Hoe een oorzaak- en gevolgendiagram gebruiken om problemen op te lossen

Van chaostheorie tot marketinganalyse, de aangeboren menselijke zoektocht naar betekenis draait vaak om oorzaak en gevolg. Voor elke ervaring willen we de oorzaak kennen. Voor elke actie willen we de gevolgen of effecten voorzien.

Dit is vooral gebruikelijk in de zakenwereld, waar al het werk een aaneenschakeling is van opeenvolgende taken, wat betekent dat als er één fout gaat, alles in elkaar stort als een spel kaarten.

Om dit te voorkomen gebruiken bedrijfsleiders en projectmanagers een hulpmiddel dat het oorzaak- en gevolgendiagram wordt genoemd, dat de triggers en redenen voor specifieke gebeurtenissen in kaart brengt.

In deze blogpost onderzoeken we hoe je deze oorzaak-en-gevolg diagrammen in je organisatie kunt gebruiken om complexe problemen op te lossen.

**Wat is een oorzaak-en-gevolg diagram?

Een oorzaak-en-gevolg diagram is een visuele weergave van de mogelijke oorzaken van een bepaalde gebeurtenis. Het diagram veronderstelt dat elke oorzaak (d.w.z. afwijking, onvolkomenheid of fout) een bron is van variatie in de uiteindelijke output.

Eenvoudig gezegd, als je twee kopjes suiker toevoegt aan je koffie in plaats van de aanbevolen twee lepels (een fout), krijg je een te zoet drankje! Als je te veel melk toevoegt (een afwijking), krijg je een te slappe koffie.

Ontworpen door de bekende organisatietheoreticus Kaoru Ishikawa in de jaren 1920, zijn oorzaak- en gevolgendiagrammen, ook wel visgraatdiagrammen of Ishikawa-diagrammen genoemd, krachtige hulpmiddelen voor systeemdenken . Ze helpen complexe industriële processen te begrijpen en effectief te beheren.

voorbeeld van een Ishikawa-diagram (bron:) Wikimedia Commons )_

Belang van oorzaak- en gevolgdiagrammen

Een goed oorzaak-gevolg diagram scheidt het kaf van het koren. Het identificeert duidelijk de factoren die een rol spelen en zet al het andere opzij. Dit kan in alle bedrijfstakken een geweldig hulpmiddel zijn om problemen op te lossen.

In de business, vooral bij productontwikkeling, gebruiken teams het visgraatdiagram om de hoofdoorzaken van een onverwachte gebeurtenis te onderzoeken.

In het voorbeeld van een ongeplande storing kan het team van IT Ops het visgraatdiagram gebruiken om alle factoren die een rol spelen te begrijpen voordat de werkelijke oorzaak wordt vastgesteld.

In projectmanagement wordt het visgraatdiagram vaak gebruikt bij het plannen van resources. Projectmanagers simuleren versies van het verwachte resultaat op basis van een combinatie van oorzakelijke factoren, zoals mensen, processen en technologie.

Bij kwaliteitscontrole, zoals bedoeld door Ishikawa, leggen teams de bijdragende factoren bloot, zoals metingen, materiaal, mensen, processen, machines, enz. om te bepalen wat de defecte output heeft veroorzaakt.

In alle bedrijfstakken zijn de voordelen van oorzaak- en gevolgendiagrammen onbetwistbaar.

Duidelijkheid : Inzicht in de verschillende kruisende factoren die een defect of gebeurtenis veroorzaken

: Inzicht in de verschillende kruisende factoren die een defect of gebeurtenis veroorzaken Snelheid : Het sneller oplossen van problemen op basis van het uitgebreid in kaart brengen van alle gerelateerde elementen in het proces

: Het sneller oplossen van problemen op basis van het uitgebreid in kaart brengen van alle gerelateerde elementen in het proces Efficiëntie : Het vermogen om mogelijke resultaten van wijzigingen in het proces te simuleren en dienovereenkomstig aan te passen

: Het vermogen om mogelijke resultaten van wijzigingen in het proces te simuleren en dienovereenkomstig aan te passen Effectiviteit: Afbakenen van oorzaken en symptomen om te begrijpen wat er echt aan de hand is

Laten we eens kijken hoe dit in de praktijk zou werken.

Componenten van een Oorzaak-en-gevolgdiagram

Hoewel extreem eenvoudig, bevat het oorzaak-en-gevolg diagram een aantal componenten, zoals:

Panelen: Het oorzaak-en-gevolg diagram wordt gevisualiseerd in twee delen. Aan de linkerkant staan alle mogelijke oorzaken of bijdragende factoren, zoals materiaal, arbeid, omgeving, enz. Aan de rechterkant staat het effect of het probleem.

Centrale ruggengraat: De centrale ruggengraat verbindt de twee zijden, van links naar rechts, en is dan verbonden met de verschillende primaire en secundaire bijdragende factoren.

Primaire oorzaken: Elke bijdragende factor heeft meestal een primaire oorzaak. Een lage materiaalkwaliteit kan bijvoorbeeld de primaire oorzaak van het defect zijn, wat in het diagram als zodanig wordt gevisualiseerd.

Secundaire oorzaken: Er kunnen ook secundaire oorzaken zijn voor het defect, die de primaire oorzaak accentueren. Bijvoorbeeld, het opslaan van materiaal van lage kwaliteit in een vochtig magazijn kan de output beïnvloed hebben.

Afhankelijk van de structuur van uw organisatie en proces, kunt u een willekeurig aantal bijdragende factoren hebben, die worden gevisualiseerd als visgraten.

Nu je hebt geleerd waar elke vorm in het diagram voor staat, gaan we er een maken.

Hoe maak je een Oorzaak-en-gevolg diagram?

Het maken van een oorzaak-en-gevolg diagram is ook een manier om de processen in detail te begrijpen. Let dus goed op en verken elke stap.

1. Identificeer het effect

Het oorzaak-gevolg diagram kan het beste van rechts uit worden getekend. Identificeer het effect, de fout, het probleem of het probleem voordat je beslissingen neemt. Maak je definitie van het effect specifiek en begrijpelijk voor elke betrokkene.

Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen, "De kwaliteit is gedaald", kunt u het effect definiëren als "Het aantal bugs in de productiecode is de afgelopen drie maanden met 20% gestegen."

Hier zijn enkele sjablonen voor probleemformuleringen ter inspiratie.

Teken nu de dunne centrale ruggengraat met een pijl die naar het effect wijst.

2. Bijdragende factoren identificeren

Onthoud dat er een willekeurig aantal factoren kan zijn die het resultaat op de een of andere manier beïnvloeden. Het is het beste om ze allemaal in je diagram op te sommen. Om deze hoofdcategorieën van factoren te identificeren, kun je een van de volgende benaderingen gebruiken.

**brainstormen Breng je team samen om ideeën op een bord te gooien. Stel relevante leden van het team vragen over wat ze doen, hoe ze het doen en waarom.

Zo kunt u bijvoorbeeld businessanalisten, ontwikkelaars en testers samenbrengen op een vergadering om te onderzoeken waarom het aantal bugs is toegenomen. ClickUp Whiteboards is een geweldige manier om plakbriefjes, tekst, opmerkingen en meer toe te voegen.

effectief brainstormen met ClickUp Whiteboards_

Als virtuele samenwerking of het gebruik van het Ishikawa-diagram nieuw voor u is, probeer dan eens ClickUp's sjabloon voor oorzaak- en gevolgendiagrammen . Dit volledig aanpasbare, beginnersvriendelijke sjabloon voor whiteboards helpt bij het in kaart brengen van oorzakelijke relaties en het effectief identificeren van hoofdoorzaken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-2.png ClickUp's sjabloon voor oorzaak- en gevolgendiagrammen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14111&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als dit nieuw voor je is, kun je ook de visgraatdiagram in Excel .

Proces in kaart brengen: Breng stap voor stap het hele proces in kaart dat tot het effect leidt. In het geval van softwarebugs kan het bijvoorbeeld gaan om stappen als:

Codering

Code beoordelen

Testen

Bug bijhouden

Uitrol productie

Bonus lezen: Gebruik elke sjabloon voor stroomschema's om deze stap te versnellen.

Een framework gebruiken: Als een zeer populair hulpmiddel zijn er een aantal frameworks en sjablonen die het oorzaak-en-gevolg diagram ondersteunen.

Bijvoorbeeld, in productie worden de vijf Ms-krachten, materiaal, methodes, machines en metingen geïdentificeerd als bijdragende factoren.

Op dezelfde manier kunt u er een vinden die werkt in uw branche. Plaats de bijdragende factoren in afzonderlijke rechthoeken aan de linkerkant. Teken verbindingspijlen naar de centrale ruggengraat.

3. Identificeer de primaire oorzaken

Maak onder elke bijdragende factor een lijst met de belangrijkste oorzaken. Bijvoorbeeld, de mogelijke oorzaken voor een toename van softwarebugs kunnen als volgt zijn.

Coding : Fouten in de programmering, fouten in de logica

: Fouten in de programmering, fouten in de logica Code review : Proceskloof, tijdsdruk voor senior ontwikkelaars

: Proceskloof, tijdsdruk voor senior ontwikkelaars Testen : Onvoldoende testen, onvolledige use cases

: Onvoldoende testen, onvolledige use cases Bug bijhouden: Handmatig bijhouden, onvolledige bugbeschrijvingen

Trek connectoren van elke primaire oorzaak naar de centrale ruggengraat om de causale relatie aan te geven.

4. Identificeer eventuele secundaire oorzaken

Soms kan er een reden zijn voor het optreden van een van de primaire oorzaken.

Een voorbeeld: het aantal programmeerfouten kan toenemen door een gebrek aan organisatiebrede standaarden voor het schrijven van code van hoge kwaliteit.

Buiten het engineeringdomein kunnen fouten in de logica ontstaan door het aannemen van ongeschikte of onervaren kandidaten.

Teken connectoren van de secundaire bron naar de primaire bron om uitgebreide relaties weer te geven. Klaar, dan ziet je diagram er ongeveer zo uit.

Ishikawa diagram structuur (Bron: Wikimedia Commons )

5. Bevestig nauwkeurigheid en geldigheid

Als je het hele oorzaak-gevolg diagram hebt getekend, is het tijd om alles nogmaals te valideren. Zorg ervoor dat:

Elke oorzaak een logische keten volgt naar het gevolg

Elke stap past binnen het operationele kader van het effect dat je bestudeert

Alle derde of vierde orde oorzaken nauwkeurig zijn geïntegreerd

Alle bijdragende factoren in detail zijn onderzocht en alle inclusieve oorzaken omvatten

Dat is de basis. Met wat tips en trucs kun je meer uit je oorzaak-en-gevolg diagrammen halen. Hier lees je hoe.

Tips voor effectieve oorzaak-en-gevolg diagrammen

Als een effect eenvoudig is, zoals een verrukkelijk zoete kop koffie, zijn de oorzaken eenvoudig in kaart te brengen. Zakelijke problemen zijn echter zelden eenvoudig. Iets dat voor de hand lijkt te liggen, zoals een bug in code, kan een aantal oorzaken hebben. Volg deze best practices om oorzaak- en gevolgendiagrammen effectief te tekenen en te gebruiken.

Gebruik het als raamwerk (niet als bewijs)

Het oorzaak-en-gevolg diagram is geen bewijs van een probleem. Het is gewoon een hulpmiddel om een theorie te ontwikkelen. Het visualiseert alle factoren die het probleem kunnen veroorzaken. Het beste gebruik van visgraatdiagrammen is om het te gebruiken als een raamwerk voor het onderzoeken van de werkelijke hoofdoorzaak van het probleem.

⚡️Sjabloon Archief: Sjablonen visgraatdiagrammen

Maak het uitgebreid (niet complex)

Goede oorzaak-gevolg diagrammen moeten de onderzoeker een uitgebreide lijst geven van alles waar hij naar moet kijken. Zorg er dus voor dat je niet iets over het hoofd ziet omdat je aanneemt dat het triviaal is of geen verband houdt met het effect.

Maar, terwijl je dit doet, moet je oppassen dat je niet te veel irrelevante elementen toevoegt. Dit kan het diagram ingewikkeld en moeilijk te interpreteren maken.

Omarm herhaling (geen redundantie)

Dezelfde primaire of secundaire oorzaak kan onder twee bijdragende factoren vallen. In het voorbeeld van softwarebugs kan een gebrek aan vaardigheden een primaire oorzaak zijn onder zowel coderen als testen. Voel je vrij om beide toe te voegen omdat ze verschillend zijn.

Zorg er echter wel voor dat je jezelf niet onnodig herhaalt. Bijvoorbeeld, gebrek aan vaardigheden en gebrek aan ervaring kunnen hetzelfde betekenen in deze context en hoeven niet herhaald te worden.

Gebruik proactief (niet alleen reactief)

Vaak gebruiken teams het oorzaak-gevolg diagram om de wortels van een probleem te achterhalen. Maar dat is niet de enige manier. Je kunt het ook gebruiken om potentiële problemen te simuleren van een keuze die je maakt.

Laten we bijvoorbeeld bij codering zeggen dat een programmeerfout een primaire oorzaak is. Je zou kunnen veronderstellen dat een verandering in de programmeertaal het resultaat zou kunnen beïnvloeden. Op basis hiervan kun je simuleren in hoeverre dit het probleem oplost en dienovereenkomstig beslissingen nemen.

Laten we een paar voorbeelden gebruiken om dat te illustreren.

Voorbeelden van Oorzaak- en Effectdiagrammen

Een oorzaak-en-gevolg diagram is een eenvoudige visualisatie van een relatie tussen de redenen en de gevolgen. Je kunt ervoor kiezen om dit in kaart te brengen in elk formulier dat voor jou het beste werkt. Hier zijn enkele voorbeelden van diagrammen ter inspiratie.

Procesanalyse

Procesanalyse diagram (Bron: TIBCO )

Laten we beginnen met een van de eenvoudigste voorbeelden van werkstroom diagrammen . Dit diagram van TIBCO beschouwt het hele proces van het voeden van een lamp om mogelijke redenen voor een defect te identificeren.

Kwaliteitsbeheer

handleiding voor kwaliteitscontrole (Bron:) Universiteit van Alberta )_

Het volgende voorbeeld komt van de oorspronkelijke maker, Kauro Ishikawa's boek Guide to Quality Control. Dit diagram illustreert alles wat nodig is om "heerlijke rijst" te maken

Analyse van de oorzaak

analyse van de hoofdoorzaak van serviceklachten (Bron: ) Six Sigma Studiegids )_

Zoals de naam al zegt, verbindt een visgraatdiagram verschillende mogelijke oorzaken met behulp van de graten van een vis. In dit voorbeeld uit de Six Sigma studiegids wordt het oorzaak-gevolg diagram gebruikt om de redenen voor serviceklachten als gevolg van een onnauwkeurige afdichtingsdiameter te onderzoeken.

⚡️Sjabloon: Ander sjablonen voor oorzakenanalyse om uit te kiezen.

Probleembeheersing

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-7.png Sjabloon voor oorzakenanalyse van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216177975&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wanneer je in je projectmanagement tegen een probleem aanloopt, is het visgraatdiagram een geweldig hulpmiddel voor diagnose. Dit is hoe u een hoofdoorzaakanalyse uitvoert met een sjabloon. ClickUp's sjabloon voor een Analyse van de Onderliggende Oorzaak is een middelgroot, volledig aanpasbaar raamwerk waarmee u gegevens kunt analyseren, de kern van het probleem kunt identificeren en effectieve en duurzame oplossingen kunt vinden.

Of u nu de bron van een softwarebug opspoort of problemen in uw assemblagelijn identificeert, deze sjabloon maakt het eenvoudiger om problemen op te lossen.

Gedragsanalyse en voorspellingen

modelvoorspellingsdiagram voor ingenieurs die systeembetrouwbaarheid berekenen (Bron:) Onderzoekspoort )_

Deze figuur uit een onderzoek toont alle mogelijke oorzaken en suboorzaken voor problemen met de betrouwbaarheid van systemen. Het visgraatdiagram wordt gebruikt om een hulpmiddel te creëren voor betrouwbaarheidsingenieurs voor het modelleren, analyseren en voorspellen van gedrag van industriële systemen.

Informatiebeheer

belemmeringen voor een effectieve inzet van informatiemiddelen (Bron: Gegevens leiders )_

Dit oorzaak-gevolg diagram vat alle barrières samen die organisaties ervan weerhouden om hun data als bedrijfsmiddel te beheren. Het is gebaseerd op de input van wetenschappers en bedrijfsleiders uit Australië, Zuid-Afrika en de VS en inspireert tot gesprekken over effectief informatiebeheer.

Aanpasbaar visgraatdiagram

Als je een proces in kaart brengt dat zo complex is als dit, dan is de ClickUp Visgraatdiagram sjabloon is een goed startpunt. Dit sjabloon helpt om alle oorzaken te categoriseren in omgeving, machine, mens, materiaal en methode om verbindingen te definiëren tussen het probleem en de factoren die het beïnvloeden.

Onderling verbonden oorzaken en gevolgen

Cause and effect diagram voor kostenstijging (Bron:) Visueel paradigma )

Afwijkend van de traditionele visgraatstijl helpt dit diagram te laten zien hoe het effect van het ene proces de oorzaak kan worden van het volgende. Dit is een nuttig kwaliteitsgereedschap om onderling verbonden oorzaken en gevolgen van om het even welk proces te visualiseren.

Zoals je kunt zien in de voorbeelden hierboven, is er niet één juiste manier om een oorzaak-en-gevolg diagram te maken. Er zijn verschillende hulpmiddelen voor oorzakenanalyse voor uw verschillende behoeften. Er zijn echter fouten die u kunt vermijden.

Vaak voorkomende fouten om te vermijden

Als het goed wordt gebruikt, is het oorzaak-gevolg diagram een krachtig hulpmiddel. Als het echter verkeerd wordt gebruikt, kan het nadelige gevolgen hebben. Hier zijn enkele fouten die je moet vermijden bij het maken en gebruiken van het visgraatdiagram.

Overhaaste beslissing

Een goed oorzaak-gevolg diagram moet grondig en uitgebreid zijn. Vaak tekenen teams een basisdiagram en haasten ze zich om het te gebruiken voor de besluitvorming, wat het nut van het diagram aantast.

Teken het diagram zorgvuldig en volledig. Doe grondig onderzoek naar het hele proces en zorg ervoor dat je met alles rekening hebt gehouden. Als je Klaar bent, controleer het dan nog een keer.

Problemen onjuist definiëren

Het oorzaak-en-gevolg diagram is alleen zo nuttig als het nauwkeurig is. Soms maken teams de eerlijke fout om onjuiste of ongerelateerde oorzaken aan het diagram toe te voegen. Ze kunnen ook onjuiste causale relaties creëren.

Laat je ondersteunen door experts bij het tekenen van het diagram. Bekijk het diagram met meerdere materiedeskundigen om de nauwkeurigheid te garanderen.

Potentiële oorzaken verwarren met gegevens

Het Ishikawa-diagram visualiseert alleen alle mogelijke oorzaken voor een effect/gebeurtenis. Het verschaft niet noodzakelijkerwijs gegevens over welk element de oorzaak is van de gebeurtenis.

Gebruik het oorzaak-gevolg diagram om theorieën te formuleren. Test vervolgens onafhankelijk de logische consistentie van de theorie en elke causale relatie voordat je tot een conclusie komt.

Het diagram statisch houden

Het Ishikawa-diagram is alleen nauwkeurig op het moment dat het wordt aangemaakt. Processen evolueren en veranderen in de loop van de tijd. Door het statisch te houden worden de recente veranderingen over het hoofd gezien, waardoor het niet effectief is bij het oplossen van problemen.

Werk je oorzaak- en gevolgendiagram regelmatig bij. Voordat je het gebruikt voor een hoofdoorzaakanalyse, moet je ervoor zorgen dat het bijgewerkt is.

Creëer een positief effect met ClickUp

Moderne bedrijfsprocessen zijn complex en vaak onzichtbaar. Neem het voorbeeld van software. Tegenwoordig splitsen teams grote software op in piepkleine functies en implementeren ze die als onafhankelijke maar onderling verbonden eenheden. Dit betekent dat als een functie niet goed werkt, dit kan komen door de talloze andere functies waarmee deze is verbonden.

In zulke scenario's kan een goed oorzaak-gevolg diagram een krachtig visueel hulpmiddel zijn om problemen te traceren naar hun oplossingen. Het helpt om het landschap van het probleem duidelijk te begrijpen. Het resultaat is dat je oplossingen ook kunt modelleren en simuleren om te zien of ze tot onbedoelde gevolgen zullen leiden.

Of je nu een complex architectuurdiagram in het oorzaak-gevolg format tekent of gewoon je processen in kaart brengt, ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om dit te beheren. ClickUp Whiteboards zijn een flexibele, aanpasbare en herhaalbare manier om oorzaken en gevolgen te beheren. Los problemen effectief op. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .