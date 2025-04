De beste CRM-software voor vastgoedbeheerders

Tussen de communicatie met huurders, het bijhouden van onderhoudsaanvragen en het bijhouden van huurovereenkomsten door, kan vastgoedbeheer snel overweldigend worden.

Maar wat als je al deze taken zou kunnen stroomlijnen in één efficiënt systeem? Dat is waar software voor Customer Relationship Management (CRM) om de hoek komt kijken.

Of u nu verantwoordelijk bent voor één woning of een uitgebreide vastgoedportefeuille beheert, het juiste CRM voor vastgoedbeheer zorgt voor een soepele workflow en stelt u in staat om u te concentreren op wat echt belangrijk is: het opbouwen van sterke relaties met huurders om de winstgevendheid te maximaliseren. 📈

In dit artikel hebben we de top 11 CRM-softwareoplossingen voor vastgoedbeheer geselecteerd. Of je nu een handvol eenheden beheert of een uitgebreide portfolio, deze tools helpen je om georganiseerd te blijven, tijd te besparen en je bedrijf te laten groeien. Laten we de beste opties verkennen!

Wat moet u zoeken in CRM voor vastgoedbeheer?

De juiste CRM kan de ruggengraat vormen van uw vastgoedbeheeractiviteiten, de productiviteit verhogen en de tevredenheid van huurders verbeteren. Bovendien brengen ze huurders, eigenaren of managers op dezelfde pagina en overbruggen ze de kloof tussen verwachtingen en realiteit.

Met verschillende CRM-software opties beschikbaar zijn, is het van cruciaal belang dat u zich concentreert op de sleutel functies die u helpen om uw doelen als vastgoedbeheerder te bereiken. Dit is wat je moet zoeken in een CRM voor vastgoedbeheer:

✅ End-to-end leadbeheer: Kies een CRM voor vastgoedbeheer dat de volledige levenscyclus van lead tot huurder dekt, van aanvraag tot ondertekening van het huurcontract. Het moet beschikken over communicatietools, mogelijkheden voor het bijhouden van aanvragen en het bijhouden van gegevens, om maar een paar functies te noemen

✅ Werkstroom aanpassen: Selecteer een CRM voor vastgoedbeheer dat geschikt is voor de verschillende werkstromen van verschillende vastgoedbeheerbedrijven. De software moet gebruikers in staat stellen om pijplijnen, werkstromen en rapportage aan te passen aan specifieke eisen

✅ Taak automatisering: Zoek naar een CRM dat routinematige taken automatiseert, zoals het versturen van herinneringen voor de huur, het plannen van onderhoud en het opvolgen van leads. Dit verhoogt de efficiëntie door tijd te besparen en handmatige fouten te verminderen, zodat u zich kunt richten op de meer strategische aspecten van uw business

✅ Financieel bijhouden: Ga voor een CRM voor vastgoedbeheer dat is uitgerust met ingebouwde tools voor het innen van huurgelden, facturering en het bijhouden van onkosten om het financieel beheer te vereenvoudigen en een duidelijk overzicht te krijgen van de prestaties van het vastgoed

✅ Analyse en rapportage: Kies een CRM met uitgebreide rapportage en analyses om u te helpen datagestuurde inzichten te genereren in inkomsten, bezettingsgraad, huuropbrengsten en feedback van huurders. Zo kunt u uw activiteiten optimaliseren via deze aanpasbare dashboards en rapporten

✅ Mobiele toegankelijkheid: Kies voor een CRM met een mobiele app of die geschikt is voor mobiele apparaten. Vastgoedbeheerders of makelaars zijn altijd in beweging, waardoor ze onderweg taken moeten uitvoeren op het gebied van huurdersbeheer. Met een krachtige CRM-oplossing met een mobiele app met alle functies kunnen ze deze Taken altijd en overal uitvoeren

✅ Integratiemogelijkheden: Kies voor een CRM dat naadloos integreert met andere tools die u dagelijks gebruikt, zoals boekhoudsoftware, marketingplatforms en websites met lijsten van woningen. Dit zorgt voor een soepele werkstroom en maakt handmatige invoer van gegevens overbodig, waardoor u tijd bespaart en minder fouten maakt

🧠 Leuk weetje: De wereldwijde markt voor CRM-software voor de vastgoedsector zal tegen 2032 naar verwachting $10,6 miljard bedragen, met een groei van meer dan 20% indrukwekkende CAGR van 12,2% !

De 11 beste CRM-software voor vastgoedbeheer

Hier is een overzicht van 11 van de beste CRM-softwareoplossingen voor vastgoedbeheer die aan al uw eisen voldoen:

1. ClickUp (de beste oplossing voor projectmanagement en relaties met klanten in de vastgoedsector)

houd toezicht op uw vastgoed en verbeter tegelijkertijd de relaties met uw klanten en beheer leads met de software voor klantenrelatiebeheer van ClickUp_

Wat stelt ClickUp's Onroerend goed projectmanagement onderscheidt zich door zijn vermogen om zich aan te passen aan uw unieke workflows. Met configureerbare dashboards, geavanceerde functies voor taakbeheer en uitgebreide samenwerkingstools zoals geïntegreerde chatten, vereenvoudigt ClickUp zelfs de meest complexe activiteiten.

Bovendien automatiseert het platform repetitieve taken, zoals het delen van updates en het versturen van notificaties, via ClickUp Automatisering bespaart u kostbare tijd en moeite bij het beheer van uw eigendom.

Bovendien, ClickUp's CRM werkstromen omvatten AI-besluitvorming en krachtige gegevensanalyse voor werkstromen. Hierdoor kunt u uw activiteiten stroomlijnen en slimmere, geïnformeerde beslissingen nemen die uw bedrijf vooruithelpen.

Of u nu alleen een vastgoedbeheerder bent of deel uitmaakt van een groot vastgoedteam, ClickUp schaalt moeiteloos mee met uw behoeften en zorgt voor efficiëntie en productiviteit op elk niveau.

De beste functies van ClickUp

Volg leads visueel in uw verkooppijplijn met behulp van aanpasbare ClickUp weergaven om de samenwerking en efficiëntie te verbeteren

Een gedetailleerde communicatiegeschiedenis bijhouden om interacties met huurders te personaliseren en leads effectief te beheren

Werk naadloos samen met je team via realtime communicatie met behulp van ClickUp chatten en deel resources gemakkelijk tussen verkoop- en marketingteams.

Gebruik analytics en uitgebreide rapportage van ClickUp Dashboards om datagestuurde beslissingen te nemen en de vastgoedprestaties te optimaliseren

Vereenvoudig werkstromen met toegang tot een bibliotheek vansjablonen voor vastgoedbeheer Beperkingen van ClickUp

De eerste installatie kan overweldigend aanvoelen vanwege de uitgebreide functies

Prijzen ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5.0 (9900+ beoordelingen)

: 4.7/5.0 (9900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (4300+ beoordelingen)

2. HubSpot (Beste CRM met ingebouwde marketing- en verkoopmogelijkheden)

via HubSpot Als u op zoek bent naar een CRM voor vastgoedbeheer dat uitblinkt in verkoop en marketing, kijk dan niet verder dan HubSpot CRM, stroomlijnt werkstromen en beheert client relaties naadloos.

Met integratie in marketingtools voor onroerend goed hubSpot stelt je team in staat om boeiende campagnes te voeren tijdens het hele verhuurproces, van het aantrekken van potentiële huurders tot het koesteren van langdurige relaties. Bovendien helpen de gebruiksvriendelijke interface en krachtige functies, zoals geautomatiseerde e-mailcampagnes en marketinganalyses, je te concentreren op het opbouwen van sterke verbindingen en het laten groeien van je bedrijf.

Door je tools en gegevens te consolideren, verbetert HubSpot de aantrekkingskracht van je pand en verhoogt het op efficiënte wijze de bezettingsgraad.

De beste functies van HubSpot

Vereenvoudig leadbeheer met ingebouwde tools voor bijhouden

E-mail- en sociale-mediamarketing integreren voor een effectief klantenbereik

Houd toezicht op vragen over onroerend goed en krijg inzicht in trends in de verkoop van onroerend goed via analyse en rapportage

HubSpot beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voelen beperkend voor management teams

Geavanceerde CRM-oplossingen zijn paywalled

Prijzen voor HubSpot

Gratis tools: Gratis voor maximaal 2 gebruikers

Gratis voor maximaal 2 gebruikers Starter: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $890/maand voor drie gebruikers (extra zetels voor $50/maand)

$890/maand voor drie gebruikers (extra zetels voor $50/maand) Enterprise: $3600/maand voor vijf gebruikers (extra zetels voor $75/maand)

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5.0 (12000+ beoordelingen)

: 4.4/5.0 (12000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (4200+ beoordelingen)

3. Pipedrive (Beste CRM voor vastgoedbeheer voor procesvisualisatie)

via pipedriveCRM van Pipedrive brengt een unieke mix van eenvoud en efficiëntie naar vastgoedbeheer. Het visuele CRM-systeem weerspiegelt de fases van het verhuren van vastgoed en helpt bij leadbeheer, zodat u eigendommen, interacties met huurders en onderhandelingen kunt bijhouden.

Met aanpasbare pijplijnen kunt u de fasen aanpassen aan uw specifieke werkstroom, zodat elke stap - van de eerste aanvraag tot de ondertekening van het huurcontract - effectief wordt beheerd. De automatiseringsfuncties van Pipedrive verwerken routinetaken zoals follow-ups en herinneringen, waardoor teams voor vastgoedbeheer tijd vrijmaken voor meer strategische activiteiten.

De lichte leercurve van de tool, de visuele en gebruikersvriendelijke interface en de krachtige tools voor leadbeheer maken het ideaal voor groeiende vastgoedbedrijven.

De beste functies van Pipedrive

Communicatie met klanten en lijsten met vastgoed bijhouden in een gecentraliseerd dashboard

Integreer met e-mails en kalenders voor naadloos Taakbeheer

Werkstroom efficiënter maken met geavanceerde aangepaste verkooppijplijn

Genereer AI-gestuurde inzichten om dealconversies te verbeteren

Pipedrive limieten

Biedt geen gratis abonnement aan

Automatisering op het gebied van marketing is limiet vergeleken met concurrenten

Pipedrive prijzen

Essential: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Geavanceerd : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Power : $69/maand per gebruiker

: $69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5.0 (2100+ beoordelingen)

: 4.3/5.0 (2100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (3000+ beoordelingen)

4. Lone Wolf Front Office (Beste CRM-software voor geïntegreerde lead-nurturing en MLS)

via Lone Wolf TechnologieënLone Wolf Front Office biedt uitgebreide software voor het beheer van onroerend goed die naadloos functies bevat die specifiek zijn voor onroerend goed, zoals het beheer van lijsten met onroerend goed, automatisering van marketing, huurbeheer enz CRM-proces .

Door essentiële functies te centraliseren, helpt Lone Wolf Front Office vastgoedbeheerders tijd te besparen, fouten te beperken en zich te concentreren op de groei van hun bedrijf. Het resultaat is automatische lead-nurturing, gestroomlijnde marketing en integratie met MLS-databases (Multiple Listing Service).

De beste functies vanLone Wolf Front Office

Automatiseer routinetaken zoals huurherinneringen en onderhoudsaanvragen om de efficiëntie te verhogen en de handmatige werklast te verminderen

Verbeter relaties met huurders door alle communicatie en documentatie in een centrale database te beheren

Biedt geïntegreerde tools voor het beheer van klantgegevens, lijsten en transacties

Verkrijg bruikbare inzichten via rapportage en analyses

Lone Wolf Front Office limieten

Het synchroniseren van gegevens is gebrekkig en onbetrouwbaar

Initiële installatie is tijdrovend voor nieuwe gebruikers

De prijzen van het Front Office van Eenzame Wolf

Aangepaste prijzen

Lone Wolf Front Office beoordelingen en recensies

G2 : 3.6/5.0 (130+ beoordelingen)

: 3.6/5.0 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (300+ beoordelingen)

5. Zoho CRM (Beste CRM-software voor vastgoedbeheer voor aanpassingen)

via Zoho CRMZoho CRM is een alles-in-één vastgoedplatform dat is ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van vastgoedbeheerders, vastgoedvertegenwoordigers, ontwikkelaars en makelaarskantoren van elke grootte. Het biedt tools voor verkoopprocesbeheer en vastgoedbeheer die werkstromen stroomlijnen, taken automatiseren en u helpen efficiënter deals te sluiten.

Met Zoho CRM kunnen teams voor vastgoedbeheer de intuïtieve interface van het platform aanpassen en inzichten op basis van AI inzetten om hun marketing- en verkoopinspanningen voor vastgoed te verbeteren.

De mobiele app zorgt er ook voor dat je onderweg verbinding houdt. Integraties met tools als Zillow en een groot bereik aan providers voor telefonie verbinden daarentegen al je Taken op het gebied van vastgoedbeheer in één uniforme interface.

Zoho CRM beste functies

Genereer vastgoedleads vanuit verschillende kanalen en houd ze bij tot ze opportunities worden

Automatiseer je verkoopprocessen door leads toe te wijzen aan verkopers op basis van vooraf gedefinieerde criteria

Ontvang datagestuurde inzichten via Zia, een AI-gestuurde virtuele assistent

Krijg centraal toegang tot belangrijke documenten met een intelligente documentbibliotheek die relevante bestanden verbindt met de juiste lead of deal

Zoho CRM limieten

Steile leercurve voor niet-technische gebruikers

Geavanceerde functies vereisen extra extensies

Zoho CRM prijzen

Gratis

Standaard : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Professioneel : $35/maand per gebruiker

: $35/maand per gebruiker Enterprise : $50/maand per gebruiker

: $50/maand per gebruiker Ultimate: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5.0 (2600+ beoordelingen)

: 4.1/5.0 (2600+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5.0 (6800+ beoordelingen)

🔎 Wist u dat? Het oudste makelaarskantoor in de Verenigde Staten werd in 1855 opgericht in Chicago, Illinois. Oorspronkelijk heette het 'L. D. Olmsted & Co.', veranderde later zijn naam in 'Baird & Warner' en is nog steeds operationeel.

6. Entrata (Beste CRM provider voor marketing van vastgoedbeheer)

via EntrataEntrata blinkt uit in automatisering van vastgoedbeheer. Met deze tool, een van de populairdere CRM's voor vastgoedbeheer, kunnen vastgoedbeheerders huur innen, communiceren met huurders, onderhoudsverzoeken bijhouden en nog veel meer.

De tool is op maat gemaakt om te voldoen aan de eisen van modern vastgoedbeheer en biedt uitgebreide functies die de dagelijkse Taken vereenvoudigen en de groei van het bedrijf ondersteunen. Het genereert ook rapporten over statistieken met betrekking tot marketingcampagnes, financiën, huurderstevredenheid, enz., waardoor het een van de beste CRM's voor vastgoedbeheer is voor het verbeteren van de operationele efficiëntie.

Entrata beste functies

Optimaliseer de huuradministratie door gecentraliseerde opslagruimte voor documenten, geautomatiseerde huurverlengingen en naadloos bijhouden van huurtermijnen en vervaldata

Leegstaande panden effectief in de markt zetten met ingebouwde tools

Al uw gegevens en klantinteracties bijhouden via één enkel dashboard

Inzicht krijgen in het beheer van onderhoudsteams voor operationele efficiëntie met rapportage en analyses

Entrata limieten

Te complex voor kleine teams met basisvereisten

Integratiemogelijkheden met applicaties en platforms van derden zijn beperkt

Entrata prijzen

Prijzen voor de klant

Entrata beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5.0 (470+ beoordelingen)

: 4.5/5.0 (470+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (360+ beoordelingen)

7. Monday CRM (Beste CRM-software voor aangepaste werkstromen)

via maandag CRMMaandag CRM is een visueel aantrekkelijk platform dat Taakbeheer, leadbeheer en procesoptimalisatie integreert in een platform voor klantenrelaties. Het kan eenvoudig worden aangepast voor vastgoedbeheer en stroomlijnt workflows door het centraliseren van lijsten met eigendommen, het bijhouden van leads en communicatie met de client in één intuïtieve interface.

Eigenaren en managers gebruiken het om aangepaste workflows te creëren op basis van specifieke vastgoedbehoeften, zoals marketinginspanningen of communicatie met huurders.

Het beste? De CRM sjablonen die beschikbaar zijn op Monday bieden een flexibele oplossing om de verkoop te stimuleren zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

De beste functies voor CRM op maandag

Pas uw werkstromen aan om uw vastgoedbeheerprocessen te weerspiegelen met de intuïtieve drag-and-drop interface

Houd de voortgang van projecten visueel bij met behulp van Gantt grafieken en Kanban-borden

Moeiteloos integreren met tools als Slack en Google Werkruimte

Automatiseer routinetaken zoals follow-ups en statusupdates om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen

Monday CRM limieten

Prijzen lopen op naarmate teams groeien met meerdere gebruikers

Ontbreekt aan native tools voor financieel beheer die nodig zijn voor onroerend goed

Prijzen voor maandag CRM

Basis : $15/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

: $15/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Standaard : $20/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

: $20/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Pro : $33/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

: $33/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Maandag CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5.0 (800+ beoordelingen)

: 4.6/5.0 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5.0 (390+ beoordelingen)

🧗🏼‍♂️ Level Up: Worstelt u met eindeloze weergaven van onroerend goed en overweldigend papierwerk? AI zou uw ultieme oplossing in onroerend goed ! 🤖✨

Voor vastgoedprofessionals transformeert de integratie van AI de bedrijfsvoering:

De ervaring van de client verbeteren 🙌

Stroomlijnen van werkstromen 🛠️

Repeterend en tijdrovend werk elimineren 🤩

De bureaucratie doorbreken ✂️

Maximaliseren van het rendement 💯

8. Knock (Beste CRM voor lead-to-lease optimalisatie)

via klop CRM_ Als u op zoek bent naar een toegewijde onroerend goed CRM om het lead-to-lease proces voor eigenaren en beheerders van onroerend goed te optimaliseren, Klop kan het juiste CRM-platform zijn.

Met op maat gemaakte services voor vastgoedleasing kunt u Knock gebruiken om de bezettingsgraad te maximaliseren, relaties met huurders te verbeteren, prestatiecijfers bij te houden en leasingworkflows soepeler te laten verlopen.

het intuïtieve dashboard van Knock biedt ook realtime inzichten en aanpasbare rapportages, zodat vastgoedbeheerders snel weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Knock biedt ook eenvoudig te gebruiken automatisering functies om routinematige taken zoals huurvernieuwingen en onderhoudsaanvragen te vereenvoudigen, zodat u zich kunt concentreren op het verbeteren van de tevredenheid van huurders en het laten groeien van uw portfolio.

De beste functies van Knock

Cross-sell en dekkingsgesprekken over veel panden met behulp van de multi-panden dekking

Teams bewerken en toegang krijgen tot vergaderingen, planningen en rondleidingen door het pand

Problemen beheren vanaf één dashboard met een lijst met te doen taken voordat ze van invloed zijn op het netto operationeel inkomen

Kan worden geïntegreerd met verhuursoftware en vastgoedbeheersystemen

Knel limieten

Aanpassingsmogelijkheden zijn enigszins beperkt

Prijzen zijn niet transparant

Kloptarieven

Aangepaste prijzen

Knock beoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5.0 (40+ beoordelingen)

: 4.9/5.0 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5.0 (20+ beoordelingen)

9. Wise Agent (Beste CRM-software voor vastgoedbeheer)

via wijze Agent Van het verzenden van e-mails en teksten tot het creëren van verbluffende nieuwsbrieven, Wise Agent maakt vastgoedbeheer marketing moeiteloos en efficiënt. De strakke prijsstelling en het simplistische ontwerp maken het een geweldige keuze voor een solo makelaar of een klein team.

Verbeter je bereik met opvallende vastgoedflyers, gepersonaliseerde ansichtkaarten en een AI-geschikte schrijfassistent om je clientcommunicatie te verbeteren.

Wise Agent beste functies

Stel verbluffende nieuwsbrieven samen in meerdere talen om een breder publiek te bereiken en clients op de hoogte te houden

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met stock content en aanpasbare sjablonen om snel professioneel marketingmateriaal te maken

Personaliseer communicatie en diensten met contactsegmentatie

Genereer moeiteloos hoogwaardige marketing content met de AI Writing Assistant

Wise Agent limieten

Er is meer werk nodig voor de functionaliteit van de mobiele app

Rapportagetools zijn basis in vergelijking met concurrenten

Wise Agent prijzen

maandelijks : $49/maand

: $49/maand Jaarlijks : $499/jaar

: $499/jaar Enterprise: Aangepaste prijzen

Wise Agent beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5.0 (530+ beoordelingen)

10. Buildium (Beste softwaresysteem voor end-to-end vastgoedbeheer)

via bouwmateriaalBuildium is een allround platform voor het beheer van de volledige levenscyclus van vastgoedbeheer, van het aannemen van huurders tot financiële rapportage. Het platform beschikt over uitgebreide functies en tools voor het automatiseren van taken zoals het innen van huurgelden, het stroomlijnen van onderhoudsaanvragen, het bijhouden van huurcontracten, het optimaliseren van prijsdetails en het analyseren van gegevens om handmatig werk te verminderen in slechts een paar klikken.

Een van de unieke functies is de boekhoudtool die elke betaling volledig en nauwkeurig bijhoudt, crediteuren beheert en bankrekeningen automatisch aansluit.

Dit softwaresysteem is ideaal voor vastgoedbeheerders die toezicht houden op meerdere verhuureenheden of woningen.

Buildium beste functies

Inclusief screening van huurders om klantgegevens te sorteren en gekwalificeerde huurders aan te nemen

Ontvang bestellingen van bewoners, eigenaars of werknemers door hen afbeeldingen, documenten en video's te laten bijvoegen

Facturen van leveranciers betalen binnen Buildium waarbij het platform de informatie opslaat voor herhaalde betalingen

Bulk of eenmalige e-mails maken vanuit het platform-je kunt zelfs mailing labels maken en afdrukken

Buildium limieten

De prijs kan aan de hoge kant zijn voor kleinschalige vastgoedbedrijven

Mobiele app mist functies en functionaliteiten die beschikbaar zijn op de desktop-app

Buildium prijzen

Essential : begint bij $58/maand

: begint bij $58/maand Growth : start bij $183/maand

: start bij $183/maand Premium: begint bij $375/maand

Buildium beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5.0 (210+ beoordelingen)

: 4.4/5.0 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (2000+ beoordelingen)

11. Propertyware (Beste CRM-software voor het beheer van eengezinswoningen)

via Propertyware Als u eengezinswoningen beheert, moet u eens kijken naar Propertyware . Het is ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke uitdagingen van deze markt en biedt realtime inzichten en functies voor automatisering die complexe Taken beter beheersbaar maken.

Met zijn aanpasbare platform combineert Propertyware vele tools om de dagelijkse activiteiten te vereenvoudigen en alles af te handelen, van boekhouding en onderhoud tot marketing en communicatie met huurders.

De intuïtieve gebruikersinterface en mobiele toegankelijkheid zorgen ervoor dat u kritieke informatie altijd bij de hand hebt, zodat u snel kunt reageren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

De beste functies van Propertyware

Optimaliseer boekhoudkundige taken met geïntegreerde financiële tools die speciaal zijn ontworpen voor vastgoedbeheer

Verbeter de communicatie met huurders en eigenaren met behulp van merkportalen

Vereenvoudig het onderhoudsbeheer door het efficiënt bijhouden van bestellingen, het plannen van diensten en het overzien van relaties met leveranciers.

Gebruik unieke tools voor de marketing van leegstaande panden en vul ze snel met gerichte vastgoedwaarschuwingen

Propertyware limieten

Interface voelt gedateerd aan en mist de intuïtiviteit van moderne opties

Ondersteunt het beheer van meergezinswoningen in beperkte mate

Prijzen van de vastgoedsoftware

Basis : $1/unit/maand (minimaal $250/maand) + Implementatiekosten van 2x maandabonnement

: $1/unit/maand (minimaal $250/maand) + Implementatiekosten van 2x maandabonnement Plus : $1.50/maand per unit (minimaal $350/maand) + Implementatiekosten van 2x maandabonnement

: $1.50/maand per unit (minimaal $350/maand) + Implementatiekosten van 2x maandabonnement Premium: $2/maand per unit (minimaal $450/maand) + Implementatiekosten van 2x maandelijks abonnement

Beoordelingen en beoordelingen van Propertyware

G2 : 3.7/5.0 (20+ beoordelingen)

: 3.7/5.0 (20+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5.0 (310+ beoordelingen)

Beheer eigenschappen en meer met ClickUp

Investeren in softwareoplossingen voor vastgoedbeheer getuigt van uw voortdurende toewijzing om de ervaring van huurders te verbeteren en de groei van uw vastgoedbedrijf te stimuleren. Echter, het vinden van de perfecte CRM voor vastgoedbeheer tussen de beschikbare opties kan ontmoedigend lijken.

Als u echter op zoek bent naar een platform dat verder gaat dan de basis CRM-functies en robuuste tools voor projectmanagement biedt, dan is ClickUp zonder twijfel de beste keuze. De flexibiliteit, aanpassingsmogelijkheden en krachtige functies maken het een superieure keuze voor vastgoedbeheerders die streven naar efficiëntie en schaalbaarheid. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en verbeter uw spel in vastgoedbeheer! 🏆