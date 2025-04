Top UCaaS-platforms voor naadloze teamcommunicatie en -samenwerking

Stel je voor: je team racet naar een deadline voor een project. De manager e-mailt om details over de Taak te vragen, maar het halve team mist de e-mail te midden van een stortvloed aan instant messages.

Het resultaat? Verwarring, vertragingen en gefrustreerde medewerkers die moeite hebben om op één lijn te blijven, wat leidt tot inefficiëntie. Dat is waar een UCaaS-platform in het spel komt.

Unified Communications as a Service, of UCaas, brengt videoconferenties, instant messaging, delen van bestanden en meer samen in één gestroomlijnde oplossing. Deze systemen, ontworpen met het oog op schaalbaarheid en integratie, helpen IT-managers en communicatieteams om workflows te vereenvoudigen en kosten te besparen.

Laten we eens kijken naar de beste UCaaS-software die vandaag de dag de bedrijfscommunicatie een nieuwe vorm geeft.

⏰ 60-seconden samenvatting

uCaaS is een cloud-gebaseerd model dat video conferencing, instant messaging, delen van bestanden en meer in één oplossing integreert.

💻 Er zijn twee soorten UCaaS: single-tenant en multi-tenant platforms hier is een lijst met UCaaS-software voor een revolutie in de bedrijfscommunicatie:

ClickUp: Het beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerking Nextiva: Het beste voor geavanceerde AI-gestuurde klantcommunicatie RingCentral: Beste voor AI-gestuurde naadloze communicatie Zoom: Beste voor veelzijdige video conferencing en samenwerking Dialpad: Het beste voor AI-gestuurde productiviteit en communicatie GoTo Connect: Beste voor meerkanaals klantbetrokkenheid Microsoft Teams: De beste voor alles-in-één bedrijfscommunicatie en samenwerking Webex: Het beste voor AI-gestuurd hybride werk en klantbetrokkenheid Vonage: Het beste voor API-gestuurde communicatie en klantenbetrokkenheid 8×8: Het beste voor naadloze wereldwijde communicatie en CX-beheer

Wat is een UCaaS-platform?

Unified Communications as a Service (UCaaS) is een cloud-gebaseerd model dat verschillende communicatie- en samenwerkingstools integreert in één unified communications platform.

Deze dienst van het Unified Communications-platform omvat functies zoals bellen met stem, video conferencing, instant messaging, delen van bestanden en contact center management. UCaaS maakt gebruik van cloud computing om communicatietools te hosten in datacenters op afstand.

Hier is een eenvoudige uitsplitsing:

Cloud infrastructuur: Alle communicatiediensten worden gehost op beveiligde servers in de cloud, beheerd door de UCaaS provider

Alle communicatiediensten worden gehost op beveiligde servers in de cloud, beheerd door de UCaaS provider Apparaatintegratie: Gebruikers hebben toegang tot het platform vanaf elk apparaat met een internetverbinding, zoals desktops, smartphones of tablets

Gebruikers hebben toegang tot het platform vanaf elk apparaat met een internetverbinding, zoals desktops, smartphones of tablets Uniforme interface: Het platform consolideert tools zoals video vergaderingen, spraakoproepen en messaging in één dashboard voor eenvoudige toegang

Het platform consolideert tools zoals video vergaderingen, spraakoproepen en messaging in één dashboard voor eenvoudige toegang Realtime synchroniseren: Gegevens en communicatietools worden in realtime gesynchroniseerd, zodat gebruikers altijd toegang hebben tot bijgewerkte informatie

Voordelen van UCaaS

UCAaaS helpt organisaties om:

Kosten te besparen door hardware op locatie te vervangen door cloud-gebaseerde oplossingen

De samenwerking verbeteren met geïntegreerde video-oproepen, berichten en delen van bestanden

Teams op afstand en hybride teams te ondersteunen met consistente, toegankelijke tools

Betrouwbaarheid te garanderen met cloudgebaseerde redundantie en minimale downtime

IT vereenvoudigenteambeheer door communicatiesystemen te consolideren

Typen Unified Communications Platforms

UCaaS-oplossingen vallen over het algemeen in twee categorieën uiteen:

Multi-tenant platformen: In dit model delen meerdere organisaties dezelfde UCaaS-infrastructuur. Het is kosteneffectief en geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar schaalbaarheid zonder de last van infrastructuurbeheer

In dit model delen meerdere organisaties dezelfde UCaaS-infrastructuur. Het is kosteneffectief en geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar schaalbaarheid zonder de last van infrastructuurbeheer Single-tenant platforms: Deze zijn aangepast voor een specifieke organisatie en bieden meer controle, aangepaste functies en een betere veiligheid van de gegevens. Ze zijn ideaal voor grotere bedrijven met complexe behoeften

**Wat moet u zoeken in een UCaaS provider?

Bij het kiezen van het juiste UCaaS-platform moet u zich richten op functies die helpen de communicatiekloof op uw werkplek .

Hier zijn de sleutel UCaaS functies om prioriteit aan te geven:

Video bellen met delen van schermen: Hoogwaardige video vergaderingen en de mogelijkheid om schermen te delen voor presentaties of samenwerking

Hoogwaardige video vergaderingen en de mogelijkheid om schermen te delen voor presentaties of samenwerking Geïntegreerde berichtenuitwisseling en aanwezigheid: Berichten met statusindicatoren om beschikbaarheid aan te geven, waardoor real-time communicatie wordt verbeterd

Berichten met statusindicatoren om beschikbaarheid aan te geven, waardoor real-time communicatie wordt verbeterd VoIP en telefonie: Spraakoproepen in de cloud met functies als doorschakelen, voicemail transcriptie en gespreksopname

Spraakoproepen in de cloud met functies als doorschakelen, voicemail transcriptie en gespreksopname Bestanden delen en samenwerken: Naadloos delen en samen bewerken van documenten direct binnen het platform

Naadloos delen en samen bewerken van documenten direct binnen het platform Integratie met contactcentra: Ingebouwde functies voor contactcentra zoals automatische verdeling van oproepen, IVR en bijhouden van klantinteracties

Ingebouwde functies voor contactcentra zoals automatische verdeling van oproepen, IVR en bijhouden van klantinteracties Naadloze spraakintegratie: Verbinding met het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN), voor betrouwbare communicatie tussen traditionele en internetgebaseerde telefoonsystemen

Verbinding met het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN), voor betrouwbare communicatie tussen traditionele en internetgebaseerde telefoonsystemen Compatibel met meerdere apparaten: Toegang tot desktops, mobiele apparaten en tablets, voor een ononderbroken werkinggezamenlijke communicatie Uniform dashboard: Een gecentraliseerde interface voor het beheren van alletools voor zakelijke communicatiewaardoor u minder tijd kwijt bent aan het schakelen tussen apps

Toegang tot desktops, mobiele apparaten en tablets, voor een ononderbroken werkinggezamenlijke communicatie

➡️ Lees meer: Voordat u begint met de beste UCaaS-software die vandaag beschikbaar is, zijn hier 12 krachtige communicatiestrategieën om de samenwerking en afstemming tussen uw teams te verbeteren.

De 10 beste UCaaS-software die u moet kennen

Door het juiste UCaaS-platform te vinden, kunt u de manier waarop uw team communiceert en samenwerkt veranderen en workflows efficiënter maken. Hieronder vindt u de tien beste UCaaS-platforms, elk met unieke functies om bedrijven te ondersteunen.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerking) ClickUp is een gecentraliseerde hub voor teamcommunicatie en -samenwerking. Deze alles-in-één app voor werk brengt werkstroombeheer, communicatie en analyse samen in één platform.

Hier zijn enkele voorbeelden van de uitgebreide functies.

ClickUp chatten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Chat-9.png ClickUp chatten https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png Meer informatie /$$$cta/ ClickUp chatten zorgt ervoor dat alle Taak-gerelateerde gesprekken worden georganiseerd binnen het platform. Dus in plaats van kostbare tijd te verliezen met het doorzoeken van e-mails of verspreide chats, kan uw team verwijzen naar de discussie gekoppeld aan een taak, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

ClickUp Documenten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-10.png ClickUp Documenten https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified.png Meer informatie /$$$cta/

Plus, ClickUp Documenten en ClickUp Whiteboards help de samenwerking te versterken zodat uw teams in realtime kunnen brainstormen, documenteren en abonneren.

Als uw marketingteam bijvoorbeeld een campagne aan het plannen is, kunnen ze de strategie in Docs opstellen terwijl ze Whiteboards gebruiken om ideeën, tijdlijnen en teamverantwoordelijkheden visueel in kaart te brengen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Assign-Comments-6.png ClickUp Commentaar toewijzen https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png Meer informatie /$$$cta/ ClickUp's toegewezen opmerkingen functie zorgt ervoor dat bruikbare feedback nooit over het hoofd wordt gezien door deze toe te wijzen aan leden van het team. Hiermee kunt u gemakkelijk opmerkingen bijhouden, oplossen of opnieuw toewijzen, zodat Taken overzichtelijk blijven en miscommunicatie wordt voorkomen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUps-Collaboration-Detection.gif ClickUp's Samenwerkingsdetectie https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif Meer informatie /$$$cta/

ClickUp heeft ook geavanceerde functies zoals ClickUp Samenwerkingsdetectie die u helpen dubbel werk te voorkomen.

Als een teamgenoot bijvoorbeeld tegelijkertijd een opmerking typt of een taakbeschrijving bewerkt, ziet u live updates, waardoor de kans op conflicterende wijzigingen afneemt. De updates, opmerkingen en wijzigingen worden direct gesynchroniseerd op alle platforms, zodat elk lid van het team met de meest recente versie van taken en documenten werkt.

ClickUp Clips

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Clips-5.gif ClickUp clips https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Meer informatie /$$$cta/

En als u het schrijven van een lange reeks e-mails of threads met opmerkingen een ineffectieve manier vindt om iets uit te leggen, neem het dan gewoon op met ClickUp clips . U kunt uw scherm onmiddellijk opnemen en delen met voice-over uitleg. Bovendien kunt u de updates visueel en mondeling doorlopen, zodat er geen ruimte is voor verkeerde interpretaties.

ClickUp Brain

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-9.png ClickUp Brein https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png Meer informatie /$$$cta/

Tot slot is de functie AI-transcriptie in ClickUp Brein creëert automatisch doorzoekbare tekst van je Clip, voltooid met tijdstempels, zodat je team referentiepunten opnieuw kan bekijken zonder de hele video opnieuw af te spelen.

De beste functies van ClickUp

Taakgerelateerde gesprekken organiseren met ClickUp-taak chatten

Brainstorm en deel ideeën visueel met Whiteboards

In realtime samenwerken aan documenten met meerdere gebruikers

Teamleden taggen in Taken met @mentions voor snelle communicatie

Taakbeheer aanpassen met meerdere weergaven zoals Lijst, Bord en Gantt

ClickUp limieten

Sommige nieuwe gebruikers rapporteren een leercurve vanwege het grote aantal aangeboden functies

Beperkte offline functie

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Stroomlijn de communicatie op uw werkplek door gebruik te maken van ClickUp's gratis sjablonen voor communicatieplannen . Pas ze aan aan de behoeften van uw team en zorg ervoor dat iedereen op één lijn blijft, zodat de samenwerking soepeler en efficiënter verloopt!

2. Nextiva (Beste voor geavanceerde AI-gestuurde klantcommunicatie)

via Nextiva Nextiva is ontworpen om klantinteracties te optimaliseren over communicatiekanalen zoals spraak, video, e-mail, sms en sociale media. De AI-functies verbeteren de klantervaring door intelligente routing, realtime inzichten en automatisering van de werkstroom.

Business kan communicatiemiddelen consolideren, interne samenwerking verbeteren en klantinteracties naadloos beheren.

Nextiva beste functies

Gebruik AI-gestuurde intelligente routering om klanten met de juiste agents te verbinden

Implementeer automatisering om workflows te stroomlijnen en handmatige interventie te verminderen

Optimaliseer klanttrajecten met AI voor gepersonaliseerde, contextgestuurde ervaringen

Nextiva limieten

De telefoon app hangt soms op en kiest opnieuw tijdens gesprekken

De leercurve voor geavanceerde functies kan steil zijn voor nieuwe gebruikers

Nextiva prijzen

Digitaal: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Core: $36/maand per gebruiker

$36/maand per gebruiker Engage: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Power Suite: $75/maand per gebruiker

Nextiva beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (3.230+ beoordelingen)

4.5/5 (3.230+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De wereldwijde markt voor Unified Communication as a Service (UCaaS) is geprojecteerd van $36,33 miljard in 2024 tot $107,51 miljard in 2032, met een indrukwekkende CAGR van 14,5%. Dit weerspiegelt de toenemende vraag naar gestroomlijnde communicatieoplossingen in bedrijven wereldwijd!

3. RingCentral (het beste voor naadloze communicatie op basis van AI)

via ringCentraal RingSense is een verenigd samenwerkingssoftware met AI, die de interactie tussen bedrijven verandert door live aantekeningen, intelligente inzichten en naadloze vertalingen te bieden. Deze functies verbeteren de interne communicatie en zorgen voor een soepelere klantervaring.

De beste functies van RingCentral

Gebruik AI-gebaseerde gespreksverslagen om discussies bij te houden zonder handmatig aantekeningen te maken

Gebruik live vertalingen om effectief te communiceren tussen teams wereldwijd

Workflows optimaliseren met meer dan 300 app integraties voor business productiviteit

RingCentral beperkingen

Problemen met integratie vereisen mogelijk een herinstallatie of het gebruik van het webplatform

De gebruikersinterface kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor RingCentral

Core: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Geavanceerd: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Ultra: $45/maand per gebruiker

RingCentral beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (140+ beoordelingen)

4.0/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (210+ beoordelingen)

4. GoTo Connect (Beste voor multi-channel klantenbetrokkenheid)

via GoTo Connect Bent u op zoek naar een UCaaS-platform dat een cloud telefoonsysteem combineert met multi-channel tools? Probeer GoTo Connect en creëer een gecentraliseerde communicatie hub voor naadloze bedrijfscommunicatie.

GoTo Connect combineert een cloudgebaseerd telefoonsysteem met communicatiehulpmiddelen voor meerdere kanalen om een gecentraliseerde communicatie hub voor naadloze zakelijke interacties. De belangrijkste functie, GoTo Connect CX, integreert digitale kanalen zoals WhatsApp, sociale media en sms met AI-gestuurde inzichten voor een verbeterde klantbetrokkenheid.

GoTo Connect beste functies

Gebruik de visuele dial plan editor om werkstromen aan te passen voor een betere klantervaring

Betrek klanten bij meerdere digitale kanalen zoals WhatsApp, sociale media en sms

AI-gesprekssamenvattingen gebruiken om follow-ups en actie-items te stroomlijnen

GoTo Connect beperkingen

Af en toe een systeemstoring kan de bedrijfsvoering verstoren

Klantenservice kan traag reageren en problemen oplossen

GoTo Connect prijzen

Telefoonsysteem: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Connect CX: $37/maand per gebruiker

$37/maand per gebruiker Contact Center: $86/maand per gebruiker

GoTo Connect beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.200+ beoordelingen)

4.4/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

5. Microsoft Teams (Beste voor alles-in-één bedrijfscommunicatie en -samenwerking)

via teams Microsoft Teams onderscheidt zich door zijn naadloze integratie in het Microsoft 365 ecosysteem, waardoor het een krachtcentrale is voor productiviteit en samenwerking.

De unieke Microsoft Teams functies zoals Copilot AI, verbeteren vergaderingen met door AI gegenereerde aantekeningen en actie-items. Mesh for Teams introduceert ook meeslepende 3D-ervaringen en avatars voor een betere betrokkenheid.

De beste functies van Microsoft Teams

Gebruik Teams' "Kanalen" om gesprekken en bestanden per project of onderwerp te organiseren voor gerichte samenwerking

Verbeter hybride samenwerking met Teams Rooms voor geoptimaliseerde vergaderingen

Je favoriete tools (bijv. Trello, SharePoint) instellen en verbinden als tabbladen in je Teams werkruimte voor eenvoudige toegang

De beperkingen van Microsoft Teams

Soms problemen met synchronisatie tussen desktop en mobiele apparaten

Gemiste notificaties op mobiel in sommige scenario's

Prijzen voor Microsoft Teams

Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basics: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (15.000+ beoordelingen)

4.3/5 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: Verhoog uw productiviteit met de ultieme lijst van Zoom alternatieven . Vind de perfecte oplossing voor de samenwerkingsbehoeften van jouw team!

6. Webex (het beste voor AI-gestuurd hybride werk en klantbetrokkenheid)

via WebEx Webex blinkt uit als een veelzijdig communicatieplatform en biedt AI-gestuurde tools voor hybride werkomgevingen en klantenbetrokkenheid. De Webex Suite integreert bellen, berichten, webinars en video vergaderingen en creëert zo een naadloze werkruimte voor interne samenwerking en klantinteracties.

Webex beste functies

Gebruik AI-samenvattingen van vergaderingen om actiepunten en follow-ups te stroomlijnen

Gebruik de integratie van Webex Suite om oproepen, berichten en gebeurtenissen te verenigen

Geavanceerde functies voor vragen en antwoorden gebruiken om de betrokkenheid bij webinars te vergroten

Webex beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor specifieke functies voor gebeurtenissen

Prijzen kunnen oplopen met add-ons zoals real-time vertaling

Webex-prijzen

Webex Free

Webex Meet: $14,50/maand per gebruiker

$14,50/maand per gebruiker Webex Suite: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Webex Enterprise: Aangepaste prijzen

Webex beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (19.000+ beoordelingen)

4.3/5 (19.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7.300+ beoordelingen)

7. Vonage (Beste voor API-gestuurde communicatie en klantenbinding)

via Vonage Een ander UCaaS-platform, Vonage, schittert met zijn API-platform, dat spraak, video en berichten naadloos integreert in werkstromen. Het is een topkeuze voor bedrijven die hun klantervaringen willen aanpassen met tools zoals conversational commerce en contactcenters in de cloud.

Vonage biedt multifunctionele teams om effectief samen te werken met betrouwbare uptime en geavanceerde functies zoals gespreksopname, team messaging en AI-gestuurde inzichten.

De beste functies van Vonage

Gebruik communicatie-API's om berichten, spraak en video te integreren in aangepaste workflows

Zet conversational commerce-tools in om klanten te betrekken bij hun voorkeurskanalen

Samenwerking in teams mogelijk maken met video vergaderingen, SMS/MMS en tools voor het delen van bestanden

Gebruik limieten

Problemen met de naleving van het sms-systeem kunnen de berichtenservice af en toe verstoren

Voor geavanceerde functies zijn hogere abonnementen nodig, waardoor de kosten voor kleine bedrijven toenemen

Vergoeding

Mobiel: $19,99/maand per gebruiker

$19,99/maand per gebruiker Premium: $29,99/maand per gebruiker

$29,99/maand per gebruiker Geavanceerd: $39,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.3/5 (460+ beoordelingen)

4.3/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

8. 8×8 Werk (het beste voor naadloze wereldwijde communicatie en CX-management)

via 8×8 Werk 8×8 levert een uitgebreid communicatieplatform dat spraak, video, messaging en contact center-mogelijkheden onder één dak verenigt.

Het 8×8 Work for Web maakt directe browsergebaseerde communicatie zonder downloaden mogelijk, waardoor het ideaal is voor teams die onderweg zijn. Met functies zoals wereldwijd bellen, omnichannel routing en AI-gestuurde analyses verbetert 8×8 de interne samenwerking en klantbetrokkenheid.

8×8 beste functies

Gebruik 8×8 Work for Web in een browser voor eenvoudige toegang tot gesprekken, chats en vergaderingen

Pas omnichannel routing toe in het contactcentrum voor naadloze klantenservice

Maak gebruik van SMS met hoge volumes en wereldwijde telefoongesprekken voor een effectief klantencontact

8×8 limieten

Selectie van tijdzones voor het ondersteunen van tickets kan omslachtig zijn

Geavanceerde functies vereisen mogelijk extra configuratie voor optimaal gebruik

8×8 prijzen

Aangepaste prijzen

8×8 beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (300+ beoordelingen)

9. Dialpad (het beste voor AI-gestuurde productiviteit en communicatie)

via kiespad_ Dialpad combineert AI-gestuurde inzichten met een naadloos unified communications-platform, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor verkoop, ondersteuning en samenwerking tussen teams. De AI-functies, zoals realtime transcriptie, live coaching en automatische aantekeningen, verfijnen workflows en verminderen handmatige taken.

Dialpad beste functies

Gebruik AI-transcriptie voor directe aantekeningen en follow-ups van vergaderingen

Automatiseer workflows door integratie met CRM en productiviteitstools

Aangepaste playbooks maken om de resultaten van gesprekken en teamtrainingen te verbeteren

Dialpad limieten

Af en toe fouten bij de transcriptie van complexe terminologie

De geluidskwaliteit kan afhankelijk zijn van de stabiliteit van het netwerk

Prijzen kiespad

Standaard: $27/maand per gebruiker

$27/maand per gebruiker Pro: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Dialpad beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (530+ beoordelingen)

10. Zoom (Beste voor veelzijdige video conferencing en samenwerking)

via zoom Het laatste UCaaS-platform op de lijst is Zoom.

De UCaaS-mogelijkheden van Zoom gaan verder dan alleen vergaderen en bieden tools zoals Zoom Phone en Zoom Team Chat die messaging, spraak en video in één platform verenigen. Bovendien werkt Zoom goed in het creëren van boeiende virtuele ervaringen met functies zoals meeslepende weergaven, breakout rooms en real-time transcriptie.

De beste functies van Zoom

Gebruik breakout rooms voor gerichte teamdiscussies binnen grotere vergaderingen

Gebruik Zoom Phone voor naadloze spraakcommunicatie en gespreksbeheer

Integreer Zoom met CRM-tools om gegevens over klantinteracties te centraliseren

Beperkingen van Zoom

Functies die veel bandbreedte gebruiken kunnen internetverbindingen belasten

Instellingen voor de veiligheid van vergaderingen moeten vaak worden bijgewerkt om onderbrekingen te voorkomen

Prijzen voor Zoom

Basic: Free

Free Pro: $15,99/maand per gebruiker

$15,99/maand per gebruiker Business: $21,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Zoom

G2: 4.6/5 (54.000+ beoordelingen)

4.6/5 (54.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

Verbeter de samenwerking binnen uw team met het Unified Communications Platform van ClickUp

Het juiste UCaaS-platform kiezen is meer dan alleen functies vergelijken; het gaat erom de software af te stemmen op de workflows van uw team en op de lange termijn communicatiedoelen .

Naast kernmogelijkheden zoals messaging, videogesprekken en integraties, moet u ook rekening houden met schaalbaarheid, gebruiksgemak en het niveau van de geboden klantenservice.

Vraag uzelf af: Vereenvoudigt het platform de samenwerking of maakt het deze juist complexer? Dit is waar ClickUp schittert: het is een van de beste UCaaS providers die fungeert als een centrale hub voor het naadloos beheren van communicatie, taken en projecten.

Met functies zoals ingebouwde chatten, samenwerkingsdetectie en realtime updates overbrugt ClickUp de kloof tussen communicatie en productiviteit.

Klaar om teamwerk opnieuw te definiëren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar unified communications-oplossingen in een nieuw jasje.