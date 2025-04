Microsoft Bookings vs. Calendly: welke planningstool is het beste?

Je balanceert opeenvolgende vergaderingen en een groeiende Nog te doen lijst. De tijd dringt en je moet het plannen gemakkelijker maken.

Dus maak je gebruik van slimme planningssoftware.

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de managers

meer dan 15 uur per week besteden

aan vergaderingen. Daarom is het optimaliseren van het planningsproces essentieel om ervoor te zorgen dat vergaderingen efficiënt verlopen en u die tijd effectief gebruikt.

Het spreekt voor zich dat software voor het plannen van afspraken essentieel is voor professionals die hun agendabeheer willen stroomlijnen.

In dit artikel vergelijken we twee

populaire apps voor kalenders

: Microsoft Bookings vs. Calendly. We introduceren ook een alternatieve tool om eenvoudig afspraken in te plannen.

Wat is Microsoft Bookings?

Microsoft Bookings is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het maken van afspraken dat is geïntegreerd in het Microsoft 365 ecosysteem. Het vereenvoudigt het boeken van afspraken en vergaderingen, waardoor het voor bedrijven en teams gemakkelijker wordt om

hun projectkalenders te beheren

efficiënt.

Microsoft Boekingen

Functies van Microsoft Boekingen

Als je al Microsoft Office tools zoals Outlook, Teams en OneDrive gebruikt, integreert Bookings naadloos met deze apps om je planningservaring te verbeteren. Laten we eens kijken naar de opvallende functies van deze online kalender aanbiedingen:

Functie #1: Geautomatiseerde herinneringen en follow-ups per e-mail

Microsoft Bookings vereenvoudigt het afspraakbeheer met aanpasbare herinneringen per e-mail. Je kunt plannen dat deze van 15 minuten tot twee weken voor een afspraak worden verzonden, zodat je op tijd met klanten communiceert.

Eenmaal geconfigureerd, verstuurt Bookings automatisch herinneringen, zodat klanten op de hoogte blijven van hun aanstaande boekingen.

Microsoft Bookings biedt ook geautomatiseerde e-mail follow-ups. Je kunt deze e-mails ontwerpen om feedback te vragen na een afspraak of om klanten eraan te herinneren hun volgende sessie in te plannen.

Functie #2: Gedeelde boekingen

Met de functie Gedeelde boekingen in Microsoft Bookings kunnen meerdere leden van een team afspraken beheren in één systeem. Deze functie is ideaal voor organisaties waar klantgerichte rollen flexibiliteit in het plannen vereisen.

Teams kunnen eenvoudig hun beschikbaarheid coördineren via gedeelde kalenders, zodat klanten op tijd worden geholpen zonder overlappende planningen.

Het systeem ondersteunt het realtime bijhouden van beschikbaarheid, waardoor dubbele boekingen worden voorkomen en de klantervaring wordt verbeterd.

Functie #3: Instelling buffertijd

Sommige afspraken vereisen extra tijd voor voorbereiding, opruimen of reizen tussen vergaderingen met klanten. Om hieraan tegemoet te komen, biedt Microsoft Bookings een functie voor buffertijd waarmee je tijd opzij kunt zetten voor, na, of beide voor afspraken.

Dit zorgt voor een naadloze overgang tussen vergaderingen en voorkomt onnodige vertragingen voor klanten. Buffertijden kunnen worden geconfigureerd op de pagina Servicedetails in Boekingen.

Microsoft Boekingen prijzen

Microsoft 365 Business Basic: $7,20/gebruiker per maand

$7,20/gebruiker per maand Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/gebruiker per maand

$9,90/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Standard: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Premium: $26,40/gebruiker per maand

Microsoft Bookings is alleen beschikbaar als onderdeel van de Microsoft 365 suite, niet als standalone tool.

Wat is Calendly?

Calendly is een populaire planningstool die bekend staat om zijn flexibele functies. Met de tool kun je zelf bepalen hoeveel vergaderingen je per dag wilt plannen en kun je de soorten vergaderingen die je aanbiedt aanpassen.

Of je nu een freelancer of eigenaar van een klein bedrijf bent die consulten plant, een recruiter die sollicitatiegesprekken regelt of een teamleider die groepsgebeurtenissen organiseert, Calendly vereenvoudigt het proces.

Het is vooral handig bij het coördineren van een gedeelde kalender voor meerdere deelnemers.

Het plannen van vergaderingen is intuïtief. Calendly helpt je bij het instellen van een gepersonaliseerde reserveringspagina, synchroniseert deze met je agenda en detecteert automatisch je tijdzone. Eenmaal geconfigureerd, voeg je gewoon je beschikbare tijdslots toe en ben je klaar om je link te delen via e-mail of tekst.

via Calendly Uitgenodigden kunnen de beste tijd voor zichzelf selecteren en Calendly bevestigt automatisch de vergadering en voegt deze toe aan ieders kalender.

Functies van Calendly

Hier zijn enkele van de populairste functies van Calendly:

Functie #1: Aanpasbare soorten gebeurtenissen

Met Calendly kun je verschillende soorten gebeurtenissen maken om aan je behoeften te voldoen. Het gratis abonnement ondersteunt één-op-één vergaderingen, en betaalde abonnementen ontgrendelen extra functies zoals groeps-, collectieve-, of round-robin vergaderingen .

Je kunt ook het aantal dagelijks geboekte vergaderingen beheren en tussenruimtes tussen sessies instellen om back-to-back vergaderingen te voorkomen.

Functie #2: Automatisering van notificaties

Calendly stuurt een bevestigingspagina naar jou en je genodigde wanneer zij/jij een vergadering plannen. Het stuurt ook geautomatiseerde herinneringen via e-mail of tekst voor de vergadering, waardoor het aantal no-shows vermindert.

Je kunt de herinneringen op maat maken en follow-up berichten sturen na de vergadering voor een gepersonaliseerde ervaring.

Functie #3: Tijdbesparende routing formulieren

Calendly biedt aanpasbare routing formulieren die, gebaseerd op de antwoorden van klanten, hen doorverwijzen naar het juiste type vergadering of de juiste persoon, waardoor de behoefte aan handmatige interventie wordt geminimaliseerd.

Blijf op de hoogte van projectupdates, optimaliseer workflows en werk moeiteloos samen met uw team - alles binnen ClickUp

Hier zijn een paar extra bonussen die ClickUp onderscheiden van de concurrentie:

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-125.png ClickUp Kalender /%img/

Blijf georganiseerd en mis nooit een deadline met de weergave ClickUp Calendar, dankzij ingebouwde herinneringen om u bij de les te houden

ClickUp Kalenderweergave biedt een bereik aan functies, waaronder:

Aanpasbare weergaven : Schakel tussen dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of aangepaste weergaven

: Schakel tussen dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of aangepaste weergaven Taak tijdlijnen : Beheer en pas eenvoudig projectfasen aan met tijdlijnen voor taken

: Beheer en pas eenvoudig projectfasen aan met tijdlijnen voor taken Eenvoudige planning : Taken direct in de kalender inplannen met slepen en neerzetten

: Taken direct in de kalender inplannen met slepen en neerzetten Publiekelijk delen : Deel uw kalender openbaar voor transparantie en communicatie

: Deel uw kalender openbaar voor transparantie en communicatie Externe kalender synchroniseren : Integreer met Google Agenda, Outlook en andere kalenders

: Integreer met Google Agenda, Outlook en andere kalenders Event herinneringen: Stel aanpasbare waarschuwingen in om nooit belangrijke deadlines of vergaderingen te missen

De ClickUp functie Kalenderweergave biedt een alles-in-één oplossing voor projectmanagers en teams die hun werkstroom willen integreren met hun planningen. Dit betekent dat ClickUp een geoptimaliseerde ervaring biedt die taakbeheer en agendaplanning combineert op een manier die noch Microsoft Bookings noch Calendly doet.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Vergaderingen

Met ClickUp vergaderingen kunt u vergaderingen rechtstreeks in uw werkstroom integreren met een flexibele, platformoverschrijdende oplossing die integreert met verschillende tools, waaronder Google Agenda, Outlook en zelfs Microsoft Teams.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-126.png ClickUp Vergaderingen: Microsoft boekingen vs Calendly /$$$img/

Blijf creatief en georganiseerd met ClickUp's superrijke functies voor bewerking, perfect voor het maken van gedetailleerde, gestructureerde aantekeningen tijdens uw vergaderingen

Met ClickUp Meetings kunt u:

Vergaderingen aantekeningen maken met rijke tekst bewerking

Agenda's beheren met checklists voor organisatie

Terugkerende vergaderingen instellen met geautomatiseerde planning

Actiepunten en taken toewijzen aan leden van het team

Slash commando's gebruiken om snel Taken aan te maken

Opmerkingen aan teamleden toewijzen voor follow-up

ClickUp's functie voor vergaderingen zet zelfs besprekingen automatisch om in taken. Na een vergadering creëert ClickUp gekoppelde taken, waardoor het bijhouden van voortgang en het beheren van verantwoordelijkheden eenvoudig wordt zonder van platform te hoeven wisselen.

Begin uw tijd efficiënter te beheren met de functies van ClickUp voor tijdbeheer

Teams kunnen profiteren van werklastvoorspellingen en aanpasbare waarschuwingen om deadlines en prioriteiten te beheren efficiënt.

De functie Time Management van ClickUp is een grote aantrekkingskracht voor individuen of Teams die productiever willen zijn. In tegenstelling tot Microsoft Bookings of Calendly integreert ClickUp tijdmanagement direct met projectplanningen en teamopdrachten, zodat u deadlines kunt halen en taken op tijd kunt voltooien.

💡Pro Tip: Wilt u nog meer tijd besparen? Gebruik tijdmanagement en sjablonen voor dagelijkse planningen om je op weg te helpen.

De ClickUp Kalender Planner Sjabloon

Daarnaast is de ClickUp kalender sjabloon is perfect voor iedereen die zijn dag gemakkelijk wil plannen. Het is volledig aanpasbaar, of u nu vergaderingen wilt plannen, deadlines wilt instellen of gebeurtenissen wilt plannen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-128.png ClickUp Kalender Planner Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182201221&department=pmo&\_gl=1*12nrtf8*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzIxOTg2MzEuQ2owS0NRaUEwZnU1QmhEUUFSSXNBTVhVQk9MWHBVNThPUWpzemtwSFQ3SG1yWHh6TW9sbzJjVF9Ha0lBYklwLTBseFFScXhc3FDVWJCY2FBZ1NCRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met het sjabloon kunt u:

De voortgang bijhouden, taken visualiseren en uw kalender eenvoudig instellen met verschillende instellingen

Gebeurtenissen effectief organiseren door aangepaste statussen in te stellen om belanghebbenden op de hoogte te houden

Taken en essentiële details bijhouden met aangepaste velden voor maximale productiviteit

Tools zoals tijdsregistratie, tags en waarschuwingen voor afhankelijkheid gebruiken om het bijhouden van gebeurtenissen nog verder te verfijnen

De mogelijkheid om een persoonlijke planner te maken is een belangrijk voordeel. Met deze functie kunt u unieke workflows maken die specifiek zijn voor uw projecten. In tegenstelling tot Microsoft Bookings of Calendly biedt ClickUp met dit sjabloon aanpassingen op een veel dieper niveau, waardoor het ideaal is voor teams die op zoek zijn naar oplossingen op maat.

ClickUp's One Up #4: Plannen met ClickUp + Calendly integratie

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-129-1400x928.png ClickUp's Calendly integratie: Microsoft boekingen vs Calendly /$$$img/

Eenvoudig uw vergaderingen en werkschema's plannen, bijhouden en organiseren met ClickUp's Calendly integratie

Met de Calendly + ClickUp integratie kunt u gegevens van Calendly in kaart brengen in ClickUp- taken, waardoor toegewezen personen automatisch worden toegevoegd aan vergaderingen. Deze integratie zorgt ervoor dat taken worden aangemaakt en bijgewerkt in ClickUp wanneer nieuwe vergaderingen worden gepland in Calendly, waardoor handmatig werk wordt verminderd.

Door Calendly's functies voor het plannen te koppelen aan ClickUp's krachtige taakbeheer, kunnen Business een naadloze werkstroom creëren waarin vergaderingen, taken en teamverantwoordelijkheden gesynchroniseerd zijn.

Deze integratie is een grote winst voor teams die op zoek zijn naar efficiëntie zonder tussen verschillende tools te hoeven springen.

Elk platform heeft zijn voor- en nadelen. Microsoft Bookings is ideaal voor teams die zwaar geïnvesteerd hebben in Microsoft 365 en biedt naadloze integratie met Outlook, Teams en andere Microsoft tools.

Calendly onderscheidt zich door zijn brede integratiemogelijkheden en gebruiksgemak, waardoor het zeer geschikt is voor teams die verschillende tools gebruiken.

Als je echter meer wilt dan afsprakensoftware, dan is ClickUp de juiste keuze. Het combineert krachtige functies voor projectmanagement, het bijhouden van taken en samenwerking tussen teams met geautomatiseerde workflows en AI-gestuurd taakbeheer.

ClickUp kan de go-to zijn dagelijkse planner app waarmee je je agenda, vergaderingen en hele project pipeline in één platform kunt beheren. Aan de slag met ClickUp toda en verander de manier waarop u uw vergaderingen, projecten en teams beheert!