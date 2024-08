10 beste cloud telefoonsystemen in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Elk bedrijf heeft behoefte aan consistente communicatie tussen teams.

Traditionele telefoonsystemen en mobiele telefoonlijnen zijn vaak onbetrouwbaar, onhandig en te duur wanneer je je team bij elkaar wilt brengen en een gezamenlijke inspanning .

Een cloud telefoonsysteem is een van de meest kosteneffectieve manieren om een unified communications systeem op te zetten.

Dankzij hun veelzijdigheid is de markt voor cloudgebaseerde telefoonsystemen aanzienlijk gegroeid. De VoIP-markt zal naar schatting $194,5 miljard in 2024 .

De toename van het gebruik is duidelijk, zelfs in 2021, 31% van de bedrijven vertrouwt op een VoIP-systeem. Een privé-takcentrale of gehoste PBX is een voorbeeld van een cloudgebaseerd telefoonsysteem.

Nu steeds meer bedrijven kiezen voor Cloud Phone System software, wordt het cruciaal om voorzichtig te zijn bij het kiezen van software.

Hoe kies je de beste voor jouw team of organisatie? Geen zorgen, want wij zijn hier om dat dilemma op te lossen. Laten we eens kijken naar de top 10 cloud telefoonsystemen in 2024.

Wat moet je zoeken in cloud telefoonsystemen?

Er zijn talloze cloud telefoonsystemen, allemaal met unieke functies. Hier zijn echter enkele standaardeigenschappen die u van elk cloud telefoonsysteem kunt verwachten.

Let hierop als u een nieuw systeem voor uzelf kiest:

Betrouwbaarheid: Zorg ervoor dat de VoIP betrouwbare diensten heeft zonder uptime-storingen

Zorg ervoor dat de VoIP betrouwbare diensten heeft zonder uptime-storingen Schaalbaarheid: Kies een systeem dat snel kan worden aangepast als uw bedrijf groeit of verandert

Kies een systeem dat snel kan worden aangepast als uw bedrijf groeit of verandert Kosteneffectiviteit: Kijk naar het prijsmodel. Controleer of er installatiekosten, maandelijkse kosten en extra kosten voor functies bij zijn inbegrepen

Kijk naar het prijsmodel. Controleer of er installatiekosten, maandelijkse kosten en extra kosten voor functies bij zijn inbegrepen Keuze van functies: Evalueer de aangeboden functies, zoals voicemail-to-email, auto-attendant, gespreksopname, gesprek doorschakelen en videoconferenties

Evalueer de aangeboden functies, zoals voicemail-to-email, auto-attendant, gespreksopname, gesprek doorschakelen en videoconferenties Integratie: Beschouw de integratiemogelijkheden met andere zakelijke tools zoals CRM-software en samenwerkingsplatforms

Beschouw de integratiemogelijkheden met andere zakelijke tools zoals CRM-software en samenwerkingsplatforms Compatibiliteit met apparaten: Zorg ervoor dat het systeem mobiele apparaten ondersteunt en voorziet innaadloze communicatie voor externe of mobiele werknemers

Zorg ervoor dat het systeem mobiele apparaten ondersteunt en voorziet innaadloze communicatie voor externe of mobiele werknemers Toegankelijkheid: Kies een systeem met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface om de leercurve voor uw werknemers te vergemakkelijken

Kies een systeem met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface om de leercurve voor uw werknemers te vergemakkelijken Beveiliging: Beoordeel de beveiligingsmaatregelen om uw communicatiegegevens te beschermen

10 Beste Cloud Telefoonsystemen om te gebruiken in 2024

1. Aircall

via AirCall Dit zakelijke telefoon- en communicatieplatform wil van elk gesprek een betekenisvol contactmoment maken. De belangrijkste kracht ligt in de naadloze integratie met verschillende relevante applicaties.

Het virtuele telefoonsysteem van AirCall is een andere opvallende functie, die bedrijven een professionele en schaalbare communicatieoplossing biedt.

Bovendien biedt AirCall geavanceerde analytics en rapportagehulpmiddelen die waardevolle inzichten geven in de communicatieprestaties.

Aircall beste eigenschappen

Relevante integraties: Verhoog uw productiviteit met directe toegang tot essentiële informatie. Integreer Aircall met uw CRM, helpdesk en andere cruciale applicaties zoals HubSpot en Salesforce

Verhoog uw productiviteit met directe toegang tot essentiële informatie. Integreer Aircall met uw CRM, helpdesk en andere cruciale applicaties zoals HubSpot en Salesforce Virtueel telefoonsysteem: Vereenvoudig uw zakelijke communicatie met het virtuele telefoonsysteem van Aircall. Stel moeiteloos lokale en internationale nummers in, maak aangepaste IVR-menu's en routeer gesprekken met gemak

Vereenvoudig uw zakelijke communicatie met het virtuele telefoonsysteem van Aircall. Stel moeiteloos lokale en internationale nummers in, maak aangepaste IVR-menu's en routeer gesprekken met gemak Rapportage en analytische tools: Graaf in uw belgegevens met de robuuste analyse- en rapportagetools van AirCall. Ontdek waardevolle inzichten in gespreksprestaties met functies zoals gespreksmonitoring, opname en sentimentanalyse. Volg de prestaties van agenten, ontdek trainingsmogelijkheden en begrijp het gevoel van de klant

Aircall beperkingen

Het aanmeldingsproces moet intuïtiever worden omdat gebruikers steeds worden uitgelogd

De applicatie vraagt te vaak om feedback, waardoor het een irritant element wordt

Gebrek aan stabiliteit op Mac

SMS integratie kan beter

Aircall prijzen

Standaard: $30/licentie

$30/licentie Professioneel: $50/licentie

$50/licentie Prijzen op maat

Aircall beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (930+ beoordelingen)

4.3/5 (930+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

2. Nextiva

via Nextiva Nextiva is een efficiënte VoIP-oplossing met opvallende functies zoals de NextivaONE-app, die van uw mobiele toestel een virtueel kantoor maakt.

Nextiva's drie-weg gespreksfunctie komt van pas wanneer u moet samenwerken met teamgenoten of gezamenlijk problemen met klanten moet oplossen. Met de functie Call Presence kunt u zien welke medewerkers in gesprek zijn en uw klanten of andere bellers effectief doorverbinden.

next #### beste eigenschappen

NextivaOne: Met de NextivaONE app verandert u uw mobiele apparaat in een draagbaar kantoor. Het zorgt ervoor dat u onderweg verbonden blijft

Met de NextivaONE app verandert u uw mobiele apparaat in een draagbaar kantoor. Het zorgt ervoor dat u onderweg verbonden blijft Drievoudig bellen: Werk naadloos samen met uw teamgenoot of partner door gebruik te maken van de perfecte functie - drievoudig bellen. In plaats van twee aparte gesprekken te voeren en informatie te herhalen, stroomlijnt u uw productiviteit door één telefoongesprek te voeren

Werk naadloos samen met uw teamgenoot of partner door gebruik te maken van de perfecte functie - drievoudig bellen. In plaats van twee aparte gesprekken te voeren en informatie te herhalen, stroomlijnt u uw productiviteit door één telefoongesprek te voeren Aanwezigheid oproep: Controleer moeiteloos de telefoonstatus van je werknemers of collega's via de functie Aanwezigheid oproep. Gebruik deze statusindicator om klanten naar de juiste persoon te leiden in plaats van ze door te verwijzen naar een medewerker die het druk heeft

next #### beperkingen

Voicemail instellen moet intuïtiever en eenvoudiger

Draadloze handheld verbindingen hebben soms problemen

Er moet een instelling worden toegevoegd om telefoonberichten te verwijderen

Telefoon apps kunnen soms buggy zijn

next #### Prijzen

Essentieel: $17,39/gebruiker/maand

$17,39/gebruiker/maand Professioneel: $20,74/gebruiker/maand

$20,74/gebruiker/maand Enterprise: $27,44/gebruiker/maand

beoordelingen en recensies van Next ####

G2: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

4.5/5 (2.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (510+ beoordelingen)

3. Ga naar

via Ga naar GoTo Connect is het antwoord van GoTo op een cloud-telefoonsysteem met als hoofddoel het verenigen van communicatie en samenwerking binnen en buiten het bedrijf.

Het integreert met talloze modi voor bureautelefoons, waardoor agenten direct via hun laptop toegang hebben tot gesprekken en andere vormen van communicatie.

GoTo beste eigenschappen

Compatibel met bureautelefoons: Moderniseer uw callcenter door al uw bureautelefoons te integreren met GoTo Connect. De cloud-telefoonoplossing is compatibel met meer dan 180 bureautelefoonmodellen

Moderniseer uw callcenter door al uw bureautelefoons te integreren met GoTo Connect. De cloud-telefoonoplossing is compatibel met meer dan 180 bureautelefoonmodellen Gebruiksvriendelijke desktoptoepassingen: Blijf moeiteloos op de hoogte door uw gesprekken rechtstreeks vanaf uw laptop te beheren. Of u nu belt, chat of sms't, de web- en desktoptoepassingen maken het een fluitje van een cent

Blijf moeiteloos op de hoogte door uw gesprekken rechtstreeks vanaf uw laptop te beheren. Of u nu belt, chat of sms't, de web- en desktoptoepassingen maken het een fluitje van een cent Krachtige beheerinstellingen: Het beheren van uw zakelijke gesprekken gaat moeiteloos met de beheerfuncties van GoTo Connect. De gebruiksvriendelijke Dial Plan Editor met drag-and-drop eenvoud biedt een kristalheldere weergave van uw aangepaste gespreksstromen. Beheer gespreksrouteringsschema's naadloos en krijg een ongekend overzicht met de rapporten en dashboards van GoTo Connect

GoTo beperkingen

Updates laten vaak op zich wachten

Beperkte ondersteuning tijdens het inwerken

Mist e-mailsynchronisatie

Integraties moeten intuïtiever

GoTo prijzen

Basis: $27/gebruiker/maand

$27/gebruiker/maand Standaard: $32/gebruiker/maand

GoTo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.200+ beoordelingen)

4.4/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

4. RingCentral

via RingCentral RingCentral is gespecialiseerd in het helpen van kleine bedrijven en biedt toegang tot wereldklasse klantenservice modellen met behulp van een zeer schaalbare oplossing.

Je kunt de vele voordelen van de klantenservice gebruiken om een goede indruk te maken op je klanten. Het biedt een overvloed aan opties als het gaat om zakelijke telefoonnummers.

Het helpt je ook om in contact te blijven met je klanten en team door middel van één uniforme mobielvriendelijke applicatie.

RingCentral beste functies

Klantenserviceoplossingen: Gebruik de CX-verbetermodules van RingCentral om in contact te komen met klanten. Stel klantbegroetingen en op de klant gebaseerde gespreksroutering in om effectieve communicatie met uw klanten te vergemakkelijkencommunicatie tussen bedrijf en klant *Opties voor zakelijke telefoonnummers: Behoud uw huidige nummer, neem een nieuw nummer met een herkenbaar netnummer, stel een nationaal gratis nummer in of maak een persoonlijk vanitynummer voor uw bedrijf

Gebruik de CX-verbetermodules van RingCentral om in contact te komen met klanten. Stel klantbegroetingen en op de klant gebaseerde gespreksroutering in om effectieve communicatie met uw klanten te vergemakkelijkencommunicatie tussen bedrijf en klant *Opties voor zakelijke telefoonnummers: Behoud uw huidige nummer, neem een nieuw nummer met een herkenbaar netnummer, stel een nationaal gratis nummer in of maak een persoonlijk vanitynummer voor uw bedrijf Eén applicatie: Blijf onderweg op de hoogte van de laatste gebeurtenissen met een uniforme app waarmee u via elk apparaat toegang hebt tot al uw gesprekken, sms'jes en informatie

RingCentral beperkingen

Beperkte integraties

Mist goede ondersteuning voor bureautelefoons

Omslachtige UI voor extensiebeheer

Instellingen voor sms kunnen verwarrend zijn

RingCentral-prijzen

Core: $20/gebruiker/maand

$20/gebruiker/maand Geavanceerd: $25/gebruiker/maand

$25/gebruiker/maand Ultra: $35/gebruiker/maand

RingCentral beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (750+ beoordelingen)

3.9/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.160+ beoordelingen)

5. Ooma

via Ooma Ooma is een cloudgebaseerd telefoonsysteem dat zakelijke communicatie vereenvoudigt om je te helpen meer gedaan te krijgen binnen werktijd.

Het belangrijkste tijdbesparende mechanisme is de intelligente virtuele receptionist.

Met de functie Multi-Ring en Ring Groups kun je meerdere relevante partijen op de hoogte houden. Het beschermt je ook en bespaart nog meer tijd met de verbeterde functie voor het blokkeren van oproepen.

Ooma beste functies

Virtuele receptionist: Automatiseer het beheer van je inkomende gesprekken met behulp van Ooma's intelligente virtuele receptionist. Routeer en berichten bellers en stel meerdere menu's in

Automatiseer het beheer van je inkomende gesprekken met behulp van Ooma's intelligente virtuele receptionist. Routeer en berichten bellers en stel meerdere menu's in Uitgebreide oproepblokkering: Bespaar kostbare kantooruren en bescherm jezelf tegen spamoproepen en oplichters met behulp van Ooma's geavanceerde oproepblokkering

Bespaar kostbare kantooruren en bescherm jezelf tegen spamoproepen en oplichters met behulp van Ooma's geavanceerde oproepblokkering Teambrede communicatie: Maak gebruik van Ooma's functies voor meerdere belsignalen en groepsoproepen, zodat één oproep kan worden beantwoord via meerdere telefoons van meerdere medewerkers

Ooma-beperkingen

Het installatieproces is moeilijk te doorlopen

Het ontbreekt aan geautomatiseerde voorwaardelijke instellingen voor het doorschakelen van oproepen

Heeft geen faxmogelijkheden voor teams

Kan worden uitgebreid met snelkieslijsten voor meerdere kantoren

Ooma prijzen

Basis: Gratis

Gratis Ooma Office Essentials: $19.95/gebruiker/maand

$19.95/gebruiker/maand Ooma Office Pro: $24.95/gebruiker/maand

$24.95/gebruiker/maand Office Pro Plus: $29.95/gebruiker/maand

Ooma beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

6. Zoom

via Zoom Zoom is een bekende naam in de markt van cloudgebaseerde telefoonsystemen vanwege de uitgebreide functies, het gemak en de gemakkelijke toegang.

Hoewel het wordt geleverd met de meest verwachte VoIP-functies, heeft het een aantal unieke kenmerken die het onderscheiden.

De ruisonderdrukkingsfunctie is een stille (woordspeling bedoeld) maar nuttige metgezel tijdens drukke werkuren. Zoom houdt de activiteit van al je contacten bij om te weten of ze beschikbaar zijn.

De tekst transcriptie functie is ook een leuke toevoeging om snel notities te kunnen maken.

Zoom beste functies

Ruisonderdrukking: Verdring onnodige afleidingen en hindernissen en concentreer u volledig op uw gesprek

Verdring onnodige afleidingen en hindernissen en concentreer u volledig op uw gesprek Aanwezigheidsindicator: Verkrijg waardevolle informatie over de planning van je meestbelangrijke klanten en contacten. De functie Aanwezigheidsindicator laat zien of een contactpersoon beschikbaar, bezet of in vergadering is, en als deze bezet is, kunt u de functie 'Waarschuw mij als deze beschikbaar is' gebruiken om automatisch waarschuwingen te ontvangen zodra de contactpersoon beschikbaar is

Verkrijg waardevolle informatie over de planning van je meestbelangrijke klanten en contacten. De functie Aanwezigheidsindicator laat zien of een contactpersoon beschikbaar, bezet of in vergadering is, en als deze bezet is, kunt u de functie 'Waarschuw mij als deze beschikbaar is' gebruiken om automatisch waarschuwingen te ontvangen zodra de contactpersoon beschikbaar is Voicemail transcriptie: Ontvang een tekst transcriptie van uw voicemails om snel te kunnen scannen, waardoor de toegankelijkheid voor slechthorende werknemers wordt verbeterd

Zoom-beperkingen

De gratis versie heeft een beperkte gesprekstijd en gespreksfunctionaliteit

Verouderde goedgekeurde HDMI-opnameapparaten

Waarschuwingen of meldingen verschijnen soms niet

Slechte klantenondersteuning

Zoom prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $149,90/jaar/gebruiker

$149,90/jaar/gebruiker Business: $219.90/year/user

$219.90/year/user Zakelijk Plus: $269,90/jaar/gebruiker

$269,90/jaar/gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (53.870+ beoordelingen)

4.5/5 (53.870+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.710+ beoordelingen)

7. Sprinkhaan

via Sprinkhaan Grasshopper is een van de robuuste aanbieders van klantgerichte cloud-telefoonsystemen die je helpen om professioneler met je klanten om te gaan. Scheid je werk van je privéleven met een virtueel telefoonnummer.

Je wordt geïnformeerd over de aard van een gesprek, zakelijk of privé, zodat je in beide situaties je beste stem kunt laten horen. De geavanceerde functies voor het routeren van gesprekken zorgen er altijd voor dat je alle telefoontjes krijgt.

Grasshopper beste eigenschappen

Virtueel telefoonnummer: Beveilig een virtueel telefoonnummer voor je bedrijf en ontgrendel de robuuste functies van je telefoonsysteem zonder dat je extra toestellen nodig hebt. Houd uw nummer privé, zodat u altijd weet wanneer een bedrijf u belt

Beveilig een virtueel telefoonnummer voor je bedrijf en ontgrendel de robuuste functies van je telefoonsysteem zonder dat je extra toestellen nodig hebt. Houd uw nummer privé, zodat u altijd weet wanneer een bedrijf u belt Verbeteringen voor zakelijke oproepen: Blijf op de hoogte met Grasshopper, zodat u wordt gewaarschuwd voor zakelijke oproepen en u uw beste stem kunt laten horen. U hebt toegang tot gepersonaliseerde begroetingen en extensies, zodat bellers naar de juiste afdeling of medewerker worden doorverbonden

Blijf op de hoogte met Grasshopper, zodat u wordt gewaarschuwd voor zakelijke oproepen en u uw beste stem kunt laten horen. U hebt toegang tot gepersonaliseerde begroetingen en extensies, zodat bellers naar de juiste afdeling of medewerker worden doorverbonden Geavanceerde gespreksroutering: Blijf verbonden met desktop- of mobiele apps en beheer zakelijke oproepen en sms'jes vanaf elke locatie. Behandel meerdere oproepen tegelijkertijd door ze naar een andere telefoon of teamlid te routeren, zodat je klanten nooit in gesprek zijn

Grasshopper beperkingen

Heeft technische problemen waarbij berichten onverzonden blijven of niet kunnen worden ontvangen

Mist de mogelijkheid om berichten aan meerdere mensen te sturen zonder een groepschat aan te maken

De synchronisatiemogelijkheden op meerdere apparaten ontbreken een beetje

Grasshopper prijzen

True Solo: $14/maand jaarlijks gefactureerd

$14/maand jaarlijks gefactureerd Solo Plus: $28/maand jaarlijks gefactureerd

$28/maand jaarlijks gefactureerd Partner: $46/maand jaarlijks gefactureerd

$46/maand jaarlijks gefactureerd Kleine bedrijven: $80/maand jaarlijks gefactureerd

Grasshopper beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (140+ beoordelingen)

4/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (330+ beoordelingen)

8. Vonage

via Vonage Vonage is een uitgebreide zakelijke communicatiesuite met toegankelijkheid via meerdere en gevarieerde apparaten.

Het medium is in sommige opzichten consumentgericht, omdat het beschikt over een zakelijke inbox waarmee u met uw klanten kunt communiceren via de platforms van hun voorkeur. Het heeft ook een ingebouwde AI virtuele assistent die helpt bij het betrekken van klanten.

Hoewel de basisapplicatie redelijk competent is, heeft het Vonage App Center ook talloze hoogwaardige en relevante integraties.

Vonage beste eigenschappen

**De Vonage AI Virtual Assistant stelt u in staat om een nieuw digitaal personeelsbestand op te bouwen dat een aanvulling vormt op uw menselijke team. Initieer directe interacties met klanten, begeleid gesprekken om hun behoeften te begrijpen en voer de benodigde acties naadloos uit

Zakelijke inbox: Ontmoet en werk samen met klanten in het kanaal van hun voorkeur, of het nu via SMS, MMS of Facebook Messenger is

Ontmoet en werk samen met klanten in het kanaal van hun voorkeur, of het nu via SMS, MMS of Facebook Messenger is Vonage app center: Pas uw Vonage Business Communications-ervaring aan met het Vonage App Center. Integreer essentiële CRM- en bedrijfsapplicaties in het VBC-platform, naadloos toegankelijk op zowel desktop als mobiel

Vonage beperkingen

Onbeschikbaarheid van echte mensen bij de klantenservice

Problematische online chatondersteuning

Geengespreksopname geschiedenis weergeven

Tekstchat kan niet omgaan met afbeeldingsbestanden

Vonage prijzen

Mobiel: $19,99 per maand per lijn

$19,99 per maand per lijn Premium: $29,99 per maand per lijn

$29,99 per maand per lijn Geavanceerd: $39,99 per maand per lijn

Vonage beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (430+ beoordelingen)

4.3/5 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

9. Kiespad

via Dialpad Dialpad biedt uitgebreide geavanceerde functies om de bedrijfscommunicatie te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

Met Dialpad kunt u via meerdere kanalen contact maken met uw klanten door middel van omnichannel berichtfuncties. Ook de rapportage- en analysefuncties zijn krachtig.

Maar AI Voice blijft hun meest opvallende functie, naast alle noodzakelijke functies voor het voeren en ontvangen van gesprekken.

Dialpad beste functies

AI voice: Verbeter uw communicatie met het zakelijke telefoonsysteem van Dialpad, dat essentiële functies biedt zoals oproeproutering, oproepdoorschakeling, interactieve voice response (IVR) en meer voor efficiënt oproepbeheer

Verbeter uw communicatie met het zakelijke telefoonsysteem van Dialpad, dat essentiële functies biedt zoals oproeproutering, oproepdoorschakeling, interactieve voice response (IVR) en meer voor efficiënt oproepbeheer Omnichannel messaging: Omarm een omnichannel aanpak om actief prioriteit te geven aan klanttevredenheid, retentie te verbeteren en uiteindelijk uw omzet te verhogen. Bereik klanten op de platforms van hun voorkeur en tijdens hun meest actieve uren

Omarm een omnichannel aanpak om actief prioriteit te geven aan klanttevredenheid, retentie te verbeteren en uiteindelijk uw omzet te verhogen. Bereik klanten op de platforms van hun voorkeur en tijdens hun meest actieve uren Analyse van het contactcentrum: Onderzoek klantgegevens en begrijp essentiële statistieken binnen het contactcentrum. Je hebt voortdurend inzicht in de prestaties van het team, van over het hoofd geziene gesprekken tot afgebroken gesprekken, zodat je altijd een duidelijk overzicht hebt

Dialpad-beperkingen

Gebrek aan aanpasbaarheid

Het duurt te lang voordat Analytics-gegevens geladen zijn

Heeft compatibiliteitsproblemen met draadloze headsets

Gebruikers hebben geklaagd dat het traag wordt tijdens piekuren

Dialpad prijzen

Aangepaste prijzen

Dialpad beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (210+ beoordelingen)

4.3/5 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

10. GetVoIP

via GetVoIP GetVoIP is geen conventionele software voor communicatie . Het is een online verzameling van specifieke VoIP-tools die je helpt bij het vergelijken en kiezen van een tool die past bij jouw zakelijke behoeften.

Met de geavanceerde QuoteMatch-functie kun je direct offertes krijgen van de beste providers, afhankelijk van de grootte van je team. Bovendien kun je met de vergelijkingsgidsen betere zakelijke beslissingen nemen. Het heeft ook een gecategoriseerde selectie van de beste tools in verschillende zakelijke en aanverwante gebieden.

GetVoIP beste eigenschappen

QuoteMatch: Gebruik QuickMatch om het aantal werknemers in te voeren dat u momenteel hebt, en de tool geeft u automatisch informatie over de offertes van de beste providers die het beste bij uw bedrijfsgrootte passen

Gebruik QuickMatch om het aantal werknemers in te voeren dat u momenteel hebt, en de tool geeft u automatisch informatie over de offertes van de beste providers die het beste bij uw bedrijfsgrootte passen Vergelijkingsgidsen: Gebruik de gedetailleerde informatie van vergelijkingsgidsen om een weloverwogen en kosteneffectieve beslissing te nemen. Het vertelt u over de hoogte- en dieptepunten van elke oplossing

Gebruik de gedetailleerde informatie van vergelijkingsgidsen om een weloverwogen en kosteneffectieve beslissing te nemen. Het vertelt u over de hoogte- en dieptepunten van elke oplossing Gedeelde toolselectie: Zoek precies naar wat u zoekt met behulp van de categorisch ingedeelde toolssectie. De categorieën zijn genuanceerd en hebben items zoals business VoIP, Call Center, Unified Comms, Hosted PBX, SIP Trunking, IVR systemen, Conferencing en meer

GetVoIP beperkingen

Het is geen VoIP-software; het is een platform dat vergelijkingen van bestaande VoIP-oplossingen biedt

Het biedt geen eigen tools en verwijst alleen naar externe oplossingen

GetVoIP prijzen

N/A

GetVoIP waardering

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Overige communicatiehulpmiddelen

Als bloeiend bedrijf moet u verder gaan dan het kiezen van de beste functies en een oplossing kiezen die uw huidige situatie accentueert bedrijfsvoering zoals ClickUp doet.

Hier ziet u hoe ClickUp u helpt bij het afhandelen van uitgaande of inkomende gesprekken met uw team en klanten.

ClickUp

ClickUp biedt handige en overzichtelijke communicatietools zoals ClickUp Clip waarmee u uw boodschap nauwkeurig en in context kunt overbrengen door schermopnames te delen. Hefboom ClickUp chat om teamcommunicatie te centraliseren voor het delen van updates, het koppelen van bronnen en het bevorderen van naadloze samenwerking . Gebruik ClickUp opmerkingen om onmiddellijk actie-items en wijs ze toe aan specifieke teamleden.

Commentaar op ClickUp verwerken en oplossen zodra taken zijn voltooid

ClickUp beste functies

ClickUp Document Proofing: Waarschuw teamleden over gemaakte of benodigde wijzigingen in documenten met behulp van de proofing-functie

Waarschuw teamleden over gemaakte of benodigde wijzigingen in documenten met behulp van de proofing-functie ClickUp Clip: Maak schermopnames die uw boodschap effectief overbrengen met duidelijkheid en context. Sla deze opnames op voor toekomstig gebruik, deel ze gemakkelijk via openbare links en gebruik indien nodig extra functies

Breng uw boodschap moeiteloos over in enkele seconden met de ClickUp videoclipfunctie

ClickUp Chat: Stroomlijn teamcommunicatie door verschillende tools en verspreide conversaties samen te voegen. Gebruik ClickUp Chat om updates te delen, bronnen te koppelen en samen te werken in één gecentraliseerd platform

Deel eenvoudig updates, links, reacties en consolideer belangrijke gesprekken met de chatweergave in ClickUp

Gedeeld ClickUp Dashboard: Illustreer uw werk uitvoerig voor uw team via visuele weergaven. Dashboards zijn de optimale methode voor het maken van overzichten op hoog niveau van alle activiteiten binnen uw Workspace. Deel deze dashboards met teamleden om duidelijke en beknopte visuele communicatie te vergemakkelijken

Illustreer uw werk uitvoerig voor uw team via visuele weergaven. Dashboards zijn de optimale methode voor het maken van overzichten op hoog niveau van alle activiteiten binnen uw Workspace. Deel deze dashboards met teamleden om duidelijke en beknopte visuele communicatie te vergemakkelijken ClickUp Offline : De basisfuncties in het platform werken ook goed zonder internetverbinding

: De basisfuncties in het platform werken ook goed zonder internetverbinding ClickUp Comments: Stroomlijn je workflow door direct actie-items te genereren met Assigned Comments. Wijs deze taken toe aan anderen of uzelf en zorg voor snel en efficiënt beheer, omdat opmerkingen vaak leiden tot actie en details verloren kunnen gaan in het proces

Stroomlijn je workflow door direct actie-items te genereren met Assigned Comments. Wijs deze taken toe aan anderen of uzelf en zorg voor snel en efficiënt beheer, omdat opmerkingen vaak leiden tot actie en details verloren kunnen gaan in het proces ClickUp E-mail Integratie: Verbeter de externe communicatie door e-mail te gebruiken als de voorkeursmethode om contact te leggen met personen buiten uw ClickUp Workspace. Verminder de afhankelijkheid van interne e-mails door de e-mail in ClickUp ClickApp te activeren. Verstuur en ontvang e-mails rechtstreeks in ClickUp, zodat u niet tussen platforms hoeft te schakelen

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp beperkingen

Geen ingebouwde voice over internet cloud telefoonfunctie

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de interface even wennen is

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/gebruiker/maand

$7/gebruiker/maand Zakelijk: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Naadloze communicatie via VoIP

Communicatie is een meedogenloze arena. Het kan een pijnpunt zijn als u toestaat dat miscommunicatie en redundantie zich binnen uw communicatiesilo's voortplanten. Omgekeerd zal het een katalysator voor succes worden als u de kracht ervan benut met behulp van kwaliteitscommunicatiesystemen zoals ClickUp.

Onthoud dat het kiezen van een cloud telefoondienstprovider boven traditionele telefoons niet het einde is. Beschouw het als een kans om een allesomvattende tool te omarmen die uw communicatievaardigheden verbetert en een holistisch 360°-overzicht van elk facet van uw bedrijf.