Top 10 Organisatietools voor studenten om productief te blijven

Het studentenleven kan serieus overweldigend zijn.

Tussen eindeloze opdrachten, deadlines die sneller naderen dan verwacht, groepsprojecten die op de een of andere manier altijd je volledige aandacht nodig hebben en studieschema's die onmogelijk vol te houden zijn, is het een hoop om aan te kunnen.

Maar hier is het goede nieuws: je hoeft het niet alleen te doen.

De juiste organisatietools kunnen een enorme last van je schouders nemen. Het zijn niet alleen mooie lijsten of planners.

Ze kunnen u helpen een sterk GPA te behouden en op te vallen bij het begin van uw carrière.

60-seconden samenvatting

Dit zijn de 10 beste hulpmiddelen om de chaos van je studentenleven onder controle te krijgen:

ClickUp: Het beste voor AI-gestuurde all-in-one productiviteit voor studenten Todoist: Het beste voor minimalistisch Taakbeheer Notion: Het beste voor zeer aanpasbare werkstromen Google Keep: het beste voor eenvoudige aantekeningen en lijsten Microsoft OneNote: Het beste voor het gedetailleerd organiseren van aantekeningen Trello: het beste voor visueel projectmanagement Evernote: de beste voor robuuste functies voor het maken van aantekeningen myHomework-studentenplanner: Het beste voor recht-toe-recht-aan academische planning MyStudyLife: Het beste voor het beheren van roosters en examens Nog te doen: Het beste voor persoonlijke en academische Taak Synchroniseren ## Waar moet je op letten bij organisatietools voor studenten?

Wat maakt een hulpmiddel perfect geschikt om georganiseerd te blijven als student? Overweeg deze sleutel functies:

Gebruiksgemak: Kies voor een tool met een intuïtieve interface die snel in te stellen en gemakkelijk te gebruiken is. Je wilt geen uren bezig zijn met het leren van de tool (en terugvallen op je to-dos)

Kies voor een tool met een intuïtieve interface die snel in te stellen en gemakkelijk te gebruiken is. Je wilt geen uren bezig zijn met het leren van de tool (en terugvallen op je to-dos) Beheer van taken en deadlines: Zoek naar to-do lijsten, herinneringen en weergave in de kalender om opdrachten en examens effectief bij te houden en nooit een belangrijke deadline te missen

Zoek naar to-do lijsten, herinneringen en weergave in de kalender om opdrachten en examens effectief bij te houden en nooit een belangrijke deadline te missen Functies voor samenwerking: Geef voorrang aan tools met realtime delen, commentaar en taakdelegatie voor groepsprojecten

Geef voorrang aan tools met realtime delen, commentaar en taakdelegatie voor groepsprojecten Studieplanning: Kies tools met sjablonen, functies voor het organiseren van aantekeningen en functies om u te helpen bij het plannen en optimaliseren van sessies

Kies tools met sjablonen, functies voor het organiseren van aantekeningen en functies om u te helpen bij het plannen en optimaliseren van sessies Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de tool naadloos werkt met platforms die u dagelijks gebruikt, zoals Google Drive of Microsoft Office

Zorg ervoor dat de tool naadloos werkt met platforms die u dagelijks gebruikt, zoals Google Drive of Microsoft Office Betaalbaarheid: Zoek naar gratis abonnementen of redelijk geprijsde opties die binnen je budget als student passen

💡 Pro Tip:Gebruik gratis proefversies of demo's voordat u een abonnement toewijst leermiddel . Zo kunt u testen hoe goed de functies aansluiten bij uw behoeften.

We begrijpen het: het studentenleven is al overvol en je zou je vrije tijd veel liever besteden aan het volgen van je passies, aan buitenschoolse activiteiten of gewoon aan het rondhangen met vrienden. Daarom hebben we het zware werk voor je gedaan en de tien beste hulpmiddelen op een rijtje gezet waarmee je moeiteloos georganiseerd blijft.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één productiviteit voor studenten met AI)

Beheer je huiswerkopdrachten, onderzoeksprojecten en andere Taken in één platform met behulp van ClickUp-taak Checklists Of u nu jongleert met huiswerkopdrachten, onderzoeksprojecten, deadlines voor verzenden of een miljoen andere dingen, ClickUp is het enige hulpmiddel dat dit allemaal gemakkelijker kan maken.

Het is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Dit maakt het een van de beste organisatorische hulpmiddelen om je werk te plannen, gemakkelijk te communiceren met je collega's en leraren en je productiviteit te verbeteren.

Als Paola Landaeta Saldías , Doctoraatsstudent, TIM-onderzoeksgroep - TU Berlijn, zegt:

Het gemakkelijk en duidelijk beheren van projecten of Taken is de belangrijkste eigenschap van deze software. Er zijn veel manieren waarop ik het gebruik, maar het meest waardevolle voor ons team is de capaciteit om elk project correct bij te houden en alarmen te laten afgaan als er iets fout gaat. De capaciteit om te communiceren, zelfs met behulp van opslagruimte voor bestanden en opmerkingen om elke taak/project te verrijken, is super handig geweest om iedereen op de hoogte te houden, want met de georganiseerde informatie was het ook mogelijk om de tijd te gebruiken voor innovatie door simpelweg een specifiek bord te maken voor nieuwe ideeën/projecten om te ontwikkelen._ Paola Landaeta Saldías , Doctoraatsstudent, TIM-onderzoeksgroep - TU Berlijn

Organiseer uw dag met ClickUp-taaken om doelen op te splitsen in beheersbare stappen.

Laten we beginnen met ClickUp-taak -de ruggengraat van uw academische werkstroom. Deze functie zorgt ervoor dat u niet op het laatste moment hoeft te krabbelen omdat u een deadline bent vergeten of een belangrijk detail over het hoofd hebt gezien.

Je kunt het gebruiken om je opdrachten op te splitsen in beheersbare stappen met Taak Checklists, prioriteiten te stellen en de voortgang visueel bij te houden, hetzij in een eenvoudige lijst instelling of op een Kanban bord (of tientallen andere) ClickUp Weergaven ).

Ook lezen: Een handleiding voor docenten voor ClickUp formulieren

Visualiseer uw planning in realtime met de ClickUp kalenderweergave

Dan is er ClickUp Weergave kalender hiermee hebt u altijd uw volledige academische planning, deadlines en gebeurtenissen bij de hand, zodat u op schema blijft en alles onder controle hebt.

Of u nu studieabonnementen moet plannen of vergaderingen van groepen moet coördineren, ClickUp Calendar View kan alles bijhouden.

Slimmer samenwerken met ClickUp Docs als hub voor aantekeningen, abonnementen en ideeën

Als u graag werkt aan projecten in een groep (of, laten we eerlijk zijn, ze probeert te overleven_), ClickUp Documenten zal uw leven veel gemakkelijker maken.

Geen eindeloze e-mailketens of gemiste bijlagen meer. Met Docs kun je in realtime documenten maken, delen en bewerken met je groep.

Dit maakt het perfect voor het samenwerken aan papers, brainstormen over ideeën of gewoon om iedereen op dezelfde pagina te houden.

🧠 Fun feit: ClickUp biedt 35+ ClickApps waarmee u uw werkruimte kunt aanpassen met functies zoals tijdsregistratie, mindmaps en zelfs Sprints.

Gebruik ClickUp Brain als uw persoonlijke ideeënkluis om vragen te stellen, inzichten samen te vatten of zelfs content te creëren vanuit het niets

Laten we het nu hebben over ClickUp Brein , de AI-assistent die de klok rond werkt om u te helpen uw sessies te optimaliseren.

Het kan routinetaken automatiseren, zoals herinneringen instellen en aantekeningen van colleges samenvatten, waardoor je tijd bespaart. Het gaat echter verder door persoonlijke studietips aan te bieden op basis van je gewoontes en werklast.

En als je een voorsprong nodig hebt bij het organiseren van je werkruimte, heeft ClickUp sjablonen klaarliggen.

De ClickUp Student Planning Checklist Sjabloon helpt u om op de hoogte te blijven van alles voor de week, terwijl de ClickUp budget sjabloon voor college zorgt ervoor dat u halverwege het semester niet blut bent.

En als je iets meer gedetailleerd wilt zijn, bekijk dan de ClickUp Studentensjabloon om meteen vanaf het begin georganiseerd te zijn.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-352.png ClickUp Studentensjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-6692272&afdeling=overig&{1qwyr35*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon vereenvoudigt je studie en zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van alle belangrijke zaken, zoals het organiseren van cursuswerk en colleges, het beheren van projecten, opdrachten en examens en het bijhouden van de voortgang en deadlines voor al je doelen.

Ook lezen: Belangrijkste tips voor projectmanagement voor studenten

ClickUp beste functies

Taakbeheer, aantekeningen, kalenders en herinneringen samenbrengen in één platform, zodat u niet meer hoeft te jongleren met meerdere apps

Organiseer uw Taken op een manier die bij u past. Gebruik bijvoorbeeld de kalenderweergave om deadlines voor opdrachten te visualiseren of de bordweergave om de voortgang van projecten bij te houden

Wijs tijd toe aan taken en houd bij hoe lang je erover doet om ze te voltooien met ClickUp's ingebouwde tijdsregistratie en functies voor tijdsinschatting

Werk samen aan groepsprojecten, deel aantekeningen en houd iedereen op dezelfde pagina met realtime samenwerkingstools in ClickUp waaronder een intuïtief mappensysteem, opmerkingen over Taken, vermeldingen en gedeelde Documenten

Stel academische doelen, zoals het voltooien van een studiemodule of het behalen van een bepaald cijfer, en houd uw voortgang in de tijd bij met ClickUp Doelen ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen wat tijd nodig hebben om vertrouwd te raken met de vele functies van het platform

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

2. Todoist (het beste voor minimalistisch Taakbeheer)

via TodoistTodoist is een gestroomlijnd en eenvoudig hulpmiddel voor Taakbeheer, perfect voor studenten die op een intuïtieve manier georganiseerd willen blijven zonder de toeters en bellen van complexere hulpmiddelen.

Het minimalistische ontwerp richt zich op de belangrijkste functies, zoals het maken van taken, het instellen van prioriteiten en het bijhouden van deadlines.

Gebruik labels en filters om je lijst met taken te personaliseren en je te richten op items met een hoge prioriteit of specifieke categorieën. Verbind Todoist met Google Agenda, Dropbox en andere toepassingen software voor universiteitsbeheer om het nut ervan te vergroten.

Een leuke bonus? Het gamified Karma-systeem van Todoist motiveert je om je productiviteit op peil te houden.

Todoist beste functies

Taken moeiteloos organiseren met intuïtieve hiërarchieën voor projecten en subtaaken

Stel prioriteiten en deadlines in met aanpasbare labels en herinneringen

Samenwerken met teamleden of familie via gedeelde projecten

Productiviteit bijhouden met behulp van ingebouwde doelen en Karma-punten

Todoist beperkingen

Mist geavanceerde projectmanagement tools zoals Gantt grafieken

Geen offline modus voor mobiel tenzij Taken vooraf zijn geladen

Todoist prijzen

Beginner: Free

Free Pro: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $8/maand per gebruiker

Todoist beoordelingen & reviews

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

3. Notion (het beste voor zeer aanpasbare werkstromen)

via Geention Het studentenleven kan vaak beperkt en beperkend aanvoelen, met gedefinieerde structuren voor bijna alles - van formats voor opdrachten tot projecten. Notion is een goede oplossing voor studenten die hunkeren naar flexibiliteit en controle over hun digitale bestanden. Of je nu een eenvoudige takenlijst of een gedetailleerd kennisbeheersysteem nodig hebt, met Notion kun je werkstromen ontwerpen die aan je behoeften voldoen. Je kunt kant-en-klare sjablonen maken of gebruiken voor aantekeningen, opdrachten of het bijhouden van projecten en Notion synchroniseren met apps zoals Google Drive of Trello voor gecentraliseerde toegang tot je studie- en onderzoeksbronnen.

Notion beste functies

Maak aangepaste databases, wiki's en documenten in één werkruimte

Verbind werkstromen door pagina's, taken en projecten naadloos te koppelen

Visualiseer gegevens met tabellen, borden, tijdlijnen en kalenders

Deel je werkruimte met collega's, docenten of het publiek met behulp van live pagina's

Notion beperkingen

Functies voor taakbeheer missen herinneringen of geavanceerde automatisering

Prestatieproblemen met grote databases op oudere apparaten

Prijzen van Notion

Gratis

Plus: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (5.900+ beoordelingen)

4.7/5 (5.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.400+ beoordelingen)

4. Google Keep (het beste voor eenvoudige aantekeningen en lijsten)

via Google bijhouden Google bijhouden is de ultieme lichtgewicht app voor het vastleggen van ideeën en snelle aantekeningen onderweg. Het biedt drukke studenten een interface voor plakbriefjes om aantekeningen met kleur te maken voor een betere visuele organisatie, spraaknotities om snel gedachten of ideeën vast te leggen en spraak om te zetten in tekst, en checklists waarmee ze eenvoudig Taken kunnen beheren.

Google Keep beste functies

In realtime samenwerken door aantekeningen met anderen te delen

Op locatie of tijd gebaseerde herinneringen voor taken instellen

Automatisch synchroniseren tussen apparaten met uw Google account

Google Keep limieten

Beperkte opties voor opmaak in vergelijking met geavanceerde apps voor het maken van aantekeningen

Geen functies voor projectmanagement voor grotere projecten

Geen integratie met andere tools buiten Google Werkruimte

Minimale organisatiestructuur voor mensen die veel aantekeningen maken

Prijzen van Google Keep

Gratis

Business Starter: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

$21,60/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

opmerking: Google Keep is gratis beschikbaar voor individuele gebruikers en als onderdeel van Google Workspace voor teams. De vermelde prijzen zijn voor Google Werkruimte._

Google Keep beoordelingen & reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

5. Microsoft OneNote (het beste voor het gedetailleerd organiseren van aantekeningen)

via Microsoft OneNote digitaal Als je ooit delen aantekeningen en samen te werken met je vrienden en klasgenoten, Microsoft OneNote is de tool voor jou.

Het is een digitaal notitieboek met veel functies dat diepgaand kan werken, samen aantekeningen maken en organisatie. OneNote is ideaal voor studenten die veel informatie moeten beheren en biedt een uitgebreid en goed gestructureerd notitiesysteem. Je kunt je aantekeningen onderverdelen in notitieblokken, secties en pagina's voor eenvoudige navigatie.

Dankzij de ondersteuning voor handschrift kun je aantekeningen maken met een stylus of diagrammen direct op je apparaat tekenen. En in tegenstelling tot fysieke aantekeningen hoef je je nooit zorgen te maken dat je waardevolle informatie kwijtraakt of achterlaat wanneer je het nodig hebt-je hebt toegang tot je aantekeningen vanaf je telefoon, tablet of pc via OneDrive.

Microsoft OneNote beste functies

Web content clippen en direct opslaan in je notitieblokken

Notitieblokken organiseren met secties, tags, subsecties enOneNote sjablonen In realtime samenwerken aan gedeelde notitieblokken

Snel aantekeningen zoeken met behulp van trefwoorden en handschriftherkenning

Microsoft OneNote beperkingen

De interface kan onoverzichtelijk en overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Kanban- of projectmanagementtools ontbreken

Microsoft OneNote prijzen

Persoonlijk: $6,99/maand per gebruiker

$6,99/maand per gebruiker Apps voor Business: $9,90/maand per gebruiker

$9,90/maand per gebruiker Familie : $9,99/maand per gebruiker

: $9,99/maand per gebruiker Business Basic : $7,20/maand per gebruiker

: $7,20/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Business Premium: $26,40/maand per gebruiker

$$$a: Microsoft OneNote is beschikbaar als onderdeel van de Microsoft 365-suite. De prijzen gelden voor Microsoft 365._

Microsoft OneNote beoordelingen & reviews

G2: 4.5/5 (1.800+ beoordelingen)

4.5/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

6. Trello (het beste voor visueel projectmanagement)

via TrelloTrello's kaart-en-bord-systeem biedt een intuïtieve manier om taken visueel te organiseren, waardoor het ideaal is voor groepsprojecten of semesterplanning. Borden geven de verschillende fasen van je taken weer, zoals to do, Nog te doen of Klaar. Kaarten geven de individuele Taken in elke fase weer.

Voeg gedetailleerde beschrijvingen, checklists, deadlines en bijlagen toe aan individuele taken, zodat je altijd de volledige context hebt. Je kunt taken toewijzen aan leden van je groep als je aan gedeelde projecten werkt en zelfs opmerkingen achterlaten om de samenwerking te vereenvoudigen.

Met de Power-ups van Trello kun je de functie uitbreiden met aangepaste integraties voor tools zoals Google Drive, Slack en je agenda.

Trello beste functies

Werkstromen visualiseren met flexibele Kanban-achtige borden

Taken slepen en neerzetten tussen lijsten voor eenvoudige organisatie

Bestanden, afbeeldingen en koppelingen direct aan kaarten koppelen

Herhaalde processen automatiseren met de AI-gestuurde automatisering van Butler

Gebruik aangepaste labels om taken te categoriseren op basis van prioriteit, onderwerp of type

Trello beperkingen

Functies voor het beheer van afhankelijkheid en het koppelen van taken ontbreken

Aanpassingsopties voor borden kunnen beperkt aanvoelen

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Premium: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise: Begint bij $17.50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen & reviews

G2: 4.4/5 (13.600+ beoordelingen)

4.4/5 (13.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.300+ beoordelingen)

7. Evernote (Beste voor aantekeningen maken functies)

via Evernote Als je op zoek bent naar software waarmee je snel aantekeningen kunt maken en deze vervolgens gemakkelijk kunt ordenen, dan heb je het volgende nodig Evernote . Het biedt geavanceerde hulpmiddelen voor studenten die allerlei informatie moeten vastleggen, organiseren en terugvinden.

De belangrijkste functies van Evernote zijn onder andere een krachtige zoekfunctie om aantekeningen snel terug te vinden, zelfs met handgeschreven content, de mogelijkheid om je aantekeningen om te zetten in to-do lijsten door selectievakjes en herinneringen toe te voegen, en het aanmaken van multimedia aantekeningen door digitaal materiaal zoals spraakopnames, foto's, PDF's en schetsen aan je informatie toe te voegen.

Evernote beste functies

Verzamel informatie van overal met snelle webclips en OCR-scans

Aantekeningen naadloos synchroniseren op al je apparaten

Ideeën organiseren met notitieblokken, tags en aangepasteEvernote sjablonen Werk samen door delen van aantekeningen of bewerking met teamgenoten



Evernote beperkingen

Onhandige interface vergeleken met nieuwere alternatieven

Offline toegang is beperkt tot betaalde abonnementen

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand

$14,99/maand Professioneel: $17,99/maand

$17,99/maand Teams: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Evernote beoordelingen & reviews

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.200+ beoordelingen)

8. myHomework Student Planner (Beste voor eenvoudige academische abonnementen)

via myHomework Leerlingplannermijnhuiswerkplanner voor studenten vereenvoudigt academische abonnementen met een schone, gebruiksvriendelijke interface. Je kunt je schoolrooster synchroniseren met de app om lestijden en taken te beheren en er een overzicht van te krijgen.

De app is ook zeer toegankelijk: je kunt hem op verschillende apparaten gebruiken, van je smartphone tot je laptop.

myHomework Student Planner beste functies

Opdrachten, toetsen en deadlines op één plek bijhouden

Lesroosters aanpassen met kleuren en tijdvensters

Notificaties ontvangen voor komende deadlines

Offline toegang tot tools voor productiviteit zonder internet

myHomework Student Planner limieten

Verouderd ontwerp vergeleken met modernere planners

De gratis versie bevat advertenties die kunnen afleiden

myHomework Student Planner prijzen

Basic: Free (met advertenties)

Free (met advertenties) Premium: $4.99/jaar

myHomework Student Planner beoordelingen & reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

9. MyStudyLife (Beste voor het beheren van roosters en examens)

via MyStudyLife Zoals de naam al doet vermoeden, MyStudyLife gaat over het optimaal benutten van het studentenleven. Het gaat verder dan basisplanning door tools aan te bieden die specifiek zijn afgestemd op academisch succes.

Gebruik het om studietijd in te plannen en examendata bij te houden met herinneringen. Je kunt ook huiswerk en opdrachten gekoppeld aan specifieke lessen bijhouden. Oh, en hebben we al vermeld dat het gratis is? Win, win, win!

MyStudyLife beste functies

Organiseer je schoolleven met vakspecifieke roosters

Herinneringen ontvangen voor deadlines, examens en roosters

Academische voortgang bijhouden met overzichten van vakken en Taken

MyStudyLife limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor opdrachten of lessen

Geen directesamenwerkingstoolsvoor projecten in groep

MyStudyLife prijzen

Gratis

MyStudyLife beoordelingen & reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. Any.do (het beste voor het synchroniseren van persoonlijke en academische taken)

via Nog te doenNog te doen combineert Taakbeheer met Kalenderintegratie en biedt studenten een eenvoudige manier om hun persoonlijke en academische leven te beheren. Geef je taken weer naast je dagelijkse planning voor een betere abonnement, minimaliseer afleiding met tools zoals een Pomodoro timer en automatiseer zelfs herinneringen voor taken zoals opdrachten of lesvoorbereiding.

Nog.te doen beste functies

Taken organiseren met slimme lijsten en gecategoriseerde mappen

Samenwerken met gedeelde lijsten met taken voor groepsprojecten

Synchroniseer tussen apparaten om alles op één plaats te houden

Integreren met tools zoals Google Agenda en Alexa

Any.do beperkingen

Beperkte functies in het gratis abonnement

De mogelijkheden voor projectmanagement zijn minder geavanceerd voor complexe projecten

Premium prijs rechtvaardigt mogelijk niet de functieset

Soms vertragingen bij het synchroniseren tussen apparaten

prijzen van #### Nog te doen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Premium: $7,99/maand

$7,99/maand Familie: $9,99/maand (voor vier gebruikers)

$9,99/maand (voor vier gebruikers) Teams: $7,99/maand per gebruiker

Nog.te doen beoordelingen & reviews

G2: 4.2/5 (190+ beoordelingen)

4.2/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

Goed studeren, hoog scoren en slagen met ClickUp

Taken bijhouden als student is geen sinecure, maar met de juiste organisatietools aan uw zijde overleeft u niet alleen, u floreert ook.

Als we één opvallende optie moesten kiezen, zou ClickUp de kroon spannen. Van kleurgecodeerde kalenders en gedetailleerde lijsten met taken tot samenwerkingsfuncties die groepsprojecten minder pijnlijk maken, ClickUp heeft het allemaal.

Ben je overweldigd door een volle agenda? Gebruik de prioriteiten en herinneringen van ClickUp om je te concentreren op wat echt belangrijk is. Wilt u een onderzoeksproject maken? Brainstorm met ClickUp Brain en noteer ideeën in ClickUp Docs met een rijk format.

En laten we vooral de 1000+ integraties met apps zoals Google Drive, Zoom en Outlook niet vergeten, die alles op één plek bij elkaar houden en leerlingen helpen georganiseerd te blijven.

Het beste deel? Het is gratis voor studenten, dus je kunt functies op premiumniveau ontgrendelen zonder een cent uit te geven. Dus waarom zou je genoegen nemen met chaos als je ook duidelijkheid kunt hebben? Nu gratis aanmelden en probeer ClickUp eens uit. Uw toekomstige zelf (en misschien uw GPA) zullen u dankbaar zijn!