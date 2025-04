Top 13 veilige apps voor berichtenverkeer

Nu er zoveel op het spel staat in onze digitale gesprekken, is de behoefte aan veilige apps voor berichtenverkeer nog nooit zo duidelijk geweest.

Deze tools bieden meer dan alleen een functie om te chatten - ze zijn gemaakt om je privacy te beschermen door gegevens te vergrendelen zodat alleen jij en de beoogde ontvanger er toegang toe hebben.

Laten we eens kijken naar de beste apps voor veilig berichtenverkeer die de controle teruggeven aan jou. 🛡️

🕰️ 60-seconden samenvatting

ClickUp (Beste alles-in-één samenwerkingstool) WhatsApp (Beste gratis app voor berichten) Threema (Beste voor anonieme berichten) Signal (Beste voor open-source privacy) Telegram (het beste voor grote groepen en kanalen) Messenger (het beste voor Facebook gebruikers) Wire (het beste voor zakelijke samenwerking) Session (het beste voor gedecentraliseerde privacy) Line (Beste voor sociale integratie) iMessage (Beste voor Apple gebruikers) Dust (Beste voor kortstondige berichten) Briar (Beste voor offline messaging) Google Messages (Beste voor RCS-integratie)

**Wat moet je zoeken in apps voor beveiligde berichten?

Bij het kiezen van een veilige chatten let op de volgende functies om te garanderen dat je communicatie veilig en privé is:

End-to-end-encryptie: Zoek naar apps die end-to-end-encryptie bieden om ervoor te zorgen dat alleen jij en de ontvanger al je berichten kunnen lezen

Zoek naar apps die end-to-end-encryptie bieden om ervoor te zorgen dat alleen jij en de ontvanger al je berichten kunnen lezen Tweefactorauthenticatie: Kies bij voorkeur apps met tweefactorauthenticatie (2FA) om een extra laag veiligheid toe te voegen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen

Kies bij voorkeur apps met tweefactorauthenticatie (2FA) om een extra laag veiligheid toe te voegen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen Zelfvernietigende berichten: Kies apps waarmee u berichten kunt versturen die na een bepaalde tijd verdwijnen, zodat er geen sporen van uw gesprekken achterblijven

Kies apps waarmee u berichten kunt versturen die na een bepaalde tijd verdwijnen, zodat er geen sporen van uw gesprekken achterblijven Geen gegevensregistratie: Ga op zoek naar apps die uw berichten niet registreren en uw gegevens niet opslaan, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw privacy

Ga op zoek naar apps die uw berichten niet registreren en uw gegevens niet opslaan, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw privacy Ondersteuning voor meerdere platforms: Zorg ervoor dat de app naadloos werkt op mobiele apparaten en desktop-apps, met behoud van sterke functies op het gebied van veiligheid

Zorg ervoor dat de app naadloos werkt op mobiele apparaten en desktop-apps, met behoud van sterke functies op het gebied van veiligheid Gebruiksvriendelijke interface: Kies voor veilige apps voor berichtenverkeer met een eenvoudige, intuïtieve interface, zodat u gemakkelijk kunt navigeren terwijl de veiligheid voorop blijft staan

De 13 beste apps voor veilige berichtenuitwisseling

Met zoveel apps voor berichten kan het overweldigend zijn om de juiste app te vinden voor veilige en privé communicatie.

Of je het nu hebt over vertrouwelijke zakelijke details of gewoon gemoedsrust wilt voor team communicatie het kiezen van de juiste app is cruciaal.

Laten we eens kijken naar de 13 beste apps voor beveiligde berichtenuitwisseling. 👇

1. ClickUp (Beste alles-in-één samenwerkingstool) ClickUp is meer dan alleen een messagingtool: het is uw alles-in-één oplossing voor naadloze communicatie en projectmanagement.

In tegenstelling tot standalone apps voor zakelijke berichten clickUp Combineert een uitgebreid platform voor productiviteit en werk met een communicatie- en samenwerkingstool ClickUp chatten .

Voorbij zijn de dagen van schakelen tussen apps, context verliezen of informatie kopiëren en plakken.

Met ClickUp Chat leven gesprekken naast uw werk, waardoor alles gesynchroniseerd blijft en inefficiënt werken tot een minimum wordt beperkt - terwijl uw berichten tegelijkertijd veilig en beschermd zijn.

Verbinding houden met je team is nog nooit zo makkelijk geweest. Of het nu gaat om een snelle update of een diepe duik in de details, real-time berichten houdt de werkstroom van het gesprek op gang. En dankzij threaded chats is het gemakkelijk om elk onderwerp bij te houden zonder de context te verliezen.

En wat maakt het nog beter? Je kunt chats meteen omzetten in actie. Koppel berichten aan taken, maak nieuwe opdrachten direct vanuit een gesprek en zorg ervoor dat elk goed idee tot resultaat leidt - en dat allemaal zonder ClickUp te verlaten.

Gecentraliseerde notificaties houden u op de hoogte, terwijl AI functies zoals het automatisch aanmaken van taken en samenvattingen van berichten u helpen slimmer en sneller te werken.

Chatten biedt ook de flexibiliteit om chats openbaar of privé te maken, zodat uw gesprekken toegankelijk blijven voor de juiste mensen.

🤝 Vriendelijke herinnering: In ClickUp, als u een chat privé maakt, wordt de bijbehorende ruimte, map of lijst automatisch ook privé, zodat de toestemming voor toegang in uw hele werkruimte consistent is. ClickUp Commentaar Toewijzen overbrugt de kloof tussen discussies en uitvoering door opmerkingen om te zetten in uitvoerbare Taken. In plaats van te vertrouwen op follow-ups of aparte herinneringen, kunt u opmerkingen rechtstreeks aan de leden van het team toewijzen en zo zorgen voor duidelijkheid en verantwoordelijkheid.

ClickUp Clips aan specifieke Taken koppelen om ervoor te zorgen dat uw bericht in de juiste context wordt geplaatst ClickUp Clips zorgt voor een krachtige software voor scherm delen . Hiermee kun je rechtstreeks in je werkruimte audio- en videoclips opnemen en delen, waardoor de communicatie sneller en dynamischer verloopt.

ClickUp beste functies

Stroomlijn communicatie: Houd alle gesprekken op één plek en integreer chatten, taken en projecten voor eenvoudige toegang en context

Houd alle gesprekken op één plek en integreer chatten, taken en projecten voor eenvoudige toegang en context Integreer met taken: Koppel taken direct aan gesprekken, zodat kopiëren en plakken niet meer nodig is

Koppel taken direct aan gesprekken, zodat kopiëren en plakken niet meer nodig is Meldingen aanpassen: Pas instellingen voor notificaties aan om afleiding te minimaliseren en gefocust te blijven op belangrijke gesprekken en updates

Pas instellingen voor notificaties aan om afleiding te minimaliseren en gefocust te blijven op belangrijke gesprekken en updates Maak gebruik van updates op basis van AI: Blijf op de hoogte met door AI gegenereerde samenvattingen van belangrijke gesprekken die u mogelijk hebt gemist

Blijf op de hoogte met door AI gegenereerde samenvattingen van belangrijke gesprekken die u mogelijk hebt gemist **Neem audio- of videoclips op en deel ze binnen uw werkruimte om ideeën uit te leggen, feedback te geven of updates dynamischer en beknopter te delen

Prioriteer actiepunten: Filter toegewezen berichten in FollowUps om gefocust te blijven op taken die uw aandacht vragen en voorkom dat u belangrijke beslissingen uit het oog verliest

Beperkingen van ClickUp

Heeft een leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

De mobiele app reageert minder goed dan desktop-apps

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Chatten is kapot. We repareren het

2. WhatsApp (Beste gratis app voor berichten)

via Threema Threema is een privacy-primeur messaging app ontworpen voor gebruikers die waarde hechten aan anonimiteit. Het vereist geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres om een account in te stellen, maar vertrouwt in plaats daarvan op een uniek Threema ID.

Met end-to-end-encryptie en zonder afhankelijkheid van cloudservices zorgt Threema voor veilige en privé berichten instant messaging op het werk .

De beste functies van Threema

Versleutel berichten om privacy en vertrouwelijkheid te behouden

Identiteit van contactpersonen verifiëren via QR code scans

Toegang tot adresboek beheren, contacten alleen synchroniseren indien gewenst

Sla gegevens lokaal op uw apparaat op, zodat u niet afhankelijk bent van de cloud

Privé chatten met groepen mogelijk maken, beveiligd met robuuste versleutelingsnormen

De beperkingen van Threema

Vereist een eenmalige betaling, in tegenstelling tot gratis concurrenten

Kleinere gebruikersbasis vergeleken met mainstream messaging apps

Threema prijzen

Threema werk

Essential: $2.00/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$2.00/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Geavanceerd: $2.50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$2.50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $3,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Threema Uitzending

Uitzending 15: $6.00/maand (15 ontvangers)

$6.00/maand (15 ontvangers) Uitzending 50: $11.00/maand (50 ontvangers)

$11.00/maand (50 ontvangers) Broadcast 100: $19.00/maand (100 ontvangers)

$19.00/maand (100 ontvangers) Broadcast 500: $91.00/maand (500 ontvangers)

$91.00/maand (500 ontvangers) Broadcast 1000: $170.00/maand (1000 ontvangers)

$170.00/maand (1000 ontvangers) Broadcast Unlimited: 285,00 $/maand

De beoordelingen en recensies van Threema

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Controleer regelmatig de activiteiten op uw account om tekenen van onbevoegde toegang of ongewone berichten op te sporen.

4. Signal (Beste voor open-source privacy)

via Snap winkel Signaal is een hulpmiddel voor communicatie op de werkplek ontworpen met privacy in het achterhoofd. Het maakt gebruik van geavanceerde versleutelingsprotocollen om de communicatie te beveiligen en behoudt minimale metadata, waardoor de anonimiteit van de gebruiker wordt gewaarborgd.

Deze tool is populair onder privacy-enthousiastelingen vanwege de open-source code en toewijzing van transparantie.

De beste functies van Signal

Versleutel berichten, spraakoproepen en video-oproepen voor veilige communicatie

Verifieer contacten via unieke veiligheidsnummers

Geef je gesprekken een creatief tintje door aangepaste, versleutelde stickers te maken en te delen

Gebruik verdwijnende berichten voor meer vertrouwelijkheid

Deel open-source code om onafhankelijke audits mogelijk te maken

Signaallimieten

Geen ingebouwde back-up of eenvoudige methode om de berichtgeschiedenis tussen apparaten over te dragen

Kan niet op meerdere apparaten tegelijk worden gebruikt

Beperkte populariteit in vergelijking met mainstream apps, wat de communicatie met anderen kan beperken

Signaalprijzen

Gratis

Signaalbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4/5 (440+ beoordelingen)

4.4/5 (440+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip:Voorvertoning van berichten op je vergrendelscherm uitschakelen om privacy te behouden, vooral in het openbaar of wanneer je apparaat ontgrendeld is.

5. Telegram (het beste voor grote groepen en kanalen)

via De Windows-club Telegram is een cloud-gebaseerde messaging app met geavanceerde functies voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik. Het ondersteunt massale groep chats, end-to-end encryptie voor geheime chats, en een verscheidenheid aan aanpassingsmogelijkheden.

De robuuste privacy tools en cross-device toegankelijkheid van de app maken het een geweldige optie voor gebruikers die flexibiliteit en veiligheid nodig hebben.

De beste functies van Telegram

Groepschats houden met tot 200.000 deelnemers

Gebruik geheime chats met zelfvernietigende berichten voor extra veiligheid

Vergrendel de app met een pincode of biometrische verificatie

Verbinding maken via proxyservers voor meer anonimiteit

Telegram beperkingen

Zelfvernietigende berichten zijn alleen beperkt tot geheime chats

Account aanmaken vereist geen verificatie, wat kan leiden tot nepaccounts

Bepaalde geavanceerde functies worden niet officieel ondersteund, waardoor ze moeilijker te gebruiken zijn

Telegram prijzen

Gratis

Telegrambeoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.7/5 (6.315+ beoordelingen)

Pro Tip: Gebruik gesprekken tijdens de waterkoeler om een goede verstandhouding op te bouwen door luchtige, inclusieve onderwerpen te bespreken zoals hobby's, actuele gebeurtenissen of abonnementen voor het weekend. Vermijd gevoelige of controversiële onderwerpen om de sfeer positief en uitnodigend te houden.

6. Messenger (het beste voor Facebook gebruikers)

via TechCrunch Messenger, ontwikkeld door Meta, is een veelzijdige messaging app die tekst-, spraak- en videocommunicatie biedt. Het integreert naadloos met Facebook en Instagram, waardoor gebruikers verbinding kunnen maken met verschillende platforms.

Messenger biedt functies zoals verdwijnende berichten en interactieve tools, maar de advertenties en onoverzichtelijke interface kunnen afbreuk doen aan de ervaring.

Beste functies van Messenger

Ontvangstbevestigingen verbergen en berichten weergeven zonder de afzender te waarschuwen

Voer veilige, end-to-end versleutelde spraak- en videogesprekken

Verdwijnende berichten gebruiken voor privé gesprekken

Instellingen voor notificaties voor onherkende aanmeldingen om de veiligheid van accounts te verbeteren

Verstuurde berichten binnen 15 minuten bewerken

Beperkingen voor berichten

Problemen met aflevering worden gerapporteerd na updates van versleuteling

Functies voor chatten en videogesprekken in groepen zijn mogelijk niet geschikt voor grotere teams

Prijzen voor Messenger

Gratis

Beschattingen en recensies over Messenger

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Plan regelmatige check-ins en gebruik samenwerkingstools zoals gedeelde Taakborden of messaging apps om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en op de hoogte blijft. Duidelijke verwachtingen en een open dialoog kunnen een brug slaan communicatiekloven op de werkplek overbruggen effectief.

7. Wire (het beste voor zakelijke samenwerking)

via Draad Wire is een beveiligde messaging app op maat voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik. Deze app voor privéberichten verzamelt minimale gegevens van gebruikers, die strikt noodzakelijk zijn voor de functie.

De encryptiemethoden, secure real-time transport protocol (SRTP) en datagram transport layer security (DTLS), maken het een betrouwbare keuze voor professionele teams die veiligheid en samenwerking belangrijk vinden.

De beste functies van Wire

Versleutel alle berichten, gesprekken en bestanden met het Proteus-protocol

Wijs unieke versleutelingssleutels toe aan elk bericht voor extra veiligheid

Host groepsgesprekken voor maximaal 25 deelnemers met hoogwaardige versleuteling

Zelfvernietiging van berichten om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie niet permanent wordt opgeslagen

Controleer de veiligheid van de app door middel van openbare audits van de open source code

Draadbeperkingen

Tweefactorauthenticatie (2FA) ontbreekt, een standaard functie in de meeste beveiligde apps

Prestatieproblemen, vooral op Android, worden vaak gerapporteerd

Voornamelijk ontworpen voor bedrijven, waardoor het minder gebruiksvriendelijk is voor casual gebruik

Draadprijzen

Free voor persoonlijk gebruik

Wire voor Enterprise: $9,45/maand per gebruiker

$9,45/maand per gebruiker Wire on-premises: Aangepaste prijzen

Wire beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

8. Sessie (Beste voor gedecentraliseerde privacy)

via Het is FOSS Session is een op privacy gerichte messaging app gebouwd op een gedecentraliseerd netwerk, waardoor centrale servers die gegevens van gebruikers in gevaar kunnen brengen, worden geëlimineerd.

Je anonimiteit beschermen is eenvoudig met unieke Session ID's, die het telefoonnummer en e-mailadres vervangen. Dit maakt het een geweldige optie voor degenen die waarde hechten aan privacy, vooral in omgevingen met weinig verbinding of beperkte toegang.

De beste functies van de sessie

Verbeter de anonimiteit via versleutelde berichtenrelays met meerdere knooppunten en onion routing

Accounts instellen zonder delen van telefoonnummers of e-mails

Veilige spraakberichten verzenden als tekst niet voldoende is

Werken op een gedecentraliseerd netwerk om risico's op inbreuken of serverstoringen te minimaliseren

Voorkom bijhouden van metadata en geolocatie voor totale privacy

Sessie limieten

Trage levering van berichten kan real-time communicatie belemmeren

Ondersteunt geen videogesprekken of geavanceerde multimediafuncties

Prijzen voor sessies

Gratis

Beoordelingen en beoordelingen van sessies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Stel aangepaste notificatie geluiden in voor gevoelige chats om berichten discreet te identificeren zonder de content te onthullen aan de mensen in de buurt.

9. Line (Beste voor sociale integratie)

via Regel Line is een messaging app met veel functies die veel wordt gebruikt in Japan en andere Aziatische markten.

Naast messaging integreert Line sociale, winkel- en entertainmentfuncties, waardoor het praktisch is voor het dagelijks leven. Het ondersteunt versleutelde berichten en groepsgesprekken van hoge kwaliteit, waardoor het geschikt is voor zowel casual als professioneel gebruik.

De beste functies van Line

Gebruik Briefversleuteling voor veilige berichten en gesprekken

Gemakkelijk chatten met groepen tot 500 deelnemers

Gratis onbeperkt bellen met spraak en video, zelfs voor grote groepen

Privacy instellingen aanpassen om onbekende gebruikers te blokken of de toegang tot je profiel te limieten

Bescherm uw chats met functies voor appvergrendeling zoals wachtwoorden

Lijnbeperkingen

Ondersteunt geen migratie van chatgeschiedenis tussen iOS- en Android-apparaten

Is bekritiseerd voor censuur van content in bepaalde regio's

Gebruikers rapporteren af en toe bugs die de bruikbaarheid beïnvloeden

Lijnprijzen

Gratis

Lijnbeoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

10. iMessage (het beste voor Apple gebruikers)

via Stof Dust is een op privacy gerichte messaging app die de nadruk legt op gegevensbescherming door berichten automatisch te verwijderen kort nadat ze zijn gelezen.

Het voorkomt schermafbeeldingen en stelt gebruikers op de hoogte van pogingen om gesprekken vast te leggen, waardoor het zeer veilig is voor gevoelige gesprekken.

De beste functies van Dust

Berichten automatisch verwijderen nadat ze gelezen zijn, meestal binnen 100 seconden

Gebruikers waarschuwen als iemand een schermafbeelding probeert te maken van een gesprek

Verzend privé radioberichten naar meerdere contacten

Op een veilige manier verbinding maken met vrienden zonder contactgegevens vrij te geven

Profielen aanpassen met biografieën en afbeeldingen om je ervaring te personaliseren

Stofbeperkingen

Ondersteunt geen spraak- of videogesprekken

Beperkte gebruikersbasis kan communicatie met contactpersonen beperken

Prijzen voor stof

Gratis

Beoordelingen en beoordelingen van stof

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

⚡ Sjabloonarchief: Het maken van een communicatieplan kan overweldigend voelen, maar dat hoeft het niet te zijn. Probeer sjablonen voor communicatieplannen ontworpen om het proces te vereenvoudigen.

12. Briar (Beste voor offline berichten)

via Briar Briar is een veilige peer-to-peer messaging app ontworpen voor activisten, journalisten en gebruikers in regio's met weinig verbindingen.

Het vertrouwt niet op centrale servers, maar synchroniseert versleutelde berichten via Bluetooth, Wi-Fi of Tor. Deze gedecentraliseerde structuur zorgt voor privé communicatie, zelfs zonder toegang tot internet.

Briar beste functies

Elimineert de risico's van inbreuken op servers door ervoor te zorgen dat gegevens gedecentraliseerd blijven

Berichten versleutelen en lokaal opslaan op apparaten van gebruikers voor extra veiligheid

Impersonatie voorkomen door handmatige toevoeging van contact via QR-codes of koppelingen te vereisen

Veilige groepschats en openbare forums mogelijk maken voor gezamenlijke discussies

Werk naadloos in gebieden met beperkte of geen internettoegang

Beperkingen

Ondersteunt geen back-ups van gegevens of migratie tussen apparaten

Peer-to-peer communicatie kan de batterij sneller leegmaken dan gecentraliseerde apps

Momenteel alleen beschikbaar op Android, geen abonnementen voor ondersteuning van iOS

Briar prijzen

Gratis

Briar beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

📖 Lees ook: Top 10 Alternatieven voor Google chatten om teamsamenwerking te stimuleren

13. Google Berichten (Beste voor RCS-integratie)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdt\_n3L5K\_gCHe4l3hVnKfX0XGdQF\_rp\_h7FuhnP1Z5kCQNmHl9d8R1YySVV7M7NboJeUfStg9RslcJks\_TAst5iAf8jfgUaAoALpJ4TOemdpTPvKu4SHCDnv31LEzqbwsDgZVX?key=TDqw7sOeGDvgRUfFu8SX7Q7g Google Berichten: veilige apps voor berichtenverkeer

via Yahoo Google Messages is de standaard messaging app voor de meeste Android-telefoons en biedt sms, mms en rich communication services (RCS) integratie voor verbeterde functies. Het bevat slimme antwoorden, delen van media en integratie met Google diensten zoals Agenda en Foto's, waardoor het een zeer veelzijdige communicatietool is.

Google Messages beste functies

Gesproken berichten transcriberen om ze gemakkelijk te kunnen lezen, zodat je gemakkelijk gesprekken kunt bijhouden

Berichten plannen om ze later te versturen, zodat je op tijd kunt communiceren voor herinneringen of updates

Deel koppelingen en maak gebeurtenissen aan via naadloze integratie met Google Agenda

Berichten versturen vanaf een computer met de web versie van de app

Google Messages limieten

Beperkte cross-platform mogelijkheden voor berichten met iPhone gebruikers

Functies kunnen afhankelijk zijn van de mobiele provider, wat van invloed is op de aflevering en de grootte van de groep chatten

Prijzen voor Google-berichten

Gratis

Google Messages beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Wanneer u een nieuwe app voor berichten installeert, controleer dan de gevraagde toestemmingen en geef alleen toegang tot wat nodig is voor de functie.

Vereenvoudig communicatie en samenwerking met ClickUp

Het kiezen van de juiste beveiligde app voor berichten kan het verschil maken in het beschermen van uw privé en professionele gesprekken. Met zoveel beschikbare opties is het belangrijk om een tool te kiezen die uw chats veilig houdt en uw unieke behoeften ondersteunt.

Als je op zoek bent naar meer dan alleen een messaging app, dan is ClickUp de perfecte keuze. Het combineert veilige realtime messaging met robuuste functies voor projectmanagement, zodat je team naadloos kan communiceren en samenwerken.

Met ClickUp Chat kunt u taken bespreken, updates delen en alle projectgerelateerde gesprekken op één veilig platform houden. In plaats van te switchen tussen andere messaging apps, centraliseer je je workflow in Chat, waardoor communicatie efficiënt blijft en projecten georganiseerd blijven.

Waarom genoegen nemen met minder als u veilig kunt blijven met ClickUp? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!