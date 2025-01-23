Een vervolgkeuzelijst toevoegen in Google Spreadsheets

Je beheert een project in Google Spreadsheets en het is een rommeltje. Een teamgenoot typt "In uitvoering" als statusupdate terwijl een ander "Lopend" schrijft en iemand anders laat het gewoon leeg.

Wat als in zo'n situatie elke cel een eigen vervolgkeuzemenu heeft waarin je team gewoon "Nog te doen", "In uitvoering" of "Klaar" kan kiezen?

Om tijd te besparen en gegevens consistent te houden, moet je weten hoe je een vervolgkeuzelijst toevoegt in Google Spreadsheets. Een vervolgkeuzelijst maakt de invoer van gegevens niet alleen eenvoudiger, maar ook ronduit onfeilbaar.

In dit artikel ontdekt u hoe u deze handige menu's kunt maken en aanpassen (of u nu sjablonen voor spreadsheets gebruikt of maak er een vanaf nul).

🧠 Fun feit: Google's naam is eigenlijk een speelse draai aan "googol," het woord voor het nummer 1 gevolgd door 100 nullen-een passende knipoog naar hun missie om een eindeloze zee van informatie te organiseren

60-seconden samenvatting

Hier volgt een korte inleiding over het wat, waar, hoe en waarom van keuzelijsten in Google Spreadsheets:

Drop-downlijsten toevoegen in Google Spreadsheets om uw gegevens te vereenvoudigen en te standaardiseren

Dropdowns maken met vooraf ingestelde waarden of bestaande gegevens en er een persoonlijk tintje aan geven met kleurcodering en geavanceerde instellingen

Dropdowns eenvoudig bewerken, aanpassen of verwijderen met het paneel Regels voor gegevensvalidatie

Hoewel ze nuttig zijn voor basistaken, hebben vervolgkeuzelijsten in Google Spreadsheets hun beperkingen, zoals een limiet voor het aantal tekens en problemen met de prestaties bij grote datasets

Hulpmiddelen zoals ClickUp bieden meer geavanceerde functies, zoals integratie van taken, aangepaste velden en automatiseringen, waardoor ze een krachtig alternatief zijn voor Google Spreadsheets voor het beheren van complexe projecten

Hoe maak je een vervolgkeuzelijst in Google Spreadsheets?

Je kunt vervolgkeuzelijsten maken in Google Spreadsheets met zowel vooraf ingestelde waarden als bestaande gegevens. Laten we beginnen met het maken van een Google Spreadsheets met twee velden: de naam van een student en zijn universiteit.

In plaats van de namen van de universiteiten elke keer handmatig in te voeren, kun je de invoer van gegevens vereenvoudigen door een vervolgkeuzelijst in te stellen.

Een vervolgkeuzelijst toevoegen in Google Spreadsheets met vooraf ingestelde waarden

Open je spreadsheet en zoek de kolom of het celbereik waar je de vervolgkeuzelijst wilt hebben

via Google Spreadsheets

Selecteer het bereik van cellen waaraan u de vervolgkeuzelijst wilt toevoegen, zodat alle cellen dezelfde regels volgen Klik nu in het bovenste menu op Data en selecteer Data Validation in de vervolgkeuzelijst. Je kunt ook met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen klikken en direct de Dropdown-optie kiezen

In het paneel Gegevensvalidatieregels selecteert u "Dropdown" onder Criteria en typt u uw vooraf ingestelde waarden in plaats van "Optie 1", "Optie 2", enzovoort. In ons voorbeeld voeren we de namen van de universiteiten in

Zodra je je waarden hebt ingevoerd, klik je op Klaar. Je dropdown is nu klaar voor gebruik

Als je nu op een van de geselecteerde cellen klikt, zie je een leeg vervolgkeuzemenu met je vooraf ingestelde waarden.

**Met Google Spreadsheets kun je vervolgkeuzelijsten koppelen aan meerdere bladen, waardoor het eenvoudiger wordt om opties te standaardiseren en je gegevens consistent te houden in een werkmap.

Hoe voeg ik een vervolgkeuzelijst toe in Google Spreadsheets met bestaande gegevens?

Het is nog eenvoudiger om een vervolgkeuzelijst te maken met bestaande gegevens. Dit is wat je kunt doen als je van de gegevens van meerdere cellen een vervolgkeuzelijst wilt maken:

Selecteer alle cellen met de bestaande gegevens die je als opties in de vervolgkeuzelijst wilt hebben Klik nu met de rechtermuisknop op het bereik van de geselecteerde cellen en kies de Dropdown-optie

In het venster dat wordt geopend, controleert u de verschillende vervolgkeuzelijsten, wijst u de gewenste kleuren toe en klikt u op Klaar

Je keuzelijst is klaar!

💡 Pro Tip: Om een vervolgkeuzelijst nog sneller te maken, typ je gewoon "@drop-down" in een willekeurige Google-cel. Er wordt dan een paneel geopend waarin je kunt kiezen uit een aantal vooraf ingestelde vervolgkeuzelijsten en je eigen nieuwe vervolgkeuzelijst kunt toevoegen.

Dropdown-lijsten beheren in Google Spreadsheets

Als je eenmaal vervolgkeuzelijsten hebt toegevoegd aan je spreadsheet, kan er een moment komen waarop je ze moet aanpassen of verwijderen. Gelukkig is het super eenvoudig-geen ingewikkelde Google Spreadsheets hacks zijn vereist.

Zo beheert u uw vervolgkeuzelijsten:

Een bestaande vervolgkeuzelijst bewerken

Een bestaande vervolgkeuzelijst bewerken is vrij eenvoudig met Google Spreadsheets.

Selecteer de cel of cellen die u wilt bewerken Klik op het bewerkingspictogram, dat eruitziet als een potlood, of klik met de rechtermuisknop op de cel en kies Gegevensvalidatie in het menu

Zoek in het paneel Gegevensvalidatieregels de sectie Criteria en voeg waarden in de lijst toe of bewerk ze. U kunt bijvoorbeeld een andere universiteit, zoals "Yale", aan de lijst toevoegen

Sla alle bewerkingen op door te klikken op de knop "Klaar" in de rechterhoek

Een vervolgkeuzelijst verwijderen

Dit is bijna hetzelfde als het bewerken van een vervolgkeuzelijst. Selecteer het bewerkingspictogram of ga naar het paneel Regels voor gegevensvalidatie en klik op Regel verwijderen om de hele vervolgkeuzelijst te verwijderen.

💡 Pro Tip:Het verwijderen van de regel verwijdert niet de bestaande gegevens in de cel, dus als je een lege lei wilt, moet je de celinhoud handmatig wissen.

Een vervolgkeuzelijst aanpassen

U kunt uw vervolgkeuzelijst een persoonlijk tintje geven door deze aan te passen.

Voorwaardelijke opmaak toevoegen om de visualisatie te verbeteren (bijvoorbeeld kleur toevoegen aan alle universiteiten in de vervolgkeuzelijst) Klik op Geavanceerde opties om helptekst toe te voegen of regels in te stellen om invoer te weigeren wanneer gebruikers ongeldige gegevens invoeren

Meerdere geautomatiseerde taken instellen en beheren met ClickUp-taaken

Waar het op neerkomt? De tabelweergave van ClickUp is handig voor het beheren van workflows of het bijhouden van de voortgang in verschillende teams.

Op dezelfde manier is de ClickUp Lijstweergave vereenvoudigt het beheer van Taken door gegevens te organiseren in duidelijke, bruikbare lijsten. Het richt zich op prioritering en hiërarchie van taken, waardoor het gemakkelijk wordt om complexe projecten op te splitsen in beheersbare stappen.

Gebruik de ClickUp Lijstweergave voor een duidelijk geordend overzicht van al je deliverables op één plaats

Wanneer deze weergaven samen worden gebruikt, bieden ze naadloze flexibiliteit: begin met de tabelweergave voor gedetailleerde invoer en analyse van gegevens en schakel vervolgens over naar de lijstweergave om u te concentreren op uitvoering en prioritering.

In tegenstelling tot Google Spreadsheets zorgt deze dynamische integratie ervoor dat je team op één lijn blijft, met elk stukje informatie direct gekoppeld aan uitvoerbare Taken.

Tot slot kunt u uw tabelweergave koppelen aan ClickUp Dashboards, die gegevens uit meerdere tabellen halen om trends en sleutelcijfers te visualiseren, zoals het aantal voltooide taken of de verdeling van werklast.

Geef uw team duidelijke visualisaties van hun doelen en taken met ClickUp Dashboards

Kortom, ClickUp kan de manier waarop u uw werk beheert transformeren met zijn geavanceerde functies en robuuste integraties.

'Drop Down' de spanning met ClickUp

Google Spreadsheets is een van de meest gebruikte spreadsheetsoftware en vervolgkeuzelijsten bieden een efficiënte manier om rommelige gegevens om te zetten in goed gestructureerde en georganiseerde inzichten.

Maar wat als u niet alleen uw gegevens, maar uw hele project zou kunnen organiseren? ClickUp biedt een perfecte oplossing.

Hoewel u ook Google Spreadsheets voor projectmanagement clickUp integreert veel beter in een breder ecosysteem. Het biedt een meer dynamische manier om taken, deadlines en teams te beheren - allemaal op één plek.

Het is net als upgraden van een kast naar een inloopkast - ruimer, slimmer en een waar de weergavestijl is afgestemd op uw behoeften.

laat je stress vallen en haal je uitdagingen op het gebied van projectmanagement naar beneden meld u aan voor uw gratis ClickUp account vandaag nog!