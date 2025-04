Lark vs. ClickUp: Welke samenwerkingstool is de beste?

Spreadsheets, e-mails en documenten. Gebruik je deze nog steeds om je team te synchroniseren? Neem maar van ons aan dat ze de oorzaak zijn van gemiste deadlines, miscommunicatie en dalende productiviteit.

Het is tijd voor een nieuwe aanpak en dit is waar moderne samenwerkingstools in beeld komen.

Deze tools stroomlijnen niet alleen de communicatie, ze centraliseren alles. Berichten, e-mails, documenten en zelfs projecten bijhouden -alles in één georganiseerde hub!

In deze blogpost vergelijken we twee zwaargewichten in de samenwerkingsruimte, ClickUp en Lark. Van de sleutel functies tot integraties, we helpen u te bepalen welke het beste werkt voor uw project werkstromen.

Spoilerwaarschuwing: Hier vindt u de nieuwe favoriete tool voor uw team!

Wat is ClickUp?

Of u nu een freelancer, een startup of een volledige onderneming bent, ClickUp fungeert als uw trouwe hulpje op het gebied van productiviteit. Het is een alles-in-één app voor werk die uw to-dos organiseert, werkstromen stroomlijnt, deadlines bijhoudt, samenwerking tussen teams vereenvoudigt en nog veel meer. Met ClickUp kunt u al uw werk doen zonder tussen meerdere tools of apps te hoeven schakelen.

Functies van ClickUp

ClickUp biedt verschillende functies die de manier waarop u werkt veranderen. Hier volgt een kort overzicht:

1. Functie #1: ClickUp Projectmanagement

Plan elk project in detail en houd de voortgang van uw actie-items bij met ClickUp's projectmanagement oplossingen .

Vereenvoudig complexe projecten met de tool voor projectmanagement van ClickUp

Visualiseer uw werk op de manier die u wilt met lijsten en Kanban-borden, of kies anderen uit ClickUp's 15+ aangepaste weergaven . Dit helpt u om u te concentreren op de details en ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien.

Moet u projectgegevens vastleggen? Gebruik ClickUp Documenten om een document te maken en belanghebbenden en leden van het team uit te nodigen om samen te werken, feedback achter te laten en actiepunten toe te wijzen. U kunt belangrijke informatie op één plek centraliseren zodat iedereen toegang heeft tot wat belangrijk is.

Gezamenlijke content aanmaken met ClickUp Docs inschakelen

Om de samenwerking verder te verbeteren, ClickUp Whiteboards helpt u bij het brainstormen en bespreken van ideeën met uw team op een digitaal canvas. Laat uw ideeën werkstromen, schets of teken uw gedachten, gebruik connectoren om gerelateerde concepten te koppelen en gebruik AI-beeldgeneratie om tekst om te zetten in visuals.

Organiseer uw to-dos en houd hun voortgang bij met ClickUp-taaken

Taken kunnen worden ingedeeld in meerdere lijsten om uw werkstromen te optimaliseren en ze kunnen gemakkelijk worden aangepast aan verschillende projecttypes, of het nu gaat om marketing, HR, financiën, juridische zaken of techniek. Gebruik voor elke Taak ClickUp's aangepaste statussen om de voortgang te bewaken en aangepaste velden toe te voegen om extra informatielagen te bieden, zoals toegewezen personen, deadlines, blokkers, enz.

💡Pro Tip: Blijf georganiseerd en pak Taken systematisch aan met behulp van vooraf gebouwde sjablonen voor lijsten met taken . Dit helpt je bij het coördineren van grote projecten en zorgt ervoor dat complexe taken op schema worden Voltooid.

3. Functie #3: ClickUp Samenwerking

Houd uw teams verbonden en op één lijn met de robuuste functies van ClickUp voor samenwerking.

Met ingebouwde ClickUp chatten deel snelle updates en praat bij in realtime. Zo verbetert het de communicatie:

Haal informatie op uit uw werkruimte om antwoordvoorstellen te doen wanneer een collega u een vraag stelt

Samenvatten van gesprekken om je een idee te geven van wat er wordt besproken

Commentaar onderzoeken en automatisch omzetten in taken voor eenvoudige follow-ups

Taken, documenten en gesprekken koppelen aan je berichten voor context

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png ClickUp chatten /%img/

Stroomlijn de samenwerking tussen teams met ClickUp Chat

Bovendien, ClickUp vergaderingen help uw vergaderingen te stroomlijnen. Plan uw agenda en maak een checklist voor alle items die u wilt bespreken, zodat u altijd de gespreksonderwerpen bij de hand hebt voor vergaderingen. Met functies zoals gezamenlijk aantekeningen maken, tijdsregistratie en integraties met uw favoriete tools voor videoconferenties - handig voor het genereren van transcripties - zorgt ClickUp ervoor dat elke vergadering productief en bruikbaar is.

4. Functie #4: ClickUp Clips

Leg complexe concepten eenvoudig uit met ClickUp clips . Dit zijn korte clips die u met uw team kunt delen, zodat u geen lange vergaderingen of eindeloze instructies hoeft te volgen. Opgenomen clips worden opgeslagen in ClickUp en u kunt ze downloaden of een openbare link maken om de opname te delen.

Neem video's op om uw team door belangrijke concepten te leiden met ClickUp Clips

Uw teamleden kunnen de Clip weergeven wanneer het hun uitkomt, waardoor asynchrone video communicatie een makkie.

👀 Weet je dat? Je kunt het volgende gebruiken ClickUp Brein , ClickUp's eigen AI, om uw Clips en aantekeningen te transcriberen. Het kan ook vergaderingen en threads van gesprekken in ClickUp Chat samenvatten. En het is ook een schrijfassistent en sparringpartner voor uw ideeën!

Lees meer: 10 beste schermdeelsoftware voor vergaderingen op afstand

5. Functie #5: ClickUp kalender weergave

Blijf op schema, voltooi taken op tijd en beheer tijdlijnen met de ClickUp Kalender Weergave .

Gebruik de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergave voor een snel overzicht van uw taken, vergaderingen en aankomende gebeurtenissen. Sleep taken naar uw kalender om belangrijk werk te plannen en de duur ervan aan te passen. U kunt ook de kalender van uw team in ClickUp weergeven om samen taken en vergaderingen te plannen zonder naar een andere kalendertool te hoeven overschakelen!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp 3.0 Weergave van kalender vereenvoudigd /%img/

Plan gebeurtenissen en taken met de ClickUp-kalenderweergave

💡Pro Tip: Maak altijd een agenda voor een vergadering en deel deze met de deelnemers voordat de vergadering begint. Zo weten de deelnemers precies wat er besproken gaat worden en kunnen ze proactief suggesties of aanbevelingen doen, wat leidt tot meer succes productievere discussies .

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Wat is Lark?

Met Lark Calendar kunt u eenvoudig de beschikbaarheid van uw team weergeven en gesprekken of vergaderingen plannen. Vergelijk de kalenders van je team naast elkaar om tijd vrij te maken zonder eindeloos heen en weer te moeten praten en maak aparte kalenders voor gemeentehuizen, productlanceringen, redactionele releases en meer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Calendars-via-Lark.png Kalenders in Lark: Lark vs ClickUp /$$$img/

Lark prijzen

Free Forever

Pro : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp vs Lark: Vergeleken functies

Laten we Lark en ClickUp eens onder de loep nemen en kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden. 💪🏻

1. Projectmanagement

In deze eerste ronde kijken we welk platform als beste uit de bus komt voor project- en taakmanagement.

Belangrijkste ClickUp functies voor projectmanagement

Meer dan 15 aanpasbare weergaven, waaronder de Gantt Grafiek weergave om tijdlijnen te beheren, Teamweergave voor resource management, Werklastweergave om bandbreedte te visualiseren, enz.

Taakbeheer met taaktypes, prioriteitsniveaus, aangepaste velden en taakbeschrijvingen

Formulieren om projectverzoeken, wijzigingen en feedback te beheren

Kanban-borden en lijsten om je taken te organiseren en flexibele werkstromen voor projecten te bouwen

Intuïtieve dashboards voor weergave van project voortgang en team prestaties

Project visualisatie in ClickUp

Een opvallende functie van ClickUp is dat u uw werk op meerdere manieren kunt weergeven en beheren. Kies een perspectief dat het beste bij uw werkstroom past om uw productiviteit te verbeteren en meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van uw project.

U hebt:

Tijdgebaseerde weergaven voor het plannen van Taken, het instellen van deadlines en het identificeren van overlappende activiteiten

Weergaven voor middelenbeheer om de werklast van je team in de gaten te houden

Weergaven voor samenwerking om te brainstormen en ideeën te organiseren

Geavanceerde weergaven voor het sorteren van taken, knelpunten markeren en afhankelijkheid beheren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image.gif Aangepaste weergaven in ClickUp: Lark vs ClickUp /$$$img/

Kies uit 15+ aangepaste weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Taakbeheer in ClickUp-taak

Met ClickUp Taken kunt u actie-items categoriseren op type taak, status en deadlines en subtaken toevoegen voor complexe projecten met meerdere stappen om het bijhouden te vereenvoudigen. Taken kunnen van elkaar afhankelijk worden gemaakt, zodat het gemakkelijker wordt om projectplanningen te beheren .

U kunt de controleerbaarheid verder verbeteren door een taak Checklist voor elke Taak. En als u bewerkingen moet uitvoeren op meerdere Taken, gebruikt u de Werkbalk voor bulkacties ClickUp om alle wijzigingen in één keer door te voeren.

Bewerk meerdere Taken tegelijk met de werkbalk voor bulkacties van ClickUp

Belangrijkste functies van Lark voor projectmanagement

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor elk lid van het team om de samenwerking tussen teams te stroomlijnen

Kanban-borden en bomen voor het organiseren van Taken

Grafiekweergave voor het visualiseren van tijdlijnen en mijlpalen van projecten

Details en velden voor het vastleggen van projectinformatie

Project visualisatie in Lark

Organiseer uw taken met behulp van Kanban-borden voor weergave van de voortgang van taken door verschillende fasen, zodat u gemakkelijker actieve items kunt bijhouden en u daarop kunt concentreren.

U kunt ook een boomstructuur gebruiken om taken op een hiërarchische manier te organiseren. Dit vereenvoudigt de visualisatie van afhankelijkheid van taken en biedt duidelijkheid voor complexe projecten.

U kunt ook de tijdlijnen van taken en kritieke mijlpalen weergeven met de weergave Gantt Grafiek van Lark.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Larks-Gantt-Chart-view.png Weergave van Lark's Gantt Grafiek: Lark vs ClickUp /$$$img/

Taakbeheer in Lark

Taken rechtstreeks vanuit documenten of Lark Messenger aanmaken en aan teamleden toewijzen. Gebruik velden voor het vastleggen van details zoals prioriteit, complexiteit, belangrijke koppelingen, probleemtype en meer. Catalogiseer taakbeschrijvingen, stappen, bijlagen, opmerkingen en wijzigingsverzoeken via aangepaste velden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Task-management-in-Lark.png Taakbeheer in Lark: Lark vs ClickUp /$$$img/

Is ClickUp of Lark beter als het gaat om project- en taakmanagement?

Met meerdere opties voor projectvisualisatie, geavanceerde middelenbeheer met ClickUp, samenwerkingstools en het beheer van afhankelijkheid van taken heeft ClickUp zeker een streepje voor op Lark als het gaat om project- en taakmanagement. Teams kunnen met ClickUp alles centraliseren, van het toewijzen van taken tot het bijhouden van de voortgang, zodat projecten op schema blijven. Bovendien maken de uitgebreide integraties, geavanceerde rapportage en sjablonen het een one-stop oplossing voor het beheren van projecten op elke schaal.

2. Teamsamenwerking en -communicatie

Tijd voor de tweede ronde van het ClickUp vs Lark debat. Deze keer bekijken we welke tool beter is voor samenwerking in projecten.

Belangrijkste ClickUp functies voor samenwerking en communicatie

AI-gebaseerde chatten voor het delen van realtime updates

ClickUp Whiteboards voor brainstormen en ideeën uitwisselen

ClickUp Docs voor gezamenlijke bewerking

Samenwerken en brainstormen

ClickUp biedt een aantal super interessante functies voor real-time samenwerking .

Met ClickUp Whiteboards kunt u virtueel brainstormen met uw team, ongeacht waar ze zijn. Zodra u uw ideeën hebt uitgewerkt, kunt u ze koppelen aan andere documenten, chatten of taken in uw werkruimte om ervoor te zorgen dat ze grondig worden uitgevoerd.

ClickUp Docs zijn een andere manier voor uw team om samen te werken aan projectupdates en informatie. U kunt nuttige informatiebronnen of wiki's maken met behulp van documenten en deze centraal beheren zodat uw team er toegang toe heeft wanneer dat nodig is.

💡Pro Tip: Koppel Documenten aan specifieke Taken zodat alle relevante informatie op één plek beschikbaar is, zodat je de heen-en-weer communicatie tijdens het werken aan projecten kunt verminderen.

Team communicatie

ClickUp-werkruimte opent direct in uw werkruimte zodat u de communicatie op de werkplek altijd aan uw taken kunt koppelen.

Bovendien heeft het SyncUps, wat het gemakkelijker maakt om verbinding te maken met uw team tijdens spraak- en videogesprekken! ClickUp Brain vat alles samen wat tijdens een gesprek is besproken en haalt zelfs actiepunten uit de notulen van vergaderingen, waardoor het voor u veel gemakkelijker wordt om op de hoogte te blijven van belangrijke discussies.

Lees meer: 20 beste apps voor teamcommunicatie

Belangrijkste functies van Lark voor samenwerking en communicatie

Messenger voor verbinding met teams voor snelle discussies en updates

Documenten voor samenwerking

Wiki's voor kennisbeheer

Bewerking in samenwerkingsverband

Lark Docs stroomlijnt de samenwerking tussen teams op het gebied van content. Het is gekoppeld aan chatten, zodat u onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht wanneer iemand commentaar geeft op uw document. U kunt uw documenten interactiever maken door opmaakelementen, polls, diagrammen en grafieken toe te voegen.

Team communicatie

Lark Messenger ondersteunt directe berichtgeving met teamleden. Het integreert met e-mails, kalenders en taken om het delen van bestanden, het plannen van vergaderingen en het toewijzen van taken te ondersteunen. Daarnaast heeft u de optie om berichten in uw moedertaal te verzenden en ontvangen met behulp van de functie voor automatische vertaling in chatten, waardoor taalbarrières worden geëlimineerd.

Is ClickUp of Lark beter in het verbeteren van de samenwerking tussen teams?

Hoewel beide platformen mogelijkheden bieden om samen te werken in teams, zorgen functies zoals Whiteboards, documenten en chatten ervoor dat ClickUp creatief brainstormen, bewerking in samenwerkingsverband en communicatie met ClickUp AI in één platform integreert. Dit maakt ClickUp een superieure keuze voor productieve en bruikbare communicatie in vergelijking met de robuuste maar basale functies van chatten van Lark.

3. AI en automatisering van werkstromen

Vervolgens bekijken we hoe de AI en automatisering van ClickUp en Lark zich tot elkaar verhouden.

Belangrijkste ClickUp functies voor AI en automatisering

100+ vooraf gebouwde automatiseringen om uit te kiezen

AI-automatiseringsbouwer voor aangepaste automatiseringsworkflows

ClickUp Brain voor kennismanagement, projectmanagement en het maken van kopieën

automatisering

ClickUp-taak helpt u zich te concentreren op ingewikkelde taken terwijl het drukke werk wordt geautomatiseerd. Kies uit meer dan 100 kant-en-klare ClickUp Automatiseringen om uw workflows te stroomlijnen of bouw uw eigen met de NLP (Natural Language Processing) Automation Builder.

U kunt automatiseringen bouwen voor meerdere use cases zoals het toewijzen van Taken, het plaatsen van opmerkingen, het bijwerken van statussen en het verzenden van e-mails. Dit bespaart tijd, vermindert fouten en helpt je teams productief en gefocust te blijven.

Herhaalde taken automatiseren met ClickUp-taaken

AI ClickUp Brein fungeert als uw persoonlijke assistent om ervoor te zorgen dat u altijd gefocust bent en bijgewerkte Taken uitvoert.

Heb je een werkgerelateerde query? Brain laat inzichten uit je werkruimte zien. Heb je voortgangsupdates of statusrapporten nodig? Brain genereert automatisch samenvattingen en inzichten op basis van je chatten, taken en documenten. Op zoek naar een betere manier om een e-mail op te stellen? Vraag Brain om suggesties en spellingscontroles.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-377.png ClickUp Brein /%img/

Genereer samenvattingen van vergaderingen met een klik met ClickUp Brain

💡Pro Tip: Stroomlijn uw workflow voor documentbeheer door automatiseringen in te stellen om relevante teamleden op de hoogte te stellen wanneer een document wordt gemaakt, bijgewerkt of goedgekeurd. Dit zorgt voor een soepele en betrouwbare overdracht van informatie.

Belangrijkste functies van Lark voor AI en automatisering

Lark Base voor het bouwen van aangepaste workflows om taken te automatiseren

Base x OpenAI om content op schaal te genereren

Sjablonen voor procesontwerp en goedkeuringsstromen

automatisering

Base is Lark's no-code automatisering van werkstromen bouwer geschikt voor het afhandelen van gruntwerk. Optimaliseer teamcommunicatie, Taakbeheer en Kennisbeheer om uw algehele productiviteit te verbeteren. Met Base kunt u ook gegevens importeren uit spreadsheets en formulieren om bedrijfsinzichten te verkrijgen en weloverwogen beslissingen te nemen.

AI

Lark heeft geen ingebouwde AI functie. In plaats daarvan biedt het een integratie met OpenAI. U kunt deze combinatie gebruiken om op schaal content te genereren met behulp van verschillende AI-aanwijzingen.

Welke tool moet je kiezen om je werkstromen te automatiseren?

ClickUp spant hier de kroon met zijn native AI-mogelijkheden en aanpasbare automatisering. Lark heeft daarentegen geen ingebouwde AI-functies en biedt beperkte automatiseringsmogelijkheden. Hoewel dit genoeg is voor basisprocesoptimalisatie, is het moeilijk om complexe Taken te automatiseren zonder integraties van derden.

4. Prijzen

In de laatste ronde zullen we zien welk van de twee platformen wint op het gebied van prijsstelling.

ClickUp prijsabonnementen

**Free Forever-abonnement: gratis abonnement met veel functies

Unlimited: $7 per lid/maand

$7 per lid/maand Business: $12 per lid/maand

$12 per lid/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUpAI:Aan elk betaald abonnement toevoegen voor $7 per lid per maand

Lark prijsabonnementen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Pro : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Welke samenwerkingstool is het meest betaalbaar voor gebruikers?

Zowel ClickUp als Lark bieden concurrerende prijsopties voor gebruikers. Echter, ClickUp biedt uitgebreide functies zoals onbeperkte taken, collaboratieve documenten, sprint manager, real-time chatten en meer alleen met het gratis abonnement in vergelijking met Lark.

Daarnaast is het Unlimited-abonnement van ClickUp ook een goede optie voor kleine teams om gebruik te maken van essentiële functies voor projectmanagement voor $7/maand per gebruiker in vergelijking met het mid-tier plan van Lark, dat is geprijsd voor $12/maand per gebruiker.

ClickUp vs Lark op Reddit

Als u nog steeds probeert te kiezen tussen ClickUp en Lark, is Reddit een geweldige plek om erachter te komen wat echte gebruikers van deze tools vinden.

We hebben wat onderzoek gedaan en dit is hoe gebruikers hun ervaring met beide platforms beschrijven.

Een Redditor raadt Lark aan voor persoonlijke productiviteit, vooral vanwege de integratiemogelijkheden.

Ik gebruik Larksuite voor mijn persoonlijke dingen. Ik raad Lark suite ten zeerste aan voor productiviteit vanwege de hoeveelheid beschikbare insluitingen en integraties._

Echter, een andere Redditor vindt het platform minder intuïtief, vooral als het gaat om het beheren van kalenders of taken.

_ _Email client heeft veel werk nodig, de mogelijkheid om items toe te voegen aan agenda of taken of zelfs dingen te verplaatsen van e-mail naar een andere app waar je dingen moet kopiëren. De veiligheid is ook alleen goed bij het betaalde abonnement van 12$, waar alle andere beginnen bij 6$. Je zou denken dat veiligheid de hoogste prioriteit zou hebben

Aan de andere kant, ClickUp gebruikers vinden het platform de prijs meer dan waard.

We gebruiken ClickUp nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice is behulpzaam. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het geheel genomen heeft ClickUp voor de prijs en de enorme hoeveelheid tools al mijn verwachtingen overtroffen._

Nog een ander gebruikers hoogtepunten precies waarom ze van ClickUp houden.

KlikUp is de moeite waard omdat je een echte projectmanagement workflow krijgt met automatiseringen, overzicht van alle projecten en voortgang. Ik hou ook van de functie video opnemen op het platform_

Hoewel Lark een aantal goede integratiemogelijkheden heeft, kan het voor veel gebruikers minder intuïtief en duur zijn. Ook zijn de functies voor veiligheid van Lark alleen beschikbaar in de hogere abonnementen, wat een probleem kan zijn voor KMO's die op zoek zijn naar een betaalbare maar toch betaalbare oplossing veilige samenwerkingstool .

ClickUp wordt door de meeste gebruikers geprezen om zijn veelzijdige mogelijkheden voor projectmanagement. In combinatie met de betrouwbare klantenservice vinden de meeste gebruikers dat het platform hun verwachtingen overtreft.

Welke samenwerkingstool is de beste?

We hebben ClickUp en Lark tegen elkaar uitgespeeld en dit is het moment waarop u hebt gewacht..

*tromgeroffel alsjeblieft..

De winnaar is... ClickUp!

ClickUp biedt geavanceerde ClickUp AI automatisering, aanpasbare dashboards en functies zoals chatten, Whiteboard en documenten voor samenwerking in één app. Bovendien krijg je door de flexibele prijsstelling meer waar voor je geld!

Over het geheel genomen is ClickUp een veelzijdige tool die waarde toevoegt, naadloze samenwerking biedt en de productiviteit opvoert. Aanmelden voor ClickUp en ontdek waarom het de enige samenwerkingstool is die uw team ooit nodig zal hebben!