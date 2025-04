13 Beste vergaderingen apps voor 2025

Vergaderingen, of je er nu van houdt of ze haat, zijn cruciaal om werk gedaan te krijgen. Maar laten we eerlijk zijn: hoe vaak verlaat je een vergadering met het gevoel dat het ook een e-mail had kunnen zijn?

Of erger nog, de eerste paar minuten worstelen met storingen bij het delen van je scherm, verbroken verbindingen en de onvermijdelijke vraag: 'Ben ik wel hoorbaar?

Apps voor vergaderingen zijn veel verder geëvolueerd dan het hosten van virtuele kamers. Ze bieden premium functies voor naadloze planning, realtime samenwerking en AI-gebaseerde inzichten om gesprekken productiever en boeiender te maken.

Maar met zoveel opties, welke tool verbetert nu echt de werkstroom? In deze blog verkennen we 13 van de beste apps voor vergaderingen om je te helpen de perfecte oplossing te vinden, of je nu een team op afstand leidt of een groeiend bedrijf hebt. 🎯

⏰ 60-seconden samenvatting

Hier is een overzicht van de 13 beste apps voor vergaderingen + waar ze het beste voor zijn:

ClickUp (beste app voor online vergaderingen en samenwerking) Zoom (de beste voor grootschalige video-conferencing) Google Meet (de beste voor naadloze integratie met Google Werkruimte) Microsoft Teams (de beste voor uitgebreide samenwerking en communicatie in teams) 1 Webex Meetings (de beste voor veilige en betrouwbare vergaderingen voor ondernemingen) Jitsi (Beste open-source oplossing voor videovergaderingen) Livestorm (de beste oplossing voor webinars en online gebeurtenissen) Slack (de beste oplossing voor team messaging en integraties) Whereby (Beste voor directe video vergaderingen zonder downloaden) ClickMeeting (Beste voor aanpasbare webinars en online vergaderingen) Meeting Owl (het beste voor hybride vergaderingen met 360-graden video) Otter (het beste voor realtime transcriptie en aantekeningen maken) RingCentral (Beste alles-in-één communicatieplatform)

**Wat moet je zoeken in apps voor vergaderingen?

Hoewel de belangrijkste factor waar je op moet letten bij apps voor vergaderingen hun vermogen is om in je werkstroom te passen, zijn er ook een aantal must-haves.

Laten we eens kijken naar een aantal functies waar je op moet letten bij het maken van je beslissing. 👀

Video- en audiokwaliteit: Zoek naar tools die video en audio van hoge kwaliteit bieden om onderbrekingen tijdens vergaderingen te voorkomen. Een bonus zijn geavanceerde functies zoals intelligente ruisonderdrukking

Zoek naar tools die video en audio van hoge kwaliteit bieden om onderbrekingen tijdens vergaderingen te voorkomen. Een bonus zijn geavanceerde functies zoals intelligente ruisonderdrukking Integratiemogelijkheden: Kies apps voor vergaderingen die integreren met productiviteitstools zoals Google Agenda en andere Google Werkruimte apps zoals Gmail

Kies apps voor vergaderingen die integreren met productiviteitstools zoals Google Agenda en andere Google Werkruimte apps zoals Gmail Functies voor vergaderbeheer: Kies apps voor vergaderingen die opnamemogelijkheden bieden zodat u ze later kunt raadplegen en breakout-ruimtes om kleine vergaderingen op te splitsen in kleinere groepen

Kies apps voor vergaderingen die opnamemogelijkheden bieden zodat u ze later kunt raadplegen en breakout-ruimtes om kleine vergaderingen op te splitsen in kleinere groepen Beveiligingsmaatregelen: Geef de voorkeur aan apps voor vergaderingen met robuuste beveiliging, zoals end-to-endencryptie en instellingen voor privacy om gevoelige informatie te beschermen die wordt gedeeld tijdens vergaderingen van groepen

Geef de voorkeur aan apps voor vergaderingen met robuuste beveiliging, zoals end-to-endencryptie en instellingen voor privacy om gevoelige informatie te beschermen die wordt gedeeld tijdens vergaderingen van groepen Aanpassingsopties: Zoek naar apps voor vergaderingen met virtuele achtergronden, filters en aanpasbare lay-outs om een persoonlijke vergaderervaring te creëren

De 13 beste apps voor vergaderingen

In dit gedeelte bespreken we de 13 beste apps voor vergaderingen, waarbij we de beste functies, het gebruiksgemak en de integratie in uw workflow benadrukken.

Laten we beginnen! 💪

1. ClickUp (Beste app voor online vergaderingen en samenwerking) ClickUp is een krachtig platform voor projectmanagement en teamsamenwerking.

Als je deel uitmaakt van een extern, cross-functioneel team, ClickUp vergaderingen is het ultieme hulpmiddel voor het organiseren van meerdere aspecten van een video-conferentie.

Deze software voor vergaderingbeheer biedt een gecentraliseerd platform voor het maken van aantekeningen, het beheren van agenda's, het instellen van actiepunten en het zorgen voor verantwoording onder teamleden.

Laten we eens kijken naar enkele ClickUp functies die u kunt gebruiken om vergaderingen soepel en boeiend te laten verlopen. 🤩

ClickUp Kalender weergave

Plan check-ins en synchroniseer schema's naadloos met ClickUp Kalenderweergave

Visualiseer uw planning moeiteloos met de ClickUp Kalender Weergave . Hiermee kunt u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse taken bekijken om vergaderingen voor te bereiden en deadlines te halen.

Je kunt taken filteren op prioriteit en voortgang bijhouden. Bovendien kun je met de drag-and-drop interface in een oogwenk aanpassingen maken. ClickUp's Zoom integratie stelt u in staat om een vergadering rechtstreeks te starten vanuit ClickUp-taak waardoor werken op afstand efficiënter wordt en er meer samenwerking is. Bovendien, ClickUp's Google Agenda integratie zorgt voor naadloos synchroniseren van agenda's.

ClickUp Herinneringen

Maak snel herinneringen direct vanuit opmerkingen met ClickUp Reminders

Wekelijkse vergaderingen vergeten? ClickUp Herinneringen heeft u gedekt.

U kunt bijlagen toevoegen, deadlines instellen en terugkerende schema's maken die bij uw werkstroom passen. Wijs herinneringen toe aan leden van je team om samenwerking en verantwoordelijkheid te bevorderen.

ClickUp Docs

Noteer snel aantekeningen bij vergaderingen met uw collega's met ClickUp Docs ClickUp Documenten is van onschatbare waarde voor het documenteren van vergaderingen en ervoor te zorgen dat discussies worden vastgelegd, georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk zijn. Dankzij de realtime samenwerkingsmogelijkheden kunnen meerdere leden van het team tegelijkertijd aan hetzelfde document werken.

Verander gedetailleerde discussies in heldere, bruikbare inzichten met ClickUp Brain ClickUp Brein is uw eigen AI-assistent die het maken en organiseren van gedetailleerde aantekeningen voor vergaderingen vereenvoudigt.

Het haalt sleutel details op tijdens of na vergaderingen en geeft je direct toegang tot taken, opmerkingen of team documenten. Geen handmatige zoekacties meer, maar uitgebreide, nauwkeurige aantekeningen voor vergaderingen.

ClickUp Meeting Sjablonen

ClickUp biedt ook een array aan sjablonen om het beheer van vergaderingen te vereenvoudigen.

Om te beginnen kunt u de ClickUp vergaderingen sjabloon centraliseert agendapunten, aantekeningen en follow-ups op één plaats, zodat u niet meerdere tools nodig hebt. Bovendien is de ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen zorgt ervoor dat u de sleutel discussie punten en actie items gemakkelijk kunt vastleggen.

Tot slot is de ClickUp Agenda Sjabloon biedt een duidelijke vergaderstructuur en helpt deelnemers om op één lijn te blijven en voorbereid te zijn.

De beste functies van ClickUp

Gestroomlijnde communicatie: Houd alle vergadergerelateerde gesprekken op één plek door chats, taken en projecten te integreren voor extra context

Houd alle vergadergerelateerde gesprekken op één plek door chats, taken en projecten te integreren voor extra context Integratie van taken: Koppel discussies tijdens vergaderingen direct aan uitvoerbare taken; beslissingen tijdens vergaderingen worden direct gekoppeld aan projecten en voortgang

Koppel discussies tijdens vergaderingen direct aan uitvoerbare taken; beslissingen tijdens vergaderingen worden direct gekoppeld aan projecten en voortgang Aanpasbare notificaties: Pas notificaties aan om te focussen op updates van vergaderingen en follow-ups, terwijl afleiding tot een minimum wordt beperkt

Pas notificaties aan om te focussen op updates van vergaderingen en follow-ups, terwijl afleiding tot een minimum wordt beperkt Samenvattingen op basis van AI: Maak gebruik vanAI voor aantekeningen van vergaderingen of genereer samenvattingen van discussies om iedereen op de hoogte te houden

Maak gebruik vanAI voor aantekeningen van vergaderingen of genereer samenvattingen van discussies om iedereen op de hoogte te houden Dynamische feedbackopties: Gebruik audio- of videoclips om updates te delen, ideeën uit te leggen of feedback te geven binnen de werkruimte

Beperkingen van ClickUp

Steile leercurve

Gebruikers vinden de app voor de telefoon misschien minder intuïtief

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Pro Tip: A sjabloon voor aantekeningen van vergaderingen bespaart je tijd met zijn voorgestructureerde format voor het vastleggen van essentiële details tijdens vergaderingen.

2. Zoom (het beste voor grootschalige video-conferenties)

via Geïntegreerd onderzoek Zoom staat bekend om zijn hoogwaardige mogelijkheden voor videoconferenties, ideaal voor grootschalige vergaderingen.

Het biedt functies zoals breakoutrooms, delen van schermen, realtime transcripties en naadloze integratie met productiviteitstools zoals Slack en Google Agenda. De gebruiksvriendelijke interface van Zoom maakt het een veelgebruikt programma voor virtuele samenwerking productieve vergaderingen .

De beste functies van Zoom

Geniet van hoogwaardige audio, video, ruisonderdrukking en aanpasbare achtergronden

Chatten met je team leden voor, tijdens en na vergaderingen met Team Chat

Werk samen met je team in whiteboards van Zoom en andere leveranciers, documenten, aantekeningen en zelfs browsers van websites

Toegankelijkheid vergroten met meertalige ondertiteling en vertalingen

Beperkingen van Zoom

Het vergt veel middelen, vooral op oudere apparaten, waardoor het af en toe vertraagt of crasht

Hoewel de functies voor veiligheid zijn verbeterd, vereisen ze extra installatie

Prijzen voor Zoom

Free

Pro: $15,99/maand voor 1-9 gebruikers

$15,99/maand voor 1-9 gebruikers Business: $21,99/maand voor 10-250 gebruikers

$21,99/maand voor 10-250 gebruikers Business Plus: Aangepaste prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (55.000+ beoordelingen)

4.5/5 (55.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14.000+ beoordelingen)

🤝 Vriendelijke herinnering: Vermijd 'Zoom-moeheid' door pauzes aan te moedigen en vergaderingen over de dag te spreiden.

3. Google Meet (Beste voor naadloze integratie met Google Werkruimte)

via Het sleutelwoord Google Meet integreert moeiteloos met werkruimte apps, waardoor het een goede keuze is voor gebruikers die vertrouwen op het Google ecosysteem. De functies omvatten live ondertiteling, delen van schermen en plannen via Google Agenda, waardoor vergaderingen voor teams soepel verlopen.

Google Meet past zich automatisch aan om de kwaliteit van video en audio te optimaliseren, zelfs bij wisselende netwerkvoorwaarden.

De beste functies van Google Vergaderen

Tijd plannen en deelnemen aan vergaderingen via Google Agenda of Gmail

Gebruik AI-ondertiteling voor real-time transcriptie tijdens gesprekken

Deel uw hele scherm, een specifiek venster of een browsertabblad om documenten of multimedia te presenteren

Gebruik host tools om deelnemers te dempen, aanwezigen te verwijderen of actieve sprekers vast te maken voor een soepelere werkstroom van vergaderingen

Kies uit verschillende lay-outs zoals zijbalk, spotlight of getegelde weergaven om de dynamiek van uw vergadering aan te passen

Google Meet beperkingen

Voor gratis accounts zijn vergaderingen met drie of meer deelnemers beperkt tot 60 minuten

Er kan maar één scherm tegelijk gedeeld worden, wat presentaties met meerdere vergelijkingen of visuele hulpmiddelen bemoeilijkt

Het heeft geen wachtruimte voor deelnemers, wat kan leiden tot veiligheid of desorganisatie tijdens vergaderingen

Google Meet prijzen

Gratis

Google Meet beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.600+ beoordelingen)

4.6/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.800+ beoordelingen)

4. Microsoft Teams (Beste voor uitgebreide samenwerking en communicatie in teams)

via Cisco Webex is favoriet voor veilige vergaderingen voor ondernemingen. Het biedt versleutelde video-oproepen, AI-gestuurde apps voor vergaderingen en interactieve functies zoals virtuele whiteboards.

De AI-gebaseerde transcriptie- en vertaaltools maken vergaderingen toegankelijk voor verschillende teams. Webex ondersteunt interactieve functies zoals enquêtes, sessies met vragen en antwoorden en virtuele handopsteken, wat de betrokkenheid bevordert.

Webex Vergaderingen beste functies

Gebruik Webex Assistant voor spraakgestuurde commando's om deel te nemen aan vergaderingen, schermen te delen en meer

Neem rechtstreeks deel aan vergaderingen vanuit uw browser zonder dat u downloads of plugins nodig hebt

Maak gebruik van vergrendeling in vergaderruimten, automatische vergrendeling voor persoonlijke ruimten en FedRAMP-autorisatie voor hoge veiligheidsbehoeften

Profiteer van realtime ruisonderdrukking die storende achtergrondgeluiden wegfiltert

Webex Vergaderingen limieten

Geluidskwaliteit kan worden beïnvloed door langzamere netwerkverbindingen, wat leidt tot een minder betrouwbare ervaring

Breakout-ruimtes kunnen niet worden aangemaakt vanuit de web-app, en gebruikers kunnen niet overschakelen naar de desktop-app tijdens een actieve breakout-sessie

Prijzen voorWebex vergaderingen

Free

Webex Vergaderingen: $14,50/maand per gebruiker

$14,50/maand per gebruiker Webex Suite: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Webex Enterprise: Aangepaste prijzen

Webex vergaderingen beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (500+ beoordelingen)

4,5/5 (500+ beoordelingen) Capterra:4.4/5 (5.700+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Video gesprekken houden je gefocust! Terwijl 57% van de werknemers geeft toe te multitasken tijdens telefoongesprekken, slechts 4% doet dit tijdens video-conferenties, wat bewijst dat face-to-face interactie, zelfs virtueel, wonderen kan doen voor de betrokkenheid.

6. Jitsi (Beste open-source oplossing voor videovergaderen)

via Jitsi Jitsi is een open-source, zeer aanpasbaar hulpmiddel voor videovergaderen. Het ondersteunt versleutelde videogesprekken, delen van schermen en integratie met verschillende platforms, waardoor het ideaal is voor ontwikkelaars en organisaties die op zoek zijn naar flexibiliteit zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

De tool ondersteunt grootschalige implementaties met de Jitsi Videobridge, die videostreams efficiënt routeert om serverbelasting te verminderen.

Jitsi beste functies

Gratis vergaderingen zonder tijdsbeperkingen voor dagelijkse vergaderingen met Jitsi Meet

Pas de functies van de tool aan en breid ze uit op basis van flexibele behoeften dankzij de open-source functionaliteit

Deel tekstgebaseerde documenten op Etherpad tijdens vergaderingen

Krijg statistieken van de gesprekstijd van deelnemers, chat in de versie voor browsers en vergrendel een kamer met een wachtwoord

Jitsi limieten

Slaat de chatgeschiedenis niet op als u het tabblad sluit en weer opent

De mobiele applicatie is traag, ziet er ongepolijst uit en mist functies in de desktop-variant

Heeft geen individuele breakoutrooms of een virtueel whiteboard

Jitsi prijzen

Gratis

Jitsi beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1500+ beoordelingen)

4.3/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

7. Livestorm (Beste voor webinars en online gebeurtenissen)

via Livestorm Livestorm is ontworpen voor webinars en online gebeurtenissen. Het biedt functies zoals registratieformulieren, live polls en analyses. Het biedt ook een aantrekkelijk platform voor het hosten van interactieve gebeurtenissen en het bespreken van vergaderingen .

Na de gebeurtenis kunt u on-demand toegang bieden tot uw content, zodat inschrijvers webinars kunnen weergeven wanneer het hen uitkomt. Bovendien helpen functies zoals livechat, vragen en antwoorden en reacties van het publiek om deelnemers betrokken te houden tijdens webinars en gebeurtenissen.

De beste functies van Livestorm

Vergaderingen aanpassen met functies zoals delen van bestanden, aangepast kamerontwerp en meer

Toegang tot gedetailleerde informatie over elk contact, inclusief naam, e-mail en aanwezigheid

Geautomatiseerde uitnodigingen voor de kalender verzenden naar inschrijvers voor gebeurtenissen

Gesloten ondertiteling inschakelen voor uw antwoord in meer dan 100 talen tijdens webinars

Livestorm limieten

Vergt wisselen van tabblad om commentaar weer te geven tijdens presentaties

Langzamere prestaties op Firefox, Safari, Opera en Edge

Prijzen voorivestorm

Pro: $99/maand

$99/maand Business: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Livestorm beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.600+ beoordelingen)

4.4/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

8. Slack (Beste voor team messaging en integraties)

via Waarbij Whereby valt op door zijn eenvoud en gemak, waardoor het een goede keuze is voor snelle, probleemloze vergaderingen.

Functies zoals scherm delen, picture-in-picture modus en opnamemogelijkheden verhogen de productiviteit. Bovendien integreert Whereby met apps als Trello en YouTube, zodat gebruikers effectief kunnen samenwerken tijdens vergaderingen.

De beste functies van Whereby

Neem deel aan een vergadering zonder de applicatie direct vanuit uw browser te downloaden

Pas uw Whereby ruimte aan met gepersonaliseerde namen, URL's en branding

Organiseer efficiënte lessen, gebeurtenissen en workshops met Breakout Groups

Integreer met Miro voor zijn Whiteboards, Google Documenten, YouTube en Outlook

Whereby beperkingen

Mist functies zoals selectief delen en delen van audio

Toont niet meer dan 12 mensen op de camera

Heeft geen ingebouwde opnamefunctie in de gratis versie en gebruikt add-on's

Waarborgprijzen

Free

Pro: $8,99/maand per gebruiker

$8,99/maand per gebruiker Business: $11,99/maand per gebruiker

Waarderingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (1.100+ beoordelingen)

4.6/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (110+ beoordelingen)

10. ClickMeeting (Beste voor aanpasbare webinars en online vergaderingen)

via Capterra ClickMeeting is een veelzijdige tool voor kleine vergaderingen en grootschalige webinars. Het biedt hulpmiddelen voor het aanpassen voorafgaand aan vergaderingen, zoals aangepaste wachtkamers en registratieformulieren.

Bovendien is dit app voor het plannen biedt functies voor live betrokkenheid zoals chatten, polls, breakout-sessies en de mogelijkheid om YouTube-video's te bekijken tijdens live delen van het scherm.

De beste functies van ClickMeeting

Presentatoren toewijzen, privé chatten en discussies modereren

Vergaderingen plannen voor een geselecteerde datum en tijd; u kunt tot 40 deelnemers uitnodigen

Verzamel gegevens met live enquêtes, vraag- en antwoordsessies, opmerkingen en live discussies in de chat

KlikMeeting limieten

Slechts acht presentatoren kunnen microfoons en camera's gebruiken, hoewel er 14 zetels beschikbaar zijn

Bijgewerkte browsers vereist omdat oudere versies problemen kunnen veroorzaken

KlikMeeting prijzen

Free

Live: $32/maand

$32/maand Geautomatiseerd: $48/maand

$48/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

KlikMeeting beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (250+ beoordelingen)

4.2/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje:Een videobericht kan communicatie persoonlijker en boeiender maken, omdat u zowel uw woorden als uitdrukkingen in realtime kunt delen, wat een diepere verbinding bevordert.

11. Meeting Owl (het beste voor hybride vergaderingen met 360-graden video)

via Uil Laboratoria De Meeting Owl app, ontwikkeld door Owl Labs, is een app die hybride vergaderingen verbetert en de 360-graden video camera van het bedrijf aanvult.

De app is beschikbaar op zowel iOS als Android en biedt een gebruiksvriendelijke interface voor toegang tot geavanceerde functies en het bewaken van de prestaties van het apparaat.

De beste functies van Meeting Owl

Benoem en beheer meerdere Meeting Owls binnen uw organisatie

Creëer een meeslepende ervaring om de kloof tussen deelnemers in persoon en deelnemers op afstand te overbruggen

Schakel functies zoals Presenter Enhancer in of uit om prioriteit te geven aan sprekers in het frame

Integreer met tools voor videovergaderen zoals Zoom, Microsoft Teams en Webex voor hybride werkomgevingen

De beperkingen van Meeting Owl

Beperkt tot iOS- en Android-apparaten, geen versie voor desktop

Functioneert alleen met de hardware van Meeting Owl

Prijzen voor Meeting Owl

Gratis

Meeting Owl beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

12. Otter (Beste voor real-time transcriptie en aantekeningen)

via Otter Otter is ideaal voor het vastleggen van gedetailleerde vergaderingen met transcriptie en aantekeningen. Het maakt gebruik van sprekeridentificatie en tijdstempels om duidelijkheid en organisatie te garanderen.

Je kunt transcripties annoteren, sleutelpunten markeren en aantekeningen delen met teamleden. De doorzoekbare archieffunctie zorgt ervoor dat gebruikers discussies uit het verleden snel kunnen terugvinden.

Otter beste functies

Laat OtterPilot automatisch deelnemen aan vergaderingen in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams voor geautomatiseerde aantekeningen, samenvattingen en actie items van vergaderingen

Krijg antwoorden en genereer content zoals e-mails en status updates met Otter AI Chat in alle vergaderingen

Combineer live gesprekken met async updates met de AI-kanalen

Otter limieten

Er zijn fouten in de transcriptie bij snelle sprekers, mensen met sterke accenten, opvulwoorden of onregelmatige spraakpatronen

Mist geavanceerde functies zoals ingebouwde polling- of vraag- en antwoordfuncties tijdens live sessies

Otterprijzen

Free

Pro: $16.99/maand per gebruiker

$16.99/maand per gebruiker Business: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

4.4/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Als onderdeel van het beoefenen van goede virtuele vergadering etiquette houd uw microfoon gedempt tenzij u spreekt om achtergrondgeluiden en afleidingen te minimaliseren.

13. RingCentral (Beste alles-in-één communicatieplatform)

via RingCentral RingCentral is een alles-in-één communicatieplatform dat videogesprekken, messaging en telefoondiensten combineert. Het integreert met populaire tools zoals Slack en Microsoft Teams, waardoor het een veelzijdige keuze is voor diverse organisatorische behoeften.

Het platform biedt diepgaande analyses om de gesprekskwaliteit, de betrokkenheid bij vergaderingen en de activiteit van gebruikers bij te houden, zodat teams verbeterpunten kunnen identificeren. Bovendien biedt RingCentral callcenter-functies zoals automatische verdeling van oproepen, interactieve voice response (IVR) en analyse om de efficiëntie van de klantenservice te verbeteren.

De beste functies van RingCentral

Genereer transcripties en gesloten ondertiteling van vergaderingen, samen met samenvattingen, hoogtepunten en inzichten van na de vergadering

Deelnemen aan vergaderingen vanaf desktop en mobiele browsers en mobiele applicaties

Samenwerken op interactieve whiteboards en aantekeningen van vergaderingen

Dynamische hostbesturing, wachtkamers en end-to-end versleuteling voor veiligheid

RingCentral beperkingen

De telefoonapplicatie is moeilijk in te stellen en kost veel tijd

Trage integratie met Salesforce

RingCentral prijzen

Core: $30/maand per gebruiker voor 1-5 gebruikers

$30/maand per gebruiker voor 1-5 gebruikers Advanced: $35/maand per gebruiker voor 1-5 gebruikers

$35/maand per gebruiker voor 1-5 gebruikers Ultra: $45/maand per gebruiker voor 1-5 gebruikers

RingCentral beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? Een gemiddelde werknemer woont ten minste 8 vergaderingen in een week . Voor managers en leidinggevenden verdubbelt dit nummer vaak als ze jongleren met synchroniseren van teams, sessies voor strategische planning en discussies met clients.

ClickUp: De tool die aan al uw verwachtingen voldoet

Nu apps voor vergaderingen evolueren, is de selectie van de juiste app voor uw team belangrijker dan ooit.

De beste apps voor vergaderingen moeten unieke functies bieden en naadloos integreren met uw bestaande tools, zodat de communicatie soepel verloopt en u moeiteloos items kunt bijhouden.

ClickUp gaat verder dan basisintegraties en biedt een convergentie van alle tools die je team nodig heeft. Met tools als ClickUp Meetings voor gestroomlijnde agenda's, ClickUp Docs voor het gezamenlijk aantekeningen maken en ClickUp Brain voor AI-gestuurde inzichten, verandert ClickUp de manier waarop teams vergaderingen plannen, documenteren en opvolgen. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog gratis! ✅