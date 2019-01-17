5 tips voor een betere gezondheid voor freelancers en telewerkers

Ik heb aan het begin van mijn carrière een paar jaar op kantoor gewerkt en er was geen dag dat ik niet liever op afstand had willen werken. Ik woon in een grote stad, dus naar mijn werk reizen betekende altijd overvolle metro's of urenlang in de file staan.

Het kantoor zelf hielp me nauwelijks bij het werk dat ik deed. Integendeel, het leidde me vaak af, was vermoeiend en al met al minder productief. Ik had altijd het gevoel dat ik het ook op afstand kon doen, vanuit het comfort van mijn eigen huis of vanaf een zonnig terras in de buurt. Bovendien vond ik de werktijden onmenselijk.

Mijn maaltijden waren bijna nooit zelf gekookt, noch gezond. Ik had nooit genoeg tijd om naar de sportschool te gaan. Ik was altijd moe.

Nu ik al meer dan tien jaar freelancer ben en drie jaar fulltime op afstand werk, gaat er geen dag voorbij dat ik niet blij ben met de keuze die ik heb gemaakt. De kwaliteit van mijn leven is enorm verbeterd. Ik kan mijn eigen schema bepalen en ik heb altijd het gevoel dat ik werk omdat ik dat wil, omdat ik het leuk vind en niet omdat ik het moet.

De eerste jaren waren echter niet altijd even gemakkelijk. Alle vrijheid van de wereld hebben betekende soms dat ik te lang werkte en alle goede dingen in het leven vergat waarvan ik me zo bewust was toen ik nog op kantoor zat. Het duurde even voordat ik besefte dat discipline alles is als ik een mooi leven wil leiden. Maar toen ik eenmaal discipline had geleerd, ben ik nooit meer teruggegaan naar een hectisch schema.

Hier zijn 5 tips voor een gezonder, gelukkiger leven, vol energie en positieve vibes terwijl je op afstand werkt.

1. Chronometers zijn de sleutel tot stressvrij werken

Of je nu kiest voor de Pomodoro-techniek of een andere online timer, geloof me als ik zeg dat je lichaam en geest je er dankbaar voor zullen zijn. Zonder afleiding werken gedurende slechts 25 minuten met een korte pauze van 5 minuten zal wonderen doen voor je productiviteit en stressniveau.

Je leert te ontspannen (en die 5 minuten lijken misschien niets, maar ze zullen veel langer aanvoelen!). Want als het pauze is, sta je op van de computer en neem je echt die pauze. Je kunt gaan liggen, naar een ontspannend liedje luisteren, je kunt stretchen, dansen of iets anders doen dat je gedachten afleidt van al het productieve harde werk dat je de afgelopen 25 minuten hebt gedaan.

Bovendien zult u zich minder gestrest voelen door de overvloed aan taken waaraan u gewoonlijk werkt, simpelweg omdat u ze één voor één aanpakt. Door uw tijd op te splitsen in werksessies van 25 minuten, wordt u gedwongen om niet meer te jongleren tussen taken, maar u te concentreren op één taak per sessie.

2. Beloon jezelf met uitstapjes

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om afstand te nemen van je werk. Als je thuis ook je kantoor is, weten we allemaal hoe gemakkelijk het is om in de gewoonte te vervallen om meer te werken dan wanneer je daadwerkelijk naar je werk zou gaan.

Drie keer per jaar de stad verlaten is niet overdreven. Helemaal niet. Of je nu besluit om één langere vakantie te nemen, misschien naar een yoga-retraite aan het strand om je batterijen op te laden, en vervolgens twee weekendjes weg te gaan met een beperkt budget, de drie vakanties waarmee je jezelf beloont, zullen een wereld van verschil maken.

3. Je maaltijden zijn minstens zo belangrijk als je deadlines

Het eerste wat je moet doen is tijd vrijmaken voor je maaltijden. Neem een uur de tijd als je iets wilt koken, maar wat je ook doet, snack niet achter de computer, terwijl je met andere taken bezig bent.

Eet aan tafel of ga uit eten met een vriend. Op die manier heb je veel meer controle over wat je eet en word je je meer bewust van wat je eet. Lunches voelen dan als een echte traktatie. Voor de afwisseling plan ik meestal minstens twee lunches per week, indien mogelijk op plaatsen waar ik nog nooit ben geweest.

Ik heb er ook een gewoonte van gemaakt om geen eten mee te nemen naar mijn werk. Maar ik heb altijd zelfgemaakt water met een smaakje, koffie of thee bij me. Zo hoef ik me ook niet af te vragen of ik gedurende de dag wel genoeg drink .

4. Stel een dagelijks tijdstip vast om te sporten en houd je daar aan alsof het een superbelangrijke deadline is

Als je een ochtendmens bent, ga dan 's ochtends sporten. Doe dit voordat je aan je dag begint, al is het maar voor 20 minuten. Je zult niet geloven hoeveel verschil deze 20 minuten maken. Je zult je energieker, krachtiger en tevredener voelen.

Als je net als ik meer een nachtbraker bent, dan zijn middagen of avonden het juiste moment voor lichaamsbeweging. Je kunt naar de sportschool gaan, maar je kunt ook in je eigen woonkamer trainen door een YouTube-video te volgen die het beste bij je stemming van die dag past. Zolang je je dagelijkse training inplant en je je daar ook aan houdt, wed ik dat je je niet alleen geweldig zult voelen, maar dat je lichaam er ook slanker en sterker uit zal zien.

Het is niet dat je het te druk hebt. Ik heb mezelf lang genoeg dit excuus gegeven om te beseffen dat het niet zo is dat ik geen 20 minuten kan vrijmaken voor een ontspannende yogasessie of een energieke pilatesles. Dat was het niet. Als het op dagelijks sporten aankwam, zocht ik jarenlang naar 'motivatie' voordat ik me realiseerde dat het zo simpel is als je er je zinnen op zetten en het gewoon doen, ook al heb je er geen zin in. Het gaat erom dat je begint, want na drie minuten weet je dat je het juiste hebt gedaan.

5. Voed je geest met meditatie, yoga of een andere spirituele praktijk die bij je past

Toen ik me realiseerde dat ik tegen mijn stemming in kan gaan en succesvol kan zijn met alles wat ik voor mezelf plan, maakte ik er een gewoonte van om constant activiteiten te ondernemen waar ik geen zin in heb. En toen besefte ik hoe belangrijk meditatie en yoga echt zijn.

Als je niet zeker weet welke meditatie- of yogastijl het beste bij je persoonlijkheid en behoeften past, dan is hier een lijst met spirituele yoga- en meditatie-retraites waar je aan kunt deelnemen. Er zijn zoveel onverwachte voordelen van dagelijkse yoga of meditatie dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Maar stel je eens voor dat je voor een weekendje weg bent en even helemaal tot rust komt. Je brengt tijd door in de natuur, doet wat eenvoudige rekoefeningen, coördineert al je bewegingen met je ademhaling en, het allerbelangrijkste, je leert mediteren en yoga doen.

Conclusie

De luxe om te kunnen werken waar je maar wilt, kan gepaard gaan met langere werkdagen en minder aandacht voor je eigen welzijn en algehele levenskwaliteit. Maar zodra je je realiseert dat je gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan al je deadlines en, nog belangrijker, je je aan een gezonde routine houdt ongeacht andere afleidingen op het werk, ben je op de goede weg om het beste uit je leven te halen.

OVER DE AUTEUR

Irina Gabriela Pele

Irina is een schrijfster voor BookYogaRetreats.com. Ze is een beginnende yogi en mediteerder en voortdurend op zoek naar waarheid en spirituele avonturen.