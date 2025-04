13 Beste Facebook Workplace Alternatieven voor 2025

Voor veel Teams is Facebook Workplace of Workplace van Meta een gemakkelijke invoer in sociale netwerken voor ondernemingen.

Deze dynamische samenwerkingstool brengt de aantrekkelijke vertrouwdheid van sociale media naar kantoor.

Het is echter de bedoeling dat de activiteiten binnenkort worden gestaakt en dat het platform tot 2026 alleen-lezen blijft. Dit vormt een grote belasting voor de bestaande gebruikers van het platform, die prioriteit geven aan focus, flexibiliteit, privacy van gegevens, robuuste integraties en meer controle over hun werkstroom.

Gelukkig loopt de technische wereld over van de digitale samenwerkingstools die perfect aansluiten bij jouw behoeften.

In deze blog verkennen we de top 13 beste Facebook Workplace alternatieven om de interne communicatie (en productiviteit) te verbeteren. šŸŽÆ

ā°60-seconden samenvatting

ClickUp (het beste voor teamcommunicatie en projectmanagement) Slack (Beste voor teamcommunicatie en samenwerking) Microsoft Teams (de beste voor naadloze integratie met Microsoft 365) Workvivo (Beste voor werknemersbetrokkenheid en interne communicatie) Staffbase (Beste voor intranetoplossingen voor werknemers) Jive (Beste voor kennisbeheer) Igloo Software (de beste voor aanpasbare intranetoplossingen) LumApps (de beste voor integratie met Google Werkruimte) Google Workspace (de beste voor een uitgebreide suite met productiviteit) Happeo (de beste voor functies voor sociaal intranet) eXo Platform (de beste voor open source flexibiliteit) Viva Engage (de beste voor het verbeteren van de werknemerservaring) Simpplr (Beste voor moderne werknemerscommunicatie)

Wat moet je zoeken in Facebook Workplace Alternatieven?

Als je overstapt op een nieuwe samenwerkingstool, kun je het beste eerst vaststellen wat je team echt nodig heeft. De juiste Meta Workplace alternatieven zorgen voor duidelijkheid, efficiƫntie en naadloze communicatie tussen je teams.

Laten we eens kijken naar een aantal functies die de gekozen tool moet hebben. šŸ‘€

Communicatie: Kies een tool met verschillende communicatiemogelijkheden zoals instant messaging, video conferencing en e-mail integratie

Kies een tool met verschillende communicatiemogelijkheden zoals instant messaging, video conferencing en e-mail integratie Integratie: Kies een tool die integreert met bestaande tools in uw technische stacks, zoals software voor projectmanagement, CRM-systemen en andere samenwerkingstools

Kies een tool die integreert met bestaande tools in uw technische stacks, zoals software voor projectmanagement, CRM-systemen en andere samenwerkingstools Betrokkenheid van werknemers: Ga op zoek naar tools die de betrokkenheid van werknemers bevorderen, zoals boeiende feeds voor activiteiten, erkenningsprogramma's, feedbackmechanismen en functies voor het opbouwen van een community

Ga op zoek naar tools die de betrokkenheid van werknemers bevorderen, zoals boeiende feeds voor activiteiten, erkenningsprogramma's, feedbackmechanismen en functies voor het opbouwen van een community Analyse en rapportage: Zorg ervoor dat het beschikt over kwantitatieve en kwalitatieve analyses om de betrokkenheid van werknemers en de effectiviteit van content bij te houden voor geĆÆnformeerde besluitvorming

Zorg ervoor dat het beschikt over kwantitatieve en kwalitatieve analyses om de betrokkenheid van werknemers en de effectiviteit van content bij te houden voor geĆÆnformeerde besluitvorming Content aanmaken en verspreiden: Zorg ervoor dat u eenvoudig content kunt aanmaken, delen en beheren met multimedia delen, zoals documenten, video's en nieuwsupdates

De 13 beste Facebook Workplace alternatieven

In dit gedeelte bespreken we de top 13 beste Facebook Workplace alternatieven, hun sterke en zwakke punten om je te helpen de juiste keuze te maken.

Laten we beginnen! šŸ’Ŗ

1. ClickUp (het beste voor teamcommunicatie en projectmanagement)

Als eerste hebben we ClickUp de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk_ die projectmanagement, kennisbeheer en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken. Ontworpen om teams en individuen te helpen taken te organiseren, bijhouden en beheren op Ć©Ć©n plek, biedt het een flexibele suite van tools om tegemoet te komen aan diverse project- en ondernemingseisen. ClickUp chatten herdefinieert hoe teams communiceren en samenwerken door realtime messaging samen te voegen met functies voor werkbeheer.

U hoeft niet meer te schakelen tussen chatten en werkinstrumenten; bespreek ideeƫn, beheer taken en houd projectmanagement bij zonder het gesprek te verlaten. Je chats en taken zijn gekoppeld, waardoor context direct beschikbaar is.

Wilt u snel een informeel audio- of videogesprek voeren? SyncUps van chatten functie kunt u in en uit gesprekken springen binnen de werkruimte wanneer u maar wilt.

Maak en deel direct schermopnames met audio met belanghebbenden zonder van tabblad te hoeven wisselen met ClickUp Clips

Om al uw projectgegevens op een gestructureerde manier te bewaren, gebruikt u ClickUp Documenten . Het geeft teams de ruimte om content in realtime te creƫren, bewerken en beheren. U en uw team kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde document werken, waardoor het gemakkelijk is om input van verschillende leden van het team te verzamelen en het aanmaken van content te stroomlijnen.

Dankzij de uitgebreide functies voor opmaak en de intuĆÆtieve lay-out in Docs kun je lijsten met taken en items toevoegen en zelfs de voortgang bijhouden vanuit het document zelf. Bovendien kun je de versiegeschiedenis bijhouden om de aangebrachte wijzigingen te zien.

Werk in realtime samen met uw team met ClickUp Docs

Als u een beetje wilt brainstormen om de projecten aan het rollen te krijgen, gebruik dan ClickUp Whiteboards . Hiermee kunnen u en uw team ideeƫn visueel in kaart brengen, brainstormsessies bijhouden en concepten omzetten in actie-items. U kunt de bewerkingen en bewegingen van uw team zien terwijl ze plaatsvinden, waardoor het proces dynamisch en interactief wordt, zelfs voor teams op afstand.

Brainstorm met uw team en visualiseer alle input met ClickUp Whiteboards

Klaar om aan de slag te gaan? Hier is een abonnement om u op weg te helpen: De ClickUp sjabloon voor communicatieplan .

Het is een essentieel hulpmiddel voor interne en externe communicatie. Het sjabloon maakt het mogelijk om een robuust communicatieplan op te stellen om verbinding te maken met het publiek en communicatiedoelen, doelen, tijdlijnen en belanghebbenden te organiseren. Het zorgt er in feite voor dat er geen doelen of taken verloren gaan in de vertaling. šŸ™ŒšŸ¾

ClickUp beste functies

Realtime communicatie: ClickUp Chat maakt naadloze communicatie tussen de leden van het team mogelijk zonder van app te hoeven wisselen

ClickUp Chat maakt naadloze communicatie tussen de leden van het team mogelijk zonder van app te hoeven wisselen Samenwerking: ClickUp Docs vergemakkelijkt het direct aanmaken van producthandleidingen, wiki's, routekaarten voor projecten, enz. die kunnen worden aangemaakt aan workflows. U kunt ook opmerkingen toevoegen, deze omzetten in traceerbare Taken en toewijzen aan relevante teamleden

ClickUp Docs vergemakkelijkt het direct aanmaken van producthandleidingen, wiki's, routekaarten voor projecten, enz. die kunnen worden aangemaakt aan workflows. U kunt ook opmerkingen toevoegen, deze omzetten in traceerbare Taken en toewijzen aan relevante teamleden Virtueel brainstormen: ClickUp Whiteboards creƫert een visueel canvas om ideeƫn met teamleden te bespreken en aan te tonen

ClickUp Whiteboards creƫert een visueel canvas om ideeƫn met teamleden te bespreken en aan te tonen Schermopname: Met ClickUp Clips kunt u direct video's maken om eindeloze threads van gesprekken te vervangen en het risico te elimineren dat belangrijke taken verloren gaan

Met ClickUp Clips kunt u direct video's maken om eindeloze threads van gesprekken te vervangen en het risico te elimineren dat belangrijke taken verloren gaan Taak visualisatie: Visualiseer uw werk in verschillende Taken ClickUp 15+ Aangepaste weergaven zoals lijstweergave, bordweergave, kalenderweergave en tijdlijnweergave

ClickUp beperkingen

Beginners vinden het in het begin misschien moeilijk vanwege de zeer aanpasbare functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Slack (het beste voor communicatie en samenwerking in teams)

via Slack Slack is een samenwerkingsplatform dat de communicatie binnen teams stroomlijnt. Het biedt verschillende functies, waaronder kanalen en thread gesprekken, om gesprekken georganiseerd te houden.

Het platform heeft een robuuste zoekfunctie waarmee je gemakkelijk berichten uit het verleden kunt terugvinden.

Slack beste functies

Samenwerking: Maak openbare of privƩ kanalen aan voor samenwerking binnen de organisatie over specifieke onderwerpen of projecten, zodat teams gefocust kunnen blijven en moeiteloos kennis kunnen delen

Maak openbare of privƩ kanalen aan voor samenwerking binnen de organisatie over specifieke onderwerpen of projecten, zodat teams gefocust kunnen blijven en moeiteloos kennis kunnen delen Snelle vergaderingen: Voer snelle, informele audio- of videovergaderingen met de functie 'Huddle', zodat teams problemen sneller kunnen oplossen, onderweg ideeƫn kunnen brainstormen en tijd kunnen besparen door directe communicatie

Voer snelle, informele audio- of videovergaderingen met de functie 'Huddle', zodat teams problemen sneller kunnen oplossen, onderweg ideeƫn kunnen brainstormen en tijd kunnen besparen door directe communicatie Naadloze integratie:Integreer met meer dan 2.600 apps, waaronder Google Drive, Zoom, Jira, Trello en meer, zodat u niet meer van app hoeft te wisselen en workflows kunt stroomlijnen

Slack beperkingen

Zonder de juiste configuratie leiden frequente berichten en notificaties over meerdere kanalen tot afleiding

Archiveren van berichten en zoeken naar eerdere gegevens kan complex zijn

Slack prijzen

Gratis

Pro: $8,75/maand per gebruiker

$8,75/maand per gebruiker Business+Pro: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (33.000+ beoordelingen)

4.5/5 (33.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.400+ beoordelingen)

āž”ļø Meer lezen: 50 beste Slack alternatieven voor teamcommunicatie

3. Microsoft Teams (het beste voor naadloze integratie met Microsoft 365)

via Workvivo Workvivo is een software voor interne communicatie met een intuĆÆtieve interface die de betrokkenheid van werknemers vergroot. De tool is ontworpen om een cultuur van waardering aan te moedigen door werknemers in staat te stellen gemakkelijk kudos, badges en awards aan hun collega's te geven voor goed gedaan werk.

Het biedt statistieken zoals gebruikersactiviteit, weergave van content en communityparticipatie om organisaties te helpen bij het bijhouden van adoptie, het identificeren van trends en het optimaliseren van interne communicatiestrategieƫns.

Workvivo beste functies

Community building: Creƫer een eenduidige werknemerservaring met de sociale feed, say-hi video's, shout-outs, gebeurtenissen en community ruimtes, die team en gemeenschap versterkenprojectcommunicatie Informatie delen: Vereenvoudig het delen van organisatiebrede informatie met werknemers via nieuwsbrieven en sjablonen

CreĆ«er een eenduidige werknemerservaring met de sociale feed, say-hi video's, shout-outs, gebeurtenissen en community ruimtes, die team en gemeenschap versterkenprojectcommunicatie Gegevensgestuurde betrokkenheid: Verzamel feedback via enquĆŖtes, opiniepeilingen en geavanceerde onderzoekenstatistieken over werknemersbetrokkenheid om betrokkenheid te meten

Workvivo limieten

Soms worden een groot aantal notificaties getoond die niet belangrijk zijn, wat leidt tot een onoverzichtelijke werkruimte

Geen opties voor persoonlijke berichten voor privƩ gesprekken

Workvivo prijzen

Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise-abonnement PLUS: Aangepaste prijzen

Workvivo beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.900+ beoordelingen)

4.8/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Staffbase (Beste voor intranetoplossingen voor werknemers)

via Staffbase Staffbase is een uitgebreid platform dat de communicatie en betrokkenheid tussen teams stroomlijnt.

De functie 'Mission Control' stelt organisaties in staat om projecten te beheren, campagnes te coƶrdineren en succes te meten met geavanceerde analyses. Een van de opvallende functies is de ingebouwde e-mailoplossing voor werknemers, die omnichannel communicatie mogelijk maakt.

Staffbase beste functies

Multichannel communicatie: Gebruik multichannel tools zoals e-mail, chatten en berichten om te communiceren met medewerkers en collega's op verschillende locaties en rollen

Gebruik multichannel tools zoals e-mail, chatten en berichten om te communiceren met medewerkers en collega's op verschillende locaties en rollen Door AI gestuurde inzichten: Abonneer en analyseer campagnes met AI-tools om berichten te verfijnen en de betrokkenheid te verbeteren

Abonneer en analyseer campagnes met AI-tools om berichten te verfijnen en de betrokkenheid te verbeteren Kennis hub: Gebruik het intranet en de app voor werknemers om een centrale hub te creƫren voor alle bedrijfsmiddelen

Staffbase limieten

Gebrek aan organisatie voor e-mails die worden verzonden en ontvangen

Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden en gebruiksgemak bij het ontwerpen van e-mails en sjablonen

Staffbase prijzen

Aangepaste prijzen

Staffbase beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

šŸ¤Vriendelijke herinnering: Houd bij het kiezen van een platform rekening met de grootte van je team en hoe ze werken. Grotere teams hebben baat bij meerdere kanalen en integraties, terwijl kleinere teams de voorkeur geven aan eenvoudige interfaces en directe communicatie.

6. Jive (het beste voor kennisbeheer)

via Jive Jive is een solide kennisbeheersysteem dat AI-gestuurde communicatietools biedt. U kunt kennisbanken, wiki's en ruimtes voor samenwerking creƫren en organiseren waar kritieke informatie direct beschikbaar is.

Jive bevat gamification functies die helpen bij het stimuleren van betrokkenheid door bijdragen van werknemers te erkennen en te belonen. Badges, punten en leaderboards kunnen worden gebruikt om werknemers aan te moedigen deel te nemen aan discussies, kennis te delen of taken te voltooien. Bovendien helpt de 'Jive CoPilot' u bij het vinden en genereren van relevante content.

Jive beste functies

Taak automatisering: Automatiseer routinetaken zoals het routeren van oproepen en voicemail transcriptie

Automatiseer routinetaken zoals het routeren van oproepen en voicemail transcriptie Content aanmaken : Creƫer gedeelde documenten en kennisbanken met functies voor realtime samenwerking

: Creƫer gedeelde documenten en kennisbanken met functies voor realtime samenwerking Personalized content: Gebruik de 'PeopleGraph'-technologie om de zoekintentie van gebruikers te peilen en hypergetargete content te leveren

Jive limieten

De tool biedt beperkte functies voor rapportage aan communitymanagers

Het ID van de beller functioneert niet goed wanneer gebruikers verschillende lijnen gebruiken; dit is een probleem voor personen die meerdere bedrijven beheren, elk met een eigen lijn

Jive prijzen

Aangepaste prijzen

Jive beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (300+ beoordelingen)

3.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (40+ beoordelingen)

7. Igloo Software (Beste voor aanpasbare intranetoplossingen)

via Iglo Igloo Software is een software voor projectmanagement met intranet functies die zowel op kantoor als in de frontlinie medewerkers met elkaar verbindt. Het ondersteunt aangepaste dashboards, Taaktaken en het delen van kennis via gedetailleerde wiki's.

Met robuuste analysetools zoals functies voor erkenning en enquĆŖtes stelt het platform werknemers in staat om elkaars prestaties te erkennen, successen te delen en feedback te geven. Bovendien kunnen organisaties enquĆŖtes en opiniepeilingen uitvoeren om de meningen van werknemers te verzamelen, wat helpt om de besluitvorming vorm te geven en de bedrijfscultuur te verbeteren.

Igloo beste functies

Betrokkenheid van werknemers: Motiveer werknemers en verhoog hun betrokkenheid door mijlpalen te vieren, verhalen te delen en inspirerende momenten te markeren

Motiveer werknemers en verhoog hun betrokkenheid door mijlpalen te vieren, verhalen te delen en inspirerende momenten te markeren Interactieve organisatie: Bouw een interactief organigram met integraties met populaire directories van derden zoals Workday en Active Directory

Bouw een interactief organigram met integraties met populaire directories van derden zoals Workday en Active Directory Betrokkenheid bijhouden: Gebruik leaderboards, gamification tools, polls en enquĆŖtes om de ervaring van medewerkers te meten

Igloo limieten

Er zijn ook enkele beperkingen met betrekking tot het aantal toepassingen waarmee het geĆÆntegreerd kan worden

Het probleem van de aanpassingen kan wat ingewikkelder zijn voor gebruikers zonder CSS-ervaring

Igloo prijzen

Aangepaste prijzen

Iglo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

8. LumApps (het beste voor integratie met Google Werkruimte)

via LumApps LumApps is een moderne intranetsoftware die organisaties helpt gemeenschappen onder medewerkers op te bouwen. De software is volledig ontworpen voor Google Cloud en ondersteunt top-down-, peer-to-peer- en bottom-up-communicatie, voor een betere samenwerking en cultuuropbouw.

Je kunt het gebruiken om vragen te stellen, berichten, gebeurtenissen en artikelen te delen en nieuws te publiceren.

LumApps beste functies

Personalisatie op basis van AI: Personaliseer content, vind relevante content en automatiseer terugkerende taken met ingebouwde AI-technologieƫn zoals Machine Learning (ML) en Natural Language Understanding (NLU)

Personaliseer content, vind relevante content en automatiseer terugkerende taken met ingebouwde AI-technologieƫn zoals Machine Learning (ML) en Natural Language Understanding (NLU) Communicatieplanning: Gebruik 'LumApps Campaigns' om interne communicatiestrategieƫn te abonneren, te ontwikkelen, uit te zenden, te monitoren en te verbeteren

Gebruik 'LumApps Campaigns' om interne communicatiestrategieƫn te abonneren, te ontwikkelen, uit te zenden, te monitoren en te verbeteren Delen van content: Publiceer met ƩƩn klik vanuit Google-documenten naar uw intranet en deel bedrijfsnieuws direct binnen Google Werkruimte kanalen

LumApps limieten

De analytics zijn ontoereikend, vooral om het traject van de gebruiker binnen het intranetplatform te achterhalen, en er zijn geen klikanalytics

De tool heeft meer aangepaste functies nodig om de betrokkenheid verder te vergroten

LumApps prijzen

Gratis

Lum Plus: $69/maand

$69/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

LumApps beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

9. Google Werkruimte (de beste voor een uitgebreide suite met productiviteit)

via Google Google Werkruimte biedt een reeks toepassingen, waaronder Gmail, Google Drive, Google Documenten, Sheets en Vergaderen. Het blinkt uit in robuuste functies voor het delen van bestanden en live bewerking, waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen werken. De intuĆÆtieve gebruikersinterface en schaalbaarheid maken het aantrekkelijk voor bedrijven van elke grootte.

Google Werkruimte beste functies

Samenwerking in teams: Werk in realtime samen met uw team aan documenten, spreadsheets en presentaties

Werk in realtime samen met uw team aan documenten, spreadsheets en presentaties Gegevensbeveiliging: Bescherm gevoelige gegevens met ingebouwde functies voor veiligheid, zoals verificatie met twee factoren, gegevensversleuteling en geavanceerde beheerderscontrole

Bescherm gevoelige gegevens met ingebouwde functies voor veiligheid, zoals verificatie met twee factoren, gegevensversleuteling en geavanceerde beheerderscontrole Geavanceerd zoeken: Integreer Google's Gemini in uw werkruimte om de zoekmogelijkheden te verbeteren

Google Werkruimte limieten

Gebruikers klagen over het gebrek aan verbinding tussen de tools van de werkruimte

Beperkte offline functionaliteiten; gebruikers moeten apps zoals Documenten, Sheets en Gmail van tevoren instellen om zonder internetverbinding te kunnen werken

Prijzen van Google Werkruimte

Gratis

Business Starter: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Standaard voor bedrijven: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

Google Werkruimte beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (42.600+ beoordelingen)

4.6/5 (42.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (16.700+ beoordelingen)

10. Happeo (Beste voor functies van sociaal intranet)

via Happeo Happeo is een virtuele app voor teamcommunicatie die intranet functies combineert met samenwerkingstools. Het geeft je kanalen, interactieve polls en pagina's en integreert met platforms van derden zoals Google Werkruimte en Slack.

Happeo beste functies

Flexibele communicatie: Structureer interne communicatie met flexibele kanalen, threads, reacties, opmerkingen, polls en aangepaste emoji's om iedereen betrokken en op de hoogte te houden

Structureer interne communicatie met flexibele kanalen, threads, reacties, opmerkingen, polls en aangepaste emoji's om iedereen betrokken en op de hoogte te houden AI-gestuurde inzichten: Gebruik de 'AI Search'-optie om antwoorden te krijgen en hiaten op te sporen in uw bestaande kennisbank en in geĆÆntegreerde tools

Gebruik de 'AI Search'-optie om antwoorden te krijgen en hiaten op te sporen in uw bestaande kennisbank en in geĆÆntegreerde tools Content optimalisatie: Verkrijg inzicht in gebruikersgedrag, prestaties van content en zoektrends om content te optimaliseren

Happeo limieten

Volgens sommige gebruikers is het ontbreken van een planningstool een uitdaging; berichten worden in realtime gemaakt en kunnen niet worden ingepland om op een specifiek tijdstip te lanceren

De analyses hebben een vertraging, wat betekent dat 'real-time' informatie niet direct beschikbaar is

Happeo prijzen

Aangepaste prijzen

Happeo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

11. eXo Platform (Beste voor open-source flexibiliteit)

via Microsoft Viva Engage van Microsoft is een goed alternatief voor Meta's workplace en is ontworpen voor organisaties die Microsoft 365-apps zoals Word of Teams gebruiken.

Het biedt gepersonaliseerde feeds die zijn afgestemd op de rol, rente en verbindingen van elke gebruiker binnen het bedrijf. Hierdoor hebben werknemers snel toegang tot de content die voor hen het belangrijkst is, of het nu gaat om bedrijfsnieuws, teamupdates of discussies over specifieke onderwerpen. Deze gepersonaliseerde aanpak helpt werknemers geĆÆnformeerd en betrokken te blijven

Viva Engage beste functies

Netwerken: Brugcommunicatiekloven op de werkplek met zijn functies voor sociale netwerken in verschillende teams en openbare en persoonlijke kanalen

Brugcommunicatiekloven op de werkplek met zijn functies voor sociale netwerken in verschillende teams en openbare en persoonlijke kanalen Leiderschapsbetrokkenheid : Maak verbinding met leiders, geef hun profiel weer en neem deel aan discussies, gebeurtenissen en storyline posts met de functie 'Leadership Corner'

: Maak verbinding met leiders, geef hun profiel weer en neem deel aan discussies, gebeurtenissen en storyline posts met de functie 'Leadership Corner' Ondersteuning door AI:Gebruik de functie 'Copilot' voor het AI-gestuurd aanmaken van content en het ondersteunen van strategieƫn

Viva Engage limieten

Volledige ondersteuning van gasten vereist Microsoft 365 Native Mode voor Viva Engage, wat beperkend is

Koppelingen naar interne systemen die verificatie vereisen of niet openbaar kunnen worden opgelost, geven geen geldige previews weer

Viva Engage prijzen

Communicatie en gemeenschappen voor werknemers: $2/maand per gebruiker (jaarlijkse toewijzing)

$2/maand per gebruiker (jaarlijkse toewijzing) Werkplekanalyse en personeelsfeedback: $6/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis)

$6/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis) Suite: $12/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis)

Viva Engage beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

13. Simpplr (Beste voor moderne werknemerscommunicatie)

via Simpplr Simpplr biedt een gecentraliseerde hub voor bedrijfscontent, hulpmiddelen en nieuws. Het intuĆÆtieve ontwerp vereenvoudigt de gebruikerservaring op zowel de desktop als de mobiele versie.

De aanpasbare nieuwsfeed en gamification-elementen vergroten de betrokkenheid van de klant. Bovendien is Simpplr erkend in het Gartner Magic Quadrant en bevat het een AI-gestuurde virtuele assistent voor hybride werkplekcommunicatie .

Simpplr beste functies

Werknemerserkenning: Gebruik tools zoals AI-gestuurde enquĆŖtes, nieuwsbrieven, aankondigingen en erkenningsprogramma's om werknemers te motiveren

Gebruik tools zoals AI-gestuurde enquĆŖtes, nieuwsbrieven, aankondigingen en erkenningsprogramma's om werknemers te motiveren Betrokkenheidsanalyses: Verzamel prescriptieve analyses om de betrokkenheid van werknemers te monitoren

Verzamel prescriptieve analyses om de betrokkenheid van werknemers te monitoren Gegevensherstel: Profiteer van bijna realtime gegevensreplicatie voor efficiƫnt en veilig gegevensherstel

Simpplr limieten

Ontbreekt aan geautomatiseerde content governance rond het beheer van sitebeheerders of eigenaren

Integratie met de ADP-applicatie heeft problemen, zoals het niet synchroniseren van belangrijke informatie voor doelgroepsegmentatie, wat leidt tot een lang oplossingsproces en vertraagde werkstroom

Simpplr prijzen

Aangepaste prijzen

Simpplr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

Maak werkbeheer en communicatie moeiteloos met ClickUp

Nu we de vele alternatieven voor Facebook Workplace hebben bekeken, moet je weten welke bij jouw werkstroom past. Deze keuzes zijn divers en bieden veel functies voor verschillende zakelijke behoeften.

Als je echter nog steeds in de war bent, is de veiligste optie ClickUp. Deze everything app for work integreert naadloos met tools in je tech stack en biedt je een reeks functies zoals Docs, Whiteboards en Clips om je projecten georganiseerd en je werknemers betrokken te houden. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! āœ