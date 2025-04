Hoe AI gebruiken in marketing: 10 effectieve voorbeelden

Oké, bekentenistijd. Vroeger was ik de ultieme 'vertrouw op je gevoel' marketeer. Mijn ritueel? Nachtenlang A/B-testresultaten ontleden, spreadsheets die mijn ogen deden kruisen en peptalks over hoe mijn marketing 'instinct' de dag zou redden.

Toen zag ik de nummers: 60% van de marketeers maken al gebruik van AI om hun doelen te verpletteren, terwijl 74% denkt dat het zo eenvoudig zal zijn als het hebben van een CRM tegen 2030 . Verstand = geblazen.

Sinds ik zelf in AI-marketing ben gedoken, heb ik campagnes zien veranderen van giswerk in pure wetenschap. Ik zal je 10 voorbeelden laten zien waarvan je je afvraagt hoe we ooit marketing hebben kunnen bedrijven zonder generatieve AI.

60-seconden samenvatting

AI transformeert marketing door klantervaringen te personaliseren, trends te voorspellen en het aanmaken van content te automatiseren

Merken als Nike, Starbucks en Volkswagen gebruiken AI voor het aanmaken van video's, gepersonaliseerde berichten en voorspellende analyses

AI-tools helpen bij het verbeteren van klanttargeting, het genereren van content en het beheren van taken, waardoor tijd wordt bespaard en de marketingeffectiviteit wordt verhoogd

Uitdagingen bij AI-marketing zijn onder andere vooringenomenheid, nauwkeurigheid van gegevens, ethiek en veiligheid

ClickUp biedt een alles-in-één oplossing met AI om marketingstrategieën te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren

AI in marketingcampagnes begrijpen

Heb je je ooit afgevraagd hoe die LinkedIn-advertentie voor een webinar over social media management je precies op het juiste moment vindt? Of hoe Instagram overspoeld lijkt te worden met advertenties van fikse kortingen op precies die gadget waar je al tijden een oogje op hebt?

Dit zijn enkele van de meest voorkomende voorbeelden van AI-marketing, waarbij geavanceerde algoritmen voor machinaal leren de juiste dingen voorspellen om op het juiste moment aan het juiste publiek te verkopen.

Wat is AI en hoe wordt het toegepast in marketing?

In de kern gaat AI over het aanleren van machines om te denken, zich aan te passen en te leren, zoals een hyper-nerdy student die nooit spijbelt. Het maakt gebruik van technologieën zoals machine learning en Natural Language Processing (NLP) - fancy termen die betekenen dat het steeds beter wordt om dingen uit te zoeken op basis van gegevens.

Het is meer de Sherlock Holmes van de technologie: patronen analyseren, voorspellen wat de volgende stap is en beslissingen nemen die griezelig menselijk aanvoelen.

In marketing wordt AI gebruikt om:

het gedrag van klanten en toekomstige trends te voorspellen

📱 Advertenties maken die op het perfecte moment verschijnen

doelgroepen segmenteren voor gepersonaliseerde campagnes

genereer content voor blogposts, sociale media en e-mails, versnel de productie en verbeter de klantbetrokkenheid

📧 Personaliseer e-mailmarketing door content af te stemmen op de verzendtijd

💬 Monitor sociale media om het merksentiment en trends bij te houden

Het resultaat? Slimmere, meer gerichte marketing die verbinding maakt met mensen op manieren die natuurlijk en relevant aanvoelen.

De rol van AI in het verbeteren van klantervaringen en het stimuleren van businessgroei

Dit is hoe AI in marketing het spel verandert voor zowel bedrijven als consumenten:

🛍️ Gepersonaliseerd winkelen : AI gebruikt uw voorkeuren en eerdere aankopen om precies aan te bevelen wat u de volgende keer leuk zult vinden - niet meer eindeloos scrollen

: AI gebruikt uw voorkeuren en eerdere aankopen om precies aan te bevelen wat u de volgende keer leuk zult vinden - niet meer eindeloos scrollen Altijd bereikbare klantenservice : AI-chatbots zijn als de snelste klantenservice-medewerkers, die de klok rond werken om problemen razendsnel af te handelen

: AI-chatbots zijn als de snelste klantenservice-medewerkers, die de klok rond werken om problemen razendsnel af te handelen De toekomst voorspellen : AI kan trends herkennen voordat ze zich voordoen, en helpt bedrijven om voorop te blijven lopen met producten en diensten waarvan klanten nog niet eens wisten dat ze ze nodig hadden

: AI kan trends herkennen voordat ze zich voordoen, en helpt bedrijven om voorop te blijven lopen met producten en diensten waarvan klanten nog niet eens wisten dat ze ze nodig hadden Achter de schermen magie: AI stroomlijnt de bedrijfsvoering, of het nu gaat om het voorspellen van voorraadbehoeften of het aanpassen van prijsstrategieën

Benieuwd hoe je AI kunt gebruiken om je campagnes te verbeteren? Bekijk deze video voor onze top 3 tips voor AI-marketing:

10 AI in Marketing voorbeelden

Nu je de primeur van AI-marketing hebt, duiken we in een paar voorbeelden van merken die AI gebruiken om hun marketing te verbeteren strategieën.

1. Nike

Type industrie: Sport

Use case: AI video aanmaken

Nike's 'Never Klaar Evolving'-campagne met Serena Williams

Nike's 2023 Nooit Klaar met evolueren deze campagne toonde AI-innovatie door een virtuele tenniswedstrijd te creëren tussen Serena Williams uit 1999 en haar versie uit 2017. De technologie analyseerde de evolutie van haar speelstijl - van de selectie van haar slagen tot haar bewegingen op de baan - gedurende bijna twee decennia.

Het middelpunt van de campagne was een wedstrijdsimulatie op YouTube, ondersteund door gerichte sociale-mediamarketing die de betrokkenheid van fans stimuleerde.

Het resultaat: De virtuele wedstrijd kreeg 1,69 miljoen weergaven van YouTube-abonnees. Bovendien scoorde het goed in Cannes, waar het de Grand Prix voor Digital Craft won.

2. Starbucks

Type industrie: Voedingsmiddelen en dranken

Gebruikstype: Persoonlijke berichten

Starbucks' AI, Diep brouwen is als de ultieme barista met gevoel voor gegevens. Het neemt niet alleen je bestelling op, maar bestudeert ook je gewoonten - wat je bestelt, wanneer je langskomt en zelfs trends in algemeen klantgedrag.

Met behulp van deze informatie initieert het marketingcommunicatie die zo persoonlijk is dat het handgemaakt aanvoelt en gebruikers van de app aanmoedigt om lid te worden van het beloningsprogramma met aanbiedingen die te verleidelijk zijn om te negeren.

Het resultaat: Dit slimme gebruik van AI heeft zijn vruchten afgeworpen. Starbucks zag meer dan 4 miljoen nieuwe leden zich aanmelden.

3. Volkswagon

Type industrie: Auto

Gebruikssituatie: Voorspellende analyse

Volkswagen, al een pro op het gebied van automatisering, besloot om AI het stuur over te laten nemen voor beslissingen over het kopen van advertenties. In plaats van te vertrouwen op de instincten van hun reclamebureau, die vaak botsten met de gegevens, richtte Volkswagen zich op het inzetten van AI om complexe Taken uit te voeren.

Het resultaat: Volkswagen elimineerde de verborgen kosten die het mediabureau in rekening bracht en nam beter geïnformeerde beslissingen. Dit leidde tot een 14% stijging in dealerverkopen .

4. Virgin Reizen

Type industrie: Reizen

Gebruikstype: Personalisatie

Virgin Voyages' 'Jen AI' campagne met Jennifer Lopez

Virgin Voyages maakte golven met hun brutale Jen AI campagne . Op het eerste gezicht was Jennifer Lopez de hoofdrolspeler - dat dacht iedereen. De twist? De J.Lo op het scherm was eigenlijk een AI versie die op hilarische wijze werd ingesproken door Kyle.

De grote onthulling liet de mensen gonzen, maar Virgin Voyages liet het daar niet bij.

Ze gingen nog een stapje verder en nodigden fans uit om persoonlijke reisuitnodigingen te maken met behulp van de Jen AI-tool op hun website. Deze speelse, interactieve twist zorgde er niet alleen voor dat er gelachen werd, maar verhoogde ook de betrokkenheid van de klant, waardoor Virgin Voyages het gesprek van de dag werd.

Het resultaat: Jen AI ging viral met meer dan twee miljard impressies, zorgde voor enorm veel webverkeer, 25.000+ gepersonaliseerde uitnodigingen en een grote sprong in boekingen.

5. Heinz

Type industrie: Voeding en dranken

Gebruikssituatie: Merkversterking

Heinz bewees dat ze de koning van de ketchup zijn met hun 2022 A.I. Ketchup campagne . Ze werkten samen met DALL-E 2, de tekst-naar-beeld AI, en vroegen het om zich 'ketchup' voor te stellen

Wat de vraag ook was - denk aan 'Renaissance Ketchupfles' of 'Ketchup Tarotkaart' - de AI bleef flessen in Heinz-stijl produceren.

De conclusie? Heinz is niet zomaar ketchup; het is de ketchup. Ze gingen nog een stap verder door fans op sociale media uit te nodigen om hun eigen AI-ketchupkunst te creëren en zo een virale trend te ontketenen. Zelfs grote namen als Ducati en Sportsnet deden mee, waardoor Heinz het gesprek van de dag werd op het internet.

Het resultaat: De campagne kreeg wereldwijd 1,15 miljard verdiende impressies en genereerde meer dan 2500% meer exposure dan de media-investering. Bovendien steeg de betrokkenheid bij sociale media met 38% ten opzichte van eerdere campagnes.

6. Wowcher

Type industrie: e-commerce

Gebruikstype: Adverteren op sociale media AI in reclame het gaat allemaal om het maken van advertenties die aangepast aanvoelen, en Wowcher doet het precies goed. In samenwerking met Phrasee's AI copywriting tech, veranderden ze hun social media posts en advertenties in gepersonaliseerde ervaringen.

Dus als jij het type bent om op advertenties voor vakantieaanbiedingen te klikken, merkt de AI dat en overspoelt jouw feed met onweerstaanbare reisaanbiedingen. Het is alsof je een persoonlijke shopper hebt voor je droomreizen.

**Wowcher heeft AI letterlijk op de proef gesteld. Ze voerden een A/B-test uit waarbij vier AI-gegenereerde advertenties werden vergeleken met een door mensen geschreven advertentie. De AI-advertenties haalden consequent een beoordeling van 9 of 10 uit 10, wat bewees dat ze de juiste aantekening hadden bij hun publiek.

🎯 Het resultaat: Deze AI-gestuurde strategie leidde tot een daling van 31% in de kosten per lead .

7. Mastercard

Type industrie: Financiële diensten

Gebruikssituatie: Concurrentieanalyse

Toen de pandemie alles op zijn grondvesten deed schudden, kreeg Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) te maken met een snel veranderende markt. Om hun voorsprong te behouden, vertrouwden ze op Crayon, een AI-platform dat hun concurrentiekompas werd. Crayon gebruiken verzamelde Mastercard datagestuurde inzichten in wat rivalen deden en signaleerde potentiële bedreigingen voordat ze problemen werden.

Het resultaat: Crayon deed wonderen voor MPGS.

Mike Wienke, directeur van Global Product Marketing and Sales Enablement, zegt,

Crayon geeft deelnemers een duidelijk beeld van hoe elke concurrent de markt benadert, waardoor het gemakkelijker wordt om Mastercard vanuit een extern gezichtspunt te bekijken. Dit maakt de oefening niet alleen veel effectiever, maar het stelt ons ook in staat om mensen uit de hele organisatie bij elkaar te brengen en een dialoog op gang te brengen - één waarbij iedereen waardevolle ideeën kan inbrengen.

8. Nutella

Type industrie: Voedingsmiddelen en dranken

Gebruikstype: Ontwerp

Nutella Unica campagne toont 7 miljoen potten label ontwerpen

Nutella ging all-in met AI voor hun Nutella Unica campagne, waarbij 7 miljoen unieke potlabels werden gemaakt. Elk label was zo ontworpen dat het exclusief aanvoelde en dat het inspeelde op de liefde van fans voor gepersonaliseerde producten.

Maar hoe uniek het ontwerp ook was, Nutella's iconische logo zorgde ervoor dat elke pot direct herkenbaar was. De campagne werd gelanceerd in Italië en sloeg aan met een mix van online en tv-advertenties die iedereen aan het praten kreeg.

Het resultaat: Binnen een maand waren alle 7 miljoen AI-gegenereerde potten uitverkocht.

9. Kasasa

Type industrie: Financiële diensten

Use case: Content aanmaken

Kasasa laat zien hoe AI kan content marketing transformeren .

Kasasa worstelde met het plannen van content in de snelle financiële sector. Hoewel ze een redactionele kalender voor een jaar hadden, hadden ze een manier nodig om het proces te stroomlijnen, ideeën te valideren en dingen te versnellen. In samenwerking met MarketMuse maakten ze gebruik van AI-gestuurde contentbriefings om hoogwaardige, boeiende content te creëren die aansloeg bij hun publiek en de autoriteit van hun website verhoogde.

Het resultaat: Een 92% toename in organisch verkeer jaar-op-jaar, een sprong van 83% in keyword rankings en 28% meer tijd besteed aan hun pagina's.

10. De Economist

Type industrie: Media & uitgeverij

Use case: AI-gestuurde programmatische reclame

In 2017 worstelde The Economist met een dalend lezerspubliek totdat ze iets slims probeerden: ze lieten AI hun advertentietargeting afhandelen. De AI onderzocht alles, van webgedrag tot abonneegegevens, om te begrijpen wie hun lezers echt waren en om mensen te vinden die ook van hun content zouden houden. Een mooie ommekeer!

🎯Het resultaat: The Economist slaagde erin om 3.6 miljoen nieuwe lezers en behaalden een fantastisch 10:1 rendement op investering uit hun targeted campagnes. Ze zagen ook een stijging van 9% in loyale abonnees tussen 2020 en 2021.

AI voor het verbeteren van digitale marketingstrategieën

Het bouwen van een AI-marketingstrategie is geen kleinigheid. Je hebt er de juiste AI-tools voor nodig en een diepe duik in de verschillende AI-gebruiksgevallen om het allemaal te laten werken.

Laten we dit begrijpen aan de hand van een voorbeeld.

Sarah, een marketingmanager bij een eCommerce startup, had moeite om de werkstroom van haar team te stroomlijnen, ondanks het feit dat ze uitblonk in creatieve taken. Terwijl ze uitblonk in campagneontwikkeling, leidden uitdagingen op het gebied van projectmanagement tot chaos.

Uitdagingen en overwegingen bij AI-marketing

Het kostte slechts een paar virale, eenvoudig te gebruiken AI-marketingtools voor experts om op de AI-bandwagon te springen en hun campagnes te verbeteren. AI-marketing is echter niet altijd eenvoudig.

Hier is waar je op moet letten:

Bias: AI leert van gegevens en gegevens zijn niet altijd onbevooroordeeld. Pas op voor vooroordelen op basis van ras, geslacht, cultuur of sociaaleconomische achtergrond die je marketingstrategieën binnensluipen

AI leert van gegevens en gegevens zijn niet altijd onbevooroordeeld. Pas op voor vooroordelen op basis van ras, geslacht, cultuur of sociaaleconomische achtergrond die je marketingstrategieën binnensluipen Onnauwkeurigheid: Slechte gegevens staan gelijk aan slechte resultaten. Onnauwkeurige informatie over klanten kan betekenen dat je sneeuwlaarzen target naar mensen in Miami. Dubbelcheck je gegevens om AI op het juiste spoor te houden

Slechte gegevens staan gelijk aan slechte resultaten. Onnauwkeurige informatie over klanten kan betekenen dat je sneeuwlaarzen target naar mensen in Miami. Dubbelcheck je gegevens om AI op het juiste spoor te houden Ethiek: Overmatige personalisatie kan invasief aanvoelen, zoals hyper-getargette advertenties of het gebruik van gegevens zonder toestemming. Zorg voor een evenwicht tussen privacy en personalisering om je publiek niet bang te maken

Overmatige personalisatie kan invasief aanvoelen, zoals hyper-getargette advertenties of het gebruik van gegevens zonder toestemming. Zorg voor een evenwicht tussen privacy en personalisering om je publiek niet bang te maken Gevoeligheid en veiligheid van gegevens: AI maakt gebruik van gevoelige gegevens, waardoor robuuste veiligheid essentieel is. Zwakke beveiliging brengt het risico van privacyschendingen en problemen met compliance met zich mee

AI maakt gebruik van gevoelige gegevens, waardoor robuuste veiligheid essentieel is. Zwakke beveiliging brengt het risico van privacyschendingen en problemen met compliance met zich mee Transparantie: Nu AI-content een hoge vlucht neemt, moet u duidelijk zijn over het gebruik ervan en krediet geven waar het toekomt om zorgen over auteurschap en intellectueel eigendom weg te nemen

Tips voor AI in marketing:

🔍Test & tweak: Blijf campagnes verfijnen-AI gedijt bij optimalisatie van gegevens

❤️Stay menselijk: Laat AI creativiteit stimuleren, niet vervangen. Een menselijke touch maakt het verschil

🦸‍♂️AI als hulpje: Gebruik AI om je team te ondersteunen, niet om het te vervangen. Koppel efficiëntie aan menselijk inzicht

📚Train je team: Zorg ervoor dat iedereen weet hoe je AI-tools effectief gebruikt

Toekomstige trends in AI-marketing

De markt voor AI in marketing was in 2021 $15,84 miljard waard en zal naar verwachting met meer dan 2 miljard stijgen $107,5 miljard tegen 2028 . Deze plotselinge stormloop van investeringen verandert nu al de manier waarop bedrijven AI gebruiken in hun strategieën.

Hier zijn een paar sleutel trends die de toekomst van AI-marketing vormen:

1. Emotie-AI

AI leert emoties te lezen via gezichtsuitdrukkingen, stemtonen of gedrag, waardoor empathischere klantinteracties mogelijk worden.

Voorbeeld: Een servicebot detecteert frustratie en reageert met een kalmerende toon of snellere oplossingen. Merken kunnen ook emotionele reacties op advertenties, logo's of producten analyseren en gepersonaliseerde marketingboodschappen sturen.

2. AI-gestuurde augmented reality (AR) en virtual reality (VR)

AI maakt AR en VR persoonlijker en praktischer door meeslepende ervaringen te creëren die zich in realtime aanpassen.

Voorbeeld: AR-apps met AI laten gebruikers meubels in hun ruimte visualiseren, terwijl VR-winkelrondleidingen een boeiende, interactieve winkelervaring bieden.

3. AI en Blockchain-integratie

De combinatie van AI met blockchain verbetert de veiligheid, verificatie en personalisering van marketingcampagnes.

Voorbeeld: AI analyseert aankoopgeschiedenis die met blockchain is geverifieerd voor nauwkeurige targeting, terwijl blockchain ervoor zorgt dat partnerschappen met influencers geloofwaardig zijn.

Lees meer: Hoe AI gebruiken voor Affiliate Marketing (Gebruikscases en tools)

