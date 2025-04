Top 10 RingCentral Alternatieven en Concurrenten voor 2025

Of je nu een startup, een kleine of middelgrote onderneming of een multinational runt, je hebt een cloud telefoonsysteem nodig voor bedrijfscommunicatie.

RingCentral is een van de meest gebruikte zakelijke telefoonsystemen. Het biedt functies zoals omnichannel contact center-oplossingen, een persoonlijke AI-assistent voor team messaging en aantekeningen, en een geïntegreerd VoIP-telefoonsysteem.

Echter, door uitdagingen zoals nalevingskosten, te hoge kosten voor geavanceerde functies, limieten op de tijd voor actieve gesprekken en problemen met het ondersteunen, gaan VoIP-klanten op zoek naar concurrenten van RingCentral om deze tekortkomingen op te lossen.

In dit artikel bespreken we de beste RingCentral alternatieven en hun voor- en nadelen om je te helpen de juiste keuze te maken.

⏰60-seconden samenvatting

Dialpad: Het beste voor op AI gebaseerde communicatieworkflows OpenPhone: Het beste voor starters en kleine bedrijven Nextiva: het beste voor hybride teams en teams op afstand Zoom Phone: Het beste voor teams in het ecosysteem van Zoom 8×8: de beste voor onbeperkt internationaal bellen Ooma Office: Het beste voor teams met een klein budget Vonage: Het beste voor aangepaste workflows Grasshopper: Het beste voor solopreneurs Ringover: Het beste voor geavanceerde klantanalyses Phonexa: Het beste voor multichannel bijhouden van oproepen

Wat moet je zoeken in RingCentral Alternatieven?

Is er een ideale cloud telefoonsysteem voor uw behoeften?

Het primaire doel van VoIP-systemen is het voeren van telefoongesprekken via internet. Maar het juiste hulpmiddel voor uw business moet ook de volgende functies hebben:

Flexibiliteit via de cloud: Kies een communicatieplatform in de cloud waar je team overal toegang toe heeft, zodat je op afstand kunt werken zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie

Kies een communicatieplatform in de cloud waar je team overal toegang toe heeft, zodat je op afstand kunt werken zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie Premium gesprekskwaliteit: Zoek een tool met heldere audio en minimale uitval van gesprekken

Zoek een tool met heldere audio en minimale uitval van gesprekken Gedetailleerde en bruikbare inzichten: Kies een alternatief dat gespreksvolumes en teamprestaties kan bijhouden voor het doorvoeren van datagestuurde verbeteringen

Kies een alternatief dat gespreksvolumes en teamprestaties kan bijhouden voor het doorvoeren van datagestuurde verbeteringen Breed bereik aan integraties: Kies een platform dat kan worden geïntegreerd met andere CRM- en productiviteitstools, zodat u minder vaak van app hoeft te wisselen

Kies een platform dat kan worden geïntegreerd met andere CRM- en productiviteitstools, zodat u minder vaak van app hoeft te wisselen Gespreksopname en -doorschakeling: Kies voor een tool met deze geavanceerde functies omdat ze helpen bij kwaliteitsborging en training

Kies voor een tool met deze geavanceerde functies omdat ze helpen bij kwaliteitsborging en training Gegevensanalyse op basis van AI: Kies een tool die routing en sentimentanalyse op basis van AI ondersteunt om gepersonaliseerde klantenservice te vergemakkelijken

De 10 beste RingCentral alternatieven

Dit is onze lijst met de 10 beste RingCentral alternatieven. Of je nu de samenwerking tussen teams op afstand wilt verbeteren of een tool zoekt om te helpen met internationaal bellen, deze opties vallen op door hun unieke functies.

1. Dialpad (het beste voor op AI gebaseerde communicatieworkflows)

via Dialpad Dialpad is een geweldig RingCentral-alternatief dat spraak, video, messaging en contactcentertools combineert in één probleemloos, gebruiksvriendelijk cloudgebaseerd platform.

Vooral de functie Voice Intelligence (Vi), die real-time transcriptie, sentimentanalyse en gesprekscoaching biedt, is indrukwekkend. Het kan zelfs automatisch samenvattingen genereren en trefwoorden bijhouden om u te helpen beter te communiceren.

Dialpad beste functies

Vergaderingen met AI-assistent : Gebruik 'AI Recaps'-samenvattingen en aantekeningen van vergaderingen om iedereen op dezelfde pagina te houden

: Gebruik 'AI Recaps'-samenvattingen en aantekeningen van vergaderingen om iedereen op dezelfde pagina te houden Integraties: Integreer met populaire CRM-systemen en productiviteitstools, zoals Zendesk, Salesforce, enz.

Dialpad limieten

Sommige gebruikers rapporteren een inconsistente gesprekskwaliteit, vooral in gebieden met een slechte internetverbinding

De tool mist de flexibiliteit op het gebied van call handling & routing voor afdelingen

Dialpad prijzen

Bedrijfscommunicatie

Standaard: $27/maand per gebruiker

$27/maand per gebruiker Pro: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

AI Vergaderingen

Gratis

Business: $20/maand per gebruiker

Dialpad beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

4.4/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

2. OpenPhone (het beste voor starters en kleine bedrijven)

via OpenPhone Met OpenPhone kun je bellen, teksten versturen en werkuren instellen met aangepaste begroetingen vanaf elk apparaat naar keuze. Andere opvallende functies zijn voicemail transcriptie, auto-attendant en e-mail integratie.

De tool integreert naadloos met HubSpot om automatisch gesprekken, teksten en voicemails te registreren, waardoor het eenvoudig is om bijgewerkte klantgegevens bij te houden zonder handmatig gegevens in te voeren.

OpenPhone beste functies

AI-antwoorden : Krijg AI-voorgestelde tekstantwoorden op basis van de context van het gesprek

: Krijg AI-voorgestelde tekstantwoorden op basis van de context van het gesprek Berichtfilters : Gebruik filters en labels om snel specifieke gesprekken te categoriseren en te lokaliseren

: Gebruik filters en labels om snel specifieke gesprekken te categoriseren en te lokaliseren Voicemail transcripties: Ontvang transcripties samen met audio-opnames van alle gesprekken die de voicemail bereiken als je niet beschikbaar bent om gesprekken aan te nemen

OpenPhone limieten

Het aanvankelijke installatieproces kan verwarrend zijn, vooral bij het configureren van integraties of aangepaste functies

Het ontbreekt aan geavanceerde gespreksanalyses, wat handig zou zijn voor teams die behoefte hebben aan meer inzicht in gespreksprestaties

Prijzen van OpenPhone

Gratis

Starters: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Business: $33/maand per gebruiker

$33/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

OpenPhone beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

3. Nextiva (het beste voor hybride teams en teams op afstand)

via Nextiva Nextiva biedt een eenduidige klantervaring met sleutels functies zoals onbeperkt binnenlands bellen, conferentiegesprekken, samenwerkingsruimten, voicemail transcriptie en een begeleider op meerdere niveaus. Bovendien kan het integreren met meer dan 24 tools, waaronder Zendesk, ConnectWise en Microsoft Teams.

De meest indrukwekkende functie van Nexativa is de hoge kwaliteit

async video-conferencing

(die 250+ deelnemers ondersteunt), waardoor het perfect is voor teams op afstand.

volgende #### beste functies

Realtime prestatiecijfers : Toon SLA's en KPI's op widgets op de startpagina om de verantwoordelijkheid binnen teams te vergroten en de productiviteit te verbeteren

: Toon SLA's en KPI's op widgets op de startpagina om de verantwoordelijkheid binnen teams te vergroten en de productiviteit te verbeteren Gecentraliseerde communicatie : Consolideer gesprekken binnen teams via telefoongesprekken, tekst, chatten, video en meer in één platform

: Consolideer gesprekken binnen teams via telefoongesprekken, tekst, chatten, video en meer in één platform Aangepaste dashboards: Analyseer gegevens op aangepaste en intuïtieve dashboards voor geïnformeerde besluitvorming

volgende #### limieten

De service is onbetrouwbaar en niet de meest intuïtieve of gebruiksvriendelijke

Soms heeft de Nextiva app storingen en kun je de waarschuwing op je desktop niet uitzetten zonder in de 'Niet Storen'-modus te staan

Nextiva prijzen

Kleine bedrijven Digitaal: $25/maand per gebruiker Core: $36/maand per gebruiker Engage: $50/maand per gebruiker Power Suite: $75/maand per gebruiker

Enterprise Essential: $129/maand per agent Professioneel: $159/maand per agent Premium: $199/maand per agent



beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (3.200+ beoordelingen)

4.5/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4. Zoom Phone (het beste voor teams in het ecosysteem van Zoom)

via Zoom telefoon Zoom Phone's cloud-gebaseerde VoIP-oplossing zit boordevol functies zoals voicemail transcriptie, onbeperkte auto attendants en gespreksopname. Bovendien kan de AI Companion, een enorme tijdsbesparing voor elk bedrijf, samenvattingen van gesprekken maken en taken uit voicemails halen.

Zoom Phone beste functies

Team samenwerking : Voer 1:1- of groepsgesprekken met uw teamleden, deel bestanden en krijg samenvattingen van chatten om snel bij te praten

: Voer 1:1- of groepsgesprekken met uw teamleden, deel bestanden en krijg samenvattingen van chatten om snel bij te praten Gespreksopname: Neem gesprekken op en gebruik transcripties en playbacks om informatie snel terug te vinden

Zoom Phone limieten

Sommige gebruikers rapporteerden dat het installatieproces verwarrend was, dat het routeren van gesprekken en andere functies erg onduidelijk waren en moeilijk in te stellen

Als de internet verbinding niet stabiel is, kan de kwaliteit van de vergadering belemmerd worden

Prijzen Zoom Phone

US & Canada Metered: Vanaf $10/maand per gebruiker

Vanaf $10/maand per gebruiker US & Canada Unlimited: Vanaf $15/maand per gebruiker

Vanaf $15/maand per gebruiker Pro Plus: $21,99/maand per gebruiker

$21,99/maand per gebruiker Business Plus: $26,99/maand per gebruiker

Zoom Phone beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

5. 8×8 (Beste voor onbeperkt internationaal bellen)

via 8×8 8×8 biedt onbeperkt bellen in 14 landen. Het is een betrouwbaar alternatief voor RingCentral, dat bellen en tekst beperkt tot de VS en Canada en extra kosten in rekening brengt voor internationale gesprekken.

Naast de standaard communicatiefuncties biedt 8×8 ook spraakanalyses voor realtime inzicht in gesprekstrends, klantsentiment en agentactiviteiten. Je krijgt ook deelbare, automatisch gegenereerde transcripties na een gesprek.

8×8 beste functies

Gespreksmonitoring : Coach agenten tijdens live gesprekken of stap direct in met behulp van de call barge functie wanneer dat nodig is

: Coach agenten tijdens live gesprekken of stap direct in met behulp van de call barge functie wanneer dat nodig is Audio- en videoconferenties : Organiseer vergaderingen met maximaal 500 deelnemers en krijg door AI gegenereerde samenvattingen, snapshots van content, opnames, chatgeschiedenis en meer

: Organiseer vergaderingen met maximaal 500 deelnemers en krijg door AI gegenereerde samenvattingen, snapshots van content, opnames, chatgeschiedenis en meer Gegevensanalyse: Verzamel en analyseer gegevens van communicatie in de cloud om betere zakelijke beslissingen te nemen

8×8 limieten

De notificaties van de desktop-app en de mobiele app zijn niet in realtime gekoppeld

De functies voor videoconferenties zijn een beetje hapert, waardoor het een ongeschikte all-round oplossing is voor werken op afstand

8×8 prijzen

Aangepaste prijzen

8×8 beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (300+ beoordelingen)

6. Ooma Office (het beste voor teams met een klein budget)

via Ooma-kantoor Ooma Office is een goede keuze voor kleine bedrijven met een klein budget. Het basis abonnement bevat geavanceerde functies zoals auto-attendants, virtueel faxen, belgroepen en een omroepinstallatie.

Daarnaast biedt deze tool voicemail, doorschakelen en 500 gratis belminuten per maand. Je kunt onbeperkt bellen binnen de VS en Canada en onbeperkt internationaal bellen naar 60+ landen. De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface kan worden geïntegreerd met CRM-tools zoals Salesforce, Microsoft 365 en Google Werkruimte.

Ooma Office beste functies

Virtuele receptionist : Routeer oproepen naar relevante extensies en maak aangepaste berichten voor verschillende zakelijke functies, openingstijden en locaties

: Routeer oproepen naar relevante extensies en maak aangepaste berichten voor verschillende zakelijke functies, openingstijden en locaties Belgroepen : Maak belgroepen voor verschillende afdelingen en bel de bijbehorende nummers achter elkaar of allemaal tegelijk

: Maak belgroepen voor verschillende afdelingen en bel de bijbehorende nummers achter elkaar of allemaal tegelijk Video vergaderen: Maak vergaderingen van teams productiever met functies als onderdrukking van achtergrondgeluiden, gelijktijdig delen van schermen, online whiteboards, enz.

Ooma Office limieten

Sommige gebruikers rapporteerden problemen met het niet ontvangen van berichten en het niet doorverbinden van gesprekken

Voicemail wordt niet altijd goed opgenomen of getranscribeerd

Ooma Office prijzen

Essentials: $19.95/maand per gebruiker

$19.95/maand per gebruiker Pro: $24.95/maand per gebruiker

$24.95/maand per gebruiker Plus: $29.95/maand per gebruiker

Ooma Office beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

7. Vonage (Beste voor aangepaste werkstromen)

via Vonage Vonage's cloud-gebaseerde VoIP-oplossing wordt geleverd met een uitgebreide API-bibliotheek, waarmee bedrijven communicatie-apps kunnen aanpassen en direct integreren in hun zakelijke telefoonsysteem. Het biedt ook add-ons zoals cross-channel tekst voor klanten, gespreksopname, wachtrijen en virtueel faxen en stelt u in staat om host- en

[virtuele conferenties plannen](https://clickup.com/nl/blog/30652/virtuele-conferentie-abonnement-gebeurtenis/ ABONNEREN)

met maximaal 200 deelnemers.

Met Vonage kunt u onbeperkt bellen in hoge kwaliteit, deelnemen aan chatsessies met teams en

video vergaderen

en slimme communicatiefuncties gebruiken, zoals automatische antwoorden, wachtrijen, IVR en gespreksopname.

Vonage beste functies

Samen brainstormen : Brainstorm met uw teamleden tijdens vergaderingen op een virtueel whiteboard

: Brainstorm met uw teamleden tijdens vergaderingen op een virtueel whiteboard Flexibele prijzen : Begin met een basisabonnement en betaal alleen voor de functies die u kiest, waarbij u de kosten bepaalt op basis van uw behoeften

: Begin met een basisabonnement en betaal alleen voor de functies die u kiest, waarbij u de kosten bepaalt op basis van uw behoeften AI-assistent: Gebruik een virtuele assistent met AI voor het routeren van oproepen of voor automatisering van basisondersteuning

Vonage beperkingen

Sommige gebruikers vonden dat de integratie van toepassingen van derden in Vonage een uitdaging was en speciale technische expertise vereiste

Gespreksdalingen, vertragingen, echo's en slechte verbindingen belemmeren vaak de algehele gebruikerservaring

Vonage prijzen

Mobiel: $19,99/maand per extensie

$19,99/maand per extensie Premium: $29,99/maand per extensie

$29,99/maand per extensie Geavanceerd: $39,99/maand per extensie

Vonage beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen

8. Grasshopper (het beste voor solopreneurs)

via Sprinkhaan Als je een eenmansleger bent op zoek naar een eenvoudige maar professionele cloud telefoonsysteem is Grasshopper een goede keuze. Met Grasshopper kun je oproepen doorsturen naar elk toestel, onbeperkte extensies aanmaken en aangepaste begroetingen voor je bedrijf instellen. Het transcribeert zelfs voicemails en e-mailt ze naar je, zodat je nooit belangrijke berichten mist.

Wanneer je je inschrijft op Grasshopper, kan je kiezen uit gratis, lokale of vanitynummers of zelfs je bestaande nummer overdragen. Bovendien krijg je toegang tot tools zoals unlimited SMS, auto-replies, en extensies voor je telefoonnummer.

Grasshopper beste functies

Automaat : Gebruik de 24/7 automatisering om oproepen te ontvangen, klanten naar selfservice door te verwijzen en berichten aan te nemen

: Gebruik de 24/7 automatisering om oproepen te ontvangen, klanten naar selfservice door te verwijzen en berichten aan te nemen Instant responses : Stel automatische tekstantwoorden met afbeeldingen en hyperlinks in om te reageren op klanten die buiten kantooruren contact opnemen

: Stel automatische tekstantwoorden met afbeeldingen en hyperlinks in om te reageren op klanten die buiten kantooruren contact opnemen Bellen doorsturen: Doorschakelen van routine query's naar informatieve extensies en aangepaste begroetingen gebruiken om klanten te binden terwijl ze wachten

Grasshopper limieten

Je kunt geen massateksten of meerdere teksten naar meer dan één persoon sturen zonder dat ze elkaars nummers zien

Sommige gebruikers rapporteerden dat het platform traag en visueel verouderd was, en de smartphone app had meerdere glitches

Grasshopper prijzen

True Solo: $14/maand

$14/maand Solo Plus: $25/maand

$25/maand Kleine bedrijven: $55/maand

Grasshopper beoordelingen en reviews

G2: 4/5 (100+ beoordelingen)

4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

9. Ringover (Beste voor geavanceerde klantanalyse)

via Ringover Ringover is een goede optie voor verkoop- en klantenserviceteams vanwege de AI-gebaseerde realtime analyses en slimme inzichten. De tool transcribeert niet alleen gesprekken, maar tagt en categoriseert ze ook op basis van sentiment, trefwoorden en gesprekskwaliteit.

Geavanceerde sentimentanalyse en het bijhouden van trefwoorden helpen teams bij het maken van conferentieagenda's en discussiepunten gericht op het verbeteren van klanttevredenheid en betrokkenheid.

Ringover beste functies

Analyse en rapportage : Krijg een volledig overzicht van de activiteiten en prestaties van je teamleden op een realtime dashboard dat toegankelijk is op mobiele en desktop-apps

: Krijg een volledig overzicht van de activiteiten en prestaties van je teamleden op een realtime dashboard dat toegankelijk is op mobiele en desktop-apps Integraties : Integreer met CRM-, communicatie-, opslagruimte- en productiviteitstools om zakelijke workflows te stroomlijnen

: Integreer met CRM-, communicatie-, opslagruimte- en productiviteitstools om zakelijke workflows te stroomlijnen Goal instelling en KPI's: Duidelijke doelstellingen en KPI's vaststellen om de voortgang te meten en benchmarks vast te stellen

Ringover beperkingen

Er zijn enkele problemen met de stabiliteit van de communicatie en de software (desktop-app) heeft meerdere bugs

Sommige gebruikers hadden problemen met het overschakelen van de ene naar de andere telefoonlijn

Ringover prijzen

Slim: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Business: $54/maand per gebruiker

$54/maand per gebruiker Geavanceerd: $64/maand per gebruiker

Ringover beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

10. Phonexa (het beste voor marketingteams)

via Phonexa Phonexa, een populair RingCentral-alternatief, is een veelzijdige marketingautomatiseringsoplossing die het bijhouden van oproepen, de verdeling van leads en analyse combineert in één systeem.

Het 'Call Logic'-platform beheert en bijhoudt gesprekken met gedetailleerde inzichten over kanalen zoals betaalde zoekopdrachten, sociale media, e-mailcampagnes en offline marketing. Het helpt marketeers volledige zichtbaarheid te krijgen in gesprekskwaliteit, conversiepercentages en duur van gesprekken.

Phonexa beste functies

Routing : Bijhouden van leads uit meerdere marketingkanalen en deze routeren naar de juiste verkopers

: Bijhouden van leads uit meerdere marketingkanalen en deze routeren naar de juiste verkopers IVR : Gebruik IVR-functionaliteit en een spraakstudio voor selfservice en terugbelplanning

: Gebruik IVR-functionaliteit en een spraakstudio voor selfservice en terugbelplanning Aangepaste dashboards: Krijg realtime inzicht in campagneprestaties op dynamische en aanpasbare dashboards

Phonexa limieten

Het is niet mogelijk om leads te zoeken op telefoonnummer in plaats van alleen e-mailadressen en lead ID's

ML & AI-mogelijkheden om diepgaande analyses uit te voeren ontbreken

Prijzen van Phonexa

Lite: $250/maand

$250/maand Premium: $500/maand

$500/maand Enterprise: $1000/maand

$1000/maand Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Phonexa beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

4.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (60+ beoordelingen)

Er is meer dan teamcommunicatie dan onbeperkt bellen en tekstberichten versturen. De ideale tool vereenvoudigt niet alleen de samenwerking tussen teams, maar behandelt elk ander aspect van je business met dezelfde expertise.

Tromgeroffel 🥁: ClickUp , de everything app for work, past het best bij deze geïntegreerde aanpak.

ClickUp, een platform voor projectmanagement met AI, centraliseert de communicatie en houdt uw productiviteit bij - alles in één platform.

ClickUp: Het beste voor end-to-end projectmanagement en samenwerking

Van projectmanagement tot teamsamenwerking, behandel alles in één enkele werkruimte met ClickUp-werkruimte

ClickUp brengt werkcommunicatie en taakbeheer op één plek, zodat u dingen sneller kunt doen zonder tussen verschillende apps te hoeven springen.

ClickUp chatten

maakt van een bericht met één klik een taak en de bijbehorende informatie in chats, documenten, aantekeningen enz. wordt automatisch gekoppeld. Op deze manier gaat de context niet verloren en zit iedereen altijd op dezelfde pagina.

Centralisatie, of convergentie, zoals wij het noemen, is een geweldige functie als je honderden telefoongesprekken per dag moet afhandelen.

Of u nu RingCentral of alternatieven gebruikt, u kunt ClickUp gebruiken om al uw aantekeningen van het gesprek op te slaan in een ClickUp Document , maak actie-items van de aantekeningen met ClickUp Taken , wijs ze toe aan de juiste mensen en je bent klaar!

Zeg vaarwel tegen contextwisselingen met ClickUp Chat, dat uw werk en gesprekken combineert in één platform

Plus, u hebt

ClickUp SyncUps

dit zijn snelle bijeenkomsten waar u onmiddellijk verbinding kunt maken met uw teamgenoten voor probleemloze realtime communicatie, of het nu gaat om één-op-één chatten of chatten in een groep.

Wil je een vergadering of bijeenkomst opslaan? Clip hem gewoon.

Of je nu processen documenteert, stappen in het oplossen van problemen uitlegt of projectupdates geeft, gebruik

ClickUp clips

om alles in een video vast te leggen zonder tussen verschillende tools te schakelen. Na de vergadering kunnen de clips worden gedeeld met alle leden van het team, zodat iedereen weet wat hij moet doen en hoe. Als u de clips openbaar wilt maken, hoeft u alleen maar de toestemming aan te passen.

Zodra de video is opgenomen,

ClickUp Brein

, ClickUp's ingebouwde AI-assistent, transcribeert het automatisch. U kunt eenvoudig op trefwoorden zoeken in het transcript om meteen naar de belangrijkste delen te gaan.

Maak tutorials of korte discussievideo's voor uw team met ClickUp Clips

De meesterzet in dit alles is

ClickUp Vergaderingen

die slimme

vergaderingen

en follow-ups met een platform voor projectmanagement.

Alle opnames van vergaderingen worden automatisch opgeslagen en gekoppeld aan de relevante Taken, waardoor een toegankelijk archief ontstaat voor toekomstig gebruik. En er is meer:

Geïntegreerd Taakbeheer : Plan, organiseer en neem vergaderingen op in dezelfde werkruimte waar u taken en doelen bijhoudt

: Plan, organiseer en neem vergaderingen op in dezelfde werkruimte waar u taken en doelen bijhoudt Realtime samenwerking : Deel schermen, koppel gekoppelde taken en chat live met maximaal 200 mensen in één SyncUp

: Deel schermen, koppel gekoppelde taken en chat live met maximaal 200 mensen in één SyncUp Scherm delen: Neem clips op en koppel ze aan elk gesprek of taak, geef commentaar op specifieke secties voor gerichte query's/feedback en zoek naar informatie met AI-gestuurde transcripties

Neem clips op en koppel ze aan elk gesprek of taak, geef commentaar op specifieke secties voor gerichte query's/feedback en zoek naar informatie met AI-gestuurde transcripties Vergadermanager: Versterk uw vergaderingen met ClickUp-taak checklists om agenda- en actiepunten bij te houden, ClickUp's Opmerkingen toewijzen om ervoor te zorgen dat elke Taak aan de juiste eigenaar wordt gekoppeld, en ClickUp's terugkerende taken om follow-ups en herinneringen te automatiseren

Breng uw team samen voor brainstormsessies, project abonnementen en meer met ClickUp Vergaderingen

ClickUp beperkingen

ClickUp biedt een enorme array aan functies, die soms overweldigend kan zijn

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Voer ononderbroken gesprekken met ClickUp

Moderne teams, gevoed door de beste tools, staan voor zakelijke communicatie.

De beste RingCentral alternatieven schalen mee met uw bedrijf, bieden proactieve klantenservice en hebben transparante prijzen. Nu het bellen is geregeld, hebt u alleen nog het juiste platform nodig om al deze inzichten in uw bedrijf te integreren.

ClickUp is hiervoor de eerste keuze voor VoIP-leiders en combineert functies zoals ClickUp Chat, ClickUp Brain en ClickUp Clips met projectmanagement.

Met ClickUp communiceert u niet alleen met uw teamleden; u kunt ook taken toewijzen, doelen stellen en de voortgang bijhouden, waardoor communicatiesilo's verdwijnen.

