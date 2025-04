Top 15 Unified Communication Software Platforms voor 2025

Effectieve communicatie heeft te maken met individuele vaardigheden en hoe iedereen samenwerkt, zelfs in een externe of verdeelde teamomgeving. Het juiste unified communication-platform helpt deze kloof te overbruggen door berichtenverkeer, video conferencing en meer te combineren in één interface.

Met zoveel beschikbare opties kan het vinden van de perfecte oplossing overweldigend zijn. Daarom hebben we een lijst samengesteld met de 15 beste unified communication softwareplatforms voor jou! 💬

⏰ 60-secondenoverzicht

Stroomlijn communicatie en samenwerking met deze 15 beste unified communication softwareplatforms.

ClickUp : Het beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerking

: Het beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerking Nextiva : Het beste voor zakelijke telefoonsystemen en VoIP-oplossingen

: Het beste voor zakelijke telefoonsystemen en VoIP-oplossingen RingEX : Beste schaalbare communicatieoplossingen

: Beste schaalbare communicatieoplossingen Avaya : Beste voor bedrijfscommunicatiesystemen

: Beste voor bedrijfscommunicatiesystemen Dialpad : Beste voor AI-gestuurde communicatie en samenwerking

: Beste voor AI-gestuurde communicatie en samenwerking Zoom : Het beste voor video conferencing en webinars

: Het beste voor video conferencing en webinars 8×8 : Beste voor geïntegreerde cloud-communicatie- en contactcenteroplossingen

: Beste voor geïntegreerde cloud-communicatie- en contactcenteroplossingen Cisco : Beste unified communication-platforms voor grote ondernemingen

: Beste unified communication-platforms voor grote ondernemingen GoToConnect : Beste voor Unified Communication en werk op afstand mogelijk maken

: Beste voor Unified Communication en werk op afstand mogelijk maken Mitel : Het beste voor communicatiebehoeften van kleine bedrijven

: Het beste voor communicatiebehoeften van kleine bedrijven Vonage : De beste voor flexibele VoIP- en messagingoplossingen

: De beste voor flexibele VoIP- en messagingoplossingen Zoho Meeting: De beste voor gebruiksvriendelijke video-conferenties

De beste voor gebruiksvriendelijke video-conferenties Microsoft Teams : Beste voor naadloze integratie met Microsoft 365

: Beste voor naadloze integratie met Microsoft 365 Intermedia Unite : Beste voor een alles-in-één communicatie- en samenwerkingspakket

: Beste voor een alles-in-één communicatie- en samenwerkingspakket 3CX: Het beste voor kosteneffectief bellen

**Wat is Unified Communications?

Als je een vluchtige blik werpt op alle communicatiekanalen in je organisatie, zul je zien dat het er gemakkelijk meer dan één zijn.

Je hebt één platform voor zakelijke communicatie voor videoconferenties en vergaderingen, een ander om je zakelijke telefoonsysteem te beheren, weer een ander voor instant messaging en een samenwerkingstool voor teams om bestanden te delen.

Jongleren met deze tools om je interne en externe communicatie te beheren kan rommelig zijn. Unified communication helpt dit dilemma op te lossen. Het combineert verschillende communicatietools in één platform, inclusief spraakoproepen, delen van bestanden en andere samenwerkingstools.

Door een gecentraliseerde hub te bieden voor al uw communicatie, ontwikkelt u een betere samenwerking, verbetert u de productiviteit en helpt u uw medewerkers bij het beheren van hun communicatie cross-functionele teams werkgerelateerde discussies vereenvoudigen.

💡 Pro Tip: Wilt u de communicatie stroomlijnen maar weet u niet waar te beginnen? Identificeer communicatiehiaten op de werkplek , hiaten in de communicatie waar je team mee te maken heeft, en ontdek hoe je ze oplost! 📈

Wat moet je zoeken in Unified Communication Software?

Bij het kiezen van een hulpmiddel voor samenwerkingscommunicatie hier zijn factoren die je moet prioriteren:

Communicatiekanalen : Zorg ervoor dat het platform meerdere kanalen integreert, waaronder videoconferenties, audiogesprekken, instant messaging, e-mail en delen van schermen, allemaal op één plek

: Zorg ervoor dat het platform meerdere kanalen integreert, waaronder videoconferenties, audiogesprekken, instant messaging, e-mail en delen van schermen, allemaal op één plek Functies voor samenwerking : Selecteer een platform voor Unified Communication dat kan omgaan met basisbehoeften op het gebied van samenwerking, zoals delen van bestanden, Unified Messaging en Taakbeheer voor samenwerking in realtime

: Selecteer een platform voor Unified Communication dat kan omgaan met basisbehoeften op het gebied van samenwerking, zoals delen van bestanden, Unified Messaging en Taakbeheer voor samenwerking in realtime Gebruiksgemak : Een intuïtieve interface is essentieel voor een snelle acceptatie en minimale training

: Een intuïtieve interface is essentieel voor een snelle acceptatie en minimale training Integratiemogelijkheden : Het moet perfect aansluiten op uw bestaande zakelijke tools, zoals CRM's, projectmanagementsoftware of e-mailplatforms, voor een gestroomlijnde werkstroom

: Het moet perfect aansluiten op uw bestaande zakelijke tools, zoals CRM's, projectmanagementsoftware of e-mailplatforms, voor een gestroomlijnde werkstroom Hoge veiligheid en compliance : Unified communications-platforms verwerken vaak gevoelige informatie. Ze moeten beschikken over veiligheidsmechanismen zoals end-to-end-encryptie en naleving van industrienormen zoals GDPR, HIPAA of ISO-certificeringen

: Unified communications-platforms verwerken vaak gevoelige informatie. Ze moeten beschikken over veiligheidsmechanismen zoals end-to-end-encryptie en naleving van industrienormen zoals GDPR, HIPAA of ISO-certificeringen Schaalbaarheid: Het platform dat u kiest moet kunnen schalen om aan uw vergaderingen te voldoencommunicatiedoelen. Kies voor oplossingen met gedifferentieerde prijzen of aangepaste opties om tegemoet te komen aan uw veranderende behoeften

**De markt voor Unified Communication & Collaboration (UC&C) zal naar verwachting een omvang bereiken van $222,61 miljard in 2030 dit laat zien hoe belangrijk gecentraliseerde, uniforme communicatieplatforms zijn voor uw organisatie!

De 15 beste Unified Communication platforms om te gebruiken

We hebben een lijst samengesteld met de 15 beste Unified Communication-platforms, geselecteerd om de bedrijfscommunicatie te vereenvoudigen, de samenwerking te stimuleren en de werkstromen voor moderne bedrijven te stroomlijnen.

Laten we in de details duiken!

1. ClickUp (Beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerking)

Onze eerste keuze is ClickUp

s werelds eerste projectmanagement app die communicatie en werkmanagement samenbrengt en voorziet van AI om ongeëvenaarde productiviteit te ontsluiten.

Of je nu projecten beheert, taken delegeert of teambesprekingen faciliteert, dit platform krijgt alles voor elkaar, vermindert inefficiënties en verbetert de samenwerking.

Communicatie tussen clients, leidinggevenden en managers wordt gestroomlijnd met behulp van formulieren en het toewijzen van taken en lijsten. ClickUp is perfect om met grote teams te werken en ze allemaal te beheren met de Teams functie.

Christian Gonzalez, Cámara Nacional de Comercio

ontdek hoe de alles app voor werk je gesprekken verbindt met je taken_ ClickUp chatten brengt al uw discussies en taken samen op één platform, zodat alles wat u nodig hebt om te communiceren en samen te werken naadloos geïntegreerd is. Geniet van individuele discussies, levendige groepsberichten en inzichtelijk commentaar op taken of documenten - en dat alles zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Deel gedetailleerde discussies via schermopname met ClickUp clips . Deze game-changer voor teams op afstand of asynchrone communicatie voorkomt misverstanden en bevordert duidelijkheid.

Wilt u uw discussies verbeteren? Werk naadloos samen met andere leden van je team en houd praktische brainstormsessies met behulp van ClickUp Whiteboard voor efficiënte abonnementen! De intuïtieve interface biedt aanraakbewegingen om uw visie onderweg te schetsen en te tekenen, zodat alle leden van het team wijzigingen kunnen aanbrengen wanneer ze maar kunnen.

Het beste deel? Om rommel te voorkomen, integreert het Whiteboard met andere functies, zoals ClickUp Documenten en ClickUp chatten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Connect-ClickUp-Docs-to-workflows-and-make-information-accessible-to-every-team-member.gif Verbind ClickUp Docs met werkstromen en maak informatie toegankelijk voor elk team lid https://clickup.com/features/docs Meer informatie /$$$cta/

Wijs met ClickUp Docs snel taken toe en koppel ze aan workflows, zodat iedereen in uw team op de hoogte blijft van elke beslissing. Bewerk uw documenten samen met uw teamleden in realtime, zodat u taken kunt bijhouden en het werk snel kunt doen.

Naast interne communicatie beheert dezelfde tool al uw taken, projectmanagement en visualisatie van workflows. Met ClickUp weergaven krijg 15+ volledig aanpasbare weergaven, inclusief Gantt, Tabel, Tijdlijn, Kanban, Mindmap en meer.

Hiermee kunt u snel een gedetailleerde weergave van het project of de taak delen en taken of eigendom toewijzen aan uw teamleden. Gebruik ClickUp Opmerkingen toewijzen om ervoor te zorgen dat de leden van het team onmiddellijk op specifieke punten reageren.

De beste functies van ClickUp

Combineer al uw werk en communicatie in één platform met behulp van de ClickUp chatten platform

Deel eenvoudig documenten met andere leden van een team met behulp van ClickUp Documenten om al uw projectdocumentatie en kennisbank te beheren

Weet wie dezelfde Taak of hetzelfde document bewerkt of eraan werkt als u met ClickUp samenwerking detecteren zorgt ervoor dat er geen dubbel werk wordt gedaan

Gebruik de kracht van AI met ClickUp Brein om u te helpen tekst samen te vatten, effectieve e-mails te schrijven en uw algehele communicatie te verbeteren met behulp van ingebouwde spellingscontrole en sjablonen

Beperkingen van ClickUp

Het platform biedt een breed bereik aan functies, wat overweldigend kan zijn voor nieuwe gebruikers

De functionaliteit van de mobiele app heeft enkele limieten ten opzichte van de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Mijn ervaring met ClickUp is over het algemeen zeer positief. Het heeft projectmanagement taken gestroomlijnd en de samenwerking tussen teams aanzienlijk verbeterd. Ik ben erg blij met de uitgebreide functies van ClickUp, zoals Taakbeheer, Herinneringen en het bijhouden van doelen Een beoordeling van Capterra ➡️ Meer lezen: Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen: Excel, Word & ClickUp 2. Nextiva (Beste voor zakelijke telefoonsystemen en VoIP-oplossingen)

via NextivaNextiva is een vooraanstaand platform voor Unified Communications dat bekend staat om zijn VoIP-services (Voice over Internet Protocol).

Het biedt een compleet pakket communicatietools voor bedrijven van elke grootte, waaronder spraak- en videoconferenties, instant messaging en teamsamenwerking.

Het VoIP-systeem van het platform wordt vooral geprezen om zijn superieure gesprekskwaliteit. Met de mobiele app kunnen werknemers deelnemen aan vergaderingen, VoIP-gesprekken voeren en expresberichten versturen zonder aan een bureau gebonden te zijn.

Nextiva beste functies

Voer spraakgesprekken van hoge kwaliteit via het internet, met functies zoals oproepdoorschakeling en virtuele receptionisten

Host hoogwaardige video vergaderingen en webinars met delen van schermen en virtuele achtergronden

Ontvang real-time rapportage over gesprekken en communicatiecijfers, waardoor de prestaties verbeteren

Nextiva limieten

De installatie en aanpassing kan complex zijn voor kleinere bedrijven of bedrijven die niet bekend zijn met VoIP-systemen

Nextiva prijzen

Digitaal : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Core : $36/maand per gebruiker

: $36/maand per gebruiker Engage : $50/maand per gebruiker

: $50/maand per gebruiker Power Suite: $75/maand per gebruiker

Nextiva beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

Nextiva is gebruiksvriendelijk, eenvoudig in te stellen en integreert uitstekend met verschillende crm-providers. Als je een meer gecompliceerde instelling nodig hebt dan alleen een enkele gebruiker, is het team van de klantenservice snel om te helpen en gemakkelijk om mee te werken. Een recensie van G2 3. RingEX (Beste schaalbare communicatieoplossingen)

via RingEXRingEX is een ideale keuze voor organisaties die op maat gemaakte communicatiesystemen willen om te voldoen aan de specifieke behoeften van hun teams en clients.

Dit unified communications-platform integreert een breed bereik aan communicatiekanalen, voornamelijk spraakoproepen, video conferencing en messaging, in één enkele interface, waardoor naadloze samenwerking mogelijk wordt.

De cloudgebaseerde infrastructuur van het platform zorgt ervoor dat werknemers vanaf elke locatie kunnen werken met behoud van een hoog samenwerkingsniveau, of ze nu op kantoor zijn of op afstand.

RingEX beste functies

Bel overal vandaan met het op de cloud gebaseerde telefoonsysteem van RingCentral

Organiseer hoogwaardige video vergaderingen met delen van schermen, opnames en virtuele achtergronden

Instantberichten verzenden, bestanden delen en samenwerken op een gecentraliseerd platform

RingEX limieten

RingEX integreert niet met evenveel toepassingen van derden, wat limiet kan zijn voor gespecialiseerde behoeften

RingEX prijzen

Essentials : $19,99/maand per gebruiker

: $19,99/maand per gebruiker Standaard : $27,99/maand per gebruiker

: $27,99/maand per gebruiker Premium : $34,99/maand per gebruiker

: $34,99/maand per gebruiker Ultimate: $49,99/maand per gebruiker

RingEX beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (900+beoordelingen)

: 4/5 (900+beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.000+beoordelingen)

_Over het algemeen is onze ervaring goed en we zullen RingCentral in de toekomst blijven gebruiken. De online portal is fantastisch. Je kunt je gesprekken heel gemakkelijk doorschakelen naar een telefoon of zelfs aannemen op je computer in plaats van op je bureautelefoon Een beoordeling van Capterra 4. Avaya (Beste voor communicatiesystemen voor ondernemingen)

via AvayaAvaya is een bekende naam in Unified Communication en biedt geweldige oplossingen voor de behoeften van grote bedrijven.

Met een sterke focus op schaalbaarheid en betrouwbaarheid is het een platform op ondernemingsniveau dat een groot communicatievolume via verschillende kanalen aankan. Het ondersteunt cloud-gebaseerde implementatie, waardoor bedrijven het platform kunnen schalen zonder zich zorgen te hoeven maken over beperkingen in de infrastructuur.

Met AI-gestuurde analyses zorgt Avaya ervoor dat u inzicht krijgt in uw communicatieworkflows, zodat u het volgende kunt optimaliseren teambeheer en het verbeteren van de klantenservice.

De beste functies van Avaya

Profiteer van geavanceerde functies voor oproepbeheer zoals IVR, oproeproutering en voicemail-to-email voor efficiënte communicatie

Bellen en gebeld worden met HD video voor heldere virtuele vergaderingen en samenwerking

Communicatiesystemen schalen en beheren zonder zware investeringen in infrastructuur

Avaya beperkingen

Initiële installatie kan complexer en tijdrovender zijn en vereist een toegewijd IT team

Avaya prijzen

Digitaal : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Voice*: Aangepaste prijzen

Alle media : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Creëer je eigen: Aangepaste prijzen

Avaya beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (170+ beoordelingen)

: 4.1/5 (170+ beoordelingen) Capterra: NA

Ik vind het prettig hoe compact en eenvoudig het is om Avaya te gebruiken. De app is niet in je gezicht en neemt geen groot deel van je scherm in beslag, waardoor je gemakkelijker kunt multitasken. Een G2-beoordeling 5. Dialpad (Beste voor AI-gestuurde communicatie en samenwerking)

via DialpadDialpad is een uitgebreid, cloudgebaseerd unified communications-platform voor het stroomlijnen van teamsamenwerking, klantenbetrokkenheid en interne communicatie.

Met Dialpad kunt u zich richten op wat belangrijk is met AI Recaps, zodat uw team zich kan concentreren op gesprekken en niet op het aantekenen.

De AI-gestuurde spraakintelligentie transcribeert gesprekken in realtime en biedt analyses van gesprekken, zodat teams trends en verbeterpunten kunnen identificeren.

Dialpad beste functies

Gebruik spraakintelligentie met AI voor realtime transcriptie en inzichten, zodat teams gesprekken kunnen analyseren

Prestatiecijfers, gesprekstrends en betrokkenheidsniveaus bijhouden om communicatiestrategieën te verbeteren

Laat je team gesprekken doorverbinden en verplaatsen naar de apparaten van hun voorkeur voor meer efficiëntie

Dialpad limieten

Voor kleinere bedrijven kan de prijs aan de hoge kant zijn

Prijzen kiespad

Standaard: $27/maand per gebruiker

$27/maand per gebruiker Pro : $35/maand per gebruiker

: $35/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Keuringen en beoordelingen van het kiespad

G2 : 4.3/5 (250+ beoordelingen)

: 4.3/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+beoordelingen)

Het gebruiksgemak in combinatie met audio en video van hoge kwaliteit vind ik het beste aan Dialpad Meetings. De één-klik toegang van het platform maakt ingewikkelde installaties overbodig en de AI-gestuurde transcriptie functie is een game-changer voor het vastleggen van aantekeningen van vergaderingen in real time._ Een recensie van G2 6. Zoom (het beste voor video conferencing en webinars)

via Zoom Als je een unified communications-platform wilt om alle zakelijke communicatie, vergaderingen met clients, videoconferenties en zelfs webinars te beheren, dan is er geen software voor visuele samenwerking komt in de buurt van Zoom.

Zoom is een algemeen erkend platform dat een revolutie teweeg heeft gebracht in de bedrijfscommunicatie en biedt een uitgebreide reeks functies die het werken op afstand naadloos laten verlopen.

Of het nu gaat om interne vergaderingen van teams, gesprekken met clients of grootschalige webinars, de veelzijdigheid van Zoom maakt het een onmisbare tool in unified communications.

De beste functies van Zoom

Verdeel vergaderingen in kleinere groepen voor meer gerichte discussies, ideaal voor brainstormsessies of teambijeenkomsten

Ontvang een AI-gestuurde transcriptie van vergaderingen, waardoor het gemakkelijk is om discussies na te kijken en sleutelpunten te delen

Verbind Zoom met Google Agenda, Microsoft Outlook, Slack en meer voor naadloze planning en werkstroombeheer

Beperkingen van Zoom

Beperkt groepsvergaderingen tot 40 minuten, wat mogelijk niet voldoende is als communicatieplatform voor de lange termijn

Prijzen voor Zoom

Basis: $0

$0 Pro: $14,99/maand per maand gefactureerde gebruiker

$14,99/maand per maand gefactureerde gebruiker Business: $21,99/maand per maand gefactureerde gebruiker

$21,99/maand per maand gefactureerde gebruiker Business Plus: $26,99/maand per maand gefactureerde gebruiker

$26,99/maand per maand gefactureerde gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (55.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (55.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14.000+ beoordelingen)

De meest geprefereerde en geliefde functie is Video calling en de stabiliteit in verbindingen tijdens een gesprek, het verbeteren van de functie om te concurreren met de concurrenten die de integratie van AI-aangedreven tools, gemakkelijk te gebruiken, zeer gebruiksvriendelijk en zelfs een laaggeschoolde kan gebruiken. Een recensie van G2 Pro tip: Zoom kan beperkend zijn voor lange gesprekken en kan trage laadtijden hebben. Als je extra functies wilt met sneller laden en delen van bestanden, kun je de Zoom-alternatieven verkennen het overwegen waard. ⏰

via 8×88×8 is een krachtig platform voor Unified Communications dat tools biedt voor bedrijven die de communicatie via meerdere kanalen willen stroomlijnen.

Dit communicatieplatform richt zich op spraak-, video- en contactcenteroplossingen en komt tegemoet aan de behoeften van wereldwijde teams door naadloze communicatie en samenwerking tussen regio's te bieden.

Het is met name geschikt voor bedrijven met diverse teams die op afstand of in verschillende tijdzones werken en biedt een flexibele oplossing voor het verbinden van werknemers, klanten en belanghebbenden.

8 x 8 beste functies

Krijg inzicht in de prestaties van teams met geavanceerde analysetools die optimaliserencommunicatiestrategieën Verbeter klantinteracties met geautomatiseerde oproeproutering en virtuele assistenten die clients naar de juiste supportmedewerker leiden



8 x 8 limieten

Voor nieuwe gebruikers kan de interface enigszins ingewikkeld zijn door het brede bereik aan beschikbare functies

De abonnementen op instapniveau worden geleverd met een beperkte cloud opslagruimte, wat mogelijk niet voldoende is voor bedrijven die grootschalige gegevensopslag nodig hebben voor vergaderingen en gesprekken

8 x 8 prijzen

Aangepaste prijzen

8 x 8 beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (700+ beoordelingen)

: 4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (300+ beoordelingen)

Hoewel 8×8 ons aanvankelijk bood wat we nodig hadden om te werken, zijn er in de loop van onze relatie nieuwe oplossingen geïntroduceerd die ons hebben geholpen om onze klanten beter van dienst te zijn en ons aan te passen aan nieuwe uitdagingen, zoals werken op afstand _Rapportage kan worden vereenvoudigd en gepresenteerd in ruwe gegevens, waardoor mensen met verschillende vaardigheidsniveaus informatie kunnen uitsplitsen op basis van hun capaciteiten. Een overzicht van G2 8. Cisco (Beste unified communication-platform voor grote ondernemingen)

via Cisco WebexCisco Webex is een van de meest geprefereerde communicatiemiddelen van ondernemingen en grote organisaties.

Het platform staat bekend om zijn betrouwbaarheid en uitgebreide functies op het gebied van veiligheid en biedt een uitgebreide suite van tools met een sterke focus op de vergadering van wereldwijde ondernemingen.

Cisco bevat functies zoals WebEx voor video conferencing, Jabber voor instant messaging en Cisco BroadCloud voor cloud-gebaseerde communicatiefuncties. Deze communicatietools werken naadloos samen en zorgen voor een soepele samenwerking tussen teams.

De beste functies van Cisco

Bescherm uw gegevens met functies voor versleuteling en veiligheid, waardoor het ideaal is voor sectoren die strenge gegevensbescherming nodig hebben

Onbeperkt binnenlands bellen met gespreksroutering, voicemail en vergadergesprekken, zodat uw verkoopteam de communicatie efficiënt kan beheren

Schaal uw bedrijf met Cisco's cloud-telefoniesysteem, zodat er minder infrastructuur op locatie nodig is

Cisco beperkingen

Cisco's oplossingen zijn geschikt voor grote ondernemingen, dus voor kleine tot middelgrote ondernemingen kan het installatieproces veel middelen vergen

Ondanks het gratis abonnement is het beperkt als het gaat om het aantal deelnemers en geavanceerde functies

Cisco prijzen

Webex Free : gratis

: gratis Webex Starter : $17/maand per licentie

: $17/maand per licentie Webex Business : $25/maand per licentie

: $25/maand per licentie Webex Enterprise: Aangepaste prijzen

Cisco beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (24.000+beoordelingen)

: 4.3/5 (24.000+beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7.300+beoordelingen)

Het is gemakkelijk en praktisch. Ik ben dol op de stemfilters. Na 2020 pandemie werken we voornamelijk thuis met normale geluiden en met deze filters kunnen we gesprekken van hoge kwaliteit voeren.

Vaak is het internet thuis niet optimaal, maar met de codec en de AI is de communicatie geweldig. Een G2-beoordeling 9. GoToConnect (Beste voor Unified Communication en werk op afstand)

via GoToConnectGoToConnect voorheen bekend als Jive, is een van de beste unified communications-platforms voor kleine bedrijven. Het biedt uitgebreide spraak-, video- en berichtendiensten in één pakket.

Het is een intuïtieve en kosteneffectieve oplossing voor alle communicatiebehoeften en combineert de kracht van VoIP-telefoonsystemen, video-conferencing en team messaging.

GoToConnect blinkt uit in het leveren van unified communications-technologie, waaronder HD-video vergaderingen, cloud-gebaseerde audio-oproepen en instant messaging, allemaal ondersteund door een gebruiksvriendelijke interface.

GoToConnect beste functies

Organiseer videovergaderingen met de webconferentietool en functies zoals delen van schermen, opnemen van vergaderingen, breakoutruimten en meer

Integreer naadloos met populaire zakelijke apps zoals Google Workruimte, Microsoft 365 en Salesforce, voor een soepele samenwerkingservaring

Gedetailleerde rapportage en analyses van gesprekken, zodat managers de prestaties van teams kunnen bijhouden en gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen

GoToConnect beperkingen

Grotere organisaties vinden de functies mogelijk ontoereikend in vergelijking met meer op ondernemingen gerichte platforms

GoToConnect prijzen

Telefoonsysteem : $26/maand

: $26/maand Verbinding CX : $34/maand

: $34/maand Contact Center: $80/maand

GoToConnect beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1200+beoordelingen)

4.4/5 (1200+beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+beoordelingen)

Gemakkelijk in te zetten voor werknemers op meerdere locaties. Instelling van belstructuur en abonnementen is snel en eenvoudig te wijzigen als dat nodig is. Naadloze integratie tussen desktop- en mobiele app. Snel en eenvoudig gebruikers en nieuwe telefoonnummers en extensies toevoegen en verwijderen Een G2-beoordeling 10. Mitel (de beste oplossing voor communicatiebehoeften van kleine bedrijven)

via MitelMitel is een cloud-gebaseerd unified communications-platform dat bekend staat om zijn geavanceerde functies voor gespreksbeheer, naadloze team messaging en video vergaderingen.

Met de Unified Communications as a Service (UCAAS)-oplossingen wordt de toegang tot alle vormen van communicatie vanuit één inbox verbeterd, waardoor informatie sneller kan worden opgehaald en er sneller kan worden gereageerd.

Mitel ondersteunt bedrijven bij groei door zich aan te passen aan de toenemende communicatie-eisen zonder afbreuk te doen aan de servicekwaliteit.

De beste functies van Mitel

Gebruik zeer krachtige samenwerkingstools voor HD-webconferenties, delen van schermen en instant messaging voor naadloze teamsamenwerking

Profiteer van geavanceerde communicatiefuncties zoals oproeproutering, automatische telefonisten en analyses voor het bijhouden van gespreksprestaties

Installeer de tool met zowel cloud-gebaseerde als on-premise oplossingen, waardoor bedrijven flexibiliteit hebben in hun communicatie installatie

Mitel limieten

De gebruikersinterface kan complex zijn en het kost tijd om deze te leren

Prijzen van Mitel

Aangepaste prijzen voor alle UCAAS-oplossingen

Mitel beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (200+ beoordelingen)

: 3.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: NA

11. Vonage (Beste voor flexibele VoIP- en berichtenoplossingen)

via VonageVonage is een van de topplatforms voor Unified Communication dat bekend staat om zijn VoIP-oplossingen en diepgaande integraties met verschillende bedrijfsapplicaties.

Dankzij de cloud-gebaseerde architectuur kunt u flexibele, betrouwbare en veilige communicatiekanalen onderhouden, zodat de leden van uw team altijd met elkaar in verbinding staan, ongeacht de locatie.

Vonage integreert met andere communicatiekanalen zoals Salesforce en Microsoft Teams, waardoor u workflows kunt stroomlijnen en klantinteracties kunt verbeteren.

De beste functies van Vonage

Combineer spraak-, video- en tekstberichten in één interface voor eenvoudigere communicatie

Krijg een schaalbare oplossing voor het beheren van telefoongesprekken met HD bellen, gespreksopname en gespreksroutering

Gebruik de krachtige mobiele app van Vonage om in verbinding te blijven met uw teams en klanten, met ondersteuning voor mobiele apparaten van zowel iOS als Android

Vonage limieten

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat ze vertraging oplopen bij het ontvangen van ondersteuning van de Vonage helpdesk, wat leidt tot een lagere klanttevredenheid

De installatie en het aanpassingsproces kunnen een beetje ingewikkeld zijn

Prijzen van Vonage

Mobiel: $19,99/maand per extensie

$19,99/maand per extensie Premium : $29,99/maand per extensie

: $29,99/maand per extensie Geavanceerd: $39,99/maand per extensie

Beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4/5 (450+beoordelingen)

: 4.4/5 (450+beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+recensies)

12. Zoho Meeting (Beste voor gebruiksvriendelijke video conferencing)

Zoho VergaderingMicrosoft Teams is een natuurlijke keuze voor organisaties die Microsoft 365 al gebruiken als platform voor Unified Communications.

Het vergemakkelijkt de communicatie binnen en tussen organisaties, waardoor het vooral effectief is voor grote ondernemingen die UC-technologie nodig hebben voor gecentraliseerde communicatie en het beheren van klantenbetrokkenheid.

Microsoft Teams biedt een zeer veilige deeloptie voor het delen van bestanden en samenwerking in realtime, waardoor het ideaal is om rechtstreeks binnen Teams samen te werken aan documenten.

De beste functies van Microsoft Teams

Integreer al je vergaderingen en discussies naadloos met OneDrive en SharePoint, zodat je bestanden in realtime kunt delen en eraan kunt werken

Beheer taken binnen Teams met Planner en Nog te doen, zodat je taken kunt toewijzen en voortgang kunt bijhouden

Gebruik de desktop- en mobiele apps voor snelle en effectieve communicatie tussen teamleden en externe belanghebbenden

De beperkingen van Microsoft Teams

In het gratis abonnement ontbreken bepaalde geavanceerde functies voor videoconferenties, zoals het opnemen van vergaderingen en grotere limieten voor deelnemers

Zeer nauw geïntegreerd met het ecosysteem van Microsoft, waardoor beperkingen ontstaan voor degenen die het met andere zakelijke apps willen gebruiken

Prijzen voor Microsoft Teams

Microsoft Teams : Free

: Free Microsoft 365 Personal : $6,99/maand

: $6,99/maand Microsoft 365 Family: $9,99/maand

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (15.000+beoordelingen)

4.3/5 (15.000+beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9000+beoordelingen)

➡️ Meer lezen: Belangrijkste functies van Microsoft Teams om de productiviteit van je team te verbeteren

14. Intermedia Unite (Beste voor een alles-in-één communicatie- en samenwerkingspakket)

via Intermedia verenigenIntermedia verenigen is een Unified Communication-platform dat audioconferenties, video-oproepen en andere communicatietechnologieën stroomlijnt in één enkel platform.

Het biedt functies waarmee bedrijven communicatie tussen afdelingen kunnen centraliseren, samenwerking kunnen verbeteren en productiviteit kunnen verhogen.

Met het cloudgebaseerde telefoonsysteem kun je gesprekken en communicatie tussen teams op een uniforme manier beheren. Het wordt geleverd met geavanceerde administratieve bediening voor IT-managers, zodat u de communicatie binnen de organisatie efficiënt kunt bewaken en beheren.

Intermedia Unite beste functies

Vereenvoudig communicatie met een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk telefoonsysteem dat kan worden geïntegreerd met andere tools

Voer video- en spraakgesprekken van hoge kwaliteit met geavanceerde functies zoals delen van schermen, opnemen en aangepaste workflow builder

Gebruik hetzelfde platform voor berichten, het bijhouden van taken en het bellen vanaf uw mobiele apparaten

Intermedia Unite limieten

Hoewel het goed werkt met cloud-gebaseerde diensten, kan integratie met niet-cloud applicaties een uitdaging zijn

Hoewel het basiscommunicatiekanalen integreert, mist het gedetailleerde analyse- en samenwerkingstools die aanwezig zijn in andere unified communications-platforms

De prijzen van Intermedia Unite

Pro: $27,99/maand per gebruiker

$27,99/maand per gebruiker Enterprise : $32,99/maand per gebruiker

: $32,99/maand per gebruiker Geïntegreerde oplossing van Microsoft Teams: $22,99/maand per gebruiker

Intermedia Unite beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (350+beoordelingen)

: 4.5/5 (350+beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+recensie)

15. 3CX (Beste voor kosteneffectief bellen)

via 3CX3CX is een platform voor Unified Communication dat een uitgebreide reeks functies biedt tegen een betaalbare prijs.

Met de focus op audioconferenties, instant messaging en het delen van bestanden, is 3CX een kosteneffectieve en krachtige Unified Communication-oplossing. Gebruik het platform als een cloud-hosted of on-premise systeem voor meer flexibiliteit in het beheer van uw communicatie.

Het helpt u verder te gaan dan de prijs per gebruiker en helpt uw teams UC-oplossingen te omarmen zonder extra kosten te betalen voor het toevoegen van nieuwe gebruikers.

3CX beste functies

Directe berichten en groepschats verzenden binnen hetzelfde platform, met de opties om bestanden te verzenden en verschillende gesprekken te beheren wanneer het u uitkomt

Beheer alle communicatie, inclusief voicemails, e-mails en chats, in een gecentraliseerde inbox voor eenvoudiger beheer

Geavanceerd gespreksbeheer en op AI gebaseerde functies om u te helpen bij het in de wachtrij plaatsen en bewaken van gesprekken, ideaal voor het afhandelen van grote gespreksvolumes

3CX limieten

Gebruik vereist geavanceerde configuraties, vooral voor de on-premise versie, wat moeilijk kan zijn voor niet-technisch personeel

Integreert goed met grotere CRM-systemen, maar voor kleine bedrijven zijn er minder out-of-the-box integraties beschikbaar

3CX prijzen

3CX PRO : $695/jaar

: $695/jaar 3CX ENT: $870/jaar

Geen maandelijkse prijsoptie. Hosting, ondersteuning en AI-integraties zijn beschikbaar als add-on

3CX beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (450+beoordelingen)

: 4.4/5 (450+beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (400+beoordelingen)

Verbeter interne communicatie en samenwerking met ClickUp

Het kiezen van de juiste bedrijfscommunicatiesoftware helpt bij het creëren van een omgeving waarin werknemers zich betrokken, productief en verbonden voelen. Omdat bedrijven zich blijven aanpassen en ontwikkelen, is de behoefte aan naadloze communicatie en samenwerking nog nooit zo groot geweest.

Beoordeel daarom de unieke behoeften van uw team en selecteer een unified communications tool die aan uw eisen voldoet.

Met efficiënte tools zoals ClickUp kunt u taken beheren en voortgang bijhouden, effectief communiceren, bestanden delen en een uniforme werkstroom creëren zonder tussen platforms te hoeven schakelen. Het platform doet alles, van realtime messaging en videoconferenties tot geavanceerd projectmanagement en automatisering van de workflow!

Klaar om de communicatie van je team te revolutioneren? Meld je aan voor een gratis en ervaar de toekomst van werk.