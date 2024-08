ClickUp vs. Jira: Welke tool voor projectmanagement is de beste?

Op zoek naar software voor projectmanagement om je te helpen complexe projecten te beheren?

Bij projecten kunnen tegenwoordig meerdere belanghebbenden en processen betrokken zijn, die allemaal zorgvuldig gecoördineerd moeten worden. De juiste software voor projectmanagement kan het verschil betekenen tussen succes en "bijna-daar".

Maar welke moet u kiezen - ClickUp of Jira?

Beide zijn krachtige tools die het volgende beloven werkstromen te stroomlijnen de productiviteit te verhogen en u te helpen een strakke organisatie te voeren. Maar welke is nu echt de beste?

Hier is een blik op ClickUp vs. Jira, waarbij de belangrijkste functies, bruikbaarheid, voordelen, enz. worden vergeleken om u te helpen beslissen voor welke tool je moet kiezen .

**Wat is ClickUp?

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat u één ruimte biedt voor het plannen, samenwerken en uitvoeren van projecten in alle vormen en groottes.

krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0_

ClickUp helpt teams slimmer te werken. De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface maakt het voor elk lid van het team gemakkelijk om projectmanagement uit te voeren te beheren en hun rollen.

Functies van ClickUp

Laten we eens kijken naar de drie belangrijkste functies van ClickUp:

Feature #1 Agile Projectmanagement functies

ClickUp is gebouwd voor samenwerking en flexibiliteit en heeft meerdere functies om agile projectmanagement te ondersteunen. ClickUp's functies voor projectmanagement omvatten:

Kanban-borden: Taken organiseren en prioriteren in verschillende fasen zoals 'Te doen', 'Nog te doen' en 'Klaar' met drag-and-drop eenvoud

in één oogopslag taken en projecten zien en moeiteloos taken slepen, sorteren en filteren met een volledig aanpasbare Kanban-bordweergave_

Sprint plannen en bijhouden:Sprints visueel plannen, taken toewijzen aan meerdere leden van het team en de voortgang bijhouden met burndown grafieken

krijg snel inzicht in de Sprints van uw teams met de ClickUp Sprint Lijst weergave_

Tijdregistratie en rapportage: Houd eenvoudig bij hoeveel tijd aan taken is besteed en genereer rapporten om de prestaties van het team te analyseren, projectbudgetten bij te houden en verbeterpunten te identificeren

ClickUp's vereenvoudigde weergave helpt u bij tijdsregistratie en het beheren van taken voor elk teamlid

Feature #2 Software Teams functies

Afgestemd op de unieke eisen van software-ontwikkeling teams, de ClickUp software kan naadloos worden geïntegreerd in de levenscyclus van uw softwareontwikkeling. Het is in feite een alles-in-één hub voor cross-functioneel teamwerk met aangepaste workflows en functies zoals:

Git-integraties: Rechtstreeks verbinden met GitHub en Bitbucket opslagplaatsen om bugs, problemen en pull-aanvragen binnen ClickUp bij te houden

met ClickUp kunt u eenvoudig pull-aanvragen doen vanaf GitHub en andere platforms met behulp van API en connectors

Code snippets en markdown ondersteunen: Naadloos code snippets insluiten en documenten formateren met Markdown voor duidelijke en collaboratieve codering documentatie

Naadloos code snippets insluiten en documenten formateren met Markdown voor duidelijke en collaboratieve codering documentatie Aangepaste velden en statussen: Pas ClickUp aan uw specifieke ontwikkelingsproces aan door aangepaste velden te maken voor het bijhouden van bugs, functies of andere relevante gegevens

Creëer, bewerk en organiseer aangepaste velden in ClickUp en maak uw zoeklogistiek eenvoudiger

Feature #3 Rapportage Functie/Problemen bijhouden

Elke projectmanager weet dat het vaak de kleine problemen of risico's zijn die een wegversperring vormen voor uw project projectresultaten . Daarom gaat ClickUp verder dan de standaard taakbeheer om teams te helpen navigeren en problemen te signaleren voordat ze het project kunnen beïnvloeden. Met de functies van ClickUp Rapportage, teams toegang tot robuuste rapportage en mogelijkheden om problemen bij te houden

met de vereenvoudigde weergave van Taken in ClickUp kunt u taken aanpassen en categoriseren voor een betere taakdifferentiatie, duidelijkheid en verbeterd taakbeheer._

Aanpasbare dashboards en widgets: Verkrijg real-time inzicht in de voortgang van projecten, teamprestaties en kritieke statistieken met aanpasbare dashboards en widgets

Verkrijg real-time inzicht in de voortgang van projecten, teamprestaties en kritieke statistieken met aanpasbare dashboards en widgets Gedetailleerde rapportage: Genereer gedetailleerde rapporten over statistieken zoals bestede tijd, voltooide taken, werklast van teams en meer om knelpunten te identificeren en werkstromen te optimaliseren

Genereer gedetailleerde rapporten over statistieken zoals bestede tijd, voltooide taken, werklast van teams en meer om knelpunten te identificeren en werkstromen te optimaliseren **Problemen, bugs en fouten bewaken en efficiënt oplossen met aangepaste velden, prioriteiten, samenwerking en geautomatiseerde workflows

ClickUp is een uitgebreide tool voor projectmanagement die samenwerking, organisatie en optimalisatie vereenvoudigt voortgang bijhouden . Bovendien is het aanpasbaar genoeg om te voldoen aan de behoeften van iedereen, van marketingteams die campagnes coördineren tot softwareontwikkelingsteams die complexe codeerprojecten beheren.

ClickUp prijzen ClickUp's gedifferentieerde prijsstructuur zorgt ervoor dat teams van alle groottes en complexiteiten een abonnement kunnen vinden dat past bij hun unieke behoeften op het gebied van projectmanagement. Of u nu een startende onderneming bent met een krap budget of een grote onderneming die op zoek is naar een oplossing op maat, ClickUp biedt flexibiliteit en schaalbaarheid om aan uiteenlopende eisen te voldoen.

Er zijn zowel gratis als betaalde abonnementen in ClickUp. Hier volgt een gedetailleerd overzicht:

Free Forever: Ideaal voor persoonlijk gebruik. Volg onbeperkt taken en krijg toegang tot functies zoals Kanban-borden, Sprint, 24/7 ondersteuning, documenten voor samenwerking, Whiteboards en meer

Ideaal voor persoonlijk gebruik. Volg onbeperkt taken en krijg toegang tot functies zoals Kanban-borden, Sprint, 24/7 ondersteuning, documenten voor samenwerking, Whiteboards en meer Onbeperkt : $7/maand per gebruiker. Onbeperkte opslagruimte, integraties en dashboards. Ontgrendelt alle essentiële functies voor projectmanagement, zoals Gantt Grafieken, native tijdsregistratie,Agile rapportage, middelenbeheer en meer

: $7/maand per gebruiker. Onbeperkte opslagruimte, integraties en dashboards. Ontgrendelt alle essentiële functies voor projectmanagement, zoals Gantt Grafieken, native tijdsregistratie,Agile rapportage, middelenbeheer en meer Business : $12/maand per gebruiker. Onbeperkt aantal gebruikers. Voegt geavanceerde functies toe zoals Aangepaste velden, Automatisering, Doelen en Mindmaps. Geschikt voor groeiende teams die op zoek zijn naar meer samenwerking en controle

: $12/maand per gebruiker. Onbeperkt aantal gebruikers. Voegt geavanceerde functies toe zoals Aangepaste velden, Automatisering, Doelen en Mindmaps. Geschikt voor groeiende teams die op zoek zijn naar meer samenwerking en controle Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijzen. Ideaal voor grote teams die behoefte hebben aan een uitgebreide functieset, zoals white labeling, aangepaste rollen, Unlimited gebruikers, Enterprise API's, geavanceerde toestemmingen en complexe functiesmogelijkheden voor projectmanagement ## Wat is Jira?

Jira is een naam waar de meeste projectmanagers en softwareontwikkelaars bekend mee zullen zijn, omdat het een van de oudste en krachtigste is tools voor projectmanagement gericht op het beheren van Agile teams. De software Jira is ontwikkeld door Atlassian en is geschikt voor uiteenlopende projectbehoeften, waarbij de nadruk ligt op flexibiliteit en schaalbaarheid.

weergave van het project Teams in Jira_ via Jira Het verdeelt projecten in beheersbare brokken en helpt je bij het bijhouden, plannen, uitbrengen, rapporteren en automatiseren van je workflows. De tool bevat ook sjablonen voor Scrum kanban, Bug Tracking, DevOps en andere projectmanagement taken, waardoor het ideaal is voor meerdere vereisten.

Functies van Jira

Vergelijkbaar met ClickUp en andere Jira alternatieven biedt een aantal uitstekende functies gericht op Agile en softwareontwikkeling, zoals:

Functie #1: Agile Boards

Workflow management: Sprints beheren, voortgang bijhouden en projectworkflows visualiseren met Scrum- en Kanban-borden

Sprints beheren, voortgang bijhouden en projectworkflows visualiseren met Scrum- en Kanban-borden Rapporten en dashboards: Krijg kritisch inzicht in backlog project metrics en monitor sprints met out-of-the-box rapporten en dashboards

Krijg kritisch inzicht in backlog project metrics en monitor sprints met out-of-the-box rapporten en dashboards Aanpasbare workflows: Pas Jira aan uw unieke eisen aan door aangepaste probleemtypen, velden en overgangen te maken

Functie #2: Flexibiliteit van projecten

Verschillende projecttypes : Kies uit team- en bedrijfsprojecten om de anatomie en structuur van uw projectworkflows te bepalen

: Kies uit team- en bedrijfsprojecten om de anatomie en structuur van uw projectworkflows te bepalen Definieer aangepaste regels: Creëer snel complexe workflows en regels met drag-and-drop automatisering en een gebruikersvriendelijke interface

Creëer snel complexe workflows en regels met drag-and-drop automatisering en een gebruikersvriendelijke interface Meerdere weergaven: Bekijk opslagplaatsen, bekijk de status van de ontwikkeling en krijg zichtbaarheid van DevOps in één tool

Functie #3: Diepe ontwikkelingsintegraties

Verbinding maken met Git: Rechtstreeks verbinding maken met Git opslagplaatsen om bugs bij te houden, codewijzigingen te beoordelen en build pipelines binnen Jira te beheren

Rechtstreeks verbinding maken met Git opslagplaatsen om bugs bij te houden, codewijzigingen te beoordelen en build pipelines binnen Jira te beheren Integraties: Breid uw Jira werkstromen uit naar andere systemen binnen de organisatie via integraties en API's met 3000+ apps

Prijzen voor Jira

Jira biedt gratis en betaalde abonnementen, die jaarlijks of maandelijks worden gefactureerd. Deze omvatten:

Free: Gratis tot 10 gebruikers. Hiermee krijgt u onbeperkte projectboards, backlogs en tijdlijnen, rapportage en inzichten, en toegang tot ondersteuning door de community

Gratis tot 10 gebruikers. Hiermee krijgt u onbeperkte projectboards, backlogs en tijdlijnen, rapportage en inzichten, en toegang tot ondersteuning door de community Standaard: $8,15 per gebruiker per maand. Het kan worden gebruikt door maximaal 35.000 gebruikers. Hiermee krijgt u basisfuncties zoals rollen en toestemmingen van gebruikers, auditlogboeken, gegevensresidentie, 250 GB opslagruimte en ondersteuning tijdens kantooruren

$8,15 per gebruiker per maand. Het kan worden gebruikt door maximaal 35.000 gebruikers. Hiermee krijgt u basisfuncties zoals rollen en toestemmingen van gebruikers, auditlogboeken, gegevensresidentie, 250 GB opslagruimte en ondersteuning tijdens kantooruren Premium: $16 per gebruiker per maand. Met dit premium business-abonnement krijgt u alles van het standaard abonnement plus geavanceerde planningsfuncties, sandbox en release bijhouden, en onbeperkte opslagruimte

$16 per gebruiker per maand. Met dit premium business-abonnement krijgt u alles van het standaard abonnement plus geavanceerde planningsfuncties, sandbox en release bijhouden, en onbeperkte opslagruimte Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijzen. Hiermee krijgt u alle functies van het premium abonnement plus Atlassian Intelligence (AI-engine), meerdere sites (maximaal 150), gecentraliseerde abonnementen voor gebruikers, veiligheidscontroles en 24/7 ondersteuning

ClickUp Vs. Jira: Functies vergeleken

Zowel ClickUp als Jira hebben uitstekende functies, voornamelijk gericht op Agile projectmanagement. Elke tool heeft echter een groot voordeel op een paar gebieden. Jira projectmanagement bestaat al tientallen jaren, waardoor het voor de meeste ondernemingen een vertrouwde tool is. Het heeft echter een steile leercurve in vergelijking met de intuïtieve gebruikersinterface van ClickUp.

Dus, als je de keuze hebt tussen ClickUp en Jira, welke moet je dan kiezen? Laten we de sleutel functies en beoordelingen van klanten vergelijken.

ClickUp is het meest bekend om:

Ongeëvenaarde flexibiliteit en automatisering: Volledig aanpasbaar projectmanagementplatform waarmee u weergaven, workflows en automatisering kunt aanpassen aan uw unieke projectbehoeften

Volledig aanpasbaar projectmanagementplatform waarmee u weergaven, workflows en automatisering kunt aanpassen aan uw unieke projectbehoeften Intuïtieve interface en naadloze gebruikerservaring: Makkelijk te leren en te navigeren, zelfs voor niet-technische gebruikers, dankzij de gebruiksvriendelijkheid

Makkelijk te leren en te navigeren, zelfs voor niet-technische gebruikers, dankzij de gebruiksvriendelijkheid Geavanceerde functies voor project- en werkmanagement : Ondanks het gebruiksgemak biedt ClickUp geavanceerde functies die elke projectmethodologie ondersteunen

: Ondanks het gebruiksgemak biedt ClickUp geavanceerde functies die elke projectmethodologie ondersteunen Alle-in-één aanpak: Vervangt meerdere projectmanagementoplossingen door één platform voor gecentraliseerd projectmanagement

Vervangt meerdere projectmanagementoplossingen door één platform voor gecentraliseerd projectmanagement Realtime rapportage en analyses: Wordt geleverd met aangepaste dashboards, notificaties en geavanceerde weergaven die het bijhouden en rapporteren voor elk project gemakkelijk maken

Wordt geleverd met aangepaste dashboards, notificaties en geavanceerde weergaven die het bijhouden en rapporteren voor elk project gemakkelijk maken Kosteneffectieve prijzen: Functie-rijk gratis abonnement en scherp geprijsde betaalde abonnementen, vanaf $7/maand per gebruiker.

Functie-rijk gratis abonnement en scherp geprijsde betaalde abonnementen, vanaf $7/maand per gebruiker. Mobiele app: Een gebruiksvriendelijke mobiele app waarmee u overal vandaan op elk apparaat kunt werken

Een gebruiksvriendelijke mobiele app waarmee u overal vandaan op elk apparaat kunt werken Focus op samenwerking: Realtime communicatiefuncties en gedeelde tools zoals whiteboards om ideeën te brainstormen, documenten te delen en teamwerk te stimuleren

Beoordelingen ClickUp

G2: 4.7/5 (9200 + beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

ClickUp prijzen

**Free Forever-abonnement: gratis abonnement met veel functies

Onbeperkt: $7 per lid/maand (onbeperkte opslagruimte)

$7 per lid/maand (onbeperkte opslagruimte) Business: $12 per lid/maand

$12 per lid/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor aangepaste prijzen Jira is het meest bekend om:

Robuuste Agile-mogelijkheden: Speciaal gebouwd voor Agile-methodologieën met geavanceerde functies zoals scrumborden, burndown grafieken en JQL-gegevensanalyse

Speciaal gebouwd voor Agile-methodologieën met geavanceerde functies zoals scrumborden, burndown grafieken en JQL-gegevensanalyse Aanpasbare workflows voor veelzijdig projectmanagement: Flexibiliteit om workflows te kiezen en aan te passen op basis van Agile-, Scrum- of Kanban-methodologieën

Flexibiliteit om workflows te kiezen en aan te passen op basis van Agile-, Scrum- of Kanban-methodologieën Diepe integraties voor softwareontwikkeling: Connectors met 3000+ apps en platforms en met Git opslagplaatsen.

Connectors met 3000+ apps en platforms en met Git opslagplaatsen. Schaalbaarheid op enterpriseniveau: Ideaal voor grote organisaties met complexe projecten en gegevensvereisten, met functies zoals projectmanagement voor meerdere projecten en speciale ondersteuning

Ideaal voor grote organisaties met complexe projecten en gegevensvereisten, met functies zoals projectmanagement voor meerdere projecten en speciale ondersteuning Diepgaande rapportage en gegevensanalyse: Geavanceerde dashboards en gedetailleerde rapporten met JQL voor inzicht in de voortgang van projecten en de prestaties van teams

Geavanceerde dashboards en gedetailleerde rapporten met JQL voor inzicht in de voortgang van projecten en de prestaties van teams Gevestigd platform en sterke community: Gezien de sterke aanwezigheid in de industrie gedurende tientallen jaren, biedt Jira goed gedocumenteerde gidsen, een actieve community en een sterk ecosysteem

Beoordelingen van Jira

G2: 4.3 / 5 (5600+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (13900+ beoordelingen)

Prijzen voor Jira

Gratis

Standaard : $8.15 per gebruiker/maand

: $8.15 per gebruiker/maand Premium : $16 per gebruiker/maand

: $16 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Het eindoordeel

Als het aankomt op projectmanagement en taakbeheer komen beide tools sterk naar voren. Ze bieden een platform voor projectmanagement dat gemakkelijk te gebruiken is, een lijst met sterke functies biedt en gemakkelijk kan worden geïntegreerd met andere apps en platforms.

ClickUp is echter een niveau hoger als het gaat om samenwerkingsmogelijkheden, geavanceerde functies voor projectmanagement en gebruiksvriendelijkheid. De functies van ClickUp maken het ideaal voor bedrijven van elke grootte. Zowel Jira als ClickUp hebben onderscheidende sterke punten; de beslissing tussen Jira en ClickUp hangt uiteindelijk af van de specifieke eisen, voorkeuren en budgetoverwegingen van je team.

krijg een alles-in-één weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en gebeurtenissen in de kalender en deze beter te organiseren met ClickUp Home_

ClickUp Vs. Jira op Reddit

We hebben ook op Reddit gekeken om te zien wat gebruikers te zeggen hebben over het ClickUp vs. Jira debat. Wanneer je ClickUp vs. Jira bekijkt op Reddit zie je dat de meeste gebruikers ClickUp gebruiksvriendelijker vinden en bij uitstek geschikt voor agile teams.

Gebruikers waren vooral snel met het markeren van Jira servicebeheer voor het gebruik van ticketingsystemen tegenover het realtime chatten van ClickUp.

"ClickUp IMO is veel beter voor je kleine team. Het ticketsysteem van JIRA is geschikt voor grotere organisaties."

Op een andere thread vermeldt een gebruiker hoe ClickUp aanpassingsopties biedt die het een veelzijdig hulpmiddel maken.

"Ik begin aan een nieuwe PM rol waarin ik projectmanagement software mag kiezen en implementeren. Ik heb vandaag met ClickUp gespeeld en ik denk dat dit is wat ik wil gebruiken."

ClickUp of Jira: Welke tool voor projectmanagement is het beste voor softwareteams?

In deze ultieme krachtmeting tussen ClickUp Vs. Jira voor de #1 projectmanagement softwareplek, kunnen we zien dat ClickUp naar voren komt als de superieure keuze.

Jira bestaat al generaties lang en was de instelling in het vroege tijdperk van Agile projectmanagement en softwareontwikkeling. Projectmanagers gebruikten Jira projectmanagement voor het beheren van ontwikkelteams en projecten. Projectmanagementsystemen en -eisen zijn de afgelopen jaren echter veranderd. In vergelijking met Jira is ClickUp beter geschikt voor het moderne en diverse personeelsbestand van vandaag.

Jira's diepgaande ontwikkelingsintegraties, geavanceerd bijhouden van problemen en JQL-gegevensanalyse zijn geschikt voor grote organisaties en complexe projecten. Maar voor de meeste softwareteams die op zoek zijn naar een flexibele, collaboratieve en kosteneffectieve oplossing, spant ClickUp de kroon.

In tegenstelling tot andere software voor projectmanagement helpen de gebruiksvriendelijke interface en geavanceerde functies van ClickUp u bij het beheren van ontwikkelings- en projectteams van elke grootte. Dus of u nu een startup, een grotere Enterprise of een onderneming in de groeifase bent, ClickUp biedt de ideale optie voor uw behoeften.

Met zijn uitgebreide functies, integraties, sjablonen en meer is het de oplossing voor projectmanagement die meegroeit met uw bedrijf.

ClickUp 3.0 Lijstweergave met een gedetailleerde beschrijving van elke Taak in Gantt en AI Meld u vandaag nog aan voor het Free Forever-abonnement van ClickUp en ontdek hoe het uw productiviteit kan verhogen en van projectmanagement een makkie kan maken.