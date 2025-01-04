Hoe maak je een enquête in Microsoft Teams?

Ben je het beu om eindeloos heen en weer te e-mailen om een eenvoudige beslissing te nemen?

Of u nu een vergadertijd probeert te kiezen, snel feedback wilt verzamelen of de volgende projectrichting wilt kiezen, het gepingpong van e-mails kan aanvoelen als een tijdverslindende lus.

E-mails raken verstopt, chats gaan verloren en meningen botsen.

Microsoft Teams heeft een betere manier. Met polls kun je direct input verzamelen, reacties organiseren en verder gaan zonder hoofdpijn. Laten we eens kijken hoe je een poll maakt in Teams.

⏰60-seconden samenvatting

Microsoft Teams is handig voor snelle polls maar heeft beperkte functies voor aanpassingen en analyses

Maak enquêtes in Teams via chatten/kanalen met het pictogram Polls of Microsoft Forms voor iets geavanceerdere opties

Enkele van de beperkingen zijn basistypen vragen, minimale aanpassing en beperkt gebruik binnen chatten/kanalen

Voor de beste resultaten houdt u polls kort en duidelijk, houdt u de antwoordopties in balans en laat u voldoende tijd voor antwoorden

Voordelen van het gebruik van polls om feedback te verzamelen

In grote vergaderingen is het bijna onmogelijk om iedereen aan het woord te laten. Maar dat betekent niet dat hun mening er niet toe doet. Polls bieden een snelle, inclusieve manier om feedback te verzamelen en de zaken in beweging te houden.

Dit is hoe ze helpen:

✅ Iedereen wordt erbij betrokken: Polls zorgen ervoor dat ieders stem wordt gehoord, vooral in teams op afstand waar men zich snel over het hoofd gezien voelt

✅ Maakt snelle beslissingen mogelijk:U hoeft niet meer te wachten op lange discussies-polls geven u duidelijke, snelle antwoorden en helpen u om sneller beslissingen te nemen ✅ Bouwt samenwerking: Polls helpen teams, ongeacht waar ze zijn, het gevoel te geven dat ze samenwerken, waardoor een sterker gevoel van vertrouwen en betrokkenheid ontstaat

✅ Geeft daadkrachtige inzichten: Resultaten van de polls gebruikersonderzoek geven u realtime gegevens om trends te herkennen en ter plekke slimmere keuzes te maken

Een enquête maken in Microsoft Teams

Er zijn twee hoofdmethodes om een peiling te maken met behulp van De functies van Microsoft Teams . Je kunt het rechtstreeks vanuit een chat/kanaal maken of met behulp van de integratie van formulieren.

Laten we beide methoden bekijken 👇

Maak een poll rechtstreeks vanuit chatten of kanalen

Het proces van polls maken vanuit chatplatforms is vrij eenvoudig. Dit is hoe:

Stap 1: Ga in de Teams app naar het specifieke chatten of Teams kanaal waar je de poll wilt maken.

Stap 2: Zoek naar het pictogram Polls onder de berichtenbox. Het zou er zo uit moeten zien:

Stap 6: Om de resultaten van je peiling weer te geven, klik je op Bekijk resultaat.

Stap 3: Je krijgt een kaart met de poll te zien. Bekijk je peiling en als alles er goed uitziet, klik je op Verstuur om de peiling te delen met de groepschat.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Click-Send-to-share-poll-with-the-group-chat-in-Microsoft-Forms.png Zo maak je een peiling in Teams: Klik op Verzenden om de poll te delen met de groepschat in Microsoft Forms /$$$img/

➡️ Lees meer: Voordelen en nadelen van Microsoft Teams: is het de juiste tool voor jouw team?

Beperkingen van het gebruik van Teams chatten om peilingen te maken

Peilingen maken in Teams Chat kan superhandig zijn, maar zoals alles heeft het zijn limieten, waardoor je op zoek kunt gaan naar alternatieven voor Teams van Microsoft . Laten we eens kijken naar enkele van deze beperkingen:

❗️Beperkte vraagtypes: Je zit meestal vast aan meerkeuzevragen. Als je open antwoorden of complexere pollingopties nodig hebt, moet je misschien ergens anders zoeken

❗️Basisaanpassingen: Je kunt het uiterlijk en de stijl van je peiling niet te fancy maken. Als je de voorkeur geeft aan geavanceerde branding of ontwerpflexibiliteit, dan kan Teams een beetje basic aanvoelen

❗️Geen geavanceerde rapportage: Hoewel je de resultaten gemakkelijk kunt weergeven, biedt Teams geen uitgebreide rapportagefuncties om de reacties in detail te analyseren

❗️Beperkt tot chat/kanaal: Als je polls wilt gebruiken buiten een chat of kanaal, zul je moeten vertrouwen op Forms-integratie of andere tools

Polls maken met ClickUp

Het maken van polls in Microsoft Teams kan beperkend aanvoelen, met beperkte aanpassingen, basisanalyses en workflows die niet altijd goed werken.

Dat is waar ClickUp stapt erin. Als de alles app voor werk kan het elke limiet aanpakken die Microsoft Teams op je pad gooien.

Laten we beginnen met ClickUp chatten waar real-time communicatie het hart van samenwerking is. Het is waar u en uw team het gesprek in verbinding en context kunnen houden door chatten in kaarten te brengen met specifieke taken, updates te delen en ideeën te bespreken - alles op één plek.

Zet zinvolle discussies om in pollvragen met ClickUp Chat

Tijdens een discussie kunt u zich realiseren dat er waardevolle vragen zijn die u kunt stellen. U kunt snel een basispeiling maken door vragen te stellen in een thread in chatten (met emoji's om antwoordopties aan te geven). Mensen kunnen dan hun mening delen met behulp van emoji-reacties.

🍭 Bonus: ClickUp AI functies van ClickUp chatten vatten de discussie samen en zetten sleutelpunten om in doordachte, boeiende vragen.

Test deze prompts:

📌Kunt u de belangrijkste punten uit dit gesprek samenvatten om me te helpen een poll te maken?

📌Kun je de verschillende meningen in dit gesprek omzetten in ja/nee of meerkeuzevragen?

Als je een geavanceerde installatie voor polls wilt met formulieren op basis van voorwaardelijke logica, probeer dan eens ClickUp formulieren . Of u nu feedback wilt verzamelen, beslissingen wilt nemen of gewoon een snelle vraag wilt stellen, u kunt een formulier maken dat bij uw doel past.

Met ClickUp Formulieren kunt u:

Aangepaste enquêtes maken: Kiezen uit verschillende vraagtypes (meerkeuze, beoordeling, kort antwoord) om aan uw behoeften te voldoen

Kiezen uit verschillende vraagtypes (meerkeuze, beoordeling, kort antwoord) om aan uw behoeften te voldoen Efficiënt feedback verzamelen: Beoordelingsschalen gebruiken om tevredenheid of teamvoorkeuren te meten

Beoordelingsschalen gebruiken om tevredenheid of teamvoorkeuren te meten Reacties automatisch ordenen: Verzamel en orden reacties automatisch zodat u de gegevens kunt bekijken zonder alles handmatig bij te houden

Gemakkelijk aangepaste enquêtes maken met ClickUp Forms

Laten we eens kijken hoe.

Stap 1: Ga in ClickUp naar uw werkruimte en maak een nieuwe taak of selecteer een bestaande. Klik op Weergave en kies vervolgens Formulier.

Stap 2: Selecteer uw type formulier. U kunt een vooraf ontworpen sjabloon gebruiken of op de optie Toevoegen tikken. Start from scratch als u meer vrijheid wilt.

Met ClickUp Forms kunt u verschillende typen vragen gebruiken, zoals meerkeuzevragen, selectievakjes, vragen op basis van tekst en beoordelingsschalen, wat u maar nodig hebt. Voeg uw enquêtevraag of -vragen en antwoordopties toe. Je kunt zoveel vragen toevoegen als je nodig hebt en ze gemakkelijk herschikken met slepen en neerzetten.

Stap 3: Pas voorwaardelijke logica toe om vragen te tonen of te verbergen op basis van eerdere antwoorden of om bepaalde vragen verplicht of optioneel te maken.

Stap 4: Zodra uw peiling er goed uitziet, klikt u op Delen en genereert u een link die u rechtstreeks via ClickUp Chat kunt verzenden.

Alle resultaten worden in realtime bijgehouden en de rapporten zijn zeer gedetailleerd. Ze kunnen indien nodig ook worden geëxporteerd of opgeslagen voor verdere analyse.

Zullen we nog een stapje verder gaan? ClickUp's MS Teams integratie laat u een peiling aanmaken in ClickUp en deze vervolgens gemakkelijk delen en beheren in zowel ClickUp als Teams.

U hoeft niet meer te springen tussen apps of om te gaan met losgekoppelde workflows-alles werkt in harmonie en verbetert uw peilingmogelijkheden op verschillende platformen.

Om je snel op weg te helpen, is hier een ClickUp Formulier sjabloon dat kan worden aangepast om peilingen te maken voor snelle gegevensverzameling en besluitvorming.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUps-Form-Template-1.png ClickUp's sjabloon voor formulieren https://app.clickup.com/signup?template=t-200682106&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zo werkt het:

Gebruik aangepaste velden om meerkeuzeopties, vervolgkeuzemenu's of beoordelingsschalen voor enquêtevragen toe te voegen

Bijhouden van reacties met aangepaste statussen zoals 'In behandeling' of 'Voltooid' om deelname te controleren

Analyseer de resultaten van een peiling met behulp van ClickUp's 15+ aangepaste weergaven zoals een 'Samenvatting' weergave om gegevens te consolideren of een 'Bord' weergave voor visuele weergave

Automatiseer herinneringen of follow-ups voor deelnemers aan enquêtes met ClickUp Automatiseringen Naast peilingen kan dit sjabloon ook worden gebruikt voor:

📌Surveys om feedback van klanten of werknemers te verzamelen

📌Event abonnementen door RSVP's en voorkeuren te verzamelen

check-ins voor teams om updates van projecten bij te houden of aantekeningen te maken van mogelijke wegversperringen

📌Resource requests zoals het boeken van apparatuur of het goedkeuren van budgetten

➡️ Lees meer: 14 Beste software voor het maken van formulieren (functies, voordelen, nadelen, prijzen)

Hoe ClickUp de beperkingen van Teams oplost

De beperkingen van de polls van Microsoft Teams worden opgelost door ze eenvoudigweg te integreren met ClickUp:

Totale aanpassing: Teams houdt het eenvoudig, maar ClickUp laat u polls bouwen met verschillende vraagtypes en zelfs voorwaarden toevoegen. Uw polls, uw regels!

Teams houdt het eenvoudig, maar ClickUp laat u polls bouwen met verschillende vraagtypes en zelfs voorwaarden toevoegen. Uw polls, uw regels! Onmiddellijk bijhouden en diepere inzichten: Geen basisstatistieken meer. ClickUp houdt reacties in realtime bij en laat u die gegevens analyseren met krachtige analysetools

Geen basisstatistieken meer. ClickUp houdt reacties in realtime bij en laat u die gegevens analyseren met krachtige analysetools Eenvoudige integratie: Waarom van platform veranderen als ClickUp rechtstreeks in Teams integreert? Krijg toegang tot uw ClickUp formulieren binnen Teams, zodat u moeiteloos enquêtes kunt maken, delen en beheren

Waarom van platform veranderen als ClickUp rechtstreeks in Teams integreert? Krijg toegang tot uw ClickUp formulieren binnen Teams, zodat u moeiteloos enquêtes kunt maken, delen en beheren Schaalbaarheid die werkt: Teams kunnen moeite hebben met het verwerken van grote, complexe polls over meerdere chatten en kanalen, maar ClickUp maakt dit mogelijk

Of u nu een klein team peilt of uw hele organisatie, ClickUp houdt alles georganiseerd en soepel.

Als u niet zeker weet hoe u moet beginnen, onze sjablonen voor feedbackformulieren geeft je een voorsprong!

Beste praktijken voor effectieve peilingen

Zie een peiling als een geweldige gespreksstarter. Het gaat erom de juiste vragen te stellen, het eenvoudig te houden en het onweerstaanbaar te maken om te beantwoorden. 💬

Hier zijn enkele tips om de betrokkenheid te maximaliseren:

Keep it short and sweet: Blijf bij een paar essentiële vragen-dit vergroot de kans dat mensen de pol ook daadwerkelijk voltooien

Blijf bij een paar essentiële vragen-dit vergroot de kans dat mensen de pol ook daadwerkelijk voltooien Wees duidelijk en beknopt : Vermijd verwarrende, breedsprakige vragen. Eenvoudig en direct is altijd de beste aanpak

: Vermijd verwarrende, breedsprakige vragen. Eenvoudig en direct is altijd de beste aanpak Balanceer je opties: Zorg ervoor dat de antwoorden gelijkmatig verdeeld zijn zodat elke mening aan bod komt bij meerkeuzevragen

Zorg ervoor dat de antwoorden gelijkmatig verdeeld zijn zodat elke mening aan bod komt bij meerkeuzevragen Maak het persoonlijk : Gebruik voorwaardelijke logica om vragen aan te passen op basis van eerdere antwoorden met tools zoals ClickUp Forms

: Gebruik voorwaardelijke logica om vragen aan te passen op basis van eerdere antwoorden met tools zoals ClickUp Forms Kies het juiste format : Gebruik MCQ's voor snelle beslissingen, beoordelingsschalen voor het meten van tevredenheid en open tekst voor gedetailleerde feedback

: Gebruik MCQ's voor snelle beslissingen, beoordelingsschalen voor het meten van tevredenheid en open tekst voor gedetailleerde feedback **Geef uw team genoeg tijd om te antwoorden zonder ze op te jagen: 48 uur is meestal de beste tijd

Stimuleer deelname: Deel de resultaten en laat zien dat hun inbreng er toe doet - het geven van kleine prikkels kan de betrokkenheid en deelname ook stimuleren

💡Pro Tip: Wil je betere inzichten van je team? Gebruik software voor personeelsenquêtes die het gemakkelijk maakt om de juiste vragen te stellen, dingen leuk te houden en sneller echte feedback te krijgen!

Uw enquêtes verbeteren met ClickUp

Peilingen zijn een klassieke manier om feedback te verzamelen en slimmere beslissingen te nemen, maar Microsoft Teams kan een beetje basic aanvoelen als het gaat om aanpassingen en functies. Hoewel het werkt voor eenvoudige peilingen, zou je misschien meer flexibiliteit willen.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. ClickUp integreert naadloos met Teams en helpt je om het beste uit je peilingen te halen.

Of je nu verschillende vraagtypes instelt, thema's aanpast of gedetailleerde rapporten genereert voor een diepere analyse, met ClickUp doe je het allemaal vanaf één plek - platformhoppen is niet nodig!

Wil je meer weten over hoe het je kan helpen? Meld je vandaag nog gratis aan .