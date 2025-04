Jira-software versus werkbeheer: Vind de juiste oplossing

Disclaimer: Jira Werkbeheer en Jira Software zijn samengevoegd tot een gemeenschappelijk platform in mei 2024 . Dit artikel onderzoekt de verschillende functies van elke tool zoals ze bestonden voor de fusie en het nieuwe samengevoegde aanbod om gebruikers te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over de functies van het platform.

Voel je je vaak overweldigd als je probeert alles bij te houden? Taken beheren, deadlines halen en ervoor zorgen dat teams op één lijn zitten kan een uitdaging zijn.

Maar met de juiste software aan uw zijde hoeft dat niet zo te zijn! Eerder dit jaar heeft Atlassian twee zwaargewichten samengevoegd: Jira Work Management en Jira Software.

Deze blogpost vergelijkt het vroegere Jira Work Management met Jira Software, waarom ze van elkaar verschilden en welke voordelen de nieuwe samengevoegde Jira biedt.

👀 Wist je dat? Jira werd oorspronkelijk in 2002 gelanceerd als software voor het bijhouden van bugs voor softwareontwikkelaars. Na verloop van tijd heeft Atlassian de mogelijkheden uitgebreid naar verschillende teams in verschillende sectoren.

Wat is Jira werkbeheer?

Jira Work Management was Atlassians antwoord op de behoeften van business teams. Het bood een uitgebreid platform voor synchrone abonnementen, samenwerking, levering en rapportage - allemaal op één plek.

via Jira werkbeheer Jira Work Management is ontworpen om dagelijkse werkzaamheden in verschillende teams te ondersteunen. Het bevatte vooraf geconfigureerde sjablonen, kalenders, tijdlijnen en Kanban-borden voor de weergave van taken, deadlines en voortgang.

Met behulp van dit platform konden HR-teams eenvoudig onboardingprocessen beheren, marketingteams effectief hun campagnes bijhouden en financiële afdelingen probleemloos goedkeuringen bijhouden.

Jira functies voor werkbeheer

Jira Work Management had verschillende unieke functies die het tot een van de beste tools voor projectmanagement maakten:

Functie #1: Aanpasbare sjablonen

Jira Work Management bood aanpasbare sjablonen voor verschillende functies, zoals HR, marketing en financiën.

Of je nu een onboardingproces aan het plannen was, je eerste project aan het lanceren was of een marketingcampagne aan het opzetten was, deze sjablonen hielpen je snel op weg en zorgden ervoor dat je geen belangrijke stappen over het hoofd zag.

Je kon ze zelfs aanpassen aan de behoeften van je team, zodat ze goed aansloten op je werkstroom.

Functie #2: Visueel bijhouden met Kanban-borden

Het kan moeilijk zijn om alle taken tegelijk bij te houden. Jira projectmanagement visueel bijhouden met als doel uw leven te vereenvoudigen door u te helpen uw werkstromen te visualiseren.

Je kon eenvoudig taken beheren en ze van de ene fase naar de andere verplaatsen-van Nog te doen naar In uitvoering naar Klaar door ze te slepen en neer te zetten.

Op deze manier wist iedereen in je team in één oogopslag wat de status van Taken was, zodat alles op rolletjes bleef lopen.

Functie #3: Rapportage en inzichten

Met rapportagetools kun je tijdlijnen voor zakelijke projecten genereren, bijhouden hoeveel taken zijn voltooid en inzicht krijgen in de werklast van teams, zodat je snel verbeterpunten kunt vinden en de efficiëntie van je team kunt optimaliseren.

De inzichten van Jira Work Management zijn ontworpen om business managers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat middelen effectief worden toegewezen.

Wat is Jira Software?

Jira Software is ontworpen voor softwareteams die Agile-methodologieën volgen. Het was de centrale hub voor ontwikkelaars, testers en projectmanagers.

Of het nu gaat om het beheren van Sprints of bugs, Jira Software zorgt voor een uniforme werkstroom.

via Jira Software Jira Software is al lang favoriet bij technische teams vanwege de robuuste mogelijkheden voor het beheer van de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling. Het bood de perfecte omgeving voor Agile teams om efficiënt te werken, van het plannen van Sprints tot het bijhouden van bugs en het vrijgeven van producten.

Functies van Jira Software

Jira Software bood een breed bereik aan functies die speciaal voor ontwikkelaars waren gemaakt, waardoor iedereen van abonnement tot implementatie op dezelfde pagina bleef:

Functie #1: Agile boards (Scrum en Kanban)

Jira Software bood Scrum- en Kanban-borden om teams te helpen hun projecten visueel te beheren. Scrum-borden zijn ideaal voor Sprint-gebaseerde projecten, terwijl Kanban-borden continu projectmanagement ondersteunen.

Met deze borden van Jira Software konden teams zien wat er in uitvoering was, wat er geblokkeerd was en wat er Nog te doen was, wat efficiënte vergaderingen en sessies voor planning vergemakkelijkte.

Jira Software integreerde eenvoudig met tools als GitHub en Bitbucket, waardoor ontwikkelaars hun code direct aan Taken konden koppelen. Dit maakte het hele ontwikkelproces transparanter en meer verbonden.

De integratie tussen code en taken zorgde ervoor dat alle belanghebbenden, waaronder ontwikkelaars, testers en managers, tijdens het hele ontwikkelproces op dezelfde pagina zaten.

Functie #3: Aangepaste werkstromen

Teams konden workflows op maat maken voor hun ontwikkelbehoeften - bijhouden van bugs, codebeoordelingen of releasebeheer - zodat de software perfect in hun werkproces paste.

Dankzij deze aanpassing konden ontwikkelteams Jira precies aanpassen aan hun eigen processen, of ze nu werkten met complexe productreleases of snelle iteraties.

Jira Werkbeheer versus Jira Software

Dus, terwijl ze op het eerste gezicht erg op elkaar lijken, hoe onderscheiden deze twee tools zich precies van elkaar? Nou, er waren een paar bepalende kenmerken voor elk.

Functie Jira Werkbeheer Jira Software Target audience Business teams zoals HR, marketing en financiën Agile ontwikkelteams, zoals ontwikkelaars en testers Integratiemogelijkheden Geïntegreerd met zakelijke tools zoals Slack en Google Werkruimte Geïntegreerd met ontwikkelaarstools zoals GitHub en GitLab Complexiteit Ideaal voor eenvoudig projectmanagement zonder technische complexiteit Ontworpen voor het beheren van complexe softwareontwikkeling en het bijhouden van bugs Typen Taakweergaven Kalender, Lijst, Bord en Tijdlijn Scrum- en Kanban-borden Toegankelijkheid Ontworpen voor niet-technische gebruikers Op maat gemaakt voor Agile projectmanagement Use cases Campagnekalenders of inwerkprocessen visualiseren Sprints en doorlopende leveringsworkflows beheren Rapportagetypes Basisrapporten om tijdlijnen en voortgang bij te houden Geavanceerde inzichten zoals snelheidsgrafieken en burndown diagrammen Overzicht voor managers om te zien wat op schema ligt, achterstallig is of waar de bottleneck zit. Essentieel voor het beoordelen van de prestaties van Sprint en het maken van aanpassingen

Laten we eens kijken naar enkele van deze sleutel verschillen in meer detail:

Functie #1: Target gebruikers en teams

Jira Work Management targette zakelijke teams en bood een gebruiksvriendelijke oplossing voor het beheren van dagelijkse activiteiten zoals marketing- en HR-processen.

Het is geïntegreerd met tools die ze vaak gebruiken, zoals Slack en Google Werkruimte. Jira Software richtte zich daarentegen op Agile ontwikkelingsteams, integreerde met tools voor ontwikkelaars zoals GitHub en GitLab en richtte zich op technische werkstromen.

Jira Work Management werd gemaakt voor mensen die eenvoudig projectmanagement en projectmanagement zonder technische complexiteit nodig hebben. Het was perfect voor zakelijke gebruikers die niet bekend zijn met softwareontwikkeling.

Jira Software is daarentegen ontworpen voor teams die werken met Agile-methodologieën, gericht op softwareontwikkeling, het bijhouden van bugs en iteratieplanning.

Functie #2: Taken maken en weergeven

Een project van Jira Work Management bood flexibele weergaven van taken, zoals een kalender, lijst, bord en tijdlijn, waardoor het toegankelijk was voor niet-technische gebruikers.

Met deze verschillende weergaven konden teams hun werk organiseren op een manier die het beste bij hun behoeften paste, of het nu ging om het visualiseren van komende gebeurtenissen op een campagnekalender of het bekijken van een gedetailleerde lijst van onboarding-taken.

Een project van Jira Software bood Kanban- en Scrum-borden die speciaal zijn ontworpen voor Agile projectmanagement. Deze weergaven zijn op maat gemaakt om technische teams te helpen hun workflows effectief te beheren.

Scrum-borden zijn bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor Sprint-gebaseerde projecten, waarbij de taken worden verdeeld in periodes met tijdvakken, terwijl Kanban-borden worden gebruikt voor continue levering en voortgangsvisualisatie.

Functie #3: Rapporteren en inzichten genereren

Jira Work Management biedt basisrapporten om tijdlijnen en voortgang van zakelijke projecten bij te houden, wat cruciaal is voor zakelijke teams die moeten begrijpen hoe goed hun JWM-projecten vorderen.

Deze gebruiksvriendelijke rapporten van Jira Work Management gaven managers een overzicht van wat op schema lag, wat achterstallig was en waar knelpunten zouden kunnen ontstaan.

Aan de andere kant bood Jira Software geavanceerde inzichten, waaronder snelheidsgrafieken, burndown diagrammen en Sprint rapporten. Deze tools zijn essentieel voor Agile teams die hun prestaties tijdens Sprints moeten beoordelen, tussentijdse abonnementen moeten bijstellen en ervoor moeten zorgen dat ze op schema liggen om hun doelen te bereiken.

Dit maakt Jira Software ideaal voor technische teams die hun processen willen verfijnen en continu willen verbeteren.

Functie #4: Werkstroom structuur en aanpassen

Jira Work Management biedt vooraf geconfigureerde werkstromen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van business teams zonder dat er uitgebreide installaties nodig zijn. Deze tool had alles wat je nodig had om van start te gaan.

Je kon routinetaken automatiseren en zelfs vooraf gedefinieerde workflows gebruiken met minimale aanpassingen. Het doel was om je te helpen bij het voltooien van taken in plaats van het beheren van de software.

Jira Software kwam daarentegen met geavanceerde en zeer aanpasbare workflows. Teams konden zoveel werkstromen definiëren als nodig was en elke fase kon specifieke voorwaarden, goedkeuringen en triggers hebben.

Je kon ook meerdere workflows per project gebruiken om gecompliceerde projecten gemakkelijker af te handelen.

🏆Winnaar: Hoewel ze verschillende gebruikers en use cases targetten, was er ook veel overlap tussen Jira Work Management en Jira Software.

Hoewel het moeilijk is om een duidelijke winnaar tussen deze twee te kiezen, voldoet hun opvolger zeker aan alle eisen door de beste functies van beide te combineren.

Jira - een combinatie van Jira Werkbeheer en Jira Software

Door deze twee tools samen te voegen, creëerde Atlassian een krachtiger alles-in-één platform dat samenwerking eenvoudiger maakt voor verschillende soorten werkstromen en problemen.

De verenigde Jira is afgestemd op de verschillende workflows van de organisatie, inclusief technische en niet-technische teams. Het biedt meer waarde door geïntegreerde communicatie, gedeelde doelen en betere inzichten.

Functies van Jira

Jira introduceert een aantal nieuwe functies voor samenwerking en communicatie voor gebruikers van Jira Software en Jira Work Management, naast de reeds bestaande functies van zijn voorgangers:

Doelen bijhouden

Query ClickUp Brain in natuurlijke taal om antwoorden te ontdekken van uw taken, documenten en mensen

Bovendien kunt u met de AI Knowledge Manager snel antwoorden krijgen op vragen over taken, documenten en teamleden, zonder dat u meerdere documenten of lijsten met taken hoeft door te spitten, waardoor u tijd bespaart en de besluitvorming verbetert. Het resultaat? Jij en je team blijven in elke situatie productief en efficiënt.

Geautomatiseerde workflows configureren in gewoon Engels met ClickUp Brain en ClickUp Automatiseringen

Met ClickUp Automatiseringen kunt u op maat gemaakte automatiseringsreeksen maken met acties, triggers en voorwaarden die ontworpen zijn om repetitieve taken te verminderen en fouten te minimaliseren door routineprocessen te automatiseren.

Voor degenen die de voorkeur geven aan kant-en-klare oplossingen, biedt ClickUp een bibliotheek met kant-en-klare automatiseringsrecepten die snel kunnen worden geïmplementeerd om de efficiëntie te verbeteren zonder uitgebreide installatie.

Hierdoor kan uw team zich richten op werk met een grote impact in plaats van te verzanden in handmatige taken.

ClickUp's One-Up #2: Verbeterde samenwerking en zichtbaarheid

ClickUp ondersteunt end-to-end softwareontwikkelingscycli met in hoge mate aanpasbare projectweergaven, zoals Kanban-borden, tijdlijnen, Gantt-diagrammen en dashboards voor werklastweergave.

Met real-time samenwerking en taakbeheer functies, ClickUp maakt het software teams gemakkelijk om te synchroniseren, zelfs als ze op verschillende afdelingen werken.

Het biedt ook native integraties met tools als GitHub, Slack en Zoom, zodat je moeiteloos verbinding kunt maken met verschillende communicatiekanalen en netwerken.

Sneller werken met flexibele workflows en verbinding op één plaats met ClickUp

Terwijl ClickUp Sprint vergemakkelijken Agile ontwikkeling, ClickUp Dashboards bieden aanpasbare, visuele samenwerking in realtime, waarmee teams voortgang kunnen bijhouden, trends kunnen herkennen en werklasten efficiënt kunnen beheren.

Onze engineers en productmanagers werden opgezadeld met handmatige statusupdates tussen Jira en andere tools. Met ClickUp hebben we uren verspilde tijd aan dubbele taken teruggewonnen. Sterker nog, we hebben productreleases versneld door de overdracht van werk tussen QA, technisch schrijven en marketing te verbeteren._

Nick Foster, Directeur Product bij Lulu Pers

ClickUp's One Up #3: Geavanceerd Taakbeheer

ClickUp biedt een flexibel en functierijk systeem voor taakbeheer dat het positioneert als een solide alternatief voor Jira . Met ClickUp-taak worden taken meer dan alleen to-dos: ze evolueren naar volledig aanpasbare workflows.

Naadloos samenwerken en taakbeheer stroomlijnen met ClickUp-taaken ClickUp Taken laat u elk project workflow plannen, organiseren en samenwerken. U kunt eenvoudig de statussen van de voortgang aanpassen, prioriteitsniveaus instellen, aangepaste velden voor context toevoegen en afhankelijkheid koppelen voor een weergave van uw abonnement in vogelvlucht.

Bovendien verloopt de samenwerking naadloos doordat leden van het team direct commentaar kunnen geven op taken, updates kunnen delen en bestanden kunnen bijvoegen, zodat alle betrokkenen in realtime op de hoogte zijn.

Bovendien, ClickUp formulieren teams kunnen gegevensverzameling verbeteren door verzenden om te zetten in taken, waardoor het eenvoudig wordt om verzoeken, feedback of projectinput direct in uw werkstroom vast te leggen.

Optimaliseer uw werkstromen met ClickUp

ClickUp houdt Jira niet alleen bij het herdefinieert projectmanagement door alle moderne tools voor werk in één interface te brengen.

Het overbrugt de kloof tussen verschillende werkstromen en biedt een uniform platform dat meegroeit met uw behoeften. Dus waarom zou je jezelf beperken tot Jira? Met ClickUp hebt u altijd de juiste tool binnen handbereik, zodat u elk project gemakkelijk kunt opleveren.

Met zijn functies voor Taakbeheer, kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement en geavanceerde functies voor rapportage en analyse, helpt ClickUp bedrijven en particulieren processen te stroomlijnen als nooit tevoren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en verander de manier waarop u en uw team samenwerken - geen compromissen meer, maar moeiteloos projectmanagement van begin tot eind.