Notion vs. OneNote: een vergelijking van notitie-apps

Notion vs. OneNote: wie is de koning van OneNote? aantekeningen maken apps?

De beste van de twee kiezen kan een moeilijke beslissing zijn.

OneNote is van een wereldwijd bekend bedrijf, Microsoft, en bestaat al jaren. Aan de andere kant is Notion een wijdverbreid populair tekstverwerkingssoftware .

Als je hun verschillen, voor- en nadelen begrijpt, kun je de beste optie kiezen.

Dit artikel geeft je een gedetailleerde vergelijking tussen Notion en OneNote, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Je ontdekt ook een betere OneNote en Notion alternatief moet je proberen!

Klaar voor de krachtmeting? Laten we beginnen!

OneNote Vs. Notion Overzicht Tabel

Hier is een vergelijking van de twee concurrenten:

Een tabel met een overzicht van functies en prijzen tussen Notion en OneNote | Notion | OneNote | | | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Platform: iOS, Android, Windows en macOS | Use Case | Een hulpmiddel voor samenwerking waarmee u aantekeningen kunt maken, uw abonnement kunt regelen en uw ideeën kunt ordenen | Prijzen | Gratis plan met limited delen van bestanden en drie premium abonnementen | Gratis te downloaden met premium plannen beschikbaar met een Microsoft 365 abonnement | | Synchroniseren op alle apparaten | Sjablonen voor het maken van aantekeningen voor categorieën als persoonlijke productiviteit, media en werk | Abonnees beschikken over ingebouwde sjablonen OneNote zoals to-do lijsten en decoratieve pagina achtergronden | | Integratie met honderden kantoor apps zoals Gmail, Google Agenda, Asana en Trello Integratie met populaire cloud-services zoals Evernote, Salesforce, Dropbox en CloudHQ

Notion vs. Microsoft OneNote

Hoewel Notion en OneNote een aantal identieke functies hebben, verschillen beide tools op specifieke manieren. Laten we eens kijken wat de twee van elkaar onderscheidt.

1. Gebruikerservaring

Je wilt een tool met een eenvoudige interface om gemakkelijk aantekeningen te maken, te organiseren en te delen. Een onoverzichtelijke interface maakt het moeilijk om de functies die je zoekt te vinden en te gebruiken.

Kortom, de geschikte tool moet je volgende zaken stroomlijnen strategieën voor het aantekeningen maken in plaats van ze ingewikkelder te maken. Dit is wat je van beide tools kunt verwachten.

Notion gebruikerservaring

Met Notion kun je pagina's maken die bestaan uit "blokken", die werken als secties. In tegenstelling tot OneNote heeft Notion een zijbalk die het vinden van een specifiek blok binnen een pagina vereenvoudigt.

Functie sidebar in Notion Deze handige zijbalk heeft een zoekfunctie om tussen aantekeningen te springen zonder veel te klikken of heen en weer te moeten gaan. Veel apps voor aantekeningen maken werken op dezelfde manier.

Notion heeft echter één groot probleem dat de gebruikerservaring beïnvloedt - uitgebreide aanpasbaarheid.

Met aanpasbaarheid kun je de documenten van je projecten op maat maken om er het beste uit te halen, maar deze openheid is een probleem omdat het de leercurve voor nieuwe gebruikers steiler maakt.

OneNote gebruikerservaring

OneNote heeft een overzichtelijke layout waar elementen en aantekeningen gemakkelijk toegankelijk zijn. Met deze tool voor het maken van aantekeningen kun je aantekeningen individueel maken of ze bundelen in een notitieblok.

Je kunt verschillende aantekeningen maken op verschillende pagina's en ze samenvoegen in één notitieblok. Dit is een "oude" manier van aantekeningen maken, gemoderniseerd voor de digitale wereld.

Notebooks maken in Onenote OneNote voor mobiele apparaten heeft echter geen zijbalk die gemakkelijk toegankelijk is als je op zoek bent naar een specifieke sectie in een bepaald notitieblok.

Kijk uit_ OneNote alternatieven !

OneNote-integraties

OneNote is een krachtpatser op het gebied van integratie en heeft meer essentiële apps beschikbaar zoals Google Agenda. In feite integreert OneNote met meer dan 850 apps en ook veel media-vriendelijke apps.

