afstemming.

11. Het ClickUp sjabloon voor bevindingen van gegevensanalyse

Het ClickUp sjabloon voor bevindingen van gegevensanalyse

Het beheren van gegevens is niet het leukste deel van projecten, toch? Het ene moment ben je cijfers aan het analyseren, het volgende moment lig je onder spreadsheets en vraag je je af of "12345" een gegevenspunt is of je bank PIN-code.

De ClickUp sjabloon voor bevindingen van gegevensanalyse zorgt ervoor dat gegevens minder aanvoelen als een wiskundig probleem en meer als een verhaal dat u kunt vertellen (en opnemen in presentaties!).

Zo gebruikt u het:

Sla alle gegevens op, inclusief demografische gegevens van klanten, websiteverkeer, verkoopnummers, feedbackenquêtes en meer, met de tabelweergave

Gebruik de Board View om een visuele weergave van de analyseresultaten te ontwerpen

Categoriseer je gegevens in verschillende aangepaste velden zodat je team en belanghebbenden allemaal op dezelfde pagina zitten

Ideaal voor: Teams die ruwe gegevens willen omzetten in bruikbare inzichten die hen helpen weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

12. Het ClickUp Business-abonnement document sjabloon

Het ClickUp Business-abonnement document sjabloon

Ben je je eerste Business-abonnement aan het maken en weet je niet meer wat je nu moet doen? De ClickUp Business-abonnement documentsjabloon biedt een eenvoudige aanpak voor het organiseren en presenteren van sleutel bedrijfsinformatie.

Of u nu investeerders het hof wilt maken of gewoon wilt uitzoeken hoe u de wereld (of in ieder geval uw branche) kunt veroveren, dit is uw sjabloon voor de aftrap van een project die alles georganiseerd, duidelijk en presentatieklaar houdt.

Dit sjabloon helpt je:

Alle informatie die u wilt opnemen, samen te brengen in een gecentraliseerd ClickUp document waar uw team gemakkelijk toegang toe heeft

Het aanmaken opdelen in beheersbare Taken

Belangrijke secties markeren met aangepaste velden, zoals financiën, marketing en strategie, zodat uw abonnement leest als een verhaal waar iedereen deel van wil uitmaken en niet als een tekstboek

Houd al uw presentaties bij met herinneringen of gebruik de ClickUp Grafiek weergave om tijdlijnen bij te houden

Ideaal voor: Nieuwe ondernemers of teams die hun strategieën en doelstellingen effectief willen communiceren met de nadruk op duidelijkheid en samenwerking.

13. Projectvoorstel sjabloon door Slidesgo

Projectvoorstel sjabloon door Slidesgo

Download gewoon je voorstel met Google Slides, PowerPoint of Canva en pas het aan.

Dit is wat je ervan kunt verwachten:

100% bewerkbare dia's waarmee je tekst, afbeeldingen en lay-outs kunt aanpassen aan je behoeften

Meer dan 500 aanpasbare pictogrammen van Flaticon om je projectideeën visueel weer te geven

Ingebouwde grafieken en tijdlijnen om je projectgegevens duidelijk en stijlvol weer te geven

Een dia met kredieten voor naamsvermelding en een dia met bronnen met koppelingen naar alle elementen die in de presentatie zijn gebruikt

Ideaal voor: Professionals die een visueel aantrekkelijk projectvoorstel willen maken voor clients met behulp van professioneel ontworpen sjablonen.

💡Pro Tip: Hoewel deze sjablonen een goed begin zijn, moet u uw presentaties interactief maken. Moedig uw publiek aan om mee te doen en vragen te stellen of hun mening te delen om een gezonde discussie te voeren waarbij iedereen zich betrokken voelt.

Slides, Inzichten en Dingen Nog Te Doen met ClickUp

Presentaties zijn meer dan alleen mooie dia's. Het zijn kansen om te inspireren, te overtuigen en een blijvende impact achter te laten. Maar als u meer wilt halen uit uw projectpresentaties, ClickUp's Projectmanagement platform het helpt u presentaties te maken, volledige projecten te beheren, de voortgang bij te houden en in realtime samen te werken, allemaal op één plek.

Van het lanceren van nieuwe ideeën en het delen van rapporten, van het plannen van gebeurtenissen tot het lanceren van producten, ClickUp maakt uw leven gemakkelijker bij elke stap van het proces.

Meld u aan voor een gratis ClickUp account om uw projecten te beheren en hun impact zinvol over te brengen!