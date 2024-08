Belangrijkste projectmanagementtips voor studenten

Of je nu net op de middelbare school begint of je doctoraalscriptie afmaakt, het academische leven brengt onmiskenbaar unieke ervaringen met zich mee.

Als student heb je niet alleen de kans om je intellectuele kennis te verbreden, maar je kunt ook omgaan met je medestudenten en misschien zelfs wel de wereld rondreizen! Er is een reden dat je oom je blijft vertellen dat de universiteit de beste tijd van zijn leven was.

Het is echter zeker niet gemakkelijk om de druk en de verantwoordelijkheden die academisch succes met zich meebrengt, aan te kunnen.

Een voorbeeld hiervan is hoe studenten gemakkelijk afgeleid kunnen raken door alles wat er online gebeurt en de toegenomen afhankelijkheid van mobiele telefoons en technologie. Onderzoek uitgevoerd door Massachusetts Institute of Technology toonde aan dat het beperken van mobiele telefoons de testscores daadwerkelijk verbeterde.

Om je te helpen om te gaan met de talloze uitdagingen en afleidingen waarmee je te maken krijgt, delen we in dit bericht een aantal tips over hoe je kalm kunt blijven en elk doel kunt bereiken.

Aantekening: Bekijk hoe ClickUp voor studenten kan u helpen uw projecten te verpletteren!

1. Verdeel en verover je werk

Een array van eindeloze huiswerkopdrachten, aantekeningen bij colleges en buitenschoolse activiteiten kan ervoor zorgen dat je dingen vergeet.

Spiraalvormige notitieblokjes en post-its zijn misschien effectief om dingen te onthouden in de korte termijn als je echt je doelen wilt bereiken, moet je een waterdicht systeem voor succes voor studenten .

Met de ClickUp Hiërarchie is het gemakkelijk om precies dat te doen.

Met onze Sjabloon voor studentenproject kunt u uw werk opdelen per cursus om gemakkelijk te visualiseren wat er nog gedaan moet worden:

Project: Jouw naam (of projectnaam van de klas)

Lijsten: Een voor elke klas

Taken: Deaction items waar je verantwoordelijk voor bent in elke les (examenvoorbereiding, huiswerk, enz.)

Je kunt zelfs sorteren en/of filter je Taken om in te zoomen op wat belangrijk is!

Bonus: SMART doelen voor studenten

Groepsprojecten organiseren

Zodra je je structuur hebt opgezet, moet je manieren vinden om effectief samen te werken aan groepswerk. Het is belangrijk om één centrale plaats te vinden waar u met uw collega's kunt communiceren, maar ook om hulpmiddelen te vinden die u helpen om items aan verschillende mensen te delegeren.

Gelukkig kunt u deze organisatie eenvoudig en samenhangend houden met een ClickUp taak .

Binnen je Taken kun je chatten met je teamgenoten in de thread met opmerkingen en mensen @-noemen zodat ze op de hoogte worden gebracht van relevante updates. Je kunt zelfs een commentaar toewijzen toe aan een andere gebruiker om mini-actie-items te delegeren.

Aan de rechterkant kun je uitgebreide details toevoegen in de beschrijving van je Taak om je teamgenoten te laten weten wat er aan de hand is en zelfs video's en afbeeldingen insluiten voor meer details.

2. Verantwoording bijhouden

Heb je precies besloten wanneer je die studiegids voor je les Spaans gaat maken? En hoe zit het met het indelen van je belangrijkste Taken voor vandaag? Maak je gebruik van de gratis studiehulpmiddelen voor studenten ?

Het vooruitzicht van het beantwoorden van deze vragen kan u in een eindeloze spiraal van uitstelgedrag met schuldgevoel doen belanden. Gelukkig heeft ClickUp een aantal eenvoudige functies die u kunnen helpen!

Instellingen aangepaste statussen om de verschillende fasen van uw werkstroom af te bakenen.

Verplaats elke Taak naar de volgende status naarmate je vordert, zodat je altijd in staat bent om je voortgang te controleren. En maak je geen zorgen, we hebben al een aantal geweldige statussen voor je ingesteld in het sjabloon Student!

Voor inspiratie bekijk voor statussen De 4 fasen van de levenscyclus van een project sjablonen van Venngage. Insluit data. Toevoegen startdata en deadlines voor je taken door ze te slepen naar je ClickUp Kalender. Je kunt coole dingen doen zoals de taken kleuren op lijst of status, of zelfs je taken rechtstreeks synchroniseren met je favoriet externe kalender .

Prioriteiten instellen. Prioriteiten zijn ook een enorm nuttige functie om je te helpen de confrontatie aan te gaan met je meest urgente items . Classificeer taken als "urgent", "hoog", "normaal" of "lage" prioriteit en sorteer ze vervolgens in de lijstweergave om ze van boven naar beneden te rangschikken. Prioritering is van vitaal belang bij het vaststellen van goede strategieën voor tijdbeheer .

Je kunt je gesorteerde weergave zelfs opslaan als een Favoriet om er op elk moment naar terug te keren!

3. Maak je niet druk om de kleine dingen

We hebben allemaal wel eens dat gevoel van naderende horror ervaren als het examenseizoen nadert.

Je hebt niet alleen 37 examens om je op voor te bereiden, maar je hebt ook tegen Joey gezegd dat je samen met hem het Lentefeest zou organiseren.

En Melissa rekent erop dat je die studiegids voor biologie aflevert. En je moeders verjaardag komt eraan.

Vergeet tijdens die stressvolle momenten op school niet dat niet elke Taak evenveel inspanning en voorbereiding vergt. En je hoeft niet alles in je hoofd bij te houden. Met het juiste systeem kun je alles opdelen in kleinere, beter beheersbare stukjes.

Twee functies voor jou: subtaken en checklists .

Subtaken spiegelen het lichaam van hun bovenliggende taken en stellen je daarom in staat om veel details toe te voegen. Je kunt binnen een subtaak aparte statussen, threads voor gesprekken en zelfs checklists hebben.

Checklists daarentegen gaan over regelitems die "Klaar" of "Niet te doen" zijn. Deze zijn voor de supersimpele items die je gewoon kunt afvinken terwijl je bezig bent!

Conclusie

Sterke zelfdiscipline is niet de enige sleutel tot een goede student. In feite heeft academisch succes evenveel te maken met hoe je je omgeving instelt om je doelen te bereiken. Het is de moeite waard om onderzoek te doen voordat je nieuwe software toewijst. We raden je aan om eens te kijken naar G2Crowd's Beste grafiek voor projectmanagementsoftware om snel te bepalen welke tools u nodig hebt voor uw volgende project.

Door een betrouwbaar projectmanagement systeem te maken dat je ook echt wilt gebruiken, bespaar je jezelf de stress en verdien je de tijd terug die je kunt besteden aan het genieten van je studentenleven!