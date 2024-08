Top 15 Studiehulpmiddelen die elke student in 2024 moet hebben

Het internet heeft alle aspecten van ons leven veranderd, ook de manier waarop we studeren. Het geeft ons toegang tot talloze bronnen en onderwijs voor mensen die hulp nodig hebben bij de fysieke toegang. Tegelijkertijd heeft het ons echter ook moeilijker gemaakt om ons te concentreren.

Met de constante verleiding om van de relevante app over te schakelen naar sociale media om nog een TikTok te bekijken of Instagram te scrollen, worden de meesten van ons afgeleid van onze studie. Maar maak je geen zorgen, want ook voor deze uitdagingen hebben we een oplossing!

Van studietools die deskundige begeleiding en aantekeningen bieden tot technologie die de focus verbetert en afleidende sites blokkeert, we hebben ze allemaal in dit artikel behandeld.

Wat moet je zoeken in een studiehulpmiddel?

Dit zijn de dingen die je moet zoeken in een studiehulpmiddel:

Gebruiksvriendelijke interface: Zoek naar een tool met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. Een hulpmiddel dat gemakkelijk te navigeren is tijd besparen en vermindert frustratie

Zoek naar een tool met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. Een hulpmiddel dat gemakkelijk te navigeren is tijd besparen en vermindert frustratie Compatibiliteit en toegankelijkheid: Zorg ervoor dat de tool compatibel is met de apparaten en besturingssystemen die je gebruikt (bijvoorbeeld Windows, macOS, iOS en Android). Het moet ook toegankelijk zijn op meerdere apparaten om flexibiliteit in je studieomgeving mogelijk te maken

Zorg ervoor dat de tool compatibel is met de apparaten en besturingssystemen die je gebruikt (bijvoorbeeld Windows, macOS, iOS en Android). Het moet ook toegankelijk zijn op meerdere apparaten om flexibiliteit in je studieomgeving mogelijk te maken Samenwerkingsfuncties: Als je een student bent die vaak samenwerkt met anderen aan projecten of studiegroepen, kies dan een tool die samenwerkingsfuncties ondersteunt zoals realtime bewerken, commentaar geven en bestanden delen

Als je een student bent die vaak samenwerkt met anderen aan projecten of studiegroepen, kies dan een tool die samenwerkingsfuncties ondersteunt zoals realtime bewerken, commentaar geven en bestanden delen Mogelijkheden om aantekeningen te maken: Zoek een studietool waarmee je georganiseerde en doorzoekbare aantekeningen kunt maken, en het is een bonus als het multimedia-elementen ondersteunt, zoals afbeeldingen en geluidsopnamen

Zoek een studietool waarmee je georganiseerde en doorzoekbare aantekeningen kunt maken, en het is een bonus als het multimedia-elementen ondersteunt, zoals afbeeldingen en geluidsopnamen Leermiddelen: Sommige studietools hebben ingebouwde leermiddelen, zoals flashcards, quizzen of kant-en-klaar studiemateriaal. Evalueer of deze hulpmiddelen aansluiten bij uw opleiding

Sommige studietools hebben ingebouwde leermiddelen, zoals flashcards, quizzen of kant-en-klaar studiemateriaal. Evalueer of deze hulpmiddelen aansluiten bij uw opleiding Voortgang bijhouden: Zoek naar hulpmiddelen die functies bieden om je voortgang bij te houden. Dit kunnen analyses, statistieken of visuele weergaven van uw prestaties en verbeterpunten zijn.

15 Beste studiehulpmiddelen voor gebruik in 2024

Hier zijn de beste online studietools die je in 2024 kunt gebruiken:

1. Klik omhoog

houd de voortgang van uw cursus in de gaten met de bordweergave van ClickUp_

ClickUp is een krachtige tool en projectbeheeroplossing die nuttig is voor studenten, professionals en bedrijven over de hele wereld. Benieuwd hoe?

Gebruik

ClickUp voor studenten

om je agenda te beheren, je opdrachten en voortgang bij te houden, notities te maken, samen te werken met vrienden, AI-assistenten te gebruiken en nog veel meer. Je kunt het integreren met andere tools zoals Google Docs, Slack, Zoom en Clockify.

De beste functies van ClickUp

**Kanban-bord

Visualiseer uw cursuswerk in een oogopslag met ClickUp Kanban Board

Volg uw opdrachten, plan uw planningen en synchroniseer verschillende taken met uw agenda. Wijzig statussen en data en organiseer je taken op prioriteit

Gebruik ClickUp Docs om aantekeningen te maken en snel te ordenen

Met ClickUp Docs kunt u uw notities maken en beheren. De geavanceerde functies kunnen efficiënt dienen als alternatief voor apps zoals

Supernotes

en

Obsidiaan

. U kunt extra bronnen in uw notities invoegen om ze relevanter te maken. U kunt ook ClickUp Kladblok gebruiken.

Synchroniseren met Google Agenda

ClickUp synchroniseert eenvoudig met Google Agenda zodat u zich een belangrijke inzending of toets kunt herinneren. U kunt eenvoudig vervaldatums toevoegen en items naar uw agenda slepen.

ClickUp Chat

Werk samen met medestudenten aan groepsprojecten, wijs taken toe, houd alle communicatie op één plek en meer met ClickUp Chat.

notities samenvatten en complexe concepten begrijpen met ClickUp AI_

ClickUp AI helpt u om notities samen te vatten, revisietaken te prioriteren en snel en gemakkelijk hulp te krijgen bij creatieve taken.

ClickUp Sjablonen

ClickUp biedt verschillende

studentensjablonen

voor een school- of universiteitsstudent die helpen om vooruitgang bij te houden, samen te werken met anderen en hun agenda's te beheren. Deze omvatten:

Gebruiksbeperkingen

Beperkte sjablonen voor studenten

Steile leercurve

Prijzen voor ClickUp

Altijd gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Toegang tot ClickUp Brain op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (9.200+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Academie Khan

via academie van Khan Khan Academy is een andere online studietool die een brede waaier aan cursussen aanbiedt die gegeven worden door experts. Je kunt de app gebruiken om nieuwe vaardigheden te leren, bestaande vaardigheden bij te spijkeren, je voor te bereiden op een toets en nog veel meer. Je kunt ook je voortgang bijhouden en in je eigen tempo leren. Wat nog beter is, is dat het helemaal gratis is.

Khan Academy beste eigenschappen

Toegang tot gereputeerd cursusmateriaal en bronnen

Volg je voortgang

Kies uit een reeks cursussen

Leer in je eigen tempo

Bereid je voor op toetsen zoals de SAT, MCAT en meer

Krijg AI-bijles

Gamification voor interactief en leuk leren

Khan Academy beperkingen

Sommige gebruikers hebben geklaagd over de ingewikkelde gebruikersinterface en het gebrek aan personalisatie

Khan Academy prijzen

Gratis

Khan Academy beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (25+ beoordelingen)

3. Quizlet

via Quizlet Quizlet biedt veel handige online studiehulpmiddelen die het essentieel maken voor het leven van studenten. Van interactieve flashcards tot uitgebreide studiehulpmiddelen, het maakt onderwijs en leren leuk.

Het heeft meer dan 250 miljoen vooraf gemaakte studiesets. Je kunt ook je flashcards maken en delen met anderen voor een betere leerervaring

samenwerking

.

De beste eigenschappen vanQuizlet

Een breed scala aan onderwerpen, waaronder natuurkunde, Frans en wetenschap

Voortgang bijhouden

Stelt je in staat om je notities converteren omzetten in gepersonaliseerde quizzen, toetsen en flashcards

Biedt aangepaste studieroutines, reclamevrij leren en offline toegang in de premium versie

Maakt eenvoudige integratie met Google Classroom mogelijk

Biedt AI-tutoring en persoonlijke hulp

Beperkingen van quizzen

Sommige door gebruikers geüploade inhoud kan onnauwkeurig zijn

Live begeleiding is niet beschikbaar

Tarieven voor quizlets

Maandelijks: $6 per maand

Je kunt het jaarplan 7 dagen gratis uitproberen.

Quizlet beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (280+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4. Chegg Flashcards

chegg Flashcards _via

PC Mag

Chegg heeft een enorme verzameling flashcards (meer dan 500 miljoen!) om je te helpen beter en slimmer te studeren. Je kunt flashcards krijgen voor bijna alle vakken, of het nu godsdienst of geneeskunde is. Bovendien kun je gemakkelijk nieuwe flashcards maken als je de voor jou relevante flashcards niet vindt.

Chegg biedt ook huiswerkoplossingen, grammatica-assistentie, tekstboekuitleg, AI-gebaseerde schrijftools en nog veel meer voor studenten.

De beste functies van Chegg Flashcards

Maak je eigen flashcards of gebruik vooraf gemaakte flashcards

Toegang tot leermiddelen, zoals gidsen, stapsgewijze oplossingen en meer

Gebruik het als een focus-app

Krijg oplossingen geverifieerd door experts

Chegg Flashcards beperkingen

Flashcards kunnen onnauwkeurige informatie bevatten

Prijzen van Chegg Flashcards

Chegg Studie: $14,95/maand

Chegg Studiepakket: $19,95/maand

Chegg Math Solver: $9.95/maand

Chegg Schrijven: $9,95/maand

Chegg Flashcards beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Capterra: Niet beschikbaar

5. ChatGPT

via chatGPT_ ChatGPT is een relatief nieuw studiehulpmiddel op de markt. Toch is het ongetwijfeld een van de populairste. Je kunt complexe concepten bestuderen in eenvoudig te begrijpen taal, ChatGPT vragen om lange essays samen te vatten en nog veel meer. Het enige wat je hoeft te doen is de tool een duidelijke opdracht geven en hij genereert meteen antwoorden voor je.

De beste functies van ChatGPT

Helpt lange artikelen en essays samen te vatten

Genereer ideeën voor creatief schrijven

Moeilijke concepten uitleggen in eenvoudige taal en met voorbeelden

Lesnotities samenvatten voor een snel begrip

Het helpt bij het identificeren van taalfouten

Biedt meertalige ondersteuning

ChatGPT beperkingen

Sommige verstrekte informatie kan onnauwkeurig zijn

Kan repetitieve resultaten genereren

PrijzenChatGPT

Gratis

Plus: $20 per gebruiker per maand

Team: $25 per gebruiker per maand

Onderneming: Prijzen op maat

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

6. HippoCampus

via hippoCampus_ HippoCampus is een gratis online studiehulpmiddel dat je leren verbetert met video's, animaties, simulaties, cursusoverzichten en andere leermiddelen. Deze hulpmiddelen maken het ongelooflijk nuttig voor visuele leerlingen. Je kunt het gebruiken voor 13 vakken, waaronder natuurwetenschappen, Engels, rekenen en algebra.

HippoCampus beste eigenschappen

Interactieve live lessen zijn beschikbaar

Toegang tot studiemateriaal onderweg

Videomateriaal is beschikbaar voor 13 onderwerpen

Integreren met andere leerplatforms

HippoCampus beperkingen

Sommige bronnen zijn niet uniek

HippoCampus prijzen

Gratis

HippoCampus beoordelingen en recensies

G2: NA

Capterra: NA

7. Duolingo

via duolingo_ Als je een taalstudent bent, is Duolingo een onmisbare studietool. Snelle, hapklare lessen en gepersonaliseerd leren maken het leren van talen leuk en interactief.

Maar dat is niet alles wat Duolingo kan leren! Het kan je ook helpen bij het leren van fonetica en wiskunde. Het beste is dat de basisversie helemaal gratis is!

De beste functies van Duolingo

Biedt vele talen aan, waaronder Spaans, Hindi, Grieks en Hongaars

Biedt hapklare lessen voor leuk en interactief leren

Maakt lezen, schrijven, spreken en luisteren mogelijk

Gepersonaliseerd leren

Biedt functies zoals streaks, prestaties, klassementen en XP's om leerlingen te motiveren

Duolingo beperkingen

Sommige mensen hebben geklaagd over frequente Super Duolingo advertenties

Duolingo prijzen

Gratis

Super Duolingo: $6,99 per maand

Duolingo Zakelijk: $49,99 per jaar

*Je kunt Super Duolingo twee weken gratis uitproberen.

Duolingo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (790+ beoordelingen)

8. StudyStack

via StudyStack StudyStack is een leuke studietool die leren leuk en gemakkelijk maakt met zijn creatieve flashcards. Het biedt gratis studiehulpmiddelen met miljoenen flashcards die door leden van de gemeenschap zijn gemaakt en de mogelijkheid om je te helpen je eigen flashcards te maken.

StudyStack heeft flashcards voor verschillende onderwerpen, waaronder zakelijk, medisch, aardrijkskunde, wetenschap en zelfs gestandaardiseerde toetsen. Je kunt spelletjes spelen op basis van je flashcards voor meer interactief leren.

De beste functies van StudyStack

Maak leren leuk met gamified studieactiviteiten zoals unscramble, matching games, kruiswoordpuzzels en meer

Biedt evaluatieopties zoals MCQ's, directe toetsen en quizzen

Maakt offline leren mogelijk in de mobiele app

Ontwikkel en deel je flashcards

StudyStack beperkingen

Sommige kaarten kunnen onnauwkeurige informatie bevatten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over de advertenties in de app

Prijzen voor StudyStack

Gratis

StudyStack PRO: $10 per jaar

StudyStack PRO Docent: $20 per jaar

StudyStack beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Udemy

via udemy Met meer dan 210.000 online cursussen is Udemy een van de populairste online studiehulpmiddelen voor studenten. Dus of je nu Python of muziek wilt leren, Udemy heeft een breed aanbod aan cursussen die door experts worden gegeven. Bij deze cursussen heb je ook toegang tot quizzen, opdrachten en forums. Je kunt ook je onafgemaakte taken en voortgang bijhouden.

Udemy beste eigenschappen

Een breed aanbod aan cursussen en categorieën

Leer in jouw tempo

Geen advertenties en offline toegang met het betaalde abonnement

Beschikbaar in meer dan 60 talen

Sommige cursussen bieden levenslange toegang

Ontvang herinneringen op maat om je leerdoelen te bereiken

Udemy beperkingen

Sommige cursussen kunnen prijzig zijn

Sommige bieden geen feedback of discussieforums

Udemy prijzen

Persoonlijk plan: ₹750 per maand

Koop individuele cursussen en betaal wanneer je gaat

Ondernemingsplan

Udemy beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. Anki

via anki_ Anki maakt leren gemakkelijk en snel door u te helpen ontwikkelen en leren met behulp van flash-kaarten. U kunt het gebruiken om uw leerproces te ondersteunen, van gitaar leren spelen tot studeren voor medische examens.

Anki gebruikt uit elkaar liggende herhaling en actief leren om uw leren te verbeteren en u te helpen concepten te onthouden die u misschien moeilijk kunt onthouden.

Anki beste eigenschappen

Maakt het mogelijk om kaarten op meerdere apparaten te synchroniseren

Kan meer dan 100.000 kaarten beheren

Biedt veel aanpassingsopties

Maakt het mogelijk om audio, video's, afbeeldingen en wetenschappelijke markup in te sluiten op uw kaarten

Er is een breed scala aan add-ons beschikbaar

Je kunt je kaarten delen met anderen

Anki beperkingen

Het heeft een steile leercurve

Decks maken kan een uitdaging zijn

Anki prijzen

Gratis

Anki beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

11. Cursusheld

via cursus Held_ Course Hero is een online leerplatform met meer dan 30 miljoen studiematerialen en -middelen, gemaakt om alle studenten te helpen met vertrouwen af te studeren. Het heeft ook meer dan 200.000 docenten die quizzen, aantekeningen en ander lesmateriaal ontwikkelen.

Je kunt op Course Hero materiaal met betrekking tot verschillende onderwerpen vinden, van huiswerkoplossingen tot studiegidsen en tekstboekoplossingen. Je kunt ook deskundig advies inwinnen en één-op-één sessies hebben met de docenten.

De beste eigenschappen van Course Hero

Toegang tot studiemateriaal en bronnen voor verschillende cursussen en hogescholen

Biedt AI-gestuurde huiswerkhulp die direct antwoorden en uitleg geeft

24/7 persoonlijke tutorondersteuning

Verbeter je kennis met een bibliotheek van oefenopgaven

Aanbiedingen AI-tools zoals spellingcontrole, grammaticacontrole en parafraseringstool

Gebruik de AI-gestuurde Flashcard Maker voor een gepersonaliseerde leerervaring

De beperkingen van de cursusheld

Het biedt geen meertalige ondersteuning

Sommige gebruikers hebben geklaagd over frequente advertenties

Voortgang bijhouden is niet beschikbaar

De prijzen van Course Hero

Gratis

Premier lidmaatschap Maandelijks: $39.99 per maand Kwartaal: $19.95 per maand Jaarlijks: $9,95 per maand



Cursus Held beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 3.4/5 (30+ beoordelingen)

12. Google Scholar

via google Scholar Google Scholar is een gratis zoekmachine waarmee je efficiënt wetenschappelijke literatuur kunt vinden en onderzoeken. Het biedt een eenvoudige en efficiënte manier voor onderzoekers, academici, hogeschoolstudenten en iedereen die geïnteresseerd is in wetenschappelijk werk om academische artikelen, conferentiepapers, scripties, boeken en patenten te ontdekken en openen.

Google Scholar beste eigenschappen

Wetenschappelijke literatuur doorzoeken vanaf één plek

Gebruiksvriendelijke interface waarmee u inhoud kunt vinden op basis van trefwoorden, namen van auteurs of titels van publicaties

Biedt citatietellingen voor artikelen

Stelt u in staat om e-mailwaarschuwingen voor specifieke trefwoorden in te stellen

Google Scholar beperkingen

Sommige mensen hebben kritiek op de ranking van artikelen op basis van citaties

Sommige materialen zijn niet gratis beschikbaar

Google Scholar prijzen

Gratis

Google Scholar beoordelingen en recensies

G2: NA

Capterra: NA

13. Grammarly

via Grammarly Goede schrijfvaardigheden zorgen voor goede cijfers op school en universiteit, vooral als je een meer theoretische opleiding volgt. Grammarly helpt je ervoor te zorgen dat je artikelen goed geschreven en representatief zijn.

Of het nu gaat om spelling, grammatica, leveringsfouten, duidelijkheid, plagiaat, interpunctie of betrokkenheid, Grammarly beoordeelt je tekst en geeft je een duidelijke uitleg en suggesties om je schrijven te verbeteren.

Volgens

Grammarly

94% van de studenten verbeterde hun cijfers met Grammarly Premium. U kunt de Grammarly-extensie eenvoudig aan uw browser toevoegen om uw schrijfwerk te controleren. Het werkt ook met Windows, Chrome, iPhone, iPad en Android.

Grammarly beste eigenschappen

Biedt AI-ondersteuning voor beter schrijven

Biedt realtime begeleiding en feedback om het schrijven te verbeteren

Geeft suggesties voor het verbeteren van duidelijkheid en toon

Controleert op plagiaat

Ontvangt volledig opgemaakte citaten van online bronnen

Proefleest je tekst

Beschikbaar in meer dan 5 lakh toepassingen

Grammaticale beperkingen

Ondersteunt alleen Engels

Biedt beperkte suggesties in de gratis versie

Grammarly prijzen

Gratis

Premium: $12 per maand

Zakelijk: $15 per lid per maand

Zakelijk: Prijzen op maat

Grammaticale waarderingen en beoordelingen

G2: 4,7/5 (5.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (6.900+ beoordelingen)

14. Bos

via Bos De Forest app is perfect voor mensen die afgeleid worden en tijd doorbrengen op hun telefoon, maar gek zijn op bomen. Met deze app kun je een bloeiend bos bouwen (zij het virtueel) telkens als je je op je werk concentreert. Hoe? Het idee is eenvoudig.

Voeg de tijd toe waarop je je wilt concentreren en de app plant een boom gedurende die tijd. Als je de app verlaat voordat de tijd voorbij is, sterft je boom. Als je echter gefocust blijft, kun je langzaam een levendig bos aanleggen.

Forest plant echte bomen als je de virtuele munten besteedt die je met de app verdient.

Bos beste eigenschappen

Stel een timer in om gedurende een bepaalde periode te focussen

Laat verschillende soorten bomen groeien en krijg een visuele weergave van je bos

Krijg een inzichtelijk overzicht van je concentratietijd

Krijg toegang tot gedetailleerde statistieken om je tijd te beheren

Deel met je vrienden en focus samen

Plant echte bomen en wees milieuvriendelijker

Bosbeperkingen

Heeft geen pauzeknop

Sommige gebruikers klaagden over het beperkte aantal gratis bomen

Prijzen voor het bos

Gratis

Pro: $4,22

Bos waarderingen en beoordelingen

G2: Niet beschikbaar

Capterra: Niet beschikbaar

15. BlokSite

via bloksite_ Het grootste deel van ons leren gebeurt tegenwoordig online. De gemakkelijke toegankelijkheid van je favoriete website en sociale media kan je echter snel afleiden van je studie. Dit is waar BlockSite helpt. Met BlockSite kun je de sites en apps blokkeren die je storend vindt.

Je kunt ook de Focusmodus inschakelen gedurende een bepaalde periode, zodat je niet wordt afgeleid. Dit zal je helpen je productiviteit te verhogen, je tijd beter te beheren en je studie sneller dan ooit af te ronden.

BlockSite beste eigenschappen

Blokkeer apps en sites en synchroniseer ze op meerdere platforms

Voeg een schema toe om afleidingen tijdens specifieke uren te blokkeren

Gedetailleerde inzichten krijgen over uw browsertrends

Met één klik websites of apps blokkeren op categorie of trefwoorden

Automatisch doorgestuurd worden naar een aangepaste blokkeringspagina als je een geblokkeerde site/app opent

Wachtwoordbeveiliging inschakelen om uw instellingen te wijzigen

Voorkom eenvoudig verwijderen van BlockSite

Ondersteunt Microsoft Edge, Google Chrome en Mozilla Firefox

Beperkingen van BlockSite

Het gratis plan staat slechts zes geblokkeerde websites toe

Geblokkeerde websites worden niet geblokkeerd in incognitomodus

Prijzen voor BlockSite

Gratis

Betaald plan: $10,99 per maand

BlockSite beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Capterra: Niet beschikbaar

Neem de kracht van het juiste hulpmiddel mee naar uw studiesessies

Ziezo! Met deze 15 studietools kun je je studiesessies superchargen en meer afmaken in minder tijd. Gebruik natuurlijk de tools die het beste bij je passen. Apps als Forest en BlockSite kunnen bijvoorbeeld handig zijn als je moeite hebt met focussen. Als je het beste leert met flashcards, zal StudyStack je niet teleurstellen.

Je kunt verschillende apps gebruiken, maar als je één app gebruikt om alle aspecten van je leerproces te beheren, voorkom je verwarring en voortdurend wisselen.

ClickUp

is een alles-in-één

hulpmiddel voor projectbeheer

dat ongelooflijk handig is voor studenten. Je kunt functies gebruiken zoals ClickUp Docs, AI, notitiesjablonen, enz. Probeer

ClickUp gratis

vandaag nog!